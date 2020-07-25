Смертники на все времена

Человеко-торпеды японского Императорского флота «кайтен» мы осуждаем примерно так же, как летчиков-камикадзе. Фу, варварство. И имеем на то основания. Но «кайтены» — это просто свежий пример. А так как история флота насчитывает не один век, то и примеров наберется целая баржа. Причем основное большинство – из цивильной Европы, да и мы не особенно отставали, а кое в чем даже и первооткрывателями были.
Но давайте по порядку.
А по порядку у нас первым был брандер.
Появился этот вид оружия примерно в пятом веке до нашей эры. И очень даже неплохо служил в качестве психологического оружия несколько десятков веков. ТОТ брандер представлял собой, как сейчас бы сказали, беспилотник. Судёнышко или просто куча горючих материалов, которую можно было поджечь и направить в сторону врага. А там все по воле богов…
Но – срабатывало.
С течением лет в качестве брандеров начали использовать пришедшие в негодность корабли, поскольку не жалко. Но суть оставалась прежней. Набили всем, что под руку попадается, подожгли и отправили в сторону противника.
Эффективность была так себе, но тут даже не в поджоге вражеских кораблей дело, а в панике. Почему брандер прожил в качестве эффектного (не эффективного, а именно эффектного) оружия столько лет?
Все просто. Дерево. Основной материал для строительства кораблей с огнем как бы не дружил совершенно. Особенно – просмоленное дерево, обмотанное просмоленными же канатами. Потому как бы не был неэффективен брандер, а их резонно боялись.
А раз брандеров боялись на всех флотах, то был прямой резон их применять! Русские моряки тоже не чурались этого дела, упоминания о применении брандеров в бою при Гангуте (1714 год) имеются, да и граф Орлов-Чесменский с адмиралам Спиридоновым и Эльфистоном в сражении при Чесме в 1770 году брандерами вполне нормально оперировали.
Но самое известное применение брандеров в средние века – это, конечно, разгром Великой армады испанцев, шедших устроить британцам нехорошо. Так называемое Гравелинское сражение 8 августа 1588 года, когда испанцам было очень больно и очень обидно.
В ночь перед сражением главком британского флота Чарльз Говард, герцог Ноттингемский, приказал сделать и запустить в сторону испанцев восемь старых судов, начиненных всем подряд. Именно «в сторону», то есть на кого бог пошлет. Без прицела и корректировки.
Сами по себе брандеры особого ущерба не причинили, но наделали жуткого переполоху и вызвали панику. Испанцы бросились в ночи рубить якоря, которые именно для такого быстрого снятия крепились канатами, а потом много кораблей в сутолоке нанесли друг другу повреждения именно потому, что невозможно было их поставить на якорь.
В общем, задачу брандеры выполнили на 100%.
На протяжении 500 лет, с 14 по 19 век, брандеры спокойно существовали как отдельный класс кораблей. Понятно, что морские самоубийцы строились по принципу чем дешевле, тем лучше. Учитывались, конечно, легкость загрузки и размещения боевой части, управления, простота. Обычно брандеры были однопалубными, реже двухпалубными. Они даже несли вооружение и экипаж. Пушки требовались на тот случай, если вдруг на пути попадется судно с антитеррористической абордажной командой, во-первых, а во-вторых – чтобы сойти за обычное судно.
Но были и характерные отличия брандера от обычных судов. Вот довольно точное изображение брандера, из которого можно узнать три отличия от обычного корабля.
1. Дверь в борту ближе к корме. Предназначалась для эвакуации экипажа.
2. Люк, за которым находился запальный шнур, подрывающий БЧ.
3. Лодка крепилась не канатом, как обычно, а цепью. Цепь не горит.
Скажем так, для средних веков забота об экипаже имела место быть, причем на должном уровне. Экипаж такого брандера разгонял корабль, направлял его на корабль противника, врезался в него, экипаж брандера старался максимально крепко прикрепить свой корабль к вражескому с помощью абордажной оснастки, а пока противник занимался перерезанием и перерубанием снастей, экипаж начинал «рвать когти» именно через ту самую дверь.
И кто-то поджигал фитиль, который должен был вызвать взрыв пороха в трюме. Это можно было сделать даже уже сидя в лодке, длина шнура позволяла, было бы кому.
Конечно, расцепить два корабля было непросто. Это понимали противники, потому и старались всеми силами не допустить столкновения кораблей. Я бы сказал, из кожи вон лезли, пуская в ход пушки и ручное огнестрельное оружие. Так что порой воспользоваться аварийной дверцей удавалось далеко не всем.
Вообще, борьба с брандерами была простой: потопить судно, пока оно не подошло. Либо хитрый вариант: потопить аварийную шлюпку. Это было непросто, цель маленькая, но зачастую результат стоил того: в те времена экипаж запросто мог развернуть брандер, поскольку европейские моряки склонностью к самоубийству не отличались.
