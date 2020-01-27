27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки, вместе взятых.

27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. Блокада, которая осуществлялась дивизиями нацистской Германии и её финскими, итальянскими и испанскими союзниками, стала одним из наиболее трагических и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. Начавшись 8 сентября 1941 года, Ленинградская блокада продлилась долгих и мучительных 872 дня.Гитлеровцы, надеясь на план «молниеносной» войны и быстрой победы, рассчитывали взять Ленинград в течение нескольких недель 1941 года, чтобы получить возможность контролировать промышленность северо-западной части СССР, разгромить советский Балтфлот. Кроме того, перед немецкой армией и её союзниками ставилась задача по взятию Ленинграда с целью обеспечения беспрепятственного снабжения ресурсами из портов Норвегии. Для ленинградцев в гитлеровских планах была уготована печальная участь. Само название города действовали на Гитлера в качестве раздражителя.До сих пор историки не могут сойтись в точных цифрах относительно потерь в Ленинграде. Сходятся в одном – речь идёт о сотнях тысячах погибших мирных жителей: от обстрелов и бомбёжек, от голода, холода и болезней. Минимальная оценка – около 620 тысяч человек, максимальная – около 1,3 млн. Причём свыше 90 процентов – это жители, которые не смогли пережить чудовищный голод, накрывший Ленинград в результате нацистской блокады.Из книги американского публициста М.Уолцера:Большинство не переживших блокаду ленинградцев похоронено на Пискарёвском кладбище. Общее число могил жертв нацистской блокады на нём составляет около полумиллиона. Около сотни тысяч жертв блокады похоронено на Серафимовском кладбище северной столицы.Это история , которая навсегда останется с нами – в том числе и в рассказах непокорённых блокадников, переживших то, что, на самом деле, сложно описать словами.