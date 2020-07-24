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На военных учениях в США один танк выстрелил по другому

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Американские репортёры сообщают о проведении танковых учений в армии Соединённых Штатов. Маневры американские танкисты выполняли на полигоне военной базы Форт Блисс.


В материалах американских СМИ сообщается, что в ходе учений произошёл инцидент. Связан он с тем, что основной боевой танк M1A2 «Абрамс» при выполнении боевых стрельб выстрелил по другому танку, привлечённому к маневрам.

Из материала репортёра Колтона Джонса в Defence Blog:

Инцидент произошёл 20 июля в Техасе. Один танк открыл «дружественный» огонь по другому. Всё это произошло во время выполнения стрельб по движущимся мишеням.

Выстрел был осуществлён с расстояния около 2,5 км. Использовался многоцелевой учебный 120-мм снаряд M1002.

В сообщениях говорится о том, что в результате выстрела один из танкистов получил ранение. Первую помощь ему оказали члены экипажа боевой машины на месте, затем он был отправлен в госпиталь.

Снаряд М1002 в США используется для проведения стрельб, максимально приближенным к боевым. Дальность его применения составляет до 8 км.

При этом не совсем понятно, по каким именно «движущимся» мишеням изначально предполагалось применить этот боеприпас.

Нужно добавить, что в других американских источниках указывается следующее: танк и был предполагаемой движущейся мишенью, но "что-то пошло не так - выстрел был осуществлён с относительно близкого расстояния".
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221 комментарий
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  1. Владимир16
    Владимир16 24 июля 2020 07:13 Новый
    • 21
    • 1
    +20
    На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.

    А нехрен было подрезать laughing
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 08:11 Новый
      • 17
      • 8
      +9
      Вопрос кого они используют в качестве мишени? Может в танке был негр, который изображал мишень.. а может наоборот, так перед неграми решили извиниться..
      Странная история laughing
      1. 113262а
        113262а 24 июля 2020 09:37 Новый
        • 11
        • 0
        +11
        Увы,так бывает и часто! В 84 году в мою срочку в 70 тп было то же и стеми же последствиями.
        1. Нормаль ок
          Нормаль ок 24 июля 2020 10:19 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: 113262а
          Увы,так бывает и часто! В 84 году в мою срочку в 70 тп было то же и стеми же последствиями.

          Бывало и хуже. Не смотря на ограничительные рамки умудрялись свой прп накрыть.
      2. михаил3
        михаил3 24 июля 2020 12:28 Новый
        • 4
        • 3
        +1
        Цитата: Svarog
        Вопрос кого они используют в качестве мишени? Может в танке был негр, который изображал мишень.. а может наоборот, так перед неграми решили извиниться..
        Странная история laughing

        Конечно был. Заряжающий. Дикари так и не смогли освоить автоматическую систему заряжания.
    2. spech
      spech 24 июля 2020 08:46 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      BLM, нет ли ту расизма ?
      1. orionvitt
        orionvitt 24 июля 2020 13:23 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Как говорил один известный герой одного фильма С другой стороны, теперь все инциденты в США проверяются на наличие расизма. laughing Пусть и ещё и арктическую технику, из белого перекрасят в толерантный чёрный цвет. Будет просто прекрасно.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 24 июля 2020 07:14 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    основной боевой танк M1A2 «Абрамс» при выполнении боевых стрельб выстрелил по другому танку,
    " Бей своих,...?" laughing

    танк и был предполагаемой движущейся мишенью,
    Это уже что то по-мерикатосовски!!!!! bully
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy 24 июля 2020 07:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "что-то пошло не так - выстрел был осуществлён с относительно близкого расстояния".
    Кампутерный сбой, бывает. recourse
    1. bairat
      bairat 24 июля 2020 10:54 Новый
      • 2
      • 2
      0
      След российских хакеров уже обнаружен? soldier
  4. А Макаров
    А Макаров 24 июля 2020 07:16 Новый
    • 15
    • 2
    +13
    На учениях всякое бывает. Мне вот интересно: Абрамс и правда снарядом может на 8 км бить?
    1. федоров
      федоров 24 июля 2020 07:36 Новый
      • 11
      • 8
      +3
      Не может. Максимум 4-ре км. Рекорд у Т-90.
      1. А Макаров
        А Макаров 24 июля 2020 07:40 Новый
        • 9
        • 2
        +7
        Вот и я что то засомневался.
        1. Карт
          Карт 24 июля 2020 08:48 Новый
          • 1
          • 9
          -8
          Ихние журналисты не хужее наших.
          Могли свободно написать на 80 км.
      2. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 09:06 Новый
        • 8
        • 3
        +5
        Цитата: федоров
        Максимум 4-ре км. Рекорд у Т-90.

        ?
        К примеру, "Спрут-Б" при ограничении по вертикали в 25 градусов стреляет ОФ снарядом на 12200 м
        По танку лень искать, но порядок цифр тот же.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 24 июля 2020 08:47 Новый
      • 10
      • 4
      +6
      прицельная дальность и дальность применения это немножко не одно и тоже) на 8 он может быть и полетит и даже броню царапнет наверное вот только прицельная дальность на такие дистанции физически невозможна)
      1. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 09:03 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        Цитата: carstorm 11
        даже броню царапнет

        Очень хорошо "царапнет", это же кумулятивно-осколочный. Его действие по броне не особо зависит от окончательной скорости
        1. carstorm 11
          carstorm 11 24 июля 2020 09:07 Новый
          • 7
          • 2
          +5
          я же шутейно) даже смайлики ставлю) просто давно уже осознал что тут писать что то конкретное смысла не имеет. появится очередное чудо которое вас недавно доставало по снарядам по моему и учить начнет) а мне как то лень на подобную полемику время тратить) удивился как у вас нервов хватило его не послать с таким набором глупостей)
        2. Wedmak
          Wedmak 24 июля 2020 09:33 Новый
          • 7
          • 3
          +4
          В данном случае это фугасный, как имитатор реального кумулятивного. И то что даже это подобие снаряда пробило броню, вызывает вопросы к этой броне.
          1. Лопатов
            Лопатов 24 июля 2020 09:46 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: Wedmak
            В данном случае это фугасный

            ?
            1. Wedmak
              Wedmak 24 июля 2020 10:37 Новый
              • 5
              • 0
              +5
              Снаряд M1002 - фугасный трассирующий практический снаряд, дальность 3000м., стоимость 800$.
              1. Лопатов
                Лопатов 24 июля 2020 11:21 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Wedmak
                фугасный

                Нигде нет количества ВВ в нём.
                1. Wedmak
                  Wedmak 24 июля 2020 11:31 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  За что купил, за то продал. Практический, фугасный, трассирующий.
          2. Ка-52
            Ка-52 24 июля 2020 09:55 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            И то что даже это подобие снаряда пробило броню, вызывает вопросы к этой броне.

            помнятся полемики среди танководов на тему неубиваемости брони Абрамса. По факту оказалась очень даже убиваемой.
        3. Hagen
          Hagen 24 июля 2020 12:11 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Лопатов
          Очень хорошо "царапнет", это же кумулятивно-осколочный.

          "....Практический боеприпас M1002 Target Practice Multipurpose Projectile - Tracer (TPMP-T или MPAT-TP-T).
          120-мм снаряд является тренировочным боеприпасом создает реалистичную подготовку к тактическому противотанковому фугасному многоцелевому трассирующему снаряду M830A1 (HEAT-MP-T). Стабилизатор хвостового оперения обеспечивает функцию безопасности, которая ограничивает общую дальность полета менее 8000 м. Экономичное учебное устройство для танковой артиллерии.
          Технические параметры:
          Данные Картриджа: Длина 984 мм (38,7”), Вес 22,7 кг (50,0 фунта);
          Ракетное топливо типа М-14 (гранулированное);
          Вес топлива 7,5 кг (16,5 фунта);
          Давление в камере 5545 бар (80 419 фунтов на квадратный дюйм);
          Данные о снаряде: Тип TPMP-T, Длина 533 мм (21”), Вес 8.165 кг (18.0 фунтов), Начальная скорость 1375 м /с (4511 футов / сек), Дальность действия 3000 м.,
          Стоимость выстрела 800$...."
          "......Нынешний комплект 120-мм танковых боеприпасов американской армии состоит в основном из специализированных снарядов, каждый из них предназначен для борьбы с целями одного типа. После принятия на вооружение в 2021 году новый снаряд AMP заменит четыре нынешних типа снарядов: противотанковый кумулятивный М830; универсальный подкалиберный М830А1......"
      2. Kurare
        Kurare 24 июля 2020 09:26 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: carstorm 11
        ...вот только прицельная дальность на такие дистанции физически невозможна.

        Если Вы про равнинную местность - согласен. Но в горах и дальше стреляли, другие условия.
    3. Лопатов
      Лопатов 24 июля 2020 08:52 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: А Макаров
      Абрамс и правда снарядом может на 8 км бить?

      По идее даже дальше.
      С "попасть", конечно, сложнее
      А выстрел на такую дальность- вполне нормально.
      1. А Макаров
        А Макаров 24 июля 2020 11:05 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Лопатов
        А выстрел на такую дальность- вполне нормально

        Спасибо, не знал.
        1. Лопатов
          Лопатов 24 июля 2020 11:43 Новый
          • 0
          • 0
          0
          В своё время танки даже в качестве арторудий применяли для стрельбы с ЗОП
          1. роман66
            роман66 24 июля 2020 12:49 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            даже стихи есть
            Комбату приказали в этот день
            Взять высоту и к сопкам пристреляться.
            Он может умереть на высоте,
            Но раньше должен на нее подняться.
          2. Doliva63
            Doliva63 Вчера, 09:53 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Лопатов
            В своё время танки даже в качестве арторудий применяли для стрельбы с ЗОП

            Ну, да. И таблицы соответствующие у танкистов были. А что, ныне это не так?
    4. Razvedka_Boem
      Razvedka_Boem 24 июля 2020 08:52 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Если навесом, то можно. А дальность прямого выстрела не более 4 км.
    5. Пофиг
      Пофиг 24 июля 2020 14:31 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Это комбинированный подкалиберно-кумулятивный снаряд.
      Но поскольку учебный, то без кумулятивного заряда. У него начальная скорость – 1300 м/с


  5. Sentinel-vs
    Sentinel-vs 24 июля 2020 07:18 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    Учебный снаряд поразил танк и ранил одного из членов экипажа? Настолько суровый учебный снаряд, что пробил броню? Или член экипажа не был прикрыт броней на момент попадания?
    1. loki565
      loki565 24 июля 2020 07:49 Новый
      • 22
      • 2
      +20
      Походу нормально он его приложил

      1. Алексей 2020
        Алексей 2020 24 июля 2020 08:16 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Красотааа....хорошие болванки)
      2. фигвам
        фигвам 24 июля 2020 08:49 Новый
        • 13
        • 1
        +12
        Имитация снаряда прилетела в танк, а что будет если прилетит реальный снаряд?


        1. BARKAS
          BARKAS 24 июля 2020 09:14 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Нормальное пособие по борьбе с танками когда я служил в противотанковой полку у нас таких таких не было.
        2. Wedmak
          Wedmak 24 июля 2020 09:31 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Не то чтобы прям имитация-болванка. Это фугасный снаряд все же. Но да, странно что пробил. Должен бы легким облачком рассеяться, оставив пару царапин и покореженные внешние приборы.
          1. фигвам
            фигвам 24 июля 2020 09:53 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Wedmak
            Это фугасный снаряд все же.

            Я понял что это просто железная болванка а не фугас, по идее пробитие должно быть только кумулятивным или подкалиберным, а тут позор какой-то.
          2. sav
            sav 24 июля 2020 10:54 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Wedmak
            Но да, странно что пробил

            Видимо, на учениях был Абрамс из первых поколений. Более поздние, я думаю, все же защищены лучше. Хотя... Кто знает? Мы их не разбирали. Жалко что нет.
          3. Александр Дробышев
            Александр Дробышев Вчера, 16:11 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Добрый день, не было там пробития,на фото с пробитым бортовым экраном башни танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года, вот ссылка от 15 марта 2008 года (http://www.rusarmy.com/forum/threads/amerikanskie-tanki-v-irake-vsja-pravda.2378/page-6), на учениях "болванка" М1002 попала в панорамный прицел и его обломками ранило заряжающего


        3. Incvizitor
          Incvizitor 24 июля 2020 10:02 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Реальными их с древних РПГ всё время жгли.
      3. Ныробский
        Ныробский 24 июля 2020 11:13 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: loki565
        Походу нормально он его приложил

        Норматив однако выполнил! Наверное пятёрку за стрельбу поставили. winked
        1. котик-русич
          котик-русич 24 июля 2020 19:58 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          За попадание поставили А (отлично в сша) fellow , за порчу "госимущества" - счёт выставили... sad
        2. Александр Дробышев
          Александр Дробышев Вчера, 16:28 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Нет, фактически он промазал, так как снаряд попал в панорамный прицел

          который есть только в этой модели, а в модели М1А1 его нет
          Получается, что СУО танка М1А2 "Абрамс" хреновое, с дистанции в 2,6 км промазать по танку, а это именно промах, снаряд прошел впритирку с башней, и только случайно зацепил прицел. Фото же с пробитым бортом башни это "фейк" от "loki565" для того чтобы собрать побольше лайков, на нем танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года. Вот ссылка http://www.rusarmy.com/forum/threads/amerikanskie-tanki-v-irake-vsja-pravda.2378/page-6
      4. Александр Дробышев
        Александр Дробышев 24 июля 2020 16:17 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Зачем вы выставили неправильное фото и вводите всех в заблуждение? На фото с пробитым бортовым экраном башни танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года.


        И эту информацию можно легко проверить.Старались ради красивой картинки? Или считаете всех дураками?
    2. jeka424
      jeka424 24 июля 2020 08:14 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Броня оказалась не броня
      1. НДР-791
        НДР-791 24 июля 2020 08:47 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Вот вам и хвалёный абрашка. Учебным снарядом он в упор пробиваться не должен. А он пробивается...оказывается. За фото особое спасибо, чтобы не голословно am
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 16:35 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          фото с пробитым бортом липа, на нем "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года
          На учениях снаряд попал в тепловизионный прицел и его обломками ранило заряжающего
      2. mark1
        mark1 24 июля 2020 09:33 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Броня оказалась то же учебная...
        1. dzvero
          dzvero 24 июля 2020 13:14 Новый
          • 0
          • 0
          0
          А вот пушку заменить на учебную поленились smile
      3. Sly
        Sly 24 июля 2020 09:59 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Куда нужно прилепил winked
        1. sav
          sav 24 июля 2020 10:56 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: Sly
          Куда нужно прилепил

          "Снайпер" стрелял.
      4. НЕКСУС
        НЕКСУС 24 июля 2020 10:53 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: jeka424
        Броня оказалась не броня

        У Абраши броня не везде одной толщины. Кое-где есть участки и в 5 см толщиной.Видимо этот учебный снаряд как раз и нашел такой участок.
  6. D16
    D16 24 июля 2020 07:20 Новый
    • 26
    • 0
    +26
    Наводчик получил проникающее ранение в живот и потерял четыре пальца. Болванка пришла в верхнюю боковую часть башни. Надо отдать должное хорошей СУО и качественным практическим снарядам laughing . Про защиту в боковой проекции лучше промолчать. Дистанция была 2.6 км.
    1. Sentinel-vs
      Sentinel-vs 24 июля 2020 08:06 Новый
      • 14
      • 0
      +14
      С такого большого расстояния, снарядом, не предназначенным для пробития брони, поразить тяжелый (основной) танк... Что-то разрекламированная многослойная броня Абраши вызывает ряд вопросов.
      1. Vol4ara
        Vol4ara 24 июля 2020 10:39 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Наводчик миллионер до конца дней. Пальцы пришьют скорее всего
        1. Катерник
          Катерник 24 июля 2020 13:10 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Пальцы пришьют скорее всего. Если соскребут со спины механика.
    2. Kurare
      Kurare 24 июля 2020 09:37 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: D16
      Надо отдать должное хорошей СУО...

      Или просто везение. Как писалось в статье, что-то пошло не так. Т.е. наводчик + СУО может (скорее всего) и не хотели попасть.
      А может, экипаж танка не захотел встать на колени со словам Black Lives Matter, вот ему и прилетело (сарказм).
  7. parusnik
    parusnik 24 июля 2020 07:26 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    У них что там в "мишенях" живые люди сидят..?
    1. Балу
      Балу 24 июля 2020 08:07 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: parusnik
      У них что там в "мишенях" живые люди сидят..?

      мишени кончились, а задачу надо было выполнить, ну вот и....
    2. Reptiloid
      Reptiloid 24 июля 2020 08:38 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: parusnik
      У них что там в "мишенях" живые люди сидят..?

      Роботы ещё очень дороги.
    3. spech
      spech 24 июля 2020 08:49 Новый
      • 0
      • 0
      0
      в "южном парке " была серия под названием "подставь черномазого"
    4. Incvizitor
      Incvizitor 24 июля 2020 10:04 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Там людей поискать ещё...
    5. Александр Дробышев
      Александр Дробышев Вчера, 08:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В американской армии часто используют на учениях реальную технику для обозначения противника, добавляя приставку "агрессор", например самолет-"агрессор", и используют для стрельбы по ним лазерные имитаторы с холостыми. Вот похоже такой танк-"агрессор" заблудился и заехал на мишенное поле, где стреляли практическими снарядами. Фото с пробитым бортом это "фейк" выложенный "loki565", что бы собрать побольше лайков, в реальности на нем танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года.

      На учениях же практический снаряд М1002 попал в панорамный приецел
      и вырвал его из крыши башни
      осколками прицела внутри танка ранило заряжающего( он сидит рядом с ним). А вообще получается, что СУО танка М1 "Абрамс" хреновое, с дистанции в 2,6 км промазать по танку, а это именно промах, снаряд прошел впритирку с башней, и только случайно зацепил прицел.
  8. ДэКо
    ДэКо 24 июля 2020 07:27 Новый
    • 19
    • 1
    +18
    Танк с неграми лупанул по танку с белыми
    1. Alex777
      Alex777 24 июля 2020 07:56 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Или наоборот. wink
  9. Хагалаз
    Хагалаз 24 июля 2020 07:29 Новый
    • 15
    • 3
    +12
    Как то у них взаимообразно с шумерами выходит. У амеров УДК горел и у незалежных пожар на корабле. А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли, а вслед за ними американцы свой Абрамс. Парадокс.....
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович 24 июля 2020 07:39 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Цитата: Хагалаз
      Как то у них взаимообразно с шумерами выходит. У амеров УДК горел и у незалежных пожар на корабле. А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли, а вслед за ними американцы свой Абрамс. Парадокс.....

      Астральная связь!
      1. Alex777
        Alex777 24 июля 2020 07:57 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Заразная связь. bully
    2. Балу
      Балу 24 июля 2020 08:09 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: Хагалаз
      Как то у них взаимообразно с шумерами выходит. У амеров УДК горел и у незалежных пожар на корабле. А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли, а вслед за ними американцы свой Абрамс. Парадокс.....

      При ебн был некий отдел в администрации по парапсихологии. Возглавлял генерал-майор. Не исключено, что эксперименты по наведению сглаза и порчи продолжаются.
      1. Хагалаз
        Хагалаз 24 июля 2020 08:24 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Да, да! Слышал. А что, вариант good
        Но вроде как ещё с времён Союза в этом направлении работали.
    3. Reptiloid
      Reptiloid 24 июля 2020 08:43 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Хагалаз
      Как то у них взаимообразно с шумерами выходит. У амеров УДК горел и у незалежных пожар на корабле. А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли, а вслед за ними американцы свой Абрамс. Парадокс.....

      Может, они по заранее написанному сценарию действуют.??
      1. Хагалаз
        Хагалаз 24 июля 2020 09:10 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        План по интеграции в действии). Ещё нужно совместное стояние на коленях перед неграми устроить....
        1. Reptiloid
          Reptiloid 24 июля 2020 09:40 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Есть методичка bully по ней и работают negative
    4. Simon Schempp
      Simon Schempp 24 июля 2020 11:26 Новый
      • 1
      • 1
      0
      А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли

      Причем здесь город на Днестре?
      Никого он не расстреливал.
  10. Kapkan
    Kapkan 24 июля 2020 07:35 Новый
    • 10
    • 3
    +7
    Амеров не выгораживаю, но призываю всех быть объективными. На учениях бывает всякое, и в любой стране. От ошибок не застрахован ни кто.
    1. Vita VKO
      Vita VKO 24 июля 2020 07:45 Новый
      • 8
      • 1
      +7
      Цитата: Kapkan
      От ошибок не застрахован ни кто.
      Так и надо писать, что в результате ошибки или сбоя, а не придумывать тупые американские версии над которыми потом смеются во всем мире. А то ведь эстонские или польские "горячие парни" тоже захотят пострелять по своим "движущимся мишеням".
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 08:42 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      прикол в том что учебным снарядом пробил броню))))) а если боевым????
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 09:31 Новый
        • 1
        • 6
        -5
        Вы где пробитие увидели? Поврежден Противокумулятивный экран и внешнее оборудование.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 24 июля 2020 09:46 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          пробил башню в бок, ранен танкист!!! читайте внимательно
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 09:53 Новый
            • 1
            • 4
            -3
            Где вы увидели слово «пробил»? Когда читал эти новости видел слова «попал» и «поразил» Ссылку или скрин пожалуйста. Смотрю фото, вижу поврежденный экран, основная броня цела.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 24 июля 2020 09:59 Новый
              • 1
              • 1
              0
              а должно быть отверстие насквозь? показали все миру какой жестяной этот танк если болванкой подбивается
            2. Vol4ara
              Vol4ara 24 июля 2020 10:41 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Grazdanin
              Где вы увидели слово «пробил»? Когда читал эти новости видел слова «попал» и «поразил» Ссылку или скрин пожалуйста. Смотрю фото, вижу поврежденный экран, основная броня цела.

