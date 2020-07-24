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Гендиректор «Вертолетов России» объяснил смысл объединения КБ Миля и Камова

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Гендиректор «Вертолетов России» объяснил смысл объединения КБ Миля и Камова

Создание Национального центра вертолетостроения (НЦВ), в который вошли КБ Миля и Камова, преследует цель перебалансировки мощностей и повышения качества конструкторской документации. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


По словам Богинского, основной целью объединения двух конструкторских бюро в НЦВ - выработка единых требований к персоналу и перебалансировка мощностей, вторая цель - повышений качества конструкторской документации для сдачи ее серийному заводу с первого раза.

Раньше было как: заказывали работы по специфике то "Милю", то "Камову", но бывало, что есть работа у "Миля", но нет у "Камова"и наоборот. Допустим, НИР "Скорость" развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М, плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены

- заявил Богинский.

Еще одной целью создания НЦВ он назвал привлечение молодых специалистов к серьезной работе с "более ранних стадий".

Эти задачи сейчас решаем, чтобы сотрудники на разных уровнях чувствовали поддержку руководства и свою вовлеченность в процессы. Взамен мы требуем квалификацию и высокое качество выполняемых работ

- добавил гендиректор холдинга.

Напомним, что решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создать на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" было принято в октябре 2019 года советом директоров холдинга "Вертолеты России".
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126 комментариев
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  1. svp67
    svp67 24 июля 2020 10:00 Новый
    • 23
    • 5
    +18
    Да все ничего, а конкуренция то между ними останется? Это очень важно... Монополист, в любой сфере, очень быстро загубит дело
    1. Владимир16
      Владимир16 24 июля 2020 10:11 Новый
      • 19
      • 7
      +12
      Создание Национального центра вертолетостроения (НЦВ), в который вошли КБ Миля и Камова, преследует цель


      Жизнь в очередной раз показывает, что плановая экономика эффективнее.

      Данное объединение всего лишь попытка вести разумное хозяйство. Не лепить горбатого к стене, а ставить задачи перед каждым коллективом и требовать решения этих задач.

      Какая нахрен конкуренция ежели всю свою жизнь эти КБ создавали разные машины?

      Каждое КБ делало то, что им поручали свыше.

      То, что ПЛАНИРОВАЛИ свыше.

      Дрянь под названием "конкуренция" всем в мозг воткнули когда разваливали страну. Рушили производство.

      Тракотра наши не выдержали конкуренцию с западом и пришлось закрыть заводы.
      Не ужто в эту шляпу до сих пор верят?

      "Калибр" создан в жесткой конкурентной борьбе с кем? На каких рынках была эта "борьба"?
      1. svp67
        svp67 24 июля 2020 10:18 Новый
        • 12
        • 2
        +10
        Цитата: Владимир16
        Какая нахрен конкуренция ежели всю свою жизнь эти КБ создавали разные машины?

        Да как то не всегда... Есть много примеров их конкуренции, при создании вертолетов одного предназначения.
        1. Pavel57
          Pavel57 24 июля 2020 10:28 Новый
          • 8
          • 1
          +7
          svp67 , конкуренция между Ка-50/52 и Ми-28 показала, что реально конкуренции нет . В итоге все сестры получили ,а серьгам, а страна 2 боевых вертолета вместо одного.

          А с учетом Ми-24/35 - три.
          1. svp67
            svp67 24 июля 2020 10:34 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Цитата: Pavel57
            svp67 , конкуренция между Ка-50/51 и Ми-28 показала, что реально конкуренции нет . В итоге все сестры получили а серьгам, а страна 2 боевых вертолета вместо одного.

            А Как быть с проектами Ка-60 и Ка-226? Эти проекты потеснили "Миля" на его площадке.
            И Вы зря, что нет конкуренции между Ка-50/52 и Ми-28 она есть и большая... Денег у государства просто нет, отказаться от более дешевых и слабых вертолетов..
            1. Владимир16
              Владимир16 24 июля 2020 10:45 Новый
              • 9
              • 5
              +4
              Цитата: svp67
              Денег у государства просто нет

              Нет планирования своих потребностей.
              Целое поколение деятелй вырастили которые выбирают из предложенного.
              Это не государственные мужи. Это бабы в ювелирном магазине.

              Из-за такого подхода КБ вынуждены заниматься всякой дрянью. А именно решать одну и ту же задачу.

              Мыть мытую посуду. И каждый вправе требовать деньги.

              Иначе КБ умрет.

              Гнать в шею руководителей рыночных нужно. Вместе с конкуренцией.
              1. Малюта
                Малюта 24 июля 2020 11:17 Новый
                • 9
                • 5
                +4
                Цитата: Владимир16
                Гнать в шею руководителей рыночных нужно. Вместе с конкуренцией.

                Я сильно извиняюсь, но вы слишком эмоционально путаете нечто с шеей гуся, а именно есть конкуренция конструкторской мысли, а есть барыжная "конкуренция" рынка.
                в данном случае будет уничтожена конкуренция двух направлений в вертолётостроении, а соответственно и само вертолётостроение.
                Зы. В совет директоров холдинга 2вертолёты россии" входят исключительно барыги ,вкл. богинского и отъявленного , но амнистированного сцарём,мебельщика-ВОРА СЕРДЮКОВА!
                1. Владимир16
                  Владимир16 24 июля 2020 13:02 Новый
                  • 1
                  • 2
                  -1
                  Цитата: Малюта
                  Я сильно извиняюсь, но вы слишком эмоционально путаете нечто с шеей гуся

                  Нет, сударь.
                  В в плановом государственном хозяйстве любая мысль инженера становится ОБЩЕДОСТУПНОЙ!!!
                  Доступной для инженеров другого КБ.
                  Мало того. Инженерные решения преподают в ВУЗах.

                  Не торгуют патентами!!!

                  Инженеров мотивируют не принадлежностью предприятия в котором он трудится тому или иному собственнику.


                  Так, что не путаю я болт с гусиной шеей..
                  А вот это действительно похоже на эмоции-
                  Цитата: Малюта
                  в данном случае будет уничтожена конкуренция двух направлений в вертолётостроении, а соответственно и само вертолётостроение


                  Заводы в стране закрылись ровно в тот момент когда государство решило играть в рынок и конкуренцию.
                  1. Малюта
                    Малюта 24 июля 2020 13:16 Новый
                    • 5
                    • 2
                    +3
                    Цитата: Владимир16
                    Инженеров мотивируют не принадлежностью предприятия в котором он трудится тому или иному собственнику.

                    Ой-ёй! На самом деле было так , несеольким КБ выдаётся ТЗ с нужными ТТХ, на выходе получаем , напр. 3-4 изделия из которых выбирается лучшее и запускается в производство.При этом разработки других КБ не "херятся", а наиболее перспективные конструкторские решения применяются в новых разработках.
                    Так создавались стрелковка, РСЗО, авиация , в общем всё я устану перечислять.
                    Ещё раз повторяю, без конкуренции или если хотите, соревновательности конструкторской мысли движения вперёд НЕ БУДЕТ!
                    Поэтому считаю слияние двух КБ под крышей коммерческой структуры убийством вертолётостроения!!!
              2. древний
                древний 24 июля 2020 11:42 Новый
                • 7
                • 3
                +4
                Цитата: Владимир16
                Гнать в шею руководителей рыночных нужно. Вместе с конкуренцией.

