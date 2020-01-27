Северный флот

Из военных архивов
Первая база Северной военной флотилии была основана в Мурманске, которую в дальнейшем преобразовали в Северный военный флот. Именно здесь появились заполярные базы и аэродромы, и впервые в истории Военно-морского флота состоялось подледное плавание подводной лодки. На данный момент география Северного флота очень обширна. Недаром он является пятым военным округом Вооруженных сил России. Главная база флота – закрытый город Североморск, здесь же расположен штаб морской авиации, ремонтные сооружения, а также кузница новых кораблей и подводных лодок. Именно группировка Северного флота впервые в новейшей истории России отправилась в боевой поход. В октябре 2016 года несколько кораблей во главе с авианесущим крейсером Адмирал Кузнецов вышли из Североморска к берегам Средиземного моря, где моряки и летчики проводили совместные операции по борьбе с террористами в Сирии. Однако, не стоит забывать, что авианосная группа, которая в течение нескольких месяцев была в объективе всех мировых СМИ – лишь малая часть Северного флота.
Днем рождения Северного флота принято считать 1 июня 1933 года. К началу Великой отечественной войны в его составе было уже 15 подводных лодок и 33 корабля. Кроме того, серьезная авиация, включающая в свой воздушный запас 116 самолетов. Но в исторических архивах история флота отмечена 200 годами ранее, а именно 1733 годом, когда по указу императрицы Анны Ивановны был сформирован Архангельский военный порт и при нем эскадра из кораблей, построенных под командованием вице-адмирала Петра Петровича Бредаля.
Арсенал наши дни
Сейчас состав надводных сил Северного флота насчитывает:
- Тяжелый авианесущий крейсер;
- Тяжелый атомный ракетный крейсер;
- Ракетный крейсер;
- Шесть больших противолодочных кораблей и эскадренных миноносцев;
- Девять малых боевых кораблей;
- Один артиллерийский катер;
- Девять тральщиков;
- Четыре больших десантных корабля и столько же десантных катеров.
Уже около 300 лет корабли Российской империи, Советского Союза, а теперь и России защищают Арктику. С середины 20 века к кораблям добавились самолеты, подводные лодки и системы ПВО. Численность личного состава Северного флота сегодня – это несколько десятков тысяч человек. Одна из основных задач на данный момент – завершить строительство базы «Арктический трилистник» на Земле Франца Иосифа. Это самый близкий к полюсу капитальный объект на планете. База строится для подразделений воздушной обороны Северного флота. Основа базы – жилищно-административный комплекс. Он представляет собой пятиэтажное здание на сваях, оформленное в виде трехлучевой звезды. Комплекс рассчитан на автономное проживание ста пятидесяти человек в течение восемнадцати месяцев. «Арктический трилистник» является второй базой Северного флота. Первая, «Северный клевер», расположилась на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова.
Северный флот постоянно осваивает новые территории. Около ста объектов Министерство обороны планирует построить на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный. Работа не прекращается даже в самые суровые зимние месяцы. Не менее сложные испытания проводят в Арктике и подводные лодки Северного флота. К примеру, пуск ракет «Синева» с атомной субмарины «Брянск». Атомные субмарины появились в составе флота только в 1958 году. Во времена Великой отечественной войны у СССР были дизельные подводные лодки, в том числе – шесть крейсерских. «К-21» - единственная из шести крейсерских субмарин, которая смогла пройти через всю ВОВ и сейчас стоит в Североморске, как памятник и напоминание о том, что подводные силы – это неотъемлемая часть Северного флота. Хотя на данный момент основная мощь – это, конечно же, атомные субмарины. Сейчас в составе Северного подводного флота – десять атомных ракетных крейсеров стратегического назначения (один из них – тяжелый), четыре атомохода с крылатыми ракетами, четырнадцать многоцелевых подводных лодок, а также восемь дизель-электрических.
Я – североморец
Североморцы – люди с определенным складом характера. Про таких говорят «нервы, как стальной канат». Специалистов Северного флота отправляют на ответственные задания в самые разные точки планеты. Так, подводники участвуют в различных поисковых и спасательных операциях. В арсенале североморцев уникальный аппарат «Обзор Про», позволяющий проверять техническое состояние кораблей. Иногда подводники выполняют и весьма специфические задачи. Моряки Северного флота поднимают со дна океана технику, которая была потеряна во время Великой отечественной войны. Поднятые из пучины морской артефакты передают в музеи, а часть восстанавливают своими силами.
Например, американский самолет «Аэкобра», который передавали Советскому Союзу по лендлизу. Части самолетов находят в лесах, озерах, поднимают со дна океанов. Вообще, у Северного флота особое отношение к авиации. Последняя в купе с кораблями, подводными лодками и силами ПВО работает как один слаженный механизм. Говоря об авиации, нельзя не отметить героизм пилотов Северного флота. И дело не только в том, что они самоотверженно уничтожали корабли и самолеты врага. Даже просто летать в условиях Севера – истинный подвиг. Северный флот – это не только моряки, офицеры, летчики и подводники. Это и их жены, дети и вообще все те, кто полюбил Север, кто здесь родился или приехал и остался. Те люди, для которых служение родине – это не только выполнение воинского устава. Именно люди – основа боеготовности Северного флота. Лишь они способны вдохнуть жизнь в корабли, подводные лодки и самолеты в холодных широтах крайнего Севера.
Боевая задача может поступить в любую минуту и в любой точке мира. А пока – постоянные тренировки, освоение Севера и охрана Арктических рубежей России. Северный флот всегда на страже.