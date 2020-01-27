Пассажирский самолёт из-за угрозы взрыва вернулся в Хабаровск

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска. Ему пришлось вернуться из-за сообщения о заложенной бомбе.Как сообщает глава пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт», пассажиры покинули лайнер, их доставили в терминал автобусами. На борту сейчас работают кинологи, занимающиеся поисками взрывного устройства.В целях безопасности будет проведен дополнительный осмотр багажа и грузов.Администрация не планирует эвакуацию аэропорта, так как самолет, где может быть заложена взрывчатка, находится на дальней стоянке.Каково состояние пассажиров, пока что судить сложно.Пассажирский самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» в 14.35 по местному времени вылетел из Хабаровска в Москву. На его борту находилось 272 человека, в том числе 10 членов экипажа. Вскоре стало известно о сообщении злоумышленников о заложенной в самолете бомбе и угрозе взрыва, которое поступило на электронную почту регионального управления Росгвардии. Через два часа после вылета экипаж принял решение вернуться.Было ли сообщение о взрывном устройстве ложным, пока не известно. Конечно, в последнее время появилось множество фейковых сообщений о бомбах, заложенных в транспорте и общественных места, но каждое из них пришлось проверять, чтобы не подвергать жизнь людей опасности.