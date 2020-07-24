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Британия и США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

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Британия и США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Вслед за США испытаниями космического оружия обеспокоилась и Британия.


Космическое командование США заявило, что обладает доказательствами, свидетельствующими о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. По данным американских военных Москва провела испытания 15 июля, при этом утверждается, что "запуск объекта" был произведен рядом с другим российским спутником.

Вслед за США беспокойство по данному поводу высказала и Великобритания. По словам главы британской космической программы вице-маршала Харви Смита, Россия запустила объект "с оружейными характеристиками", при этом никаких пояснений далее не последовало, кроме обвинений.

Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам

- написал вице-маршал в Twitter, призвав Россию "сотрудничать с Великобританией и другими партнерами" для ответственного поведения в космосе.

Так в испытаниях какого же космического оружия обвиняют Россию? Вероятней всего речь здесь идет о российских спутниках-инспекторах, способных маневрировать в космическом пространстве, приближаясь к другим космическим объектам. Данные спутники могут проводить внешний осмотр объектов, дозаправку и ремонт спутников, а также воздействовать на космические аппараты вероятного противника.

15 июля этого года российское Минобороны сообщило об успешных испытаниях спутника-инспектора, который сумел провести диагностику другого российского космического аппарата и передать данные на Землю.

По-видимому, действия российского аппарата так сильно обеспокоили США и Британию, что Россию обвинили в испытаниях космического оружия.

США уже неоднократно заявляло об опасном сближении российских спутников с американскими. Еще одним обвинением России со стороны Запада является испытание "противоспутниковой" ракеты комплекса "Нудоль". По убеждению американского космического командования, данная ракета способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите 160–2000 км).
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69 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 24 июля 2020 09:13 Новый
    • 20
    • 5
    +15
    Что-то они опоздали ... противоспутникового у нас с времён СССР ЕСТЬ ... и просто постоянно совершенствуется ... а тут оп «британские учёные» проснулись)))
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска 24 июля 2020 09:15 Новый
      • 5
      • 15
      -10
      Цитата: silberwolf88
      противоспутникового у нас с времён СССР ЕСТЬ

      Откуда и что именно?
      1. Инсургент
        Инсургент 24 июля 2020 09:32 Новый
        • 11
        • 1
        +10
        Космическое командование США заявило, что обладает доказательствами, свидетельствующими о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. По данным американских военных Москва провела испытания 15 июля, при этом утверждается, что "запуск объекта" был произведен рядом с другим российским спутником.

        Вслед за США беспокойство по данному поводу высказала и Великобритания. По словам главы британской космической программы вице-маршала Харви Смита, Россия запустила объект "с оружейными характеристиками", при этом никаких пояснений далее не последовало, кроме обвинений.


        Для "highly likely",и так сойдёт yes Просто в дополнение,заявят,что из "объекта" явно торчит ствол АК feel
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска 24 июля 2020 09:46 Новый
          • 11
          • 1
          +10
          Да не в этом дело. Американцы располагают противоспутниковым оружием, и я не вижу ни одной причины, по которой таким оружием нельзя располагать нам. Но, насколько я помню, в СССР программа спутников-убивцев была остановлена, а противоспутниковые ракеты не доделали, то есть у РФ раньше не было противоспутникового оружия, что очень плохо. И я буд крайне рад узнав, что оно появилось.
          1. Владимир16
            Владимир16 24 июля 2020 09:53 Новый
            • 10
            • 0
            +10
            Запрета на противоспутниковое оружие нет.
            Испытания не привели к разрушению спутников.
            Засорения околоземного пространства в результате этих испытаний нет.

