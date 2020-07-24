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В Иране инцидент с F-15 ВВС США и пассажирским самолётом назвали американской провокацией

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В Иране инцидент с F-15 ВВС США и пассажирским самолётом назвали американской провокацией

В Соединённых Штатах дают комментарии по поводу инцидента с участием авиалайнера и истребителя. По последним сведениям, истребитель F-15 был отправлен командованием на сближение с иранским пассажирским самолётом. Авиалайнер принадлежит авиакомпании «Махан Эйр».

Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.

Центральное командование США заявило, что в сближении истребителя F-15 с авиалайнером иранской авиакомпании «нет ничего предосудительного»:

Наш самолёт выполнял обычную, дежурную миссию в районе Эт-Танфа в воздушном пространстве над Сирией.

Видимо, для США незаконное нахождение в воздушном пространстве независимой страны уже стало «дежурным».

Из сообщения американцев:

Истребитель F-15 приблизился на безопасное расстояние, идентифицировал борт и его принадлежность (авиакомпании) Mahan Air. Потом начал отдаляться, увеличив дистанцию.

Американцы утверждают, что F-15 не подходил к авиалайнеру иранского авиаперевозчика ближе 1 км.

Однако известно, что авиалайнер был вынужден совершать резкую смену эшелона, затем идти на экстренную посадку в аэропорту ливанской столицы Бейрута. Сообщается даже о нескольких пострадавших. Через некоторое время самолёт продолжил полёт и приземлился уже в аэропорту Тегерана.

В Иране назвали инцидент американской провокацией, в результате пострадали люди. В Тегеране полагают, что F-15 был отправлен на сближение с пассажирским самолётом, чтобы вмешаться в его полёт, что, в принципе, и произошло.

В сети утверждается, что F-15 пересекал курс иранского авиалайнера и приводятся эти кадры:

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36 комментариев
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  1. Korgot
    Korgot 24 июля 2020 06:19 Новый
    • 4
    • 11
    -7
    Вот "ЭТО" уже похоже на профессиональный перехват...
  2. evgen1221
    evgen1221 24 июля 2020 06:31 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Видимо ктото не должен был вовремя долететь-тормазнули.
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin 24 июля 2020 10:12 Новый
      • 2
      • 13
      -11
      Цитата: evgen1221
      Видимо ктото не должен был вовремя долететь-тормазнули.

      Из всех высказываний в теме, вы самый близкий к тому что произошло.
      Гражданской авиации Ирана способствует усилиям КСИР по закупке, поставке и транспортировке оружия, компонентов баллистических ракет и военного персонала Хизбалле и иранским наемникам в Сирии,
      Компания Mahan Air,была санкционирована за террористическую деятельность еще в 2011 году и в настоящее время запрещена посадка во всей континентальной Европе
      В апреле 2020 года Испания запретила полеты Mahan Air
      В ноябре 2019 года Италия запретила полеты Mahan Air.
      В марте 2019 года Франция присоединилась к Германии и ряду других стран, чтобы отказать в праве на посадку Mahan Air
      Израиль направил в ООН срочное письмо в Совет Безопасности, основываясь на израильской разведке, что «Иранские силы Аль-Кудс упаковывают оружие, боеприпасы и ракетные технологии в чемоданы и отправляют их Хизбале на рейсах авиакомпании Mahan Air
      1. koramax81
        koramax81 Сегодня, 01:18 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Откуда информация уважаемый?
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Сегодня, 06:06 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: koramax81
          Откуда информация уважаемый?

          https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/04/10/spain-cancels-mahan-air-flights-between-barcelona-and-tehran-with-the-airline-now-no-longer-operating-any-flights-between-the-iranian-capital-and-any-eu-destinations/
          Поищите, есть очень много сообщений.
  3. Mitroha
    Mitroha 24 июля 2020 06:32 Новый
    • 13
    • 1
    +12
    США скатываются до провокатора и мелкого пакостника? Демонстрировать силу гражданскому борту, мдаа
    1. venik
      venik 24 июля 2020 07:02 Новый
      • 17
      • 1
      +16
      Цитата: Mitroha
      США скатываются до провокатора и мелкого пакостника?

