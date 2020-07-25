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Флот

Смертники на все времена

24

Человеко-торпеды японского Императорского флота «кайтен» мы осуждаем примерно так же, как летчиков-камикадзе. Фу, варварство. И имеем на то основания. Но «кайтены» — это просто свежий пример. А так как история флота насчитывает не один век, то и примеров наберется целая баржа. Причем основное большинство – из цивильной Европы, да и мы не особенно отставали, а кое в чем даже и первооткрывателями были.


Но давайте по порядку.

А по порядку у нас первым был брандер.

Появился этот вид оружия примерно в пятом веке до нашей эры. И очень даже неплохо служил в качестве психологического оружия несколько десятков веков. ТОТ брандер представлял собой, как сейчас бы сказали, беспилотник. Судёнышко или просто куча горючих материалов, которую можно было поджечь и направить в сторону врага. А там все по воле богов…

Но – срабатывало.

С течением лет в качестве брандеров начали использовать пришедшие в негодность корабли, поскольку не жалко. Но суть оставалась прежней. Набили всем, что под руку попадается, подожгли и отправили в сторону противника.

Эффективность была так себе, но тут даже не в поджоге вражеских кораблей дело, а в панике. Почему брандер прожил в качестве эффектного (не эффективного, а именно эффектного) оружия столько лет?

Все просто. Дерево. Основной материал для строительства кораблей с огнем как бы не дружил совершенно. Особенно – просмоленное дерево, обмотанное просмоленными же канатами. Потому как бы не был неэффективен брандер, а их резонно боялись.

А раз брандеров боялись на всех флотах, то был прямой резон их применять! Русские моряки тоже не чурались этого дела, упоминания о применении брандеров в бою при Гангуте (1714 год) имеются, да и граф Орлов-Чесменский с адмиралам Спиридоновым и Эльфистоном в сражении при Чесме в 1770 году брандерами вполне нормально оперировали.


Но самое известное применение брандеров в средние века – это, конечно, разгром Великой армады испанцев, шедших устроить британцам нехорошо. Так называемое Гравелинское сражение 8 августа 1588 года, когда испанцам было очень больно и очень обидно.


В ночь перед сражением главком британского флота Чарльз Говард, герцог Ноттингемский, приказал сделать и запустить в сторону испанцев восемь старых судов, начиненных всем подряд. Именно «в сторону», то есть на кого бог пошлет. Без прицела и корректировки.

Сами по себе брандеры особого ущерба не причинили, но наделали жуткого переполоху и вызвали панику. Испанцы бросились в ночи рубить якоря, которые именно для такого быстрого снятия крепились канатами, а потом много кораблей в сутолоке нанесли друг другу повреждения именно потому, что невозможно было их поставить на якорь.

В общем, задачу брандеры выполнили на 100%.

На протяжении 500 лет, с 14 по 19 век, брандеры спокойно существовали как отдельный класс кораблей. Понятно, что морские самоубийцы строились по принципу чем дешевле, тем лучше. Учитывались, конечно, легкость загрузки и размещения боевой части, управления, простота. Обычно брандеры были однопалубными, реже двухпалубными. Они даже несли вооружение и экипаж. Пушки требовались на тот случай, если вдруг на пути попадется судно с антитеррористической абордажной командой, во-первых, а во-вторых – чтобы сойти за обычное судно.

Но были и характерные отличия брандера от обычных судов. Вот довольно точное изображение брандера, из которого можно узнать три отличия от обычного корабля.

Смертники на все времена

1. Дверь в борту ближе к корме. Предназначалась для эвакуации экипажа.
2. Люк, за которым находился запальный шнур, подрывающий БЧ.
3. Лодка крепилась не канатом, как обычно, а цепью. Цепь не горит.