              Выстрел с 2,5км учебным снарядом в бок башни, наводчику оторвало 4 пальца + проникающее ранение живота. О да! БРОНЯ!
              1. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:55 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Откуда информация что наводчику?
        2. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 13:33 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          фото с побитием экрана старое, минимум 2008 года
          , а практический снаряд попал в панорамный тепловизионный прицел и вырвал его, наводчик при этом получил осколочное ранение груди и ему оторвало пальцы на левой руке
        3. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 14:08 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Танк получил попадание практическим снарядом М1002 в панорамный тепловизионный прицел (место попадания на фото выделено синим)
          и его вырвало из корпуса( на фото выделено красным)
          при этом наводчик получил осколочное ранение груди и ему оторвало 4 пальца на левой руке. Практический снаряд М1002 не является фугасным как некоторые пишут, но в нем есть пиротехнический заряд с неконтактным взрывателем для имитации воздушного подрыва, следы его взрыва видны на соседнем прицеле( на фото)
          Фото с пробитым бортовым экраном старое, минимум 2008 года, его легко найти в статье про РПГ-29 "Вампир" от 15 марта 2008 года.И исходя из всего этого, получается что СУО танка М1 "Абрамс" хреновое, с дистанции в 2,6 км промазать по танку, а это именно промах, снаряд прошел впритирку с башней, и только случайно зацепил прицел.
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 14:21 Новый
            • 1
            • 1
            0
            В целом согласен, только скорее всего заряжающего ранило. В первоисточнике говорится что ранен один из членов экипажа и командир оказывал помочь. Остаются заряжающий и наводчик. Ближайший член экипажа к месту попадания заряжающий.
            1. Комментарий был удален.
              1. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 14:57 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Что имелии виду? Снаряд попал в танк без пробития, ранило заряжающего или наводчика, т.к. ближайший член экипажа к месту попадания заряжающий и на фото показано кровь на месте заряжающего, то ранило скорее всего его. Вот и все.
                1. Александр Дробышев
                  Александр Дробышев 24 июля 2020 15:03 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  почему-то в памяти засело что наводчик слева, командир справа, а заряжающий за наводчиком, мой косяк, старею видно
                  1. Grazdanin
                    Grazdanin 24 июля 2020 15:58 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Главное поняли друг друга drinks Меня по первой тоже местные комментаторы наводчиком запутали. 9/10 тут даже новость не читали. Спасибо за адекватность, это редко встретишь тут. wink
                    1. Александр Дробышев
                      Александр Дробышев 24 июля 2020 16:06 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Вот похоже из-за них и меня переклинило, а фото с пробитым бортом я просто уже раньше видел , например в статье про пробитый китайский танк ( ссылка https://3mv.ru/144994-russkie-prosto-probili-nash-tank-naskvoz-kitaycy-posle-popytki-prodat-indii-svoy-tank-vmesto-t-90.html)
                      1. Grazdanin
                        Grazdanin 24 июля 2020 16:09 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Ага, поэтому нужно смотреть первоисточник. Пол статьи перескажут не правильно, важную половину просто не напишут. В первоисточники все четко и понятно.
                        https://defence-blog.com/news/army/u-s-army-abrams-shot-another-tank-during-training-exercise.html/amp#click=https://t.co/jSuBIvSowA
            2. Александр Дробышев
              Александр Дробышев 24 июля 2020 14:59 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Посмотрел схему экипажа, вы правы, получается что обломком прицела прилетело заряжающему
              1. Katanikotael
                Katanikotael Вчера, 03:32 Новый
                • 0
                • 0
                0
                таки негру прилетело...
                1. Александр Дробышев
                  Александр Дробышев Вчера, 07:59 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  опять, блин, не толерантно.....
  11. 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 07:38 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Ранение получил тот кто стрелял, или в танке мишени?
    1. donavi49
      donavi49 24 июля 2020 08:01 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      В мишени.

      Это практический снаряд - баллистическая копия их многофункционального кумулятива. То есть, это здоровая стальная болванка. Вот она и прилетела с 2600метров удачно. Вернее не удачно, не в нормальную проекцию, а в борт.


      А имитирует он наиболее используемый в абрамсе снаряд M830A1.

      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 09:35 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        С 2600 метров ночью по подвижному танку, это отличный результат. Жаль что с пострадавшими.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 24 июля 2020 09:48 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          отличная антиреклама абрамса как консервная банка
        2. Чарик
          Чарик 24 июля 2020 13:02 Новый
          • 0
          • 0
          0
          ага с закрытыми глазами из-за угла
    2. Livonetc
      Livonetc 24 июля 2020 08:02 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Почитайте коменты и приложенное фото.
      Попадание в башенное отделение с пробитием.
      Описаны и ранения наводчика пораженного така.
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 09:32 Новый
        • 1
        • 6
        -5
        Где пробитие видно? Вижу только поврежденный Противокумулятивный экран
        1. Лопатов
          Лопатов 24 июля 2020 09:37 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Цитата: Grazdanin
          Где пробитие видно? Вижу только поврежденный Противокумулятивный экран

          Ага...
          Вам осталось придумать, каким образом без пробития наводчик умудрился получить ранение в живот и пальцы потерять.
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 09:43 Новый
            • 3
            • 11
            -8
            Что придумывать? Ехал в люке, в походном положении. Если бы пробило там 2-3 двухсотых было, а не один трехсотый.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 24 июля 2020 09:47 Новый
              • 1
              • 1
              0
              башню пробило
            2. Лопатов
              Лопатов 24 июля 2020 09:52 Новый
              • 8
              • 1
              +7
              Цитата: Grazdanin
              Если бы пробило там 2-3 двухсотых было

              Это обычная болванка.

              Цитата: Grazdanin
              Ехал в люке, в походном положении.

              Так и запишем: во время стрельбы наводчик "ехал в люке в походном положении".
              Причём в люке заряжающего, потому как у наводчика своего нет
              laughing laughing laughing

              Жгите дальше....
              1. Ка-52
                Ка-52 24 июля 2020 10:02 Новый
                • 8
                • 2
                +6
                Жгите дальше....

                этот "гражданин" то ли из шумеров, то ли из им подобных - до последнего будет защищать хозяев laughing
              2. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 10:07 Новый
                • 1
                • 5
                -4
                Дайте хоть одно фото где видно пробитие брони, а не экрана или ссылку на надежный источник где написано, что пробили. Даже в это новости нет инфо про пробитие.
                1. Лопатов
                  Лопатов 24 июля 2020 10:10 Новый
                  • 6
                  • 2
                  +4
                  Цитата: Grazdanin
                  Дайте хоть одно фото

                  Ещё раз, ранен наводчик.
                  Без пробития брони это невозможно.
                  1. Grazdanin
                    Grazdanin 24 июля 2020 10:15 Новый
                    • 1
                    • 9
                    -8
                    Это ваши домыслы. Как он мог быть ранен я написал, ехал в люке. Ваш довод то что это люк заряжающего просто смешон. Будто они в детском саде, и если это люк заряжающего другой член экипажа не может в нем ехать.
                    Если говорите о пробитие то приведите хоть какие-то доказательства. Я читал в 3-4 местах данную новость, о пробитие речи нет.
                    1. Лопатов
                      Лопатов 24 июля 2020 10:18 Новый
                      • 7
                      • 1
                      +6
                      Цитата: Grazdanin
                      Это ваши домыслы

                      laughing laughing laughing

                      Цитата: Grazdanin
                      Как он мог быть ранен я написал, ехал в люке.

                      В каком, в люке командира или в люке заряжающего?

                      Цитата: Grazdanin
                      Ваш довод то что это люк заряжающего просто смешон. Будто они в детском саде, и если это люк заряжающего другой член экипажа не может в нем ехать.

                      laughing laughing laughing laughing laughing laughing
                      Конечно не может.
                      Это же элементарно
                      Люк заряжающего находится над его местом в танке.
                      Посему, чтобы наводчик мог "по походному" высовываться из люка заряжающего необходимо посадить этого заряжающего на место наводчика
                      Что даже для "по походному" неадекватное решение.
                      1. Grazdanin
                        Grazdanin 24 июля 2020 10:26 Новый
                        • 1
                        • 5
                        -4
                        https://defence-blog.com/news/army/u-s-army-abrams-shot-another-tank-during-training-exercise.html/amp#click=https://t.co/jSuBIvSowA
                        Оригинал новости. Используется слово
                        hit - ударить или попасть, а не broke through.
                      2. Лопатов
                        Лопатов 24 июля 2020 11:22 Новый
                        • 2
                        • 1
                        +1
                        Цитата: Grazdanin
                        Оригинал новости. Используется слово

                        И что?
                        Речь о том, что появление наводчика в люке заряжающего невозможно.

                        Так что....
                  2. Ка-52
                    Ка-52 24 июля 2020 10:26 Новый
                    • 6
                    • 0
                    +6
                    Как он мог быть ранен я написал, ехал в люке. Ваш довод то что это люк заряжающего просто смешон

                    может быть смешон ваш бред, что на полигоне при выполнение боевых стрельб член экипажа едет по походному? Особенно с учетом того, что танк находился непосредственно в секторе стрельбы.
                    1. Grazdanin
                      Grazdanin 24 июля 2020 10:39 Новый
                      • 2
                      • 4
                      -2
                      Я просто прошу привести доказательство пробития брони а не экрана. Почему был ранен наводчик и почему танк стрелял в своего они там сами разбируться. Пока я вижу фото поврежденного экрана и не пробитой брони. Вариант как мог быть ранен наводчик я привёл, я не утверждаю что так было, потому что нет доказательств этого. Как нет доказательств пробития брони.
                    2. Собеседник
                      Собеседник 24 июля 2020 13:51 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Вариант как мог быть ранен наводчик я привёл,

                      На Вашем фото. Обратите внимание ,что внутренняя сторона люка чистая. Броня посечена осколками болванки. Люк (внутренняя часть) чист. Ну или тело нафиг все на себя взяло. Тогда сори. Бобик сдох.
                    3. Grazdanin
                      Grazdanin 24 июля 2020 18:24 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Снаряд попал в панорамный тепловизионный прицел, осколками ранило скорее всего заряжающего. Никакого пробития нет. По фото все понятно, разобрались.
            3. PSih2097
              PSih2097 24 июля 2020 11:30 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Лопатов
              Без пробития брони это невозможно.

              ну почему же, возможно - вследствие попадания снаряда в броню без пробития, с внутренней стороны оной образуются осколки, теоретически могущие поразить экипаж, даже через подбой.
              1. Лопатов
                Лопатов 24 июля 2020 11:35 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: PSih2097
                ну почему же, возможно - вследствие попадания снаряда в броню без пробития, с внутренней стороны оной образуются осколки, теоретически могущие поразить экипаж, даже через подбой.

                Маловероятно.
                Подбой должен быть повреждён, чтобы не выполнить свою функцию.
                К тому же тут явно панорамный прицел наводчика улетел
                1. PSih2097
                  PSih2097 24 июля 2020 11:38 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Лопатов
                  Маловероятно.

                  я ж и написал, что теоретически, ведь теория и практика это не одно и тоже.
                2. Grazdanin
                  Grazdanin 24 июля 2020 11:50 Новый
                  • 2
                  • 3
                  -1
                  Лопатов как всегда «врет». В танк попала болванка, после чего один из членов экипажа пострадал. Это или наводчик или заряжающий. Судя по месту попадания и фото крови это все таки заряжающий. Пробития фото нет и в новости написано «попал/ударил». Есть фото повреждения экранов. Как мог быть ранен один из членов экипажа вижу 2 способа: он был в люке или осколками внутреннего оборудования.
                  https://twitter.com/Defence_blog/status/1286001984248709121?s=20
    3. Wedmak
      Wedmak 24 июля 2020 10:40 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Наводчик? Ехал в люке? На танковых учениях со стрельбой?
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 10:46 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Почему нет? Человеческую дурость отменили? Он ожидал что в него свои стрелять будут? Это такая же догадка как и пробитие брони (экран поврежден это четко видно) , обе догадки ничем не подтверждены.
        1. Wedmak
          Wedmak 24 июля 2020 10:48 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Почему нет?

          Элементарную безопасность никто не отменял. Тем более в зоне стрельб. Танковых стрельб.
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 10:53 Новый
            • 0
            • 3
            -3
            Элементарную глупость из-за усталости не отменяли подавно. Могло ещё ранить осколками внутренних элементов, болванка серьезная влетела.
            В оригинале написано что учебный снаряд ударил/попал в танк, про пробитие нет ни слова и причин почему наводчик пострадал.
            1. Wedmak
              Wedmak 24 июля 2020 11:00 Новый
              • 2
              • 1
              +1
              болванка серьезная влетела.

              Вот вы сейчас серьезно? Влетел практический фугасный снаряд. Он вообще не должен был нанести урон внутренним объемам. Вот от слова вообще. Так, что-то бумкнуло снаружи и все. Американцы же позиционируют этот танк как мощнейший и не убиваемый в мире. Я бы понял, если бы там прилетел кумулятив, но не этот недоснаряд.
              Кроме того, видно на фото, что вырвало прибор наблюдения, то есть пробитие все же было.
              1. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:15 Новый
                • 0
                • 2
                -2
                Поэтому не могу понять как вообще наводчик мог пострадать. После механика-водителя, этот член экипажа находится в наиболее защищённом месте танка, от места попадания. Поэтому вариант, что наводчик находился по каким-то причинам в люке заряжающего, во время попадания, мне кажется основным.
          2. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 11:01 Новый
            • 0
            • 4
            -4
            Главный вопрос как попало в наводчика, а командир с заряжающим не пострадали? Наводчик находится справа от орудия, ниже командира. Снаряд попал в левый борт. Явно пробитием не объяснить.
            1. Wedmak
              Wedmak 24 июля 2020 11:07 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Хороший вопрос. Если фугаска все же пробила, газы могли пойти по любому пути. Вырвать какой-то прибор внутри и им уже поразить наводчика.
              1. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:24 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Кстати в первоисточнике говорится:
                One soldier was injured in an accident when the M1002 multi-purpose training round hit his tank.

                Один солдат был ранен в результате несчастного случая, когда многоцелевой учебный снаряд М1002 попал в его танк.
                И кровь на месте заряжающего. Может все таки заряжающий ранен а не наводчик.
                https://twitter.com/Defence_blog/status/1286001984248709121?s=20
              2. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:25 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Цитата: Wedmak
                Если фугаска

                Этот снаряд стальная болванка.
              3. Fedorovich
                Fedorovich 24 июля 2020 11:29 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                При удачном попадании фугасу и не надо пробивать броню -- сорванное оборудование и осколки брони всё сделают сами. Другое дело, что это надо ну очень удачно попасть и взорваться...
              4. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:32 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Цитата: Fedorovich
                При удачном попадании фугасу и не надо пробивать броню

                Согласен, только там была стальная болванка. Кстати не факт что пострадал наводчик, как пишут комментаторы здешние, мог заряжающий быть ранен.
              5. Fedorovich
                Fedorovich 24 июля 2020 11:46 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Даже если болванка -- начальная скорость заявлена в 1375 м/с. Извините, тут пробитие даже калиберным весьма вероятно...
              6. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 11:54 Новый
                • 0
                • 3
                -3
                Какая ее скорость на расстоянии 2,6 км?
              7. Fedorovich
                Fedorovich Вчера, 09:09 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Возьми да посчитай.
      2. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 11:37 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Пострадал или наводчик или заряжающий, судя по месту попадания и крови скорее заряжающий. Пробития ни где не видно и не написано про это, есть повреждения экрана. Вот все что известно. Все остальное выдумки.
    4. Лопатов
      Лопатов 24 июля 2020 11:25 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Какой красивый рисуночек.
      Посмотрите на него внимательно. На тему "наводчик вылез из люка"
      laughing laughing laughing
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 11:28 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        О том что пострадал наводчик вы написали, в первоисточнике об этом нет информации. То что вы дышите часто уже стало понятно давно.
      2. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 11:37 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Grazdanin
        То что вы дышите часто уже стало понятно давно.

