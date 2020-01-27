Пентагон запутался: то ли «успешный дебют», то ли «множество травмированных»

Военное ведомство США снова демонстрирует полнейшую несогласованность разных своих подразделений в вопросе оценки одного и того же события. Тамошние официальные лица, делящиеся с общественностью информацией о случившемся 8 января ракетном обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке выдают на публику сообщения, мягко говоря, не слишком «состыковывающиеся» по своему смыслу и сути. Сперва, как мы помним, речь шла о том, что с головы ни одного бравого американского «защитника демократии» даже волос не упал. Теперь выясняется, что и сами головы далеко не у всех у них уцелели. И при этом кое-кто в Пентагоне берется заявлять, что все происшедшее было вполне успешным «дебютом» созданного недавно Космического командования ВС США.Вместо полнейшего отрицания каких-либо потерь, понесенных военнослужащими США во время ракетной атаки КСИР, сегодня имеем официальное признание представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что 34 человека в ее процессе все-таки «получили черепно-мозговые травмы». Половина из них, впрочем уже чувствует себя прекрасно и даже вернулась к выполнению своих служебных обязанностей. С другой стороны, ровно такое же количество военных – 17 человек «находятся под наблюдением медиков». У 11 из них дела, как видно вовсе нехороши, поскольку их и вовсе эвакуировали из Ирака. Судя по тому, что в качестве анамнеза называют «симптомы, похожие на сотрясение мозга», которые Дональд Трамп в своей неподражаемой манере охарактеризовал, как «головную боль и пару других вещей», речь, скорее всего, о достаточно серьезных контузиях. При этом на вопрос о том, почему сразу отрицали наличие потерпевших, как таковых, в Пентагоне отвечают вообще феноменально: «Так они ж не жаловались!» Кстати, хозяин Белого Дома и тут нашелся, заявив, что полученные его соотечественниками ЧМТ это ведь «гораздо лучше, чем потеря конечностей». Справедливо. Ручки-ножки на месте – и радуйся!Изрядным диссонансом этим достаточно неуклюжим попыткам выкрутиться из крайне неловкого положения звучит победный рапорт представителей другого подразделения американского военного ведомства, SPACECOM, то есть недавно созданного Космического командования вооруженных сил США. Оказывается, события 8 января стали «успешным боевым крещением» системы раннего обнаружения ракетных пусков, за которую оно как раз и отвечает. Согласно сделанному по данному поводу официальному заявлению, 8 января было задействовано немалое количество людей и подразделений. Командование осуществляло координацию действий Центра предупреждения о ракетах, Объединенного надземного постоянного центра инфракрасного планирования, Центра объединенных космических операций и Объединенных тактических наземными станций, «развернутыми армией США по всему миру для расширения инфракрасного охвата».В качестве особо отличившихся называют военнослужащих 460-го космического крыла, дислоцированного на авиабазе Бакли в Колорадо и управляющих четырьмя спутниками космической инфракрасной системы (SBIRS). Одним словом, все молодцы, все на славу отработали – вот только у целого взвода теперь с головами не в порядке. Это по нынешним данным – есть подозрение, что в Пентагоне опять что-то недоговаривают. Возникает закономерный вопрос: увидеть - увидели, отследить - отследили... А толку-то? Ведь ни одна из иранских баллистических ракет, валившихся на американские военные объекты, как теперь выясняется, под бдительным надзором Космического командования, ни перехвачена, ни уничтожена не была.Впрочем, даже в официальном заявлении SPACECOM представители нового командования говорят лишь о «множестве систем, которые способствуют всемирному предупреждению и обнаружению ракет для защиты нации». О том, чтобы эти ракеты сбивать, там ни слова нет. Что-то у них там, в Пентагоне, видать, в этом вопросе недоработано...