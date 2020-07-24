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Три дня в кресле губернатора: Михаил Дегтярёв взялся за окружение Фургала

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Три дня в кресле губернатора: Михаил Дегтярёв взялся за окружение Фургала

Назначенный Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев неожиданно взялся за ближайшее окружение бывшего главы региона Сергея Фургала. На сегодняшний день из правительства уволены два чиновника и врио губернатора ждет заявление еще от одного.


Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора 20 июля и прибывший в регион уже на следующий день, не собирается сидеть "сложа руки". Несмотря на то, что встретили его в Хабаровске неприветливо и потребовали "отправляться домой", Дегтярев ответил, что не намерен уходить и продолжит работу. При этом он отказался от общения с митингующими, объясняя это тем, что стихийные несанкционированные митинги специально организуются нанятыми иностранными государствами провокаторами.

Прибыв в регион Дегтярев неожиданно взялся за ближайшее окружение Фургала. Он уже подписал заявления об уходе первого заместителя председателя правительства Владимира Хлапова и советника губернатора Захара Синяговского. Кроме того, Дегтярев заявил, что заявление на увольнение еще одного заместителя председателя правительства региона — Юрия Золочевского. И это все за три дня нахождения в должности. Вероятно, в дальнейшем последуют еще какие-либо перестановки и увольнения.

Среди других дел Дегтярева можно отметить предстоящий визит в край министра энергетики России Александр Новак, который прилетит в Хабаровск по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Накануне Мишустин пообещал выделить региону 1,3 млрд. рублей на возмещение убытков от коронавируса.

Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса

- пояснил Дегтярев прилет Новака.

Кроме того, врио губернатора договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставках оборудования и лекарств. Дегтярев заявил, что у Москвы имеется возможность прислать в Хабаровск медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом.

Собянин обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан

- добавил он.

Тем временем в Хабаровске продолжаются ежедневные несанкционированные митинги в поддержку арестованного Фургала. С 21 июля, после прилета Дегтярева, появились плакаты с призывами к нему уйти в отставку. Среди других лозунгов: "Путина - в отставку!" и "Позор ЛДПР!".
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Сергей Фургал лишился поста губернатора Хабаровского края
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
222 комментария
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  1. Витас
    Витас 24 июля 2020 08:33 Новый
    • 32
    • 30
    +2
    Все об этом товарище, не плохо рассказал товарищ Варламов. ЗаконопроЭкты ВРИО, это просто диагноз для психушки
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый 24 июля 2020 08:52 Новый
      • 46
      • 38
      +8
      Цитата: Витас
      Все об этом товарище, не плохо рассказал товарищ Варламов. ЗаконопроЭкты ВРИО, это просто диагноз для психушки

      абсолютно согласен...туповатый,недалёкий но исполнительный опричник...
      1. Stas157
        Stas157 24 июля 2020 09:02 Новый
        • 49
        • 48
        +1
        Несмотря на то, что встретили его в Хабаровске неприветливо и потребовали "отправляться домой", Дегтярев ответил, что не намерен уходить и продолжит работу

        Какое дело руководителю оккупационной администрации до местных партизан? У гауляйтера свои задачи. Он отвечает не перед народом, а перед кооперативом Озеро.
        1. serpent
          serpent 24 июля 2020 09:33 Новый
          • 30
          • 29
          +1
          Дегтярёв это какая-то издёвка над хабаровчанами. Или скорее месть. Злые языки говорят, что некто очень обидчивый и злопамятный...
          А пока продолжается шумиха по поводу хабаровского губернатора, вступил в силу очередной "замечательный" закон, который поспособствует новым прорывам и победам:
          В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства.
          (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1a30d19a79472445c0862d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews)
          Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, смогут не отказываться от гражданства другого государства. Кроме того, родившиеся в СССР и его бывших республиках, но не получившие их гражданства, освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

          ̶С̶ч̶а̶с̶т̶ь̶е̶ Гражданство для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!
          1. 72jora72
            72jora72 24 июля 2020 09:39 Новый
            • 17
            • 20
            -3
            Дегтярёв это какая-то издёвка над хабаровчанами. Или скорее месть. Злые языки говорят, что некто очень обидчивый и злопамятный...
            Это возрастная деформация психики.
            1. Лексус
              Лексус 24 июля 2020 18:04 Новый
              • 11
              • 11
              0
              Это возрастная деформация психики.

              Тупой, но преданный - это уже почти стандарт/эталон российского чиновника.
          2. басмач
            басмач 24 июля 2020 10:28 Новый
            • 9
            • 13
            -4
            Есть ещё более примечательный проект . Вот выписка из него:-"1.Провести с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» пользователей социальных сетей в сети «Интернет», а также потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных ресурсов поиска сотрудников и работы, в целях совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества, совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства и иных юридически значимых действий, посредством агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных ресурсов поиска сотрудников и работы (далее – эксперимент). " Соцсети, поиск работы, покупка-продажа и прочее- только через ЕСИА. Иными словами, ни один человек не сможет общаться, продавать и покупать, устроиться на работу в сети без входа в единую госсистему тотального учета и контроля и без присвоения ему личного цифрового идентификатора – СНИЛС (обязательный параметр для подтверждения личности в ЕСИА). Именно об этом очередной экспериментальный (причем эксперимент ставится над всеми нами без широкого общественного обсуждения!). Так что всё- под тотальный контроль!
            regulation.gov.ru/projects#departments=31&npa=105741
            1. serpent
              serpent 24 июля 2020 16:57 Новый
              • 4
              • 10
              -6
              Цитата: басмач
              Так что всё- под тотальный контроль!

              Всё чудесатее и чудесатее. Роман "1984" всё актуальнее и актуальнее.
          3. мусоргский
            мусоргский Вчера, 13:02 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Не собирайте слухи!
          4. мерцание
            мерцание Вчера, 22:52 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Дегтярёв это какая-то издёвка над хабаровчанами.
            А Фургал, не "издёвка над хабаровчанами"?
            Уже косвенно сознался в преступлениях. lol
            Похоже скоро начнет давать показания на всю эту хабаровскую казнакратию. bully
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 24 июля 2020 09:15 Новый
        • 37
        • 44
        -7
        А еще всем рекомендую посмотреть фильм Навального про полпреда на ДВ Трутнева. Интересные факты Леша педальный там вываливает. Команда Путина делает все для усиления протестов на ДВ. По глупости ли, или все же злой конспирологический умысел?
        1. Стропорез
          Стропорез 24 июля 2020 09:58 Новый
          • 33
          • 24
          +9
          Цитата: Ингвар 72
          Ингвар 72 (Игорь)


          Приветствую, Камрад! Я не перестану утверждать, что если смотреть на образование, ошибочно называемое государством, с точки зрения государственности , то многие решения абсолютно не понятны и не логичны, но если мы посмотрим на эту организацию, как на опг, то всё встаёт на свои места абсолютно.
          Недаром злые языки утверждают, что "во многих государствах есть/была мафия, но только первый раз за всю историю у мафии есть государство".
          АыСы. Если посмотреть на фигурантов питерского дела "20-ый трест", то всё станет очевидным.
        2. Svarog
          Svarog 24 июля 2020 10:05 Новый
          • 32
          • 26
          +6
          Цитата: Ингвар 72
          По глупости ли, или все же злой конспирологический умысел?

          Это элементарная гордыня.. оскорбил обнуленного народ Хабаровска смертельно, Едро не воспринимают, Путина прогоняют.. вот теперь распишитесь и получите злого клоуна..
          А фильм смотрел.. У нас все госслужащие миллиардеры и никого этот вопрос не волнует.. никто не хочет спросить - откуда деньги Зин.. судя по всему, такая тактика.. если царевичу дует чиновник ..то можно воровать сколь угодно, а если не туда решил подуть.. то на каждого сразу дело находится..
        3. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 10:12 Новый
          • 38
          • 38
          0
          Цитата: Ингвар 72
          А еще всем рекомендую посмотреть фильм Навального

          Да уж....
          И не стыдно ссылаться на это....?
          Нашли авторитет на помойке no
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 24 июля 2020 10:21 Новый
            • 31
            • 31
            0
            Цитата: Липчанин
            И не стыдно ссылаться на это....?

            Опровергните обвинения Навального, и на стыд не давите.
            1. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 10:24 Новый
              • 33
              • 40
              -7
              Цитата: Ингвар 72
              Опровергните обвинения Навального, и на стыд не давите.

              И не собираюсь.
              "Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания
              Или для вас секрет, что вся "деятельность" подвального проект госдепа?
              Тогда так и пишите, обвинения госдепа под вывеской подвального
              1. Svarog
                Svarog 24 июля 2020 10:37 Новый
                • 34
                • 25
                +9
                Цитата: Липчанин
                Опровергните обвинения Навального, и на стыд не давите.

                И не собираюсь.
                "Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания

                Чей проект он вообщем то не важно, а вот расследования, которые он проводит никто опровергнуть не может, более того, после его расследований в Росреестре, всю недвижимость чиновников засекретили..
                И то, что все чиновники миллиардеры -это факт, как и то, что они всю жизнь на службе и такие богатства можно приобрести только воровством и коррупцией..
                Но почему для вас это не имеет значение, а имеет значение чей проект Навальный?
                1. Липчанин
                  Липчанин 24 июля 2020 10:41 Новый
                  • 27
                  • 41
                  -14
                  Цитата: Svarog
                  Чей проект он вообщем то не важно,

                  Как это не важно????
                  Вы в своём уме?
                  Америка устами подвального обхпивает Россию и вам это не важно???
                  После этих слов мне просто с вами говорить неочем no
                  1. Svarog
                    Svarog 24 июля 2020 10:50 Новый
                    • 29
                    • 22
                    +7
                    Цитата: Липчанин
                    Как это не важно????
                    Вы в своём уме?

                    Другими словами, если вам враг скажет, что пища отравлена -не ешьте.. и приведет доказательства.. Вы все равно откушаете? laughing Ну потому что , врагу верить нельзя.. laughing
                    1. Липчанин
                      Липчанин 24 июля 2020 10:58 Новый
                      • 23
                      • 30
                      -7
                      Цитата: Svarog
                      Другими словами, если вам враг скажет, что пища отравлена -не ешьте..

                      Другими словами, если вам так важно мнение госдепа, флаг вам в руки.
                      Я просто из принципа не смотрю ЭТО.
                      А насчёт что враг скажет... Да не слушаю я врагов. Правду не скажут. ВРАГ ПРАВДУ НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ
                      1. Mahony
                        Mahony 24 июля 2020 13:33 Новый
                        • 24
                        • 14
                        +10
                        Главный враг нашей страны - коррупция, которую расплодил Путин.
                      2. Шепчущий в ночи
                        Шепчущий в ночи 24 июля 2020 22:18 Новый
                        • 6
                        • 8
                        -2
                        Цитата: Mahony
                        Главный враг нашей страны - коррупция, которую расплодил Путин.

                        Да что вы говорите, вот прям Путин коррупцию расплодил, да?! И не было ее при Ельцине, не было при Горбачеве, при всех прочих коммунистах, не было при царе, а вот Путин взял и расплодил зачем-то!
                      3. paul3390
                        paul3390 Вчера, 15:08 Новый
                        • 4
                        • 3
                        +1
                        Путин уже 20 лет у власти - за это время таки уже можно чего полезного сделать.. Давайте сравним с товарищем Сталиным - тот реальную власть получил где-то году в 30-м... Через 20 лет - это уже 1950-й.. Есть разница в его свершениях и деяниях - и обнулённого? Вот то-то же.. Тут даже сравнивать нечего - титан подпирающий небо и пигмей..
                  2. Mahony
                    Mahony 24 июля 2020 19:50 Новый
                    • 7
                    • 3
                    +4
                    Видимо правду скажет вор, который украл из бюджета.
                  3. Регион68
                    Регион68 Вчера, 11:52 Новый
                    • 2
                    • 2
                    0
                    Не смотрите?Боитесь в вере своей пошатнуться?
                  4. Greenwood
                    Greenwood Вчера, 15:12 Новый
                    • 3
                    • 1
                    +2
                    Цитата: Липчанин
                    А насчёт что враг скажет... Да не слушаю я врагов. Правду не скажут. ВРАГ ПРАВДУ НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ
                    Не там врага ищете. Ой не там. Он гораздо ближе, чем вы думаете. Не где-то за океаном, а здесь в России, Конституцию обнуляет.
                2. Гардамир
                  Гардамир 24 июля 2020 13:51 Новый
                  • 9
                  • 6
                  +3
                  Вы все равно откушаете?
                  Наверняка у Липецкого винда на компе и айфон. вот смотрите кто-то же это всё покупает
                  https://ru-stat.com/date-M201610-201710/RU/import/US
              2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
                СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:06 Новый
                • 20
                • 17
                +3
                Америка устами подвального обхаивает Россию и вам это не важно???
                Что значит обхаивает? Врёт? На самом деле Навальный рассказывает о голодранцах у которых ничего нет? А кто же тогда 70% среднего класса России с доходом 1,5 мРОТа?
                1. Липчанин
                  Липчанин 24 июля 2020 11:13 Новый
                  • 22
                  • 28
                  -6
                  Ну раз вы уже подвального по фамилии, да ещё и с большой буквы...
                  Для меня подвальный, власовец 21 века. Как и все эти
                  1. Svarog
                    Svarog 24 июля 2020 11:21 Новый
                    • 27
                    • 15
                    +12
                    Цитата: Липчанин
                    Для меня подвальный, власовец 21 века. Как и все эти

                    У вас двойные стандарты.. Чубайс у вас враг, а Путин заступник.. но как вы объясните это:
                  2. кредо
                    кредо 24 июля 2020 13:22 Новый
                    • 11
                    • 9
                    +2
                    Цитата: Svarog
                    Цитата: Липчанин
                    Для меня подвальный, власовец 21 века. Как и все эти

                    У вас двойные стандарты.. Чубайс у вас враг, а Путин заступник.. но как вы объясните это:

                    Объяснение простое - это фотожаба или фотомонтаж.
                  3. Svarog
                    Svarog 24 июля 2020 13:24 Новый
                    • 14
                    • 13
                    +1
                    Цитата: кредо
                    Объяснение простое - это фотожаба.

                    А орден "За заслуги перед Отечеством"? Разве враги могут его получать.. Чубайс для Липчанина враг.
                  4. кредо
                    кредо 24 июля 2020 13:29 Новый
                    • 9
                    • 8
                    +1
                    Цитата: Svarog
                    Цитата: кредо
                    Объяснение простое - это фотожаба.

                    А орден "За заслуги перед Отечеством"?

                    На конкретный вопрос (по фото) конкретный ответ.
                    Что касается Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (16 июня 2010) — то он, как указано, за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере нанотехнологий и многолетнюю добросовестную работу.
            2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
              СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:53 Новый
              • 12
              • 8
              +4
              Ну раз вы уже подвального по фамилии, да ещё и с большой буквы...
              А надо как в паспорте граждан России? Имена, Отчества и Фамилии писать одним шрифтом? Или только имена собак, коров и свиней пишут с большой буквы?
            3. Малюта
              Малюта 24 июля 2020 12:58 Новый
              • 14
              • 9
              +5
              Цитата: Липчанин
              Для меня подвальный, власовец 21 века. Как и все эти

              А почему на вашей фотке нет соловьева, киселева, этого грена , как его с британским гражданством, пескова, шувалова?!
            4. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 13:03 Новый
              • 15
              • 19
              -4
              Они разве Россию грязью обливают за деньги госдепа? Вот авм ешё картинка "патриота"
            5. Deck
              Deck 24 июля 2020 13:30 Новый
              • 16
              • 9
              +7
              Они разве Россию грязью обливают за деньги госдепа?


              А за чьи деньги соловьевы, киселевы, песковы, шуваловы обливают грязью Россию? Стало любопытно
            6. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 13:32 Новый
              • 15
              • 19
              -4
              Вот не разу не слышал от Соловьёва, или Пескова слова брани на РФ
            7. Deck
              Deck 24 июля 2020 13:55 Новый
              • 13
              • 10
              +3
              Они не бранят, они грязью поливают. Работа у них такая. Навальный же говорит о Трутневе. Для меня этот крендель не РФ. И даже не Россия.
            8. Greenwood
              Greenwood Вчера, 15:15 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Только вот Соловьёв имеет две виллы в Италии, а у Пескова вся семья имеет гражданства США, Франции и Великобритании.
        4. Silvestr
          Silvestr Вчера, 00:31 Новый
          • 10
          • 2
          +8
          Цитата: Липчанин
          Они разве Россию грязью обливают за деньги госдепа? Вот авм ешё картинка "патриота"

          алаверды!

          Патриоты стоя приветствуют американцев в ГД
        5. Greenwood
          Greenwood Вчера, 15:14 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Липчанин
          Они разве Россию грязью обливают за деньги госдепа
          Они грязью не обливают. Они с России деньги качают, чтобы их родственники в стране всесильного Госдепа могли себе припеваючи жить и ни в чём себе не отказывать. Как например у Пескова вся семья - граждане НАТО. Как вам?
    2. andrew42
      andrew42 Вчера, 20:22 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Липчанин, вас зациклило на врагах. Открою секрет, бывает еще и враг врага.. Тоже ничего хорошего, но частенько прозреть помогает, насчет мнимых "друзей" и "радетелей". Политический строй РФ - олигархия. Навальный - эмиссар зарубежной олигархии, и вполне естественно по указке хозяев он тычет в слабые места первых, - посмотрите на это г..золото. Можно конечно безконечно зарывать голову в песок, как страус с низменным "этого не может быть, этого не может быть", а можно приподняться, оценить результат за 20 лет, и пристально посмотреть в бегающие глазки "едиМой россии" и клуба Друзей. Кому как нравится.
  • Mahony
    Mahony 24 июля 2020 19:49 Новый
    • 11
    • 7
    +4
    И где это Навальный обхаивал Россию? Он наоборот, старается улучшить Россию выводя на чистую воду воров и коррупционеров во власти. Если вы ни одного расследования не смотрели, так не зачем и пустобрехать, как помело.
    1. Шепчущий в ночи
      Шепчущий в ночи 24 июля 2020 22:22 Новый
      • 6
      • 7
      -1
      Цитата: Mahony
      И где это Навальный обхаивал Россию? Он наоборот, старается улучшить Россию выводя на чистую воду воров и коррупционеров во власти. Если вы ни одного расследования не смотрели, так не зачем и пустобрехать, как помело.

      Эта мразь последними словами оскорбляет ветеранов Великой Отечественной. Уже достаточно для того, чтобы брезгливо морщиться при одном лишь упоминании его фамилии и уж точно не таскать его проплаченные типа так называемые "расследования" сюда.
      1. Greenwood
        Greenwood Вчера, 15:18 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: Шепчущий в ночи
        Эта мразь последними словами оскорбляет ветеранов Великой Отечественной
        Не припомню такого. Или вы имеет ввиду то видео, где Навальный плохо отзывался о людях, агитирующих голосовать за обнуление Путина?! А кто просил этого ветерана встревать в эту грязную агитацию? Чувство совести же какое-то должно быть элементарное.
      2. Шепчущий в ночи
        Шепчущий в ночи Вчера, 19:12 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Greenwood
        Не припомню такого. Или вы имеет ввиду то видео, где Навальный плохо отзывался о людях, агитирующих голосовать за обнуление Путина?! А кто просил этого ветерана встревать в эту грязную агитацию? Чувство совести же какое-то должно быть элементарное.

        Грязная это агитация или не грязная - личное дело каждого. Я, например, грязной ее тоже не считаю, вот и уважаемый ветеран не считал. И, в любом случае, публично оскорблять ветерана Великой Отечественной - это уже дно, дальше некуда. Надеюсь, эту ... посадят за такое!
  • Narak-zempo
    Narak-zempo 24 июля 2020 13:43 Новый
    • 9
    • 10
    -1
    Цитата: Svarog
    а вот расследования, которые он проводит никто опровергнуть не может

    Потому что не стоят они того, чтобы их опровергать. Собирает чушь всякую, муть, какие-то бумажки - по принципу компоста компота. Если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. На первый взгляд правдоподобно, а копни поглубже - и ничего там нет.
    1. Mole
      Mole 24 июля 2020 15:24 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      На первый взгляд правдоподобно, а копни поглубже - и ничего там нет.

      Но те кто обязан копать, не копают, а то самого закопают. В данном случае гораздо удобнее ничего не видеть и слышать
  • Казбек
    Казбек 24 июля 2020 19:13 Новый
    • 7
    • 8
    -1
    Посмотри Шария двухлетней давности! Там он этого мyдака Насрального раскладывает на кирпичики! Вранье в каждом слове! Фуфел чмoшный ваш Подвальный!
  • Арлен
    Арлен 24 июля 2020 10:40 Новый
    • 14
    • 14
    0
    Цитата: Липчанин
    Или для вас секрет, что вся "деятельность" подвального проект госдепа?

    Проект кремля ни как не может быть проектом госдепа.
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 10:44 Новый
      • 21
      • 27
      -6
      Цитата: Арлен
      Проект кремля ни как не может быть проектом госдепа.

      Слов нет, одни глаголы...


      Жду откровений, что и собчачка проект...
      1. Арлен
        Арлен 24 июля 2020 10:50 Новый
        • 16
        • 10
        +6
        Цитата: Липчанин
        Жду откровений, что и собчачка проект

        Угадали. Ксюша то же проект. Проект под названием "троянский конь".
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 11:00 Новый
          • 15
          • 22
          -7
          Цитата: Арлен
          Угадали. Ксюша то же проект. Проект под названием "троянский конь".