      =======
      А когда они ДРУГИМИ были? request
    2. Карт
      Карт 24 июля 2020 08:59 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Они будут делать всё, что им выгодно.
      НИКАКИХ моральных ограничений не существует.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 07:30 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Когда американцы убили Иранского генерала и запахло войной.Смотрел флайт радар,если самолеты пойдут мимо Ирана ,значит что то начал ось.Крайне был удивлен ,самолеты из США шли Россия Азербайджан Иран и страны Персидского залива.Так что Иран может легко ответить на эту провокацию.Посадив или развернув любой самолет из США.Но они это делать не будут скорее всего.Они же не воздушные бандиты. stop
    1. Комментарий был удален.
    2. mehan
      mehan 24 июля 2020 10:59 Новый
      • 3
      • 8
      -5
      Сбить ракетой гражданский борт в своем аэропорту, это ж не бандитизм, верно?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 24 июля 2020 11:33 Новый
        • 9
        • 3
        +6
        Сбить ракетой мирный иранский лайнер над Персидским заливом и не принести за это извинений !Это не бандитизм?Списав все это на ошибку системы ПВО ракетного крейсера ВМФ США.Память короткая?Счет 1 -1. am
        1. mehan
          mehan 24 июля 2020 13:27 Новый
          • 2
          • 6
          -4
          В иранском аэропорту, тоже были боевые действия?
          Украина, бомбила Тегеран?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 24 июля 2020 14:00 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            Карма она такая .Как и палка о двух концах.А нас типа за что.И вообще тему сбития Ираном украинского самолета обсуждайте у себя на украине.Здесь тема совсем другая.
            1. Комментарий был удален.
      2. pv1005
        pv1005 24 июля 2020 17:50 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: mehan
        5 не подходил к авиалайнеру иранского авиаперевозчика ближе 1 км.

        Однако известно, что авиалайнер был вынужден совершать резкую смену эшелона, затем идти на экстренную посадку в аэропорту ливанской столицы Бейрута. Сообщается даже о нескольких пострадавших. Через некоторое время самолёт продолжил полёт и приземлился уже в аэропорту Тегерана.

        В Иране назвали инцидент американской провокацией, в результате пострадали люди. В Тегеране полагают, что F-15 был отправлен на сближение с пассажирским самолётом, чтобы вмешаться в его полёт, что, в принципе, и произошло.

        В сети утверждается, что F-15 пересекал курс иранского авиалайнера и приводятся эти кадры:

        не хотите поговорить про Ту-154 сбитый в нейтральной территории Чёрного моря украинскими ПВО?
        1. Комментарий был удален.
  5. ender
    ender 24 июля 2020 08:05 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    ТЕГЕРАН, 23 июл — РИА Новости. Несколько человек пострадали после того, как иранский пассажирский самолет вынужденно сел из-за приближения израильского истребителя, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
    https://ria.ru/20200723/1574827266.html

    Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США помешали полету иранского пассажирского самолета в небе над Сирией. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал IRIB.
    https://lenta.ru/news/2020/07/23/istrebitel/
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 24 июля 2020 08:19 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.
    Ну так это ведь совсем рядом)) с воздушной границей мерикатосов. bully Как ещё на принудительную посадку не напрягли гражданских. request
  7. cniza
    cniza 24 июля 2020 08:33 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Видимо, для США незаконное нахождение в воздушном пространстве независимой страны уже стало «дежурным».


    Слов нет , очень жду момента , когда их начнут сбивать...
  8. Pacifist
    Pacifist 24 июля 2020 08:39 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    вот negative когда же их выпрут оттуда
  9. mehan
    mehan 24 июля 2020 10:55 Новый
    • 2
    • 8
    -6
    Не понял, файтер что, на пассажира сверху сел, что тот на вынужденную пошел? Да ещё пострадавшие.....
    Ну, а с моральной точки... После ракетных обстрелов военных баз, чего иранцы ждали?
    1. iouris
      iouris 24 июля 2020 12:36 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: mehan
      Ну, а с моральной точки...

