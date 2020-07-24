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Ленинградские испытания немецкого тягача Famo. За пять месяцев до войны

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Качественных изображений с ленинградских испытаний Sd.Kfz.9 Famo в широком доступе нет, поэтому приходится ограничиваться сторонними архивами. Источник: worldwarphotos.info


Немецкий трактор


Секретный отчет артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона Красной Армии об испытаниях 18-тонного трактора Famo вышел в феврале 1941 года. В традициях того времени машину именовали «трактором», хотя с ним Famo роднили только гусеницы. Основной целью было определение пригодности полугусеничного трактора для буксировки тяжёлых артиллерийских систем большой мощности. При этом планировалось заодно испытать и 12-тонный полугусеничный трактор Daimler-Benz Sd.Kfz.8, но он пришел на полигон в неисправном виде. Как утверждают в отчете, он уже в нерабочем состоянии поступил на артиллерийский полигон с «танкового» полигона в Кубинке. Вывели ли его из строя в ГАБТУ неизвестно, но артиллеристы не смогли своими силами отремонтировать мотор Daimler-Benz. Налицо была серьезная поломка: вода из системы охлаждения поступала в картер двигателя. Когда мотор разобрали, оказалось, что прокладка головки блоков в исправном состоянии, а три из шести маслоотражателей цилиндров разрушены. Течь воды наблюдалась через резиновые кольца между блоком гильзами цилиндра и при работающем моторе достигала двух литров в час. Вполне возможно, как отмечали испытатели, в блоке цилиндров также были трещины. В общем, возиться с восстановлением мотора Daimler-Benz Sd.Kfz.8 специалисты полигона не стали и занялись испытанием старшего брата — Sd.Kfz.9 Famo.


У немцев 18-тонный трактор использовался не только в качестве артиллерийского тягача. Источник: worldwarphotos.info

Немецкому тягачу, купленному незадолго до войны в Германии, предстояла тяжелая работа: на полигоне с 25 января по 5 февраля 1941 года он должен был таскать части тяжелых артиллерийских орудий по снегу полуметровой глубины, по укатанным шоссейным и проселочным дорогам. Примечательно, что организаторы рассчитывали провести сравнительные испытания «немца» с отечественным тяжелым трактором «Ворошиловец». Но… В начале 1941 года в распоряжении артиллерийского полигона не оказалось исправного трактора.

Надо отдать должное специалистам артиллерийского полигона: испытательная программа была выверена до мелочей. К примеру, на заранее разбитых участках шоссе, по которым катали немецкий Famo, были указаны углы подъемом и спусков вплоть до минут. Это разительно отличается от испытаний трофейной техники в военное время, когда у инженеров порой не было даже подходящих полигонов. Для Famo были подготовлены четыре прицепа разной массы: ствольная повозка 305-мм пушки Skoda (19 тонн), станок этого же оружия (20 тонн), ствольная повозка 211-мм немецкой гаубицы (11 тонн) и её 12-тонный станок. На одном из участков укатанного шоссе тягач-трактор с 11-тонным прицепом разгонялся в среднем до 43,4 км/час – достойный показатель для тяжелой машины. Однако нормально управлять гигантской полугусеничной машиной на таких скоростях было невозможно, поэтому рабочими были скорости до 15 км/ч.






Famo с мотором Tatra. Источник: armedconflicts.com

Снежную целину полуметровой глубины Famo брал на скоростях от 3,5 до 11,3 км/ч, в зависимости от массы прицепа. Причем перед испытаниями машина предварительно проделывала колею в снегу без прицепа, иначе тут же бы увязла. Когда дело дошло до штурма подъемов, то с самым тяжелым прицепом немецкий трактор спасовал перед 11-градусным уклоном, покрытым 87 см снега. В общем, проходимость трактора с 20-тонным прицепом испытатели полигона признали не вполне удовлетворительной.

Отдельной программой были испытания лебедки тягача. Разматывать стометровый трос приходилось силами 5 человек. По самым скромным подсчетам, максимальное тяговое усилие её превышало 4600 кгс. После некоторых истязаний агрегата испытатели написали в отчете, что «лебедка по конструкции удачна и работает вполне надежно, а также имеет явные преимущества перед лебедками отечественных тракторов «Коминтерн», «Ворошиловец» и «СТЗ-5».

