«Черные ящики» сбитого украинского лайнера останутся в Иране

Изучением содержимого бортовых самописцев, найденных на месте крушения пассажирского лайнера Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, займутся сотрудники Министерства дорог и городского развития Ирана. При этом сами «черные ящики» вывозить из страны не станут.Об этом, по сообщению агентства Tasnim, рассказал депутат иранского Меджлиса (парламента) Фараджулла Раджаби. Он также является членом парламентского комитета по развитию. Депутат заявил, что политика Тегерана такова, что самописцы должны быть дешифрованы иранскими специалистами на территории страны. Выезжавшие на Украину эксперты из Ирана усомнились, что там смогут справиться с задачей, если доставить «ящики» в эту страну.Украинский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение неподалеку от Тегерана 8 января, принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и выполнял перелет из Тегерана в Киев. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту самолета, погибли. Спустя несколько дней Тегеран официально признал свою вину в катастрофе. По утверждению иранских военных, пассажирский самолет был по ошибке сбит средствами противовоздушной обороны Корпуса Стражей Исламской Революции.