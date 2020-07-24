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В Китае обратили внимание на увеличение Россией вложений в создание БПЛА

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Как и многие другие страны, Россия сегодня активно занимается созданием и развитием беспилотных летательных аппаратов для своей армии. Они являются важным направлением военной техники, без которой уже невозможно представить современные боевые действия.


О достижениях в развитии военных беспилотников в России пишет китайское издание «Хуанцю шибао».

Увеличение инвестиций в эту технику началось в нашей стране с 2012 года. Сейчас на вооружении российской армии находится более двух тысяч БПЛА, большинство из которых уже успели принять участие в выполнении учебных и боевых задач. Во время антитеррористической операции в Сирии российские беспилотники произвели более 23 тысяч вылетов, проведя в воздухе суммарно более 140 тысяч часов.

В основном Россия использует на Ближнем Востоке малогабаритные БПЛА. Они занимаются разведкой, радиоэлектронной борьбой, мониторингом и ретрансляцией связи. Помимо этого, беспилотники оценивают ущерб, нанесенный противнику в результате авиационных и артиллерийских ударов. Также большую пользу приносят БПЛА при проведении поисково-спасательных операций. В частности, в 2015 году пилота истребителя Су-24, сбитого турецкими ВВС, первым нашел беспилотник «Орлан-10».

И хотя еще наблюдается отставание России от других стран в развитии беспилотной техники, наши разработчики постепенно сокращают этот разрыв. Особого внимания заслуживает появление тяжелого средневысотного беспилотника «Орион» и разрабатываемого стеллс-БПЛА «Охотник», который должен стать прототипом беспилотного истребителя шестого поколения. На данный момент, это первые российские модели своего класса, над развитием которых еще предстоит много работы.

Пока что в России наблюдается нехватка ударно-разведывательных дронов и крупногабаритных БПЛА, способных действовать на большой высоте, длительное время находясь в воздухе, но это направление активно развивается.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Минобороны РФ
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Мнение китайских экспертов ('Хуанцю шибао', Китай)
Тема недели: Является ли Россия для Китая эффективным партнёром в противостоянии западному давлению? ('Хуанцю шибао', Китай)
59 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 24 июля 2020 10:30 Новый
    • 13
    • 2
    +11
    Развитие беспилотной техники можно будет назвать успешным, когда за комплектующими для неё не придется обращаться в "китайский супермаркет".
    Самое принципиальное должны уметь делать сами и не абы как, а высокого качества и класса!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 10:44 Новый
      • 6
      • 18
      -12
      да уже поздно пить боржоми, их не перегнать а выпускать свое так кто нам технологии и станки продаст? изучать сначала все то лет 20 надо, навсегда отстали но возможно будет шанс когда технологии отойдут от микроэлектроники
      1. paco.soto
        paco.soto 24 июля 2020 11:11 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        Китайцы тролят. Всё можно купить на амазоне простому обывателю, с доставкой надом.

