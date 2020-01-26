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«Будут лунные пейзажи»: Поляки о призыве готовиться к тотальной обороне

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Генералитет польских войск призывает общество готовиться к масштабному вооруженному противостоянию. Однако население страны усматривает в сценарии полной мобилизации угрозу гибели нации.

Народ и армия едины


Стратегия или концепция тотальной обороны представляет собой идеальный способ сбалансировать затраты и эффективность военной защиты в странах малого и среднего размера, которые находятся близко от источников угроз

– заявил дивизионный генерал Веслав Кукула, командующий Войсками территориальной обороны (WOT) страны, в интервью изданию Defence24.



С его слов, данная доктрина является полезной, особенно в ситуациях, когда силы возможного противника значительно превышают национальный потенциал. Как он считает, в этих условиях необходимо переносить центр тяжести с вооруженных сил на целое общество, которое должно отвечать за защиту государства наряду с армией.

Генерал полагает, что концепция тотальной обороны может найти благотворную почву в Польше. Она предполагает участие в системе защиты страны не только армии, но и всего общества и всех уровней государственной администрации на местах.

Как он поясняет, при таком раскладе хорошо подготовленные вооруженные силы проводят оборонительные операции с опорой на мощные территориальные войска и резервистов. При этом гражданские, поголовно прошедшие соответствующее обучение, имеют навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Кукула утверждает, что элементы тотальной обороны были широко распространены в странах Северной Европы (прежде всего в Норвегии, Швеции, Финляндии) во времена Холодной Войны. По его мнению, в настоящее время наблюдается возвращение к этой стратегии. Её отдельные компоненты вводятся, в частности, в странах Прибалтики, Швейцарии, Сингапуре и Японии.



Лучше сдаться?


Большая часть пользователей негативно отреагировала на заявление генерала.

Концепция тотальной обороны культурно таит в себе трагическое бремя истории III рейха (say69mat).


Это не очень хорошая идея. В случае агрессии России такая защита означает убой невинных (razdwatri).


А что, если власть обманывает граждан? Скажем, идеологически мотивированный начальник приказывает обществу умыться кровью, пребывая сам где-то на Гавайях? (Voodoo).


Тотальная война - это ужасные разрушения всей инфраструктуры государства и резня населения. Это сожженная земля, лунные пейзажи, тысячи убитых и раненых, крах любой экономики (Nauczyciel z Z.).


Комментатор под ником obywatel при этом сравнил поведение Праги и Варшавы в момент разгара Второй мировой, указав, что Польша понесла колоссальные потери:



Рядом чехи: никакой обороны, почти никаких потерь в людских ресурсах и в благах культуры. Результат идентичен.



Первый день 16 лет : Ролик WOT
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