Неуклюжий гигант


18-тонный Famo был здоровенной машиной. Фотографий с испытаний на ленинградском полигоне 1941 года в хорошем качестве найти не удалось, но архивные изображения из других источников помогают составить впечатление о тракторе. Высота его едва не достигала трех метров, а длина превышала восемь. Естественно, эта махина очень не любила поворачивать. Как отмечали инженеры-испытатели артиллерийского полигона, радиус разворота по 26-см снегу составлял 18 метров. И это направо. Когда дело дошло до левого поворота, то у Famo оборвало предохранительный палец натяжного приспособления правой гусеницы. Заменили за 22 минуты и продолжили опыты с левым поворотом. Радиус получился от 19 до 21 метра. Когда тракторы подцепили станок чехословацкой пушки, радиус разворота стал вообще непредсказуемым: от 22,5 до 32,25 метра. На снегу Famo было практически безразлично, куда и как были повернуты колеса, движение во основном шло по радиусу гусениц. В итоге все маневренные испытания немецкий трактор-тягач благополучно провалил. Поворачивать «немец» в артиллерийском парке с прицепами не мог категорически. После ночной зимней стоянки Famo практически полностью теряет способность маневрировать: ему необходимо предварительно покататься минут 10-15, пока не разогреется масло в дифференциальной коробке. Такая неуклюжесть трактора объясняется спецификой полугусеничной компоновки, усугубленной большим отношением длины опорной поверхности гусеницы к колее – 1,8. Вообще, колеса серьезно осложняли движение машины по распутице. На полигоне испытания соответствующие не проводили, но расчеты удельного давления на грунт не советовали владельцам гиганта соваться в грязь. Колеса давили на грунт с усилием 4 кг/см2, а гусеницы – 0,7-2,33 кг/см2 – у тягача на передке был своеобразный плуг в виде двух колес. При этом сцепление с дорогой у Famo всегда было недостаточным и при нагрузке на крюке около 3 тонн трактор начинал буксовать.




Будни немецко-фашистского тягача. Источник: worldwarphotos.info

Теперь немного о том, как оживлялся мотор Famo. Первый раз его запустили на полигоне 25 января, предварительно прогрев горячей водой и буксируя двумя тракторами «Коммунар». Просто заводиться немецкая 12-цилиндровая бензиновая штучка никак не желала. Продержав машину на морозе два дня, Famo решили запустить с помощью электростартера. Температура за бортом трактора была вполне безобидной – минус 14 градусов. Первоначально прогрели мотор горячей водой до 80 градусов, на что ушло 170 литров (или 11 ведер) при ёмкости системы охлаждения в 90 литров. Попытка завести мотор электростартером оказалась тщетной. У Famo в штатном комплекте был еще и инерционный стартер, усовершенствованный аналог привычного «кривого стартера». Четыре человека в течение трех минут раскручивали инерционную систему, но 12-цилиндровый мотор Maybach молчал. Три раза подряд! В итоге снова на помощь пришли тракторы, протащившие Famo с включенной передачей и зажиганием. На это потребовалось всего 20 метров. В оправдание немецкого трактора испытатели в отчете пишут, что во всех последующих случаях мотор надежно запускался с электростартера. Температура при этом опускалась в некоторые дни до минус 25 градусов. Но в итоге мотор, требующий дорогого высокооктанового бензина, испытатели все-таки отвергли из-за чрезмерно высокого расхода топлива. По шоссе зимой трактор мог пройти с прицепом не более 150 километров на одной заправке.

О высокой культуре производства и продуманности конструкции говорит высокая надежность машины. За две с половиной тысячи испытательных километров у Famo обнаружились лишь трещины в выхлопной трубе, лопнул трос спидометра и предохранительный палец натяжного устройства гусеницы. Это, напомним, в условиях российских морозов.




