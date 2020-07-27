«Сапсан» на базе «Терминатора». Начаты испытания вертолёта Ми-8АМТШ-ВН

Опытный Ми-8АМТШ-ВН. Фото "Вертолеты России"
После нескольких лет ожидания холдинг «Вертолеты России» начал наземные и летные испытания перспективного ударно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-ВН. В ближайшее время опытная техника пройдет все необходимые проверки и поступит на службу в вооруженных силах. Вертолеты нового типа смогут обеспечивать проведение широкого круга операций.
Путь в небо
Ударно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН или Ми-171Ш-ВН (шифр «Сапсан») разрабатывался фирмой «Миль» в инициативном порядке на базе машины Ми-8АМТШ-В, также известной как «Терминатор». В дальнейшем проект получил одобрение и поддержку военного ведомства. Опытный вертолет этого типа впервые показали три года назад на выставке МАКС-2017.
В дальнейшем эта машина несколько раз демонстрировалась на других профильных мероприятиях; параллельно продолжалось совершенствование проекта. Разработчики раскрывали основные особенности и преимущества вертолета, а кроме того, упоминали, что летные испытания начнутся в ближайшие годы.
На прошлогоднем форуме «Армия-2019» министерство обороны и «Вертолеты России» заключили первый контракт на поставку Ми-8АМТШ-ВН. Он предусматривает строительство и передачу десяти вертолетов в 2020-21 гг. Строительство техники поручалось Улан-Удэнскому авиационному заводу (УУАЗ). Тогда же стало известно о планах начать летные испытания до конца года, однако позже их перенесли.
Обновленная носовая часть вертолета. Заметен дополнительный оптико-электронный блок (слева). Фото Airwar.ru
22 июля «Вертолеты России» сообщили о начале комплексных испытаний. Опытный вертолет, построенный на УУАЗ и доработанный Национальным центром вертолетостроения «Миль и Камов», прошел проверку на земле и уже поднялся в воздух. Испытания начаты НЦВ, а затем машину передадут в ведение специализированных институтов и центров.
Первый этап испытаний с участием имеющегося прототипа продлится до ноября. Затем начнется новый этап, к которому привлекут еще два вертолета. За время этих мероприятий трем Ми-8АМТШ-ВН предстоит подтвердить расчетные летные, маневренные, боевые и эксплуатационные характеристики.
Комплекс улучшений
Перспективный Ми-8АМТШ-ВН представляет собой новый вариант развития серийного вертолета Ми-8АМТШ. В новом проекте приняты меры, направленные на повышение всех основных характеристик и боевых качеств. Заменена часть агрегатов, в т.ч. ключевых, а также внедрены некоторые новые системы. Результатом этого стал вертолет, способный перевозить людей и грузы, а также применять широкую номенклатуру вооружений «воздух-земля» и «воздух-воздух».
На вертолете Ми-8АМТШ-ВН используется пара турбовальных двигателей ВК-2500-03, соединенных с модернизированной трансмиссией. Несущий винт переработан и получил новые композитные лопасти. Рулевой винт теперь имеет X-образную конструкцию, повышающую его характеристики. Рост тяговооруженности и характеристик несущей системы позволил повысить грузоподъемность и максимальную скорость полета. Также улучшились высотные характеристики.
Вариант боевой нагрузки - пулемет, авиабомба, неуправляемые ракеты и ПТУР. Фото Airwar.ru
Новый комплекс пилотажно-навигационного оборудования включает комбинацию аналоговых приборов и «стеклянной кабины». Имеется цифровой автопилот. В дополнение к имевшемуся оптико-электронному блоку под носовой частью фюзеляжу введена прицельно-обзорная система. Создается новая РЛС с повышенными характеристиками.
Для полетов в темное время суток предусматривается использование приборов ночного видения. Часть навигационных, пилотажных и боевых задач может выполняться в автоматическом режиме или при минимальном участии человека. Одной из основных задач проекта в целом являлось сокращение нагрузки на экипаж.