                Это вы что...предлагаете выгнать.."всех друзей"? belay ...На.."святое"..покушаетесь? wassat
                1. Малюта
                  Малюта 24 июля 2020 11:59 Новый
                  • 6
                  • 4
                  +2
                  Цитата: древний
                  Это вы что...предлагаете выгнать.."всех друзей"? belay ...На.."святое"..покушаетесь? wassat

                  Честно сказать, я бы их на столбах развешивал в назидание потомкам, но скрепышам -путинофилам всё происходящее сильно нравиццо, для них поговорка про гниющую рыбью голову не работает. sad
            2. Pavel57
              Pavel57 24 июля 2020 10:46 Новый
              • 0
              • 0
              0
              svp67 (Сергей) , все происходит в реальном мире и фактор ограничения ресурсов , в том числе и денег - реальность. Ка-60 - сколько лет его не могут доделать, и есть ли под него спрос?
              Ка-226, если бы не Индийский контракт , то был ли на него спрос?
              1. svp67
                svp67 24 июля 2020 10:49 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Pavel57
                Ка-60 - сколько лет его не могут доделать, и есть ли под него спрос?
                Ка-226, если бы не Индийский контракт , то был ли на него спрос?

                Ка-62 пошел. И тем не менее выбраны машины конкурента Миля, который ранее у нас этот сектор контролировал полностью...
                Такая же история и с Ми-14, когда уже Миль "залез" на "территорию Камова"
                А уж если вспомнить их противоборство в создании сверхтяжелых вертолетов
                1. Малюта
                  Малюта 24 июля 2020 11:42 Новый
                  • 8
                  • 4
                  +4
                  Цитата: svp67
                  А уж если вспомнить их противоборство в создании сверхтяжелых вертолетов

                  Всё верно , в конкуренции конструкторской мысли рождаются шедевры, а сейчас все немногочисленные достижения холдинга "Вертолёты России" — банальная сборка того, что было сконструировано в последние годы СССР. Разработать гражданский вертолет советские конструкторы не успели, поэтому его нет до сих пор. Многолетние обещания создать скоростной гражданский вертолет измельчали с фантастических скоростей до реальных, но так и остались на бумаге. Нынешний глава АО «Вертолеты России» закрыл было проект, но за неимением других воздушных замков в запасе, вернулся к перспективному скоростному вертолету. Сказка про белого бычка началась сначала.
                  Даже ванговать не надо, объединение двух кб -это конец отечественного вертолётостроения.Надо ещё учитывать , что "ВР" тесно связаны с" Leonardo Helicopters".
                  Ещё хочу добавить , что штат "ВР" состаляют что то около 650 челов, там и коммерческие директора и маркетинговые и прочая дрянь, конструкторов от авиации там практически нет, а есть мебельщик сердюков-опытный вор.Всю эту ораву с миллионными окладами и золотыми парашютами надо будет кормить.
                  Вот и будет один с сошкой , а семеро с ложкой.
                2. К-612-О
                  К-612-О 24 июля 2020 12:42 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Ми-14 не палубный вертолет, может садитьсяна палубу, но винт не складывается. Базирование у них сугубо береговое.
          2. Дядя Изя
            Дядя Изя 24 июля 2020 10:35 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            В СССР выиграл к-50 конкуренцию
            1. К-612-О
              К-612-О 24 июля 2020 12:44 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Не выиграл, Ми-28 был еще не готов, а в последствие был снят с вооружения в пользу нормальной 2ух местной версии, с расширенными возможностями.
          3. seba
            seba 24 июля 2020 10:49 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Pavel57
            svp67 , конкуренция между Ка-50/52 и Ми-28 показала, что реально конкуренции нет . В итоге все сестры получили ,а серьгам, а страна 2 боевых вертолета вместо одного.

            А с учетом Ми-24/35 - три.

            Ка 50/52; ми 28; ми24 это три разных вертолета с 3 разными концепциями. Здесь глобальная проблема МО что они не могут выбрать что-то одно и по итого берут все что предлагают, что не очень хорошо
            1. Pavel57
              Pavel57 24 июля 2020 10:53 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              seba , страна настолько богата, что может позволить иметь три вертолета под каждую концепцию?
          4. Ингвар 72
            Ингвар 72 24 июля 2020 11:34 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Pavel57
            что реально конкуренции нет

            Так же можно сказать о конкуренции Шпагина и Судаева, и Дегтярева. wink все выдавали похожие результаты, но у каждого была своя изюминка. hi
        2. Владимир16
          Владимир16 24 июля 2020 10:30 Новый
          • 5
          • 3
          +2
          Если у вас есть дети, то посуду моет всегда то ребёнок который это делает лучше?
          Или вы иначе к этому подходите?

          Достал этот стереотип "РЫНОК".

          Нет рынка в обороне страны. Другой подход.
          Есть государственные задачи.

          Маразм с аукционами в оборон-заказах пора завершать
          1. svp67
            svp67 24 июля 2020 11:15 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Цитата: Владимир16
            Нет рынка в обороне страны. Другой подход.

            Да "замучали" Вы этим "рынком"...Вы его уже в "базар" превратили. Вы вообще понимаете, что такое КОНКУРЕНЦИЯ или СОРЕВНОВАНИЕ, что бы было более понятно для Вас?
        3. К-612-О
          К-612-О 24 июля 2020 12:40 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Это разные по своим задачам машины, пеиесекающиеся да, но Ка52 впервую очередь вертолет разведывательно ударный и управления теми же 28-ми
          1. svp67
            svp67 24 июля 2020 12:44 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: К-612-О
            но Ка52 впервую очередь вертолет разведывательно ударный и управления теми же 28-ми

            Это сказки...Ка-52 просто вертолет имеющий большие возможности и проектировался он не для Ми-28, под Ка-50
        4. FMax
          FMax 24 июля 2020 14:23 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Только ми 28 пролоббированное уг, а ка 52 хороший боевой вертолёт.
        5. bayard
          bayard 24 июля 2020 15:13 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: svp67
          Да как то не всегда... Есть много примеров их конкуренции, при создании вертолетов одного предназначения.

          И это не только Ми-28\Ка-50/52 , была острая конкуренция между Ми-24 и Ка-29 , причём именно как летающая БМП Ка-29 был лучше - гораздо больше десанта в бронированной кабине , большая грузоподъёмность и соответственно больше вооружения способен брать . Но Ми-24 был привычней в управлении армейских вертолётчиков + война в Афганистане требовала поторопиться с такими вертолётами в серию .
          Если опять сработает промилевское лобби , то начнут "оптимизировать" в ущерб КБ Камова , закрывая именно их заводы и производственные площадки , которые только последние годв начали оживать , в отличие от всегда сытого на заказы КБ Миля .
          Для новых вертолётоносцев нужны НОВЫЕ вертолёты .
          Какие это будут вертолёты ?
          Всех оставшихся в живых и отремонтированных Ка-29 едва ли хватит , и на долго ли ?
          Самое время подумать о возобновлении строительства Ка-29 в обновлённом облике - лучшего десантного вертолёта придумать сложно , ведь он кроме хорошей вместимости и вооруженности , ещё и хорошо бронирован . И компактен для удобства базирования на десантных кораблях .
          Планировавшегося в качестве десантного для "Мистралей" Ка-60 мы увидим вряд-ли . Его гражданскую версию до сих пор запустить не могут - нет двигателей .
          Для Ка-29 двигатели есть .
          И он во многом может быть унифицирован с Ка-52 , ведь при проектировании ещё Ка-50 , за основу брался именно Ка-29 - его винтомоторная группа .
          Оптимизируют КБ Камова - останемся без палубных вертолётов .
      2. Владимир16
        Владимир16 24 июля 2020 10:19 Новый
        • 8
        • 2
        +6
        Цитата: svp67
        Монополист, в любой сфере, очень быстро загубит дело

        Росатом например быстро губит дело?

