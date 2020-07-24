В Иране инцидент с F-15 ВВС США и пассажирским самолётом назвали американской провокацией

В Соединённых Штатах дают комментарии по поводу инцидента с участием авиалайнера и истребителя. По последним сведениям, истребитель F-15 был отправлен командованием на сближение с иранским пассажирским самолётом. Авиалайнер принадлежит авиакомпании «Махан Эйр».
Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.
Центральное командование США заявило, что в сближении истребителя F-15 с авиалайнером иранской авиакомпании «нет ничего предосудительного»:
Наш самолёт выполнял обычную, дежурную миссию в районе Эт-Танфа в воздушном пространстве над Сирией.
Видимо, для США незаконное нахождение в воздушном пространстве независимой страны уже стало «дежурным».
Из сообщения американцев:
Истребитель F-15 приблизился на безопасное расстояние, идентифицировал борт и его принадлежность (авиакомпании) Mahan Air. Потом начал отдаляться, увеличив дистанцию.
Американцы утверждают, что F-15 не подходил к авиалайнеру иранского авиаперевозчика ближе 1 км.
Однако известно, что авиалайнер был вынужден совершать резкую смену эшелона, затем идти на экстренную посадку в аэропорту ливанской столицы Бейрута. Сообщается даже о нескольких пострадавших. Через некоторое время самолёт продолжил полёт и приземлился уже в аэропорту Тегерана.
В Иране назвали инцидент американской провокацией, в результате пострадали люди. В Тегеране полагают, что F-15 был отправлен на сближение с пассажирским самолётом, чтобы вмешаться в его полёт, что, в принципе, и произошло.
В сети утверждается, что F-15 пересекал курс иранского авиалайнера и приводятся эти кадры:
Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die Kampfjets der Passagiermaschine nähern. Nach einer ersten Analyse handelt es sich dabei um Kampfflugzeuge des Typs #F15.https://t.co/U34VvT6rjxpic.twitter.com/gxaG68DJEU— RT Deutsch (@RT_Deutsch) July 23, 2020