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Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду

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Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду

Дипломатическая война между Китаем и США продолжает набирать обороты. В ответ на закрытие китайского генконсульства в американском Хьюстоне, Пекин потребовал от США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду провинции Сычуань.


Мид КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

Требование о закрытии генконсульства США является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне

- заявили в МИД КНР, призвав Вашингтон в очередной раз "отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений".

Напомним, что в среду США закрыли генконсульство Китая в Хьюстоне штат Техас, объяснив это "необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".

Между тем глава госдепа США Майк Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" для противостояния Китаю. В своем обращении он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас".

Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля

- заявил он.
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США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне
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76 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee 24 июля 2020 09:38 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    коммунистический Китай изменит нас".
    Забоялись чоли ? Никто никого изменять не будет, там, где экономические интересы !Токи попугают друг-дружку.
    1. Invoce
      Invoce 24 июля 2020 09:51 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: Uncle Lee
      коммунистический Китай изменит нас".
      Забоялись чоли ? Никто никого изменять не будет, там, где экономические интересы !Токи попугают друг-дружку.

      Естественно! Все телодвижения, как говорили раньше, идут от двух инстинктов:
      - стремление продления своего генофонда (женщины, материальные средства и т.д.)
      - стремление захватить ареал обитания (см. 1 причину) и защититься от противников.
      В любом случае финансовые интересы не прикрыты в этой истории. Другой вопрос зачем так много материальных благ и сфер влияния для не такой большой группы людей? Наверно чтоб это понять нужно быть в кругу этой "небольшой группы"
      Китай следующим шагом закроет консульство в Гонконге! И только выиграет от этого
      1. НИКНН
        НИКНН 24 июля 2020 10:56 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля
        Другими словами, им нужны сумасшедшие которые пожертвуют собой ради процветания США. вот тут то бы и шанс у Украины, Польши, Прибалтийских стран. Героев ждет награда. wink
        1. халпат
          халпат 24 июля 2020 11:47 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: НИКНН
          Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля
          Другими словами, им нужны сумасшедшие которые пожертвуют собой ради процветания США. вот тут то бы и шанс у Украины, Польши, Прибалтийских стран. Героев ждет награда. wink

          Это герои пока няшки достаются. При этом благополучие собственных стран им пофигу. В моде (и давно) личные бонусы, так сказать за верную службу дяде Сэму.
      2. Татьяна
        Татьяна 24 июля 2020 11:18 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        глава госдепа США Майк Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" для противостояния Китаю. В своем обращении он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас".

        От Майкла Помпео нет смысла ждать чего-то другого, ибо он является по своим убеждениям представителем ультраконсерватизма в США.
        СПРАВКА
        Консервативные люди в капиталистическом обществе придерживаются ОБЩЕПРИНЯТЫХ при капитализме норм морали и поведения. Они глубоко уважают обычаи и традиции СВОЕЙ нации, а также видят перспективы лишь в том, что проверено временем.
        А ультраконсерваторы представляет уже крайнюю степень данной позиции.

        Поэтому Помпео свойственны такие ультраконсервативные черты, как:
        1. КАТЕГОРИЧНОСТЬ в мыслях и убеждениях. С ним невозможно искать компромисса и пытаться в чем-то его переубедить.
        По мнению Помпео, он якобы имеет единственно верную точку зрения, а кто не разделяет ее, крайне при этом заблуждается. или является врагом.
        2. ОТРИЦАНИЕ НОВОГО выражаются в стремлении к стабильности и применении в своей политической деятельности только проверенных временем программ и идей.
        Надо полагать при этом, что Помпео, будучи экс-главой ЦРУ, эти црушные проверенные временем методы и применяет в своей политической - дипломатической и военной - практике, которые исторически уже принесли Вашингтону успех как во ВМВ и Холодной войне США с СССР, так в практике колонизаци англосаксами других народов по всему миру.

        Такие ультракосервативные националистические политики, как Помпео, негативно оценивают любые независимые от США изменения в мировом сообществе, даже когда они явно несут положительную динамику развития .
    2. Маз
      Маз 24 июля 2020 13:10 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Таким образом Американцы выгнали китайское консульство из Хьюстона, дали 72 часа на исчезновение. Китайцы начали жечь документы прямо во дворе. Поднялся немыслимый ажиотаж. Приехали американские пожарники. Типа тушить. Пригнали вертолет. Китайцы их к секретному пеплу не допустили - сами справимся, без бледнолицых. Китайцы счас продолжают троллить американцев, тем что ...