        Турбины покупали у сименса и дженерала по причине конкуренции? Или просто люди-человеки были на подсосе у этих производителей?

        Конкуренция важна на рынке овощном. Там можно смотреть у кого помидоры лучше и дешевле.
        1. svp67
          svp67 24 июля 2020 10:36 Новый
          • 3
          • 4
          -1
          Цитата: Владимир16
          Конкуренция важна на рынке овощном.

          Не рассказывайте сказки, всегда лучшее выбиралось в противоборстве...
          Цитата: Владимир16
          Росатом например быстро губит дело?

          Достаточно быстро, судя по тому как у него на мировой арене отбирают заказы на строительство АЭС и главное на обслуживание АЭС "советской постройки"
          1. Владимир16
            Владимир16 24 июля 2020 10:49 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Я вам сказки не рассказываю.

            Сталин построил два автозавода АМО-ЗИС и НАЗ-ГАЗ. На одном трехтонку делали. На втором полуторку.
            В войсках приблизительно было поровну.

            Была потребность - построили заводы.

            Не сидел товарищ Сталин и не выбирал из того, что рынок в СССР создал. Кто выиграет тендер на закупку армией автомобилей.
            Руководители с таким подходом в один миг участвовали в соцсоревнованиях по валке деревьев.
            Он поставил задачу - создать.

            Туполеву приказал тот же парень из Кремля СКОПИРОВАТЬ американца.
            Не играться в конкуренцию, а наладить производство копии. Ибо оборона страны требует решения конкретных задач в конкретные сроки.

            Это есть планирование! Пятилетки. Плановое хозяйство.

            И войну выиграл в итоге.
            1. Владимир16
              Владимир16 24 июля 2020 10:56 Новый
              • 1
              • 1
              0
              А вот в магазинах и парикмахерских свобода предпринимательская должна быть.
            2. svp67
              svp67 24 июля 2020 11:17 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Цитата: Владимир16
              Туполеву приказал тот же парень из Кремля СКОПИРОВАТЬ американца.

              А предложил это сделать Сталину Мясищев, но в конкуренции советских конструкторов Сталин выбрал другого... Историю немного знать надо.
              1. древний
                древний 24 июля 2020 11:48 Новый
                • 5
                • 2
                +3
                Цитата: svp67
                Историю немного знать надо.

                А зачем её знать......главное "топить" и "поддерживать" все направления деятельности нынешних руководителей с лозунгом.."верной дорогой идёте...товаризчи" laughing
            3. древний
              древний 24 июля 2020 11:40 Новый
              • 4
              • 1
              +3
              Цитата: Владимир16
              Туполеву приказал тот же парень из Кремля СКОПИРОВАТЬ американца.

              Потому что на тот момент ещё не умели, поэтому и скопировали(так и с двигателями и ракетами и...и т.д. bully или как говорится ..взяли за основу при собственной разработке lol
              1. bayard
                bayard 24 июля 2020 15:29 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: древний
                Потому что на тот момент ещё не умели, поэтому и скопировали

                Сроки поджимали , потому и сказал "Отец народов" : "Не надо лучше чем у американцев , сделайте такой же самолёт" .
                Но в то же время были начаты работы по сразу двум стратегическим бомбардировщикам "Бизоном" и "Медведем" - КОНКУРЕНЦИЯ !
                И КБ Сухого возродили именно ради КОНКУРЕНЦИИ при создании истребителей , ибо без неё - конкуренции , у МиГа начался застой мысли .

                Вот и сейчас вон как милевцы свой Ми-28 апгрейдят\улучшают энергично lol - на фоне Ка-52 их детище выглядит ... бледно .
                Может поэтому так на оптимизацию возбудились ?
                Кстати , с полковником Вас . hi
          2. standan
            standan 24 июля 2020 20:41 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Я так понял, что пруфов не будет, будут минусы. Еще один набрасыватель говна на вентилятор, балабол-затейник
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска 24 июля 2020 10:34 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Цитата: Владимир16
        Какая нахрен конкуренция ежели всю свою жизнь эти КБ создавали разные машины?

        Как раз - нет, далеко не всегда. Только называлось это не конкуренция, а социалистическое соревнование. Которое было и между Милем и Камовым, и между МиГ, Су и Як...
        1. К-612-О
          К-612-О 24 июля 2020 11:47 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Смешно, с 60-ых годов никакой конкуренции в авиации практически не было. Всех разделили по лучшим компетенциям и поручали разрабатывать то что у них лучше получается.
          1. svp67
            svp67 24 июля 2020 11:50 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: К-612-О
            Смешно, с 60-ыхгодов никакойконкуренции в авиации практически не было

            Смешно это читать. как раз тогда у нас в авиастроении была высочайшая конкуренция, на каждый конкурс предлагалось по несколько проектов самолетов от разных КБ и старались выбрать лучший.
            Назовите любой тип самолета, созданный в то время и легко найдутся самолеты конкуренты, создаваемые в других КБ
            1. DenZ
              DenZ 24 июля 2020 12:35 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: svp67
              на каждый конкурс предлагалось по несколько проектов самолетов от разных КБ и старались выбрать лучший.

              В США, кстати так-же делалось. А нынешнее объединение по- моему имеет своей конечной целью превратить наше вертолетостроение в болото, ну и попилить денег на процедуре объединения потому как все что заявлено как причины объединения можно сделать и без объединения как такового, достаточно грамотно распределять работу (то есть планировать). Ну а про качество конструкторской документации- смешно, что имелось ввиду не понятно (компьютеры для проектировщиков слабоваты что-ли) но как причина- видимо должна быть весома... Имхо все это буря в стакане мутной воды где кто-то хочет поймать рыбку.
            2. К-612-О
              К-612-О 24 июля 2020 12:49 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Какой конкурент был у МиГ-19/21? У Су-17/24? У Ка-25/27? У Ми-8/24?
              1. bayard
                bayard 24 июля 2020 16:07 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: К-612-О
                Какой конкурент был у МиГ-19/21?

                lol Вот как раз после МиГ-19 и стало понятно , что творческая мысль у микояновцев закисает . yes И срочно(!) возродили КБ Сухого . И на конкурс нового истребителя вышли уже две машины :
                МиГ-21
                Су-7
                Выбрали тогда в качестве основного истребителя МиГ-21 ... но КАК тогда микояновцы РЫЛИ ЗЕМЛЮ , стараясь победить в данном конкурсе . bully
                Су-7 имел большую скорость и дальность , мог брать больше вооружения . Это был большой плюс .
                Но у МиГ-21 было треугольное крыло , которое посчитали(и справедливо) более прогрессивным , чем стреловидное .
                Но Су-7 был ТАК хорош , что от него решили тоже не отказываться , а превратить в истребитель-бомбардировщик и носитель тактических ЯБП . smile
                Не составь Су-7 конкуренции , мы бы не получили такого шедевра истребительной авиации как МиГ-21 . yes
                И легенду истребительно-бомбардировочной авиации Су-7 , который и в воздушных боях с истребителями противника отличился !
                Гены ! yes
                Истребительные . good
                Был случай , когда индийский Су-7 получил ракету в двигатель , и с развороченным соплом , сделав боевой разворот вступил в воздушный бой с двумя(!) пакистанскими клонами МиГ-19 .
                Сбил одного из них и второго обратил в бегство .
                Цитата: К-612-О
                Су-17/24?