18 век принес миру новый класс кораблей – броненосцы. То есть корабли, обшитые броней и не так опасавшиеся снарядов и огня. Появился и новый вид брандеров, не менее странный в плане применения: минные катера.
Придумали этот класс в США во время Гражданской войны. В ночь с 27 на 28 октября 1864 года паровой баркас под командованием лейтенанта Кушинга, вооруженный шестовой миной, атаковал броненосец южан «Албемарл», который стоял на рейде.
Команда баркаса разобрала «защитный бон» из бревен, спокойно подплыла к броненосцу и ударила его шестовой миной в подводную часть. В течении нескольких минут «Албемарл» затонул. Баркас, кстати, погиб со всем экипажем, сложно сказать, то ли от взрыва мины, то ли утонул, затянутый водоворотом тонущего броненосца.
Смертники по незнанию, но тем не менее. Прогресс показал, что для эффективной работы нужно эффективно управлять кораблем-носителем. Желательно – до последнего момента.
А идея понравилась. Уже тогда пытались что-то такое изобразить первые подводные лодки, но паровые катера были более дешевыми и доступными средствами доставки мин до противника. Статистика говорит, что за время Гражданской войны флотом Южной Конфедерации было потеряно около 50 кораблей, из них 40 – от мин всех типов, якорных, буксируемых, шестовых.
Следующим шагом стало применение мин Уайтхеда, прообразов современных торпед. Собственно, катер с такой миной немного отличался от катера с шестовой миной, поскольку давал своему экипажу несколько большие шансы на выживание, но, как показали первые применения таких катеров российским офицером и будущим адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, потомки брандеров имели примерно такой же психологический эффект: за пять рейдов минных катеров Макарова был незначительно поврежден броненосец и потоплена канонерская лодка «Интибах» водоизмещением всего 163 тонны.
К сожалению, нет точных данных о том, сколько погибло русских моряков. Учитывая, что операции проводились обычно в темное время суток, жертв должно было быть меньше, нежели при атаке днем.
Однако именно психологический эффект сказался на и без того не очень активных действиях турецкого флота.
Как только торпеды стали торпедами, а подводные лодки – подводными лодками, конечно, дистанции атак увеличились и о подходе в стиле брандера уже речи быть не могло. Увеличившаяся дальность и скорострельность морских орудий почти поставили крест на этом разделе, если бы не несколько нюансов.
Первый – это торпедные катера. От брандера у них почти ничего, но в 20 веке применение таких кораблей ничем по сути не отличалось от их прародителей 18 и 19 веков. Увеличились скорости, но все равно торпедный катер подходил почти в упор, преодолевая заслон из всего, что могло стрелять по нему.
Есть что-то общее, не находите?
Но остались еще и спецоперации, где от брандеров прошлого было все. Или почти все.
Например, неудавшаяся операция «Люсид», целью которой был срыв так называемой высадки немецких войск в Британии. Это когда закончилась Франция, немцы начали в портах страны шевеление, которое британцы истолковали как начало подготовки к высадке.
Понятно, что британцы всеми силами пытались этому противостоять. Королевские ВВС летали на бомбежку транспортов, которые собирались в Кале и Булони. Однако Люфтваффе моментально объяснило, что поражение в «Битве за Британию» не говорит о том, что Королевские ВВС могут себя спокойно чувствовать в небе Франции.
Тогда был разработан просто шикарный план именно в духе герцога Ноттингемского.
Были взяты три небольших танкера, уже дышащих на ладан: «War Nizam» (1918), «War Nawab» (1919), «Oakfield» (1918).
Ветеранов слегка подлатали, а затем каждый начинили взрывчаткой и тремя тоннами «Коктейля Эгера»: 50% мазута, 25% моторного масла и 25% бензина. Смесь так назвали в честь командующего операцией.
Испытания, которые провели, взорвав два траулера, начиненных этим кошмаром, показали, что взрыв тонны этого адского месива разносит все в радиусе около 800 метров.
Предполагалось, что танкеры зайдут в гавани Кале и Булони под нейтральными флагами, подойдут к скоплению транспортов, а затем экипажи, высадившись в шлюпки, активируют взрывные устройства. И начнется ад.
26 сентября 1940 года все три брандера отправились в свое последнее плавание. «War Nizam» и «War Nawab» отправились в Кале, «Oakfield» — в Булонь.
Увы, но «Oakfield» не то что не дошел до пункта назначения, он фактически развалился по пути в Булонь, не пройдя и трети расстояния. Вторым сошел с дистанции «War Nizam», у которого отказался работать двигатель.
Выполнять задуманное с одним кораблем из трех не показалось хорошей идеей, и брандеры вернулись в порт. В начале октября британское командование попробовало повторить попытку (две), но они тоже сорвались из-за плохой походы. Ну, и из-за жадности британского флотского командования, которое пожалело на операцию корабли, которые смогли бы без приключений дойти до цели.
