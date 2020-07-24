Новости

«Су-57 не нужен»: В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году

115
«Су-57 не нужен»: В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году

Индийская пресса сообщает об интенсификации работ в рамках программы по созданию истребителя пятого поколения AMCA. Напомним, что ранее Индия решила выйти из совместной с Россией программы FGFA, предусматривавшей создание самолёта нового поколения. В Нью-Дели выставили целый список претензий, среди которых «отсутствие реализованной технологии стелс, двигатели предыдущего поколения». Этим выходом Индия сама себя отбросила от получения новейших истребителей на несколько лет. Было решено создавать собственный вариант. В этих целях и началась реализация программы AMCA.


Индийский обозреватель Нилам Мэтьюс пишет, что теперь ВВС страны ведут «лихорадочную» работу с компанией HAL с целью получения многоцелевого истребителя 5-го поколения.

Из материала автора:

Создание модульной конструкции двухдвигательного одноместного самолёта пятого поколения считается завершённой.

Приводится заявление маршала авиации Индии Ракеша Бхадаурии:

Это то, во что мы вкладываем наши силы. Мы сосредоточились на собственном дизайне, на использовании собственных технологий.

Но выясняется, что не все технологии будут индийскими.

На первом этапе планируется сформировать шесть эскадрилий AMCA, причём первый полёт запланирован уже на 2024 год. Первый самолёт нового поколения планируют поставить на вооружение ВВС Индии к 2029 году, а к 2036 году запланирован выпуск модернизированной версии AMCA Mk2.

По словам президента Общества консультантов по аэрокосмической и оборонной промышленности Индии Р.Сопори, у перспективного индийского истребителя нового поколения «должен быть и экспортный потенциал».

В Индии:

Не нужен ни Су-57, ни F-35. Нужно создавать свой истребитель.

И опять вопрос о "своём"...

По некоторым данным, Индия намеревается оснащать свои истребители AMCA двигателями британского производства. Но и здесь Индию многое не устраивает. Великобритания предлагает двигатели, тяга которых не превышает 11 т. Индия хочет большего.

Глава Airbus Анил Гупта считает, что Британия могла бы передать технологии создания авиадвигателей, а уже на их основе Индия могла бы создать собственный вариант.

В Индии говорят о том, что перспективный самолёт будет нести вооружение во внутренних отсеках, на нём будет реализована технология радиолокационной скрытности.

При этом Нилам Мэтьюс отмечает, что для размещения ракет BrahMos во внутренних отсеках самолёта этот самолёт придётся увеличивать в размерах. Автор, ссылаясь на заявления военных, пишет, что, вероятно, придётся уменьшать размеры крылатых ракет воздушного базирования.

Индийские эксперты, включая одного из инженеров индийских военно-воздушных сил, считают, что прогнозы по поставкам первого самолёта пятого поколения в ВВС Индии к 2029 году выглядят слишком оптимистично. Кстати, ранее в самой Индии сообщали, что первый истребитель AMCA поднимется в воздух не ранее 2030 года.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
Военная стратегия Дели - готовность воевать на два фронта
115 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Nemo
    Nemo 24 июля 2020 06:44 Новый
    • 37
    • 1
    +36
    Они нормальный самолет 4 поколения создать не могут, а сразу на 5 зарятся
    1. Владимир16
      Владимир16 24 июля 2020 07:08 Новый
      • 28
      • 3
      +25
      Индийский.маршал сказал, что для них главное дизайн. good
      Сделают красивым, в Инстаграм выложат. good
      Будут фоткаться с ним. good

      И название вкусное - сАМСА good
      wassat
      1. Mitroha
        Mitroha 24 июля 2020 08:01 Новый
        • 14
        • 0
        +14
        Я так понимаю-торг начался)
        1. umah
          umah 24 июля 2020 08:31 Новый
          • 22
          • 0
          +22
          Есть вероятность, что этот АМСА разделит судьбу Арджуна: вроде есть, но покупают Т-90.
          1. НИКНН
            НИКНН 24 июля 2020 11:17 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Мы сосредоточились на собственном дизайне
            И на внедрении возможностей танцевать индийские танцы и петь перед атакой противника. wink
          2. orionvitt
            orionvitt 24 июля 2020 13:39 Новый
            • 12
            • 0
            +12
            Цитата: umah
            Есть вероятность, что этот АМСА разделит судьбу Арджуна: вроде есть, но покупают Т-90

            У индусов, много чего. Свой танк есть, но ездит не так, свой самолёт есть, но летает не сильно, своя штурмовая винтовка есть, но стреляет не очень и так во всём своём.
          3. Альф
            Альф 24 июля 2020 18:55 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            Цитата: umah
            Есть вероятность, что этот АМСА разделит судьбу Арджуна: вроде есть, но покупают Т-90.

          4. vVvAD
            vVvAD 24 июля 2020 21:32 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Так и есть: торг начался: индийцы будут требовать продать технологии и шантажировать созданием собственного самолёта. Критические технологии никто передавать не станет, потому история, весьма вероятно, повторится: к моменту, когда у них будет свой самолёт, сравнимый с F-35, но сырой. наш будет вовсю летать, может иметь новую (-ые) модификацию (-ии) и, весьма вероятно, стоить дешевле: посмотрите на размеры его кабыны - это тяжёлый истребитель.
            Сдаётся мне, индусы как обычно валяют дурака (то ли национальная игра такая, то ли хитрый план выбивания выгодных условий, что больше соответствует их традициям), выдвигая противоречивые требования: то им лёгкий истребитель нужен, то оказывается - тяжёлый; то без штурмана никак, то вдруг - можно!
      2. demchuk.ig
        demchuk.ig 24 июля 2020 09:14 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Индийский.маршал сказал, что для них главное дизайн. good
        Сделают красивым, в Инстаграм выложат. :goo
        wassat[/quote]
        Будет весь в чикарашках,как ихние барбухайки.Индюшки ни одну закупку не могут нормально провести-всегда с песнЯми и плясками.
      3. engenius
        engenius 24 июля 2020 11:54 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Вспомним HAL Tejas. Программу начали в 1983 году, первый полет прототипа в 2001г. В настоящее время построено не более десятка серийных самолетов.
        1. vVvAD
          vVvAD 24 июля 2020 21:48 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Нет, ну почему же: у них есть амбиции. Строить весьма сносные самолёты на уровне Европы они научатся, скорее всего в течение десятка лет.
          Другой вопрос, что у них для этого до сих пор не хватает опыта и технологий. Первый можно взять, только имея постоянные разработки, что они и делают. Технологии они пытаются купить готовые - не крадут и обратным инжирингом не занимаются, видимо, боясь потерять надёжных поставщиков или по причине отсутствия развитых разведведомств как результата длительного периода колониализма.
          Также неплохой самолёт европейского уровня - это нечто, не дотягивающее до уровня лидеров в лице России и США, и, возможно, Китая - он стремится достичь технологического паритета.
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер 24 июля 2020 12:52 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Мне вот интересно, этому индейскому маршалу, самому не смешно? Они 30 лет не могут допилить машину 4 - го поколения, а тут за 4 года собираются сделать машину намного сложнее, при том, что кроме предварительных проработок по совместному с Россией проекту, больше ничего нет. Ни двигателя, ни электроники)))))
    2. venik
      venik 24 июля 2020 07:44 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Nemo
      Они нормальный самолет 4 поколения создать не могут, а сразу на 5 зарятся

      =======
      Евгений! Прошу в меня тапочками не кидать! То, что ниже написал - так в тот момент Ваш комментарий еще не "высветился". Почти одновременно написали - и главное - "слово в слово"!!! Наверное это - РОДСТВО ДУШ! fellow drinks
    3. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 08:47 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Действительно, а что там с Теджасом?
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell 24 июля 2020 12:00 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Цитата: Кирилл Г...
        а что там с Теджасом?

        А вы злобный: ну зачем индусам на любимую мазоль наступать - мазоль танцевать мещает laughing
        Искренне удивлюсь, если мы это чудо amca увидим летающим и соответсвующим заявленному. Как вы верно подметили Tejas уже три десятилетия пилят
        1. voyaka uh
          voyaka uh 24 июля 2020 12:10 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Tejas состоит на вооружение ВВС Индии.
          Произведено 33 штуки.
          Стоимость - примерно 40-50 млн. долларов.
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell 24 июля 2020 12:14 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Еще до 87’ журнал Зарубежное Военное Обозрение писал а о Tejas, поэтому 33 штуки это достижение и памятник индусскому упорству
            1. voyaka uh
              voyaka uh 24 июля 2020 12:20 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Это верно. Индийцы не любят спешить. smile
          2. Альф
            Альф 24 июля 2020 18:57 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: voyaka uh
            Произведено 33 штуки.

            33 штуки за 33 года...М-да...
        2. Кирилл Г...
          Кирилл Г... 24 июля 2020 12:14 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          Танцевать это ихнее все.
          Мое мнение если бы Индусы не были эээ censored , надо было еще в 80-х купить технологическую линию и лицензию на Мираж-2000, и все проблемы бы постепенно в общем то решились. В принципе линейка легких истребителей Мираж своего производства, к которой позднее бы присоединилась бы линейка Су-30 выглядит хорошим вариантом для Индусов. Мираж же при условии оборудования новым БРЭО и по сей день выглядит хорошим бортом, всяк лучше Теджаса.
          1. vVvAD
            vVvAD 24 июля 2020 21:55 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            И кто бы им её продал, хотелось бы знать? Нашли дураков!
            Крупноблочную сборку - пожалуйста. А своими собственными разработками никто делиться не станет: чем плодить себе же конкурентов, гораздо выгоднее продавать готовое, не находите wink ?
            1. Кирилл Г...
              Кирилл Г... 24 июля 2020 22:40 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Ну Мираж уже тогда планировали снимать. Ему на смену шел РАФАЛЬ. В целом конечно Мираж-2000 у них в серии не самая дурная идея....
              1. vVvAD
                vVvAD 24 июля 2020 23:43 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Для Индии не самая плохая, а даже очень хорошая - я и не спорю.
                Просто речь о том, что на основе материалов и технологий двигателя Миража можно создать такой же, а затем и более современный гораздо быстрее, чем пробовать с ноля с непонятными сроками и результатами. То же касается авионики, систем жизнеобеспечения и т.п.
                Потому для Франции выгоднее свои ноу-хау не продавать, а развивать, попробовав затем вывести на внешние рынки конечный продукт, в данном случае Рафаль, что они и сделали.
  2. Ка-52
    Ка-52 24 июля 2020 06:56 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году

    Страна, которая не имеет истории создания высокотехнологичных ЛА в принципе, собирается сляпать 5-е поколение? Ну если только в павильонах Боливуда.
    Британия могла бы передать технологии создания авиадвигателей, а уже на их основе Индия могла бы создать собственный вариант.

    чушь. Отверточная сборка - вероятно. Производство - более чем сомнительно. Тем более что Британия не владеет полной технологией производства подобного двигателя (если мы говорим о двигателе для истребителя), т.к. для ТРДДФ EJ200 англичане разрабатывали лишь турбину высокого давления и делали часть работ по проектированию ТНД. Остальные работы выполняли немцы и итальянцы.
  3. venik
    venik 24 июля 2020 06:57 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    "....В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году....."
    ========
    Ну-ну! Они еще и 4-го поколения построить не могут - а уже и на 5-е поколение замахнулись! lol
    -------
    "......На первом этапе планируется сформировать шесть эскадрилий AMCA, причём первый полёт запланирован уже на 2024 год. Первый самолёт нового поколения планируют поставить на вооружение ВВС Индии к 2029 году, а к 2036 году запланирован выпуск модернизированной версии AMCA Mk2......" belay
    ======
    Bla-bla-bla-bla-bla........tongue
    1. 1976AG
      1976AG 24 июля 2020 07:54 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Все как обычно, то кричат, что самолеты еще вчера были нужны, то уповают на то что должно появиться через 10 лет....
  4. Алексей из Перми
    Алексей из Перми 24 июля 2020 07:04 Новый
    • 3
    • 31
    -28
    Зачем Индии нужен Су 57-если на нем не реализована стелстехнология? Все логично.
    1. А Макаров
      А Макаров 24 июля 2020 07:13 Новый
      • 11
      • 2
      +9
      Цитата: Алексей из Перми
      Зачем Индии нужен Су 57-если на нем не реализована стелстехнология? Все логично

      В таком случае, нужно начинать спор о том, что: "Реализована ли технология малозаметности на Су-57?"
      1. Алексей из Перми
        Алексей из Перми 24 июля 2020 07:29 Новый
        • 4
        • 29
        -25
        По моему спор тут не нужен, все и так очевидно, кроме ура-патриотов, которым кажется что индийцы ну тупые, раз не хотят брать самолет 5-го поколения))
        1. Александр Секлицкий
          Александр Секлицкий 24 июля 2020 13:16 Новый
          • 7
          • 0
          +7
          индийцы хотят брать ,да не хотят за это платить.Как последний цыган ,будут торговаться.Индусы ну очень жадные.Что касается су 57 ,так там реализована концепция малозаметности. В все стелсы шмэлсы не более чем маркетинговый ход.беспилотники ,чьи эпр в разы меньше чем у истребителя и то засекаются и сбиваются,что уж говорить про истребитель
      2. Ка-52
        Ка-52 24 июля 2020 07:51 Новый
        • 14
        • 3
        +11
        В таком случае, нужно начинать спор о том, что: "Реализована ли технология малозаметности на Су-57?"

        его, спор, не нужно вести. Потому что реализована
        1. А Макаров
          А Макаров 24 июля 2020 07:57 Новый
          • 8
          • 1
          +7
          Вот и я думаю, что реализована. Не "stealth", а своя.
          1. Алексей из Перми
            Алексей из Перми 24 июля 2020 08:03 Новый
            • 1
            • 20
            -19
            То есть вы с другом считаете, что Индийцы просто так забраковали Су 57, ибо ничего не понимают в малозаметности и пару чисел не могут сравнить?))
            1. А Макаров
              А Макаров 24 июля 2020 08:26 Новый
              • 24
              • 0
              +24
              Не забраковали, а отказались совместно разрабатывать, из-за отказа Россией передать ряд технологий hi
              1. Владимир16
                Владимир16 24 июля 2020 10:03 Новый
                • 6
                • 2
                +4
                Цитата: Алексей из Перми
                По моему спор тут не нужен, все и так очевидно

                Однозначно!
                Ежели Лёха из Перьми сказал, что нет ни какой "стелстехнологии". Значит и нет её. laughing
                Это же очевидно!
                Индусы запустили СУ-57 и посмотрели в свои радары и... увидели!!! wassat
                И китайцы увидели!
                Думаю и голландцы увидели!!! Там вообще курево в законе wink wassat

                И любой может увидеть СУ-57! Важно правильный радар курнуть.
                1. Алексей из Перми
                  Алексей из Перми 24 июля 2020 11:50 Новый
                  • 0
                  • 4
                  -4
                  Вовка ты уже курнул.
            2. Чарик
              Чарик 24 июля 2020 13:22 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Так из Перми то видней почему индусы от Су57 отказались
          2. Ка-52
            Ка-52 24 июля 2020 08:51 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Не "stealth", а своя.

            технология stealth и есть технология снижения заметности летательного в радио и видимом спектре. Она может быть "своей" лишь в методе достижения результатов.
            1. А Макаров
              А Макаров 24 июля 2020 11:15 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Цитата: Ка-52
              Она может быть "своей" лишь в методе достижения результатов

              Я про это и сказал. А то обвинят в нарушении патентных прав.
            2. vVvAD
              vVvAD 24 июля 2020 22:03 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Цитата: Ка-52
              и видимом спектре

              Ооо... косяк гуляет по рядам laughing
          3. Vol4ara
            Vol4ara 24 июля 2020 10:32 Новый
            • 2
            • 4
            -2
            Цитата: А Макаров
            Вот и я думаю, что реализована. Не "stealth", а своя.

            Своя это без покрытия, и с видимым лопатками компрессора. От стелс там только форма корпуса
            1. Ка-52
              Ка-52 24 июля 2020 11:22 Новый
              • 7
              • 2
              +5
              Своя это без покрытия

              наличие покрытия на глаз определяете? В отличии от вашего альтернативного - в реальном мире спецпокрытие наносится на строевые (боевые) машины. А не на испытательные и прототипы.
              и с видимым лопатками компрессора

              про радар-блокеры и схему отражения рс на внутренних поверхностях вв не слышали?
              От стелс там только форма корпуса

              ох уж эти диваноэксперты, все то они знают
              1. Vol4ara
                Vol4ara 24 июля 2020 12:26 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                Цитата: Ка-52
                Своя это без покрытия

                наличие покрытия на глаз определяете? В отличии от вашего альтернативного - в реальном мире спецпокрытие наносится на строевые (боевые) машины. А не на испытательные и прототипы.
                и с видимым лопатками компрессора

                про радар-блокеры и схему отражения рс на внутренних поверхностях вв не слышали?
                От стелс там только форма корпуса

                ох уж эти диваноэксперты, все то они знают

                В реальном мире покрытие наносится на испытуемые машины.
                Про радар блокер слышал. И если бы вы тоже про него слышали, а не читали бы в суматохе вики, то знали бы, что на су57 его нет
                1. Ка-52
                  Ка-52 24 июля 2020 13:54 Новый
                  • 2
                  • 1
                  +1
                  В реальном мире покрытие наносится на испытуемые машины.

                  на испытуемые чего? И для чего? Давайте расскажите мне (и желательно источник укажите) о порядке испытания покрытия, любого.
                  Для испытания берется на стенд фрагмент (плоскость, киль). На него наносится покрытие. Дальше проводится испытание на адгезию, устойчивость к воздействиям среды и нагрузкам, на отражение/поглощение радио и инфракрасного излучения и тд. Для стендовых испытаний нет никакой необходимости наносить покрытие полностью на весь фюзеляж.
                  бы в суматохе вики, то знали бы, что на су57 его нет

                  хахахаха.... вики.... laughing
                  для начала скажем, что данных о наличии или отсутствии радар-блокера на финальных версиях предстроевых Су-57 у вас нет и не может быть. Кроме того, физика поглощения энергии падающей волны не начинается и не заканчиваться S-образным каналом ВВ. Конечно, таким мелким воздыхателям на американскую технику типа F-22/35 он кажется единственным способом добиться гашения волны, но это не так. На самом деле все намного сложнее.
                  1. Vol4ara
                    Vol4ara 24 июля 2020 17:41 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Цитата: Ка-52
                    В реальном мире покрытие наносится на испытуемые машины.

                    на испытуемые чего? И для чего? Давайте расскажите мне (и желательно источник укажите) о порядке испытания покрытия, любого.
                    Для испытания берется на стенд фрагмент (плоскость, киль). На него наносится покрытие. Дальше проводится испытание на адгезию, устойчивость к воздействиям среды и нагрузкам, на отражение/поглощение радио и инфракрасного излучения и тд. Для стендовых испытаний нет никакой необходимости наносить покрытие полностью на весь фюзеляж.
                    бы в суматохе вики, то знали бы, что на су57 его нет

                    хахахаха.... вики.... laughing
                    для начала скажем, что данных о наличии или отсутствии радар-блокера на финальных версиях предстроевых Су-57 у вас нет и не может быть. Кроме того, физика поглощения энергии падающей волны не начинается и не заканчиваться S-образным каналом ВВ. Конечно, таким мелким воздыхателям на американскую технику типа F-22/35 он кажется единственным способом добиться гашения волны, но это не так. На самом деле все намного сложнее.

                    А су 57 не вышел за этап стендовых испытаний? Или вы полагаете, что если на стенде все норм - то все ок, на машине можно и не проверять, да вы батенька, смешной :)
                    На самом деле все намного проще :) на всех представленых су57, с момента рождения, видны лопатки турбины
            2. Герман 4223
              Герман 4223 24 июля 2020 14:28 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Планер как раз и даёт самую сильную засветку, самый большой элемент самолёта. И ничто не снижает заметность самолёта так сильно как форма планера.
        2. AML
          AML 24 июля 2020 21:21 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Ка-52
          В таком случае, нужно начинать спор о том, что: "Реализована ли технология малозаметности на Су-57?"

          его, спор, не нужно вести. Потому что реализована


          Технология малозаметности реализована уже как 100500 лет. Низ планера покрасили в голубой и вуаля, уменьшение заметности в оптическом диапазоне. Чтобы полностью выжать малозаметность надо либо планер с двиглом из композитов, либо утилизатор электронов с поверхности. А так, это все забавы. А я бы вообще пошел по другому пути. Наоборот создавал источник сигнала. Облучил РЛС, получи на экране 100% засветку. Ну ты знаешь, что там самолет, ну лети, ищи глазками где он.
    2. venik
      venik 24 июля 2020 08:01 Новый
      • 12
      • 0
      +12
      Цитата: Алексей из Перми
      Зачем Индии нужен Су 57-если на нем не реализована стелстехнология?

      ======
      А она там точно "не реализована"? belay По крайней мере геометрия самолет - точно соответствует требованиям к снижению РЛ заметности, фонарь имеет специальное покрытие. А радиопоглощаюшие материалы, для покрытия корпуса, у нас были разработаны еще в далекие 80-е гг (кстати, испытания уже тогда показали, что ЭПР МиГ-23 и МиГ-29 снижается более, чем в 2 раза!) laughing
    3. muham
      muham 24 июля 2020 08:56 Новый
      • 2
      • 12
      -10
      Цитата: Алексей из Перми
      Зачем Индии нужен Су 57-если на нем не реализована стелстехнология? Все логично.
      Да вы что? Су 57 это единственный самолёт невидимка. Ни американские ни китайские поделки с ним в этом сравнится не могут.
      1. venik
        venik 24 июля 2020 12:18 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: muham
        Да вы что? Су 57 это единственный самолёт невидимка. Ни американские ни китайские поделки с ним в этом сравнится не могут.

        =========
        Да что вы? Разве же российские и китайские "поделки" могут сравниться с "супер-дупер* самолетами США? belay
        Ну конечно же - не могут! ОНИ же (американцы) - "super-duper" (см. приложение (P.S.)), как говорил Трамп!!!
        P.S.(Приложение): "dupa" - по польски означает - ж.... Пардон! Ну как бы так сказать, чтобы "модераторы" не "забанили"...... Ну в общем - типа "седалище".... lol
      2. Чарик
        Чарик 24 июля 2020 13:25 Новый
        • 0
        • 0
        0
        невидимка-это шапка в мультике про Незнайку
    4. lopuhan2006
      lopuhan2006 24 июля 2020 09:54 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Может всё-таки не совсем реализована? Нет инфы по окончательному облику со вторым движком, как то : форма воздухозаборников , форма сопел, наличие АФАР и круговых датчиков, вооружение ( средняя дальность особенно). Вот индусы и свалили, ибо реализация до окончательного варианта 28-30е не раньше. А пока можно своим ура-патриотам про супер-пупер-свой-лучше всех к 24му году. Болливуд поможет. Вон Трамп не отстаёт про пупер-ракету. Но только там гораздо реальнее если не к 24му, то к 28му у америкосов будет гиперзвук и не один.
    5. НЕКСУС
      НЕКСУС 24 июля 2020 11:00 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Цитата: Алексей из Перми
      Зачем Индии нужен Су 57-если на нем не реализована стелстехнология?

      С чего такой глубокомысленный вывод? А скажите,вот у Ф-35 реализована ,как вы тут нацарапали,стэлс технология? И если вы скажите,что мол у СУ-57 сопла не плоские ,то у Ф-35 они тоже не квадратные.
      Кстати,а что там у Ф-35 с бесфорсажным сверхзвуком?
      Теперь по статье...в 24 году индусы (допустим) сварганят первый прототип.После лет 8 испытания и доводки(если они не хотят хоронить своих пилотов прям в этих самолетах). А после серия.И к тому времени,тот же Китай уже во всю будет клепать истребители поколения 5+ ,причем сотнями.
      Школы авиастроения по факту у индусов нет. Технологий тоже. Че они там выстругают вопрос риторический.
    6. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 13:20 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Разве форма самолета не приводит к снижению радиолокационной заметности-да и покрасить краской специальной для снижения рлз-можно-вот и стелс
  5. spectr
    spectr 24 июля 2020 07:13 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Этот оптимизм закончится, когда самолет попытается взлететь. Тут же сразу и выяснится, что для устранения недостатков нужно много времени и специалистов очень узкой направленности. Причем они должны быть "смежники", чтобы понять как устранить (или минимизировать) недостатки с учетом имеющегося технологического задела.
    1. venik
      venik 24 июля 2020 07:50 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Цитата: spectr
      Этот оптимизм закончится, когда самолет попытается взлететь.

      =======
      Ключевое слово - ПОПЫТАЕТСЯ! good
      Из "бородатого" анекдота:
      - А теперь, уважаемые пассажиры, мы вместе со всей этой фигей на борту попытаемся взлететь...
      P.S. Правда не думаю, что до попытки взлета дело дойдет. Скорее все закончится фанерным макетом "в полный рост" ну и соответственно - грандиозными плясками вокруг него...... drinks
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 24 июля 2020 07:18 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Индийский обозреватель Нилам Мэтьюс пишет, что теперь ВВС страны ведут «лихорадочную» работу с компанией HAL с целью получения многоцелевого истребителя 5-го поколения.
    А болливуд привлекли? Без него то как? request laughing
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy 24 июля 2020 07:19 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это то, во что мы вкладываем наши силы. Мы сосредоточились на собственном дизайне, на использовании собственных технологий.
    feelСобственный дизайн и дает АМКУ. Но аскомина будет точно. feel
  8. parusnik
    parusnik 24 июля 2020 07:22 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Не мешайте палачу, пусть делают laughing
  9. rotkiv04
    rotkiv04 24 июля 2020 07:26 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Самолеты это не их стихия, танцевать у них лучше получается
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 24 июля 2020 08:15 Новый
      • 1
      • 1
      0
      rotkiv04 (Виктор) Сегодня, 07:26
      0
      Самолеты это не их стихия, танцевать у них лучше получается
      Может лучше бы короба лепили на боевых слонах? Это у них более по теме. laughing
  10. 501Legion
    501Legion 24 июля 2020 07:28 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Пусть попытаются конечно может и что то выйдет. Но очень сильно сомневаюсь
  11. Mytholog
    Mytholog 24 июля 2020 07:35 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Британия могла бы передать технологии разработки двигателей.

    Мечты, мечты...
    Избаловались индусы на русской широте души. Обнаглели.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 24 июля 2020 08:17 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Mytholog (Алексей) Сегодня, 07:35
      +1
      Британия могла бы передать технологии разработки двигателей.