            Даже гринпису сказать нечего.
            1. military_cat
              military_cat 24 июля 2020 11:43 Новый
              • 4
              • 1
              +3
              Все говорят дежурные фразы. США сбили спутник иджисом — МИД опубликовал ноту. Мы испытали противоспутник — Госдеп опубликовал ноту. У чиновников просто работа такая (как бы ни хотелось нам верить, что Пентагон уже в панике)
            2. Рядовой-К
              Рядовой-К 24 июля 2020 13:41 Новый
              • 0
              • 0
              0
              ЕСЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО, ТО БУДУТ ОРАТЬ.
          2. фигвам
            фигвам 24 июля 2020 10:24 Новый
            • 5
            • 0
            +5
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Да не в этом дело. Американцы располагают противоспутниковым оружием

            Конечно есть, Х-37 летает в космос не для того чтоб звёздочки считать.
            1. military_cat
              military_cat 24 июля 2020 11:45 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Зачем гадать о предназначении X-37, когда Иджис уже сбивал спутник вполне открыто?
              1. фигвам
                фигвам 24 июля 2020 12:35 Новый
                • 1
                • 1
                0
                Цитата: military_cat
                Зачем гадать о предназначении X-37, когда Иджис уже сбивал спутник вполне открыто?

                Всё же есть разница, противокосмическое и космическое оружие, в данном случае речь идёт о втором, а именно о выводе оружия в космос.
                Вслед за США испытаниями космического оружия обеспокоилась и Британия.
          3. Кирилл Г...
            Кирилл Г... 24 июля 2020 11:18 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Работают наверняка. Вот!

            1. hydrox
              hydrox Вчера, 09:29 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Но насколько красив ... и бесконечно опасен!
          4. voyaka uh
            voyaka uh 24 июля 2020 12:12 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            "И я буд крайне рад узнав, что оно появилось."///

            Появилось. С-500 для этого и создали - сбивать спутники.
            1. роман66
              роман66 24 июля 2020 12:26 Новый
              • 0
              • 0
              0
              воздушного базирования интереснее бы
          5. hydrox
            hydrox Вчера, 09:26 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            "Всё выше, и выше, и выше
            Стремим мы полёт наших птиц!"
            Что не запрещено, То разрешено!
            От индейцев, папуасов и племени мумбо-юмбо никаких претензий не поступало, почему-то сильное блеяние доносилось из кошар для бараньих отар, но мы к ним на расстояние менее 600 км не приближались, а как туда два баллона Новичка попало, так мы об этом понятия не имеем.
            Хайли лайкли! (Непереводимая игра слов в русском народном языке)
      2. pipetro
        pipetro 24 июля 2020 11:58 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: silberwolf88
        противоспутникового у нас с времён СССР ЕСТЬ

        Откуда и что именно?

        Вы в мин. обороны этот вопрос направьте, раз так интересуетесь hi
      3. To be or not to be
        To be or not to be 24 июля 2020 12:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Даже лазер стоял в Крыму-боевой

        про работы в СССР по лазеру..http://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2020/01/23/15532/
        https://www.politnavigator.net/krymskijj-boevojj-lazer-raskonserviruyut-dlya-novogo-protivostoyaniya-s-ssha.html
        и опять горбатый нагадил
    2. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 09:32 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: silberwolf88
      Что-то они опоздали ... противоспутникового у нас с времён СССР ЕСТЬ ... и просто постоянно совершенствуется ... а тут оп «британские учёные» проснулись

      Ну хоть один раз Британия и США признались в то что у них чего то нет.
    3. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 10:16 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: silberwolf88
      а тут оп «британские учёные» проснулись)))

      Собачки кончились lol
  2. НДР-791
    НДР-791 24 июля 2020 09:15 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    вице-маршал в Twitter, призвав Россию "сотрудничать с Великобританией и другими партнерами" для ответственного поведения в космосе.
    Вот сейчас только шнурки погладим и метнёмся. Боитесь, бойтесь молча!!! Обломками они, понимаешь, озабочены.
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска 24 июля 2020 09:16 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    А в чем проблема? "Что дозволено Юпитеру, не позволяется быку" что ли?
    1. НДР-791
      НДР-791 24 июля 2020 09:20 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      А то!!! Оне же "великие"! Град на холме, куда деваться!!!
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 11:20 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      О том и речь, потомуц у так называемых партнеров по политическому процессу и подгорает не кисло.... Не этого они желали явно.
  4. SkАй
    SkАй 24 июля 2020 09:17 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    У британских учёных, по ходу, эстонские корни. По любому, у британцев будут виноваты те же самые типы из России, что Скрипалей отравили soldier
  5. SkАй
    SkАй 24 июля 2020 09:21 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Наши бы хоть не палились - "спутник-инспектор", нашли как назвать. Назвали бы "спутник-друган другого спутника" или "спутник-собутыльник", ни один бы англоязычный тормоз не докопался.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 09:36 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: SkАй
      Назвали бы "спутник-друган другого спутника" или "спутник-собутыльник", ни один бы англоязычный тормоз не докопался.

      Ну тогда назвать без разных намёков - "Изделие по производству металлолома в космосе".
      1. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 10:20 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: SkАй
        Назвали бы "спутник-друган другого спутника" или "спутник-собутыльник", ни один бы англоязычный тормоз не докопался.

        Ну тогда назвать без разных намёков - "Изделие по производству металлолома в космосе".

        Ну тогда уж не не по изделию, а по демонтажу lol
      2. Чарик
        Чарик 24 июля 2020 12:37 Новый
        • 0
        • 0
        0
        значит нужно и сборщика запустить
    2. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 10:19 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Цитата: SkАй
      Наши бы хоть не палились - "спутник-инспектор", нашли как назвать. Назвали бы "спутник-друган другого спутника" или "спутник-собутыльник", ни один бы англоязычный тормоз не докопался.

      Спутник "Кавалер на один тур вальса" lol
    3. Правдодел
      Правдодел 24 июля 2020 11:09 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Лучше бы подошло название: спутник-демократор, прекрасно справляющийся с демократизацией...На случае неправильного перевода матрасами должна быть надпись: не заменимый помощник в демократизации, может демократизировать всех и везде...
    4. ydjin
      ydjin 24 июля 2020 11:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      "SkАй
      Сегодня, 09:21
      +3
      Наши бы хоть не палились - "спутник-инспектор", нашли как назвать. Назвали бы "спутник-друган другого спутника" или "спутник-собутыльник", ни один бы англоязычный тормоз не докопался."
      Назвать спутник утилизатор космического мусора!
  6. Grazdanin
    Grazdanin 24 июля 2020 09:26 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    Ну что, похоже СОИ 2 стартовали.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 09:26 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Петров и Баширов в космосе...летают по орбитам и пшикают просроченным "новичком" в британские спутники, отчего у них начинаются "глюки"... tongue а если у нас на самом деле такое оружие есть - так только радоваться надо - Все амеровское оружие, кроме винтовок, завязано на спутники ( навигация, связь, целеуказание). Как хорошо знать, что противник в один момент может начать вспоминать назначение артиллерийской буссоли, бумажных карт и нормальной артиллерийской пристрелки... good
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 10:21 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      а если у нас на самом деле такое оружие есть - так только радоваться надо -

      "Мультики" фсё это laughing
  8. wer.boi
    wer.boi 24 июля 2020 09:30 Новый
    • 1
    • 8
    -7
    Рано они заволновались, Нудоль на вооружении еще нет, спутник-инспектор считать противоспутниковым оружием можно разве, что с натяжкой.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 10:50 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      ее и не будет официально на вооружении)))) но не официально она есть если что
      1. military_cat
        military_cat 24 июля 2020 12:08 Новый
        • 0
        • 0
        0
        В чём смысл ставить "Нудоль" на вооружение неофициально?
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova 24 июля 2020 12:20 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          потому что официально сразу завопят американцы и другие что вооружаемся в космосе и что нарушаем разные соглашения, а так по умолчанию в них. у нас и китая есть противоспутниковые ракеты
          1. military_cat
            military_cat 24 июля 2020 12:52 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Противоспутниковые ракеты не запрещены и не ограничены никакими соглашениями. У американцев такие ракеты давно есть, они испытаны и стоят на вооружении совершенно официально и легально (SM-3). О каких нарушениях может идти речь?
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 24 июля 2020 13:30 Новый
              • 0
              • 0
              0
              однако американцы постоянно верещат даже когда простое испытание этой ракеты
              1. military_cat
                military_cat 24 июля 2020 13:44 Новый
                • 0
                • 0
                0
                По поводу "Авангарда" точно так же верещали, но "Авангард" поставлен на боевое дежурство открыто и официально. Почему с "Нудолью" поступают по-другому?
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova 24 июля 2020 14:05 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  не знаю почему
              2. Кирилл Г...
                Кирилл Г... 24 июля 2020 20:14 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Они постояннно верещат, по любому поводу и без повода, зачем только не понятно, пора привыкнуть уже и не обращать внимание.
  9. prior
    prior 24 июля 2020 09:43 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Российские спутники-инспекторы просто будут отлавливать американские спутники-хулиганы и ставить их в угол....
    Чего орать то ?
  10. bar
    bar 24 июля 2020 09:46 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Космическое командование США заявило, что обладает доказательствами, свидетельствующими о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.