      Американское консульство в Ухане находится на 47-м этаже офисной башни. Если китайцы потребуют съехать тоже за 72 часа. Документы сжигать будет негде. Придется их есть.
      По канонам и протоколам американских мер безопасности даже измельченные документы сжигают под видеокамеру. Сейчас Чэнду, интересно где там расположено амерконсульство?
  2. Росомаха
    Росомаха 24 июля 2020 09:38 Новый
    • 15
    • 1
    +14
    Быстрая и адекватная ответка, молодцы.
    1. Михаил м
      Михаил м 24 июля 2020 10:10 Новый
      • 15
      • 4
      +11
      Нам бы так на отжатие консульства в Сан-Франциско отреагировать. Но, видать, пригрозили кому надо потерей денежки, и спустили всё на тормозах. Про 3 лярда укродолга тоже тишина... Да много ещё чего можно вспомнить, по поводу чего озабоченность выражалась. А китайцы молодцы, в силу вошли. Кончились времена последних китайских предупреждений.
      1. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 10:34 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Цитата: Михаил м
        Но, видать, пригрозили кому надо потерей денежки,

        Кому именно?
        Или "хайли лайкли" такая заразная болезнь, что и на ВО проникла?
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova 24 июля 2020 10:45 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        про 3 лярда можно забыть навсегда
        1. cniza
          cniza 24 июля 2020 12:30 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Nastia Makarova
          про 3 лярда можно забыть навсегда


          Это Вы зря , там процесс продолжается...
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova 24 июля 2020 13:15 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            а толку? даже если завтра украина станет пророссийской то ей попросту простят долг
            1. cniza
              cniza 24 июля 2020 19:03 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Пророссийской она станет , не станет , какой она вообще станет , а долг вернут в том или ином виде...
            2. котик-русич
              котик-русич 24 июля 2020 19:30 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Про "трёшку Януковича sad " - даже когда области украины станут российскими губерниями - просто включить "трёшку Януковича" в тариф по газу для жителей бывшей украины. В платёжках в самом начале крупными буквами так и писать : "Долг платежом красен" good
        2. mehan
          mehan 24 июля 2020 12:38 Новый
          • 0
          • 2
          -2
          А Вы ещё мечтаете о возврате?!
          1. cniza
            cniza 24 июля 2020 19:05 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Об этом я не мечтаю , а точно знаю что вернут , вопрос только времени...
      3. mehan
        mehan 24 июля 2020 12:37 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Чтобы так отреагировать, нужно стать второй экономикой мира.
        А для этого недостаточно работать за миску риса десятилетиями.
        Нужно ещё и своих казнокрадов расстреливать.
  3. prior
    prior 24 июля 2020 09:39 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Око за око, глаз за глаз....
    Ну, думаю, началось....
    Чипсов однако не хватит....
    1. sav
      sav 24 июля 2020 10:38 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Сейчас начнется "повышение ставок". Посмотрим, кто первый отступит. Историю про "Пошлины на товары на сумму 200 млрд. долларов" уже проходили.
  4. Юрий Т.
    Юрий Т. 24 июля 2020 09:39 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Что-то помпуша много говорить стал, последнее время.
    Походу скрыто метит на место трампуши.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 24 июля 2020 10:02 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      У него жена не красивая,не покатит на президента! crying
    2. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:28 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Юрий Т.
      Что-то помпуша много говорить стал, последнее время.
      Походу скрыто метит на место трампуши.


      Он только и может говорить и то не свои мысли...
  5. Инсургент
    Инсургент 24 июля 2020 09:39 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля

    Подтолкнёт это КНР и РФ к более близкому сближению,или так и будут ,окучивать каждый свою грядку ?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска 24 июля 2020 09:43 Новый
      • 12
      • 2
      +10
      Цитата: Инсургент
      Подтолкнёт это КНР и РФ к более близкому сближению

      Нет.
      1. mehan
        mehan 24 июля 2020 12:40 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        К сближению врядли, к делимитации и демаркации, - запросто...
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 24 июля 2020 10:16 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Инсургент
      Подтолкнёт это КНР и РФ к более близкому сближению,или так и будут ,окучивать каждый свою грядку ?