      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova 24 июля 2020 12:18 Новый
        • 5
        • 9
        -4
        какие гады минусы поставили!!!
        1. standan
          standan 24 июля 2020 12:36 Новый
          • 6
          • 3
          +3
          Наверное те, которые ваш коммент прочитали. Вы, прежде чем чушь писать, хотя тему погуглите
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova 24 июля 2020 13:17 Новый
            • 5
            • 11
            -6
            где чушь? это у вас чушь везде, нам не уже не угнаться за китаем
            1. standan
              standan 24 июля 2020 13:22 Новый
              • 7
              • 4
              +3
              Вы разбираетесь в электронике? Сколько предприятий в России выпускают электронные компоненты? Еще раз повторю, прежде чем писать, изучите тему.
              1. rocket757
                rocket757 24 июля 2020 13:54 Новый
                • 2
                • 2
                0
                Минусовать и правда было не обязательно!!!
                Заблуждается человек, попробуйте, для начала, переубедить!
                Вот из прынципа, подправлю даме "имидж" и рейтинг! Хотя написанное и правда .... заблуждение, не знание темы вообще!
                От себя - у китайцев в производстве НЕТ НИЧЕГО, что мы не умеем делать, притом на хорошем уровне. Просто у них производство развивается давно, а у мы, после глобального разрушения, восстановится никак не можем в должной степени.
                1. standan
                  standan 24 июля 2020 13:59 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Я никого не минусовал, не мой метод. Вам поставил +. А переубеждать человека, который с апломбом утверждает то, о чем понятия не имеет от слова совсем, бесполезно. Пусть сначала изучит тему, а потом можно и поспорить.
                  1. rocket757
                    rocket757 24 июля 2020 14:16 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    У меня уже рефлекс, дам не обижать, а то в один прекрасный момент в принесенном кофе может оказаться .... пурген, например! Не хочу!!!
                    Учить, переубеждать их, это дело .... не каждый рискнёт, но здесь то, дистанционно, можно попробовать.
                    1. standan
                      standan 24 июля 2020 14:19 Новый
                      • 2
                      • 0
                      +2
                      В мыслях не имел никого обижать, просто ответил на заданный вопрос :)
                      1. rocket757
                        rocket757 24 июля 2020 14:27 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Хватает таких, кто ляпает минус без объяснений, а то и оскорбительно пишет.
                        Я или игнорирую, или пишу своё мнение ... минусы мне не интересны.
                      2. standan
                        standan 24 июля 2020 14:31 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        Я стараюсь задавать вопросы по теме, по ответам видно, в теме оппонент или нет. Некоторые просто сливаются, это одноразовые набрасывальщики. Все сразу видно.
                      3. rocket757
                        rocket757 24 июля 2020 14:51 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Многие "блистают" знаниями из Вики или ещё откуда не понятно.
                        С такими спорить бесполезно.
                        Если уж не знаешь, не лезь в дебри. По большинству тем можно высказать мнение, не залезая в специфические дебри!!!
                        Такая пора, Вики всего знайки наступают.
                      4. standan
                        standan 24 июля 2020 14:55 Новый
                        • 1
                        • 0
                        +1
                        Вики, к сожалению, уже не торт :)
  2. Dimy4
    Dimy4 24 июля 2020 12:49 Новый
    • 1
    • 1
    0
    какие гады минусы поставили!!!

    Анастасия, начинать никогда не поздно, поздно когда в туалет не успеваешь. А Петр I флот тоже строить начинал когда в Европе уже флоты оформившиеся были.
    П.С. Я минус не ставил.
  3. paco.soto
    paco.soto 24 июля 2020 18:56 Новый
    • 0
    • 0
    0
    какие гады минусы поставили!!!©
    Смеясь, отеческим голосом: забудь, это неудачники...
  • Vlad T
    Vlad T 24 июля 2020 12:54 Новый
    • 4
    • 7
    -3
    Настя не кричите,- всё пропало, истерика не поможет. Вот логическое мыщление очень поможет .Сегодня в мире НИКТО не производит всё изделие, изготовление распределяется по союзникам. (Ф-35). Так союзник КНР, и совместно производить, и проблем не видно .. Но правительство РФ компрадорское по сути, вот в чём главная проблема....
    1. rocket757
      rocket757 24 июля 2020 13:57 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Vlad T
      Но правительство РФ компрадорское по сути, вот в чём главная проблема

      Это не единственная проблема, хотя очень серьезная.
      Если начать перечислять все наши проблемы, перечень получится ... ох, ох, ох!
  • rocket757
    rocket757 24 июля 2020 13:47 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как любил говорить агент 007, никогда не говорите "никогда", вас обязательно переубедят и это, возможно, будет больно.
  • orionvitt
    orionvitt 24 июля 2020 11:05 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Цитата: rocket757
    когда за комплектующими для неё не придется обращаться в "китайский супермаркет"

    Что поделаешь, "отрыжка" глобализации. Но не переживайте, такая же кухня с комплектующими во всём мире. В том числе и в штатах, как бы ещё не в большей степени, чем в России.
    1. rocket757
      rocket757 24 июля 2020 13:59 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: orionvitt
      Но не переживайте, такая же кухня с комплектующими во всём мире

      Это понятно, НО, не так много тех, кому с помощью санкций, кислород могут, могут ОГРАНИЧИТЬ.
      Поэтому и призываю, выпускать у себя если не всё, но то, на что могут наложить запрет или уже запретили поставки, в обязательном порядке!!!
  • Шмель_3
    Шмель_3 24 июля 2020 12:24 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    rocket757 (Виктор)
    Цитата: rocket757
    Самое принципиальное должны уметь делать сами и не абы как, а высокого качества и класса!

