Партию норвежской нефти будут возить из Литвы в Беларусь вагонами в течение 2-х недель
Сегодня около восьми часов утра на станцию Новополоцк прибыл железнодорожный состав, состоящий из 59 цистерн, заполненных сырой нефтью. Об этом сообщают в пресс-службе государственного концерна «Белнефтехим».
После оформления необходимой документации сырье поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Приблизительный объем первой партии, доставленной на НПЗ, составил 3,5 тысячи тонн. Он прибыл из литовского порта Клайпеда, куда в пятницу прибыло судно Breiviken из Норвегии. Всего на этом судне прибыло 86 тысяч тонн нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».
Планируется, что нефть будет транспортироваться десятками составов. Важно отметить, что в Минске пока не называют стоимости, в которую обходится баррель норвежской нефти, транспортированный сначала по морю, потом по железной дороге.
При этом заявлено, что весь этот объем будут доставлять из Литвы к месту назначения около 2-х недель. В «Литовских железных дорогах» заверили, что для перевозки нефти ежедневно будет задействовано по 90 вагонов. Доставка будет производиться двумя составами по 40-50 вагонов.
До этого Белоруссия потребляла только российскую нефть. Ее объем закупок в 2019 году составил 17,6 миллионов тонн. После остановки поставок из России белорусский президент Александр Лукашенко обратился с предложениями о закупках сырой нефти сразу к нескольким нефтедобывающим странам. На фоне объёмов, обычно "контрактуемых"у России объёмы норвежской нефти выглядят каплей в море. Причём - дорогой каплей.
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