    И что? А рейгановское ПРО чем должно заниматься? А вновь созданное космическое командование США ограничится исключительно наблюдениями? И никаких спутников-"инспекторов" полосатые никогда не запускали? Это они ещё по поводу С-500 вой не подняли.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Вчера, 08:45 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Американские эсминцы с Иджис пусть и не все, вполне решают задачу по поражению целей в космосе, то есть США по факту обладают противоспутниковым оружием.
      А ныняшняя истерика это другое - они отчего то искренне считают что то что позволено им не позволено нам. Вот такой вот вывих в мозгах.
  11. Dimy4
    Dimy4 24 июля 2020 09:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Деньги вышибают для своей оборонки.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 09:59 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Да что ж за июль та такой.Только хорошие новости.С "поздравлением"партнеры опоздали.Лучше поздно чем никогда.Значит делаем в космосе все правильно.
  13. rocket757
    rocket757 24 июля 2020 10:11 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    . Мы обеспокоены тем ....... .
    - написал вице-маршал в Twitter

    Это ВСЁ, что в заявлении янки есть прикольного!
    Ладно, пришла их пора проявлять озабоченность!
  14. vavilon
    vavilon 24 июля 2020 10:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Теперь я понимаю почему на западе большое количество психиатров ,
    потому что они очень часто беспокоиться по любому поводу и не могут спать по ночам а потом спокойно работать как в 90х
    когда у нас ничего не летало и не ездило
  15. sav
    sav 24 июля 2020 10:29 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    США и Китай тоже стреляли по спутникам. А другие ростом не вышли?
  16. An64
    An64 24 июля 2020 11:05 Новый
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    Если то, что говорят англосаксы правда - то это великое достижение нашей страны! Стрелять из спутника по спутнику могли только в СССР. Все остальные - США и Китай - стреляли по спутникам с Земли.
    Поэтому, если нашим удалось освоить такую технологию и провести успешные испытания - мои им поздравления!!!
  17. Оператор
    Оператор 24 июля 2020 11:13 Новый
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    Зачем надо ссылаться на малохольных из Мелкобритании?
  18. Владимир_6
    Владимир_6 24 июля 2020 11:37 Новый
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    Только что накануне озаботились ракетами с ядерным двигателем
    Соединенные Штаты призывают Россию прекратить разработки новейших ракет с ядерным двигателем. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

    И уже новые озабоченности
    Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Вслед за США испытаниями космического оружия обеспокоилась и Британия.

    Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам

    - написал вице-маршал в Twitter, призвав Россию "сотрудничать с Великобританией и другими ПАРТНЕРАМИ"