    Согласен с вами полностью. Только у меня возник вопрос: откуда китайские сми узнали: обратили внимание на увеличение Россией вложений в создание БПЛА. Кто им сообщил об этом? Может еще ТТХ этих БПЛА выложим? Что такое секретность - неизвестно?
    1. rocket757
      rocket757 24 июля 2020 14:05 Новый
      • 1
      • 1
      0
      О да, СЕКРЕТНОСТЬ!!! У нас тоже "течет", если не "течет" то "капает" .... а "друзья"/ соседи по капелькам собирают и могут строить любые теории!!!
      Всякие заявления, анализы и прочее в инете, СМИ, это теперь поляна, на которой буйным цветом распускаются плоды необузданной фантазии всяких, разных.
      Особо верить смысла нет, а вот поржать, очень часто так и приходится!
      1. Шмель_3
        Шмель_3 24 июля 2020 14:25 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        rocket757 (Виктор)
        Мда, ну а если вспомнить про задержания по подозрению в шпионаже в Роскосмосе, то не до смеха становится.
        1. rocket757
          rocket757 24 июля 2020 14:31 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Заявления от официальных органов, структур, требуют пристального рассмотрения.
          Там тоже бывают кикозы, но не в так уж часто.
          И да, если подтверждаются факты шпионажа, предательства, это настораживает!!!
    2. donavi49
      donavi49 24 июля 2020 16:06 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Сегодня ТТХ (еще и приукрашенные) выкладывают на этапе препрототипа/макета для выставки. Ибо если долго мять секретность, то рыночек закроют и все. Купит родное МО 100 единиц, а дальше сокращение, банкротство и все это (например, повторю Ми-26Т2 - делали на собственные деньги, потом взяли кредит под экспортные заинтересованости, потом Алжир вложил денег как инвестор и только так Ми-26Т2 родился таки. Сейчас же МО дало денег на доводку борта под спецификации и требования, ну, а затем заказало 10 машин - против 14 алжирских и 2 иорданских например).

      Насчет Китая, он отожрал практически всю нишу БПЛА для тех стран, которые не являются стабильными клиентами запада, то есть ту, на которую будет претендовать и Россия, когда освоит БПЛА конкурентного уровня.

      Например, Сербия - купила именно у Китая ударно-разведывательные СН-92А


      Упомянутый выше Алжир закупил очередную партию СН-4 в Китае, а также модели меньшего размера.


      Индонезия (главный в регионе клиент по ВТС для России), закупила СН-4 в Китае, причем представили его интересно, впервые БПЛА пролетел на параде, своим ходом:


      Египет заказал 32 машины в версии 1D (17 метров размаха, против 14 у обычной, 400кг вооружения, слот под мощную РЛС картографирования земной поверхности качества, сравнимого с фотоснимками сделанными с низкой высоты).


      Саудиты постоянно докупают разные модели ударно-разведывательных БПЛА.


      И еще куча по мелочи, включая Казахстан, Узбекистан и Ирак (еще один ключевой закупщик вооружений в России).
      1. Grazdanin
        Grazdanin Сегодня, 00:04 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Китайские БПЛА скорее покупают из-за отсутствия выбора. США и Израиль продают своим и очень дорого, Турция на подходе, у Ирана нельзя покупать, а больше никого и не вспомнить. К Китайским БПЛА большие вопросы по качеству, вроде Саудиты вообще их продают.
  • Runoway
    Runoway 24 июля 2020 10:33 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Давно пора!!!!!! Эх щас бы советские кружки, журнал юный техник да + современные технологии good fellow
    1. svp67
      svp67 24 июля 2020 10:41 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Runoway
      Эх щас бы советские кружки, журнал юный техник да + современные технологии

      Этого уже мало...К ним надо бы еще и высокий класс образования и производства приложить
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 24 июля 2020 11:00 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        А эффективные менеджеры это смогут ?
      2. paco.soto
        paco.soto 24 июля 2020 11:23 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Этого уже мало...К ним надо бы еще и высокий класс образования и производства приложить©
        Судя по илюстративному фото - йа простой французский старикашка могу в гараже создать России бкспилотную авиацию этого типа . Смеясь: дайте финансирования!

        1. svp67
          svp67 24 июля 2020 11:27 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Цитата: paco.soto
          Судя по илюстративному фото - йа простой старикашка могу создать России бкспилотную авиацию этого типа . Смеясь: дайте финансирования!