      А в чём оно должно проявляться ? Отношения сейчас между Россией и Китаем, наверное одни из лучших за всю историю. В политики есть координация, если интересы сходятся (в СБ ООН и других международных организациях), а вот экономика и военная сфера тут у каждого свои интересы.
      1. 72jora72
        72jora72 Вчера, 23:17 Новый
        • 0
        • 0
        0
        а вот экономика и военная сфера тут у каждого свои интересы.
        Хуже бизнес партнера трудно себе представить.
        Пи. Си. Тут вообще то в живую с китайцами кто то пробовал общался,чтоб их в качестве друзей и союзников предлагать? Пообщайтесь, будете неприятно удивлены.
  6. LKW Fahrer
    LKW Fahrer 24 июля 2020 09:40 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Сейчас должны англичане подключиться, американцы почувствовали опасность и пытаются сколотить альянс против Китая, вот и посмотрим насколько глубоко проник Китай в экономику Евросоюза, обойдется в лёгкой форме или придется ставить капельницы...
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Думаю , США там главными назначат Японию...
  7. антивирус
    антивирус 24 июля 2020 09:53 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    коль пошла такая пьянка --режь последний огурец.
    Лет 10 назад амерам не понравились китайские игрушки ... и все успокоилось.пока эксплуатировали за з\пл и мин налоги --все было хорошо, как только вышли вровень --"воруют интеллект" , всегда воровали и терпели китайцев , не только Сша.ю
    а Вьетнам и Индия не могут заменить дешевую раб силу Китая
  8. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 09:54 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Отличный ответ.американцы хотели срабатать на опережение ,закрываем в Ухане.Типа инциндент исчерпан.А тут "серая птичка"по китайски.Прикольно.Китай это"серая птичка"ваше закрытие в Ухане.Для чувства удовоетворения закрываем консульство в Чэнду.Итак в Китае 5 консульств осталось вместе с Гонконгом.Можно еще продолжать.Есть где развернуться.Тоже за 72 часа ?Успеют?Пажарные машины к консульству не подогнаны?Ждем репортаж. wassat
  9. svp67
    svp67 24 июля 2020 09:57 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду
    Молодцы, "не тянут кота за хвост" и не проявляют 1001 "озабоченность, отвечают быстро"
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:26 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Только почему срок не называют? , надо было дать 48 часов...
  10. Shkworen
    Shkworen 24 июля 2020 10:02 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    прекрасный ход, но все же от сша можно ожидать реакции стиле "а нас за что?" :)
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:25 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Shkworen
      прекрасный ход, но все же от сша можно ожидать реакции стиле "а нас за что?" :)


      Именно сейчас и начнется , мол мы имели основание и право , а Китай не имел и в таком духе...
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 10:05 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Понеслась лошадь вскачь. Сейчас начнется война дипломатов. Экономическая, информационная давно идёт.
    1. sav
      sav 24 июля 2020 10:34 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Сейчас начнется война дипломатов

      Теперь мяч на стороне США. В преддверии выборов, от них может прилететь в ближайшее время. Будем посмотреть.
    2. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:24 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Понеслась лошадь вскачь. Сейчас начнется война дипломатов.


      Хорошо если этим и закончиться...
  12. Костадинов
    Костадинов 24 июля 2020 10:07 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Помпео сколачиваюет "антикоминтерновский пакт" 21 века. Идет по дорогой указаной его учителями с 1936.
  13. tihonmarine
    tihonmarine 24 июля 2020 10:13 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "новый альянс демократий"

    Не зря И.В.Сталин говорил, что демократия, это извращённая форма капитализма. А это уже попахивает 30 ми годами 20 столетия.
  14. Ирек
    Ирек 24 июля 2020 10:28 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Посольство в Чанду, курьировало самые смутьянские районы Китая.
    1. sav
      sav 24 июля 2020 10:31 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Вот поэтому с них и начали.
  15. rocket757
    rocket757 24 июля 2020 10:38 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Шо тут обсуждать?
    Будут пинать друг друга, а до какого предела дойти намереваются, совсем не понятно.
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:22 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Угу и каждая из сторон будет нас зазывать... Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 24 июля 2020 14:11 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Привет soldier
        Я думал события и так вскачь несутся, а оказалось можно ещё активнее, даже реактивнее, их запустить!
        Вот правда, они ж друг без друг друга, РЕАЛЬНО, не могут существовать!!! Чего это Трампу захотелось такой замес устроить???
        Боится чего то???
        1. cniza
          cniza 24 июля 2020 19:06 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          А не может Трамп по другому , это его образ и стриль...
        2. NordUral
          NordUral 24 июля 2020 21:36 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Пролететь на выборах. А по мне - так пусть пролетит. С Трампом США станут снова сильными, а с клинтоноидами уляжутся Штаты в гроб сами.
          1. rocket757
            rocket757 24 июля 2020 21:46 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Трудно сказать, предположить теперь как оно лучше\хуже будет. Планы Трампа опаснее, но ему их осуществить никто не даст. Планы его противников ... какие то размытые.
            Но одно можно сказать с уверенностью, там для нас только ВРАГ и никак иначе.
            1. NordUral
              NordUral 24 июля 2020 21:49 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Да, куда ни посмотри.
              1. rocket757
                rocket757 24 июля 2020 22:21 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: NordUral
                Да, куда ни посмотри.

