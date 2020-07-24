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Был ли Александр Невский назван в честь Александра Македонского?

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Был ли Александр Невский назван в честь Александра Македонского?

Иллюстрация одного из списков «Александрии»


Известно, что до Александра Невского имя Александр не носил ни один из древнерусских князей. Предположим, что этот князь-полководец был назван в честь царя-полководца Александра Македонского. Могло ли это быть на самом деле?

В Древней Руси об Александре Македонском узнали из переведенного с греческого языка исторического романа, известного под двумя названиями: «Деяния Александра» (Άλεξάνδρου πράξεις) и «Жизнь Александра Македонского» (Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος), авторство которого установить не удалось. В русском переводе роман называется «Александрия» или «Александрида». Как и с какого времени это сочинение стало доступно русскоязычному читателю?


Один из подзаголовков "Александрии", приблизительно совпадающий с греческими названиями

«Александрия» является составной частью сборника переводов под названием «Еллинский и Римский летописец». В первую из двух существующих редакций «Летописца», помимо «Александрии», входят еще два сочинения греческих авторов, а именно «Хронография» Иоанна Малалы (VI в.) и «Хроника» Георгия Амартола (IX в.), то есть 1-я редакция освещает период всемирной истории от Адама до византийского императора Феофила (829–842) включительно. Примечательно, что в обоих названных исторических сочинениях повествуется об Александре Македонском.

Российский филолог В. М. Истрин в своей работе «Александрия русских хронографов» (М., 1893) определил, что 1-я редакция «Летописца» создана до середины XIII в. Он также установил, что древнерусская версия «Александрии» распространялась лишь в составе «Летописца».

Советский филолог А. С. Орлов в своей работе «Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII–XVII веков» (Л., 1934) приводит мнение, что и 2-я редакция «Летописца» уже в 1-й половине XIII в. влияла на русский летописный свод, который лег в основу Ипатьевской летописи и Московских летописных сводов.

Советский филолог О. В. Творогов в своем исследовании «Древнерусские хронографы» (Л., 1975) полагает, что обе дошедшие до нашего времени редакции «Летописца» восходят к его несохранившейся архетипной редакции, состав которой полнее соответствует составу 1-й редакции «Летописца» (см. также его примечания к изданию: Летописец Еллинский и Римский. В 2-х тт. СПб., 1999–2001).

Что касается собственно «Александрии», то она тоже имела две версии. Как утверждает А. С. Орлов, первоначальная версия, появившаяся в II–III вв., – египетско-александрийская, возникшая, вероятно, в Александрии Египетской. Позднее эта версия была эллинизирована. Вторая версия – иудео-христианская, созданная, вероятно, в Иерусалиме. В ней «Александр изображен почитателем иудеев и их единобожного исповедания, а также пророчествовалось о пришествие Христа». Можно было бы ожидать, что эта версия «Александрии» и войдет в «Летописец», однако А. С. Орлов утверждает, что в него вошла эллинизированная версия со вставками из «Хроники» Георгия Амартола. Последняя была переведена с греческого языка в Болгарии еще в X в. Она также привносит в «Александрию» эпизоды почитания Александром Македонским единого Бога, как это имеет место в иудео-христианской версии. Таким образом, этот эллинистический царь не воспринимался на Руси как язычник.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на Руси сведения об Александре Македонском из письменных русскоязычных источников стали распространяться не позднее XII в. Принимая во внимание, что Александр Невский родился ок. 1220 г., приходим к выводу, что «Александрия» могла стать причиной имени нашего великого князя Александра Ярославича Невского, названного в честь великого царя Александра Филипповича Македонского.
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27 комментариев
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  1. Cartalon
    Cartalon 24 июля 2020 06:19 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Только приготовился почитать, а оно и закончилось ((
    1. Avior
      Avior 24 июля 2020 08:12 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      В Азии в честь Македонского его имя получило распространение в форме Искандер
      1. mehan
        mehan 24 июля 2020 10:44 Новый
        • 0
        • 0
        0
        С эпитетом " Двурогий"......)))
    2. pmkemcity
      pmkemcity 24 июля 2020 12:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Cartalon
      Только приготовился почитать, а оно и закончилось ((