      Мечты, мечты...
      Избаловались индусы на русской широте души. Обнаглели.
      Ну так немного оперились после наглов, теперь фигуры из пальцев крутят. laughing
  12. Ru_Na
    Ru_Na 24 июля 2020 07:42 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Хм, индусы ещё даже не доделали проект своего лёгкого истребителя 4-го поколения Tejas, а уже пытаются перейти на пятый собственного производства к 2024, вопрос, а откуда технологии, двигатели, это вам не крылатые колесницы в книжках рисовать и танцы со слонами устраивать?! Всё это смахивает на очередное заявление популиста для внутреннего потребления!
  13. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 07:42 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    В свое время потеряли технологию производсва "виманов",пусть не выпендриваются а вспоминают как их делать.И Гонеш им в помощь.А мы посмотрим,что у них получится.Но я точно не доживу и не увижу самолет 5 поколения индийского производства.Какое горе!!! tongue
  14. 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 07:43 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Так я не понял, война с китайцами откладывается до появления 5го поколения? Сушки и Миги отгружать вам или нет?
  15. Zaurbek
    Zaurbek 24 июля 2020 07:47 Новый
    • 1
    • 6
    -5
    К 24 году, дай Бог , нам иметь серийный Су57. Имея серийное стелс покрытие , что им мешает применить его на Су7. Все равно все компоненты своего самолета индусы купят у сторонних производителей. А фюзеляж выпускать, можно и с РФ было договориться.
  16. bar
    bar 24 июля 2020 07:50 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Новый виток "судорожных" танцев. Думаю, он не последний. К 2024 году они решат не заморачиваться с 5 поколением и возьмутся сразу за 6+ чтоб два раза не вставать. Весёлые клоуны laughing
  17. лысова
    лысова 24 июля 2020 08:00 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Мы забываем об одном - наша авиационная техника одна из лучших и это спасибо не генералам и выше, а нашим разработчикам ( и по всей ступени ). А кричалы, подобные Индии, пускай выгуливают своих слонов, а как они себя ведут при покупке - вообще задница.
  18. Victor Zibert
    Victor Zibert 24 июля 2020 08:05 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Они себе танки нормальные сделать не могут,наши Т-80 или Т-90 закупают! А насчёт самолётов, ну скоро посмеемся!
  19. Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 08:05 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Что нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить... tongue
  20. zwlad
    zwlad 24 июля 2020 08:12 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Самолет 5го поколения к 2024 году это замечательно. А что у индийцев есть двигатели на которых они смогут полететь?
    1. SAG
      SAG Вчера, 23:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Они его тоже создадут с нуля но уже за 2 года... Раз плюнуть, главное подобрать нужный танец и песню
  21. Wedmak
    Wedmak 24 июля 2020 08:27 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Мы сосредоточились на собственном дизайне, на использовании собственных технологий.

    Это те технологии которые вам продали или подарили страны уже обладающими ими? Индия свой танк пилила 2 десятилетия, а выпустили всего 124 штуки. Какой там истребитель стелс с Брамосом во внутренних объемах???
  22. Military77
    Military77 24 июля 2020 08:48 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Получится Пе-2 на выходе, с педальной тягой.
  23. silberwolf88
    silberwolf88 24 июля 2020 08:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как много фантастики в одном заявлении ... и вот прям САМИ))) ... и вот прям БЫСТРО ... и даёшь 5 ... ну видимо практика медитации дала сбой ... не к тому порталу подключился «провидец» ...
  24. Пленник
    Пленник 24 июля 2020 08:55 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Прочитал, "что теперь ВВС страны ведут «лихорадочную» работу с компанией HAL" и прямо в живую представил. laughing
  25. Керенский
    Керенский 24 июля 2020 08:56 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    А!!!! Президент Общества консультантов по аэрокосмической промышленности Индии!
    Хочу вступить и получить такую ксиву!
  26. pytar
    pytar 24 июля 2020 09:00 Новый
    • 2
    • 6
    -4
    Желание Индии иметь на вооружением свой самолет 5-ого поколения, вполне нормальное! Индия входит в числе первых мировых экономик! Население огромное, научно-технический потенциал сериозны! Рано или поздно индусам это удастся, а вот рано или скорее поздно, вопрос... what
    1. Ка-52
      Ка-52 24 июля 2020 09:18 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Рано или поздно

      "рано или поздно" для многих стран означает десятки лет и миллиарды долларов инвестиций. Есть конечно вариант, который индусы применяют к тем же лицензионным МиГ-21ФЛ - сами планеры собирались на заводе в Насике, а Р-11-300, специально разработанный для индусов - в Корапуте.
      1. pytar
        pytar 24 июля 2020 10:53 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        "рано или поздно" для многих стран означает десятки лет и миллиарды долларов инвестиций.

        Страный имеющие развитые технолигии в области авиации не так много. Индия, как бы некоторые не глумились над ней, является мировая сила! Правда у нее своя специфика... Для индусов развития сбственной авиационной индустрии является вопрос национального престижа! Думаю, они готовые вложить денги и время, сколь нужно! Лицензионное производство, первая ступень, а дальше уже надо своим разрабатывать и производит! Я не сомневаюсь, что это под сил Индии! hi
        1. Ка-52
          Ка-52 24 июля 2020 11:13 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Лицензионное производство, первая ступень, а дальше уже надо своим разрабатывать и производит! Я не сомневаюсь, что это под сил Индии!

          под силу, возможно, но с учетом вышесказанного - через десятки лет и милиарных инвестициях. Национальная гордость вещь хорошая, но больно дорогая. Двигатели с сухой тягой выше 9тс им пока вряд ли кто продаст и уж тем более не продаст технологию. Да даже если и будет пакет документации на двигатель, но ведь нужна еще технология получения жаростойких сплавов, методов изготовления и сварки с высокой степенью целостности и допусками по шероховатости и еще куча всего, без чего не произвести компоненты двигателя. Даже если ты и знаешь как его собрать
          1. pytar
            pytar 24 июля 2020 11:53 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Все кто ныне впереди, когдато так и начинали! Дорогу усилит идущий! Без амбиции нет успехи! yes
        2. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 01:25 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: pytar
          Индия, как бы некоторые не глумились над ней, является мировая сила!