    Так ведь если действительно ПАРТНЕРЫ, надо было поздравить Российских ПАРТНЕРОВ с успехом.
    Ведь заявлено
    15 июля этого года российское Минобороны сообщило об УСПЕШНЫХ испытаниях спутника-инспектора, который сумел провести диагностику другого российского космического аппарата и передать данные на Землю.
  19. pipetro
    pipetro 24 июля 2020 11:53 Новый
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    Не понял почему именно "обвиняют". Обвиняют обычно в чём-то противозаконном или запретном. Что противозаконного в таком оружии?
    1. СВД68
      СВД68 24 июля 2020 12:37 Новый
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      Может, они так реагируют не на то, что оно противоспутниковое, а на то, что оно размещено в космосе
  20. ydjin
    ydjin 24 июля 2020 11:55 Новый
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    Цитата: Горный стрелок
    Петров и Баширов в космосе...летают по орбитам и пшикают просроченным "новичком" в британские спутники, отчего у них начинаются "глюки"... tongue а если у нас на самом деле такое оружие есть - так только радоваться надо - Все амеровское оружие, кроме винтовок, завязано на спутники ( навигация, связь, целеуказание). Как хорошо знать, что противник в один момент может начать вспоминать назначение артиллерийской буссоли, бумажных карт и нормальной артиллерийской пристрелки... good

    Пущяй по компасу ходят! laughing
  21. orionvitt
    orionvitt 24 июля 2020 11:58 Новый
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    Британия и США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия
    Ну и что с того? Испытывают и нормально. Договор был только о запрещении размещения в космосе ядерного оружия, и всё. О как подпекает у англосаксов, аж душа радуется. Сами то они небось забыли, о своей пресловутой программе СОИ. Которая кстати предусматривала вывод в космос "лазеров с ядерной накачкой", иными словами ядерных бомб.
  22. iouris
    iouris 24 июля 2020 12:32 Новый
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    Вмешивались?
    Да, вмешивались и будем вмешиваться.
    Испытали?
    Испытывали, испытываем и будем испытывать. На повестке дня испытания "Mother of Kuzma - II Plus+Plus"...
    (Эх, кабы директором на пару лет выбрали меня)
  23. APASUS
    APASUS 24 июля 2020 12:42 Новый
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    Очередная попытка американцев ,подготовить общественное мнение ,для выхода США из очередного договора !
    Ведь русские какие изверги,значит нельзя с ними договариваться .А то что это очередная порция "highly likely",все по барабану.Американцы стали действовать по принципу: Победителей не судят !
    1. iouris
      iouris 24 июля 2020 22:09 Новый
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      Цитата: APASUS
      Ведь русские какие изверги,значит нельзя с ними договариваться

      Не ведут переговоров и не договариваются со своими колониями.
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 10:26 Новый
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        Цитата: iouris
        Не ведут переговоров и не договариваются со своими колониями

        Любезный,это когда Россия стала колонией США не подскажите ? Перепутали с Прибалтикой ,а то что не договариваются ,так это точно .Им не договор нужен ,а подчинение .То что американцы купили десяток чиновников и напугали олигархов совсем не говорит что мы колония американцев ..........не подменяйте понятия
  24. Пленник
    Пленник 24 июля 2020 16:57 Новый
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    Может им в качестве гумпомощи по вагону успокоительных препаратов отправить? what Что они все такие беспокойные?
  25. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 24 июля 2020 17:02 Новый
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    Ну отвалилась от военного спутника плохо прибитая и не очень нужная деталька.

    Зачем же сразу под стол прятаться и голосить на весь мир.

    Сдержаннее надо быть, ребятки laughing
  26. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 24 июля 2020 17:04 Новый
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    Это они до Большого взрыва не дошли еще с обвинениями и подозрениями.

    Дали русским две вселенных. Одну они сломали, вторую потеряли. Так появились теории большого взрыва и параллельных вселенных. laughing
  27. Артур 85
    Артур 85 24 июля 2020 20:46 Новый
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    Поставьте, пожалуйста, США и Британии хорошую песню группы "Ленинград" про змею и черепаху!
  28. Maximilian37
    Maximilian37 Вчера, 01:25 Новый
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    так это же хорошо, чем больше они кричат, тем нам виднее в каком пути идти.)
  29. Александр Х
    Александр Х Вчера, 13:41 Новый
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    Оружие наше- хотим и испытываем. Вот ведь в каждой бочке ские затычки...
  30. тополь 7
    тополь 7 Вчера, 23:33 Новый
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    а чтоб им спокойно не спалось,а думалось!