          РЖУНИМАГУ laughing
          Кругом рука кремля laughing
          Кто не проект? Дедушка Зю? laughing
          1. Регион68
            Регион68 Вчера, 11:57 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Папка Ксюши был начальником Путина..Мамка сенатор..Кто же тогда Ксюша сама?
      2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
        СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:12 Новый
        • 14
        • 7
        +7
        Жду откровений, что и собчачка проект...
        А что? Ксюша не проект? А другой проект Собчака кто? Ксюша подозрительно близка к большим деньгам, но про неё не говорят что она олигарх! Как у Ксюши с зарубежными вкладами и собственностью? Отдыхает строго в границах РФ?
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 11:17 Новый
          • 7
          • 16
          -9
          Цитата: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
          Ксюша подозрительно близка к большим деньгам,

          Да госдеп не скупится на таких как ксюша и подвальный!!!!
          Отдыхает строго в границах РФ?

          Она одна отдыхает не в РФ? laughing
          1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
            СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:49 Новый
            • 15
            • 4
            +11
            Да госдеп не скупится на таких как ксюша и подвальный!!!!
            Так олигархов нам Госдеп плодит?
            Она одна отдыхает не в РФ?
            А почему она не должна отдыхать в России? Она ведь ещё и президентом России хотела стать! Или руководство страной должно иметь иностранные гражданства?
      3. Стирбьорн
        Стирбьорн 24 июля 2020 12:55 Новый
        • 13
        • 7
        +6
        Цитата: Липчанин
        Жду откровений, что и собчачка проект...

        крестница Путина - точно проект Кремля, но вашим ватным мозгам этого конечно не понять
        1. Комментарий был удален.
        2. Silvestr
          Silvestr Вчера, 00:34 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          Цитата: Стирбьорн
          крестница Путина - точно проект Кремля

          какие могут быть сомнения?!
          Цитата: Стирбьорн
          о вашим ватным мозгам этого конечно не понять

          человек даже не может включиться в то, как снять аэрофотосъемку режимного обьекта (дача Медведева, к примеру) и смыться из лап ФСО laughing
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 24 июля 2020 10:48 Новый
    • 13
    • 9
    +4
    Цитата: Липчанин
    Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания

    Даже если они дестабилизируют обстановку в стране? belay
    Ну уж извините, вы либо чудак, либо враг.
    Сажать нужно либо Педального за ложь, либо обвиняемых им чиновников за воровство. Позиция страуса приведет к бунту в стране. А ведь именно это цель Госдепа? wink
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:15 Новый
      • 14
      • 6
      +8
      А можно про цель правительства России? Какая цель правительства России? Создать узкий круг частных собственникам и отдать им территории России? Ни такая цель? Тогда какая?
    2. Mole
      Mole 24 июля 2020 15:30 Новый
      • 4
      • 7
      -3
      Если Педального за ложь не тянут, значит это не ложь. Значит чиновников им обвиняемых сажать. Но этого не происходит.
      Так кого боятся те, кто должен сажать?
    3. Greenwood
      Greenwood Вчера, 15:21 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      У путриотов везде Госдеп мерещется. Спать проклятый не даёт. Это из серии "в чужом глазу соринку угляжу, в своём бревна не замечаю". Им показывают, как чиновники разворовывают Россию и тащат миллиарды за бугор, а они всё ищут причастность Навального к Госдепу. fool
      1. andrew42
        andrew42 Вчера, 20:30 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Это не патриоты. Это попутчики прихватизаторов. Им не важен "цвет" оппонета", - загранично-навальниниский или красно-зюгановский. Главное, облаивать посягнувших на хозяев, и чтобы крохи перепадали с барского стола. Скоро они до того опошлят понятие "Патритот", что он сравняется в негативе с "Либерастом". Дожили. Печаль.
  • СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
    СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:02 Новый
    • 19
    • 8
    +11
    "Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания
    Браво! Браво! А почему никто не спрашивает-Кто финансирует Госдеп? А не Россия ли финансирует Госдеп США своим вывозом капитала и покупкой баксов?! Это что получается? Россия финансирует США! США финансирует из денег России оппозицию России!? Сколько бабла вывезли в США и сколько отвалили на финансирование протестов в России???
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 11:07 Новый
      • 10
      • 18
      -8
      Цитата: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      "Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания
      Браво! Браво! А почему никто не спрашивает-Кто финансирует Госдеп? А не Россия ли финансирует Госдеп США своим вывозом капитала и покупкой баксми о Это что получается? Россия финансирует США! США финансирует из денег России оппозицию России!? Сколько бабла вывезли в США и сколько отвалили на финансирование протестов в России???

      Как всё заумно.
      Заболтать проблему и свалить с больной головы на сдоровую, это в стиле "оппозиции"
      Температуру головы проверьте, а то такое читать не смешно уже
      А почему никто не спрашивает-Кто финансирует Госдеп?
      1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
        СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:54 Новый
        • 14
        • 4
        +10
        Ну так кто финансирует Госдеп? Кто деньги туда вывозит и там хранит?
  • Mishka78
    Mishka78 24 июля 2020 15:53 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Хм. Хм. А Гарант вот с вами не согласен в корне :)

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-02/putin-says-dnc-hack-was-a-public-good-but-russia-didn-t-do-it

    Речь о серверах демпартии США, которые взломали "русские хакеры" и выложили порочащую Клинтон информацию. За что, собссно, на Трампа и наезжали столько лет.
    Репортер Блумберг задал вопрос Путину - А правда ли то, что это были русские?
    Если перевести ответ Путина (в принципе и на русском видео можно найти, мне лень просто), то он сказал так - а какая разница кто взломал сервер, если предоставленная публике информация это правда?

    Т.е. если инфу даёт "враждебный" персонаж - её можно тупо игнорить? ))
    Любимый приём современной власти - замалчивать о сути, переводя разговор на личность оппонента. Типа - а чего слушать Навального, он агент госдепа и вообще сволочь!
    А чего слушать хакеров, если они русские и вообще твари!
    А чего слушать кого то еще, если он либераст и ваще украинец?
  • DenZ
    DenZ 24 июля 2020 10:43 Новый
    • 13
    • 3
    +10
    Цитата: Ингвар 72
    Опровергните обвинения Навального

    А подтвердить, то сами его правоту сможете? Прям все факты и взаимосвязи? Алеша овальный тоже совсем не белый и пушистый и на раскачке обстановки сам уже покачался не плохо, аккуратнее к его творчеству нужно относиться.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 24 июля 2020 10:54 Новый
      • 17
      • 8
      +9
      Цитата: DenZ
      аккуратнее к его творчеству нужно относиться.

      Он выписки Росреестра в качестве доказательства приводит. request
      А святого я из него не делаю, я знаю на чьи он деньги работает. Но это не оправдывает воровство в высших эшелонах власти. hi
      1. DenZ
        DenZ 24 июля 2020 12:48 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Цитата: Ингвар 72
        Но это не оправдывает воровство в высших эшелонах власти.

        Согласен hi
    2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:21 Новый
      • 14
      • 5
      +9
      А Навальный на бомжей всё наговорил? Ну если они бомжи! То кто тогда остальное население России? Теперь с коррупцией будет бороться племянник Путина. Много коррупционеров он найдёт? При Навальном с коррупцией боролся следственный комитет кажется. Он коррупцию не находил.Все были честные или в доле?
      1. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 11:28 Новый
        • 12
        • 20
        -8
        Я про "речи" этого отщепенца говорить больше не намерен.
        Для меня он стоит в одном ряду с власовым, сахаровым, солженициным и иже с ними.
        Не трудитесь отвечать. Адвокат особи обхаивающий за деньги врагов России свою страну, для меня не стоит внимания на сайте ВО.
        Буковки на экране, а не собеседник.
        Минусуйте со всем усердим, переживу
        1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
          СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:46 Новый
          • 16
          • 3
          +13
          Для меня он стоит в одном ряду с власовым, сахаровым, солженициным и иже с ними.
          А те кто вывозит бабло из России, имеет иное гражданство и собственность в странах НАТО? Они кто? Патриоты России?
          особи обхаивающий за деньги врагов России свою страну, для меня не стоит внимания на сайте
          Почему эти особи не хотят вкладываться в Россию?
        2. Silvestr
          Silvestr Вчера, 00:38 Новый
          • 7
          • 2
          +5
          Цитата: Липчанин
          Для меня он стоит в одном ряду с власовым, сахаровым, солженициным и иже с ними.

          продолжите свою мысль в отношении вашего любимого Путина
          вот колено преклонил перед вашим врагом

          вот памятник ему открывает, слова хорошие говорит

          Мозг у вас не взрывается laughing
          1. andrew42
            andrew42 Вчера, 20:32 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Когда нет совести, мозгу ничего не грозит.
    3. Greenwood
      Greenwood Вчера, 15:23 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: DenZ
      Прям все факты и взаимосвязи?
      А что вам мешает обратиться в Росреестр или к его иностранным коллегам, как это и сделал Навальный? Или по вашему он всё выдумал? fool
  • Сибирячка
    Сибирячка 24 июля 2020 10:46 Новый
    • 9
    • 11
    -2
    Навального опровергать не стоит. Оно того не стоит, даже интересоваться им не стоит. Не тратьте свою жизнь понапрасну на всяких Навальных. Посмотрите, например, Э. Петрова.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 24 июля 2020 11:11 Новый
      • 14
      • 6
      +8
      Цитата: Сибирячка
      Посмотрите, например, Э. Петрова.

      Эдичка Петров ничем не лучше Соловьева и Киселева.
  • Татьяна Першина
    Татьяна Першина Сегодня, 07:27 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Опровергать слухи, домыслы, фантазии - дело бессмысленное.
  • archergoo
    archergoo 24 июля 2020 15:42 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    он вам не леша))), столько нежности, к человеку, от которого собственные соратники отвернулись, Вы или не далекий или давно продавшийся?
  • prior
    prior 24 июля 2020 09:44 Новый
    • 10
    • 8
    +2
    Смотрю на Дегтярёва, а вижу Зеленского.......
    1. Стропорез
      Стропорез 24 июля 2020 10:27 Новый
      • 18
      • 16
      +2
      Цитата: prior
      Смотрю на Дегтярёва, а вижу Зеленского....

      Это называется, смотришь в книгу , а видишь фигу. Зеленского народ выбрал, а лдпровского клоуна назначил сцарь.
      1. Арлен
        Арлен 24 июля 2020 10:41 Новый
        • 19
        • 5
        +14
        Цитата: Стропорез
        Зеленского народ выбрал

        Вот сомневаюсь, что этого шута выбрал народ. Его скорее госдеп "выбрал".
        1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
          СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:22 Новый
          • 13
          • 5
          +8
          А кто выбрал ЕБН и его назначенца?
      2. prior
        prior 24 июля 2020 11:58 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Я про сучность.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн 24 июля 2020 12:56 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Цитата: prior
      Смотрю на Дегтярёва, а вижу Зеленского.......

      причем тут Зеленский?! его надо с депутатом Наливкиным сравнивать. А Дегтярев - это из банных мальчиков Жириновского, совсем другое направление
  • Arzt
    Arzt 24 июля 2020 09:48 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    абсолютно согласен...туповатый,недалёкий но исполнительный опричник...

    А Вы думаете, господа Золочевский и Синяговский несут в край интеллект и дальние перспективы?
    Возможно скоро увидим масштабную зачистку и не только в Хабаровске.
  • одинокий
    одинокий 24 июля 2020 10:44 Новый
    • 7
    • 5
    +2
    Цитата: Дедкастарый
    абсолютно согласен...туповатый,недалёкий но исполнительный опричник...

    Нынче умные, инициативные и самое главное честные чиновники не в моде.Каждый из них считается конкурентом.
  • Венд
    Венд 24 июля 2020 11:03 Новый
    • 8
    • 5
    +3
    Цитата: Дедкастарый
    Цитата: Витас
    Все об этом товарище, не плохо рассказал товарищ Варламов. ЗаконопроЭкты ВРИО, это просто диагноз для психушки

    абсолютно согласен...туповатый,недалёкий но исполнительный опричник...

    А сейчас только опричники и нужны, чтобы выкорчевать чиновничью продажную заразу расплодившуюся в 90-е.
  • Умник
    Умник 24 июля 2020 12:33 Новый
    • 8
    • 3
    +5
    Это ладно, а как на фоне происходящего выглядит пустозвон жирик?! Ведь его просто поимели прилюдно)) я надеюсь все выйдут из лдпр?
  • hydrox
    hydrox Вчера, 09:09 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Абсолютно правильная у Вас мысль!
    Но именно такие губернаторы и нужны, чтобы ленинский сепаратизм давить в зародыше, тем более, что такие попытки в России были, далеко не единичные и направлялись из-за бугра ...
  • Умник
    Умник Вчера, 15:09 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Ему нужно уметь дань собирать и казнить неугодных
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин 24 июля 2020 08:57 Новый
    • 35
    • 32
    +3
    Путину главное что бы новый губернатор тапочки в зубах приносил. А ум и всё такое ни к чему. Люди? Развитие края? В топку. Главное что бы рейтинг Путина не падал.
  • carstorm 11
    carstorm 11 24 июля 2020 09:01 Новый
    • 30
    • 31
    -1
    очередной столичный блогер отлично знает про Хабаровский край?) из тех которые типо дебаты Хакасии самый рьяный из всех на ютубе в защиту Фургала?) смешно просто) а давайте Сашу Головко например почитаем одного из самых популярных в городе блогеров?) https://golovko.livejournal.com/#post-golovko-372223
  • tihonmarine
    tihonmarine 24 июля 2020 09:05 Новый
    • 28
    • 17
    +11
    Цитата: Витас
    Все об этом товарище, не плохо рассказал товарищ Варламов. ЗаконопроЭкты ВРИО, это просто диагноз для психушки

    Просмотрел, спасибо, весьма интересно. Понятно, что Дегдярёва прислали из Москвы, как "чистильщика" временщика. Ясно что он провалит всё. Москва очень обеспокоена "синдромом Фургала", ведь смотря на все нововведения Фургала, так и весь Дальний Восток выйдет из под контроля Москвы.
    1. Пеханик
      Пеханик 24 июля 2020 10:13 Новый
      • 10
      • 9
      +1
      Общение с людьми по "фене" ,это нововведение Фургала
    2. Киса
      Киса 24 июля 2020 16:10 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      в этот раз думаю справятся - создадуд ажиотаж о небывалом распространении ковида и героической помощи Собянина . деньги не весть какие полтора лярда но на полицаев бюджетников хватит до выборов ...
      хотя вот сам прицидент будет иметь последствия в будущем - едросы стало ругательным словом на ДВ и заразительный пример для других регионов в получении шанюшек .... дзюдоисты опять же из тени вышли
  • parusnik
    parusnik 24 июля 2020 09:37 Новый
    • 10
    • 7
    +3
    В России две беды........ "губернаторы" и дороги... laughing
    1. 72jora72
      72jora72 24 июля 2020 10:17 Новый
      • 12
      • 12
      0
      В России две беды........ "губернаторы" и дороги.
      главная беда это ОПГ "Озеро"..........
    2. Стропорез
      Стропорез 24 июля 2020 10:29 Новый
      • 16
      • 16
      0
      Цитата: parusnik
      В России две беды........ "губернаторы" и дороги..


      Коллега, сейчас в России одна беда на всех, это эбнопутинизм, всё остальное ,-производные.
  • Анджело Проволоне
    Анджело Проволоне 24 июля 2020 10:11 Новый
    • 14
    • 15
    -1
    Все об этом товарище, не плохо рассказал товарищ Варламов. ЗаконопроЭкты ВРИО, это просто диагноз для психушки

    Фургал просто популист. При долге 50млрд. экономить 150млн на администрации- это как бы занять 1000р и вернуть 30 коп. И, к тому же, подозревается в убийствах.
    Дегтярев, вообще ужас. В голове у человека бред, к вопросу об ЛДПР и Путине -тем кто его назначил.
    так или иначе, для людей это просто пометь "шило на мыло". Нормальный человек не пойдет митинговать. Это все "протесты за бабки", а-ля "Виктория Нуланд".
    1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
      СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:26 Новый
      • 10
      • 6
      +4
      Нормальные люди не митингуют? Нормальные люди голосуют? Нормальные люди на всё плюют и пьют пиво?
    2. Greenwood
      Greenwood Вчера, 15:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Анджело Проволоне
      Фургал просто популист. При долге 50млрд. экономить 150млн на администрации
      Ну вообще-то при Фургале долг края значительно сократился. Писали, что только за 2019 года на 2 миллиарда рублей. И это за 2 года работы. А кто вогнал край в эти долги? Тоже Фургал? И чем занимались на своих должностях Шпорт с Ишаевым более 20 лет?
  • Умник
    Умник 24 июля 2020 12:30 Новый
    • 5
    • 5
    0
    И тут приехали в Хабаровск полицаи и устроили зачистку
  • fruit_cake
    fruit_cake Вчера, 12:56 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    антисоветчик варламов уже стал товарищем?
  • Умник
    Умник Вчера, 15:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Мне интересно почему было не назначить выборы губернатора?! Ну не хотят люди москвича у власти зачем их заставлять?
  • LKW Fahrer
    LKW Fahrer 24 июля 2020 08:47 Новый
    • 15
    • 35
    -20
    Шо, походу российские олигархи начинают просыпаться и финансировать митинги и оппозицию? А то один Навальный, даже как-то стыдно перед Ойропой, шо нема оппозиции власти, всё прям так расчудесно всех Путин устраивает? Или смелые покритиковать только в инете под неизвестными никами?
    1. Алексей Полюткин
      Алексей Полюткин 24 июля 2020 08:53 Новый
      • 18
      • 16
      +2
      Ну Навальный как человек я считаю говно. Расследования у него хорошие выходят. Но сам он..... и говорит такое... Корона на ушах висит.
      1. Комментарий был удален.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 24 июля 2020 09:43 Новый
          • 16
          • 13
          +3
          Цитата: Invoce
          "его" расследования гов...! Все ему слито из разных источников,

          Это как то обеляет обвиняемых Навальныи проворовавшихся чиновников? Трутнев ужее свои виллы в детские дома перепрофилировал?
          1. Invoce
            Invoce 24 июля 2020 10:12 Новый
            • 6
            • 6
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Invoce
            "его" расследования гов...! Все ему слито из разных источников,

            Это как то обеляет обвиняемых Навальныи проворовавшихся чиновников? Трутнев ужее свои виллы в детские дома перепрофилировал?


            Я не о Трутневе (как бы я к нему негативно не относился, но документов на владение им недвижимости, купленной или полученной на непонятные доходы я не видел. Поэтому и говорить пока не о чем)
            А навальный говнюк, работающий за деньги. И за деньги, я уверен, будет молотить все что ему предложат.
            Соответственно беспринципные люди уважения не достойны по определению
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 24 июля 2020 10:18 Новый
              • 15
              • 7
              +8
              Цитата: Invoce
              но документов на владение им недвижимости, купленной или полученной на непонятные доходы я не видел.

              Так пересмотрите Педального. Не смотря на свою ангажированость, Педальный выписки из Росреестра предоставляет. Трутнев - слуга народа, но почему то скрывает источники своих многомиллионных доходов. Председатель Мосгордумы задекларировал доход более миллиарда руб. Источник дохода неизвестен. Вам нужны такие чиновники? Мне нет, они как минимум должны сидеть в тюрьме.
            2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2
              СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 2 24 июля 2020 11:31 Новый
              • 10
              • 4
              +6
              Ну Роттенберги тоже работают за деньги!
              И за деньги, я уверен, будет молотить все что ему предложат.
              А кто в правительстве Путина работает за идею? Мишустин? Топ-менеджеры компаний за что работают? Сечин ни рубли, ни баксы в руки не берёт и в глаза не видел?
            3. Greenwood
              Greenwood Вчера, 15:30 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Invoce
              (как бы я к нему негативно не относился, но документов на владение им недвижимости, купленной или полученной на непонятные доходы я не видел. Поэтому и говорить пока не о чем)
              Удивительно, как легко вы прощаете путинским чинушам тотальную коррупцию, которую даже слепой не видит, но при этом смешиваете с грязью Навального, который лично из вашего кармана ничего не украл и вообще по факту просто блоггер. Не понимаю, в чём причина таких двойных стандартов.
    2. Garant_Solntselikij
      Garant_Solntselikij 24 июля 2020 09:02 Новый
      • 26
      • 25
      +1
      Шо, походу российские олигархи начинают просыпаться и финансировать митинги и оппозицию?

      Вы немного проспали, в конце 90-х Чубайс уже профинансировал одного перспективного парнишку и уже 20 лет как тот у власти, но и Чубик тоже в доле. Зачем ему новый ?
      1. Paranoid50
        Paranoid50 24 июля 2020 09:06 Новый
        • 22
        • 23
        -1
        Цитата: Garant_Solntselikij
        немного проспали

        Появление на ресурсе мутного свежерега, несущего пургу. laughing Итак, принимаются ставки на скорость отвала. fellow
        1. Garant_Solntselikij
          Garant_Solntselikij 24 июля 2020 09:08 Новый
          • 25
          • 26
          -1
          Появление на ресурсе мутного свежерега

          Похоже я оскорбил чувства кремль-бота, вот же кошмар bully
        2. Стропорез
          Стропорез 24 июля 2020 10:37 Новый
          • 11
          • 9
          +2
          Цитата: Paranoid50
          Появление на ресурсе мутного свежерега, несущего пургу. Итак, принимаются ставки на скорость отвала.

