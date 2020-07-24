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Решит ли Египет направить в Ливию Су-35: два вероятных сценария

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В Египет направилась первая партия истребителей Су-35. В свете последних событий в Ливии встает вопрос, пойдет ли Каир на применение российских истребителей против протурецких вооруженных формирований в соседней стране?


Соглашение о поставке Египту более 20 самолетов Су-35 вступило в силу еще в конце 2018 года. Таким образом, Египет стал второй в мире страной после Китая, которая получила новейшие российские истребители. В Каире отношение к военно-воздушным силам и укреплению их боевой мощи всегда было особым. Покойный Хосни Мубарак, сам выходец из ВВС (и, кстати, выпускник советского военного летного училища), в свое время уделял очень много внимания оснащению авиации современными на тот период самолетами, а Абдул-Фаттах ас-Сиси эту эстафету принял.

Приобретение Су-35 рассматривается египетским военно-политическим руководством как важнейший шаг к обеспечению доминирования ВВС страны в регионе. Впрочем, в Северной Африке египетская авиация и так является самой сильной и хорошо вооруженной, но в Каире заинтересованы в дальнейшем укреплении своего военного доминирования в регионе.

Вооруженный конфликт в Ливии, особенно усилившийся в последние месяцы, характеризуется довольно невысоким уровнем использования авиации. И у Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, и у Ливийской национальной армии Халифы Хафтара самолетов мало, как мало и квалифицированных пилотов. Куда большую результативность демонстрируют беспилотные летательные аппараты турецкого производства, заботливо поставленные Анкарой своему сателлиту Сараджу.

Вмешательство египетских вооруженных сил в ливийский конфликт в корне изменит сложившийся расклад сил. При всей активной поддержке со стороны Турции, воевать с многократно превосходящей по численности, вооружению и подготовке египетской армией ливийские войска Сараджа и прибывающие им на помощь сирийские боевики из Идлиба не смогут. Египетская военная авиация сразу же установит господство в воздухе, что также значительно затруднит действия сторонников Триполи.


Самолеты ВВС Египта на военных учениях Qader 2020

Что касается использования самолетов Су-35 в ливийском конфликте, то здесь может иметь место два сценария. Первый сценарий – Египет не будет отправлять новые, только что полученные истребители в Ливию, в том числе и потому, что с подавлением боевиков прекрасно справятся и другие египетские самолеты. Учитывая, что у ПНС авиации практически нет, а Турция пока вряд ли пойдет на открытое противостояние с Египтом, действовать в небе над Ливией можно и более старыми самолетами.

Второй сценарий – президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси очень захочется испытать на практике полученные от России самолеты. Тогда участие в вооруженной операции в Ливии станет для Су-35 ВВС Египта боевым крещением. Причём применять их по наземным целям - вряд ли. Важно само появление этих египетских "Сушек" в небе Ливии - гипотетическое. Использование новейших самолетов продемонстрирует и противнику, и соседям Египта открывшиеся перед египетской военной авиацией возможности. Кроме того, египетские военные летчики смогут получить реальный боевой опыт на самолетах Су-35, что также немаловажно, учитывая сложную военно-политическую обстановку в регионе.

Стоит отметить, что Су-35 однозначно будут использоваться Каиром если и не непосредственно в боевых действиях в Ливии, то в качестве еще одной угрозы для армии ПНС: мол, не переходите обозначенную черту, или мы применим военную силу, в том числе и новейшие самолеты.

Если все же Египет применит Су-35 в Ливии, то противостоять этим самолетам ливийские боевики из формирований, воюющих на стороне ПНС, не смогут. Вся надежда будет на Турцию, которая, между прочим, уже имеет на вооружении ЗРК С-400 также российского производства. Публицист Басель Хадж Жасем в своей статье в Daily Sabah уже выступил с предложением перебросить зенитные ракетные комплексы в Северную Африку.
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Использованы фотографии:
Twitter/Министерство обороны РФ
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51 комментарий
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  1. svp67
    svp67 24 июля 2020 10:02 Новый
    • 12
    • 0
    +12
    Что бы, что то испытать в бою, этим бы не мешало хорошо овладеть. А я вот не считаю, что египетские пилоты хорошо освоили Су-35, что бы "с корабля на бал", бросать их в бой. Ну это решать египетскому руководству...
    1. Инсургент
      Инсургент 24 июля 2020 10:14 Новый
      • 7
      • 1
      +6
      Цитата: svp67
      я вот не считаю, что египетские пилоты хорошо освоили Су-35, что бы "с корабля на бал", бросать их в бой.

