«Против нас была вся их ДНР и РФ»: Экс-комбат ВСУ рассказал о боях под Авдеевкой

Реально было страшно (…)Когда ходили по позициям, в нашу строну пошла пулеметная очередь. Упали, лежим с начальником разведки, и через несколько минут я ему через говорю: «А, вообще-то, уже и не страшно». Он: «Нормально. Втянемся».

У нас, слава Богу, потерь не было, а у них - 7-8 «двухсотых». Но «Гиви» эти потери только завели. Он подогнал резерв, начали готовиться к новому штурму. И только после того, как наша арта ввалила по его КСП и его ранило, он дал команду на отход.

Поставили больше МОН-50.

Против нас была вся их ДНР и РФ (…) Мы настолько озверели, что на пулеметную очередь в нашу сторону, могли выпустить сорок мин.

В украинских СМИ вышло очередное «героическое» интервью представителя ВСУ. На этот раз речь идёт о начальнике штаба 28-й омбр, бывшем командире одного из батальонов 72-й бригады ВСУ подполковнике Александре Вдовиченко.Этот человек (с позывным «Славян») в интервью УНИАН заявил о том, что «до конца выполнил приказ «Не умирать» в ходе боёв за Авдеевку в 2016 году.По словам Вдовиченко, когда он и его бригада прибыли в район Авдеевки, то первой мыслью было: «Наверное, я тут сдохну».Офицер ВСУ:В интервью подполковник украинской армии рассказал, как «отбивал атаки элитных подразделений ДНР» и в конечном итоге вместе с подчинёнными заставил отступить подразделения Гиви (Михаил Толстых, командир батальона армии ДНР «Сомали», погиб в 2017 году).Из интервью:В интервью обращает на себя внимание признание, которое сделал украинский экс-комбат. По его словам, в районе Авдеевки 72-я бригада ВСУ использовала противопехотные мины МОН-50.Вдовиченко:Эти слова являются крайне важными, так как ранее в ВСУ фактически отказывались признавать использованием противопехотных мин в системе обороны своих позиций.Цитата из интервью украинскому СМИ экс-комбата Вдовиченко:Нужно напомнить, что впоследствии 72-я бригада ВСУ была уличены в мародёрстве и вывозе от линии соприкосновения противотанковых ежей и проводов линий электропередач.