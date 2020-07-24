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Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ

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Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ

Воздухонезависимая (анаэробная) энергетическая установка (ВНЭУ) для дизель-электрических подводных лодок будет создана до конца 2023 года. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью журналу "Национальная оборона".


По словам Рахманова в настоящее время идут проектные работы в рамках заключенного в октябре 2019 года госконтракта между ЦКБ МТ "Рубин" и Минпромторгом России на создание опытного корабельного образца ВНЭУ.

Идут проектные работы. Однако решение о практическом внедрении этой технологии в конкретные проекты будет приниматься только по результатам выполнения контракта – не ранее конца 2023 года

- заявил он.

Предполагается, что первые ВНЭУ будут установлены на подлодки проекта 677 "Лада", о чем уже неоднократно заявлялось. Также рассматривается применение воздухонезависимой установки на подлодках "Амур-1650", предназначенных для поставки на экспорт. Такие ДЭПЛ Россия предложила построить для Индии.

Отметим, что кроме ЦКБ МТ "Рубин" свою воздухонезависимую установку для дизель-электрических подлодок создает и морское бюро "Малахит", при чем работы ведутся в инициативном порядке.

Применение ВНЭУ избавляет корабль от необходимости всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, необходимого для работы дизель-генераторов в подводном положении. Нахождение ДЭПЛ с ВНЭУ под водой может достигать 14 суток без всплытия.
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Пять новых ДЭПЛ получит ВМФ в 2015–2017 годах
Заложен киль первого с советских времен ледокола мощностью 25 мегаватт
77 комментариев
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  1. Тузик
    Тузик 24 июля 2020 10:51 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    еще бы аккумуляторные батареи как у японцев.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 11:27 Новый
      • 13
      • 3
      +10
      У нас АС-31 и у американцев малая диверсионная ПЛ на литий ионных АКБ уже полыхнули. Теперь очередь японцев.....
      АКБ надо дорабатывать
      1. Vlad T
        Vlad T 24 июля 2020 12:35 Новый
        • 12
        • 5
        +7
        Чьей поставки батарей , РОСНАНО или зарубежные, все одинаково вражеские.... Случай из практики. В ельцинский период лобзаний с США, поставили из США кадмиевые аккумуляторы, Через полгода подавляющее большинство вышло из строя, ибо в ячеке из 24 батарей одна как правило выходила из строя, вся сборка не рабочая... Возможно сейчас покруче, с возгоранием... Наши успешные менеджеры умеют только импорт втюхивать и откаты считать...
        1. Narak-zempo
          Narak-zempo Вчера, 09:07 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Аккумуляторы - вещь непредсказуемая. Из личной практики с бытовыми пальцами NiMH одного очень известного бренда - уже через несколько циклов ёмкость банок расходится процентов на 10, а при работе в сборке, где общий канал зарядки - это быстрая смерть батареи. У других производителей картина ещё хуже.
          1. Vlad T
            Vlad T Вчера, 09:53 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Вы не поняли, поставка была заранее просчитаной диверсией... Есть процент отказов, но когда они не вписываются ни в какие рамки, и приносят самые большие потери, это и называется предумушленным деяние, просче саботаж......
  2. svp67
    svp67 24 июля 2020 10:52 Новый
    • 20
    • 3
    +17
    Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ
    Так они и ранее были известны : "после дождичка в четверг".
    Вся проблема в отсутствии финансирования.
    1. sav
      sav 24 июля 2020 10:58 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Цитата: svp67
      Вся проблема в отсутствии финансирования.

      Ну может теперь начнут финансировать? Как бы, пора уже!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 24 июля 2020 11:04 Новый
        • 9
        • 3
        +6
        Читал, что проект закрывали, из-за чегототамнетак... Будем ждать 23 год.
        1. Лексус
          Лексус 24 июля 2020 23:10 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Продолжение "старой сказки о влажном". Скоро пойдёт третий десяток лет, как скрепышей "продуктами риформинга дизельного топлива на борту" безудержно "кормят/поят". За это время даже от маленькой верфи Kockums в Карлскруне (Швеция), которую, в пику нашим многомиллиардным распилам, Saab за смешные 35 млн. евро у предыдущего владельца выкупила, безнадёжно отстали. request
      2. svp67
        svp67 24 июля 2020 11:12 Новый
        • 20
        • 3
        +17
        Цитата: sav
        Как бы, пора уже!

