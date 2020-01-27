Феномен Александра Лукашенко: странная любовь к России

Белорусский дисбаланс
У вас никогда не возникало чувства какого-то дисбаланса при чтении очередных новостей, касающихся Белоруссии?
С одной стороны, братский народ, братская страна, союзное государство, республика с сопоставимым с Россией уровнем жизни… А с другой стороны — какие-то разговоры и действия, которые в наших глазах выглядят явно не пророссийскими.
С одной стороны, президент Лукашенко, приезжая на встречи с президентом Путиным, всячески подчеркивает свою дружбу с Россией и лично с президентом РФ, а с другой стороны, Белоруссия не признает, например, Крым российским.
Таких примеров можно привести множество. При этом — опять парадокс: большинство из нас относится к белорусскому президенту как минимум с симпатией. По крайней мере, результаты сразу нескольких опросов говорят об этом. Лукашенко — самый популярный иностранный политик в России.
Наверное, по симпатиям конкурировать с белорусским президентом мог только мэтр постсоветской политики Нурсултан Назарбаев.
Да и к Белоруссии мы относимся с большой симпатией. Вот такие парадоксы нашего восприятия личности и братской страны.
Химера Союзного государства
Я не претендую на истину в последней инстанции. Просто поразмышляю вместе с читателями о наших отношениях к Лукашенко и к Белоруссии вообще. Чего мы хотим от братского народа и его президента и чего хотят они от нас? Без шаблонов типа «за все хорошее, против всего плохого».
Мы много лет создаем химеру под названием Союзное государство. Я попытался ответить себе на вопрос что же я понимаю под этим громким названием. Единое государство? Нет. Государство из двух равноправных стран? Наверное, тоже нет. Слишком разные весовые категории у России и Белоруссии. Вхождение Белоруссии в состав РФ на правах региона? Нет. Так что?
Думаю, что белорусы тоже не горят желанием терять собственную независимость. Не по каким-то политическим причинам. Все дело гораздо проще. Небольшое государство можно быстрее поднять экономически. Повысить уровень жизни народа и социальные гарантии людям. Хотя движение в обратном направлении, как мы видим на примере некоторых постсоветских государств, тоже достаточно стремительное. Но надежда-то — на хорошее будущее! Да и поднять экономически на ограниченных ресурсах, голом энтузиазме и окриках Лукашенко не получится. Рано или поздно наступит экономический "лимит".
Пророссийский или прозападный?
Для меня странно даже собственное восприятие феномена Лукашенко. Попробуйте ответить на вопрос о позиции белорусского президента. Она пророссийская или прозападная? Я для себя определяю её как пророссийскую. Даже после очередных высказываний Лукашенко: «Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что сейчас зависит». Странная любовь, не правда ли?..
Мы возмущаемся периодически оценкой нашей страны, нашего президента со стороны Минска. Но потом быстро отходим. Братья имеют право на собственное мнение, на, скажем так, «бзики». Тем более что после каждого реального шага Москвы в ответ на антироссийские действия правительства или президента братской страны тут же следует «мы вас любим, мы ваши».
Чему мы удивляемся?
Вот буквально новость последних дней. Я о подписанном указе Лукашенко о возможности изменения «газового протокола». Вы удивлены? Я — нисколько.
Вспомните недавнюю историю. Вопросы цены на энергоносители для Белоруссии всегда были камнем преткновения на любых встречах лидеров наших стран. Минску хотелось получать газ и нефть по внутрироссийским ценам и иметь свой «гешефт» за экспорт этих углеводородов дальше в Европу. Мы же аргументировали свой отказ тем, что мы ещё не союзное государство. И этот нерешаемый момент остается на будущее.
Белоруссия не богата ресурсами. Да и другие отрасли экономики не могут дать достаточных для устойчивого развития прибылей. Поэтому и вынужден Минск выжимать максимум из своего положения государства-транзитера углеводородов. Вынужден искать рынки сбыта для своей промышленной продукции. Вынужден идти на контакт с государствами, настроенными явно антирусски. Других-то рядом нет.
Сегодня мне абсолютно понятно, что никакого союзного государства в том варианте, о котором мы, россияне, думаем, не будет создано. По крайней мере, в нынешних реалиях и Белоруссии, и России. Никакого политического единства мы не достигнем. Минск почти открыто показывает то, что готов сотрудничать в экономической области, но не в политической. Причем сотрудничать на своих условиях.
За «жесткую руку»
Кстати, пока работал над данным материалом, советский гражданин, там, глубоко внутри моей головы, нашел ответ на вопрос о популярности Лукашенко в России. Мы, россияне, особенно после последней реформы, сегодня воспринимаем Белоруссию как социальное государство. Страну, где президент действительно не допускает каких-то действий, ухудшающих жизнь простого народа.
Не могу сказать, так ли это на самом деле. Для этого надо жить в Белоруссии. Я о собственном восприятии, основанном на сообщениях в прессе и общении с достаточно ограниченным количеством белорусов.
И ещё одно. Жёсткость Александра Лукашенко при ликвидации каких-то антиправительственных и террористических актов мне импонирует. Произошел теракт — преступник найден и расстрелян по приговору суда. Без оглядки на «человечность» и «гуманность».
Незаконный митинг, собрание, шествие? Организаторы наказаны по решению суда. И не штрафами в сотню рублей. Увы, но советский я за «жесткую руку». Государство должно защищать и защищаться. Порядок согласно закону! Если закон будут уважать люди, то и закон будет уважать людей.
Нет, не «директор совхоза» и не мальчик для битья
Мне сложно судить о том, что же толкает Александра Лукашенко на явно провокационные действия в отношении Москвы. Я далек от мнения, которое упорно насаждается прессой, что белорусский президент «директор совхоза» по сути. За столько лет политической деятельности на самом верху международной политики Александр Григорьевич поднабрался политического опыта, заматерел и совсем не выглядит мальчиком для битья.
Наверное, демарш Лукашенко, связанный с упомянутым указом, вызван гораздо более глубокими причинами. Точнее, с изменениями во внутренней политике России в связи с формированием нового правительства и грядущими изменениями конституции. Но это уже тема для будущих размышлений…