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Танки прорыва: чем Дамаск перерезал трассу М-5

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Сирийская армия достигла существенного стратегического преимущества. Штурмовые подразделения Дамаска сумели в результате мощного натиска перерезать трассу М-55, создав в результате этого угрозу изоляции крупной группировки боевиков в Идлибе.

Это великая победа

- пишет в этой связи сербский портал ZOKA, указывая, что создается возможность развития наступления и взятия «в котел» многих «повстанческих» отрядов.





В зоне потенциального окружения находится населенный пункт Маарет ан-Нууман – второй по значению город провинции Идлиб. Контроль над обозначенной автомагистралью означает, что его связь с внешним миром значительно затруднена. Это существенно упрощает выполнение задачи по освобождению города от джихадистов.

В штурме стратегического значения был задействован весь арсенал сирийских войск. Но всё же основным средством прорыва обороны боевиков стали танки. Если раньше практически везде фигурировали Т-55 и Т-62, то теперь всё чаще на фронтах гражданской войны стали замечаться Т-72, в основном старых моделей, такой как Т-72АВ. Но на снимках нередко запечатлена свежая версия ОБТ – Т-72Б3 образца 2014 года.

Несмотря на ограниченные поставки в Сирию Т-90, данные танки прорыва успевают засветиться на всех направлениях, являясь настоящими королями поля боя.


Т-90А


Т-72Б3 образца 2014 года


Т-72АВ


Т-55АМВ
Использованы фотографии:
https://twitter.com/200_zoka
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