        Это надо было уже поза..позавчера.
    2. AUL
      AUL 24 июля 2020 12:07 Новый
      • 20
      • 2
      +18
      Цитата: svp67
      Так они и ранее были известны : "после дождичка в четверг".

      Так ведь года полтора назад уже обещали, что "вот-вот"! И, главное, уже потенциальные заказчики за рубежом нашлись! А теперь снова "вот-вот". Стабильность, однако...
      1. svp67
        svp67 24 июля 2020 12:11 Новый
        • 9
        • 1
        +8
        Цитата: AUL
        Стабильность, однако...

        Хоть в чем то...Грустно
    3. Alex777
      Alex777 24 июля 2020 12:46 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      Вся проблема в отсутствии финансирования.

      Проблема в отсутствии финансирования возникла после того, как невменяемое количество лярдов ушло без какго-либо приличного результата.
      Когда стало понятно, что нет отдачи - тогда и возникла проблема с финансированием.
      Будем надеяться, что повторный "подход к снаряду" окажется удачным. А то позорище на весь мир. Корейцы, турки, не говоря уже о лидерах (японцы, шведы, немцы, французы) - все ВНЭУ сделали, а мы не можем никак.
  3. senima56
    senima56 24 июля 2020 10:52 Новый
    • 27
    • 3
    +24
    Эта тема "Воздухонезависимая (анаэробная) энергетическая установка (ВНЭУ) для дизель-электрических подводных лодок", как "замена пистолету ПМ" или "замена самолёта АН-2"- нескончаемая! negative
  4. Alien From
    Alien From 24 июля 2020 10:57 Новый
    • 22
    • 4
    +18
    Задрал уже этот чиновник тарахтеть! Задрал!!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 11:05 Новый
      • 18
      • 2
      +16
      Цитата: Alien From
      Задрал уже этот чиновник тарахтеть! Задрал!!!!

      Сейчас наобещал, через обещанных три года, его переведут на другое место, новый чиновник тоже пообещает через три года создать ВНЭУ. "А воз и ныне там..."
      1. Alien From
        Alien From 24 июля 2020 11:08 Новый
        • 7
        • 2
        +5
        К сожалению, так оно и есть!!!
      2. Найк
        Найк Вчера, 17:40 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А где бы был этот чиновник при Сталине?.. вот то то же, зная что там не будет вот и обещает,и дальше будет обещать-трепатся потому что от мягкого кресла не будет отлучен.
  5. Алексей из Перми
    Алексей из Перми 24 июля 2020 10:57 Новый
    • 15
    • 2
    +13
    обещать - не строить.
  6. prior
    prior 24 июля 2020 11:00 Новый
    • 15
    • 6
    +9
    "Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ"

    НИКОГДА !
  7. Rothmans
    Rothmans 24 июля 2020 11:04 Новый
    • 14
    • 6
    +8
    Лет несколько назад на тему ВНЭУ, такие заявления уже слышал .
    А "джапы" спустили на воду лодку с ВНЭУ
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa 24 июля 2020 11:47 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Джапы лицензионный шведский Стирлинг, как известно, используют. Всё-таки это совсем не то, что разработать с нуля. Установка слишком маломощная, поэтому от нее отказываются.
      1. Лексус
        Лексус 24 июля 2020 23:37 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Длина подводной лодки "Сорю" составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение – 2947/4100 т. Главная энергетическая установка - два дизельных двигателя Kawasaki 12V 25/25SB и четыре воздухонезависимых двигателя Стирлинга V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12 узлов.

        У японских четырёх "Стирлингов" суммарная мощность на валу 8 000 л.с.! Обеспечивают максимальную скорость 20 узлов. А отказываются от них из-за необходимости иметь на борту внушительные запасы жидкого кислорода для обеспечения их работы. Что крайне небезопасно. Впрочем, они даже литий-ионные батареи уже до ума довели и установили на 11-ю лодку данного проекта. ПЛ следующего поколения будут именно с ними. Итого - успешно РЕАЛИЗОВАНО два абсолютно противоположных решения. А у нас - и по сей день - НОЛЬ! hi
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска 24 июля 2020 11:08 Новый
    • 21
    • 1
    +20
    Рубин очень давно занимался ВНЭУ и все работы по нему провалил, так что остановка финансирования там была более чем обоснована. С чего сейчас считают, что он справится с ВНЭУ - представления не имею.
    1. rudolff
      rudolff 24 июля 2020 11:50 Новый
      • 16
      • 1
      +15
      Рубин, это придворная контора. Очень мощное лобби, как и у МИТа с Соломоновым некоторое время назад. Многое сходит с рук и заказами всегда обеспечены. ВНЭУ они ваяли лет десять и откровенно запороли. Впрочем, как и ЛИАБы для ПЛ.
    2. роман66
      роман66 24 июля 2020 12:17 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      мамой поклялись!
  9. Andrey Zhukov
    Andrey Zhukov 24 июля 2020 11:14 Новый
    • 11
    • 11
    0
    У всех уже есть внэу, кроме России.
    Это целенаправленное вредительство и саботаж
    1. Stena
      Stena 24 июля 2020 11:55 Новый
      • 5
      • 9
      -4
      Цитата: Andrey Zhukov
      У всех уже есть внэу, кроме России.
      Это целенаправленное вредительство и саботаж

      Точно! Мы ж страна-бензоколонка? На помойке себя нашли и лаптем щи хлебаем?
      А особенно в ВМФ и профильных НИИ и Кб. Они ж там не те ВУЗы заканчивали и степени научные им всем просто так давали, а то может и купили их просто - ведь все ж знают - в метро московском можно любой диплом купить?
      Не надоело еще такую ахинею постить?
      Не разрабатывают, потому что тех же результатов достигли в других направлениях. При меньших затратах по критерию стоимость-эффективность.
      У кого -"всех" она есть? У шведов (то есть немцев) и у япошек? Так у них нету атомных субмарин. И в ближайшие годы -не будет.
      А лучшая ВНЭУ - это компактный ядерный реактор.
      1. Andrey Zhukov
        Andrey Zhukov 24 июля 2020 12:55 Новый
        • 7
        • 4
        +3
        Сколько стоит атомный ясень и сколько лада с внэу, умник?
        1. Stena
          Stena 24 июля 2020 14:32 Новый
          • 4
          • 7
          -3
          Цитата: Andrey Zhukov
          У всех уже есть внэу, кроме России.
          Это целенаправленное вредительство и саботаж

          "А у шамана три руки и крыло из-за плеча" (С).
          У всех так, а у тебя еще нет. Беги скорее в Бровары, недалеко от вашего центра ИПсО, - там, говорят, все это по дешевке можно поставить.
          Цитата: Andrey Zhukov
          Сколько стоит атомный ясень и сколько лада с внэу, умник?

          "А у меня горло. Горло. И голова? Голова. Без мозгов?" (С).
          Вопрос стоит в эффективности решения боевой задачи при минимальных затратах по критерию стоимость-эффективность. А не о том,
          Цитата: Andrey Zhukov
          Сколько стоит атомный ясень и сколько лада с внэу

          Нету доказательств того, что лодка с ВНЭУ выполняет боевую задачу лучше, чем без ВНЭУ.
          Поэтому и вопрос о целесообразности ВНЭУ - весьма дискуссионный.
          А с учетом UUV - и в двойне.
          1. Andrey Zhukov
            Andrey Zhukov 24 июля 2020 16:31 Новый
            • 4
            • 1
            +3
            Поэтому и вопрос о целесообразности ВНЭУ - весьма дискуссионный

            Пять баллов! Вот это уровень...
            Даже отвечать влом..
      2. Кирилл Г...
        Кирилл Г... 24 июля 2020 12:56 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Цитата: Stena
        А лучшая ВНЭУ - это компактный ядерный реактор.


        Тему разрабатывали с 60-х, подвесной малый реактор. Сейчас никаких технологических проблем к оснащению ДЭПЛ малым реактором нет. Есть политические больше.
        1. Stena
          Stena 24 июля 2020 14:19 Новый
          • 4
          • 7
          -3
          Цитата: Кирилл Г...
          Тему разрабатывали с 60-х, подвесной малый реактор. Сейчас никаких технологических проблем к оснащению ДЭПЛ малым реактором нет. Есть политические больше.

          Я знаю, спасибо - "яйцо Доллежаля".
          Просто не люблю когда мою родную страну всякие местные "горе-от-умисты" и "хорошо там где их нетисты", а также представители различных ИПСО пытаются без знания реальной ситуации и анализа фактов показать эдакой "Лапотной Русью".
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска 24 июля 2020 15:10 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Цитата: Stena
        Не разрабатывают, потому что тех же результатов достигли в других направлениях. При меньших затратах по критерию стоимость-эффективность.

        Фантазировать не надо пожалуйста. ВНЭУ уже лет так 10 разрабатывается Рубином, а начинали его придумывать еще в СССР
        Цитата: Stena
        А лучшая ВНЭУ - это компактный ядерный реактор.

        Шли бы Вы учить матчасть, перед тем как писать такую ахинею
        1. Stena
          Stena 24 июля 2020 16:13 Новый
          • 2
          • 3
          -1
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Фантазировать не надо пожалуйста. ВНЭУ уже лет так 10 разрабатывается Рубином, а начинали его придумывать еще в СССР

          О великий специалист в области ВНЭУ! Расскажите, пожалуйста, историю "как его начали придумывать еще в СССР" и почему до сих пор не закончили? Если не затруднит, со ссылками на конкретных личностей, занятых в разработке и если не затруднит, их краткой роли в проектах. Опять же, вам как знатоку, - возможно будет не сложно указать названия конкретных НИР и ОКР по этой теме? Может быть также просто, как и писать про чрезвычайную необходимость в авианосцах в РФ, при наличии гиперзвукового оружия, вы бы могли привести сделанный в рамках НИОКР по этой теме, сравнительный анализ эффективности использования ВНЭУ, дизелей, ядерных энергоустановок на подводных лодках?
          Буду очень ждать такой информации от столь заслуженного специалиста в области реальной службы в ВМФ, а также специалиста (да что там говорить) - великого ученого в области энергоустановок для подводных лодок.
          1. rudolff
            rudolff 24 июля 2020 17:20 Новый
            • 5
            • 1
            +4
            "Если не затруднит, со ссылками на конкретных личностей, занятых в разработке и если не затруднит, их краткой роли в проектах. Опять же, вам как знатоку, - возможно будет не сложно указать названия конкретных НИР и ОКР по этой теме?"
            А анализы на сахар всего инженерно-конструкторского состава Вам предоставить не надо?
            Ни одна страна мира не обладала таким опытом создания ВНЭУ, какой накопил Советский Союз. Сразу после войны это были двигатели Вальтера, потом "зажигалки" с дизелями замкнутого цикла, были и компактные ЯЭУ ВАУ-6, а перед самым распадом Союза ВНЭУ на ЭХГ. Это не просто НИР и ОКРы, а построеные в металле реальные корабли. В последнем случае, это проект 613Э Катран конца 80-х. По результатам испытаний создание установки было признано успешным. Можете погуглить на досуге.
            1. Stena
              Stena 24 июля 2020 19:11 Новый
              • 0
              • 3
              -3
              Цитата: rudolff
              А анализы на сахар всего инженерно-конструкторского состава Вам предоставить не надо?

              Это важный параметр для работы ВНЭУ?=).
              Цитата: rudolff
              Ни одна страна мира не обладала таким опытом создания ВНЭУ, какой накопил Советский Союз. Сразу после войны это были двигатели Вальтера, потом "зажигалки" с дизелями замкнутого цикла, были и компактные ЯЭУ ВАУ-6, а перед самым распадом Союза ВНЭУ на ЭХГ. Это не просто НИР и ОКРы, а построеные в металле реальные корабли. В последнем случае, это проект 613Э Катран конца 80-х. По результатам испытаний создание установки было признано успешным. Можете погуглить на досуге.

