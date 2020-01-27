Костромские правоохранители сообщили о предотвращении атаки на школу

…получили информацию о 15 летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями. Школьник постил у себя на страничке запрещенные материалы.

Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам. Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся школы.

Пресс-служба УМВД по Костромской области сообщает о предотвращении террористического акта в регионе. В сообщении костромских правоохранителей говорится о том, что речь идёт о предотвращении атаки на одну из школ. Атака была предотвращена вследствие совместной операции сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ.Из опубликованного материала:В частности, речь идёт о вовлечении в группы так называемого «скулшутинга» - группы экстремистского характера, которые занимаются распространением информации (в позитивном или пропагандистском ключе) о стрельбе в учебных заведениях.Оперативники отмечают, что подросток собрал группу сверстников, которых также охватила пропаганда «скулшутинга». В итоге группа решила осуществить атаку на собственную школу.Из материала:Сообщается, что все участники группы установлены, у них изъяты компьютеры и мобильные телефоны, на которых сохранена переписка, являющаяся важной доказательной базой.Из сообщения: