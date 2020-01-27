Операция «Заря в Идлибе»: САА пытается отсечь боевиков от турецких постов

Из-за постоянных провокаций и нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков радикальной организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая "Джебхат ан-Нусра" - запрещена в РФ) подразделениям Сирийской правительственной (арабской) армии (САА) и ее союзникам пришлось возобновить военные действия.Группировка джихадистов, о которой идёт речь, выделилась из состава запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» после того, как последнюю включили в международный список террористических организаций. Тогда она подчинила себе силой несколько отрядов протурецких боевиков и «сменили вывеску».Основной причиной перехода правительственных войск Сирии к наступательным действиям стали обстрелы жилых кварталов Алеппо, которые производились боевиками с территории Идлиба. Армия стремительно продвигается к городу Маарет-ан-Нуман на юго-востоке провинции, куда отступают боевики. Этот населенный пункт является очень важным со стратегической точки зрения. Там расположены значительные силы боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».Наступательная операция САА получила наименование «Заря в Идлибе». Ее главной целью является оттеснение радикалов от окраин города Алеппо с последующим взятием под контроль всей автодороги, ведущей из Алеппо в Хаму через территорию провинции Идлиб.Наступление происходит при поддержке ВВС Сирии. Помощь сирийской военной авиации оказывают также ВКС России. Они бомбят позиции радикалов в Идлибе и на юго-западе Алеппо.А недалеко от границы Идлиба с провинцией Хама боевики обстреляли сирийских военных из самодельных реактивных установок залпового огня. Их позиции находились в районе поселка Кафр-Зета. Кроме того, ракетно-артиллерийскому обстрелу подверглись позиции правительственных войск неподалеку от поселка Аль-Бараса.Силы САА в ночь с 25 на 26 января освободили поселки Маар-Шамша и Телль-Манис, после чего продвинулись в сторону заброшенной военной базы Вади-Дейф, чтобы вплотную подойти к городу Маарет-ан-Нууман, находящегося под контролем джихадистов. Сейчас они находятся менее чем в одном километре от города, неподалеку от района Куранайш. На этом участке наступление ведут бойцы 25-й дивизии специального назначения сирийской армии. Ранее это подразделение было известно как «Силы Тигра». Наступательные действия проводятся при поддержке сирийской авиации.В то же время сирийские ВВС атаковали укрепления боевиков в окрестностях поселков Ад-Дана, Бенин, Сарджа, Шинан, Маар-Дабса, Рувейха и Хан-ас-Субуль.Радикалы сообщают о крупных потерях у правительственных войск, но Министерство обороны Сирии эти данные не подтверждает. Зато достоверно известно о крупных потерях боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в результате артобстрелов их позиций сирийскими военными.По последним сведениям, сирийская боевая авиация нанесла удары по позициям боевиков в окрестностях населённых пунктов Кафрума и Сарджа. При этом террористы привычно прижимаются к кварталам с мирными жителями, а затем обвиняют САА в том, что те "обстреливают гражданское население".В ходе операции "Заря в Идлибе" активно используется бронетехника, которая старается отсечь боевиков от стратегически важной дороги по которой они зачастую получают снабжение. Отдельный аспект: наступление ведётся так, чтобы "не затронуть" турецкие наблюдательные посты, которые боевики также стараются использовать как ширму для своих действий. При этом спецназ 25-й бригады делает всё, чтобы отсечь наиболее боеспособные формирования "Хайят Тахрир аш-Шам" от турецких постов. Так появится возможность нанести боевикам окончательное поражение.Перед началом военной операции МИД Сирии обратился в Совет безопасности ООН и к генсекретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешу. В нем говорилось о сложной гуманитарной обстановке в Идлибе и Алеппо, вызванной действиями боевиков. В обращении также сказано, что САА будет продолжать боевые действия до полной победы над радикалами.