      Ну,"с корабля на бал",это ещё как глядеть yes

      Кто знает,сколько пилотов египетских ВВС и тех.персонала прошло курс обучения в РФ на Су-35,и по какой программе...
      1. svp67
        svp67 24 июля 2020 10:20 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Инсургент
        Кто знает,сколько пилотов египетских ВВС и тех.персонала прошло курс обучения в РФ на Су-35,и по какой программе...

        Как то опыт показывает, что этого все равно маловато...ну если только "инструкторов" привлекут
        1. Инсургент
          Инсургент 24 июля 2020 10:26 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: svp67
          Как то опыт показывает, что этого все равно маловато...ну если только "инструкторов" привлекут

          Если отвлечься от размышлений поводу "готовы не готовы",то именно практическая плоскость говорит,что иногда в бой бросается всё не взирая ни на что.

          Пожелаем конечно,египтянам избежать развития событий по такому сценарию,но практика есть практика.
          1. Липчанин
            Липчанин 24 июля 2020 10:52 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Инсургент
            что иногда в бой бросается всё не взирая ни на что.

            Пример ВОВ. Курсы "взлёт посадка" и в бой.
            На одних из первых авиашоу обратил внимание на площадки в авиацентре на которых стояли самолёты давно уде не стоящие на вооружении. Чуть ли не МиГ-21 и позже.
            Спросил зачем.
            Сказали, что в случае войны их расконсервируют, посадят в них лётчиков которые на них летали из запаса и в бой.
            Наверное правду сказали request
            1. mehan
              mehan 24 июля 2020 13:00 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Тем лётчикам уже под 70.
              1. Липчанин
                Липчанин 24 июля 2020 13:07 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Цитата: mehan
                Тем лётчикам уже под 70.

                Согласен. Но этот разговор был где то в начале 2000.
                Но и самолёты были уже после МиГ-21.
                Но и непонятно тогда зачем их там столько собрали, не одну сотню
                1. mehan
                  mehan 24 июля 2020 13:15 Новый
                  • 3
                  • 1
                  +2
                  Все равно. Когда я уходил, в 90м, наши 22 были уже древними, и пилотам было хорошо за тридцать. Новых стратегов уже не было, а переучивать стариков на ястребки глупо.
                  Молодняк, научить вообще то несложно, если по американской метОде. А вот поднять, то старое железо, практически нереально. Как авиатехник заявляю. И средняя полоса, - не Аризона, и вообще.
                  1. Липчанин
                    Липчанин 24 июля 2020 13:18 Новый
                    • 2
                    • 1
                    +1
                    Вот и я не пойму, тогда зачем их там столько собрали request
                    1. mehan
                      mehan 24 июля 2020 13:23 Новый
                      • 2
                      • 2
                      0
                      " мертвые души".
                      Плевать, что летать не могут. Полк есть? Штатка есть? Звания,- есть, денежка капает.
                      Это я так, привычно-цинично. Послужил-повидал.
                      1. Липчанин
                        Липчанин 24 июля 2020 13:24 Новый
                        • 2
                        • 1
                        +1
                        Но эти ведь на консервации. Они выведены из штата
                      2. mehan
                        mehan 24 июля 2020 13:31 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Думаете, там не харчуются пару-тройку генералов?
                        Плохо Вы знаете вэвээсную кухню.
                      3. Липчанин
                        Липчанин 24 июля 2020 13:36 Новый
                        • 1
                        • 1
                        0
                        Цитата: mehan
                        Думаете, там не харчуются пару-тройку генералов?
                        Плохо Вы знаете вэвээсную кухню.

