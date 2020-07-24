В Китае обратили внимание на увеличение Россией вложений в создание БПЛА

Как и многие другие страны, Россия сегодня активно занимается созданием и развитием беспилотных летательных аппаратов для своей армии. Они являются важным направлением военной техники, без которой уже невозможно представить современные боевые действия.О достижениях в развитии военных беспилотников в России пишет китайское издание «Хуанцю шибао».Увеличение инвестиций в эту технику началось в нашей стране с 2012 года. Сейчас на вооружении российской армии находится более двух тысяч БПЛА, большинство из которых уже успели принять участие в выполнении учебных и боевых задач. Во время антитеррористической операции в Сирии российские беспилотники произвели более 23 тысяч вылетов, проведя в воздухе суммарно более 140 тысяч часов.В основном Россия использует на Ближнем Востоке малогабаритные БПЛА. Они занимаются разведкой, радиоэлектронной борьбой, мониторингом и ретрансляцией связи. Помимо этого, беспилотники оценивают ущерб, нанесенный противнику в результате авиационных и артиллерийских ударов. Также большую пользу приносят БПЛА при проведении поисково-спасательных операций. В частности, в 2015 году пилота истребителя Су-24, сбитого турецкими ВВС, первым нашел беспилотник «Орлан-10».И хотя еще наблюдается отставание России от других стран в развитии беспилотной техники, наши разработчики постепенно сокращают этот разрыв. Особого внимания заслуживает появление тяжелого средневысотного беспилотника «Орион» и разрабатываемого стеллс-БПЛА «Охотник», который должен стать прототипом беспилотного истребителя шестого поколения. На данный момент, это первые российские модели своего класса, над развитием которых еще предстоит много работы.Пока что в России наблюдается нехватка ударно-разведывательных дронов и крупногабаритных БПЛА, способных действовать на большой высоте, длительное время находясь в воздухе, но это направление активно развивается.