Скажем так, для средних веков забота об экипаже имела место быть, причем на должном уровне. Экипаж такого брандера разгонял корабль, направлял его на корабль противника, врезался в него, экипаж брандера старался максимально крепко прикрепить свой корабль к вражескому с помощью абордажной оснастки, а пока противник занимался перерезанием и перерубанием снастей, экипаж начинал «рвать когти» именно через ту самую дверь.

И кто-то поджигал фитиль, который должен был вызвать взрыв пороха в трюме. Это можно было сделать даже уже сидя в лодке, длина шнура позволяла, было бы кому.

Конечно, расцепить два корабля было непросто. Это понимали противники, потому и старались всеми силами не допустить столкновения кораблей. Я бы сказал, из кожи вон лезли, пуская в ход пушки и ручное огнестрельное оружие. Так что порой воспользоваться аварийной дверцей удавалось далеко не всем.

Вообще, борьба с брандерами была простой: потопить судно, пока оно не подошло. Либо хитрый вариант: потопить аварийную шлюпку. Это было непросто, цель маленькая, но зачастую результат стоил того: в те времена экипаж запросто мог развернуть брандер, поскольку европейские моряки склонностью к самоубийству не отличались.

18 век принес миру новый класс кораблей – броненосцы. То есть корабли, обшитые броней и не так опасавшиеся снарядов и огня. Появился и новый вид брандеров, не менее странный в плане применения: минные катера.

Придумали этот класс в США во время Гражданской войны. В ночь с 27 на 28 октября 1864 года паровой баркас под командованием лейтенанта Кушинга, вооруженный шестовой миной, атаковал броненосец южан «Албемарл», который стоял на рейде.


Команда баркаса разобрала «защитный бон» из бревен, спокойно подплыла к броненосцу и ударила его шестовой миной в подводную часть. В течении нескольких минут «Албемарл» затонул. Баркас, кстати, погиб со всем экипажем, сложно сказать, то ли от взрыва мины, то ли утонул, затянутый водоворотом тонущего броненосца.

Смертники по незнанию, но тем не менее. Прогресс показал, что для эффективной работы нужно эффективно управлять кораблем-носителем. Желательно – до последнего момента.

А идея понравилась. Уже тогда пытались что-то такое изобразить первые подводные лодки, но паровые катера были более дешевыми и доступными средствами доставки мин до противника. Статистика говорит, что за время Гражданской войны флотом Южной Конфедерации было потеряно около 50 кораблей, из них 40 – от мин всех типов, якорных, буксируемых, шестовых.

Следующим шагом стало применение мин Уайтхеда, прообразов современных торпед. Собственно, катер с такой миной немного отличался от катера с шестовой миной, поскольку давал своему экипажу несколько большие шансы на выживание, но, как показали первые применения таких катеров российским офицером и будущим адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, потомки брандеров имели примерно такой же психологический эффект: за пять рейдов минных катеров Макарова был незначительно поврежден броненосец и потоплена канонерская лодка «Интибах» водоизмещением всего 163 тонны.


К сожалению, нет точных данных о том, сколько погибло русских моряков. Учитывая, что операции проводились обычно в темное время суток, жертв должно было быть меньше, нежели при атаке днем.


Однако именно психологический эффект сказался на и без того не очень активных действиях турецкого флота.

Как только торпеды стали торпедами, а подводные лодки – подводными лодками, конечно, дистанции атак увеличились и о подходе в стиле брандера уже речи быть не могло. Увеличившаяся дальность и скорострельность морских орудий почти поставили крест на этом разделе, если бы не несколько нюансов.

Первый – это торпедные катера. От брандера у них почти ничего, но в 20 веке применение таких кораблей ничем по сути не отличалось от их прародителей 18 и 19 веков. Увеличились скорости, но все равно торпедный катер подходил почти в упор, преодолевая заслон из всего, что могло стрелять по нему.


Есть что-то общее, не находите?


Но остались еще и спецоперации, где от брандеров прошлого было все. Или почти все.