Зато не могу не вспомнить другую операцию, которая получилась ну просто на загляденье. Речь идет об операции «Колесница», которую провели британские спецподразделения в марте 1942 года.
Об этой операции было написано много, но нас в данном случае интересует тот факт, что сердцем операции был фактически брандер, в который превратили эсминец «Кэмпбелтаун».
Британское командование в 1942 году решило уничтожить крупнейший французский док в Сен-Назере, док "Луи Жубер Лок". Чтобы немцы не могли в нем принимать «Тирпитц».
Основной ударной силой операции был переоборудованный эсминец «Кэмпбелтаун». Корабль был облегчен, его водоизмещение сокращено настолько, чтобы он мог спокойно проходить через песчаные отмели в устье Луары. Для этого с него сняли все, что можно было снять: орудия, торпедные аппараты, срезали надстройки и трубы. На верхней палубе было установлено восемь 20-мм зенитных автоматов «Эрликон».
Было произведено дополнительное бронирование бетоном бортов и палуб, чтобы случайный снаряд не вызвал детонацию заряда. В пространство между обычным и сооруженным вторым бортами заложили заряд взрывчатки массой 4,5 тонны, а потом еще всю эту красоту залили бетоном. Это сделали для того, чтобы команда разминирования, которая однозначно стала бы осматривать корабль, не смогла сразу обнаружить взрывчатку.
Ранним утром 28 марта 1942 года «Кэмпбелтаун» под шквальным огнем добрался до ворот дока и протаранил их, просто застряв в воротах дока.
Параллельно британцы вели обстрел и бомбардировку Сен-Назера, а также высадку коммандос. Коммандос, потеряв больше половины личного состава (из 600 человек вернулось 228) нанесли некоторый урон, уничтожили несколько орудий, повредили шлюзы других доков и суда в них. Но в итоге были вынуждены отступить или сдаться, когда закончились боеприпасы.
Пока шли боевые действия, экипаж «Кэмпбелтауна» эвакуировался. Отбив атаку, немцы расслабились. Изучать застрявший в доке «Кэмпбелтаун» отправилась большая группа специалистов Кригсмарине.
Спустя почти девять часов, в 10:30, брандер планово взорвался, устроив филиал Апокалипсиса.
Док фактически был выведен из строя, погибли около 250 солдат и офицеров Кригсмарине, так что понесшие большие потери в ходе операции «Колесница» британские коммандос могли считать себя отомщенными.
Еще одним флотом, который использовал брандеры, был флот Италии. Учитывая страсть итальянцев к компактным морским подлостям, изготовление еще в 1938 году серии катеров МТ (Motoscafo da Turismo), которые к туризму имели самое поверхностное отношение, но являлись катерами легкими, небольшими, способными разгоняться до 60 км/ч. Штатно начиненные 330 кг взрывчатки, они были прекрасными диверсионными катерами. Пилот находился на корме. Выведя катер на цель и заклинив руль, он должен был спрыгнуть на специальный спасательный плотик до столкновения с целью.
Похоже на брандер 18 века? Как по мне – так вполне.
Самое забавное в истории катеров МТ то, что они использовались не только итальянцами, но и израильтянами, невесть каким способом получившими несколько этих катеров и применивших их против своих врагов в арабо-израильской войне 1947−1949 гг.
Катера MT принимали участие в нескольких операциях, самой успешной из которых было выведение из строя британского тяжелого крейсера «Йорк» 26 марта 1941 года. В операции принимали участие шесть катеров, которые ночью проникли в гавань и устроили там файер-шоу.
Помимо серьезно поврежденного «Йорка», был уничтожен норвежский танкер «Перикл». Всех шестерых итальянских пилотов взяли в плен, но операция реально удалась.
Впоследствии итальянцы разработали еще два поколения лодок-брандеров: MTM и MTR. Первые применялись, а вторым не повезло: перевозившая их к месту операции субмарина «Амбра» была потоплена.
Четыре переживших войну MTM достались вооруженным силам Израиля, и израильтяне успешно применили три из них во время арабо-израильской войны 1947−1949 годов. В октябре 1948 года с помощью брандеров были потоплены сторожевой корабль «Эмир Фарук» и минный тральщик.
В наше время брандерам на поле боя места не отводится. Да, есть разовые применения по типу атаки террористами лодкой, начиненной взрывчаткой американского эсминца «Коул» в 2000 году, но это скорее исключение из правил.
Я умышленно ничего не сказал о торпедах с камикадзе «Кайтен». Просто потому, что весьма спокойно отношусь к этому оружию и считаю, что успехов «Кайтены» не добились. Единственным крупным кораблем, потопленным «Кайтенами», стал танкер «Миссиневе» водоизмещением 25 500 тонн.
Не бог весть какая победа. Впрочем, как и все успехи брандеров в 20 веке. Но это оружие было если не эффективным, то эффектным на протяжении нескольких веков.