В Иране инцидент с F-15 ВВС США и пассажирским самолётом назвали американской провокацией

Наш самолёт выполнял обычную, дежурную миссию в районе Эт-Танфа в воздушном пространстве над Сирией.

Истребитель F-15 приблизился на безопасное расстояние, идентифицировал борт и его принадлежность (авиакомпании) Mahan Air. Потом начал отдаляться, увеличив дистанцию.

Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die Kampfjets der Passagiermaschine nähern. Nach einer ersten Analyse handelt es sich dabei um Kampfflugzeuge des Typs #F15.https://t.co/U34VvT6rjxpic.twitter.com/gxaG68DJEU — RT Deutsch (@RT_Deutsch) July 23, 2020

В Соединённых Штатах дают комментарии по поводу инцидента с участием авиалайнера и истребителя. По последним сведениям, истребитель F-15 был отправлен командованием на сближение с иранским пассажирским самолётом. Авиалайнер принадлежит авиакомпании «Махан Эйр».Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.Центральное командование США заявило, что в сближении истребителя F-15 с авиалайнером иранской авиакомпании «нет ничего предосудительного»:Видимо, для США незаконное нахождение в воздушном пространстве независимой страны уже стало «дежурным».Из сообщения американцев:Американцы утверждают, что F-15 не подходил к авиалайнеру иранского авиаперевозчика ближе 1 км.Однако известно, что авиалайнер был вынужден совершать резкую смену эшелона, затем идти на экстренную посадку в аэропорту ливанской столицы Бейрута. Сообщается даже о нескольких пострадавших. Через некоторое время самолёт продолжил полёт и приземлился уже в аэропорту Тегерана.В Иране назвали инцидент американской провокацией, в результате пострадали люди. В Тегеране полагают, что F-15 был отправлен на сближение с пассажирским самолётом, чтобы вмешаться в его полёт, что, в принципе, и произошло.В сети утверждается, что F-15 пересекал курс иранского авиалайнера и приводятся эти кадры: