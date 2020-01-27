Новости

Три из пяти ракет достигли цели при ударе по посольству США в Багдаде

4

Американское посольство в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. По меньшей мере три неуправляемых ракеты упали на территории дипмиссии, находящейся в самом защищённом районе иракской столицы в ночное время суток.

Из Багдада приходят сообщения о том, что пострадавших – 5 человек.



Одна из ракет, как пишут иракские источники информации, разорвалась в ресторане американского посольства. При этом жертв в этом случае удалось избежать, так как в помещении уже никого не было.

Напомним, что предыдущий обстрел был осуществлён 20 января. Но тогда ракеты непосредственно до здания посольства США не долетели.
Известно о том, что уже после ракетного обстрела военные вертолёты ВВС США приступили к эвакуации сотрудников дипломатической миссии. Раненые были отправлены в один из госпиталей.

По данным иракских СМИ, в общей сложности по зданию посольства США выпускались пять ракет. Цели же, как уже было отмечено, достигли три из них. Две разорвались на территории, одна повредила здание.

В американских средствах массовой информации говорится о том, что обстрел, "вероятно, был устроен проиранскими силами в Ираке, включая шиитские вооружённые группировки "Аль-Хашд аш-Шааби". Напомним, что ранее американцы, нанеся точечный удар по аэропорту Багдада, убили лидера шиитской милиции Аль-Мухандиса вместе с иранским генералом Сулеймани.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти