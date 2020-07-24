Мнения

Ба! Незнакомые все лица!

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Когда мне на почту пришла пара фотографий от одного из читателей "Военного обозрения", я подумал, что получится продолжение моей статьи "Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами". Напомню, тогда, пребывая в Украине, мне удалось заснять реплики немецкого бронеавтомобиля и грузовика.


Из-за всплывшей политической подоплеки комментарии переместились в несколько иную плоскость, но нашлись и технари, которые определили базу, на которых были выполнены поделки, а некоторые даже припомнили и сериалы, в которых они были замечены.

Кино про войну я люблю, поэтому меня очень заинтересовало сообщение, в котором говорилось, что удалось заснять на СТО сразу три (!) "Студебекера"! Я сам лишь раз в музее видел именитого ветерана, гордо стоявшего на открытой площадке среди "полуторок" и ЗИСов, а тут кому-то повезло — сразу три.

Присланные фото вызвали у меня разочарование и интерес одновременно.

Около СТО стоит колонна не "студеров", это стало мне понятно с первого взгляда. Просто автор фотографий несведущ в истории автотранспорта. Но что же это тогда? Лично мне показалось, что где-то происходили очередные киносъемки, и три грузовика, переделанные под "Опель Блиц", притянули подремонтировать до следующей эпопеи. Правда, настораживала незнакомая ходовая и цвет (явно не "вермахт").


Я написал читателю с просьбой сделать более подробные снимки, заодно поинтересовался, где находится это СТО.

Выяснилось, что в Украине. Точный адрес, правда, не назвали, но это ведь и не главное. Главное, что благодаря более близким фотографиям удалось определить тип грузовиков, а после короткого поиска в интернете и интересную судьбу!

Вот, кстати, следующая часть фотографий:






На решетках радиаторов можно прочитать: "SAURER 2 DM".

Гуглим и выясняем, что производились данные автомобили в Швейцарии в период с 1964 по 1976 год. И выпущено их было порядка 3200 штук.

Что же представляют из себя эти "псевдоопели"? Специально разработанные для швейцарской армии полноприводные 4х4 грузовики массой 7100 кг. Оснащались рядными 6-цилиндровыми дизелями мощностью 135 лошадиных сил. Могли перевозить груз массой 4,9 тонны со скоростью 74 км/час. Тихоходные, в общем, но выносливые.

Длина 7,37 метра, ширина 2,3 метра, высота 3,2 метра.

В принципе, всё. Кроме ответа на вопрос: что они делают на СТО в Украине?

Ответ на этот вопрос также можно найти в Интернете. Несколько десятков указанных грузовиков в 2015 году с помощью волонтеров были поставлены в Украину. Есть и фото с передовой.

Ба! Незнакомые все лица!

Вот такое неожиданное продолжение получилось. Едешь и внимательно смотришь на обочину…
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24 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee 24 июля 2020 06:15 Новый
    • 16
    • 0
    +16
    Для "кина про немцев" сойдет. А вот на Студдеры не тянет....
    1. фигвам
      фигвам 24 июля 2020 07:22 Новый
      • 9
      • 0
      +9
      Цитата: Uncle Lee
      А вот на Студдеры не тянет.

      Грузовики на фото похожи на Mercedes-Benz Type 4500A

      Но уж точно не на Студебекер)
      1. Avior
        Avior 24 июля 2020 07:52 Новый
        • 8
        • 3
        +5
        Вероятно, схожесть с Мерседесами неслучайна, так как пишут, что эта модель с 1944 года выпускалась на Saurer , хотя я и не совсем понимаю, как это было возможно.
        После войны Даймлер, как владелец обоих марок постепенно перевёл все под марку Мерседес
      2. Zaurbek
        Zaurbek 24 июля 2020 08:07 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Такой дизайн - мода европейская тех лет. И у французов и у немцев....
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 24 июля 2020 08:57 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          На фото точно не определить , но Википедия на немецком пишет что , машины выпускались с правым рулем .
          Швейцарцы использовали их и на гражданке, к примеру как снегоочиститель на дорогах .
          Спасибо автору , но на мой взгляд мало технических данных о машине . Хотя каждый может и сам найти в сети , но и там не обо всем пишут .
    2. Комментарий был удален.
    3. JD1979
      JD1979 24 июля 2020 09:19 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Для "кина про немцев" сойдет. А вот на Студдеры не тянет....

      О, и снова первый как говорится...)) Что ж вы всё бежите быстрее комментарии свои смешные строчить? Нет что-бы коротенькую статью до конца дочитать и получить все ответы.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 24 июля 2020 09:58 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Студдеры я видел воочию, перед их возвратом в штаты....Причем здесь статья ?
        1. JD1979
          JD1979 24 июля 2020 13:26 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Студдеры я видел воочию, перед их возвратом в штаты....Причем здесь статья ?

