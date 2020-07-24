Три дня в кресле губернатора: Михаил Дегтярёв взялся за окружение Фургала

Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса

Собянин обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан

Назначенный Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев неожиданно взялся за ближайшее окружение бывшего главы региона Сергея Фургала. На сегодняшний день из правительства уволены два чиновника и врио губернатора ждет заявление еще от одного.Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора 20 июля и прибывший в регион уже на следующий день, не собирается сидеть "сложа руки". Несмотря на то, что встретили его в Хабаровске неприветливо и потребовали "отправляться домой", Дегтярев ответил, что не намерен уходить и продолжит работу. При этом он отказался от общения с митингующими, объясняя это тем, что стихийные несанкционированные митинги специально организуются нанятыми иностранными государствами провокаторами.Прибыв в регион Дегтярев неожиданно взялся за ближайшее окружение Фургала. Он уже подписал заявления об уходе первого заместителя председателя правительства Владимира Хлапова и советника губернатора Захара Синяговского. Кроме того, Дегтярев заявил, что заявление на увольнение еще одного заместителя председателя правительства региона — Юрия Золочевского. И это все за три дня нахождения в должности. Вероятно, в дальнейшем последуют еще какие-либо перестановки и увольнения.Среди других дел Дегтярева можно отметить предстоящий визит в край министра энергетики России Александр Новак, который прилетит в Хабаровск по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Накануне Мишустин пообещал выделить региону 1,3 млрд. рублей на возмещение убытков от коронавируса.- пояснил Дегтярев прилет Новака.Кроме того, врио губернатора договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставках оборудования и лекарств. Дегтярев заявил, что у Москвы имеется возможность прислать в Хабаровск медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом.- добавил он.Тем временем в Хабаровске продолжаются ежедневные несанкционированные митинги в поддержку арестованного Фургала. С 21 июля, после прилета Дегтярева, появились плакаты с призывами к нему уйти в отставку. Среди других лозунгов: "Путина - в отставку!" и "Позор ЛДПР!".