Схемы двойного дифференциала и лебедки. Они произвели впечатление на советских испытателей. Источник: Отчет артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона Красной Армии. 1941 год

Большой интерес вызвали у отечественных исследователей торсионная подвеска и ходовая часть. Большие катки, расположенные в шахматном порядке, во-первых, щадили резиновую ошиновку, а, во-вторых, равномерно распределяли нагрузку на грунт. Необычное сопряжение траков гусеницы при помощи пальцев на игольчатых подшипниках очевидно уменьшало потери на вращение гусениц, но серьезно усложняло и удорожало конструкцию. Поэтому прямо в отчете инженеры-испытатели пишут, что перед постановкой в производство подобных решений необходимо провести тщательные испытания немецких гусениц. Знали бы они, что всего через полгода перед отечественным танкостроением будут стоять совсем другие задачи: оперативно эвакуировать производство вглубь страны и наладить массовое производство бронетехники с наименьшими затратами!..

Подводя итоги зимних испытания тяжелого немецкого Famo, советские испытатели не рекомендовали использовать его в качестве артиллерийского трактора. Несмотря на неплохую эргономику, надежность и отдельные продуманные узлы, артиллеристов не устроила неповоротливость, прожорливый карбюраторный мотор и недостаточное сцепление с грунтом.

На этом история с 18-тонным трактором Famo не закончилась. В марте 1941 года на столе заместителя наркома обороны маршала Григория Кулика появился доклад о результатах данного испытания. Автором был генерал-майор артиллерии Василий Хохлов. В материале он уже напрямую, хоть и заочно, сравнивает немецкий трактор с отечественным «Ворошиловцем». Справедливо указывает на гораздо более слабый мотор Famo, который, тем не менее, позволяет не отставать от мощного дизельного «Ворошиловца» на шоссе. Далее по цепочке Кулик пишет уже Ворошилову и докладывает об удручающем положении с быстроходными артиллерийскими тягачи в Красной армии. Камни летят в устаревшие на тот момент СТЗ-5 и СТ-2, а также в тяжелый «Ворошиловец». Конечно, Кулик напрямую не решился в письме Ворошилову ругать трактор, названный в честь маршала, но указал на его дизель В-2В. Артиллеристов не устраивал его ресурс в 100 моточасов, а блестящий в этом смысле карбюраторный Maybach еще больше огорчал военных. Кулик пишет Ворошилову в этой связи (особенности правописания сохранены):

«Испытания немецких полугусеничных артиллерийских тракторов особой доставки хотя и выявили недостаточную пригодность этих машин для эксплоатации в наших условиях, однако продуманность конструкции агрегатов и узлов этих машин, надежность и прочность их показали явную отсталость нашей техники специального тракторостроения».

В итоге Кулик просит Ворошилова обязать Наркомат среднего машиностроения разработать и изготовить сразу три трактора — для полковой, дивизионной и корпусной артиллерии. Неслабые такие требования, надо сказать. Но и это еще не все. Кулик настоятельно рекомендует Ворошилову поспособствовать разработке опытных образцов целого семейства быстроходных дизелей.

Меньше чем через четыре месяца начнется война, и выводы артиллеристов получат неоднозначное подтверждение на полях сражений. Устаревшие и не самые совершенные тракторы одержат верх над изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха. Не всегда полигонные испытания гарантируют объективность, особенно в военном деле.
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48 комментариев
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  1. Zug
    Zug 24 июля 2020 06:53 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Немец-есть немец.Сумрачный тевтонский гений.Наши если такой в "плен" захватывали рады были беспремерно.
    1. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 12:21 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      Цитата: Zug
      Сумрачный тевтонский гений.

      да уж, самобеглая зенитка ахт-комма-ахт на базе девятки "фамо" - тот ещё сумрак))
      В 1942-ом армия заказала 112 штук, но получила только 12, которые отправились в Италию.
      Бронелисты, кстати, 14.5 мм.
  2. strannik1985
    strannik1985 24 июля 2020 07:09 Новый
    • 11
    • 2
    +9
    Не всегда полигонные испытания гарантируют объективность, особенно в военном деле.