Например, неудавшаяся операция «Люсид», целью которой был срыв так называемой высадки немецких войск в Британии. Это когда закончилась Франция, немцы начали в портах страны шевеление, которое британцы истолковали как начало подготовки к высадке.

Понятно, что британцы всеми силами пытались этому противостоять. Королевские ВВС летали на бомбежку транспортов, которые собирались в Кале и Булони. Однако Люфтваффе моментально объяснило, что поражение в «Битве за Британию» не говорит о том, что Королевские ВВС могут себя спокойно чувствовать в небе Франции.

Тогда был разработан просто шикарный план именно в духе герцога Ноттингемского.

Были взяты три небольших танкера, уже дышащих на ладан: «War Nizam» (1918), «War Nawab» (1919), «Oakfield» (1918).

Ветеранов слегка подлатали, а затем каждый начинили взрывчаткой и тремя тоннами «Коктейля Эгера»: 50% мазута, 25% моторного масла и 25% бензина. Смесь так назвали в честь командующего операцией.

Испытания, которые провели, взорвав два траулера, начиненных этим кошмаром, показали, что взрыв тонны этого адского месива разносит все в радиусе около 800 метров.

Предполагалось, что танкеры зайдут в гавани Кале и Булони под нейтральными флагами, подойдут к скоплению транспортов, а затем экипажи, высадившись в шлюпки, активируют взрывные устройства. И начнется ад.

26 сентября 1940 года все три брандера отправились в свое последнее плавание. «War Nizam» и «War Nawab» отправились в Кале, «Oakfield» — в Булонь.

Увы, но «Oakfield» не то что не дошел до пункта назначения, он фактически развалился по пути в Булонь, не пройдя и трети расстояния. Вторым сошел с дистанции «War Nizam», у которого отказался работать двигатель.

Выполнять задуманное с одним кораблем из трех не показалось хорошей идеей, и брандеры вернулись в порт. В начале октября британское командование попробовало повторить попытку (две), но они тоже сорвались из-за плохой походы. Ну, и из-за жадности британского флотского командования, которое пожалело на операцию корабли, которые смогли бы без приключений дойти до цели.

Зато не могу не вспомнить другую операцию, которая получилась ну просто на загляденье. Речь идет об операции «Колесница», которую провели британские спецподразделения в марте 1942 года.

Об этой операции было написано много, но нас в данном случае интересует тот факт, что сердцем операции был фактически брандер, в который превратили эсминец «Кэмпбелтаун».


Британское командование в 1942 году решило уничтожить крупнейший французский док в Сен-Назере, док "Луи Жубер Лок". Чтобы немцы не могли в нем принимать «Тирпитц».

Основной ударной силой операции был переоборудованный эсминец «Кэмпбелтаун». Корабль был облегчен, его водоизмещение сокращено настолько, чтобы он мог спокойно проходить через песчаные отмели в устье Луары. Для этого с него сняли все, что можно было снять: орудия, торпедные аппараты, срезали надстройки и трубы. На верхней палубе было установлено восемь 20-мм зенитных автоматов «Эрликон».

Было произведено дополнительное бронирование бетоном бортов и палуб, чтобы случайный снаряд не вызвал детонацию заряда. В пространство между обычным и сооруженным вторым бортами заложили заряд взрывчатки массой 4,5 тонны, а потом еще всю эту красоту залили бетоном. Это сделали для того, чтобы команда разминирования, которая однозначно стала бы осматривать корабль, не смогла сразу обнаружить взрывчатку.

Ранним утром 28 марта 1942 года «Кэмпбелтаун» под шквальным огнем добрался до ворот дока и протаранил их, просто застряв в воротах дока.


Параллельно британцы вели обстрел и бомбардировку Сен-Назера, а также высадку коммандос. Коммандос, потеряв больше половины личного состава (из 600 человек вернулось 228) нанесли некоторый урон, уничтожили несколько орудий, повредили шлюзы других доков и суда в них. Но в итоге были вынуждены отступить или сдаться, когда закончились боеприпасы.