              Спасибо. Я знаю про некоторые из описанных Вами тем.
              Вопрос то у меня в том, что при огромном потенциале РФ не сделали (не оглашаем) ВНЭУ, хотя возможности есть. На это есть весомые содержательные причины, а не объем финансирования.
              Вот некто, под ником Андрей из Челябинска пишет:
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Шли бы Вы учить матчасть, перед тем как писать такую ахинею

              Значит владеет существенной информацией по этим вопросам. Видимо имел связь в некоторыми НИОКРами по этой теме или с реальными анаэробными (и их аналогами) двигателями. А возможно и к морю имеет непосредственное отношение - возможно служил в ВМФ. То есть человеку не сложно объяснить содержательную часть вопроса, в том числе и отчего при наличии кадрового, научного и пр. потенциалов к разработке и внедрению этого до сих пор не сделано, при всей якобы перспективности таких двигателей.
              1. rudolff
                rudolff 24 июля 2020 20:39 Новый
                • 4
                • 0
                +4
                Не сравнивайте научно-технический потенциал СССР и современной России. В некоторых областях мы не только не преумножили имеющийся задел знаний, но и бездарно растеряли его. Деградация, потеря компетенций.
                Если конкретно о ВНЭУ, мы не в состоянии сейчас сделать установку, соответствующую хотя бы минимальным требованиям. Одна из проблем - топливные элементы. Наши ТЭ получались значительно дороже немецких аналогов и с гораздо меньшей производительностью. Сейчас об этом не принято говорить, но до известной санкционной войны мы вели переговоры с Германией о поставках немецких ТЭ для ЭХГ нашей ВНЭУ. Отсюда и такое обилие бравурных реляций о собственных успехах в то время. Лавочка закрылась и мы слегка присели в лужу. И не только с ВНЭУ. Рубин и с обычной установкой благополучно запорол проект Лада. Головная Санкт-Петербург до сих пор в опытной. На Амуры тоже ни одного заказа, хотя модельки исправно возили по всем салонам, выставкам.
                Рубин вообще нельзя было назначать главным исполнителем по ВНЭУ. Они взяли на себя роль мелкоячеистого денежного фильтра, а все основные работы по факту велись в ЦНИИ СЭТ, в СКБК, в НПО Энергия, на Уральском химическом и т.д. Уж скорее Малахит свою турбину быстрее до ума доведет и без всякого внешнего финансирования, чем Рубин свою. К сожалению, малахитовская ВНЭУ пока только для ПЛ до одной килотонны.
                Ситуация с ВНЭУ очень напоминает аналогичную с БПЛА. СССР имел колосальный опыт разработки и создания БПЛА. И винтовых и турбореактивных. Во дворцах пионеров авиамодельные кружки работали. Сам помню с паяльником сидел над радионачинкой. Даже Буран был. А сейчас? Закопали в землю сотни миллионов долларов и наконец то вышли несколько лет назад на уровень тех самых авиамодельных кружков. Про копии израильских Сичеров скромно умолчим.
                Вот и весь секрет Полишинеля. А с компактной ЯЭУ немного другой круг проблем.
                1. Лексус
                  Лексус 24 июля 2020 23:52 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  Уважаемый Рудольф! hi
                  ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши развёрнутые комментарии! Я, конечно, не профессионал, тем более такого уровня, как Вы, но нечто подобное предполагал, анализируя информацию из различных открытых источников.
      4. vVvAD
        vVvAD 24 июля 2020 22:39 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        У компактного ядерного реактора свои особенности: как минимум, цена и экологические риски + специалисты добавят с десяток.
        На шведов с японцами не стоит кивать: хоть первых считают "легендой" за способность сливаться с фоновым шумом, двигатель Стирлинга не способен к быстрому изменению режима и обеспечивает черепашью скорость. А сливаться с фоновыми шумами способны и 636.3. Японские аккумуляторные ПЛ весьма дороги как раз из-за цены и объёмов АКБ. А вот немцы с французами реально сумели.
        Работы свернули, видимо, не достигнув целевых параметров ТТЗ. Помнится, рассматривались варианты электрохимического генератора и ГТД.
        А то, что теперь ВНЭУ занимаются 2 проектанта - хорошо. И хорошо бы как раз по разным технологиям (по технологии разрабатываемой Рубином ВНЭУ не владею информацией): можно будет увидеть своими глазами достоинства и недостатки обоих видов. Да и конкуренция в таком деле может оказаться волшебным пенделем smile
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 12:09 Новый
      • 0
      • 3
      -3
      значит не особо и надо
  10. Sahalinets
    Sahalinets 24 июля 2020 11:15 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Ага. В свое время Чирков обещал завершить разработку ВНЭУ в 2015-16, а уже в 2017 первая ПЛ с этой штукой должна была быть построена...
  11. Галеон
    Галеон 24 июля 2020 11:17 Новый
    • 12
    • 1
    +11
    Так и представляю, как над инженерами, решающими какую-то непростую техническую или технологическую задачу, стоит нечто в галстуке с рыбьими глазами, и на попытку объяснить ситуацию, говорит: - ты мне только одно - срок назови.
    1. bayard
      bayard 24 июля 2020 18:11 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Галеон
      ты мне только одно - срок назови.