        Когда под стол от хохота уползаю?
        Однозначно.

        Цитата: Grazdanin
        О том что пострадал наводчик вы написали, в первоисточнике об этом нет

        Естественно.
        А кровь на фотографиях- учебная.
  • Лопатов
    Лопатов 24 июля 2020 11:36 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Цитата: Grazdanin
    Почему нет? Человеческую дурость отменили?

    Не, просто наводить орудие, находясь в люке заряжающего, очень неудобно. Я бы даже использовал термин "невозможно"
    1. роман66
      роман66 24 июля 2020 13:00 Новый
      • 0
      • 0
      0
      а ногами? если разуться?, хотя есть вариант, что командир его использовал как прибор наблюдения lol
  • Собеседник
    Собеседник 24 июля 2020 13:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Наводчик? Ехал в люке? На танковых учениях со стрельбой?

    Или люк открылся.
    Ну нет у этих ребят резиновой подошвы с внутренней части люка. Ну нет. У них же шлем каска. Они ж орлы.
    А вот была бы резина, смотришь, как моему товарищу, просто на колени попадало кусочками металла. Ему правда пуля шлепнулась. Тоже балбес. Люк надо стопорить. Ибо танк казенный.
  • Avior
    Avior 24 июля 2020 08:16 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Сначала тот что в мишени, а потом, когда экипаж мишени добрался, то тот кто стрелял smile
  • BARKAS
    BARKAS 24 июля 2020 07:50 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Хорошо бы наводчика наградить чем-нибудь от нашего министерства обороны например путёвкой в Крым.
    1. Vita VKO
      Vita VKO 24 июля 2020 07:53 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: BARKAS
      Хорошо бы наводчика наградить чем-нибудь

      Инструктором его нужно откомандировать на Украину.
  • tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 07:51 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Знаменитый негр заряжающий ,поставил остальной экипаж на колено и потребовал :Я заряжаю а стреляют только белые.Вижу здесь рассовую сегрегацию.Ну вот и стрельнул,оказывается снайпер. wassat
  • федоров
    федоров 24 июля 2020 07:53 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Мой Батя служил Нач штаба был в Десне. При нем наш танкист лупанул по зданию штаба, Т-64, Слава Богу все живы остались.
    1. Livonetc
      Livonetc 24 июля 2020 08:07 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Мой дальний родственник отправил посылкой из армми домой нурс.
      Его мать выкинула снаряд на помойку...
      К дембелю он ,напившись с дружками, поехал покататься на БТР и сбил насмерть человека.
      Неадекваты везде одинаковы.
    2. chenia
      chenia 24 июля 2020 08:11 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: федоров
      При нем наш танкист лупанул по зданию штаба,


      Не, штаб далековато, обычно ночью по вышке (классика жанра).
      1. пищак
        пищак 24 июля 2020 10:00 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        hi Или, чаще всего, на ночных стрельбах, увлёкшийся поиском цели, наводчик "перекручивал" без памяти "чебурашку ( пульт танкового двухплоскостного стабилизатора СУО)" и "терял ориентацию( по направлению)"-лупил из пушки "на габаритный огонёк" башни танка на соседней дорожке директрисы.
        По вышке-да, тоже попадало!
        Человеческий фактор!request
        Не такие уж редкие происшествия при интенсивной учёбе. winked
        На учениях всегда случаются нештатные ситуации и потери в личном составе( хорошо, если не летальные!)!

        Про слабые бортовые проекции "непробиваемого" М1"Абрамс" мы, советские танкисты, знали ещё с начала 80х( это, кстати, у любого танка уязвимая проекция-поэтому и существуют "углы безопасного маневрирования" танка, обычно в пределах + - 25÷30° от направления движения к фронту ПТО противника!). yes
        Во время нападения США на Ирак, в окрестностях Багдада, был случай поражения М1А2 "Абрамс" даже из крупнокалиберного пулемёта ДШК сзади, через огромную "решётку" моторно-трансмиссионного отделения-американский танк сгорел!
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев Вчера, 15:32 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          "Абрамс" из ДШКа немного не так подбили. На корме башни танка смонтирована дополнительная вспомогательная силовая установка (ВСУ) для системы поворота башни
          она была защищена броней толщиной 15 мм и вот ее и подожгли из ДШКа, затем горящее топливо из неё попало на основной двигатель через "решётку" моторно-трансмиссионного отделения и танк сгорел. Американцы учли это и сейчас там короб из 40 мм брони
    3. Собеседник
      Собеседник 24 июля 2020 14:01 Новый
      • 0
      • 0
      0
      При нем наш танкист лупанул по зданию штаба, Т-64
      ,
      Вернулся не на червячной паре? laughing Бывает. И со снарядом в стволе?
  • semuil
    semuil 24 июля 2020 07:58 Новый
    • 10
    • 1
    +9
    Снаряд учебный,расстояние 2,5км,есть раненый член экипажа.Из чего сделан танк?
    1. Балу
      Балу 24 июля 2020 08:11 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: semuil
      Снаряд учебный,расстояние 2,5км,есть раненый член экипажа.Из чего сделан танк?

      Броню поставляли с украины.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 24 июля 2020 08:12 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      semuil (Скакунов Сергей Юрьевич) Сегодня, 07:58
      +1
      Снаряд учебный,расстояние 2,5км,есть раненый член экипажа.Из чего сделан танк?
      Предположительно из броневой стали)) wink . Хотя фиг его знает, может из канадской фанеры слепили. laughing А судя по отверстию в башне так вообще кажется из жести.
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 10:43 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Цитата: a.s.zzz888
        судя по отверстию в башне так вообще кажется из жести.

        Так-то да, это экран.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 24 июля 2020 08:39 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В далеком детсве была песня ,убираем одно слово.Из бумажек и промокашек сделаны наши Абрамсы! crying
    4. Вежливый Лось
      Вежливый Лось 24 июля 2020 09:12 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: semuil
      Снаряд учебный,расстояние 2,5км,есть раненый член экипажа.Из чего сделан танк?