          Сила то мировая,но...у индусов нет ни школы авиастроения,ни спецов ни технологий. То есть нет,СОФСЭМ НЭТ. И тут вкладывай или не вкладывай тонны денег,результат один-Отставание БЕЗВОЗВРАТНОЕ от главных авиастроительных держав. Даже если,каким то чудом,они создадут истребитель (хорошо если 4 поколения),то США,РФ,Китай,Европа уже будут иметь прототипы истребителей 6-го поколения.
          Посмотрите на Китай...вторая экономика в мире.И то,сколько китайцам времени и сил и денег потребовалось,чтоб создать свой истребитель(и это даже не 5 поколение)? При чем создавали при плотном участии наших авиастроителей. Без них,Китай бы был в этом отношении не лучше Индии.
          В этом вопросе деньги решают далеко не все и находятся даже не на десятом месте в списке необходимого для создания своего истребителя с нуля.
          1. pytar
            pytar Сегодня, 01:33 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Сила то мировая,но...у индусов нет ни школы авиастроения,ни спецов ни технологий. То есть нет,СОФСЭМ НЭТ.

            У всех у кого сейчас есть, когдато не было.
            И тут вкладывай или не вкладывай тонны денег,результат один-Отставание БЕЗВОЗВРАТНОЕ от главных авиастроительных держав.

            Не существует такая весч - безвозвратное отставание, если страна имеет ресурсы и решена это сделать! История многократно доказывала!
            Посмотрите на Китай...вторая экономика в мире.И то,сколько китайцам времени и сил и денег потребовалось,чтоб создать свой истребитель(и это даже не 5 поколение)? При чем создавали при плотном участии наших авиастроителей. Без них,Китай бы был в этом отношении не лучше Индии.

            Китай хороший пример! Значит можно! Если Китай смог, Индия тоже сможет. Вопрос времени. Междувпрочем, некоторые до сих пор орут по форумах, что Китай то одно то другое "не может создат"! Например авиадвигатели! А как посмотрим, что он "не мог создавать" 20 лет назад, о что сейчас создает, всякие сомнения уходят! Кстати СССР тоже в свое время, приобретал технологии из вне, да и до сих пор приобретает.
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 01:42 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: pytar
              У всех у кого сейчась есть, когдато не было.

              У всех авиастроительных держав старт то был примерно в одно время. И тут не только вопрос технологий.Тут вопрос школы авиастроения,которой у индусов отродясь не было.А тем более истребительной сферы. Если бы все это было бы так просто,то все бы разрабатывали свое и пускали в серию....однако закупают у нас,США,и у ЕС. Китай со своей мощью и деньгами только на пороге создания более менее конкурентного самолета и то...там ресурс двигуна не сравним с мировыми аналогами. Сплавы,технологии и тд тоже дело не последнее.У индусов всего этого нет и не будет.
              Цитата: pytar
              Не существует такая весч - безвозвратное отставание

              Существует,уважаемый. Посмотрите просто кто с нуля способен создать современный истребитель из 220 стран мира.
              Цитата: pytar
              Китай хороший пример! Значит можно! Если Китай смог, Индия тоже сможет.

              Если бы не наши спецы,обмен технологиями и прямая помощь наша в создании своего двигуна,то китайцы так бы и создавали У-2 долго и упорно.
  27. Карт
    Карт 24 июля 2020 09:07 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Полетит-полетит.
    Главное что-бы красивый был, весь в узорах, цветах, по краям кисточки золотые, а на носу портрет Будды.
    А вот и прототип
    А вот и прототип.
  28. APASUS
    APASUS 24 июля 2020 09:19 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    История индусов совсем ничему не учит ?
    Создатели супер танка Arjun,сверхманевренного самолета HAL Tejas
  29. FreeDIM
    FreeDIM 24 июля 2020 09:24 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Макет индийского истребителя 5-го поколения.. регулировка центра масс:
    1. SAG
      SAG Вчера, 23:44 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вообще-то, вы уже отстали в отслеживании становления на крыло. Это уже СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, очевидно же(совмещенные с продувкой на аэропляже) wassat
  30. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 09:37 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Индия не может выбрать- шашечки или ехать.
  31. boriz
    boriz 24 июля 2020 09:58 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    В жизни всегда есть место подвигу ...
    Они ещё не определились, что менять: то ли размеры планера (по сути, весь самолёт), то ли размеры ракеты (как они это без РФ будут делать?). А полёт планируют в 2024г!
    Впрочем, это просто заявка на снижение цены самолёта и повышение цены "конвертов" (в данном случае - кейсов).
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell 24 июля 2020 12:07 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: boriz
      это просто заявка на снижение цены самолёта и повышение цены "конвертов" (в данном случае - кейсов).

      Вот полностью с вами соглашусь - это такое приглашение обсудить, все остальное от лукавого
  32. Макс1995
    Макс1995 24 июля 2020 10:04 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А, фигня все.
    Индусы свалили не только с этого авиапроекта, писали.
    Очень долго ждали, танцевали, пели, наверно, но потом не дождавшись нормальных самолетов, сваливали...