      И это ТАК мотивировало !!! feel
      Надо возрождать . yes
      Шарашки - локомотив прогресса . good yes bully
  12. Drugov
    Drugov 24 июля 2020 11:28 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Ну как говорится, к тому времени или ишак или падишах. Уж сколько было названо сроков, но воз и ныне там же.
  13. Setavr
    Setavr 24 июля 2020 11:32 Новый
    • 13
    • 1
    +12
    Я еще в школе учился. В конце 90-х был такой журнал "Военный парад". Так именно оттуда я узнал, что вот "в следующий понедельник" в России примут на вооружение Лады с ВНЭУ...
    1. Алексей 2020
      Алексей 2020 24 июля 2020 12:15 Новый
      • 10
      • 1
      +9
      Вай! У мня даже сохранилась пошивка этих журналов, как и каталоги из этой серии. В них было много, что уже завтра будет на вооружении.....прошло дцать лет.... crying
  14. Rothmans
    Rothmans 24 июля 2020 11:58 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Оживим дискуссию?!!
    Спецы, поясните мне тупому ,почему нельзя вместо дизеля воткнуть водородный двигатель?!! Технологии существуют, проблема улетучивания водорода решена , топливо за бортом
    1. роман66
      роман66 24 июля 2020 12:19 Новый
      • 7
      • 0
      +7
      говорят, взрывается он...сильно
      1. Rothmans
        Rothmans 24 июля 2020 12:30 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Это раньше было, из-за несовершенства материалов водород "просачивался" сквозь стенки хранилища смешивался с кислородом в воздухе и получался "гремучий газ", который взрывался от искры
    2. dzvero
      dzvero 24 июля 2020 12:51 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Воткнуть можно много чего. Да вот с первичным источником енергии беда. На данный момент их всего два типа - ядерный распад и окисление чего-то (соляры, водорода, метана и т.п...). Реакторы прописались на крупных ПЛ. В габариты ДЕПЛ наверное можно но смысл? Биологическая защита. турбина, генератор, контуры охлаждения - все ето потребует места и дизелюха "подрастет" до атомных.
      С химическими источниками енергии для ВНЕУ тоже не все гладко. Нужен окислитель - или кислород под давлением или какой-то пероксид (есть и более екзотичные варианты, но там уже надо учитывать и цену вопроса). Надо обеспечить: пожаробезопасность при сохранении окислителя (да и горючего, если водород); отвод продуктов окисления; бесшумность (или малошумность) механизма под водой; разумные массо-габаритные параметры... Решений не так уж много - двигатель Стирлинга, електрохимические клетки... пожалуй, все.
      Как по мне на данный момент самое лучшее решение - АКБ с увеличенным капацитетом (японцы), хотя ето и не ВНЕУ. На втором месте - електрохимические генераторы. Стирлинг сотоварищи - на третьем.
      Так что с водородным "двигателем" не все так просто. Надо хранить водород (или получать на борту; в российском проекте предлагалось из соляры). И даже в случае добывания на борту, то все равно будет нужен окислитель (кислород или что-то другое) для сжигания водорода. "Проще" будет поставить Стирлинг и сжигать соляру воздухом из балластных цистерн с расчетом на одну-двух зарядок АКБ.
      1. Rothmans
        Rothmans 24 июля 2020 14:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Так разделение воды на кислород и водород это простой электролиз
        УВ.dzvero прокомментируйте плиз. https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DLRqLUghV82s&ved=2ahUKEwjSuISi3OXqAhXEtYsKHS5rDBsQt9IBMAp6BAgOEAc&usg=AOvVaw3dJSd3bf0kwlCMQS6p5jSl
        1. Rothmans
          Rothmans 24 июля 2020 14:21 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Это рабочий способ или фейк?
          1. Rothmans
            Rothmans 24 июля 2020 14:30 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А вот серийный Hydrogen7 -малошумный,мощный https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/BMW_Hydrogen_7&ved=2ahUKEwjWkKaz4-XqAhUOt4sKHSUEDzQQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3kCgDo8pNHoI32Rt3Q8_jf
        2. dzvero
          dzvero 24 июля 2020 14:49 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Термодинамику не обмануть smile Конечно, воду можно разложить на водород и кислород, но для етого нужна енергия, т.е. ее надо откуда-то брать. Да и ее затраты будут выше выхода при обратной реакции. Что сразу возвращает нас в начальную позицию...
          Вся бодяга с ВНЕУ для ДЕПЛ задумана чтобы увеличить сроки нахождения в подводном положении с способностью к активном маневрировании и достаточно быстром движении при сохранении главных предимств ДЕПЛ - скрытность, малые габариты, возможность работать на мелководье и "лечь на дно"...
          По ролику - в комментах все разложено по полочкам smile Парень продемонстрировал, что воду можно разложить на водород и кислород и им запитать ДВГ. Если установку сделал сам, то он еще и хороший механик. Кстати, если в газовой смеси добавить немножечко воды (не в бензине smile ), движок работает равномернее. Подобный еффект например можно наблюдать при очень высокой влажности воздуха - звук движка меняется.
          1. Rothmans
            Rothmans 24 июля 2020 15:02 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А вторая ссылка?
            1. dzvero
              dzvero 24 июля 2020 17:44 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Аналог газобаллонного оборудования... бензобак плюс баллон для водорода.
              1. Rothmans
                Rothmans 24 июля 2020 18:27 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Сейчас есть полностью водородный двигатель от БМВ
        3. bayard
          bayard 24 июля 2020 18:22 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          А електричество откуда брать станете ?
          Для электролиза ?
          На ПЛ ?
          Если у Вас есть достаточный источник электричества на борту - крутите винт электродвигателем и не морочьте себе голову .
          1. Rothmans
            Rothmans 24 июля 2020 18:28 Новый
            • 0
            • 0
            0
            АКБ+ водородный двигатель+генератор для выработки электроэнергии+заправочная водородная станция(электролизер,бак, система очистки, компрессор)
            1. bayard
              bayard 24 июля 2020 19:03 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Rothmans
              АКБ+ водородный двигатель