                Ну давайте по порядку .
                Су-17 получился в результате конкурса на СРОЧНОЕ представление на КОНКУРС истребителей с изменяемой стреловидностью крыла .
                Заказ был СРОЧНЫМ , поэтому за основу были взяты :
                - опытный МиГ-23 с треугольным крылом(тогда ещё с ним долго мутили - воздухозаборник под фюзеляжем(как потом у Ф-16) или по бокам) КБ Микояна .
                - улучшенный Су7В КБ Сухого .
                В результате на конкурсе выбор пал в качестве истребителя - МиГ-23 , ибо мог иметь под обтекателем мощную БРЛС , а Су-17 , в связи с его ограничениями по возможностям радара , продолжил славный путь своего предшественника в истребительно-бомбардировочной авиации .
                bully
                История Су-24 тяжела и трагична в муках своего рождения . request Ведь его сперва хотели сделать ... самолётом вертикального\укороченного взлёта и , соответственно , посадки . Дабы мочь взлетать с рулёжных дорожек и уцелевших участках разбомбленных взлётных полос . yes
                В ходе испытаний и доводок этого каприза руководства(Хрущёва в т.ч.) , погибло 17 лётчиков-испытателей .
                В среде пилотов и авиатехников этот самолёт очень долго считался "проклятым" и летать на нём(уже в классическом облике) многие отказывались . Дурная слава ... request
                Но потом в руки СССР попали обломки Ф-111 из Вьетнама ... и решено было делать ... ТОЧНО ТАК .
                И сделали .
                Но для поддержания конкуренции подобное задание получило и КБ Микояна . yes Так появился МиГ-27 .

                А у Су-27 конкурентом был , разумеется МиГ-29 , хотя техзадания им и дали на тяжелый и лёгкий истребители соответственно ... конкуренция была ОЧЕНЬ жесткой .
                И оба получились .

                Про конкуренцию и конкурсы в вертолётостроении я Вам писать не буду . Об этом лучше самому почитать .
                Но один пример приведу - Ми-24 и Ка-29 .
                Почитайте сами , будет интересно .
                hi bully
                1. К-612-О
                  К-612-О 24 июля 2020 19:45 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Су-7 и Су-15 тяжелые чистые перехватчики,это даже близко не конкуренты фронтовому истребителю, Су 17, чистый тактикал бомбер, которых МиГ не проектировал. МиГ29 близко не конкурент 27му, который по земле то работать не мог.
                  А Ми-24 палубный вертолет?!! belay
                  1. bayard
                    bayard 24 июля 2020 20:28 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    Цитата: К-612-О
                    Су-7 и Су-15 тяжелые чистые перехватчики,это даже близко не конкуренты фронтовому истребителю

                    МиГ-21 изначально тоже заказывался как ПЕРЕХВАТЧИК , вооруженный ТОЛЬКО двумя ракетами . Пушка и возможность подвески ещё 2-х ракет появилась позже . Ближний маневренный бой тогдашней(!) военной мыслью не предусматривался . Только перехват ракетами В-В .
                    Фантом , кстати , тоже изначально создавался как "всепогодный высотный перехватчик" , без пушки . Пушка , маневренный ближний бой и даже бомбовые и штурмовые удары - это уже вьетнамский экспромт . Кстати очень удачный .
                    Су-7 и МиГ-21 - самолёты одного конкурса ...
                    Это же ХРЕСТОМАТИЙНАЯ КЛАССИКА , грех такого не знать . request no
                    Су-15 создавался уже как чистый перехватчик , и стоял на вооружении ТОЛЬКО ПВО .
                    Для кругозора напомню , что в СССР у ПВО была СВОЯ истребительная авиация , к ВВС не относящаяся .
                    Цитата: К-612-О
                    Су 17, чистый тактикал бомбер, которых МиГ не проектировал

                    А если подумать ?
                    МиГ-27 ?
                    МиГ-25РБ(разведчик-бомбардировщик) ?
                    А Су-17 - великолепный истребитель-бомбардировщик , достойный преемник славы Су-7Б .
                    Цитата: К-612-О
                    МиГ29 близко не конкурент 27му, который по земле то работать не мог.

                    Ну как же Вы не внимательны , и не начитаны ...
                    МиГ-27 - тактический бомбардировщик-штурмовик . Создавался в т.ч для подстраховки проекта Су-24 , и как его возможный аналог . request
                    Как (!) можно так невнимательно читать ?
                    Или Вы писатель ?
                    Который не читатель ?

                    Цитата: К-612-О
                    А Ми-24 палубный вертолет?!!

                    ЮНОША !
                    Ми-24 и Ка-29 создавались по одному заказу МО и участвовали в одном конкурсе на создание бронированного ударно-десантного вертолёта - вариант летающей БМП .
                    Ка-29 по большинству параметров выигрывал конкурс .
                    Он был лучше бронирован , мог нести вдвое больше десантников в бронированной кабине , и с большим комфортом , мог нести большее количество вооружения на внешней подвеске , был более маневренным .
                    Но выбрали всё же Ми-24 .
                    Он имел большую скорость и не требовал особых\специфичных навыков пилотирования вертолёта с соосными винтами . Пилот Ми-8 мог с лёгкостью освоить пилотирование Ми-24 .
                    К тому же Ми-24 использовал винтомоторную группу от Ми-8 , правда лопасти были покороче , для достижения большей скорости ... Но при этом он уже не мог взлетать вертикально с полной стандартной нагрузкой и требовал небольшой пробежки - "по самолётному" .
                    Свою лепту внесла и начавшаяся война в Афганистане , потребовался СРОЧНО бронированный вертолёт , а готов был на тот момент лишь Ми-24 первой версии с кабиной-верандой . Да и времени на переучивание пилотов не было ...
                    Для Ми-24 наступил звёздный час .

                    Но продлись конкурс ещё какое то время и не случись война , выбор мог пасть и на Ка-29 .

                    И добрый совет , прежде чем вступать в полемику на специализированном(каком-никаком) сайте , потрудитесь расширить свой кругозор чтением .
                    История советской авиации весьма интересна и поучительна .
                    hi
                    1. неглавный
                      неглавный 24 июля 2020 22:33 Новый
                      • 0
                      • 1
                      -1
                      Цитата: bayard
                      Ми-24 и Ка-29 создавались по одному заказу МО и участвовали в одном конкурсе на создание бронированного ударно-десантного вертолёта - вариант летающей БМП .

                      После этого читать стало не интересно! Для сведения Ми-24 пошёл в серию в начале 70-х, а Ка-29 спустя 10 лет! И ещё Ми-24А НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЛИ ВЕРАНДОЙ! Верандой называли Ми-8т, а Ми-24а имел прозвище стакан! Если хоть, что то понимаете в авиации (в чём я сильно сомневаюсь), подскажите почему?
                      1. bayard
                        bayard 24 июля 2020 23:55 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Андрей , я писал свой комментарий в ответ совершенному профану , писавшему откровенную глупость по незнанию . Вы же , судя по погону к авиации отношение имеете и с Вами я бы общался на несколько ином языке .
                        Это не статья и не очерк о истории авиации , это - пост .
                        Ми-24 разумеется появился раньше и Миль носился с его идеей с 60-х годов , когда работал над Ми-8 . Он предлагал три вертолёта выполненные на одной винтомоторной группе :
                        - Ми-8 - транспортный\десантный .
                        - Ми-24 - летающая БМП с десантным отсеком на одно отделение .
                        - Ми-28 - летающий танк , два члена экипажа - чисто ударный .
                        Но одобрение от МО своим идеям долго не получал .
                        Когда дали добро на Ми-24 , он сначала задумывался как зауженный и забронированный Ми-8 , с тандемным размещением экипажа . Кабина была единой со сплошным остеклением . Вот её то - кабину Ми-24А и называли преимущественно "верандой" . Прозвище "стакан" тоже встречалось , но в большинстве источников и воспоминаниях авиаторов , всё же упоминается именно "веранда" . И последний раз это прозвище прозвучало в комментариях на ВО совсем недавно - когда были опубликованы фотографии захваченных вертолётов боевиками ЛНА и турецкими прокси в Ливии(те самые фото в ангаре\капонире , несколько штук) . И это были слова и эмоции авиаторов , летавших на этих машинах .
                        Так что "веранда" , она и в Ливии(Африке) - "веранда" .
                        Да и суть прозвища очевидна . А то , что кабину Ми-8 тоже называли этим словом ... так оно так и есть - таков уж тип остекления .
                        Цитата: неглавный
                        Если хоть, что то понимаете в авиации (в чём я сильно сомневаюсь),