      Щаз пойдет по всем оружейным выставкам реклама п-совских учебных снарядов...
    5. Incvizitor
      Incvizitor 24 июля 2020 10:06 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Слепили из того, что было.
  • tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 08:12 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Судя по дыре в боку башни все экипажи танков Абрамс не жильцы?А то Арбрамс,Абрамс.А где ребята с колесницей ,они же тоже Абрамсом восхищались.Может и с колесницей такая же история?Отличный выстрел по имиджу Абрамса.А это не прицел у башни валяется? good
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 24 июля 2020 08:38 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      tralflot1832 (Андрей С.) Сегодня, 08:12
      +1
      Судя по дыре в боку башни все экипажи танков Абрамс не жильцы?А то Арбрамс,Абрамс.А где ребята с колесницей ,они же тоже Абрамсом восхищались.Может и с колесницей такая же история?Отличный выстрел по имиджу Абрамса.А это не прицел у башни валяется?
      Методички штудируют. laughing Пошло что то не так у них. wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 24 июля 2020 08:44 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Сюда не зайдут дыра даже не от боевого снаряда у нас сегодня весомый аргумент!!! hi
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 24 июля 2020 13:00 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          tralflot1832 (Андрей С.) Сегодня, 08:44 НОВЫЙ
          +2
          Сюда не зайдут дыра даже не от боевого снаряда у нас сегодня весомый аргумент!!!
          ...выражают соболезнования мерикатосовскому абраше. wink
        2. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 19:28 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Добрый день, а с чего вы взяли что эта дыра в экране башни "Абрамса" от практического снаряда М1002? Только с того что кто-то выложил ее и подписал что
          Походу нормально он его приложил
          и вы сразу повелись, еще бы "ОКАЗЫВАЕТСЯ у американцев они из жеваной бумаги!!!". А банально просто проверить откуда фото в Яндексе для вас это великий труд... На фото с пробитием танк "Абрамс" попавший в засаду в феврале 2008 года в Ираке, а сам я это фото видел в прошлом году в статье про китайские танки.
          А на учениях "болванка" попала в панорамный прицел
          и сорвала его
          , внутри танка осколками прицела ранило заряжающего. И исходя из всего этого, получается что СУО танка М1 "Абрамс" хреновое, с дистанции в 2,6 км промазать по танку, а это именно промах, снаряд прошел впритирку с башней, и только случайно зацепил прицел.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 24 июля 2020 11:04 Новый
        • 4
        • 1
        +3
        Один уже зашел ,прикольно за Абрамс отдувается.Наверно вообще не служил.
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 19:54 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          А вы сами служили? И где? Я был на "срочке" в 1997-2000 гг. в ЖДВ, первый год - отдельная рота связи, второй - рота техобеспечения арт-склада
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 10:33 Новый
            • 0
            • 0
            0
            ГСВГ 81 83 узел связи в/ч35100 .так что коллеги.ПРИЕМ 27/16 передача вручную,ключем.
            1. Александр Дробышев
              Александр Дробышев Вчера, 10:50 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Не совсем коллеги, у нас на "железке" специфика была другая, проводная воздушная,хотя ваши у нас в части тоже были, правда в обычном взводе связи при штабе, к ним же относилась и "секретка"
    2. Wedmak
      Wedmak 24 июля 2020 08:48 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Судя по дыре в боку башни все экипажи танков Абрамс не жильцы?

      И если я правильно понимаю компоновку, дыра аккурат в отделение хранения боеприпасов или рядом.
      А это не прицел у башни валяется?

      Кажется панорамный блок наблюдения. Или как он правильно называется?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 24 июля 2020 20:47 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Я тоже очень большой специалист.ГСВГ не правильная связь.Что это было ? Наши тоже в друг друга стреляли.У нас кормовая проэкция.А тут в борт.2600 ни кто не отменял?
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев Вчера, 10:09 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Добрый день.Я уже это писал, но повторюсь: фото с пробитием борта башни - это "фейк" выложенный "loki565", что бы собрать побольше лайков, в реальности на нем танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года.
          и судя по раположению элементов конструкции, это правая сторона башни
          На земле же лежит панорамный тепловизионный прицел(выделен зеленым),расположенный с левой стороны башни, с хорошо видимым следом удара снаряда
          прилетевшего спереди под углом примерно 40 градусов. Народ, я вас не понимаю, вам нравится быть обманутыми?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 10:15 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А что скажем по фото внутри башни.
            1. Александр Дробышев
              Александр Дробышев Вчера, 10:38 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Панорамный тепловизионный прицел CITV имеет перископическую конструкцию и проходит сквозь крышу башни

              и находится с левой стороны казенника а наводчик и командир танка с правой стороны
              Когда практическим снарядом снесло поворотную головку прицела, то обломки нижней части прицела попали в сидевшего возле него заряжающего
  • Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 08:14 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Бывает...все, тем более на учениях. Но защищённость "Абрамса" в боковой проекции вызывает "восхищение".
    1. Александр Дробышев
      Александр Дробышев 24 июля 2020 19:38 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Это да, словить , предположительно гранату от РПГ-29 "Вампир" и не сгореть - хорошая живучесть. Если вы не знали, то это старое фото
      , на нем "Абрамс попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года, можете поискать в Яндексе
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 12:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ну вот все и обломали! hi
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев Вчера, 13:02 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Было бы что обламывать. Немного внимательности и вы сами бы заметили обман, а вместо этого принялись поливать помоями... Сами то как думаете что будет с нашим Т-90, если ему в прицел прилетит практическая болванка?
          Кстати, будь на месте танка М1А2 "Абрамс" его более ранние модели, например М1 "Абрамс"
          , М1А1 "Абрамс"
          или экспортная версия М1А2 "Абрамс"
          то ничего катострофического не случилось бы, так как у них нет этого прицела. Снаряд бы просто срикошетил в верх
          1. svp67
            svp67 Вчера, 13:15 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Александр Дробышев
            Сами то как думаете что будет с нашим Т-90, если ему в прицел прилетит практическая болванка?

            Он разбил бы головку перескопического прицела, вполне вероятно, что наводчик получил бы какие то ранения от разлетающихся осколков или ударной волны
            1. Александр Дробышев
              Александр Дробышев Вчера, 13:17 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Вот и у них такая же ситуация, только у них возле этого "перископа" сидит заряжающий
  • пехотинец2020
    пехотинец2020 24 июля 2020 08:23 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Дистанция 2600 м, "мишень" - движущаяся, копией даже не БОПСа...
    Правда, не понятно, с ходу или с места.
    Достойные скилы у наводчика!
    Плохо, если для них это обычный результат!
    1. Карт
      Карт 24 июля 2020 08:52 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Если обычный результат по своим лупить, то наоборот, хорошо.
  • smaug78
    smaug78 24 июля 2020 08:23 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Выстрел был осуществлён с расстояния около 2,5 км. Использовался многоцелевой учебный 120-мм снаряд M1002.
    Что говорит о хорошем наводчике и прекрасной СУО.
  • Avior
    Avior 24 июля 2020 08:24 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Странно все это, насчёт использования танка как мишени
    На танке всякой оптики и оборудования навешано, так каждые практические стрельбы в копеечку обойдутся.
    1. garri-lin
      garri-lin 24 июля 2020 10:03 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      В суо вводиш поправку величиной в 4-5 корпусов. Целиш в танк. Снаряд приходит на 4-5 корпусов сбоку. Рисково. Но если в суо уверен то почему бы и нет. На море корабли ведут огонь по "щитам" буксируемым бругими кораблями. Нормальная практика.
    2. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 10:29 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Просто перепутал свой танк с мишенью. Человеческой глупости всегда есть место.
  • Пленник
    Пленник 24 июля 2020 08:31 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    laughing "Громыхает гражданская война от темна до темна..." . Ничего не скажешь- профессионалы.
  • Wedmak
    Wedmak 24 июля 2020 08:34 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Снаряд M1002 - фугасный трассирующий практический снаряд, дальность 3000м., стоимость 800$. В результате попадания пострадал механик-водитель.
    Уж если фугаска добралась до водителя, то что сделает оперенный лом или кумулятивный?
    1. Карт
      Карт 24 июля 2020 08:53 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Дав такое впечатление, что там и обыкновенный лом справится, в руках умелого бойца.
      1. Kurare
        Kurare 24 июля 2020 09:31 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Карт
        ...там и обыкновенный лом справится, в руках умелого бойца.