    Статье +, жаль технических характеристик озвучено мало, последний вывод немного неожиданный. Ошибочной оказалась стратегия Третьего рейха разгромить каскадом наступательных операций силы Красной армии в короткие сроки выйдя на линию А - А.
    Конкретно средние и тяжёлые арт.тягачи себя показали весьма неплохо, например в боях у Луцка 25 июня БГ Штемпеля(14 ТД)из артиллерии имела штаб АП дивизии с одним дивизионом, батарею 210-мм мортир, батарею 105-мм пушек, противотанковую батарею, БГ Фалькенштейна дивизион АП, противотанковый дивизион без батареи, БГ Дамерау дивизион АП дивизии. Кроме того командованию 14 ТД подчинили корпусные части : 511 АП(150-мм гаубицы), дивизион 105-мм пушек без батареи, дивизион 210-мм мортир без батареи, 731 дивизион тяжёлой артиллерии.
    Для подвижных войск КА тоже было характерно выделение части сил в передовые отряды, но их состав куда беднее, например в боях у Кельце(встречное сражение 13-14 января 1945 с 24 ТК) ПО 10 ТК - танковая бригада, ТТП без одной роты, дивизион ЛАП(12 76-мм пушек), два дивизиона зенитного полка, саперная рота. ПО 6 МК - танковая бригада, две роты ТТП, АДн ЛАП, дивизион миномётного полка(12 120-мм минометов), батарея САП, две зенитных батареи, саперная рота.
    1. Alexey RA
      Alexey RA 24 июля 2020 11:02 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: strannik1985
      Кроме того командованию 14 ТД подчинили корпусные части : 511 АП(150-мм гаубицы), дивизион 105-мм пушек без батареи, дивизион 210-мм мортир без батареи, 731 дивизион тяжёлой артиллерии.

      Можно ещё вспомнить Эбербаха, в кампфгруппе которого были 10-см и 15-см пушки и 21-см мортиры.
      1. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 11:32 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        в кампфгруппе которого были 10-см и 15-см пушки и 21-см мортиры.

        у Эбербаха калибры тяжёлой артиллерии еще были, вроде, 17см представлены) Ну, по крайней мере, в 103-м полку была батарея.
        1. Alexey RA
          Alexey RA 24 июля 2020 11:53 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Цитата: Д-р Франкенштуцер
          у Эбербаха калибры тяжёлой артиллерии еще были, вроде, 17см представлены) Ну, по крайней мере, в 103-м полку была батарея.

          И это - полковая тактическая группа. Широко жили панцерваффе в 1941 г., ничего не скажешь.

          На наши деньги - это танковая бригада с частями усиления, таскающая за собой Б-4, МЛ-20 и А-19. Которые при этом ещё и не отстают на марше.
          1. Д-р Франкенштуцер
            Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 13:09 Новый
            • 5
            • 1
            +4
            Цитата: Alexey RA
            Которые при этом ещё и не отстают на марше.

            в идеале - да)
            1. Английский тарантас
              Английский тарантас 24 июля 2020 19:31 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Не, ну застрять с тягачом всё же лучше чем застрять с лошадьми...
              1. Д-р Франкенштуцер
                Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 21:11 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Цитата: Английский тарантас
                чем застрять с лошадьми...

                кстати, вот эту 15cm таскала шестёрка лошадей.
                1. Английский тарантас
                  Английский тарантас Вчера, 00:54 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Подозреваю, что лошадкам было тяжко и процесс этот был не быстрым. Благо колёс хоть четыре, не на собственном горбу.
                  1. Д-р Франкенштуцер
                    Д-р Франкенштуцер Вчера, 09:27 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    . Благо колёс хоть четыре, не на собственном горбу .

                    Не четыре. Ствольная повозка, лафет и передок. Насчёт 'горба' - разбирать-собирать мортиру для всех двенадцати бойцов расчёта - та ещё работенка.
                    1. Английский тарантас
                      Английский тарантас Вчера, 10:06 Новый
                      • 3
                      • 0
                      +3
                      двенадцати бойцов расчёта

                      Ну вот этих точно не жалко.... Как говорится, никто их сюда не звал.
          2. strannik1985
            strannik1985 24 июля 2020 17:42 Новый
            • 0
            • 0
            0
            На наши деньги - танковая бригада с частями усиления, таскающая за собой Б-4, МЛ-20 и А-19.

            Причем в случае решения вопроса с орудиями среднего калибра пусть не в передовой отряд, но в дивизионную или армейскую АГ М-10, МЛ-20 или А-19 вполне мог получить, пусть даже в виде 1-2 дивизионов на армейский арт.полк(15 "Ворошиловцев" на 12-ствольный дивизион), но мог.
          3. chenia
            chenia 24 июля 2020 20:03 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Цитата: Alexey RA
            И это - полковая тактическая группа. Широко жили панцерваффе в 1941 г., ничего не скажешь.