                        Так я и не говою, что знаю.
                        Просто интересно зачем столько старых самолётов в одном месте собрали
                      4. Тень041
                        Тень041 24 июля 2020 14:26 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        В конце 90-х,начале 2000-х из за выработки ресурса строевыми самолетами и отсутствия закупок новых машин,слышал разговоры и предложения вернуть в строй МиГ-23МЛД,там вся электроника от ранних серий МиГ-29
                      5. Липчанин
                        Липчанин 24 июля 2020 14:30 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Я говорил о Миг-21 и менее старые, но старые
                      6. mehan
                        mehan 24 июля 2020 14:42 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        А ресурс движков и планера? Он тоже не бесконечный!
                      7. Кирилл Г...
                        Кирилл Г... Вчера, 20:21 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Я слышал на вторую чеченскую хотели реактивировать полк МиГ-23/27, но не вышло...
                    2. mehan
                      mehan 24 июля 2020 14:40 Новый
                      • 0
                      • 2
                      -2
                      Я ж и говорю. Синекура, звёздочки иденьги.
                      Если полыхнет сприменением Яо, то ктоих будет из хлама поднимать? Да и задач для них уже не будет. Не считая пилотов, технарей, горючки и БК. Ну нету смысла.
                      А ежели конвенциональные, или там, зомби апокалипсис....тода тем более, в них смысла нет. Только источник ништяков.
                      Когда резали мои Ту-22, сердце кровью не обливалось.. Их эпохаушла безвозвратно. Что ж им, гнить на заброшенной стоянке? А так, как чайные клиперы...вывести на рейд, с флагами, и торпедировать?
                      Как говаривал Портос, " я уважаю старость, но не в супе!"
                    3. Липчанин
                      Липчанин 24 июля 2020 14:42 Новый
                      • 0
                      • 0
                      0
                      Цитата: mehan
                      Как говаривал Портос, " я уважаю старость, но не в супе!"

                      Хорошо сказано good smile
                    4. mehan
                      mehan 24 июля 2020 21:34 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      Это Дюма.
                      Ноя я часто вспоминаю.
                      Правда, старость старости рознь. У меня вот, Волга 74 года. Не выброшу. Для души. Наследство от тестя, был инженером эскадрильи.
                      Можно тюнинговать до бесконечности, база очень долгоживущая. С жигулем, даже моложе, такое не прокатит.
                      Примерно то же и с самолётами.
                      Ан 26, будет летать до 50х. Как и вечная Каталина.
  • Алт22
    Алт22 Вчера, 10:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Пилоты опытные. Например аль Лисицын, опытнейший ас )
  • Invoce
    Invoce 24 июля 2020 10:21 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Цитата: Инсургент
    Кто знает,сколько пилотов египетских ВВС и тех.персонала прошло курс обучения в РФ на Су-35,и по какой программе...

    "Пару" вывозных полетов, ну пару десятков с инструктором и самостоятельных, но по курсу боевого применения их точно не готовили в России. Дорого очень, да и самолетов свободных для Инозаказчика нет. При продаже самолетов Контрактом предусмотрено обучение техсостава, и теоретическое обучение, + тренажер и проверка навыка пилотирования в России летного состава Инозаказчика. Далее по своему курсу боевой подготовки у себя применяя свои АСП
    1. Инсургент
      Инсургент 24 июля 2020 10:29 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Invoce
      Дорого очень, да и самолетов свободных для Инозаказчика нет.

      Даже в случае,когда "Инозаказчик" готов платить хорошие деньги ?
    2. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 10:54 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Invoce
      Дорого очень

      Так ведь не мы обучение оплачиваем, так что цена значения не имеет
      "Любой каприз за ваши деньги"
    3. mehan
      mehan 24 июля 2020 13:07 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Немного не так.
      Во времена оны, летчиков, конкретно и ливийских, готовил УАЦ в Зябровке. Ту-22,конкретно. Муаммар, кстати, посещал.
      Технарей, наши готовили на местах. Мой тесть, именно в Ливии этим занимался. Мои коллеги, в Ираке и ещё где-то,так проще и дешевле. Это, правда по ДА.
      Думаю, с истребителями примерно так же.
      Был, кстати, случай. Нашего инструктора, на спарке, в Ливии, местные стажёры потащили не по маршруту, на юг. Оказалось, втихаря отбомбились по колонне в пустыне. Там, аккурат войнушка с Чадом была.
      Он чуть не поседел, когда понял, во что его втравили....)))
  • Дядя Изя
    Дядя Изя 24 июля 2020 10:24 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    С российскими пилотами например испытать ,против турецких ф-16-35
    1. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 12:26 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      у турок есть Ф35?
      1. Дядя Изя
        Дядя Изя 24 июля 2020 18:44 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Написано 4 штуки успели поставить
        1. Чарик
          Чарик 24 июля 2020 20:00 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          где написано
          1. Дядя Изя
            Дядя Изя 24 июля 2020 20:04 Новый
            • 0
            • 0
            0
            В Вики написанно
        2. Кирилл Г...
          Кирилл Г... 24 июля 2020 20:09 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          А они не в Штатах зависли случаем?
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 24 июля 2020 10:05 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Нет, не пойдет. Египту есть что туда направлять кроме СУ-35, а отправлять туда еще не освоенную летчиками технику будет только не умный.
  • Костадинов
    Костадинов 24 июля 2020 10:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Для испитания в бою Су-35 они должни с кем нибудь дратся. Так как участие алжирских ВВС исключено то противник могут бить только турецкие Ф-16.
    1. Дядя Изя
      Дядя Изя 24 июля 2020 18:51 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Почему исключено ?
      Вон в новостях Алжир подтянул искандеры э
  • Livonetc
    Livonetc 24 июля 2020 10:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Или чего то пропуслил, или некорректные формулировки в статье.
    Могу ошибаться , однако производство СУ35 для Египта запущено ,но поставка ещё не выполнена.
    Египет ещё не стал обладателем этих машин.
    1. А Макаров
      А Макаров 24 июля 2020 11:10 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Позавчера в новостях - про отправку первых Су-35 Египту. Отсюда и шум.
      1. Чарик
        Чарик 24 июля 2020 12:27 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Первых Пяти самолетов
  • Кирилл Г...
    Кирилл Г... 24 июля 2020 11:22 Новый
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    Какие борт РЛС стоят на египетских МиГ-29М2?
    1. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 12:31 Новый
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      http://bastion-karpenko.ru/mig-29m2/
    2. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 20:01 Новый
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      Прочитал проМиг 29м2?Оказывается они и ПРР могут применять-впервые узнал
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 11:24 Новый
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    Лучше для начала задействовать МиГ-29, они уже освоены.
  • To be or not to be
    To be or not to be 24 июля 2020 11:43 Новый
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    Если Египет пойдет .то туркам и бармалем не сдобровать..
  • МорякЧФ
    МорякЧФ 24 июля 2020 11:56 Новый
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    Главное чтобы Алжир не влез,а турки особо не полезут,неудобно ей будет.
  • cniza
    cniza 24 июля 2020 12:16 Новый
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    Если все же Египет применит Су-35 в Ливии, то противостоять этим самолетам ливийские боевики из формирований, воюющих на стороне ПНС, не смогут. Вся надежда будет на Турцию, которая, между прочим, уже имеет на вооружении ЗРК С-400 также российского производства. Публицист Басель Хадж Жасем в своей статье в Daily Sabah уже выступил с предложением перебросить зенитные ракетные комплексы в Северную Африку.


    Такое впечатление , что все сошли с ума...
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 12:17 Новый
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    Уже отправили или еще тут в центральной части России пока летают?
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 12:24 Новый
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    в предыдущей статье про эти 35е,писали что и асп к ним сразу в комплекте приобрели-интересно каких игрушек взяли египтяне
  • Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог 24 июля 2020 12:53 Новый
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    Вот интересно бы было
    А по факту Мираж-2000 и Рафаль там будут всех сбивать
  • mehan
    mehan 24 июля 2020 12:57 Новый
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    Автор рисует картину полномасштабной войны, с линией египетско-турецкого фронта по линии юг-север, или запад-восток.
    Окопы поперек пустыни, танковые клинья, Ковровые бомбардировки....сначала песка Линии, а потом одно другого....
    Мечтун. Кровавый.

    Кто им позволит, ващето? Развязать полномерную войну, с авиационной и морской компонентой? В Средиземье-то?
    Шикнут, по телефону, те и уймутся. Будут биться " под ковром".
    Не внмлют, - поставят в угол. Морская блокада, ( сил хватит, не сомневайтесь), и бесполетная зона.
    Кстати, о 35х. Не пустит туда Сиси новые игрухи. И лётчики не готовы, и жалко побрякушки. Собьют ведь. Всех сбивают.
    1. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 20:27 Новый
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      да как раз Украина катера заложили-всему средиземноморью гроза
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        1. Комментарий был удален.
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:51 Новый
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    +1
    Израиль потирает руки.Будут сражаться между собой два его противника.А если серьезно, Египту давно пора выходить крупным игроком на Ближнем Востоке.
  • Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 22:16 Новый
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    Нужна воля к борьбе, а не самолётики новых моделей.