                Смотреть внимательно стоит за парой, тройкой, остальные сявки подзаборные ... опасны, только когда в стаю сбиваются.
                Ничего, наши предки тамошние стаи разгоняли и нам завещали поступать так же!
                1. NordUral
                  NordUral Вчера, 12:12 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Проблема в том, что сбиваются уж очень активно. А мы, к сожалению, это не наши деды и отцы.
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 12:49 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    А когда было все просто, без проблем?
                    Наши предки завещали нам не только призывы, заветы, они ещё и силу оставили нам не малую.
                    Часть мы под растеряли, но того, что сохранили, новое добавили, хватит для того, чтоб тамошние даже не надеялись, что мы сгинули МОЛЧА!!! Не, хлопнуть дверью сумеем так, что потом молчать будут уже все ... навсегда.
                    1. NordUral
                      NordUral Вчера, 12:55 Новый
                      • 1
                      • 0
                      +1
                      А я такого мнения придерживаюсь, то не столь тамошние нам, народу России, страшны, как тутошние грызуны. В них наша беда. Не станет этих, так и внешние будут поскромнее.
                      А так - целиком поддерживаю и надеюсь, что не ошибаемся.
                      1. rocket757
                        rocket757 Вчера, 13:04 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Это мы все должны помнить, про рыбу и с чего всё не хорошее начинается.
                        Надо меры принимать, но как то не ах, не соберёмся никак.
                      2. NordUral
                        NordUral Вчера, 13:35 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        А вот рыба это понимает хорошо. Сколько певунов поют нам хором о том, что выборы бесполезны.
                        А ведь боятся. Вот и новые выборы объявили будут растянутыми на три дня, заботятся о нас болезных, чтобы "социальную" дистанцию соблюли, не заразились опасными мыслями, что во власти страны - враги народа.
                        Думаю, что надо начинать борьбу с этой тенденцией растянутых по времени выборов. До добра такое страну не доведет.
                      3. rocket757
                        rocket757 Вчера, 14:00 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Нет в стране реально сильного движения, объединения, которое может что то изменить к лучшему. Выдвинуть на верх тех, кто захочет проводить какие то изменения.
                        Всё мелкое, разрозненное, СИСТЕМА, передавит и не заметит.
                        Страна спит, народ в перманентном тихого бурчания себе под нос. Какой то пар, выходит через свисток соц сетей и прочего подобного.
                        Тишина, но без согласия.
                      4. NordUral
                        NordUral Вчера, 14:13 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Согласен. Одна надежда, что эти проколются и выведут спящих из сладких грез. А нет, так и исчезнут они, не заметив своей смерти и гибели страны.
                        У меня уже пару лет мысли бродят, что практически все народ дурят. Власть то понятно с ее прихлебателями и обслугой, а вот что с верхушкой оппозиции?
                      5. rocket757
                        rocket757 Вчера, 14:19 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Про оппозицию даж говорить не можно, по крайне мере, про ту, которая на виду.
                        Если которые замаскировались .... то сделали они это хорошо, до них добраться совсем не просто.
                        В общем, никак пока. Данко или ещё кто, не пробудился, не проявился.
                        А Сусаниных, хоть он и герой, нам всё ж не надо. Нам вперёд идти, а не в дебри лезть.
                      6. NordUral
                        NordUral Вчера, 14:20 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        А Сусаниных, хоть он и герой, нам всё ж не надо. Нам вперёд идти, а не в дебри лезть.

                        Согласен, что-то их много стало.
  • certero
    certero 24 июля 2020 10:47 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Цитата: антивирус
    коль пошла такая пьянка --режь последний огурец.
    Лет 10 назад амерам не понравились китайские игрушки ... и все успокоилось.пока эксплуатировали за з\пл и мин налоги --все было хорошо, как только вышли вровень --"воруют интеллект" , всегда воровали и терпели китайцев , не только Сша.ю
    а Вьетнам и Индия не могут заменить дешевую раб силу Китая