            А вам скажу так, это и есть хреновая организация артиллерии. Размыли ее по частям. И не как не могли понять. как это у русских на определенных направлениях подавляющее превосходство в артиллерии.
            1. Д-р Франкенштуцер
              Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 23:35 Новый
              • 1
              • 1
              0
              И не как не могли понять. как это у русских на определенных направлениях подавляющее превосходство в артиллерии.

              Кто, простите, 'не как' не мог понять?
              1. chenia
                chenia Вчера, 08:08 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Д-р Франкенштуцер
                то, простите, 'не как' не мог понять?


                Правильнее, участках фронта.
            2. strannik1985
              strannik1985 Вчера, 13:20 Новый
              • 0
              • 0
              0
              А вам скажу так, это и есть хреновая организация артиллерии.

              Насколько я знаю такую роскошь они позволяли только в отношении подвижных войск.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy 24 июля 2020 07:12 Новый
    • 17
    • 2
    +15
    с самым тяжелым прицепом немецкий трактор спасовал перед 11-градусным уклоном, покрытым 87 см снега. В общем, проходимость трактора с 20-тонным прицепом испытатели полигона признали не вполне удовлетворительной.
    requestАнекдот.
    Получили на лесоповале японскую пилу. Деревья под корень, план за час, что делать?
    - А давай лиственницу, на максимальных.
    - Ладно, а давай забор, там гвозди сотка
    - Ладно, чиркни по трубе
    - Ладно. Слушай, там кусок рельса лежит.
    - Так то, с...... feel
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 24 июля 2020 08:24 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Спасибо. Об испытаниях некоторых образцов трофейной бронетехники читал, а вот о "фамо" - впервые.
  5. smaug78
    smaug78 24 июля 2020 08:32 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Устаревшие и не самые совершенные тракторы одержат верх над изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха.
    Разве тракторы вошли в Берлин, а не грузовики. Да и опять таки военные с вами не согласны...
    1. Alexey RA
      Alexey RA 24 июля 2020 10:56 Новый
      • 11
      • 0
      +11
      Цитата: smaug78
      Разве тракторы вошли в Берлин, а не грузовики.

      И тракторы тоже.

      Хотя в артиллерии РГК арттягачи спецпроектов сохранились до конца войны.
      1. smaug78
        smaug78 24 июля 2020 11:32 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Так я с этим не спорю, просто достаточно посмотреть кол-во тех и других.
        1. hohol95
          hohol95 24 июля 2020 12:09 Новый
          • 11
          • 0
          +11
          Коников считать будем? И сравнивать их количество с автомобилями? hi
          РККА в Берлин вошла на всём, что могло двигаться. Начиная с собственных ног!
          1. smaug78
            smaug78 24 июля 2020 12:54 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Устаревшие и не самые совершенные тракторы одержат верх над изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха.
            Уважаемый, мой вопрос относился к приведенной цитате hi
    2. hohol95
      hohol95 24 июля 2020 12:07 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Во время Великой Отечественной войны в Красную армию поступили по ленд-лизу шесть марок гусеничных тракторов, приспособленных для использования в качестве артиллерийских тягачей. Речь идет о тракторах Caterpillar D6 и D7, Allis-Chalmers HD7 и HD10 и International TD14 и TD18.
      В войсках тракторы D7, TD18 и HD10 использовались для буксировки орудий большой мощности: 203-мм гаубицы Б-4 обр. 1931 года и 152-мм пушки Бр-2 обр. 1935 года с массой артиллерийских повозок до 14 т. Тракторы D7 и TD18 в отдельных случаях применялись для буксировки орудийных повозок, масса которых составляла 18–20 т.
      Тракторы D6, TD14 и HD7 буксировали 122-мм пушку А-19 обр. 1931/37 года и 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20 обр. 1937 года. Кроме того, D6 и TD14 могли буксировать отдельные повозки 203-мм гаубицы обр. 1931 года, преимущественно повозку со стволом массой 10 600 кг.
      ... Так, начиная с 1943 года в артиллерийские части поступило около 1250 импортных тракторов всех шести марок.

