«Агитпроп» о китайском коронавирусе

Не хватает только хорошенькой эпидемии.

Январь выдался на редкость богатым на события. Американские дроны бомбят Ирак и устраняют иранского генерала, израильские самолёты наносят удары по территории Сирии, иранские шииты атакуют посольство США в Багдаде, иранцы признаются в нанесении удара по украинскому «Боингу», в России уходит в отставку правительство.С несколько странной иронией по этому поводу Константин Сёмин говорит:В программе «Агитпроп» рассматривается заболеваемость в Китае так называемым коронавирусом.При этом приводятся заявления блогеров вплоть до тех, который в Ютьюбе предлагают узнать ответ на вопрос о том, как победить коронавирус, с использованием карт Таро.Далее рассматриваются заявления официальных лиц, включая высокопоставленных представителей Всемирной организации здравоохранения.Константин Сёмин вспоминает о ситуации, которая была зафиксирована в 2012 году на Ближнем Востоке. Тогда там проявил себя вирус MERS, от которого погибли около 2,5 тысяч человек.Размышления журналиста о китайском коронавирусе - в сюжете: