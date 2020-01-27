Во Владивостоке задержан гражданин Японии по подозрению в шпионаже

Российские правоохранители задержали мужчину, который пытался получить информацию о военном потенциале нашей страны. При задержании выяснилось, что у него имеется японский паспорт. Фото к материалу отношения к личности задержанного не имеет.Такое сообщение сделали в министерстве иностранных дел Российской Федерации.Японец собирался завладеть секретной документацией, но был задержан правоохранительными органами России во Владивостоке. Как выяснили правоохранители, гражданин Японии находился в нашей стране на основании журналистской визы. Отмечается, что обладателя японского паспорта интересовали данные из военной сферы.Чтобы заявить официальный протест, в МИД РФ вызвали японского советника-посланника посольства Страны восходящего солнца в Москве.Задержанному предъявили официальное предостережение и предложили в 72-часовой срок покинуть территорию Российской Федерации. По информации российских дипломатов, японский подданный уже находится за пределами нашей страны.Днем раньше телевизионный канал NHK из Японии сообщил, что в Токио был задержан бывший сотрудник коммуникационной компании SoftBank Ютака Араки. Его обвинили во взломе и передаче России секретной информации. По словам задержанного, он передавал секретные документы представителю торгпредства Российской Федерации.