      Не напрягайтесь: Вы и мораль - вещи несовместимые.
      1. mehan
        mehan 24 июля 2020 13:19 Новый
        • 1
        • 6
        -5
        Для Вас, те ракетные обстрелы, вполне укладываются в мораль?
        Вопросов более не имею.
    2. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 13:40 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Чего ожидали американцы уничтожая государства,в одном Ираке под миллион человек уничтожили-из-за нефти и за строительство-разрушенного самими же
      1. mehan
        mehan 24 июля 2020 14:19 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        Далековато Вас с темы унесло. Возвращайтесь , мы будем ждать.
        1. Пленник
          Пленник 24 июля 2020 19:22 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Валили бы что ли? Ждать не будем.
          1. mehan
            mehan 24 июля 2020 21:35 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Я Вас не ставил, и валять не буду.
            Не ждите. Проходите мимо.
    3. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 14:04 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Хиросима: город, который стёрли с лица земли американцы,Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,Солдаты американской армии, оккупировав Ирак, задались целью уничтожить наследие цивилизации Междуречья-Американцы вывезли из Ирака 130 тысяч древних артефактов.Бой за Ель-Фаллуджу или как его еще называют американцы, Сталинградская битва в Ираке,после прихода в Ирак американских военных город с тысячелетней историей был практически стерт с лица земли-самолеты Ф-16 сбрасывают на город 200 килограммовые бомбы, а ночью самолеты огневой поддержки обстреливает из 100 мм пушки жилые районы, больницы и дома.-по разным оценкам, погибло от 5000 до 20000 мирных граждан
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
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            1. Комментарий был удален.
        2. pv1005
          pv1005 24 июля 2020 17:55 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: mehan
          Ракетный залп по Мариуполю, тоже американцы?

          так в Бурятской конно-бронетанковой милиции ракет по штату нет, там только бронеповозки на конной тяге. laughing
        3. Ramzaj99
          Ramzaj99 24 июля 2020 20:02 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: mehan
          Ракетный залп по Мариуполю, тоже американцы?

          Почему Американцы? ВСУ.
          Там по траектории ни от кого другого прилететь не могло. Уже миллион расследований было , в том числе и ООН. Только официально побоялись признать.
          1. mehan
            mehan 24 июля 2020 21:38 Новый
            • 0
            • 1
            -1
            Ну отчего же. ОБСЕ четко определили вектор и дистанцию атаки. Отчёт обнародован. Только, стрелявшие, привычно сцут признаться...
            1. Ramzaj99
              Ramzaj99 Вчера, 09:41 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: mehan
              Только, стрелявшие, привычно сцут признаться...

              Что то я не слышал , что бы кто то признался за "кондиционер", и другие тысячи случаев стрельбы по жилым кварталам в Донбассе......Фотографии убитых детей спать нормально дают??? Кто бы тут еще мычал.....
    4. Комментарий был удален.
    5. ботан.su
      ботан.su 24 июля 2020 17:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: mehan
      После ракетных обстрелов военных баз, чего иранцы ждали?

      Да я посмотрю США это такие американские эстонцы... Долго рожали чем за удар по военным ответить и решили на гражданских отыграться.
      1. mehan
        mehan 24 июля 2020 21:38 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        И сильно отыгрались?
    6. businessv
      businessv 24 июля 2020 20:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: mehan
      Не понял, файтер что, на пассажира сверху сел, что тот на вынужденную пошел? Да ещё пострадавшие.....

      Достаточно было пройти перед ним, чтобы такое произошло - самолёты реактивные.
      1. Комментарий был удален.
        1. businessv
          businessv 24 июля 2020 23:03 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: mehan
          Да и, прикиньте, каким камикадзе над быть,чтоб подрезать эдакую тушу?
          Не нужно подрезать - достаточно просто пролететь перед самолётом - скорости несоизмеримы, а спутный след остаётся в глиссаде, в который и попал пассажирский.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 18:12 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Кошмарный сон для ВВС США "Аллея МИГов и СУ "над Сирией ,они этого хотят? fool
    1. Пленник
      Пленник 24 июля 2020 19:25 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Не хотят, но дождаться могут. hi