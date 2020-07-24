«Су-57 не нужен»: В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году

Создание модульной конструкции двухдвигательного одноместного самолёта пятого поколения считается завершённой.

Это то, во что мы вкладываем наши силы. Мы сосредоточились на собственном дизайне, на использовании собственных технологий.

Не нужен ни Су-57, ни F-35. Нужно создавать свой истребитель.