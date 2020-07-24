Британия и США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам

Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия . Вслед за США испытаниями космического оружия обеспокоилась и Британия.Космическое командование США заявило, что обладает доказательствами, свидетельствующими о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. По данным американских военных Москва провела испытания 15 июля, при этом утверждается, что "запуск объекта" был произведен рядом с другим российским спутником.Вслед за США беспокойство по данному поводу высказала и Великобритания. По словам главы британской космической программы вице-маршала Харви Смита, Россия запустила объект "с оружейными характеристиками", при этом никаких пояснений далее не последовало, кроме обвинений.- написал вице-маршал в Twitter, призвав Россию "сотрудничать с Великобританией и другими партнерами" для ответственного поведения в космосе.Так в испытаниях какого же космического оружия обвиняют Россию? Вероятней всего речь здесь идет о российских спутниках-инспекторах, способных маневрировать в космическом пространстве, приближаясь к другим космическим объектам. Данные спутники могут проводить внешний осмотр объектов, дозаправку и ремонт спутников, а также воздействовать на космические аппараты вероятного противника.15 июля этого года российское Минобороны сообщило об успешных испытаниях спутника-инспектора, который сумел провести диагностику другого российского космического аппарата и передать данные на Землю.По-видимому, действия российского аппарата так сильно обеспокоили США и Британию, что Россию обвинили в испытаниях космического оружия.США уже неоднократно заявляло об опасном сближении российских спутников с американскими. Еще одним обвинением России со стороны Запада является испытание "противоспутниковой" ракеты комплекса "Нудоль". По убеждению американского космического командования, данная ракета способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите 160–2000 км).