Три из пяти ракет достигли цели при ударе по посольству США в Багдаде

Американское посольство в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. По меньшей мере три неуправляемых ракеты упали на территории дипмиссии, находящейся в самом защищённом районе иракской столицы в ночное время суток.Из Багдада приходят сообщения о том, что пострадавших – 5 человек.Одна из ракет, как пишут иракские источники информации, разорвалась в ресторане американского посольства. При этом жертв в этом случае удалось избежать, так как в помещении уже никого не было.Напомним, что предыдущий обстрел был осуществлён 20 января. Но тогда ракеты непосредственно до здания посольства США не долетели.Известно о том, что уже после ракетного обстрела военные вертолёты ВВС США приступили к эвакуации сотрудников дипломатической миссии. Раненые были отправлены в один из госпиталей.По данным иракских СМИ, в общей сложности по зданию посольства США выпускались пять ракет. Цели же, как уже было отмечено, достигли три из них. Две разорвались на территории, одна повредила здание.В американских средствах массовой информации говорится о том, что обстрел, "вероятно, был устроен проиранскими силами в Ираке, включая шиитские вооружённые группировки "Аль-Хашд аш-Шааби". Напомним, что ранее американцы, нанеся точечный удар по аэропорту Багдада, убили лидера шиитской милиции Аль-Мухандиса вместе с иранским генералом Сулеймани.