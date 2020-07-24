«Су-57 не нужен»: В Индии заявили, что их первый истребитель 5 поколения AMCA полетит уже к 2024 году

Индийская пресса сообщает об интенсификации работ в рамках программы по созданию истребителя пятого поколения AMCA. Напомним, что ранее Индия решила выйти из совместной с Россией программы FGFA, предусматривавшей создание самолёта нового поколения. В Нью-Дели выставили целый список претензий, среди которых «отсутствие реализованной технологии стелс, двигатели предыдущего поколения». Этим выходом Индия сама себя отбросила от получения новейших истребителей на несколько лет. Было решено создавать собственный вариант. В этих целях и началась реализация программы AMCA.
Индийский обозреватель Нилам Мэтьюс пишет, что теперь ВВС страны ведут «лихорадочную» работу с компанией HAL с целью получения многоцелевого истребителя 5-го поколения.
Из материала автора:
Создание модульной конструкции двухдвигательного одноместного самолёта пятого поколения считается завершённой.
Приводится заявление маршала авиации Индии Ракеша Бхадаурии:
Это то, во что мы вкладываем наши силы. Мы сосредоточились на собственном дизайне, на использовании собственных технологий.
Но выясняется, что не все технологии будут индийскими.
На первом этапе планируется сформировать шесть эскадрилий AMCA, причём первый полёт запланирован уже на 2024 год. Первый самолёт нового поколения планируют поставить на вооружение ВВС Индии к 2029 году, а к 2036 году запланирован выпуск модернизированной версии AMCA Mk2.
По словам президента Общества консультантов по аэрокосмической и оборонной промышленности Индии Р.Сопори, у перспективного индийского истребителя нового поколения «должен быть и экспортный потенциал».
В Индии:
Не нужен ни Су-57, ни F-35. Нужно создавать свой истребитель.
И опять вопрос о "своём"...
По некоторым данным, Индия намеревается оснащать свои истребители AMCA двигателями британского производства. Но и здесь Индию многое не устраивает. Великобритания предлагает двигатели, тяга которых не превышает 11 т. Индия хочет большего.
Глава Airbus Анил Гупта считает, что Британия могла бы передать технологии создания авиадвигателей, а уже на их основе Индия могла бы создать собственный вариант.
В Индии говорят о том, что перспективный самолёт будет нести вооружение во внутренних отсеках, на нём будет реализована технология радиолокационной скрытности.
При этом Нилам Мэтьюс отмечает, что для размещения ракет BrahMos во внутренних отсеках самолёта этот самолёт придётся увеличивать в размерах. Автор, ссылаясь на заявления военных, пишет, что, вероятно, придётся уменьшать размеры крылатых ракет воздушного базирования.
Индийские эксперты, включая одного из инженеров индийских военно-воздушных сил, считают, что прогнозы по поставкам первого самолёта пятого поколения в ВВС Индии к 2029 году выглядят слишком оптимистично. Кстати, ранее в самой Индии сообщали, что первый истребитель AMCA поднимется в воздух не ранее 2030 года.