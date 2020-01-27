Русский автомат времён Первой мировой войны
Когда речь заходит об автоматическом оружии, то в первую очередь обычно поднимается тема автомата Калашникова. А были ли автоматы в годы Первой мировой войны? – На этот вопрос не всегда найдётся ответ у человека, которые не достаточно глубоко знаком с историей оружия. Помогают ответить на поставленный вопрос историк Андрей Уланов и эксперт по историческому оружию Николай Соболев.
На канале «Калашников» в YouTube рассказывается об интересном оружии, которое использовалось более ста лет назад. Это автомат системы Фёдорова образца 1916 года.
Отмечено, что разработка автоматического стрелкового оружия в России велась ещё с конца XIX века. Около пяти различных вариантов автоматов было испытано в первые годы прошлого века – до начала Первой мировой. В итоге выяснилось, что так называемый трёхлинейный патрон для автоматического оружия не является подходящим боеприпасом. Тенденция была направлена на снижение калибра и общей мощности патрона. И шла эта тенденция из-за рубежа.
В ролике на канале «Калашников» рассказывается об особенностях русского автомата системы Фёдорова, о том, на каких фронтах войны применялось это оружие в боевых действиях, о производителях патронов к нему и других интересных историко-оружейных деталях.
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