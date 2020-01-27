Рядовые поляки критикуют политические игры Варшавы вокруг 75-летия освобождения Освенцима

Было бы лучше, если бы политики, особенно Дуда, держались подальше от Освенцима

Политические игры вокруг этого кладбища - самая отвратительная вещь, которая может случиться в цивилизованном мире,

Лидеры государств приезжают не только в Освенцим. Они приезжают в Польшу и тем самым дают статус, почет, легитимизацию того, как вели себя руководство Польши и поляки во время Второй мировой войны по отношению к евреям.