        Хотите сказать, самый злейший враг Абрамсов - наш стойбат? laughing
        1. Александр Дробышев
          Александр Дробышев 24 июля 2020 13:18 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Ну они же настоящие звери
    2. Wedmak
      Wedmak 24 июля 2020 09:12 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Только вот меня терзают сомнения. Если попадание в заднюю часть башни около боекомплекта, то каким образом пострадал мехвод(как пишут)?
      1. Комментарий был удален.
      2. Александр Дробышев
        Александр Дробышев 24 июля 2020 15:13 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Фото с пробитием экрана старое, на нем "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года
        и на нем правая сторона башни танка, а снаряд попал в прицел с левой
        Можеш спросить у автора, почему он вставил в статью левое фото
    3. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 11:43 Новый
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      Цитата: Wedmak
      Снаряд M1002 - фугасный трассирующий практический снаряд

      Не он состоит из алюминия и стали.
  • vavilon
    vavilon 24 июля 2020 08:38 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Наводчиком оператором в танке был иранец китайского происхождения имевший русскую подготовку
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 08:42 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Вы круто завернули... good
  • cniza
    cniza 24 июля 2020 08:41 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    На военных учениях в США один танк выстрелил по другому


    Танк без человека не мог выстрелить , значит человеческий фактор , то бишь разгильдяйство...
  • Пленник
    Пленник 24 июля 2020 09:01 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Если пострадавший мехвод ещё и чёр...афроамериканцем окажется, то, мама дарахая, шо будет?! what Одним мытьем ног не отделаются.
  • zwlad
    zwlad 24 июля 2020 09:03 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Да уж. Учебным снарядом (даже не бронебойным) пробить башню современного танка!
    Экипажу очень повезло, что снаряд не попал в боекомплект.
  • APASUS
    APASUS 24 июля 2020 09:12 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Учебный снаряд поразил танк ,в результате был ранен член экипажа. И тут только один вопрос,а где эта знаменитая броня ,какого хрена Абрамс занимает все первые места в рейтингах ?
    Это тот сладкий американский момент , когда денег на рекламу затрачено больше ,чем на конструкцию танка !!!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 24 июля 2020 13:06 Новый
      • 1
      • 1
      0
      APASUS (Pavo) Сегодня, 09:12 НОВЫЙ
      +2
      Учебный снаряд поразил танк ,в результате был ранен член экипажа. И тут только один вопрос,а где эта знаменитая броня ,какого хрена Абрамс занимает все первые места в рейтингах ?
      Это тот сладкий американский момент , когда денег на рекламу затрачено больше ,чем на конструкцию танка !!!
      Всё как обычно у мерикатосов. Реклама до самого упора, и под эту марку - распил бабла. трамп по привычке, вероятно назовет абрашу превосходным, и самым что ни на есть наилучшим в мире, и во всей Вселенной. wink А вот бравые)) танкисты вероятно всего задумаются, идти ли на такой железке в бой.
  • FreeDIM
    FreeDIM 24 июля 2020 09:12 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Цитата: Хагалаз
    Как то у них взаимообразно с шумерами выходит. У амеров УДК горел и у незалежных пожар на корабле. А теперь вот, бендеры свою же БМП расстреляли, а вслед за ними американцы свой Абрамс. Парадокс.....

    В резонанс вошли со своими прихлебателями.. Ждём-с когда противоборствующие граждане незалежной хохлостан на "лоскуты" порвут, а там глядишь "парадокс" и за океаном сработает как надо... Предпосылки есть..
  • Комментарий был удален.
  • vadimtt
    vadimtt 24 июля 2020 09:16 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Даа, неприятный инцидент. Наводчик надолго в госпитале.
    Только вот так и не написали, в чем же именно была ошибка?
    Забыли поставить на танк мишень комплект комбинированной брони? (она устанавливается только перед боевыми действиями, а в "быту" хранится на складе). Или ошибка позиционирования танка?
  • Welldone
    Welldone 24 июля 2020 10:37 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Что это за такой "учебный" снаряд если ранения получил танкист? Может он отлить вылез?
  • Vol4ara
    Vol4ara 24 июля 2020 10:45 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Grazdanin
    Это ваши домыслы. Как он мог быть ранен я написал, ехал в люке

    АХАХА :D
  • PValery53
    PValery53 24 июля 2020 10:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Заряжающий из пострадавшего танка задолжал 10 долл. и не отдаёт. Теперь получил по полной.
  • Джон22
    Джон22 24 июля 2020 11:30 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Не сказано какие повреждения получил танк и был ли это М1.
  • Дядя Ваня Сусанин
    Дядя Ваня Сусанин 24 июля 2020 12:03 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Вот что пишут в телеграмканале "Военный обозреватель", по этому инциденту :
    "... Снаряд точно поразил цель, попав в верхнюю часть башни. Военнослужащий получил осколочное ранение в грудь с поражением легкого и лишился нескольких пальцев на левой руке.

    Инцидент произошел во время ночных учений в результате потери ориентировки стреляющим экипажем, который принял коллег за полигонную мишень."

    Интересно, что за несколько дней до этого :
    " Экипаж БМП-2 ВС Украины открыл огонь по аналогичной БМП в ходе выполнения боевых стрельб на территории Яворовского полигона в 30 км от Львова.

    В результате прямого попадания в башню погиб командир экипажа боевой машины пехоты.
    Предварительная версия случившегося - потеря ориентировки стреляющим экипажем."
    (Военный Обозреватель)
  • Krev
    Krev 24 июля 2020 12:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Ожидаем в ближайшее время от нашего МО заявлений о заказе крупной партии многоцелевых учебно-тренировочных танковых снарядов. soldier
  • Вольный ветер
    Вольный ветер 24 июля 2020 12:54 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    В Израиле Меркава пробивала в бок башен пяти танков Т-54 , поставленных в ряд, на вылет. Боковая проекция, не самая защищенная часть танка.
    1. Wedmak
      Wedmak 24 июля 2020 15:08 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Странно, почему я вам не верю?
  • Alex2
    Alex2 24 июля 2020 13:03 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В бытность моей армейской службы подобное было почти рутиной. Как правило, такие инциденты происходили во время ночных стрельб. Стреляли по ошибке друг в друга из танков, из БМП. Слава богу, что мазали. Не одного случая попадания я не слыхал.
    1. Собеседник
      Собеседник 24 июля 2020 14:05 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Стреляли по ошибке друг в друга из танков, из БМП.

      Особенно когда с цифр на башне красные фильтры свистнули или разбили. laughing А один танк обязательно отстанет от двух других. Первый остановился. Лампочка на цифрах замигала, прям как подсветка мишени, laughing . Упс и от соседа сзади прилетело чавой то нибудь. Ибо в ночной прицел раньше видно было как..........пиииииип.
      1. Alex2
        Alex2 24 июля 2020 18:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А как по вышке палили, это вообще песня.
    2. Злой 55
      Злой 55 Вчера, 05:21 Новый
      • 0
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      0
      У нас было..Бэхе в десант прилетела очередь БТ с левого направления.Командира наглухо, наводчик и механ живы остались, машина сгорела за три минуты..
  • NF68
    NF68 24 июля 2020 16:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ковбои на диком западе. Сначала стреляют-потом подумают стоило ли стрелять.
  • Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 24 июля 2020 16:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Да, хороший учебный снаряд, да и танк самый наилучший, только он может повредить другой такой же танк, если бы любой другой танк стрелял, то снаряд бы отскочил обратно.
  • Злой 55
    Злой 55 Вчера, 05:19 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Интересно...многоцелевой учебный снаряд..Болванка с мягким сердечником и приближённой к боевой внешней баллистикой?
    1. Александр Дробышев
      Александр Дробышев Вчера, 22:19 Новый
      • 0
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      0
      Добрый день. Да это практический снаряд М1002 имитирующий баллистику кумулятивно-фугасного M830A1
      Снаряд не пробил броню, а попал в панорамный прицел и его обломками ранило заряжающего


      А фото с пробитым бортом башни это "фейк" выложенный "loki565", что бы собрать побольше лайков, в реальности на нем танк "Абрамс" попавший в засаду в Ираке в феврале 2008 года, вот ссылка (http://www.rusarmy.com/forum/threads/amerikanskie-tanki-v-irake-vsja-pravda.2378/page-6) И получается, что СУО танка М1А2 "Абрамс" хреновое, с дистанции в 2,6 км промазать по танку, а это именно промах, снаряд прошел впритирку с башней, и только случайно зацепил прицел.