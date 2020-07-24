Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду

Требование о закрытии генконсульства США является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне

Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля

Дипломатическая война между Китаем и США продолжает набирать обороты. В ответ на закрытие китайского генконсульства в американском Хьюстоне, Пекин потребовал от США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду провинции Сычуань.Мид КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".- заявили в МИД КНР, призвав Вашингтон в очередной раз "отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений".Напомним, что в среду США закрыли генконсульство Китая в Хьюстоне штат Техас, объяснив это "необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".Между тем глава госдепа США Майк Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" для противостояния Китаю. В своем обращении он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас".- заявил он.