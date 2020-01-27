Скоростные стройки по-китайски: в чем их секрет

В связи со вспышкой коронавируса в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения этой болезни, принято решение о возведении новой больницы в 25 тысяч квадратных метров, способной принять как минимум тысячу пациентов. Начать работу новое медицинское учреждение, на месте строительства которого сегодня ревут экскаваторы, должно не позднее 3 февраля нынешнего года. То есть, строительные работы как таковые должны быть завершены за 6-7 дней. Фантастика? Ничего подобного, просто стройка в нормальных для Поднебесной темпах, несколько ускоренных по причине чрезвычайно ситуации. Во всяком случае, строители пекинской больницы «Сяотаншань» во время аналогичного кризиса – эпидемии «атипичной пневмонии» в 2003 году за неделю с поставленной задачей справились.Китайским товарищам, не жалеющим сил и средств для спасения жизней своих соотечественников, искренне хочется пожелать успеха. При этом, понятно, напрашивается вопрос: а почему мы так не можем?! Или можем? В чём секрет скоростных строек по-китайски. Попытаемся разобраться.В свое время наши деды удивляли мир куда более громадными стройками, в том числе и их нереальными, как тогда казалось, сроками. Например, 33-км бензопровод в блокадный Ленинград по дну Ладоги был проложен за месяц! Темпы невероятные: более километра в день в условиях боевых действий.Что ж теперь не так? Прежде чем начинать искать ответ на этот вопрос, стоит заметить: невероятная скорость строительства для Китая действительно, как уже было сказано выше, норма. Новые дороги там «гонят» со скоростью 750 метров в час, дома возводят за считанные дни, да что там дома - целые города поднимаются на пустом месте чуть ли не во мгновение ока. В прошлом году именно в Поднебесной было построено более половины всех небоскребов мира. Как же им это удается?Причин много. Начать, пожалуй, стоит с колоссальной строительной индустрии, которую сумела развить страна. Уже пару лет назад там ежегодно производилось по миллиарду тонн цемента в год (в РФ этот показатель и до 100 миллионов не дотягивает). Там могут позволить согнать на строительство больницы целое «стадо» экскаваторов, а не возиться, как у нас с одним, еще и вечно ломающимся. Практически всю строительную технику (вплоть до сложнейших комплексов для возведения высотных зданий) самых современных образцов Китай производит самостоятельно, ни от кого не зависит и ничьих санкций не боится.Другой момент – организация. Бурная деятельность на китайской стройплощадке не прекращается не то, что ни днем, ни ночью – она не затухает практически ни на секунду! Рабочие, каждый из которых четко знает, где он должен находиться и чем заниматься, не бьют баклуши (иногда – вынужденно из-за поломки техники или отсутствия стройматериалов), а занимаются тем, за что им платят.И платят, поверьте, весьма неплохо: задействованные на «скоростном» строительстве в Ухане за срочность будут получать примерно 170 долларов за одну смену. Речь не о специалистах, а о самых рядовых работягах. Впрочем, и в обычном режиме он получают долларов по 50-60 за смену. Втрое меньше, конечно, но тоже, согласитесь, неплохо.Мотивация имеется, присутствует и дисциплина. Пьянство, отлынивание от работы, брак – пошел вон! В спину тебе дышат миллионы тех, кто готов трудиться на совесть...Надо признать – строительная отрасль Поднебесной, как и практически все остальные, прошла период «детской болезни», когда все делалось «числом поболее, ценою подешевле». Результат – весьма сомнительное качество. В свое время по Интернету гуляло достаточное количество фотографий провалившихся под асфальт машин и «сложившихся», словно карточные, домов, сделанных как раз в Китае. Там даже термин возник соответствующий: «строительный проект тофу-чжа», от соевого сыра тофу, пористого и хрупкого. Самым жутким прецедентом подобного роды были школы, в 2008 году развалившиеся во время землетрясения в провинции Сычуань.Как бы то ни было, но эту фазу китайские строители (как и производители смартфонов и автомобилей), в основном преодолели. На смену «самоучкам-энтузиастам» пришли крепкие профессионалы, получившие лучшее образование и прошедшие стажировку в строительных компаниях по всему миру, а китайские инженеры-проектировщики сегодня уже кое-чему могут поучить зарубежных коллег. Изменилось многое, но сохранилось главное – жесткий государственный контроль и отсутствие множества далеко не всегда необходимых препятствий к действительно скоростному осуществлению строительных проектов, навязанных нашей стране «цивилизованными партнерами». Речь, в частности, о всевозможных процедурах тендеров, «утрясаний», «слушаний» и тому подобных вещах.Боюсь, что в реалиях родных осин даже возведение больницы утонуло бы в бесконечных визированиях, согласованиях, уточнениях смет и «толкании боками» конкурирующих компаний. Думаете – нет? Поверьте, я вовсе не против борьбы с коррупцией. Однако, положа на сердце руку, признайте – те же тендеры наши «умельцы» давно научились обходить. Бороться с вороватыми и жадными до взяток чиновниками можно по-разному. В Китае таких субъектов без лишних церемоний отправляют за решётку, нередко и вовсе расстреливают. У нас – переводят на другую должность, причем далеко не всегда с понижением. При Сталине никаких тендеров и в помине не было. Был Берия. И строили – нынешнему Китаю на зависть. Причем, все возведенное в те годы – от плотин до жилых домов крепко стоит по сей день. Возможно, секрет не только в количестве техники и уровне оплаты рабочих...