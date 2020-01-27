Индийские субмарины вооружат усовершенствованными торпедами «Варунастра»

Постановка на вооружение таких торпед вводит Индию в число восьми стран, обладающих таким эффективным оружием . Торпеда была спроектирована и построена в Индии. Она даёт решающую огневую мощь в случае столкновения на море.

Сегодня подводный флот Индии состоит из 16 подводных лодок, что намного меньше, чем у Китая с его 70 ПЛ. Новые торпеды дадут ВМС страны необходимую огневую мощь.

Командование ВМС Индии распространяет сообщение о том, что в ближайшее время подводный флот военно-морских сил страны получит первую партию усовершенствованных противокорабельных-противолодочных торпед «Варунастра». Отмечается, что это существенно повысит боевой потенциал индийского флота.Из сообщения индийских СМИ:Сообщается о некоторых характеристиках боеприпаса.Отмечается, что торпеда «Варунастра» способна уничтожить практически любую надводную и подводную цель, включая подводные лодки, на расстоянии до 40 км. Начало опытно-боевой эксплуатации торпеды «Варунастра» в Индии было положено в 2018 году. Тесты торпед с надводных кораблей начали проводить в 2016.Торпеда имеет общую массу около 1500 кг, из которых 250 кг приходятся на взрывчатое вещество. Скорость движения торпеды достигает 74 км/ч. Торпеда идёт к цели с корректировкой по каналу GPS.Уточнены характеристики по глубинам: торпеда способна действовать на глубине до 450 м.Торпеда спроектирована в военно-морской научно-технической лаборатории Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии (DRDO).Первоначально такими торпедами вооружат субмарины класса Sindhu, включая NS «Синдушастра» 2000 года постройки. Также торпеды «Варунастра» поставлены на вооружение фрегатов класса Talwar, корветов класса Kamorta и других надводных боевых кораблей ВМС страны.При этом в Индии уже рассматривают возможность экспорта «Варунастры». Ранее в качестве страны для экспорта назывался Вьетнам.Индийские СМИ: