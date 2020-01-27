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Афганские СМИ заявили о крушении авиалайнера, а flightradar24 сообщает об успешном завершении полёта

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Из Афганистана приходят сообщения о чрезвычайном происшествии с авиалайнером. Речь идёт о пассажирском самолёте авиакомпании «Ариана Афганские авиалинии» (ААА - Ariana Afghan Airlines).

В сообщениях афганских источников говорится о том, что на борту самолёта «Боинг-737-400» находились 83 человека, включая членов экипажа. Местом падения самолёта является провинция Газни, существенная часть которой на данный момент находится под контролем боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).



Утверждается, что речь идёт о рейсе AFR507A, который выполнял внутриафганский перелёт из административного центра провинции Газни в столицу страны Кабул.

На данный момент к месту крушения авиалайнера, как утверждает один из афганских телеканалов, выдвинулась поисковая группа.

В то же время в сети появились противоречащие этому материалы. В частности, со ссылкой на сайт мониторинга полётной обстановки flightradar24 заявлено, что самолёт «приземлился в аэропорту Кабула».

Официальных сообщений от афганских властей на этот счёт пока нет.

Тем временем, пресс-служба афганской авиакомпании распространила информацию о том, что с её самолётами всё в порядке. Из сообщения:

Если какой-либо самолёт пропал с экранов радаров, то это мог быть самолёт другого авиаперевозчика.
Использованы фотографии:
сайт авиакомпании Ariana Afghan Airlines
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