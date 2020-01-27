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«Агитпроп» о китайском коронавирусе

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Январь выдался на редкость богатым на события. Американские дроны бомбят Ирак и устраняют иранского генерала, израильские самолёты наносят удары по территории Сирии, иранские шииты атакуют посольство США в Багдаде, иранцы признаются в нанесении удара по украинскому «Боингу», в России уходит в отставку правительство.

С несколько странной иронией по этому поводу Константин Сёмин говорит:



Не хватает только хорошенькой эпидемии.

В программе «Агитпроп» рассматривается заболеваемость в Китае так называемым коронавирусом.

При этом приводятся заявления блогеров вплоть до тех, который в Ютьюбе предлагают узнать ответ на вопрос о том, как победить коронавирус, с использованием карт Таро.

Далее рассматриваются заявления официальных лиц, включая высокопоставленных представителей Всемирной организации здравоохранения.

Константин Сёмин вспоминает о ситуации, которая была зафиксирована в 2012 году на Ближнем Востоке. Тогда там проявил себя вирус MERS, от которого погибли около 2,5 тысяч человек.

Размышления журналиста о китайском коронавирусе - в сюжете:
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