          Вы видите то что снаружи, но вот то что внутри и вне этого, Вы уже не создадите, имея за плечами лишь авиамодельный кружок. Способны ли Ваши модели двигаться по заданному маршруту поддерживая связь с командным пунктом и передавая туда массу информации, часто в условиях радиоэлектронного подавления, есть ли у Вас в запасе стабилизированная миниатюрная платформа, для крепления высококлассной оптики и тд и тп...
          1. paco.soto
            paco.soto 24 июля 2020 11:43 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Утирая бородой старческую скупую слезу: йа есть бедный французский старикашка. А получив финансирование, всё это бы заказал легко - мне, как старому клиенту даже со скидкой . Прошу прощения за шуточный формат. С уважением Вам.
            1. svp67
              svp67 24 июля 2020 11:47 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: paco.soto
              йа есть бедный французский старикашка.

              Так окажите помощь Франции, а то у неё с БПЛА как то пока тоже не срастается...
              1. paco.soto
                paco.soto 24 июля 2020 11:53 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                Так окажите помощь Франции, а то у неё с БПЛА как то пока тоже не срастается...©
                Французов не разведёш на "сколково" в гараже. У них даже ВО нет .
                1. svp67
                  svp67 24 июля 2020 11:54 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Цитата: paco.soto
                  Французов не разведёш на "сколково" в гараже. У них даже ВО нет .

                  Вот Вы сразы поставили все точки над "Ё"
                  1. paco.soto
                    paco.soto 24 июля 2020 12:05 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Вот Вы сразы поставили все точки над "Ё"©
                    С улыбкой: мне старому прохиндею ещё 20 лет тому "быстро перья укоротили"
                  2. paco.soto
                    paco.soto 24 июля 2020 19:27 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Вот Вы сразы поставили все точки над "Ё"©
                    С улыбкой: мне старому прохиндею ещё 20 лет тому "быстро Ё™ перья укоротили".
                    Прошу прощения за непонятный ответ.
                    Исправил. С уважением Вам.
        2. Last centurion
          Last centurion 24 июля 2020 12:53 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          классные модельки. я вот тут думаю стекловолокном обклеить sonicmodell ar wing900 в 2 слоя. ДиАйВайщики , охотники, да вообще нормальные мужики они такие -у кого дома ружжо "на уток"(с брат), у кого робингудовский разборный лук из пвх труб, у кого лазерный пистолет, у кого койлган в 10 ступеней, а у авиамоделистов - личные крылатые ракеты :) мирная версия бронепоезда
          1. paco.soto
            paco.soto 24 июля 2020 13:45 Новый
            • 0
            • 0
            0
            стекловолокном обклеить sonicmodell ar wing900 в 2 слоя.©
            В моём хобби-случае: нельзя ничего укреплять - "при теоретическом падении модели мне на голову - должна рассыпаться модель, а не голова". Любой следующий класс моделей йа финансово не потяну - там уже намного залицензировано. С уважением Вам.
    2. Пленник
      Пленник 24 июля 2020 10:59 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Для этого РСФСР восстанавливать нужно. Как минимум.
  • sav
    sav 24 июля 2020 10:44 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Все верно: вложение в передовые технологии наиболее оправдано.
  • Гидрограф бухта Золотой Рог
    Гидрограф бухта Золотой Рог 24 июля 2020 10:45 Новый
    • 1
    • 14
    -13
    Прорыва не вижу, вижу 1 экз сверхдорогой
    Простого как у Турции нет
    1. orionvitt
      orionvitt 24 июля 2020 11:22 Новый
      • 1
      • 1
      0
      1 экз сверхдорогой
      А где вы видели дешевый прототип?
      Простого как у Турции не
      Просто и не дорого, это по вашему сколько? Сто рублей? К тому же турецкий, дешевый относительно, цена вопроса упирается в миллионы долл. Опять таки, все эти беспилотники, хороши в войнах малой напряженности, со слабым противником. Против мало мальски боеспособной армии, обладающей хоть каким то нормальным ПВО, БПЛА в разы теряют свою эффективность. Одним словом, сбиваются на раз.
      1. Шмель_3
        Шмель_3 24 июля 2020 12:15 Новый
        • 1
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        0
        orionvitt (Виталий)
        Цитата: orionvitt
        Против мало мальски боеспособной армии, обладающей хоть каким то нормальным ПВО, БПЛА в разы теряют свою эффективность. Одним словом, сбиваются на раз.