Пока шли боевые действия, экипаж «Кэмпбелтауна» эвакуировался. Отбив атаку, немцы расслабились. Изучать застрявший в доке «Кэмпбелтаун» отправилась большая группа специалистов Кригсмарине.


Спустя почти девять часов, в 10:30, брандер планово взорвался, устроив филиал Апокалипсиса.

Док фактически был выведен из строя, погибли около 250 солдат и офицеров Кригсмарине, так что понесшие большие потери в ходе операции «Колесница» британские коммандос могли считать себя отомщенными.

Еще одним флотом, который использовал брандеры, был флот Италии. Учитывая страсть итальянцев к компактным морским подлостям, изготовление еще в 1938 году серии катеров МТ (Motoscafo da Turismo), которые к туризму имели самое поверхностное отношение, но являлись катерами легкими, небольшими, способными разгоняться до 60 км/ч. Штатно начиненные 330 кг взрывчатки, они были прекрасными диверсионными катерами. Пилот находился на корме. Выведя катер на цель и заклинив руль, он должен был спрыгнуть на специальный спасательный плотик до столкновения с целью.

Похоже на брандер 18 века? Как по мне – так вполне.

Самое забавное в истории катеров МТ то, что они использовались не только итальянцами, но и израильтянами, невесть каким способом получившими несколько этих катеров и применивших их против своих врагов в арабо-израильской войне 1947−1949 гг.

Катера MT принимали участие в нескольких операциях, самой успешной из которых было выведение из строя британского тяжелого крейсера «Йорк» 26 марта 1941 года. В операции принимали участие шесть катеров, которые ночью проникли в гавань и устроили там файер-шоу.

Помимо серьезно поврежденного «Йорка», был уничтожен норвежский танкер «Перикл». Всех шестерых итальянских пилотов взяли в плен, но операция реально удалась.

Впоследствии итальянцы разработали еще два поколения лодок-брандеров: MTM и MTR. Первые применялись, а вторым не повезло: перевозившая их к месту операции субмарина «Амбра» была потоплена.

Четыре переживших войну MTM достались вооруженным силам Израиля, и израильтяне успешно применили три из них во время арабо-израильской войны 1947−1949 годов. В октябре 1948 года с помощью брандеров были потоплены сторожевой корабль «Эмир Фарук» и минный тральщик.

В наше время брандерам на поле боя места не отводится. Да, есть разовые применения по типу атаки террористами лодкой, начиненной взрывчаткой американского эсминца «Коул» в 2000 году, но это скорее исключение из правил.

Я умышленно ничего не сказал о торпедах с камикадзе «Кайтен». Просто потому, что весьма спокойно отношусь к этому оружию и считаю, что успехов «Кайтены» не добились. Единственным крупным кораблем, потопленным «Кайтенами», стал танкер «Миссиневе» водоизмещением 25 500 тонн.


Не бог весть какая победа. Впрочем, как и все успехи брандеров в 20 веке. Но это оружие было если не эффективным, то эффектным на протяжении нескольких веков.
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«Кайтены». Провал проекта японских подводных камикадзе
Корабль-бомба: история «морских камикадзе»
24 комментария
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  1. Brylevsky
    Brylevsky Вчера, 04:57 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Испанцы бросились в ночи рубить якоря, которые именно для такого быстрого снятия крепились канатами

    Авторский домысел? Попробуйте ручным шпилем выбрать стальную якорь-цепь хотя бы с 10-метровой глубины...Возможность обрезать якорный канат ножом, это "бонус", но не сама цель использования на парусных судах растительного якорного такелажа.
    1. BAI
      BAI Вчера, 20:25 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Попробуйте ручным шпилем выбрать стальную якорь-цепь хотя бы с 10-метровой глубины

      Хотя якорные цепи известны со времен Александра Македонского, более менее массовое применение якорных цепей началось с 1638 года (с испанцами имеем 1588 год). До 1638 года, да и после, были якорные тросы, до 26 см в диаметре.
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 05:43 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Для парусника цепь дорогое и тяжелое удовольствие. Якорь был не единственный.

