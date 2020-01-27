Переправа, переправа! Берег левый, берег правый!

Тяжело в учении, легко в бою

Базовая комплектация

Десятки танков, удары авиации, десант с вертолета. Нет, это не полноценная боевая операция, хоть и выглядит таковой. Это крупномасштабная тренировка по форсированию водной преграды, за проведением которой своими глазами наблюдала съемочная группа программы «Полигон» телеканала «Т24». Не будем торопиться и постараемся передать кураж и азарт каждого этапа этого впечатляющего действа.Военные конфликты современности продемонстрировали всю важность инженерного обеспечения наступающих войск. Небольшая пробуксовка на берегу, и вы теряете преимущества одно за другим: темп сбит, маскировка неэффективна, в следствие чего и сама техника подвергается уничтожению. Для того, чтобы аналогичных происшествий не происходило и существуют учения. Один из тренировочных пунктов расположился в двух километрах от города Муром, где окопалось около ста единиц военной техники и специальных машин для подобных учений. Этот понтонно-переправочный батальон расположился здесь с единственной целью – освоить межвойсковое взаимодействие. В центре внимания: 400 человек, которые будут обеспечивать преодоление водной преграды. И если хоть один человек операции не поймет свою задачу, то боевая техника не сдвинется с места, а учение будет провалено. Но здесь ребята не из таких!На подготовку учений отводится неделя. Общий замысел таков: противник на левом берегу отступает в сторону Мурома, успев окопаться и расставить минные поля. Наша воздушная разведка засекает направление движения, опорные пункты и огневые средства неприятеля. После чего боевой разведывательный дозор проверяет исходный рубеж, переправляется и ведет разведку. Выявленные огневые точки противника уничтожаются головной походной заставой. Помогает ей в этом с другого направления тактический воздушный десант. Затем танки и артиллерия прямой наводкой бьют по противнику. СУ-34 добавляет головной боли выдвигающимся резервам неприятеля, а походная застава форсирует реку с ходу и захватывает плацдарм. Одновременно с этим происходит оборудование понтонных переправ, подвоз боеприпасов, перемещение бронетехники и эвакуация раненых. Остается отсечь вражеское подкрепление и можно наводить наплавной мост, по которому пройдет техника в захваченный район. Продолжительность операции в среднем должна занимать 1,5-2 часа, но начнем по порядку.Ни танк, ни БМП, ни понтонный автомобиль не в силах проехать по дремучим лесам и лихим косогорам. Для того, чтобы без труда расчистить дорогу к исходному рубежу нужен путепрокладчик. Хотя официальная классификация БАТ-2 и звучит как средство преодоления и разрушения препятствии, у машины настолько грозный и воинственный вид, что создается впечатление, что ее миссия – разрушать. Вес путепрокладчика 40 тонн, а мощность двигателя достигает 710 лошадиных сил. Базой для машины является тягач МТ-Т. На него установлен бульдозер, кран и лебедка, которая, к слову, может тянуть за собой 25 тонн. Кабина БАТ-2 полностью герметична и изолирована от внешнего мира. Позади, в саперном отделении, можно разместить еще 6 человек, что превращает путепрокладчик практически в универсального помощника.Инженерно-разведывательный дозор (коротко ИРД) может действовать в различных составах и на различных средствах. Задача бойцов – не только обезвредить мины, установленные противником, но и получить данные, которые необходимы для окончательного выбора места переправы, будь то десантная, паромная или мостовая.В задачи тактического воздушного десанта входит захват и удержание разных стратегически важных точек. Его преимуществом является крайняя мобильность. Предугадать – куда и когда высадится десант – невозможно, даже располагая самыми точными разведданными. Действиями десанта напрямую руководит командир бригады. Отряд транспортируется на вертолете МИ-8МТ, в котором свободно можно разместить 24 человека, не считая трех членов экипажа. На этих учениях вертолет после высадки десанта направляется на дозагрузку, но уже не людьми, а минами. Для минирования используется ПФМ-1С. Приставка «С» означает, что мина самоликвидируется по истечении определенного времени. ПМФ-1С – это мина нажимного действия. Выглядит она как маленький лепесток и используется против пехоты. Всего на одном вертолете можно разместить 116 кассет с минами в четырех подвесных контейнерах. Теоретически это позволит создать минное поле протяженностью почти в два километра.Важный участник нашей крупномасштабной тренировки – паромно-мостовые машины ПММ-2, предназначенные для переправы через водные преграды танков, самоходных артиллерийских установок и другой техники, выполненной на базе танка. ПММ-2 – мечта любого понтонера – самоходный, плавающий и имеет два понтона, раскладывающихся при нажатии одной кнопки с помощью гидравлики. Стыковочные устройства машины обеспечивают беспроблемное соединение в паром грузоподъемностью 85 тонн, чего хватает с избытком. При переправе, танки, да и вообще все боевые машины должны стоять с включенной первой передачей и активированный ручным тормозом. Двигатель должен быть заглушен. В итоге, три 60-тонных парома образовали собой гигантский плавучий мост, на который производили погрузку танки и БАТ. Пока техника переправляется, вертолет МИ-8 заминирует подступы и отрежет возможное подкрепление неприятеля. После наведения наплавного моста, по нему проходят основные силы бригады, а затем уже техническое и тыловое обеспечение.Крупнейшие учения инженерных войск последнего времени закончились. Мозоли и ссадины пройдут и забудутся, но не забудется наука, полученная такими усилиями. Здесь нет места соперничеству между подразделениями, всех объединяет одно общее дело. Это и есть дисциплина на грани мужества, это и есть инженерные войска.