          Пургомётов тут и без новрега хватает.А вы на себя роль админа примеряете? Тут уже были "чистильщики " трихаманозы и больше не надо, давайте жить дружно. good drinks
      2. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 09:32 Новый
        • 12
        • 17
        -5
        Чубайс кого-то финансировал?
        Ну-ну....
        laughing laughing laughing
        1. Стропорез
          Стропорез 24 июля 2020 10:39 Новый
          • 14
          • 10
          +4
          Цитата: Лопатов
          Чубайс кого-то финансировал?
          Ну-ну....

          А вы хотите сказать, что путина народ в 1999 -ом назначил? Давайте, валяйте, а мы поржём!
          1. Лопатов
            Лопатов 24 июля 2020 11:30 Новый
            • 7
            • 7
            0
            Цитата: Стропорез
            А вы хотите сказать, что путина народ в 1999 -ом назначил?

            Конечно нет.
            Но совместные действия двух врагов, Чубайса и Березовского по продвижению Путина это перебор....
            Ваш коллега плохо плохо читал методичку. Там "Березовский" написано, а не "Чубайс"
            laughing
            Пусть его премии лишат за невнимательность
            1. Комментарий был удален.
              1. Лопатов
                Лопатов 24 июля 2020 18:27 Новый
                • 4
                • 3
                +1
                Цитата: Стропорез
                Так что народ путина на царство не благословлял.

                Ложь.
                За него, блин, даже солдатики в Чечне почти со стопроцентным результатом голосовали.
                1. Стропорез
                  Стропорез 24 июля 2020 19:58 Новый
                  • 6
                  • 4
                  +2
                  Цитата: Лопатов
                  Ложь.
                  За него, блин, даже солдатики в Чечне почти со стопроцентным результатом голосовали.

                  Угу, 0,4% рейтинга в августе, а потом меньше , чем через полгода победа в 54% belay А между ними взрывы домов, рязанский сахар, пропуск духов в Дагестан, войнуха в чечне - "хорошая" предвыборная компания.Вот только с Курском что то пошло не так..."она утонула".. а до этого был Питер с ооочень мутными делами и делишками, "20 трест"....и знакомые фигуранты...
                  Не-не-не, меня в это мазать не надо, Я против!
                  1. Лопатов
                    Лопатов 24 июля 2020 21:36 Новый
                    • 3
                    • 5
                    -2
                    Цитата: Стропорез
                    Угу, 0,4% рейтинга

                    "Рейтинг"?
                    laughing

                    Цитата: Стропорез
                    А между ними взрывы домов, рязанский сахар

                    И снова ложь. Причём уже вонючая.
                    Ваша публика ну никак без этого обойтись не может? Не оправдывая террористов...

                    Зарубите себе на носу: решение на начало второй компании в Чечне принято по весне 1997 года. Именно тогда в училище пошли разговоры о первом досрочном выпуске, и тогда начали формировать взвода для этого. И досрочники, которые 4-5 курс за год заканчивали, уже с осени 1997 начали по своей программе работать. Остальные же с их курса выпустились весной 1999, тоже досрочно. Насколько помнится, в марте. Прибавляем отпуск и положенные пол года. Октябрь-ноябрь 1999. Именно тогда должна была начаться война, после того, как опадёт листва в "зелёнке".

                    Но планы были явно слиты. И началось всё с эпидемии захватов военнослужащих.Уже с конца 98 года. И офицеров, и солдат срочников. Их выкупали через "фонд лебедя", тем самым производилось скрытое финансирование боевиков. Вплоть до конца весны.
                    Потом был взрыв на центральном рынке Владика. Потом они сунулись через Джейрахское и огребли от ненавидимых вашей публикой "вовчиков", потом взорвали ДОСы на "Спутнике" Фактически под окнами штаба 19 дивизии и 693 полка. Потом они сунулись на Моздок, огребли от опять таки вовчиков и 429 "казачьего" полка. И только потом началось лето, Чечню начали долбать, в том числе "Точками" из Владикавказа.
                    А боевики начали готовиться к вторжению в Дагестан и ко взрыву домов в Москве. Которые некоторые недоделки считают "поводом начать войну с Чечнёй" Которая реально шла с весны 99 года

                    По "рязанскому сахару". Железобетонный факт: весной 1999 под трибуну на плацу 693 полка был заложен муляж взрывного устройства. Учебная противотанковая мина, куча проводов и прочий трип. В вещевом мешке.Заложили ФСБшники. После чего в полку сменились командир и НШ. Учения антитеррористические реально проводились. Что бы там не писал накормленный полонием предатель.
                    Которому ваша публика бардзо верит. Видимо, социально близкий?

                    Цитата: Стропорез
                    а потом меньше , чем через полгода победа в 54%

                    У нас не 54, у нас под сотню было. Причём голосовали за него те,кто реально под огнём был
                    И никакой пропаганды, у нас кроме поганого приёма "русского радио" ничего и не было новостного. А замполитам это всё не интересно было, они были больше озадачены вправлением мозгов прибывающих контрабасов
                    1. Стропорез
                      Стропорез Вчера, 11:40 Новый
                      • 4
                      • 2
                      +2
                      Цитата: Лопатов
                      Лопатов (Лопатов)

                      Насколько я понимаю, вам лет 35.
                      Цитата: Лопатов
                      Зарубите себе на носу:

                      Если "зарубать" весь ваш инфантильный бред на на носу, то никакого носа не хватит.
                      А по факту обе чеченские войны были инсценированы из москвы, именно, эбнизмом. Маленькая победоносная война и террористическая угроза-очень благодатная почва для пиара.
                      Второй момент, в Рязани был найбен , именно, гексоген,о чём свидетельствую показания сапёров и экспертизы. Просто гебушники попались рукоопые, как "петров" и "васечкин", которые и дела не сделали и весь лондон загадили "новичком" , с чеками на такси, пропиской в гебушной общаге, с паспортами с последовательной нумерацией.
                      Третье, вооружённые конфликты внутри страны -это дело вованов, а не десантуры и мотострелков, только я не слыхал, чтобы вованы гибли по ротно, хотя и не умаляю реальных подвигов живых и погибших.
                      только коридор для чичей дали федералы и 6-ая рота погибла там по стечению обстоятельств.
                      А теперь вопрос, какого хрена многотысячное скопление духов не накрыли этими самыми "точками" про которые вы пишите, а дали им прорваться в Дагестан?Координаты были, так точно, известны.
                      А теперь главное, вы любите путина и кадырова, и чёрт с ним с первым, но с какого хрена этот второй "герой" для вас ? Если судить по вашим постам , вы же с ним воевали.
                      Это за рамками моего понимания.
                      ПыСы. А вообще то, дело ваше восхваляйте кого хотите, только ситуация в стране не улучшится, но надеюсь вы повзрослеете. hi
                      1. Лопатов
                        Лопатов Вчера, 15:28 Новый
                        • 0
                        • 3
                        -3
                        Цитата: Стропорез
                        Насколько я понимаю, вам лет 35.

                        Ну да... Вундеркинд. Знаю всё от старшего брата.
                        Нескромный вопрос: арифметику изучали?

                        Цитата: Стропорез
                        Если "зарубать" весь ваш инфантильный бред на на носу, то никакого носа не хватит.

                        Вашего хватит.... Врёте много....


                        Цитата: Стропорез
                        А теперь вопрос, какого хрена многотысячное скопление духов не накрыли этими самыми "точками" про которые вы пишите, а дали им прорваться в Дагестан?Координаты были, так точно, известны.

                        Даже не знаю, что на это ответить... Вы точно в армии служили? Или такой ник взяли, чтобы в заблуждение народ вводить?

                        Теперь, пожалуй, я начинаю понимать, почему Вы написанное мной назвали "инфантильным бредом"... Вы тупо НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ. А там ведь конкретнейшие вещи описаны.
                        Просто для справки, когда мы "вливались в коллектив" на Тарском в 1998, нас охраняли 7 бойцов разведроты 503 полка. Война была неизбежна, это осознавали даже те, кто подписывал Хасавюртовские соглашения

                        Цитата: Стропорез
                        Второй момент, в Рязани был найбен , именно, гексоген

                        Ага. Предатель в своей книге врать не будет laughing
                        Так как Вы очень далеки от всей этой "военщины", предлагаю зайти в Википедию и посмотреть, что такое гексоген. Я мог бы попытаться объяснить, но вы всё равно не поймёте. Назовёте "инфантильным бредом" Угадайте, с одного раза расстояние между Вашей головой и вашей задницей после попытки перемещать кристаллический гексоген. Мешками, блин... laughing Маленький ликбез: военные НИКОГДА не применяют гексоген в чистом виде. Только с флегматизаторами типа парафина, церезина, восков, бутилкаучука и т.п.

                        В своё время Ваши коллеги пропагандисты выбрали явно не тот вариант, Мешки с аммиачной селитрой вызвали бы намного больше доверия. Но видимо решили, что "так страшнее, а пипл схавает"



                        Цитата: Стропорез
                        А теперь главное, вы любите путина и кадырова

                        Это Вы любите Путина и Кадырова. Не было бы их, не было бы нужды в вашем агитпропе.
                        Мне же побарабанно. Я на этом не зарабатываю.

                        А вот Кадырова старшего уважаю. Хватило мозгов остановиться Уважаю именно потому, что реально воевал.
                      2. Стропорез
                        Стропорез Вчера, 19:42 Новый
                        • 3
                        • 0
                        +3
                        [quote=Лопатов]И только потом началось лето, Чечню начали долбать, в том числе "Точками" из Владикавказа.[/quote]
                        Это кто писал? пушкин?
                        [quote=Лопатов]Нескромный вопрос: арифметику изучали?[/quote]
                        Ошибся, хотел написать 45.[quote=Лопатов]Вы точно в армии служили? Или такой ник взяли, чтобы в заблуждение народ вводить?
                        [Ну понятное дело , в армейке только вованы служат, остальные так себе , номер отбывают.[quote=Лопатов]Маленький ликбез: военные НИКОГДА не применяют гексоген в чистом виде. Только с флегматизаторами типа парафина, церезина, восков, бутилкаучука и т.п[/quote]
                        Твою ж дивизию! Мне надо было все ингредиенты прописывать?Или писать RDX, или гексал и процентное соотношение? какого чёрта? Вы тут самый умный что ли?[quote=Лопатов]В своё время Ваши коллеги пропагандисты выбрали явно не тот вариант, [/quote]
                        Я же говорю, вы постоянно используете один и тот же приём,ставить всё с ног на голову шапиро вова не ваш учитель?[quote=Лопатов]Это Вы любите Путина и Кадырова. Не было бы их, не было бы нужды в вашем агитпропе.[/quote]
                        Танунафик.[quote=Лопатов]Мне же побарабанно. Я на этом не зарабатываю.[/quote]
                        belay Всё здесь понятно. hi
                  2. kot28.ru
                    kot28.ru Вчера, 13:13 Новый
                    • 1
                    • 2
                    -1
                    Кому вы рассказываете,понторезу может быть 20 есть или будет в этом году hi
  • Incvizitor
    Incvizitor 24 июля 2020 09:57 Новый
    • 8
    • 7
    +1
    Решили там местное гнездо вороватых олигархов разворошить вот они и всполошились как крысы из гнезда прыснули.
    1. Стропорез
      Стропорез 24 июля 2020 10:41 Новый
      • 13
      • 11
      +2
      Цитата: Incvizitor
      Решили там местное гнездо вороватых олигархов разворошить вот они и всполошились как крысы из гнезда прыснули.

