Танки прорыва: чем Дамаск перерезал трассу М-5

Сирийская армия достигла существенного стратегического преимущества. Штурмовые подразделения Дамаска сумели в результате мощного натиска перерезать трассу М-55, создав в результате этого угрозу изоляции крупной группировки боевиков в Идлибе.
Это великая победа
- пишет в этой связи сербский портал ZOKA, указывая, что создается возможность развития наступления и взятия «в котел» многих «повстанческих» отрядов.
В зоне потенциального окружения находится населенный пункт Маарет ан-Нууман – второй по значению город провинции Идлиб. Контроль над обозначенной автомагистралью означает, что его связь с внешним миром значительно затруднена. Это существенно упрощает выполнение задачи по освобождению города от джихадистов.
В штурме стратегического значения был задействован весь арсенал сирийских войск. Но всё же основным средством прорыва обороны боевиков стали танки. Если раньше практически везде фигурировали Т-55 и Т-62, то теперь всё чаще на фронтах гражданской войны стали замечаться Т-72, в основном старых моделей, такой как Т-72АВ. Но на снимках нередко запечатлена свежая версия ОБТ – Т-72Б3 образца 2014 года.
Несмотря на ограниченные поставки в Сирию Т-90, данные танки прорыва успевают засветиться на всех направлениях, являясь настоящими королями поля боя.
Т-90А
Т-72Б3 образца 2014 года
Т-72АВ
Т-55АМВ