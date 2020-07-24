Ленинградские испытания немецкого тягача Famo. За пять месяцев до войны



Качественных изображений с ленинградских испытаний Sd.Kfz.9 Famo в широком доступе нет, поэтому приходится ограничиваться сторонними архивами. Источник: worldwarphotos.info

Немецкий трактор



У немцев 18-тонный трактор использовался не только в качестве артиллерийского тягача. Источник: worldwarphotos.info











Famo с мотором Tatra. Источник: armedconflicts.com

Неуклюжий гигант







Будни немецко-фашистского тягача. Источник: worldwarphotos.info







Схемы двойного дифференциала и лебедки. Они произвели впечатление на советских испытателей. Источник: Отчет артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона Красной Армии. 1941 год

«Испытания немецких полугусеничных артиллерийских тракторов особой доставки хотя и выявили недостаточную пригодность этих машин для эксплоатации в наших условиях, однако продуманность конструкции агрегатов и узлов этих машин, надежность и прочность их показали явную отсталость нашей техники специального тракторостроения».