На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.

Инцидент произошёл 20 июля в Техасе. Один танк открыл «дружественный» огонь по другому. Всё это произошло во время выполнения стрельб по движущимся мишеням.

Американские репортёры сообщают о проведении танковых учений в армии Соединённых Штатов. Маневры американские танкисты выполняли на полигоне военной базы Форт Блисс.В материалах американских СМИ сообщается, что в ходе учений произошёл инцидент. Связан он с тем, что основной боевой танк M1A2 «Абрамс» при выполнении боевых стрельб выстрелил по другому танку , привлечённому к маневрам.Из материала репортёра Колтона Джонса в Defence Blog:Выстрел был осуществлён с расстояния около 2,5 км. Использовался многоцелевой учебный 120-мм снаряд M1002.В сообщениях говорится о том, что в результате выстрела один из танкистов получил ранение. Первую помощь ему оказали члены экипажа боевой машины на месте, затем он был отправлен в госпиталь.Снаряд М1002 в США используется для проведения стрельб, максимально приближенным к боевым. Дальность его применения составляет до 8 км.При этом не совсем понятно, по каким именно «движущимся» мишеням изначально предполагалось применить этот боеприпас.Нужно добавить, что в других американских источниках указывается следующее: танк и был предполагаемой движущейся мишенью, но "что-то пошло не так - выстрел был осуществлён с относительно близкого расстояния".