Предусматриваются различные меры по повышению живучести. Ми-8АМТШ-ВН оснащается бортовым комплексом обороны ЛСЗ-8ВН – он автоматически выявляет пуски ракет и применяет ложные тепловые цели. Кабина пилотов и жизненно важные узлы прикрыты титановыми бронедеталями. Внутри грузопассажирской кабины устанавливается легкая кевларовая противопульная защита.
Вертолет способен нести различное вооружение для работы по воздушным или наземным целям. На внешней подвеске неподвижно устанавливаются два 12,7-мм курсовых пулемета, пушечные контейнеры или блоки неуправляемых ракет; возможно применение неуправляемых бомб. Обзорно-прицельная система интегрирована в комплекс управляемого вооружения, позволяющий использовать противотанковые ракеты «Атака».
Боевая нагрузка – 1400 кг на шести узлах подвески. В зависимости от поставленных задач и выбранного оружия, Ми-8АМТШ-ВН способен бороться с наземными сооружениями, бронетехникой и даже с другими вертолетами.
Серийный армейский Ми-8АМТШ-В. Фото Минобороны РФ
Обеспечена возможность применения личного оружия десанта. Для этого в дверях и иллюминаторах предусматриваются установки под автоматы или пулеметы. На выставках опытный вертолет демонстрировался с крупнокалиберным пулеметом в дверном проеме.
Основной задачей Ми-8АМТШ-ВН станет доставка десанта, в т.ч. спецподразделений к месту выполнения боевой задачи. Высадка может производиться как посадочным способом, так и при помощи канатов через бортовые двери и хвостовую аппарель. При этом машина способна оказывать огневую поддержку и атаковать противника всеми доступными средствами.
Очевидные преимущества
Проект Ми-8АМТШ-ВН в очередной раз демонстрирует высочайший модернизационный потенциал базовой платформы. Обновление или замена одних систем, а также внедрение других компонентов позволяют повышать тактико-технические характеристики и получать новые возможности.
Как утверждают в «Вертолетах России», пути развития имеющейся платформы и требуемые нововведения были определены с учетом опыта конфликтов последнего времени. Вертолеты семейства Ми-8 широко применяются на разных театрах военных действий, и не всегда в полной мере отвечают специфическим требованиям. За счет ряда нововведений Ми-8АМТШ-ВН соответствует ожидаемым задачам и условиям.
Получившийся вертолет может летать быстрее и выше, а также брать больший груз. При этом он способен работать в любое время суток, лучше защищает экипаж и десант, а также несет более развитое вооружение. Преимущества перед существующими вертолетами аналогичного класса очевидны.
Обновление парка
Перспективный Ми-8АМТШ-ВН не является первым ударно-транспортным представителем своего семейства. Еще несколько лет назад было начато серийное производство машин Ми-8АМТШ в «обычном» и арктическом исполнении. Войска хорошо освоили такую технику и достаточно активно эксплуатируют ее.
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Фото "Вертолеты России"
По открытым данным, к настоящему времени российская армия получила не менее 60 вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-В. Количество арктических Ми-8АМТШ-ВА пока не превышает десятка. Производство такой техники продолжается, и в скором будущем ее количество в строевых частях увеличится. Ранее упоминалось, что вооруженным силам в лице ВКС и авиации ВМФ требуется не менее сотни подобных вертолетов.
Прямо сейчас разворачивается производство новой модификации Ми-8АМТШ-ВН. Первый вертолет этого типа вышел на испытания, и осенью к нему присоединятся еще два. Выполняемый контракт предусматривает поставку 10 машин до конца следующего года. Вероятно, на этом производство новых вертолетов не прекратится. Заменит ли Ми-8АМТШ-ВН в производстве технику предыдущих моделей – пока не сообщалось.
Таким образом, по результатам текущих испытаний российская армия получит новые ударно-транспортные вертолеты с широкими возможностями, которым предстоит дополнить уже существующий парк аналогичной техники предыдущих моделей. Высокая степень унификации, а также разное исполнение и различные возможности сделают такой вертолетный парк удобным и гибким инструментом для широкого спектра задач. Однако перед этим необходимо завершить испытания опытных Ми-8АМТШ-ВН, которые только начались.