    Про вложенные ими деньги не пишут, но ,имхо, разберуться сами.
  33. Alexey RA
    Alexey RA 24 июля 2020 11:11 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Индийский обозреватель Нилам Мэтьюс пишет, что теперь ВВС страны ведут «лихорадочную» работу с компанией HAL с целью получения многоцелевого истребителя 5-го поколения.

    С той самой компанией HAL, которая не может нормально собрать АЛ-31ФП? wink
    ...со слов министра обороны известно, что индийские ВВС уже имели пять аварий и 69 инцидентов со двигателями АЛ-31ФП, выпускающихся предприятием HAL с 2012 года. По словам Паррикара, из этих 69 инцидентов, 33 были вызваны наличием стружки в масле, 11 имели причиной вибрации в двигателе, а восемь произошли из-за очень низкого давления в подаче масла. Обвинения были сделаны в отношении плохого качества сборки, в результате которой быстро наступал усталостный эффект, вызывавший трещины, которые и приводили к появлению металлических фрагментов и масляном контуре.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 19:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Можно посмотреть к примеру сколько потеряно МКИ и сколько Су-30СМ по небоевым причинам. Показательно...
  34. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 24 июля 2020 11:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Судя по "успешности" их Tejas АМСА впервые взлетит (и то с трудом) году этак к 2050 smile
    Ну и в серию если и пойдёт, то лет через 20 после первого взлёта, причём на движках, которые не относятся к новым даже сейчас.
  35. ydjin
    ydjin 24 июля 2020 12:17 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Индийский истребитель 5-го поколения?! Максимум он сможет петь и танцевать как в индийском кино! laughing Вроде как когда то они делали могучие Виманы которые испепеляли всё на свете, но это преданья старины глубокой из старины далёкой тысячь 5 лет назад.
    Тайфуны вам в руку если Су не нужен! lol
  36. pereselenec
    pereselenec 24 июля 2020 12:39 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Индусы как флюгер, прямо.
  37. Ros 56
    Ros 56 24 июля 2020 12:55 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Главное, чтобы не забыли к его созданию танец подготовить.
  38. Alexey-74
    Alexey-74 24 июля 2020 13:36 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ну, ну....посмотрим какой Индия "Виман" создаст 5-го поколения.....
  39. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 24 июля 2020 14:13 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    США, китайцы и японцы уже сделали своё "5е поколение", почему индусам так нельзя? Что за национализм такой? Главное индусам громко так сказать на выдохе "мы делаем 5е поколение", а потом на вдохе "у нас всё хорошо".
  40. Романенко
    Романенко 24 июля 2020 14:45 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В итоге, после пары лет заявлений о том, что им нужно, пойдут крутить бейцалы у РФ и Китайцев, кто им дешевле отдаст свой аэроплан.
    В 2024 ведь надо на чем-то полететь
  41. Тень041
    Тень041 24 июля 2020 15:27 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    В Индии уже сделали (супертанк) Арджун,а потом опять пошли покупать русские Т-90 laughing
  42. Eug
    Eug 24 июля 2020 16:10 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Взлетит. Может быть. Но перед этим обязательно будет много танцевать.
  43. Crasher
    Crasher 24 июля 2020 17:02 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Британия могла бы передать технологии создания авиадвигателей

    Это с каких щей? what
    По той же логике могли бы еще добавить: "... и денег на постройку"
  44. котик-русич
    котик-русич 24 июля 2020 19:04 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    В былые времена, когда "Махабхарата" ещё не была написана, индийские "воздухоплаватели" бороздили небо Индии на ВИМАНАХ. Построить АМСА к 2024г не проблема - расшифровать древние рукописи на санскрите... yes
    1. av58
      av58 24 июля 2020 22:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Кто сказал, что на Виманы строили и пилотировали их индийцы? wink
  45. Pandiurin
    Pandiurin 24 июля 2020 22:25 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Pavel57
    Индия не может выбрать- шашечки или ехать.


    На военных самолётах это не шашечки,
    а пиксельных камуфляж.
  46. av58
    av58 24 июля 2020 22:55 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Индия и разработка/производство современного оружия это антонимы: либо одно, либо другое laughing
  47. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 00:28 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Танк индусы уже "сделали", винтовку штурмовую тоже "сделали", теперь осталось самолёт 5-го поколения "сделать" - что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! Мне только одно не понятно: Почему самолёт именно ПЯТОГО поколения? Надо бы сразу шестого или седьмого, а лучше сразу десятое "делать"!!! И чтобы сразу самолёт со сценой и оркестровой ямой, а то на войну без песен, танцев и карнавалов как полетишь???
  48. Руслан Николаев
    Руслан Николаев Вчера, 12:23 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Даже не знаю. Ани свой Тарджес пилили лет 20 до сих пор не допилили а 5 поколение вообще вопрос.
  49. Joker62
    Joker62 Вчера, 18:34 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ну индусы могут так смело заявлять... как цыгане на базаре... посмотрим, что у них получиться... Это не так просто сделать машину 5 поколения... А движок, наверняка, будут покупать в России...
  50. SAG
    SAG Вчера, 23:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: engenius
    Вспомним HAL Tejas. Программу начали в 1983 году, первый полет прототипа в 2001г. В настоящее время построено не более десятка серийных самолетов.

    Вы что виманам не верете? Сказали за 4 года один из сложнейших аппаратов на всей планете Земля с нуля сделают, даже сомнений нет... Оснований не верить нет, нам осталось спеть реквием и станцевать на костях нашей авиационной промышленности.
    P. S: ЦИРК, на весь мир же позоряться, сами то не понимают?!