                        Хоть что-то понимаю - "я с ней всю жизнь боролся" , как говорит один мой старый друг . Я в прошлом офицер боевого управления соединения ПВО - РИЦ ... если Вам это о чём-то говорит . И в нашем соединении была своя собственная авиация в лице истребительного полка на МиГ-25 и эскадрилья Ми-24 (12 вертолётов , выведенных из Афганистана , ввели в состав нашего соединения для перехвата легкомоторных самолётов-нарушителей - реакция на инцидент с Рустом) .
                        Так что с авиацией я был связан в качестве боевого управления и боевого же взаимодействия .
                        А почему стаканом называли ... с одной стороны это очевидно , а у военных с чувством юмора всегда проблем не наблюдалось ... Во время моей службы Ми-24А в войсках ... по крайней мере мной , уже не наблюдалось . Зато было полно его последующих модификаций .

                        ... И да , Ка-29 и Ми-24(более поздней , чем Ми-24А , модификации) действительно участвовали в конкурсе , ибо Ка-29 предлагался и для армейской авиации , и для Погранвойск , и для десантных кораблей морской пехоты .
                        Почему он появился настолько позже ?
                        Потому , что Миль свой Ми-24 задумал гораздо раньше - когда работал над Ми-8 и у его КБ был неплохой задел по этой теме . КБ Камова пришлось работу вести почти с нуля . Да и сложнее соосная машина чисто технически .

                        Мне же нравятся оба и у каждого могла быть своя ниша .
                        Ка-29 хорошо бы прижился в погранвойсках , в десантно-штурмовых бригадах . Он лучше бронирован и берёт гораздо больше десанта ... Ми-24 с боевой нагрузкой десант вообще не берёт - или-или , всё вместе не тянет , даже 8 бойцов .
                        И маневренность у Ка-29 лучше .
                        В конце концов из задела по Ка-29 появилась великолепная "Чёрная Акула" и Ка-52 .
                        ... Но знаю и мнение лётчиков армейской авиации - лучше Ми-24 и Ми-28 , на них переучиваться не надо .
                        Ну кому охота переучиваться в зрелом возрасте ?
                      2. неглавный
                        неглавный Вчера, 02:15 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Цитата: bayard
                        bayard Вчера, 23:55

                        Спасибо за ответ! ( Но знаю и мнение лётчиков армейской авиации - лучше Ми-24 и Ми-28 , на них переучиваться не надо .
                        Ну кому охота переучиваться в зрелом возрасте ?) Отвечу просто я закончил училище на Ми-8т, ПЕРЕУЧИЛСЯ в части на Ми-24В, затем ПЕРЕУЧИЛСЯ на МИ-8мт уже в Торжке! И Вы говорите, что с Ми-24 на Ми-28 переучиваться не надо? Конечно на соосную схему... это другой алгоритм , но это же не так критично как с истребителя в "вертолётчики" , кстати знаю тех, кто стали отличными "вертолётчиками" начиная службу в ИБА и ПВО!
                      3. bayard
                        bayard Вчера, 10:09 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Цитата: неглавный
                        Вы говорите, что с Ми-24 на Ми-28 переучиваться не надо? Конечно на соосную схему... это другой алгоритм , но это же не так критично как с истребителя в "вертолётчики"

                        Это было из личного общения с вертолётчиками , пилотами Ми-24В(уже в отставке) где-то в 2005 г. Обсуждали достоинства Ми-28 и Ка-50(Ка-52 тогда ещё не явил себя) - какой лучше брать на вооружение ...
                        В один голос - Ми-28 , на него с Ми-24 пересесть проще и быстрее всего ... Похоже соосной схемы они просто побаивались , как незнакомой . Да и обслуживание , переподготовка авиатехников на соосник ... пугала .
                        Но теперь Ка-52 в войсках прижился ... Хорошо бы и Ка-29 в производство вернуть - очень интересная и полезная машина . Тем более , что винтомоторную можно брать от Ка-52 .
                        hi
          2. svp67
            svp67 24 июля 2020 16:30 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: К-612-О
            Какой конкурент был у МиГ-19/21

            Су-7, Як-140, Як-50.
            Цитата: К-612-О
            У Су-17/24?
            МиГ-27
            Цитата: К-612-О
            Ми-8
            Як-24
            Цитата: К-612-О
            У Ми-24?
            Ка-25Ф
            1. К-612-О
              К-612-О 24 июля 2020 19:49 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Увы но МиГ-27 неудачная попытка из недоистрибетеля МиГ-23, сделать тактикал бомбер, что только опять же не вышло. Поэтому Рашпиль правит до сих пор. Ми-24 не палубник! И не может им стать.
              Яковлевские вертолеты это вообще монструозные экономически гибельные даже для СССР проекты.
              Су-7 перехватчик, а яковлевские машины близко не дотянули до МиГов
              1. svp67
                svp67 24 июля 2020 21:39 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: К-612-О
                Увы но МиГ-27 неудачная попытка из недоистрибетеля МиГ-23

                МиГ-27 это лучший тактический ударный самолет Союза, благодаря своим прицельным комплексам
                Цитата: К-612-О
                Су-7 перехватчик, а яковлевские машины близко не дотянули до МиГов

                Вы историю создания этих самолетов прочтите и тут же главное, что была конкуренция и был выбор.
                К слову машины Яковлева, особенно Як-140 "перекручивал" МиГ-21 на виражах на раз и уходил от него, благодаря большей скорости
                1. bayard
                  bayard Вчера, 11:39 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: svp67
                  К слову машины Яковлева, особенно Як-140 "перекручивал" МиГ-21 на виражах на раз и уходил от него, благодаря большей скорости

                  На виражах Як-140 перекрутил бы МиГ-21 , он и создавался с упором на маневренность , и тяговооруженность у него была выше , рывки\ускорения были эффективней ... Но это чисто умозрительные заключения - Як-140 ведь так и не полетел . И скорость у него была ниже - чуть выше 1700 км\ч , из-за большой площади стреловидного крыла .
                  Но с конкурса он был снят ... верней Яковлеву намекнули , что всё равно будет выбран истребитель другого КБ ... и работы были остановлены , так и не приступив к испытательным полётам .
                  Исходя из эффекта послезнания , можно сказать , что такой самолёт очень неплохо показал бы себя во Вьетнаме и на БВ ... но только при совместном применении с более скоростным самолётом .
                  С другой стороны , если бы тогда допустили концепцию тяжелый + лёгкий истребитель и выбрали Су-7 и Як-140 , мы бы не увидели легенду мировой авиации - МиГ-21 .
                  Но выбрали ТРЕУГОЛЬНОЕ КРЫЛО .
                  ... И конус воздухозаборника , насколько я помню , был неуправляемым , что повидимому и не позволило достичь заказанных ВВС 2 Махов при фантастической тяговооруженности чуть выше единицы .
                  hi
      4. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска 24 июля 2020 13:00 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: К-612-О
        Смешно, с 60-ых годов никакой конкуренции в авиации практически не было.

