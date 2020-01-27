NYT: Военные Ирана скрывали от президента правду об ударе по украинскому самолёту

Они выступали за то, чтобы это скрывать, потому что думали, что страна не выдержит еще один кризис. В конце концов, защитить Исламскую республику любой ценой — наша главная цель.

Газета New York Times попыталась восстановить хронологию событий, произошедших после крушения самолета, принадлежащего украинской авиакомпании МАУ. В результате там пришли к выводу, что иранские военные пытались скрыть вину Ирана в гибели пассажирского лайнера даже от собственного президента.Хотя американские журналисты тщательно проанализировали ситуацию, не со всеми их выводами можно согласиться.Издание сообщает, что об атаке первым из представителей высшего командного состава узнал командующий ПВО Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) генерал Амир-Али Хаджизаде. Но его вряд ли можно обвинить в сокрытии информации, ведь он сразу поставил в известность своё руководство и даже предположил в качестве одной из версий, что самолет был сбит иранской ракетой.Следует также учесть, что КСИР не подчинен Генштабу Ирана, так как эта организация не входит в структуру вооруженных сил, а подчиняется напрямую аятолле Али Хаменеи.По утверждению американских газетчиков, иранские военные три дня держали своего президента в неведении, хотя тот неоднократно и безуспешно пытался до них дозвониться по телефону. Если это так, то такие отношения президента страны и командования вооруженными силами кажутся несколько странными.По версии издания, военные планировали держать информацию о сбитом самолете до расшифровки его бортовых самописцев, что могло занять несколько месяцев, а за это время подготовиться к возможным последствиям. Один высокопоставленный сотрудник КСИР это так объяснил журналистам:На третий день после крушения президент Ирана Роухани, узнав правду, пришел в ярость и потребовал от военных признать свою вину, пригрозив в противном случае уйти в отставку. Напугала ли военных такая перспектива, - открытый вопрос.Во время обсуждения текста заявления о ракетной атаке на пассажирский самолет была выдвинута версия обвинить США или Израиль во взломе сетей связи или намеренном выводе радаров из строя. Но в итоге решили сказать правду, признав свою вину. По крайней мере, ситуацию в американских СМИ представили именно так.