    Разве броненосцы появились в 18 веке?

    War Nizam, War Nawab, Oakfield были танекрами или траулерами?

    recourse
    Эсминец Кэмпбелтаун облегчили срезав надстройки, даже трубы, а затем забетонировали борта и палубу... Все это выше ватерлинии?! Может быть автор не до конца осветил этот эпизод? Моряками британцы были неплохими и про остойчивость знали.
    1. V I P
      V I P Вчера, 07:41 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Сам хотел спросить :какие на фиг броненсцы в 18 в?
    2. Cristall
      Cristall Вчера, 22:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Lynx2000
      Разве броненосцы появились в 18 веке?

      ну как сказать
      судно «Самум», имевшие 12,8-мм железные борта
      «плавучие батареи» Lave (Лав), Devastation (Девастасьон) и Tonnante (Тоннант) — небольшие (1625 тонн) и тихоходные (5-6 узлов), но бронированные (4-дюймовые сплошные кованые железные плиты на толстой деревянной подложке) пароходы, на которых было установлено небольшое число крупнокалиберных орудий, стрелявших разрывными снарядами. Они с успехом бомбардировали крымское побережье и принудили к сдаче укрепление Кинбурн в устье Днепра
      это вторая половина 19 века..Но это броненосные корабли.
      Броненосцы появились в 60-х годах XIX века
      Первым броненосным паровым кораблём нового типа, пригодным для плавания в открытом море, был французский панцирный батарейный броненосец La Gloire («Глуар» — «Слава»), спущенный на воду в 1859 году
      Может автор имел

      но это 15 век
      Ветераны Имджинской войны не поймут
  3. Эррр
    Эррр Вчера, 05:52 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Из текста статьи:
    Команда баркаса разобрала «защитный бон» из бревен, спокойно подплыла к броненосцу и ударила его шестовой миной в подводную часть. В течении нескольких минут «Албемарл» затонул. Баркас, кстати, погиб со всем экипажем, сложно сказать, то ли от взрыва мины, то ли утонул, затянутый водоворотом тонущего броненосца.
    Тут несколько неточностей. Лучше почитать в английском варианте по адресу https://www.gutenberg.org/files/16298/16298-h/16298-h.htm#Page_314
  4. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 06:58 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Герой Чесменского сражения лейтенант Ильин наблюдает за пожаром на турецком линейном корабле после атаки брандера под его командованием.
    1. Лексус
      Лексус Вчера, 12:19 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Совсем недавно читал про брандеры. Сказать, что отважные - не сказать ничего. Как, впрочем, и "шестовики". При этом, от идеи продолжать жить люди совершенно не отказывались. А там, как карта ляжет. Или пуля.

      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 20:48 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Лексус
        Совсем недавно читал про брандеры. Сказать, что отважные - не сказать ничего. Как, впрочем, и "шестовики". При этом, от идеи продолжать жить люди совершенно не отказывались. А там, как карта ляжет. Или пуля.


        yes good
  5. BORMAN82
    BORMAN82 Вчера, 07:29 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Рома жжот)
    Испытания, которые провели, взорвав два траулера, начиненных этим кошмаром, показали, что взрыв тонны этого адского месива разносит все в радиусе около 800 метров.