      Это третья версия "Александрии", российско-векипедическая про
      Александра Филипповича Македонского
  2. Егоза
    Егоза 24 июля 2020 07:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    УЧИТЫВАЯ. что древнерусские князья были людьми грамотными (а не дикими варварами как их изображают на западе) и собирали не маленькие библиотеки, такая книга вполне могла быть привезена каким-либо купцом в дар князю.
  3. pv1005
    pv1005 24 июля 2020 07:09 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Высосано из пальца. negative
  4. parusnik
    parusnik 24 июля 2020 07:19 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Краткость, сестра таланта laughing
    1. Старший матрос
      Старший матрос 24 июля 2020 10:45 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: parusnik
      Краткость, сестра таланта

      и теща гонорара:)))
      1. ver_
        ver_ 24 июля 2020 13:16 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        ..внук Ивана Калиты - Дмитрий Донской= Константин Великий..
  5. bober1982
    bober1982 24 июля 2020 07:24 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Возможно,назвали в честь православного святого,преподобного Александра Константинопольского,что вероятнее всего.
    1. ver_
      ver_ 24 июля 2020 07:50 Новый
      • 1
      • 1
      0
      ...вспомните кто основал Константинополь..
      1. bober1982
        bober1982 24 июля 2020 08:00 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Если только рассматривать святого императора Константина,как своего рода наследника Александра Македонского,может быть Вы имеете ввиду именно такую связь.Если только,правильно Вас понял.
        1. ver_
          ver_ 24 июля 2020 16:31 Новый
          • 0
          • 0
          0
          ..Александр Македонский = Александр Невский = Хан Берке = Александр Ярославович= Александр Иванович... Его отец - Ярослав Всеволодович = Хан Батый ,Иван Калита ( Калиф) , Царь просвитор.. Второй поход в Македонию они осуществляли вмести..
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 24 июля 2020 08:28 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        кто?
        кстати от чего будем отталкиваться от Астакоса, Никомидии Византия или Константинополя?
      3. А. Привалов
        А. Привалов 24 июля 2020 19:21 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: ver_
        ...вспомните кто основал Константинополь..

        Флавий Валерий Аврелий Константин, а что?
  6. Avior
    Avior 24 июля 2020 08:09 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Имена в православии давали по именам святых.
    Про Александра Невского в честь Македонского- явная натяжка.
    1. Павел Густерин
      Павел Густерин 24 июля 2020 08:46 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Сергей, до середины XIII в. обычным делом было называть князей языческими именами. Отец Александра Невского вошел в историю под именем Ярослав, хотя у него было и христианское имя Федор.
      1. Avior
        Avior 24 июля 2020 09:37 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Да, было семейное имя и то которое давали при крещении
        Семейноемогло быть и не из христианских
        Но Александр- вполне из христианских имён, при крещении мог вполне получить
  7. А. Привалов
    А. Привалов 24 июля 2020 09:17 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    За 1500 лет разделяющих Александра Македонского и Александра Невского на свете существовало ещё совсем не мало Александров разной степени "великости". Не следует забывать, что и сам Александр Македонский был лишь Александром III -- до него прославились (в разной степени) ещё всякие Александры.
    Так что, вопрос в честь кого Ярослав Всеволодович и Ростислава Мстиславна нарекли своего сына остаётся открытым.
    Единственное, нет нужды быть великим учёным или специалистом в ономастике, чтобы понять, что имя Александр пришло на Русь лишь с христианством источником которого была Византия.
    1. ver_
      ver_ 24 июля 2020 16:41 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      ...Первый поход в Македонию братья Юрий и Ярослав Всеволодовичи совершили вместе и основали Рим и Ватикан.. Бату -Хан = дом Бога..
      1. А. Привалов
        А. Привалов 24 июля 2020 19:16 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: ver_
        ...Первый поход в Македонию братья Юрий и Ярослав Всеволодовичи совершили вместе и основали Рим и Ватикан.. Бату -Хан = дом Бога..

        Это даже не смешно, увы... hi
        1. ver_
          ver_ Вчера, 16:14 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          ...увы до Носовского Вам очень далеко...
          1. А. Привалов
            А. Привалов Вчера, 17:02 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: ver_
            ...увы до Носовского Вам очень далеко...