      Главное "гнездо" находится в древней крепости за красным забором.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 15:24 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Главное гнездо за лужей в фашингтоне.
  • Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий 24 июля 2020 14:59 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: LKW Fahrer
    Шо, походу российские олигархи начинают просыпаться и финансировать митинги

    ну место в краснокаменске свободно...вэлкамм laughing
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    1. Комментарий был удален.
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      1. Klingon
        Klingon 24 июля 2020 09:44 Новый
        • 10
        • 12
        -2
        пойдите и покажите всем пример преданности своим урря-идеалам, идите работать за зарплату дворника раз в полгода wassat
        1. Boris55
          Boris55 24 июля 2020 09:52 Новый
          • 9
          • 13
          -4
          Наше благосостояние не зависит от наличия цветных фантиков в наших кошельках (ноликов на наших счетах). Все, кто концентрирует наше внимание именно на количестве лукавят или не понимают сути вопроса.

          Вопрос надо ставить о покупательной способности. В перестройку получали по миллиону, да вот хлебушек по 6 т.р. стоил.
          1. Sergej1972
            Sergej1972 24 июля 2020 09:59 Новый
            • 6
            • 2
            +4
            Не в перестройку, а в 90-е. Перестройка это 1985-1991 годы. Никаких миллионов тогда ещё не было.
            1. Boris55
              Boris55 24 июля 2020 10:17 Новый
              • 4
              • 8
              -4
              Цитата: Sergej1972
              Не в перестройку, а в 90-е.

              Перестройка - это смена общественного строя. Активная её часть началась с принятием в 1993-м году новой Конституции и подгона всех законов под неё. Перестраивать же нас начали с 1952-го года...
              1. Sergej1972
                Sergej1972 24 июля 2020 11:24 Новый
                • 3
                • 2
                +1
                Не надо фантазировать. В исторической науке есть общепринятая точка зрения. А строго говоря, перестройка как таковая началась после январского 1987 Пленума ЦК КПСС, на котором был взят курс на демократизацию при сохранении советской системы и в рамках социализма. В 1986-1986 гг. больше говорили об ускорении и гласности. А после распада СССР начался этап так называемых ельцинско-гайдаровсих реформ, но это уже за пределами периода перестройки.
                1. Boris55
                  Boris55 24 июля 2020 12:29 Новый
                  • 2
                  • 5
                  -3
                  Цитата: Sergej1972
                  Не надо фантазировать.

                  "Вам шашечки или ехать?"

                  У нас разная трактовка термина "Перестройка". Оттепель, застой, перестройка и т.п.- это явления одного порядка, цель которого отказ от социализма и возврат к капитализму.

                  Кстати, когда Горбатый объявил перестройку, не объяснив, что он под этим понимает, то одни стали вкалывать в два раза больше, а другие воровать в два раза больше. Победили последние.
        2. Лопатов
          Лопатов 24 июля 2020 10:01 Новый
          • 12
          • 7
          +5
          Цитата: Klingon
          пойдите и покажите всем пример преданности своим урря-идеалам, идите работать за зарплату дворника раз в полгода

          Вообще-то, если Вы не поняли, я именно про себя и рассказал.
          Я летом 98 выпустился, и второе лейтенантское дендовольствие получил в начале января 99
          Причём служил я во Владикавказе. В конце августа на сборах молодых офицеров нас построили на плацу 693 полка, показали на горы на востоке и сказали: там Чечня, готовьтесь в ближайшее время там воевать.
          Такие дела...
          Так что "пример преданности уря-идеалам" я уже показал.

          Ещё будут глупые идеи?
  • UserGun
    UserGun 24 июля 2020 08:53 Новый
    • 22
    • 18
    +4
    "При этом он отказался от общения с митингующими, объясняя это тем, что стихийные несанкционированные митинги специально организуются нанятыми иностранными государствами провокаторами."

    Я гляжу это универсальная отмазка ))) Что для коммуняк, что для едорастов, что для жириновцев ))) Хоть бы что то новое придумали, а то уже не торкает )))
    1. Rzzz
      Rzzz 24 июля 2020 09:01 Новый
      • 7
      • 17
      -10
      Чуваку просто методичку 1937-го года издания дали. Их походу напечатано ещё лет на сто вперёд.
    2. Пеханик
      Пеханик 24 июля 2020 10:06 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      А что с упоротыми общаться? Пусть край к зиме готовит, после Фургала полная задница
  • vavilon
    vavilon 24 июля 2020 08:53 Новый
    • 9
    • 5
    +4
    Ну вот, назревает противостояние олигархов с властью
    Надеюсь закончится национализацией всех стратегических предприятий.
    1. Garant_Solntselikij
      Garant_Solntselikij 24 июля 2020 09:06 Новый
      • 13
      • 15
      -2
      Ну вот, назревает противостояние олигархов с властью

      Каких, всех оппозиционных типа - Березовского и Абрамовича уже давно выгнали. А своих Чубайса да Потанина так спонсируют... Или у нас уже третий вид олигархов завелся ? lol
      1. _Сергей_
        _Сергей_ 24 июля 2020 09:22 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        И в каком месте Абрамовича выгнали. У него предприятия на территории России. У меня зять у него работает.
      2. vavilon
        vavilon 24 июля 2020 10:17 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Дааааа.... Чубайс тот ещё «хитрый рыжий кот» при всех усидел , ну рано или поздно ножка стула отломается
      3. Sergej1972
        Sergej1972 24 июля 2020 11:31 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Чубайс то каким образом к Потанину, Абрамовичу и прочим "олигархам" относится? Он, конечно, человек не бедный, но на фоне Потанина и компании нищета. Своим бизнесом никогда не занимался, госслужащий, а теперь топ-менеджер госкорпорации. Деньги получает немалые, но несравнимые с доходом олигархов.
      4. Rzzz
        Rzzz 24 июля 2020 14:58 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: Garant_Solntselikij
        А своих Чубайса да Потанина так спонсируют

        Я бы сказал даже больше - "свои" сами берут из казны сколько захотят.
    2. Rzzz
      Rzzz 24 июля 2020 09:06 Новый
      • 12
      • 6
      +6
      Цитата: vavilon
      Надеюсь закончится национализацией всех стратегических предприятий

      Ну да, конечно.
      В нашей реальности происходит только отжим бизнеса в пользу "кого надо". А эти "кто надо" - обычно отставные "товарищи майоры", являющиеся номиналами да представителей властной верхушки.
      1. Комментарий был удален.
      2. vavilon
        vavilon 24 июля 2020 10:13 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Не в пользу кого надо а в пользу государства , и нужно разобраться откуда этот бизнес произошел ? Тот ресурс которым владеют русские олигархи нужно зарабатывать целыми поколениями -столетиями, а тут видите ли (бизнесмены) из 90х жалуются что их ущемляют , пускай вспомнят как они отжимали в девяностые годы у других и побудут в ихней шкуре .
        И по большому счёт большой бизнес всегда имеет криминальные корни
    3. Владивосток1969
      Владивосток1969 24 июля 2020 09:08 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      Ну вот, назревает противостояние олигархов с властью
      Надеюсь закончится национализацией всех стратегических предприятий.

      Но вероятнее всего поменяются только владельцы предприятий.
    4. Арлен
      Арлен 24 июля 2020 10:49 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      Никакого противостояния власти с олигархами нет. Есть внутри олигархических типа войны. Делить и приватизировать народное достояние уже нечего, вот они и "отжимают" друг у друга бизьнеси.
  • tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 08:54 Новый
    • 13
    • 12
    +1
    Для меня интересны мнения тлоько Хабаровчан.Они там живут и знают что происходит!Пока вижу одних турнули из власти за "подвиги"и они сопративляются.Ни один митинг без "плюшек"не обходится.Ни один,можете не уверять меня в обратном.Все зависит от организатора!
    1. Карт
      Карт 24 июля 2020 08:57 Новый
      • 15
      • 13
      +2
      А никто и не уверяет.
      Реально так и есть. Без плюшек долго не бывает, потому как надо что-то жрать, и вообще, жить.
      Поэтому. что-бы скакать на митинге 3+ дней, скакунам кто-то должен платить, кормить и так далее.
    2. Пеханик
      Пеханик 24 июля 2020 10:04 Новый
      • 8
      • 8
      0
      О митингах за "народного" губернатора из ЭХА МОСКВЫ только узнал, в Комсомольске на Амуре тихо. Видно с Москвы лучше видно
    3. arlekin
      arlekin 24 июля 2020 13:03 Новый
      • 3
      • 6
      -3
      Цитата: tralflot1832
      Для меня интересны мнения тлоько Хабаровчан.Они там живут и знают что происходит!Пока вижу одних турнули из власти за "подвиги"и они сопративляются.Ни один митинг без "плюшек"не обходится.Ни один,можете не уверять меня в обратном.Все зависит от организатора!

      А зачем вам мнение хабаровчан, если вы уже уверены, что митинги проплачены.
      А я хабаровчанин, и ни в чем и не хочу вас убеждать, я здесь живу и вижу, что происходит. Приезжайте, завтра, скорее всего снова будет митинг, сами все увидите и услышите.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 24 июля 2020 13:16 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        Вот таких как вы и читаю.Смотрю некоторым надоело уто действо комментировать,уже и не заходят сюда.Говорят работать надо семью кормить .А не по митингам ходить!
        1. arlekin
          arlekin 24 июля 2020 13:45 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Как раз для работающих людей по субботам (11, 18 и возможно завтра) самые массовые митинги.
      2. vavilon
        vavilon 24 июля 2020 14:57 Новый
        • 1
        • 1
        0
        А кто говорит что толпе платят? платят организаторам которые работают с этой толпой
        1. arlekin
          arlekin 24 июля 2020 15:01 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: vavilon
          А кто говорит что толпе платят? платят организаторам которые работают с этой толпой

          Интересно, смогут ли проплаченные организаторы вывести на улицы Хабаровска тысяч 50 за Дегтярева, ведь он же ставленник самого Путина, за которого, по словам Дегтярева, абсолютное большинство россиян.
          1. vavilon
            vavilon 24 июля 2020 19:06 Новый
            • 1
            • 1
            0
            На все нужно время ,промывка мозгов дело времени .
  • Military77
    Military77 24 июля 2020 08:54 Новый
    • 12
    • 6
    +6
    стихийные несанкционированные митинги специально организуются нанятыми иностранными государствами провокаторами.