    Эффективность приближается к атомному оружию? belay
  6. Chifka
    Chifka Вчера, 07:50 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Мне кажется, не совсем корректное сравнение с японскими камикадзе. При применении брандеров предусматривалась конкретная возможность (и даже планировалось) спасение его экипажа. Реализация спасения на практике - дело другое (случая, удачи и т.п.). Смертников в Японии изначально готовили к смерти, и возможность выжить для них не предусматривалась.
  7. V I P
    V I P Вчера, 08:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "выполнять задуманное с одним кораблем из трёх не показалось хорошей идеей, и брандеры вернулись в порт" так сколько всего было брандеров. Один развалился, у другого двигатель накрылся . И они тоже вернулись?
  8. mr.ZinGer
    mr.ZinGer Вчера, 08:25 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Вспомнилось применение брандера при осаде Антверпена в 1585 году, когда погибло 800 испанских солдат.Судно было с каменным казематом, куда был складирован порох (для усиления фугасного эфекта), часовым механизмом и ложным фитилем.
    Автор идеи Фидериго Джиамбелли.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Вчера, 09:04 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      С детства люблю журнал "Наука и техника":

      "Для производства взрыва на «Удаче» из погреба был выведен длинный фитиль, а на «Надежде» в самом погребе был помещен своеобразный часовой механизм (именно после этого случая и появилось название «адская машинка»), для изготовления которого Джиамбелли пожертвовал собственный будильник. Однако будильник вместо того, чтобы звонить, приводил в действие запальный механизм из кремней и огнив, окруженных пороховой мякотью. Учитывая, какой редкостью были по тем временам даже простые карманные часы, можно только удивиться такой расточительности инженера. Но эта жертва оказалась ненапрасной. В ночь на 4 апреля 1585 года, вниз по течению Шельды было пущено тридцать обыкновенных горящих брандеров, а с ними и два «адских», которые внешне отличались от остальных только большими размерами. Для отражения столь массированной атаки на мосту собралось множество солдат во главе с самим герцогом Парма. Все более легкие брандеры были успешно перехвачены и либо отбуксированы к берегу, либо потоплены. Более массивные и прочные «Надежда» и «Удача», не смотря на все усилия испанцев, достигли моста, под которым и застряли. Их начали спешно тушить, при этом на «Удаче» заметили горящий фитиль, который тотчас уничтожили. Однако присутствие часового механизма на «Надежде» обнаружено не было. Вскоре раздался действительно адский взрыв, который, по воспоминаниям современников, был слышен по всей Западной Фландрии, т. е. километров на 80.

      Источник контента: https://naukatehnika.com/adskie-branderyi.html
      naukatehnika.com"
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 09:05 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Самое известное применение брандеров (эфективное, а не эффектное) это Чесма. Фактически один брандер (из четырех) уничтожил почти весь турецкий флот.
  10. ares1988
    ares1988 Вчера, 09:22 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Нырять в воду на 60 км/ч? Мда...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 11:53 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: ares1988
      Нырять в воду на 60 км/ч? Мда

      Жить захочешь...
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 11:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Автор как всегда с нужной долей юмора осветил тему. Довольно четко. Не без погрешностей, однако респект!
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 12:01 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Абидна ,понимаешь ! Зачем дойче забыли ?! Они ведь тожеть не целлофаном были шиты ! И катера-брандеры,у них были... и торпедные "микросубмарины" !
    «Бибер» (нем. Biber — бобр) — сверхмалая подводная лодка немецких подводных сил. Экипаж лодки один человек; в качестве основного вооружения лодка несла две торпеды класс G7. Был установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель Opel (предназначавшийся для одной из модификаций Opel Blitz) и электродвигатель, которые позволяли лодке развивать 6,5 узлов над водой и 5,3 узла под водой соответственно. Выпущена в количестве 324 штук. Имевшиеся «Биберы» были сведены в 9 флотилий

