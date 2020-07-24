"Стали известны сроки создания ВНЭУ для российских ДЭПЛ"

Идут проектные работы. Однако решение о практическом внедрении этой технологии в конкретные проекты будет приниматься только по результатам выполнения контракта – не ранее конца 2023 года

Воздухонезависимая (анаэробная) энергетическая установка (ВНЭУ) для дизель-электрических подводных лодок будет создана до конца 2023 года. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью журналу "Национальная оборона".По словам Рахманова в настоящее время идут проектные работы в рамках заключенного в октябре 2019 года госконтракта между ЦКБ МТ "Рубин" и Минпромторгом России на создание опытного корабельного образца ВНЭУ.- заявил он.Предполагается, что первые ВНЭУ будут установлены на подлодки проекта 677 "Лада", о чем уже неоднократно заявлялось. Также рассматривается применение воздухонезависимой установки на подлодках "Амур-1650", предназначенных для поставки на экспорт. Такие ДЭПЛ Россия предложила построить для Индии.Отметим, что кроме ЦКБ МТ "Рубин" свою воздухонезависимую установку для дизель-электрических подлодок создает и морское бюро "Малахит", при чем работы ведутся в инициативном порядке.Применение ВНЭУ избавляет корабль от необходимости всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха, необходимого для работы дизель-генераторов в подводном положении. Нахождение ДЭПЛ с ВНЭУ под водой может достигать 14 суток без всплытия.