    Ой дурak! Как говорил наш замполит: "Если не можешь предотвратить пьянку - её нужно возглавить!"
    1. tralflot1832
      tralflot1832 24 июля 2020 09:04 Новый
      • 3
      • 3
      0
      Замполит плохому не научит!Особенно в этом вопросе!Так где пьянка намечается? wassat
  • михаил3
    михаил3 24 июля 2020 09:02 Новый
    • 15
    • 11
    +4
    Разумеется, первое, о чем начинает маяться новая метла, это дурь про "борьбу с коронавирусом". Интересно, хоть врачам из этих денег заплатят? Или все уйдет на перекуп чиновничьей верхушки? Так сказать "передача верности" от Фургала новому пахану?
    1. Карт
      Карт 24 июля 2020 09:04 Новый
      • 11
      • 10
      +1
      А что, короновируса не существует?
      1. михаил3
        михаил3 24 июля 2020 09:06 Новый
        • 15
        • 10
        +5
        Существует. Обыкновенная простуда, я болел. Больницы уже работают в режиме, близком к советскому (повезло, что не успели поломать до конца), никаких дополнительных шевелений не нужно. Так что "борьба с коронавирусом" - просто удобный повод выделить новому губернатору денег на подкупы. Звучит глупо только...
        1. Лопатов
          Лопатов 24 июля 2020 09:27 Новый
          • 7
          • 11
          -4
          Цитата: михаил3
          Существует. Обыкновенная простуда

          ?
          Да ну?
          1. михаил3
            михаил3 24 июля 2020 12:15 Новый
            • 0
            • 5
            -5
            Цитата: Лопатов
            Цитата: михаил3
            Существует. Обыкновенная простуда

            ?
            Да ну?

            Ну да. Забавное ощущение, когда инфекция движется по носоглотке к легким, несмотря на обычные препараты от воспалений горла. Раскопал паровой ингалятор, раза четыре подышал мирамистином, и все. Восстанавливались правда довольно долго, на работе ползали как сонные мухи всю неделю, чем и закончилось дело. Знаю человек (значительно моложе меня) у которого все прошло несколько тяжелее. У остальных знакомых заболевших, и у взрослых и у детей все то же самое - обычное простудное заболевание, у кого то совсем легко проходит, у кого то похуже, но и только. Как у любого нового простудного - кто то умрет. Как от гриппа, никакой разницы.
        2. Klingon
          Klingon 24 июля 2020 09:51 Новый
          • 8
          • 1
          +7
          если вы в вопросах медицины дилетант то лучше оставьте свои заявления о "обычной простуде" для себя. А то потом такие же вот "умники" приходят в универ лекции читать ( главный эпидемиолог Ставропольского края , которой светит весёлая пятилетка )
          1. михаил3
            михаил3 24 июля 2020 12:16 Новый
            • 2
            • 4
            -2
            Я понимаю, что получен приказ обрушить нашу экономику. И понимаю так же, что кто то делает бешенные деньги на "страшной эпидемии". Но читать ваши гениальные прозрения...
        3. Sergej1972
          Sergej1972 24 июля 2020 12:38 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          А у меня знакомые и дальние родственники тоже болели, чуть на тот свет не отправились. А коллега из соседнего вуза, хотя у него ковид обнаружили, никак его не ощущал. Так что только по себе судить не стоит. У разных людей болезнь протекает неодинаково.
          1. Klingon
            Klingon 24 июля 2020 17:19 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            многое зависит от общего иммунного статуса организма и от наличия хронических заболеваний. особенно подвержены риску гипертоники и сердечники. Вирус повышает тромбоцитоз, а также по
            результатам исследований тканей умерших от COVID-19 пациентов в университете города Хайдельберг ( Гейдельберг) обнаружили что в 70% вирус поражал также клетки миокарда, что очень нетипично для респираторных вирусов. Почему так происходит пока неясно
      2. lis-ik
        lis-ik 24 июля 2020 09:17 Новый
        • 13
        • 14
        -1
        Цитата: Карт
        А что, короновируса не существует?

        Существует истерия вокруг якобы "пандемии", очень выгодная мародерам от власти. Например таким,как собянин и остальная гопкомпания. Решаются проблемы,как политического плана,так и личного обогащения. Странно, что ещё остались личности верящую в эту чушь. Вот для кого больницы открывать надо.
        1. Карт
          Карт 24 июля 2020 10:00 Новый
          • 9
          • 8
          +1
          Осталось рассказать это итальянцам, или американцам.
          А то они-то не знают, что народ помирал не от вируса, а от мародёров.

          Представляю, что бы тут кричали, если бы у нас была такая смертность.
          Впрочем, тоже самое, что и сейчас, про "мародёров от власти", "которые всё разворовали, и теперь нечем лечить".
          1. Ланнан Ши
            Ланнан Ши 24 июля 2020 11:30 Новый
            • 9
            • 3
            +6
            Цитата: Карт
            Представляю, что бы тут кричали, если бы у нас была такая смертность.

            А у нас такая же. Ну или близка к ней. Росстат посмотрите. Только за май 2020 минимум 18,5 тыс "лишних" умерших. Смертность в Мск, по сравнению с маем 2019, выросла в 1.6 раза. Не иначе как от тоски по работе самоизолированные помирали. Но никак не от вируса. Ага.
            1. Стирбьорн
              Стирбьорн 24 июля 2020 13:09 Новый
              • 6
              • 2
              +4
              Цитата: Ланнан Ши
              Росстат посмотрите. Только за май 2020 минимум 18,5 тыс "лишних" умерших. Смертность в Мск, по сравнению с маем 2019, выросла в 1.6 раза. Не иначе как от тоски по работе самоизолированные помирали. Но никак не от вируса. Ага.

              Смертность повышенная, в том числе и от того, что качество остальных медуслуг снизилось, из-за борьбы с короновирусом. Та же онкология и сердечные заболевания. От них и умирали в том числе
          2. михаил3
            михаил3 24 июля 2020 12:25 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: Карт
            Осталось рассказать это итальянцам, или американцам.

            У итальянцев смертность повыше, конечно. Они, к сожалению, начали применять "меры против коронавируса" круче всех, свезя больных стариков в стационары, чтоб бедняги уж точно померли нафиг. Впрочем...
            А нельзя ли один только раз, в виде исключения, взять и насрать на американцев и всех прочих? Вот так вот вдруг начать принимать меры КАК НАДО, а не как у них? Впрочем, о чем я размечтался, глупый...
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn 24 июля 2020 11:44 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Цитата: lis-ik
          Существует истерия вокруг якобы "пандемии", очень выгодная мародерам от власти

          Наверное обладаете 100% доками, что это все выдумка ??? what
          Предоставить не хотите ?

          Цитата: lis-ik
          Странно, что ещё остались личности верящую в эту чушь.

          У меня, есть близкие знакомые и родственники переболевшие COVID. Некоторые, в тяжелой форме. У меня есть друзья в Казахстане, который накрыла " вторая волна"... По этому, не несите ПУРГУ !!! Если вас лично, беда обошла стороной, то это не значит, что ее не существует. negative
    2. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 09:13 Новый
      • 5
      • 4
      +1
      Цитата: михаил3
      Так сказать "передача верности" от Фургала новому пахану?

      Ну без этого никак не обойтись. Для этого то и деньги "центр" выделяет.
  • Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 09:08 Новый
    • 8
    • 13
    -5
    Что и требовалось доказать. Теперь всем понятна подноготная этих "протестувальников" ? Пару сотен на улице окажутся, и порядок в городе восстановится сам собой... tongue
  • silberwolf88
    silberwolf88 24 июля 2020 09:10 Новый
    • 15
    • 6
    +9
    Зачистка наследства фургала это нормальный ход для любого управленца (кто бы там ни пришёл) ... Обрубить связи местной ОПГ (А это финансы) на уровне правительства Края ... для работы ещё и свою команду сформировать необходимо ... пока всё ожидаемо ... посмотрим результаты за 100 дней ... потом можно оценить Дегтярёва ...
    1. Dikson
      Dikson 24 июля 2020 09:31 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Тоже непонятна истерика по поводу увольнений чиновников из аппарата бывшего начальника.. Все и всегда так делают. Приходит новый руководитель, даже если он временный, и приводит своих людей. А старых "зачищает".. Кто там из давних царей наших такую практику вводил? Через сколько лет губернатора со всей командой менять надо? Странная вещь в регионах происходит .. -ЛДПР достаточно настойчиво заполняет места в самоуправлении, выпихивая с кресел осточертевших и ненавидимых населением единороссов..На волне, так сказать, всенародного недовольства.. Причем знаю людей из ЛДПР, которые много лет работали в Советах .. и которые почему -то стремительно уходят из власти.. Причём очень стремительно и достаточно массово. Непонятный раскол внутри самой ЛДПР? Жириновский решил начать игру против всех?
      1. businessv
        businessv Вчера, 10:02 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Dikson
        Жириновский решил начать игру против всех?

        Вряд-ли. Он популист, но не заговорщик.
    2. businessv
      businessv Вчера, 10:08 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: silberwolf88
      потом можно оценить Дегтярёва ...

      Дык сколько можно его оценивать-то?! РПД, 7,62 мм, 1944 года разработки. Отличная машинка! А если Вы про назначенца, то его оценки можно прочитать в сети. Так себе, почти полная противоположность оценкам РПД. smile
  • Avior
    Avior 24 июля 2020 09:28 Новый
    • 9
    • 5
    +4
    . Дегтярев неожиданно взялся за ближайшее окружение Фургала

    Я бы сказал, ожидаемо
    Как ещё местоосвободить для своих людей, если не выгнать прошлых?
  • Million
    Million 24 июля 2020 09:32 Новый
    • 10
    • 5
    +5
    Это который помогает жириновскому в бане париться?
    1. Пеханик
      Пеханик 24 июля 2020 09:54 Новый
      • 6
      • 9
      -3
      Он не человек , не имеет права в бане парится ?
  • parusnik
    parusnik 24 июля 2020 09:35 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    При этом он отказался от общения с митингующими, объясняя это тем, что стихийные несанкционированные митинги специально организуются нанятыми иностранными государствами провокаторами.
    ....Судит по себе? laughing Направлен, для того, что бы затем освободить место для другого кандидата, после выборов..
    1. businessv
      businessv Вчера, 10:00 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: parusnik
      Направлен, для того, что бы затем освободить место для другого кандидата, после выборов..
      Совершенно согласен, зачищает поляну по указке сверху, а для этого думать необязательно.
  • Sacrifus
    Sacrifus 24 июля 2020 09:49 Новый
    • 5
    • 8
    -3
    Цитата: Алексей Полюткин
    Бесят эти жирующие предатели с космическими зарплатами. А зарплата инженера в роскосмосе 30000 р? Я за такие деньги и жопу то не подниму. А они хотят что бы у них за эти деньги ракеты запускали и проектировали? ки, всё разваливают целенаправленно.