    «Зеехунд» (нем. Seehund — тюлень) — сверхмалая подводная лодка немецких подводных сил, самая удачная конструкция сверхмалых лодок не только Германии, но и вообще времён Второй мировой войны. Разработана на основе лодки «Хехт». Экипаж лодки составляли два человека; в качестве основного вооружения лодка несла две торпеды класса G7. На лодку был установлен 60-сильный дизельный двигатель Büssing и электродвигатель AEG, которые позволяли лодке развивать 7,7 узлов над водой и 6 узлов под водой соответственно. Лодка могла пройти в автономном плавании 300 миль над водой и 63 мили под водой; погружалась на глубину до 50 метров, при этом глубины в 5 метров могла достичь с поверхности за 4 секунды. Выпущена в количестве 285 штук. Использовалась в 1945 году
    БЫЛИ И ДРУГИЕ !
    КАТЕРА-БРАНДЕРЫ: Германские конструкторы к моменту высадки союзников в Нормандии создали опытный образец радиоуправляемого катера «Linse» (водоизмещение — 1,8 тонны). В его носовой части размещался заряд ВВ массой 300 кг с контактным взрывателем и дистанционным самоликвидатором. Авиационный мотор позволил достигнуть скорости 34 узла.
    А вот действительно оригинальным образцом радиоуправляемого «катера-торпеды» стал разработанный в 1945 году, но неосуществленный проект «Tornado». На нем в качестве силовой установки решили использовать… реактивный двигатель пульсирующего типа Argus 109–014 (масса 138 кг, длина 3,6 метров, средняя тяга 2,35—3,29 кН), заимствованный из конструкции самолета-снаряда Fi 103 (VI). Как и на крылатой ракете, мотор в длинном цилиндрическом кожухе, спереди заканчивавшемся воздухозаборником, а сзади — соплом, должен был стоять над палубой на специальных пилонах (внутри переднего пилона проходил топливопровод). Согласно предварительным расчетам, скорость катера с использованием реактивного движителя должна была достигнуть рекордной отметки 65 узлов! Это позволяло разместить в свободном от двигательной установки корпусе «Торнадо» мощнейший заряд ВВ массой 700 кг.
    1. BAI
      BAI Вчера, 20:15 Новый
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      А что же Вы про итальянскую подводную лодку - торпеду SLC "Maiale" забыли?
  13. Trouble
    Trouble Вчера, 13:54 Новый
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    Придумали этот класс в США во время Гражданской войны.


    А как же опыты на Российском флоте в 1862 г.

    В ночь с 27 на 28 октября 1864 года паровой баркас под командованием лейтенанта Кушинга, вооруженный шестовой миной, атаковал броненосец южан «Албемарл», который стоял на рейде.


    Было ещё потопление корвета "Хаусатоник" подводной лодкой Ханли 17 февраля этого же года.


    Впоследствии итальянцы разработали еще два поколения лодок-брандеров: MTM и MTR. Первые применялись, а вторым не повезло: перевозившая их к месту операции субмарина «Амбра» была потоплена.


    Катера МТМ изначально состояли на вооружении 10-й флотилии MAS. В бухте Суда (где был поврежден крейсер "Йорк" и потоплен танкер "Перикл") и у Мальты использовались именно они.
    ПЛ "Амбра" была не потоплена, а затоплена на базе в Специи в сентябре 1943 г.. Катера MTR предполагалось использовать в атаке на порт Сиракузы в июле 1943 г., но "Амбра" была обнаружена и подверглась атаке противолодочных сил союзников. В результате полученных повреждений вынуждена была вынуждена прекратить операцию и вернуться.
  14. abcdefg
    abcdefg Вчера, 19:33 Новый
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    Адмирал Спиридонов??!!
    Брависсимо!!!...
  15. BAI
    BAI Вчера, 20:12 Новый
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    +1
    Дверь в борту ближе к корме.

    Не было дверей на флоте. Как не было кухонь и туалетов.
    Были клинкеты, камбузы и гальюны.
    1. vahpus
      vahpus Вчера, 20:39 Новый
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      Цитата: BAI
      Не было дверей на флоте. Как не было кухонь и туалетов.
      Были клинкеты, камбузы и гальюны.

      Были и есть.
      И двери.
      И сортиры.
      И кухни.
      Блатные тоже пытаются на непонятном языке (фене) ботать. Этим понторезы морских тем на них очень похожи.