        Присоединяюсь к Сергею - действительно, смешно читать.
  2. Малюта
    Малюта 24 июля 2020 11:26 Новый
    • 3
    • 4
    -1
    Цитата: Владимир16
    Тракотра наши не выдержали конкуренцию с западом и пришлось закрыть заводы.

    Что вы городите , коллега? В РБ тарктора выпускаются, а у нас закрыли в угоду западным производителям, так же как и свернули отечественную гражданскую авиацию. Всё делалось сверху и за немалые взятки. Всю российскую промышленность и науку убил эбнопутинизм , а не конкуренция!
  3. древний
    древний 24 июля 2020 11:37 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Цитата: Владимир16
    Жизнь в очередной раз показывает, что плановая экономика эффективнее.

    Пишите полную чушь...у вас что получается...самолёто и вертолёто строение это.....бесплановое "хозяйство"? belay
    Цитата: Владимир16
    Не лепить горбатого к стене, а ставить задачи перед каждым коллективом и требовать решения этих задач.

    Ага ..это значит основной заказчик в лице МО...лепит .."горбатого" wassat ...что-то не вяжется с вашей позиции .."верноподданного". wassat
    Цитата: Владимир16
    Какая нахрен конкуренция ежели всю свою жизнь эти КБ создавали разные машины?

    Будите удивлены, но данные КБ всегда создавали одинаковые машины, под названием ВЕРТОЛЁТ wassat
    Но вот по типу ,структуре и компановке они разные.
    В самолётостроительных КБ всё то же самое. wink
    Цитата: Владимир16
    Каждое КБ делало то, что им поручали свыше.
    То, что ПЛАНИРОВАЛИ свыше.

    Сами пишите request противоположности в коменте - утверждаете то, что давно уже существует.

    Цитата: Владимир16
    Дрянь под названием "конкуренция" всем в мозг воткнули когда разваливали страну. Рушили производство.

    Весь авиационный мир работает только на принципах "конкуренции"...только у вас...всё через одно место wassat
    А дальше у вас вообще..."Остапа..понесло" wassat
  4. L-39NG
    L-39NG 24 июля 2020 11:38 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Каждый производитель должен планироват своё производство сам и только отчислять государству законом установленные налоги. При монополии планирования и производства получается так - покупатель хочет приобрести предлагаемый товар, который ему нужен и в таком облике и качестве, которое ему нужно, а ему говорят, нет, вы будете брать то что вам дадут, т.к. мы это за вас и для вас запланировали. В результате, монополист плановик и производитель могут и цены поднимать и качество снижать. Покупатель всё равно будет брать, другого-то товара нету. Такая плановая экономика ведёт ко краху. Это мы уже проходили.
    1. ultra
      ultra 24 июля 2020 11:42 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: L-39NG
      Каждый производитель должен планироват своё производство сам и только отчислять государству законом установленные налоги

      Извините,но к ВПК это не относится.
    2. Малюта
      Малюта 24 июля 2020 11:54 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: L-39NG
      В результате, монополист плановик и производитель могут и цены поднимать и качество снижать. Покупатель всё равно будет брать, другого-то товара нету. Такая плановая экономика ведёт ко краху.

      Всё гораждо проще, "ВР" оседлает все финансовые потоки в вертолётостроении, сначала распилят деньги , а потом имущество заводов , оьъявив их инфраструктуру убыточной.
    3. L-39NG
      L-39NG 24 июля 2020 12:10 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Пример конкуренции из старых времён. Если в селе был плохой кузнец - неумейка, крестьяне ехали по соседним деревням и сёлам или на ярмарки в поисках лучшего товара, даже тогда люди могли выбирать из обширного ассортимента товаров у разных производителей. Это вам не "плановое" бери, что есть.
      Ну а тот плохой кузнец становился нищим и со всей семьёй. Каждый творцом своего счастья есть. И нечего деньги тратить на лодырей и неумех. Естественный одбор - на рынке оставались лучшие.
  5. orionvitt
    orionvitt 24 июля 2020 11:41 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: Владимир16
    Дрянь под названием "конкуренция" всем в мозг воткнули когда разваливали страну

    Ну не скажите. Конкуренция конкуренции рознь. При Союзе, между конструкторскими КБ, присутствовала здоровая конкуренция. И в ракетостроении, и в танкостроении, а уж в авиации, так вообще. Была конечно финансовая составляющая, но упор больше делался на престиж. С другой стороны, чем заняты Российские вертолётные КБ? Занимаются модернизацией разработок 70-х, 80-х годов. Где новые модели и типы вертолётов? Где отдача? Если они за тридцать с лишним лет по отдельности ничего нового не придумали, то пусть объединяют, может хоть вместе что то выйдет. Кстати, это касается и самолётных КБ. В "застойные" времена, каждое КБ, новые типы самолётов, выдавало "на гора", регулярно, с интенсивностью раз в два, три года. И многие до сих пор летают.
  6. Малюта
    Малюта 24 июля 2020 12:06 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Цитата: Владимир16
    "Калибр" создан в жесткой конкурентной борьбе с кем? На каких рынках была эта "борьба"?

    А вы когда нибудь в КБ работали? Если нет, то вам лучше помолчать, а то вы несёте какую то дичь.
  7. at84432384
    at84432384 24 июля 2020 12:16 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Конкуренция, это когда один убивает другого пользуясь, как правило, самыми грязными способами, ибо они самые дешёвые и действенные. Самый эффективный-коррупция. Применительно к авиапрому очень показательна история "конкуренции" КБ Сухова и Туполева (Суперджет против Ту-334). Теперь нет ни КБ Туполева, ни Суперджета.
  8. CSKA
    CSKA 24 июля 2020 14:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Владимир16
    Жизнь в очередной раз показывает, что плановая экономика эффективнее.

    ))))))) В каком месте показывает? На примере СССР?)))))) Или сейчас на примере КНДР и Кубы?
    Цитата: Владимир16
    Тракотра наши не выдержали конкуренцию с западом и пришлось закрыть заводы.
    Не ужто в эту шляпу до сих пор верят?

    Во всех цивилизованных экономически развитых странах.
    Цитата: Владимир16
    "Калибр" создан в жесткой конкурентной борьбе с кем?

    С конкурентами из-за границы.
  9. Vlad T
    Vlad T Вчера, 10:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вы не правы в одном, даже Сталин всегда имел несколько КБ (Лавочкин, Туполев, Петляков, Ильюшин...) и в одном направлении. Создали один РОСКОСМОС, там не спеша пилят, конкуренции нет, результаты плачевные...Всегда нужно иметь несколько изготовителей, иначе застой...
  • Uncle Lee
    Uncle Lee 24 июля 2020 10:12 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Цитата: svp67
    очень быстро загубит дело

    Су и Миг тоже сливают в кучу....
    1. Комментарий был удален.
    2. svp67
      svp67 24 июля 2020 10:18 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Су и Миг тоже сливают в кучу....

