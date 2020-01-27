Танки прорыва: чем Дамаск перерезал трассу М-5

Это великая победа

Т-90А

Т-72Б3 образца 2014 года

Т-72АВ

Т-55АМВ

Сирийская армия достигла существенного стратегического преимущества. Штурмовые подразделения Дамаска сумели в результате мощного натиска перерезать трассу М-55, создав в результате этого угрозу изоляции крупной группировки боевиков в Идлибе.- пишет в этой связи сербский портал ZOKA, указывая, что создается возможность развития наступления и взятия «в котел» многих «повстанческих» отрядов.В зоне потенциального окружения находится населенный пункт Маарет ан-Нууман – второй по значению город провинции Идлиб. Контроль над обозначенной автомагистралью означает, что его связь с внешним миром значительно затруднена. Это существенно упрощает выполнение задачи по освобождению города от джихадистов.В штурме стратегического значения был задействован весь арсенал сирийских войск. Но всё же основным средством прорыва обороны боевиков стали танки. Если раньше практически везде фигурировали Т-55 и Т-62, то теперь всё чаще на фронтах гражданской войны стали замечаться Т-72, в основном старых моделей, такой как Т-72АВ. Но на снимках нередко запечатлена свежая версия ОБТ – Т-72Б3 образца 2014 года.Несмотря на ограниченные поставки в Сирию Т-90, данные танки прорыва успевают засветиться на всех направлениях, являясь настоящими королями поля боя.