        Это вопрос спорный. С роем БПЛА камикадзе, не каждая ПВО справится. Для примера атака нефтебаз Саудовской Аравии. Только прошу вас не надо убеждать меня, что пэтриоты - сущее барахло.
        1. orionvitt
          orionvitt 24 июля 2020 12:23 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: Шмель_3
          Для примера атака нефтебаз Саудовской Аравии. Только прошу вас не надо убеждать меня, что пэтриоты - сущее барахло.

          А атака хуситами столичного аэропорта? Тоже роем атаковали? Старые добрые "точки У". Вот только прошу вас, не надо убеждать меня, что пэтриоты - сущий шедевр. Они даже тревогу не подняли.
          1. Шмель_3
            Шмель_3 24 июля 2020 12:31 Новый
            • 1
            • 1
            0
            orionvitt (Виталий)
            Цитата: orionvitt
            Они даже тревогу не подняли.

            Так это пэтриот барахло, или оператор проспал? Уточните пожалуйста Во вторых, приведите мое утверждение, что пэтриот - шедевр. Ни когда не считайте, что ваш соперник (противник) слабее вас, глупее вас.
            1. orionvitt
              orionvitt 24 июля 2020 12:38 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Цитата: Шмель_3
              Так это пэтриот барахло, или оператор проспал?

              Какая разница.
              приведите мое утверждение, что пэтриот - шедевр
              В таком случае, приведите в свою очередь моё утверждение, что петриот - барахло. Сами придумали, сами же и цепляетесь. Я писал про "нормальные ПВО". .А кто там оператор проспал, или комплексы барахло, значения не имеет. Важна система в целом.
  • arhitroll
    arhitroll 24 июля 2020 11:20 Новый
    • 0
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    Я надеюсь что наши спецы уделяют внимание программированию взаимодействия разных элементов. Выйграет лучшая программа. Надо нарабатывать алгоритмы взаимодействия...
  • Drugov
    Drugov 24 июля 2020 11:35 Новый
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    Очень сложное направление ибо зачастую получается так, что новейшая модель к моменту серийного выпуска уже технологически устаревает и заложенные характеристики не отвечают текущим требованиям.
  • Dikson
    Dikson 24 июля 2020 11:43 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Зачётный троллинг со стороны китайцев... ))) Всё равно к ним за комплектующими обращаться... Активно у нас видите ли развивается направление крупногабаритных БПЛА.. На каких двигателях ? С чьей начинкой? До санкций хоть у французов можно было что-то брать.. А нынче - учите китайский.. ) С игрушек начинать надо было.. с детских игрушек..
    1. paco.soto
      paco.soto 24 июля 2020 19:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Зачётный троллинг со стороны китайцев... ))) Всё равно к ним за комплектующими обращаться... Активно у нас видите ли развивается направление крупногабаритных БПЛА.. На каких двигателях ? С чьей начинкой?©
      Нейтральное мнение: моя средняя ДОЧЬ была в Китае 5 лет тому , как по программе университета. Так она метафоризировала по приезду: это ходячие мертвецы, из сериала , которые захватят мир технологиями
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 12:10 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    так-внимание обратили-когда скажут что у русских бпла плохие-через неделю?или раньше?
  • jeka424
    jeka424 24 июля 2020 12:48 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Вложений много результата нет
  • Mavrikiy
    Mavrikiy 24 июля 2020 13:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    в Сирии российские беспилотники произвели более 23 тысяч вылетов, проведя в воздухе суммарно более 140 тысяч часов.
    В основном Россия использует на Ближнем Востоке малогабаритные БПЛА.
    7 часов полета на практически каждый вылет малогабаритных БПЛА, сомнительно. recourse
    1. donavi49
      donavi49 24 июля 2020 15:43 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Форпост - менее 500кг взлетного, 15-17 часов работы.


      Орлан - 34кг, время работы 6-8 часов от температуры и режима. Их в Сирии особенно активно используют, исходя из регулярных потерь.


  • фа2998
    фа2998 Вчера, 15:19 Новый
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    Цитата: rocket757
    От себя - у китайцев в производстве НЕТ НИЧЕГО, что мы не умеем делать, притом на хорошем уровне. Просто у них производство развивается давно,

    А у нас-изобилие на прилавках-Майд ин раша.Китайскому производству-20-25 лет!Ну прям вековая фирма,мы им ЗиС-ы посылали,и старые танки...
  • Капитан Немо
    Капитан Немо Вчера, 20:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Где серийный выпуск поршневых авиамоторов, где массовое производство авиабензина? В турции инженер - уважаемая профессия, в РФ - что то вроде блаженного со статусом холопа.