      Пока от этой идеи отказались...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 24 июля 2020 10:22 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: svp67
        Пока

        Предпосылка же была ! И вертолетчики туда же !
  • tank64rus
    tank64rus 24 июля 2020 10:23 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Особенно когда там г-н Сердюков "оптимизатор" всего и вся.
  • prior
    prior 24 июля 2020 10:58 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Да чего мучиться. Закрыть и КБ Камова и КБ Миля нафиг все сразу. Продавать энергоресурсы и покупать американские вертолёты.
    Вот цель этих грёбанных оптимизаторов и дэффективных манагеров.
    Или я чего то не понял?!
  • К-612-О
    К-612-О 24 июля 2020 11:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Так у нтх конкуренции уже лет 60 нет. Проектируют и разрабатывают нишевые машины абсолютно разного назначения. Еще не дай бог милевцы на палубу полезут. Туши свет.
  • древний
    древний 24 июля 2020 11:46 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: svp67
    Монополист, в любой сфере, очень быстро загубит дело

    А вот Владимр Владимирович так не считает wink
  • древний
    древний 24 июля 2020 12:04 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: svp67
    Да все ничего

    Да всё плохо, так как ...вот цитата статьи - "....По словам Богинского, основной целью объединения двух конструкторских бюро в НЦВ - выработка единых требований к персоналу и перебалансировка мощностей, вторая цель - повышений качества конструкторской документации для сдачи ее серийному заводу с первого раза."
    Т.е. человек к авиации не на..."сантиметр"...почитайте биографию...экономист.банкир,.."торговец"...ну прямо как..."Толя мепбельщик" wassat
    1. Какие у него .."единые требования" ещё fool
    2. Прышение качества КД..это вообще...за гранью разумного ( это в смысле..ластиком не подтирать,а только белзной?) wassat
    А про ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и про МЕТОДИКИ ОТРАБОТКИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР он вообще слышал?..Я не говорю.....что видел wassat
    3. Ну а про КД .."повышенного качества"...это вообще...нечто
    Т.е. человек не знает,как ему обосновать очередной "хапок", что бы....."вроде бы прилично было" wassat wassat
  • AUL
    AUL 24 июля 2020 12:12 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: svp67
    вторая цель - повышений качества конструкторской документации для сдачи ее серийному заводу с первого раза.

    Для этого надо объединяться?
    Еще одной целью создания НЦВ он назвал привлечение молодых специалистов к серьезной работе с "более ранних стадий".
    А без объединения - никак?
  • ficus2003
    ficus2003 24 июля 2020 12:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: svp67
    Монополист, в любой сфере, очень быстро загубит дело

    Рили? А Росатом?
  • Vlad T
    Vlad T 24 июля 2020 13:13 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вы правильно заметили. Даже Сталин всегда имел несколько КБ (Лавочкин, Туполев, Петляков, Ильюшин...) и в одном направлении. Создали один РОСКОСМОС, там не спеша пилят, конкуренции нет, результаты плачевные...Всегда нужно иметь несколько изготовителей, иначе застой...
  • Маркони41
    Маркони41 24 июля 2020 10:00 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Не хорошо это. Так хоть какая конкуренция была, а теперь только её иллюзия.
  • Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска 24 июля 2020 10:03 Новый
    • 17
    • 3
    +14
    Бред. И перебалансировка мощностей и качество конструкторской документации могут быть осуществлены без слияния. Очередной "фиговый листок" для "оптимизаций с поглощениями" даже благовидного предлога не смогли придумать
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 10:15 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Очередной "фиговый листок" для "оптимизаций с поглощениями" даже благовидного предлога не смогли придумать

      Реформатор Сердюков там просматривается и стиль похож..
    2. Комментарий был удален.
    3. Pavel57
      Pavel57 24 июля 2020 10:38 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Андрей из Челябинска (Андрей), а про долги КБ Камова Вы слышали?
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска 24 июля 2020 10:49 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Pavel57
        а про долги КБ Камова Вы слышали?

        Можно поинтересоваться - при чем тут долги?
        1. Pavel57
          Pavel57 24 июля 2020 10:57 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Андрей из Челябинска (Андрей), долги - один из факторов, который заставлял реформировать отрасль. Нет, ну если бы были Вы или я директором, то конечно покрыли бы долги из своего кармана.))))
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска 24 июля 2020 11:11 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Pavel57
            долги - один из факторов, который заставлял реформировать отрасль

            Павел, во-первых, при объединении долги никуда не исчезают - объединенная компания становится правопреемницей. Во-вторых, для государства наличие 2 таких КБ - вопрос стратегической важности, так что с долгами оно могло бы и помочь.
            1. Pavel57
              Pavel57 24 июля 2020 11:26 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Андрей из Челябинска (Андрей) , думаю в нашем сложном мире для государства сейчас таких вопросов стратегической важности - сотни. Решение об объединении не самое плохое.

              Долги придется покрывать, но главное не создавать новые долги.
              1. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска 24 июля 2020 11:42 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: Pavel57
                думаю в нашем сложном мире для государства сейчас таких вопросов стратегической важности - сотни

                Верно. Но ведущие отрасли, такие как авиа- судо- атом- и им аналогичные должны быть в приоритете.
    4. древний
      древний 24 июля 2020 11:28 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Бред.

      Андрей,браво...полностью с вами согласен...а тем кто "топит" за слияние КБ приследуют иные цели, ну а форумчане по...."не знанию" wassat
      Никто ещё и никогда НЕ ОТМЕНЯЛ
      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      (.Система разработки и постановки продукции на производство)

      Раздел.... ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.

      Глава ....ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИЗДЕЛИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

      1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России ВНЕСЕН Управлением машиностроения Госстандарта России

      2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.01.01 г.

      3 ВЗАМЕН ГОСТ В 15.203-79, ГОСТ В 15.204-79 на территории Российской Федерации
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска 24 июля 2020 11:42 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Как я рад видеть Вас снова! hi
        1. древний
          древний 24 июля 2020 11:45 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Как я рад видеть Вас снова!

          Взаимно drinks когда появилась возможность то всегда "читал " Вас good
          Правда я уже не.."рысак"..но кое-что ещё.."имеется"..так что..попробуем..."побадаться" wink
    5. ultra
      ultra 24 июля 2020 11:45 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Нынешняя Россия не "потянет" советское наследие в ВПК.
  • Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 10:08 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Плохо это. Кто то кого то "съест"... При таких слияниях по другому не бывает. Увы.
  • Blue Fox
    Blue Fox 24 июля 2020 10:12 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    А не получится ли, что отношение поменяется на " И так сойдёт!" (с)? Будут брать и так, раз иного нет?
  • Alex66
    Alex66 24 июля 2020 10:13 Новый
    • 2
    • 2
    0
    А Сердюков к вертолетам отношения не имеет, это многое бы прояснило?
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 10:17 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: Alex66
      А Сердюков к вертолетам отношения не имеет, это многое бы прояснило?

      8 мая 2019 года избран председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».
      1. Pavel57
        Pavel57 24 июля 2020 10:36 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Svarog, а когда Вертолеты России вошли в ОАК?
        1. Svarog
          Svarog 24 июля 2020 10:48 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          Цитата: Pavel57
          Svarog, а когда Вертолеты России вошли в ОАК?

          Пока не вошли, но должны войти это в планах..
          1. Pavel57
            Pavel57 24 июля 2020 11:01 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Пока не вошли, но должны войти это в планах..

            Тогда зачем об этом говорить, как о свершившемся факте?
            1. Svarog
              Svarog 24 июля 2020 11:05 Новый
              • 2
              • 4
              -2
              Цитата: Pavel57
              Тогда зачем об этом говорить, как о свершившемся факте?

              Где это я сказал как о свершившемся факте? Посмотрите внимательнее, прежде чем вопросы задавать..
              1. Pavel57
                Pavel57 24 июля 2020 11:14 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                Значит я не понял в мешанине Ваших фактов - Сердюков, ОАК и Камов.
  • Вихорь
    Вихорь 24 июля 2020 10:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В Советском Союзе была практика объединения отстающего колхоза с передовым для улучшения показателей в целом по району. Похоже камовцев заставили протянуть руку помощи милевцам для улучшения показателей холдинга "Вертолёты России"...
  • tank64rus
    tank64rus 24 июля 2020 10:22 Новый
    • 1
    • 1
    0
    В СССР конкуренцию между КБ всегда поддерживали.
    1. ultra
      ultra 24 июля 2020 11:47 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Так то в СССР было,мы далеко не СССР по уровню науки и промышленности.
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 10:35 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: tank64rus
    В СССР конкуренцию между КБ всегда поддерживали.