              Водород опасен в замкнутой среде подводной лодки .
              Если у Вас есть двигатель , топите его солярой используя воздух из балластных цистерн .
              И будет Вам счастье .
              Безопасное счастье .
              Но на шум работающего дизеля слетятся все противолодочные силы неприятеля .
              Есть такая старая песня "Замыкая круг" ... похоже это про ВНЭУ . lol
              Когда немецким фашистам понадобилась ПЛ с бОльшим временем подводного хода , они просто увеличили объём аккумуляторных батарей . И стали бегать под водой быстрей и дальше . yes
              Но мы же не фашисты ?
              Мы лёгких путей не ищем . yes bully
  15. dgonni
    dgonni 24 июля 2020 12:02 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    А что где то случился кардинальный технический прорыв и смогут за 3 года сделать то чего не смогли за 20ть?
    1. роман66
      роман66 24 июля 2020 12:20 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      шпионы поспособствовали.. lol
  16. 123456789
    123456789 24 июля 2020 12:15 Новый
    • 3
    • 5
    -2
    Я еще в школе учился. В конце 90-х был такой журнал "Военный парад". Так именно оттуда я узнал, что вот "в следующий понедельник" в России примут на вооружение Лады с ВНЭУ
    Крошка сын к отцу пришел и спрашивает:
    - Папа, а почему вот у коровы вымя между ног, а у нашей мамы сиси между рук?
    - Просто сынок у твоей мамы вместо головы задница!
  17. Владимир Машков
    Владимир Машков 24 июля 2020 13:35 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Да, с этими российскими ВНЭУ занятная история... Пару лет назад, когда спустили лодку, которая намечалась под ВНЭУ, и все бурно радовались вначале не разобравшись, мне, как обычно, накидали кучу дизлайков за замечание, что лодка-то не с ВНЭУ.
    А вот за бугром пара стран имеет лодки с ВНЭУ. Хотя бурной радости ни у кого из счастливых обладателей нет. Видать, имеются немалые проблемы.
    Полагаю, когда сделают российскую ВНЭУ, это будет хорошая ВНЭУ. Но вот когда???
  18. vahpus
    vahpus 24 июля 2020 14:24 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ

    Наверное правильнее будет: Стали известны ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ.
  19. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 14:40 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    как было сказано в одном фильме :даже если собрать 9 беременных женщин вместе они не родят ребенка за месяц, идея должна вызреть , а тут типа к 2023 году вынь да положь. хоть кто то может сказать о эксплуатации данных эу за границей что они 100% положительны и могут использоватся в боевой, именно боевой обстановке , а то реклама как мы убедились дело такое...
  20. Vovanya
    Vovanya 24 июля 2020 16:23 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Цитата: dzvero
    Стирлинг сотоварищи - на третьем.

    Стирлинг несколько недооценен - все его резервы кроются в правильной организации термодинамического цикла, а у нас с этим проблемы - копируют опыт "партнеров". Шведский Стирлинг хоть и рабочий, но тоже неидеален, т.к. в нём отбор мощности на передавливание рабочего тела очень большой, поэтому он тихоходный. Решение есть, но эта тема действительно сложная, но и более эффективная, я бы дал ему первое место, т.к. удельная мощность у него может быть существенно выше (при использовании современных материалов).
    1. chenia
      chenia 24 июля 2020 16:59 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Vovanya
      в нём отбор мощности на передавливание рабочего тела очень большой,


      Цикл Стирлинга эффективен, но машина преобразования с возвратно -поступательным движением не позволит реализовать его с должной эффективностью. Хотя решение есть - однонаправленное и непрерывное движение рабочего тела в системе.
      1. Vovanya
        Vovanya 24 июля 2020 17:38 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        смысла в однонаправленности нет, т.к. пострадает регенерация. В роторной машине проблем так много, что они утопят проект.
        1. chenia
          chenia 24 июля 2020 18:14 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Vovanya
          нет, т.к. пострадает регенерация

          А зачем? Рекуператор. А однонаправленность и непрерывность позволяют избавится от мертвых объемов.
          А для при возвратно-поступательном преобразовании мертвые объемы смертельно (убивает КПД с оборотами мгновенно) для эффективности.. А обороты .это мощность. .
          Ну и габариты еще те.
          1. chenia
            chenia 24 июля 2020 18:56 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: chenia
            позволяют избавится от мертвых объемов.


            Старею однако, ошибся. Правильно будет- избавится от зависимости от мертвых объемов.
  21. rudolff
    rudolff 24 июля 2020 17:43 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    "Создание воздухонезависимой силовой установки (ВНЭУ) для подлодок 5-го поколения проекта "Калина" завершено, приводит РИА Новости выдержку из отчета ЦКБ «Рубин» за 2015 г.
    Ранее директор ЦКБ Игорь Вильнит сообщал, что морские испытания ВНЭУ должны быть проведены в 2016 г.
    «В рамках научно-исследовательской работы "Калина-ВМФ" успешно завершены работы с целью создания ВНЭУ для неатомных подводных лодок», – говорится в отчёте."
    А еще раньше так же бодро заявлялось о готовности ВНЭУ для Лады/Амура. И о том, как Кристалл-27 на Сарове успешно обкатывают. И о том...
    И ведь даже не краснеют!
  22. K298rtm
    K298rtm 24 июля 2020 19:21 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А я то -старый , думал, что у нас уже есть ВНЭУ - на Посейдоне стоит.
    1. Бензорез
      Бензорез Вчера, 19:54 Новый
      • 0
      • 0
      0
      На Доне атомный реактор по ГОСТу стоит. Вы опять курить выходили что-ли куда-то во время совещания?...
  23. czes
    czes Вчера, 16:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Не заметил энтузиазма у Рахманова по поводу ВНЭУ в его интервью. И вообще, зачем об этом кукарекать, пока их нет в строю.
  24. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:48 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как жизнь показывает- в "Рубин"е сидят весьма не глупые ребята.
    И они, соколы, как разработают- так разработают (со всей сопровождающей документацией) и ещё и конструктора пришлют. Для решения вопросов на местах. Это вам чай не некие британские учёные... hi