      Было получено ещё и 200 штук скоростных тягачей М5.
      На ВО была статья о нём с фотографиями одного из М5 "Другой ленд-лиз. Быстроходный средний трактор М5"
      Вот краткая выдержка из статьи:
      "Американцы" были поставлены в три артиллерийских бригады (39, 45 и 46-я пушечные бригады, в 2 дивизии РВГК (5 и 9 артиллерийские дивизии). Было необходимо изучить возможности использования тракторов Красной Армией.
      ... Если сегодня читать отчеты командиров бригад и дивизий об эксплуатации тракторов М5, создается устойчивое мнение, что эти тягачи использовались просто потому, что больше ничего не было. Да и вывод комиссии об их использовании показателен. «Использовать для буксировки орудий весом до 8 тонн».

      Да и кони в рядах РККА так-же дошли до Берлина!
  6. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 09:53 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    В итоге все маневренные испытания немецкий трактор-тягач благополучно провалил. Поворачивать «немец» в артиллерийском парке с прицепами не мог категорически.


    Если бы советские специалисты испытывали "фамо" c 14-ти метровым "зондерабхэнгером 116", для буксировки которого он и предназначался, то критика маневренности и недовольство "чудовищным" радиусом поворота несколько поутихла бы, думаю. С таким подходом к тягачу действительно выигрывал обычный трактор.
    Кстати, прицеп sd.anh 116 сам по себе интересная штуковина.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 24 июля 2020 11:52 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: Д-р Франкенштуцер
      прицеп sd.anh 116

      Да, вот они в сцепке:
      Позже, столкнувшись с отсутствием спецтехники для буксировки появившихся тяжёлых танков и САУ, немцы вынуждены были применять сцепку из нескольких FAMO. Фото, на котором "тройка" сцепленных SdKfz9 букcирует PzVI, широко известно. Менее известно вот это, с буксировкой "Фердинанда":
    2. hohol95
      hohol95 24 июля 2020 11:53 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      прицеп sd.anh 116

      Случайно не он на втором фото с погруженным StuG III?
      1. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 12:11 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        так вроде у панцерваффе был только один четырёхосный танковый трейлер - 116-ый.
  7. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 10:32 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Интересный исторический эпизод.
  8. Оператор
    Оператор 24 июля 2020 11:36 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Полугусеничный тягач: "Два д...ла (немец и богемец) - это сила" bully

    Относительная длина гусеничного движителя 1,8 - чему учат в немецко-богемских универах?
  9. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 11:44 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Вообще, общая длина (фамо+Sd.Anh 116) составляла где-то 25 метров. Особой маневренности (даже с учётом управляемой и подруливающей задней тележки) от такого автопоезда ожидать нельзя. Впрочем, да, и "короткий" вариант с 21см или (как на фото из Нормандии) с 17см на хвосте у "фамо" были трудности с направлениями)
    Вот в ливийской пустыне было хорошо))

    1. hohol95
      hohol95 24 июля 2020 12:16 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      На лесных дорогах или в весенне-осеннюю распутицу на такой машине можно двигаться только вперёд и без резких поворотов.
      Ещё надо читывать скорости с которыми он мог перемещать прицеп или орудия!
      1. timokhin-a-a
        timokhin-a-a Вчера, 00:22 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Чуть ниже в комментах видео. Посмотрите, прежде чем писать. Последний ролик как раз по влажной грязи.
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 22:49 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Посмотрите, прежде чем писать. Последний ролик как раз по влажной грязи.

          Слабовата ГРЯЗЬ!