    Ага, а истории как Туполев отжимал проекты у Ильюшина, Мясищева и Сухова Вы знаете?
    И наоборот, такие примеры тоже были. Это конкуренция не на техническом уровне, а на уровне лоббизма в оборонном отделе ЦК.
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 10:41 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Цитата: Владимир16
    Нет рынка в обороне страны. Другой подход.
    Есть государственные задачи.


    Рыное есть всегда, он в СССР , да и в России, был на уровне министерств и ЦК.
    Примеры - 3 основных танка, 3 боевых вертолета. Можно вспомнить про количество баллистических ракет.
  • rotkiv04
    rotkiv04 24 июля 2020 10:49 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Опыт уже таких объединений есть - Су и МИГ, результат тоже есть - МИГ почти убили, история российских оптимизаторов ничему не учит, их может лечить только товарищ маузер
  • tihonmarine
    tihonmarine 24 июля 2020 10:49 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Андрей Богинский – кандидат экономических наук, имеет звание «Почетный Авиастроитель». Является членом совета директоров АО «Вертолеты России» с 30 июня 2015 года.
    Журналисты, экономисы, юристы руководят космосом, самолётостроение, моторостроением и т.д. Но почему ракетостроители, авиастроители, конструкторы не руководят банками, не работают адвокатами.
    1. Ярик
      Ярик 24 июля 2020 12:22 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Потому что у него задача не вертолетостроение как таковое, а контроль движения бабла. Они поняли, что не могут создать чего то стоящего, прорывного и решили, а на фига мы тратим на это бабло. Объединим и затраты станут меньше. А этот клоун с экономии еще и премию получит
  • senima56
    senima56 24 июля 2020 10:49 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    А как же "здоровая, честная конкуренция"?! hi Исходя из статьи - нужно и концерн "Калашников" с ЗИДом (заводом имени Дегтярёва) тоже объединить?! negative
  • Dikson
    Dikson 24 июля 2020 10:56 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Грядёт оптимизация и сокращение штатов? Создание Корпораций у нас порождает неповоротливых, медлительных, жрущих деньги монстров, в которых умирает конструкторская мысль.
  • Alien From
    Alien From 24 июля 2020 10:58 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Распил!-вот единственная цель которую они преследуют! Паразиты!
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 11:08 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Вихорь
    Похоже камовцев заставили протянуть руку помощи милевцам для улучшения показателей холдинга "Вертолёты России"...


    Про долги Камова я уже упомянул, так что , если долги считать рукой помощи......
  • Кирилл Г...
    Кирилл Г... 24 июля 2020 11:23 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Цитата: svp67
    Ка-60 и Ка-226? Эти проекты потеснили "Миля" на его площадке.

    У Миля есть борта соответствующего класса?
  • 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 11:29 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Чего еще можно было ожидать от менеджера АвтоВАЗа.
  • алекс самолетов
    алекс самолетов 24 июля 2020 11:32 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В Союзе было больше конкуренции чем сейчас.каждое ОКБ ппредлагало свои идеи,своё видение(что в самолёто что в вертолето строении)теперь эта чёртова оптимизация.тьфу на неё!!давайте уж оптимизруем АП,госдуму,совфред.
  • Radikal
    Radikal 24 июля 2020 11:39 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Из Википедии -
    Андрей Иванович Богинский
    Дата рождения 11 августа 1974 (45 лет)
    Место рождения Брянск
    Гражданство Россия
    Род деятельности экономист, организатор промышленности
    Вот эта последняя (смешная) фраза обо всём говорит. Не надо иметь профильного, или хотя бы просто инженерного образования, чтобы стать "организатором промышленности". lol Любопытно, в перечне профессий, и специальностей имеется таковая? wassat
    "Мы все учились понемногу,
    Чему-нибудь, и как-нибудь... ."
    Поэт-писатель конечно имел в виду несколько иное, однако применительно к нынешним "организаторам" не только промышленности, но и всего остального слово - "как-нибудь" очень даже подходяще... . sad
  • Drugov
    Drugov 24 июля 2020 11:53 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Вместо того, что бы ставить перед КБ конкретные задачи и мотивировать на получение результата в честной конкурентной борьбы эти модернизаторы убивают стремление к созиданию и всячески потворствуют появлению очередной мертворожденной, неэффективной корпорации.
  • standan
    standan 24 июля 2020 12:12 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: svp67

    Достаточно быстро, судя по тому как у него на мировой арене отбирают заказы на строительство АЭС и главное на обслуживание АЭС "советской постройки"

    Пруфы будут или это тоже сказки?
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 12:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создать на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" было принято в октябре 2019 года советом директоров холдинга "Вертолеты России".-это там где сердючка героиня сериала- укради с любовницей и стань героем
  • Ярик
    Ярик 24 июля 2020 12:17 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Кому это надо? Это надо тем, у кого перестало хватать на яхты, зарубежные футбольные клубы. Тем, кто обороной страны меньше всего заинтересован. А со слов этого глявного вертолетчика: про конкуренцию, загруженностью и т.д и т.п,, это такой же бред типа рогозиновского про батуты.
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 12:26 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: rotkiv04
    Опыт уже таких объединений есть - Су и МИГ, результат тоже есть - МИГ почти убили, история российских оптимизаторов ничему не учит, их может лечить только товарищ маузер

    МиГ почти убил Погосян, но с другой стороны предпосылки для этого создал еще Беляков.
  • standan
    standan 24 июля 2020 12:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: svp67
    Цитата: Владимир16
    Росатом например быстро губит дело?

    Достаточно быстро, судя по тому как у него на мировой арене отбирают заказы на строительство АЭС и главное на обслуживание АЭС "советской постройки"

    https://yandex.ru/turbo/s/ng.ru/economics/2019-07-15/4_7623_1507191447.html
  • iouris
    iouris 24 июля 2020 12:28 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Оптимизацию также проводили до начала пандемии в медицине.
  • APASUS
    APASUS 24 июля 2020 12:46 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Надо объединить все авиацию в громадный холдинг и создать еще одного неповоротливого монстра,типа Роснано ! laughing
    1. iouris
      iouris 24 июля 2020 13:12 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      На "Роснано" руку поднять не посмеют, а вот остальных "монстров" утилизируют.
      На "всероссийском" диктанте фрагмент текста "Руслан и Людмила" многими экзаменуемыми распознавался как "Роснано и Людмила", а вместо "спортинвентарь" они услышали "спорт и янтарь".
      "Камов и Миль" теперь будут "Камила".
  • Garant_Solntselikij
    Garant_Solntselikij 24 июля 2020 13:32 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Ну если объединят, миль сожрет камова за пару лет, тут и к бабки не ходи
  • Ros 56
    Ros 56 24 июля 2020 14:14 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Кто такой этот Богинский, если такую хрень за аргументы выдает. Создайте единые требования к документации и все.
  • Злой 55
    Злой 55 Вчера, 05:15 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Рыжий никогда не скажет правду...
  • NordUral
    NordUral Вчера, 14:24 Новый
    • 0
    • 0
    0
    У них всех вижу, что раздвоение сознания. Недавно только прочел, что решили не объединять. А тут, не было ни разу, но опять снова.
  • фа2998
    фа2998 Вчера, 15:11 Новый
    • 0
    • 0
    0
    lol Прочитали новость из Москвы,и властители из Вашингтона решили соединить Нортроп+Боинг+Дженерал Електрик.Хотят Москву обскакать laughing