    Хорошо, что такие как вы и не работают инженерами! А то дело было бы труба, если все работали только за деньги!
  • fruit_cake
    fruit_cake 24 июля 2020 09:52 Новый
    • 8
    • 10
    -2
    укроботы прикинувшись хабаровчанами опять прибежали защищать Фургала вместе с ББС, Радио Свобода и Варламовым? показательно кто за что платит
    1. fruit_cake
      fruit_cake 24 июля 2020 13:33 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      укроботы тут всех поголовно минусуют, весь рунет засрали
  • Пеханик
    Пеханик 24 июля 2020 09:52 Новый
    • 9
    • 9
    0
    Пусть пацан разгонит ишаевско-фургаловское ОПГ. Дайте ему работать. Фургалу пожизненное , он вор и убийца, за два года край на колени поставил.
    1. businessv
      businessv Вчера, 09:59 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Пеханик
      Пусть пацан разгонит ишаевско-фургаловское ОПГ.

      Для этого у пацана должны быть мозги, а не желание выслужиться.
  • rocket757
    rocket757 24 июля 2020 10:33 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Дело мутное, с какой стороны на него не посмотри!
    НО, два варианта развития, муть разгонят и дело пойдет или замутят ещё сильнее!!!
    Ничего пока исключить не получится, нужно время, а там посмотрим.
  • Владимир Машков
    Владимир Машков 24 июля 2020 10:40 Новый
    • 4
    • 7
    -3
    Дегтярёв разочаровывает. Вместо первоочередной встречи с дальневосточниками (то ли с представителями митингующих, то ли безбоязненно выйдя к митингующим) он усиливает раскол, пренебрегая народом и пытаясь грубо подавить протесты увольнением якобы "виновников" и соблазнить народ "костями"-подачками. Вместо доверительного разговора и принятие действенных мер - грубый террор и попытки соблазнить! Ни к чему хорошему это не приведёт! А он, похоже, и впрямь не умён... recourse
    1. businessv
      businessv Вчера, 09:58 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Владимир Машков
      Дегтярёв разочаровывает. Вместо первоочередной встречи с дальневосточниками (то ли с представителями митингующих, то ли безбоязненно выйдя к митингующим) он усиливает раскол, пренебрегая народом и пытаясь грубо подавить протесты увольнением якобы "виновников" и соблазнить народ "костями"-подачками.
      Интересно, почему столько шпал за вполне здравые рассуждения?! Я бы ещё добавил, что любому человеку, пытающемуся разобраться в ситуации, явно недостаточно трёх дней, помимо документов нужно ведь ещё услышать мнение местных сторон конфликта. Значит действует по указке и заранее разработанному плану сверху.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 10:10 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Вадим, ничего удивительного: меня ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО минусуют даже за нейтральные комменты. Кто? Ну, "друзей" хватает. Это и либералы, и сторонники альтернативной истории, и леворадикалы (их ещё называют ура-патриоты), и НОДовцы, и заграничные "друзья"(коих на ВО немало), и "друзья" в редакции ВО. А теперь к ним присоединились сторонники власти. ПРАВДА не нужна никому, все отстаивают свою "правду".
        1. businessv
          businessv Вчера, 10:20 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Владимир Машков
          меня ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО минусуют даже за нейтральные комменты.
          Понятно. В последний год стал такое замечать. О причине даже не буду и гадать - неблагодарное это дело. И Вы не обращайте внимания! good drinks
  • senima56
    senima56 24 июля 2020 10:55 Новый
    • 8
    • 4
    +4
    "Цыплят по осени считают!" Дайте человеку поработать, показать на что он способен как руководитель - тогда и будем судить! hi
  • Злючный
    Злючный 24 июля 2020 11:03 Новый
    • 8
    • 11
    -3
    Интересно, чем руководствовался Путин назначая дурачка на врио? Он же себе этим рейтинг еще больше опустил среди хабаровчан, да и жителей России тоже.
    Правда после его среднего класса с зп в 17 тыс., я уже не удивляюсь таким приколам.
    1. Alex Justice
      Alex Justice 24 июля 2020 11:57 Новый
      • 7
      • 6
      +1
      Интересно, чем руководствовался Путин назначая дурачка на врио?

      Этот губернатор, а ты на клаве стучишь:)
  • Sergej1972
    Sergej1972 24 июля 2020 11:13 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Надо новость подавать полностью. Это три разных истории. В частности, Синяговский уходит именно из аппарата правительства, но остаётся соратником губернатора по партийной линии. Будет частью его команды, координируя работу организаций ЛДПР в крае.
  • Оператор
    Оператор 24 июля 2020 11:15 Новый
    • 8
    • 7
    +1
    Команда уголовника Фургала и есть организаторы проплаченных "демонстраций".
    1. Alex Justice
      Alex Justice 24 июля 2020 11:58 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Уголовник или нет суд решает. Пока подозреваемый.
  • Караул73
    Караул73 24 июля 2020 11:45 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Цитата: Липчанин
    Цитата: Ингвар 72
    Опровергните обвинения Навального, и на стыд не давите.

    И не собираюсь.
    "Обвинения" оплаченные госдепом не заслуживают внимания
    Или для вас секрет, что вся "деятельность" подвального проект госдепа?
    Тогда так и пишите, обвинения госдепа под вывеской подвального

    Тогда посадите Навального за измену. Докажите и посадите. А раз нет доказательств и не трогают его, то и не трындите о госдепе. Все что не нравиться властям всегда можно под это подвести.
  • Wladimir71
    Wladimir71 24 июля 2020 12:36 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    дегтярев конечно из ер, но я живу в ХМАО и у нас Комарова из ер. Дороги норм, больницы тоже норм, цены не как в москве но в принципе все нормально. бензин она лично к сожалению не производит (думаю был бы по дешевле наверно) но как везде. Местные менты за картинки из интернета вроде никого не садят и по голове дубинками ни кого не лупят. все спокойно и ровно. За нарушение масочного режима ни кого не штрафуют да и вообще менты с дорог последние лет пять пропали. даже штрафы с камер перестали приходить. В принципе я счастлив как удав. Спасибо Комаровой. Хоть она и из ер. Может и в Хабаровчанам что то обломится.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 00:38 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Дегтярёв вообще-то один из руководителей ЛДПР.
  • Злючный
    Злючный 24 июля 2020 13:10 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Цитата: Wladimir71
    дегтярев конечно из ер, но я живу в ХМАО и у нас Комарова из ер. Дороги норм, больницы тоже норм, цены не как в москве но в принципе все нормально. бензин она лично к сожалению не производит (думаю был бы по дешевле наверно) но как везде. Местные менты за картинки из интернета вроде никого не садят и по голове дубинками ни кого не лупят. все спокойно и ровно. За нарушение масочного режима ни кого не штрафуют да и вообще менты с дорог последние лет пять пропали. даже штрафы с камер перестали приходить. В принципе я счастлив как удав. Спасибо Комаровой. Хоть она и из ер. Может и в Хабаровчанам что то обломится.


    Конечно конечно. Верим :) Написал очередной бот без рейтинга :)
  • Narak-zempo
    Narak-zempo 24 июля 2020 13:52 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    Новая метла таки по-новому метёт.
    Давно пора зачистить это логово.
    1. businessv
      businessv Вчера, 09:44 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Цитата: Narak-zempo
      Новая метла таки по-новому метёт.

      Прежде чем мести, необходимо убедиться в наличии мусора!
      1. Narak-zempo
        Narak-zempo Вчера, 09:46 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: businessv
        Прежде чем мести, необходимо убедиться в наличии мусора!

        Само избрание Фургала доказывает, что мусора там собралось порядочно.
        1. businessv
          businessv Вчера, 10:16 Новый
          • 2
          • 2
          0
          Цитата: Narak-zempo
          Само избрание Фургала доказывает, что мусора там собралось порядочно.
          Это Вы о народе, который выбрал Фургала? Некрасиво, коллега!
          1. Пеханик
            Пеханик Вчера, 12:51 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ни кто его не выбирал, было протестное голосование и пролезло это
  • Klingon
    Klingon 24 июля 2020 17:13 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Цитата: lis-ik
    Цитата: Карт
    А что, короновируса не существует?

    Существует истерия вокруг якобы "пандемии", очень выгодная мародерам от власти. Например таким,как собянин и остальная гопкомпания. Решаются проблемы,как политического плана,так и личного обогащения. Странно, что ещё остались личности верящую в эту чушь. Вот для кого больницы открывать надо.

    президент Бразилии тоже не верил, пока не подхватил его сам. Теперь сожалеет что с самого начала игнорировал рекомендации ВОЗ
  • котик-русич
    котик-русич 24 июля 2020 19:18 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Моё мнение. "Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец" - Назначать губернатором Хабаровского края сразу Владимира Вольфовича Жириновского... Уж самому "вождю" Фургала хабаровчане поверят ?
  • Алексей Гусев_4
    Алексей Гусев_4 24 июля 2020 19:44 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Люди добрые, сколько надо примеров, как народ манипулируют внешними враждебными силами. Самый наглядный пример - выборы в президенты народом, православной Украины, между подготовленным клоуном Зеевой Зеленским и грабителем, убийцей Порошенко (Вальцман), предложенные Американцами. 73% Украинцев выбрали в президенты, из двух иудеев, Американского холуя, клоуна, шута горохового Зееву Зеленского. Теперь проклинают и прошлого, и настоящего, кусают локти. А, кого из двух, предлагали Хабаровчанам выбрать в губернаторы края, с одной стороны, делового, расцвета грабительства и бандитизма, 90 годов Сергея Фургала, с другой стороны, политика с большим стажем Вячеслава Шпорта. 70% Хабаровчан выбрали в губернаторы делягу грабительских 90 годов, ныне арестанта, Сергея Фургала. Есть над чем думать.
  • awdrgy
    awdrgy 24 июля 2020 21:20 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    С народом не общается занимается внутрисистемной административкой топит за коронавирус которого нет- то ли в своем мире то ли в чьем то Одним словом глупо было б
  • Комментарий был удален.
  • businessv
    businessv Вчера, 09:43 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Собянин обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан
    Он действительно новенький - не помнит, что сегодня уже действуют поправки, которые запрещают небрежное отношение к избирателям. Собянин чиновник, откуда у него "свои запасы"?!
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 15:01 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: кредо
    многолетнюю добросовестную работу.

    Да ему лет 20 дать-тайгу валить тупой ножовкой-и то мало.А кто ему вешает государственные награды-в двойне спрос.
    У них есть "свои" воры(типа Васильевой,Чубайса )и не свои.Залез в чужой огород,в ихний карман-тут можно показать как они"боряться с коррупцией"
  • Serge_
    Serge_ Вчера, 20:30 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Мне вот интересно, почему люди которые вышли в Хабаровске на митинги, думают что они делают правильно? Фургал человек системы, сложившейся в 90-х годах. И эту систему нужно ломать и садить всех кто разворовывал государственный бюджет на Дальнем Востоке.