          Вот это грязь! Самая настоящая!
          1. timokhin-a-a
            timokhin-a-a Вчера, 23:52 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Это разбитая многочисленным транспортом дорога в период распутицы - мягко говоря, это не просто грязь, даже близко, и чисто гусеничный трактор с более короткой гусеницей там сел бы ещё глубже.
  10. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 12:27 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    А вот этому как-то удалось повернуть) Виртуоз.
    Вроде, Харьков...
  11. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 12:49 Новый
    • 12
    • 1
    +11
    А вот интересное фото: на прицепе Sd.Anh 116 на хвосте "фамо" стоит как штурмовой пехотный мост (Infanterie Sturmsteg) на базе "четвёрки" С. Сама по себе машина редкая - всего, емнип, 4 штуки было изготовлено в 41-ом.
  12. Alien From
    Alien From 24 июля 2020 20:04 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Спасибо, статья очень понравилась!
  13. nnz226
    nnz226 24 июля 2020 20:18 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    "Устаревшие и не самые совершенные тракторы одержат верх над изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха." Автор забыл указать сколько тяжёлых орудий РККА было потеряно и досталось исправными вермахту в 1941 году из-за того, что ползущие со скоростью 5 км/час тракторы и тягачи не успевали увезти их от наступающих панцеров, которые ехали в 5-6 раз быстрее!
  14. Алексей Горшков
    Алексей Горшков 24 июля 2020 20:30 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    С ПОСЛЕДНИМ АБЗАЦЕМ НЕ СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ !!! Беда нашей армии была в отсутствии скоростных тягачей,что на ноль множило наше имеющееся превосходство в качестве орудий! Никакого "верха" наши устаревшие ещё к началу войны артиллерийские тягачи над скоростными "изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха" не одерживали - перед войной силы надо было бросать не на разработку оказавшихся бесполезными пушечных броневиков,а на путные арттягачи!
    1. ecolog
      ecolog 24 июля 2020 23:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      броневик слепить то куда проще. а скоростной, надежный арт тягач это хай тек того времени.
    2. strannik1985
      strannik1985 Вчера, 13:30 Новый
      • 0
      • 0
      0
      перед войной силы надо было бросать не на разработку оказавшихся бесполезными пушечных броневиков,а на путные арттягачи!

      Пытались, через копирование французского полугусеничного Somua MCG, через гусеничный СТЗ-5. Основная проблема - двигатель мощностью 120 ~ 150 л.с. НАТИ-КоДжу/МД-23 разрабатывали все 30-тые годы, в серию он так и не пошел, потом попытались купить лицензию на американские двухтактный дизеля, помешало эмбарго из-за Советско - финской войны.
  15. timokhin-a-a
    timokhin-a-a Вчера, 00:20 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Автор, на Ваших фото не ФАМО с движком от Татры, а послевоенный полностью чехословацкий клон этого тягача, который сделала именно Татра.

    Они и SWS производили как Tatra T809, и БТР Sd.KfZ251 как ОТ-810.

    Поточнее надо.

    Касательно того, что колёса мешали в грязи - мешали, но во-первых, без них на скорости машина не управлялась вообще, даже дорогу нельзя было держать, во вторых, с помощью этого "плуга" можно было иногда вылезти из колеи.
    Так что колёса там были весьма к месту.

    Ну и
    Меньше чем через четыре месяца начнется война, и выводы артиллеристов получат неоднозначное подтверждение на полях сражений. Устаревшие и не самые совершенные тракторы одержат верх над изящно выполненными полугусеничными конструкциями инженеров Третьего рейха.


    Но уж точно не благодаря своим ТТХ. По факту у немцев проблемы с хальбкеттенфарцойгами были те же, что и с остальной техникой - сложность и металлоёмкость, низкая технологичность в производстве, цена, сложное ТО, большой перечень запасных частей.
    Но пока эти штуки ездили, они были более чем нормальными.



    Манёвренность по извилистой дороге. Мотор у этого экземпляра не родной, 12-цилиндровая Татра стоит.



    Вместе с малышом Sd.kFz 10 в песках. Видно, как тягач мог буксировать по сухим грунтам тяжёлое орудие. Что в первые дни Блицкрига дал такой уровень мобильности представить нетрудно.



    А вот разворот и поворот на влажном грунте.
    1. 41-й регион
      41-й регион Вчера, 12:10 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Автору спасибо за статью. Ещё надо. smile
    2. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Вчера, 12:16 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      цена,


      Девятый фамо обходился Рейху в 60тыс РМ - где-то 125 тыс рублей. Дорогая машина.
      251-ый ханомаг стоил 23тыс РМ.
      1. timokhin-a-a
        timokhin-a-a Вчера, 13:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ну ещё бы они не были дорогими, при такой конструкции.
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер Вчера, 20:59 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Согласен. Интересно, какова была стоимость 'Ворошиловца'. Он идеологически , пожалуй, самый близкий к девятому фамо.