          Рука-лицо))) то есть и смысл своего комментария в контексте содержания статьи вы тоже не поняли?)))
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee 24 июля 2020 14:33 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Куда уж мне...Угнаться за Вашими мыслями.
  2. Вольный ветер
    Вольный ветер 24 июля 2020 06:16 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Здравствуйте уважаемый автор. Хотелось . чтоб вы и под капот, и в кабину залезли, но нет значит нет. У машин нет проклинаемых футорок.
  3. semuil
    semuil 24 июля 2020 06:54 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Для поддержания давно сложившегося определённого образа армии украинских гуманоидов то что надо.
  4. А Макаров
    А Макаров 24 июля 2020 06:55 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Бывает, попадаются редкие вещи в самых неожиданных местах. На которые неспециалист даже не взглянет.
    1. _Сергей_
      _Сергей_ 24 июля 2020 08:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Ездил раньше в 90х годах в Чарышский район, с.Чарыш, Алтайского края и продавался там газончик (ГАЗ-67). Подгнивший кузов, но двигатель родной на ходу. Ценник был 50тыс руб. Я так сильно загорелся и жена поддержала, сказал что через месяц приеду и заберу. Через месяц приехал и не узнал машину. Хозяин решил сделать предпродажную подготовку и переварил машину до неузнаваемости.
  5. Mytholog
    Mytholog 24 июля 2020 07:21 Новый
    • 9
    • 8
    +1
    Блин. По всему миру весь металлолом сгребать, чтобы устраивать войну со своими гражданами... Откуда взялось столько ненависти в этих долбаных "волонтерах"?
    1. mehan
      mehan 24 июля 2020 10:50 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Ну и какое Вам до этого дело?
  6. Avior
    Avior 24 июля 2020 07:35 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Иногда на дорогах такое встречаешь, что в полный тупик ставит, не то что производителя- в какое время приблизительно произведён не определишь.
  7. Zaurbek
    Zaurbek 24 июля 2020 08:08 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    В сочетании с английскими броневиками, колонна интересная будет. Можно в кино за деньги сниматься.
    1. Pavel57
      Pavel57 Вчера, 10:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Кино про Украину.
  8. михаил3
    михаил3 24 июля 2020 12:31 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Симпатичные. Не Уралы, разумеется, но тоже ничего. Уралы из военного резерва небось еще в 90тые распроданы под качалку...
  9. Xenofont
    Xenofont 24 июля 2020 12:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Судя по обводам, либо Даймлер-Бенц 4500, либо однотипный Бюсин-Наг 4500. Вот крылья не те, откидные панели капота с другим рисунком. Про радиаторную решетку и не говорю.
  10. Lynx2000
    Lynx2000 24 июля 2020 13:01 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Фирма Sauer основана в Швейцарии еще в первой половине 19 в.
    Первый а/м был выпущен в 1898 г., представлял собой шасси, на котором по желанию заказчика устанавливали пассажирский кузов, или грузовую платформу.
    Предприятие было широко известно в мире. Специализировалось на выпуске грузовиков и автобусов. Линейка грузовиков изначально варьировалась по грузоподъемности от 2 до 5 тн.
    Имелась сеть филиалов уже в 20-х годах, во Франции, Австрии, Англии, Польше и Америке.
    В 1903 г. выпущен первый грузовик, г/п 5 тн.
    В 1904 г. - первый автобус.
    Самостоятельно разрабатывали двигатели.
    С конца 20-х годов, разрабатывают дизельные двигатели и серийно собирают.
    С 1915 г. выпускаются грузовики для армии серии "А".
    В этом же году, германский завод MAN покупает лицензию, производит грузовики под маркой MAN -Sauer.
    С 1925 г. выпускаются грузовики серии "В", маркируются 2В (г/п 2 тн), 3В (3тн), 5В (5тн).
    Линейка дизельных двигателей:
    5,7 л.
    4,5 л. на трехосные
    8,5 л на трех и четырехосные.
    В 1934 г. начат выпуск облегченных грузовиков серии "С", г/п от 1,5 до 7 тн.
    В 1934 г. начат выпуск серии газогенераторных грузовиков.
    Затем выпускаются военные полноприводные грузовики:
    4М (4х4)
    6М (6х6)
    8М (8х8)
    В период Второй мировой войны, заводы Зауера выпускают легкие джипы, армейские грузовики, танки и амуницию.
    В 70-е объем выпуска составляет 1500 шасси в год.
    В конце 1982 года выпущен последний грузовик.
    До 1986 года предприятие "выживает" за счет военного заказа.
    Затем продается концерну Даймлер-Бенц, который на производственных мощностях Зауера выпускает тяжелые грузовики и тягачи.
    На фото, на фальшрадиаторной решетке видна шильда "2DM".
    По-моему это уже послевоенная модель для армии, грузоподъемностью 2 тн.

    Касательно грузовика Опель Блиц, руки к проктированию приложили американцы из GM, это понятно...
    По круглым обводам капотов и передних крыльев грузовиков, такая была общемировая тенденция, и, у американцев тоже.
    Прямоугольные крылья и угловатые капоты армейских грузовиков связаны с оптимизацией производства.

    what
    Все, что осталось в памяти от просмотра серии фильмов "Колеса страны советов".
    1. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 14:20 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      По-моему это уже послевоенная модель


      ежу понятно, что послевоенная. Начало производства - 1964-ый год. Какая, нафиг, война?
  11. Vik66
    Vik66 24 июля 2020 13:05 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Судя по номерам на Ниссане (в правом углу кадра) это Киевская область.
  12. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 01:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Надо на Украине уже поисковые отряды создавать для поиска подобных древних драндулетов. Вот и статья дохода - музей старья с продажей билетов!!!