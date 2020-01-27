Упавший в Афганистане самолёт принадлежал ВВС США

Из Афганистана приходит уточняющая информация по поводу сегодняшнего ЧП с самолётом. Ранее сообщалось, что в провинции Газни упал пассажирский авиалайнер, который выполнял рейс из административного центра провинции в Кабул. Через некоторые время появились сведения о том, что упавший самолёт принадлежал ВВС США.В сети указывается на то, что речь идёт о самолёте Bombardier E-11A BACN, который выполняет функцию воздушного узла связи.В Афганистане американские военно-воздушные силы размещают несколько таких самолётов. Они эксплуатируются достаточно часто, так как наладить связь между удалёнными друг от друга американскими военными базами в этой стране без авиационных и спутниковых возможностей, мягко говоря, затруднительно.По некоторым данным, упавший в Газни самолёт принадлежал авиакрылу 451-го тактического воздушного узла связи. Это формирование базируется на военном аэродроме афганского Кандагара. Самолёты E-11A активно используются для обеспечения связи при проведении американским контингентом наземных операций.По последним сведениям, самолёт упал на территории, которая контролируется талибами (Талибан – террористическая группировка, запрещённая в РФ).При этом на некоторых интернет-ресурсах утверждается, что несколько американских военных в авиакатастрофе (а о её причинах пока не сообщается) выжили, но попали в плен к боевикам «Талибана». Эта информация в ВВС США пока не подтверждена.Как видно на фото, самолёт был объят пламенем, столб чёрного дыма поднимался на десятки метров.