    Рабочая сила в Китае уже давным-давно не дешёвая
    1. NordUral
      NordUral 24 июля 2020 21:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Это мы теперь дешевая рабочая сила, правда мало стало ее.
  • orionvitt
    orionvitt 24 июля 2020 11:53 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Майк Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" для противостояния Китаю
    Всё, бешеная собака в лице США, окончательно сорвалась с цепи. Теперь будет кусать всех, кто подвернётся и по любому поводу. Пусть теперь и Китай поднапряжётся. А то Россия (а до этого СССР), отбивается от этой бешеной собаки, без перерыва, уже 74 года.. Со времён фултонской речи Черчиля. А в наше время, западное бешенство выливается вообще в гротескные формы. Если даже не считать зараженных от хозяина бешенством, таких болонок, как грузия, украина, прибалтика и прочих.
    1. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:21 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Вот и Китай пусть формирует свой альянс , а нам надо быть над...
      1. orionvitt
        orionvitt 24 июля 2020 12:28 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: cniza
        Вот и Китай пусть формирует свой альянс

        Да пусть формирует. Вот только Россия давно впряглась в эту телегу, подписав с Китаем массу договоров о сотрудничестве. В том числе и о стратегическом партнёрстве. Так что соскочить не удастся. Назвался груздем, полезай в кузов. С другой сторону, с таким союзником, как Китай, противостоять США (и всему западу в целом), уже проще. Нужно только не сильно высовываться.пусть теперь Китайцы поработают на ниве новой холодной войны, России пора бы и отдохнуть. Но сомневаюсь, что "западные партнёры" на это дадут время.
        1. cniza
          cniza 24 июля 2020 12:32 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Да и Китай будет играть по своей философии , а это очень долго...
          1. orionvitt
            orionvitt 24 июля 2020 12:42 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: cniza
            Да и Китай будет играть по своей философии , а это очень долго...

            Времена не те. Со времён создания китайской философии, скорость мировых процессов многократно возросла. Боюсь, как России времени на отдых не дадут, так и Китаю на мобилизацию ресурсов, тоже. Ну да ладно, главное чтобы запад в своих потугах надорвался, не дойдя до решающего сражения. А некоторые факторы, говорят именно об этом. Так что, не так всё плохо.
  • cniza
    cniza 24 июля 2020 12:20 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Мид КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".


    Почему не говорят в какой срок ?
  • askort154
    askort154 24 июля 2020 12:38 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. (...)Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля

    Стыдно жаловаться ! У современных англосаксов , "единомышленников" стало в разы больше, чем в 20 веке. Весь бывший "Варшавский Договор" - сегодня под вами.
    А ещё им в довесок, самые преданные русофобы : поляко-укро-прибалты. Это только по отношению к России. Но этого не достаточно , по отношению к Китаю. Поэтому у вас и слабо с "волей". Было одно противостояние, сейчас стало два. В 90-х "похоронили" Россию, теперь спохватились, что "Бульвар" не выдерживает двоих.
    Здесь уже "воля" не поможет.
  • mehan
    mehan 24 июля 2020 12:44 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Интересно, а когда китайских дипломатов застанут с лапкой в российских космических секретах, то выразят простую озабоченность? Или глубокую?
  • uav80
    uav80 24 июля 2020 13:40 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странно но почему в центре страны в Чэнду, а не в Гонконге, там влияие из вне явно заметны..??
    1. NordUral
      NordUral 24 июля 2020 21:29 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Решили, возможно, что пока это перебор будет.
  • BAI
    BAI 24 июля 2020 14:49 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Вчера уже обсуждалось, как отреагирует Китай. США ждали, что закроют консульство в Ухане, которое они сами уже хотели закрывать. А Китай нашел самое болезненное для США и закрыл его. Эксперты не ошиблись.
  • NF68
    NF68 24 июля 2020 16:06 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Вполне логичный поступок. Быстро китайцы отреагировали.
  • NordUral
    NordUral 24 июля 2020 21:28 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Молодцы! А то Ухань уже прикрытый.
  • muham
    muham Вчера, 13:37 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Китай закрывает американское генконсульство в Чэнду
    И это хорошо, а даже прекрасно.
  • Наган
    Наган Сегодня, 05:12 Новый
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    • 0
    0
    Хоть я не слишком высокого мнения о Клинтоне как президенте и человеке, но одну блестящую фразу он сказал во время избирательной кампании 1992г: "It's the economy, stupid! (дypaк, дело в экономике!)". Так было, есть, и будет. Запад, и Америка в частности, выживет без Китая. Желающих урвать кусок от китайской доли американского рынка потребительских товаров полно, те же некитайские азиаты и латиносы могут делать не хуже и не сильно дороже, а то и дешевле. А вот Китай без американского рынка загнется. У него вся экономика заточена прежде всего под экспорт. Если экспорт накроется, закроется куча предприятий, и десятки, а скорее сотни миллионов китайцев останутся без плошки риса и крыши над головой. Такого даже коммунистический режим может не пережить. Это понимает и Трамп, и Си. Так что Си первым запросит мира.