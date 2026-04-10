Операция «Бегемот»

1 - основные антенны ГАК «Рубикон»; 2 - цистерна безпузырной торпедной стрельбы; 3 - 533-мм ТА; 4 - цистерна кольцевого зазора; 5 - торпедозаместительная цистерна; 6 - носовой люк; 7 - носовой аварийный буй; 8 - запасные 533-мм торпеды; 9 - торпедопогрузочный люк; 10 - носовой (торпедный) отсек; 11 - носовая группа АБ; 12 - гидродинамический лаг; 13 - ЦГБ; 14 - шпиль и шпилевая машина; 15 - баллоны ВВД; 16 - второй (жилой) отсек; 17 - кормовая группа АБ; 18 - закрытый ходовой мостик; 19 - репитер гирокомпаса; 20 - перископ системы МТ-70-8; 21 - перископ ПЗНГ-8; 22 - боевая рубка; 23 - третий (центральный) отсек; 24 - центральный пост; 25 - перископ астрокорректора «Волна»; 26 - радиосекстан; 27 - антенна радиопеленгатора «Завеса»; 28 - антенна РАК; 29 - РДП; 30 - антенна СОРС «Залив-П»; 31 - четвертый (носовой ракетный) отсек; 32 - ракетная шахта; 33 - пятый (кормовой ракетный) отсек; 34 - лебедка ВБАУ «Параван»; 35 - ВВАБТ «Параван» и ее лебедка; 36 - шестой (вспомогательных механизмов) отсек; 37 - цистерны дизельного топлива; 38 - седьмой (реакторный) отсек; 39 - реактор; 40 - парогенератор; 41 - теплообменный блок; 42 - рессиверные баллоны; 43 - восьмой (носовой турбинный) отсек; 44 - паровая турбина; 45 - конденсатор; 46 - муфта эластичная; 47 - планетарный редуктор; 48 - главный упорный подшипник (ГУП); 49 - маслоохладитель; 50 - девятый (кормовой турбинный) отсек; 51 - электронасос конденсаторный; 52 - автономный турбогенератор (АТГ); 53 - всплывающая камера (ВСК); 54 - кормовой люк; 55 - гребной ЭД (ГЭД); 56 - муфта эластичная; 57 - десятый (кормовой) отсек; 58 - кормовой аварийный буй; 59 - приводы кормовых рулей

