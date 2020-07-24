Гендиректор «Вертолетов России» объяснил смысл объединения КБ Миля и Камова

Раньше было как: заказывали работы по специфике то "Милю", то "Камову", но бывало, что есть работа у "Миля", но нет у "Камова"и наоборот. Допустим, НИР "Скорость" развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М, плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены

Эти задачи сейчас решаем, чтобы сотрудники на разных уровнях чувствовали поддержку руководства и свою вовлеченность в процессы. Взамен мы требуем квалификацию и высокое качество выполняемых работ

Создание Национального центра вертолетостроения (НЦВ), в который вошли КБ Миля и Камова, преследует цель перебалансировки мощностей и повышения качества конструкторской документации. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.По словам Богинского, основной целью объединения двух конструкторских бюро в НЦВ - выработка единых требований к персоналу и перебалансировка мощностей, вторая цель - повышений качества конструкторской документации для сдачи ее серийному заводу с первого раза.- заявил Богинский.Еще одной целью создания НЦВ он назвал привлечение молодых специалистов к серьезной работе с "более ранних стадий".- добавил гендиректор холдинга.Напомним, что решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создать на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" было принято в октябре 2019 года советом директоров холдинга "Вертолеты России".