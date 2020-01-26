25-я бригада ССО сирийской армии с боями вышла на окраины Маарет ан-Нуумана

Из Сирии приходят сообщения о том, что в провинции Идлиб идут ожесточённые бои между правительственными силами и боевиками. Основная часть террористов в Идлибе принадлежит группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая ранее носила название «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).Известно о том, что сирийские войска ведут наступление на Маарет ан-Нууман. Это один из главных оплотов боевиков в Идлибе.В наступлении на указанный город участвуют бойцы 25-й дивизии сил специальных операций (бывшие «Tiger Force»). Они взяли под свой контроль населённый пункт Аль-Гарфах, который находится восточнее Маарет ан-Нуумана.Утром боевики были выбиты из Аль-Гарфаха, после чего сирийские бойцы закрепили успех и смогли продвинуться в направлении позиций террористов близ Маарет ан-Нуумана.На данный момент передовые отряды 25-й дивизии ССО вооружённых сил Сирии с боями вышли на окраины этого города.Ливанские информационные ресурсы сообщают о том, что поражение боевикам в районе Аль-Гарфаха удалось нанести после использования ствольной и реактивной артиллерии. Это наступление стало ответом на попытку боевиков отбросить САА восточнее – в направлении города Джарджаназ.О потерях с обеих сторон пока не сообщается.Если САА освободит Маарет ан-Нууман от террористов, то получит под свой контроль важнейший участок автодороги Хама-Алеппо. Также САА получит возможность продвижения с двух сторон в сторону идлибского Серакиба.