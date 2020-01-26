Партию норвежской нефти будут возить из Литвы в Беларусь вагонами в течение 2-х недель

Сегодня около восьми часов утра на станцию Новополоцк прибыл железнодорожный состав, состоящий из 59 цистерн, заполненных сырой нефтью. Об этом сообщают в пресс-службе государственного концерна «Белнефтехим».После оформления необходимой документации сырье поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».Приблизительный объем первой партии, доставленной на НПЗ, составил 3,5 тысячи тонн. Он прибыл из литовского порта Клайпеда, куда в пятницу прибыло судно Breiviken из Норвегии. Всего на этом судне прибыло 86 тысяч тонн нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».Планируется, что нефть будет транспортироваться десятками составов. Важно отметить, что в Минске пока не называют стоимости, в которую обходится баррель норвежской нефти, транспортированный сначала по морю, потом по железной дороге.При этом заявлено, что весь этот объем будут доставлять из Литвы к месту назначения около 2-х недель. В «Литовских железных дорогах» заверили, что для перевозки нефти ежедневно будет задействовано по 90 вагонов. Доставка будет производиться двумя составами по 40-50 вагонов.До этого Белоруссия потребляла только российскую нефть. Ее объем закупок в 2019 году составил 17,6 миллионов тонн. После остановки поставок из России белорусский президент Александр Лукашенко обратился с предложениями о закупках сырой нефти сразу к нескольким нефтедобывающим странам. На фоне объёмов, обычно "контрактуемых"у России объёмы норвежской нефти выглядят каплей в море. Причём - дорогой каплей.