            Ах, вот он что, вы адепт Новой хронологии! Ну, тогда совсем другое дело. Приверженцам псевдонаучных теорий позволяется нести любую заумь, без всяких ограничений, в полное своё удовольствие.
            hi
  8. mehan
    mehan 24 июля 2020 10:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Хронология распространения "Александрии" предъявлена, а география, - нет.
    Почему?
  9. Molot1979
    Molot1979 24 июля 2020 10:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Название абсолютно неверное. Рассматривается лишь теоретическая возможность влияния Македонского на имя Невского. Тут все норм - в теории это возможно, русичи были знакомы и с самим именем и с биографией Александра III. Но коротенькая заметка не дает никакого ответа на вопрос в заголовке: в честь Македонского, или нет?
  10. Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита 24 июля 2020 11:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Тему автор поднял интересную, но освятил ее крайне поверхностно и топорно. Вопрос в названии статьи сформулирован так "Был ли Александр назван?", а статья отвечает в лучшем случае на вопрос "Мог ли быть назван?"
    Опубликованный материал может служить, разве что, частью некоего исследования, доказывающей, что об Александре Македонском на момент рождения Александра Ярославича уже было известно. Дальше же следовало покопаться в теме и разобраться в принципах княжеского имянаречения, а также в изменениях этих принципов на рубеже XII - начала XIII вв.
    И, кстати, было бы желательно, чтобы перед написанием статьи автор проверил тезисы, на которые собирается опираться.
    Например вот это:
    Известно, что до Александра Невского имя Александр не носил ни один из древнерусских князей.

    Кому известно? Мне, например, известно другое, а именно, что в 1195 г. году умер князь Всеволод Мстиславич Волынский, родной дядя Даниила Галицкого, и что у этого князя был сын по имени Александр, известный историкам как Александр Всеволодович Белзский. В летописях он появляется как активная самостоятельная и дееспособная фигура с 1208 г., то есть за двенадцать лет до рождения Александра Ярославича. Я еще вспомнил бы, что жену Александра Ярославича звали не иначе как Александра Брячиславна.
    Автор также, не знаю, сознательно или нет, упустил один важный момент. Александр Невский родился в момент, когда в принципах имянаречения у рюриковичей происходили существенные перемены. Если в поколении его деда, в общем-то у всех князей было два имени - родовое и крестильное, то в его поколении уже родовое имя у большинства князей отсутствует, а в следующем поколении оно (родовое имя) практически исчезает. Происходил некий слом традиции и как раз именно в это время. Из многочисленных родных братьев Александра Невского только один - Ярослав (в крещении Афанасий) имел известное нам родовое имя.
    И последнее.
    Со времен Владимира Крестителя все князья на Руси имели крестильные имена, хотя в летописях чаще фигурировали имена родовые, языческие. Но иногда, причем задолго до Александра Невского князья пользовались крестильным именем как родовым. Есть мнение, что это происходило не потому, что князь не имел родового имени, а потому, что родовое и крестильное имена совпадали. Примером могут служить многочисленные Андреи (Андрей Владимирович Добрый, Андрей Юрьевич Боголюбский и т.п.), Михаилы (Михаил Всеволодович Черниговский), Юрии (Юрий Долгорукий), тот же Александр Белзский и др., коих было вполне достаточно. С Александром произошла, видимо такая же история - его крестильное имя совпадало с родовым. Следует помнить, что крестильное имя можно получить только из святцев, если имени там нет, то и наречь кого-либо им при крещении не могут. Следовательно, александр в крещении назван в честь какого-то святого с таким же именем. Знающие подскажут в честь какого именно Александра могли назвать мальчика, рожденного в конце мая. А родовое имя Александр мог получить любое и вовсе не обязательно из святцев. Так что вполне возможно, и даже очень вероятно, что свое родовое имя Александр Невский получил именно в честь Александра Македонского. И вовсе не обязательно при этом доказывать, что в биографии "двурогого язычника", коим Александр Македонский и являлся для всех христиан того времени, имелись
    эпизоды почитания... единого Бога, как это имеет место в иудео-христианской версии.

    Короче, мое мнение: автору нужно глубже изучать предмет исследования и тщательнее готовить публикациям. Тот уровень, которые он демонстрирует сейчас, назвать даже удовлетворительным у меня язык не поворачивается.
  11. Юнгер
    Юнгер 24 июля 2020 14:39 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Павел Густерин продолжает нас радовать своими фундаментальными трудами на интереснейшие темы laughing
    Как он там говорит вроде - "Думающему достаточно" laughing
    Автор, с нетерпением жду ваших дальнейших произведений по таким же актуальнейшим вопросам. Было грустновато до обеда, а тут увидел эту прекрасную работу и взбодрился даже.