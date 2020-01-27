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«Российские власти этого боятся»: Чубаров готовит пеший «марш на Крым»

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Председатель «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация, базирующаяся на Украине) и бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров выпустил видеообращение. В нем он сообщил, что собирается пригласить к участию в «марше на Крым» представителей международных организаций и зарубежных дипломатов.

Среди приглашаемых он назвал миссию ООН по правам человека, СММ ОБСЕ, а также другие организации. "Активист" особо подчеркнул, что среди международных структур, которые он хотел бы пригласить, есть и те, в которых участвует и Россия.



Чубаров надеется на негативную реакцию со стороны российских официальных властей:

И крымские, и российские власти этого боятся.

Запланированная «Меджлисом» пешая акция запланирована на 2 мая. Представители этой организации, группа депутатов Верховной Рады Украины и так называемые «западные партнеры» собираются в этот день без согласования с российскими пограничниками пересечь государственную границу РФ на пункте пропуска «Чонгар» и пройти по территории Крыма пешим маршем.

Чубаров называет мероприятие «маршем достоинства». Как он говорит, его цель – помощь международным организациям в воплощении в жизнь решений по «поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины».

Хотя, по сути, это больше похоже на очередную провокацию. Напомним, что ранее "меджлисовцы" уже устраивали провокационные акции, в том числе и фактический теракт по подрыву опор ЛЭП близ границы с Крымом.
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