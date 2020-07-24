Новости

Трамп рассказал о целях созданных им космических сил США

44
Трамп рассказал о целях созданных им космических сил США

Американский президент Дональд Трамп принял решение о создании Космических сил США, так как опасался доминирования в космосе России и Китая. Об этом президент США рассказал в эфире телеканала Fox News.


Рассказывая о достижениях администрации Белого дома во время своего президентства, Трамп заявил, что одним из них было создание космических сил. Это решение было принято из-за опасений, что Россия и Китай станут ключевыми игроками в космосе, отодвинув США.

Еще одно наше достижение - это Космические силы США. Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе

- похвалился Трамп.

Как утверждает американский лидер, после создания космических сил доминирующая роль в космосе перешла к США, что очень не нравится Москве и Пекину.

А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы

- подчеркнул он.

Космические силы США официально появились 20 декабря 2019 года после подписания Трампом указа об их создании. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым созданным с 1947 года, когда была утверждена ныне существующая структура Пентагона.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. SS68SS
    SS68SS 24 июля 2020 11:21 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    На Луну десант решил высадить. Защищать дачные участки американцев от НЛО с зелеными человечками. Вдруг они уже там......
    1. Alien From
      Alien From 24 июля 2020 11:30 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Они уже тут)))
    2. Бесконечность
      Бесконечность 24 июля 2020 11:32 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Увы, но давайте откровенно... Раз люди Землю делят на части и постоянно воюют, то и с космосом так же не будет? Нет, ну была надежда, конечно, но нет.... Люди есть люди. Не создал бы Трамп - создал бы какой-либо другой президент. Тем более в военных целях космос уже так или иначе давно используется.
      1. cniza
        cniza 24 июля 2020 12:40 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Бесконечность
        Тем более в военных целях космос уже так или иначе давно используется.


        Ещё с середины прошлого века , просто вслух об этом не говорили...
    3. To be or not to be
      To be or not to be 24 июля 2020 11:46 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Обычная американская реклама.. Перевели из староо командовая косм операций все в новое и громко назвали .Уже мы видели звездные войны другоо амер преза
      1. Роман123567
        Роман123567 24 июля 2020 11:57 Новый
        • 4
        • 7
        -3
        Обычная американская реклама.. Перевели из староо командовая косм операций все в новое и громко назвали

        Прям как несколько лет назад у нас..
        Это мы американской рекламой занимались что ли??)
        1. To be or not to be
          To be or not to be 24 июля 2020 12:00 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Они не смогли Да видно и не планировали делать Разводка по американски на бабки.Россия разработала и сделала новые системы Как ранее Левша блоху поковал
        2. Wedmak
          Wedmak 24 июля 2020 12:13 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          У нас хотя бы честно назвали Воздушно-Космические войска, то бишь авиация и космос - ясно понятно: самолеты, спутники, ракеты, радары. Американцы же в своей манере... как еще спейсмаринами не назвались?
    4. APASUS
      APASUS 24 июля 2020 11:50 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: SS68SS
      На Луну десант решил высадить.

      Сейчас снимут кино ,про то как Рэмбо выбивает дурь из инопланетян и приносит им демократию ! laughing laughing wink
      1. Чарик
        Чарик 24 июля 2020 12:03 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Рэмбо в основном воевал с азиатами ну и с русскими-так что лететь ему теперь на Марс laughing
    5. ник7
      ник7 Вчера, 18:27 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      На Луну десант решил высадить

      Но в РФ то военно космические силы есть, но что из космической техники имеется решительно непонятно, ведь ни клингонского истребителя, ни звездного крейсера "Галактика", ни военных баз на других планетах нету, а космические силы есть.



  2. НИКНН
    НИКНН 24 июля 2020 11:21 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Подписать, это не есть создать, а то впечатление, что он сам , один создал. Я вообще думаю, что он и не подозревал о таких силах, как то убедили вояки, видимо где то коммерческими возможностями заинтересовали. Средства из бюджета потекут.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 24 июля 2020 12:27 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: НИКНН
      Подписать, это не есть создать

      У Трампа все такое. Раз сказал (подписал, в твитере написал) и так далее - значит это уже случилось...
      Воспитанник Голливуда...Помню, "Человек с Бульвара Капуцинов" ...хочу бэби, как в кино. один поцелуй, и уже ребеночек в рюшах...
    2. роман66
      роман66 24 июля 2020 13:53 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      представляю как радостно засуетились полковники, видя шанс стать генералом lol Коля здоровеньки hi
      1. НИКНН
        НИКНН 24 июля 2020 14:10 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Привет Рома! hi Тут тебе не самолет распилить, целый род войск, сидят пилы точат. wink
  3. svp67
    svp67 24 июля 2020 11:40 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Еще одно наше достижение - это Космические силы США. Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе
    - похвалился Трамп.

    тут видимо должен был звучать...
    1. PSih2097
      PSih2097 24 июля 2020 12:11 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: svp67
      тут видимо должен был звучать...

      не, у них другая тема из этого фильма, имперский марш это про нас...
      Трамп рассказал о целях созданных им космических сил США

      скажу даже больше уже снят сериал про эти войска... laughing
      1. svp67
        svp67 24 июля 2020 12:13 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: PSih2097
        скажу даже больше уже снят сериал про эти войска...

        Смотрел...Это продолжение "Тупой и еще тупее..."
      2. ник7
        ник7 Вчера, 18:38 Новый
        • 0
        • 0
        0
        уже снят сериал про эти войска

        Они умеют в самоиронию там бывают тупицы генералы, алчные до денег дельцы, но страна при этом позитивна, в РФ так снимать не умеют, из за засилья либерастов.
    2. Вояджер
      Вояджер 24 июля 2020 23:37 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Настрой не далек от истины))
      https://ria.ru/20130112/917828858.html
  4. Last centurion
    Last centurion 24 июля 2020 11:49 Новый
    • 0
    • 0
    0
    От того что он дал существующим подразделениям ввс новое название что-то по сути изменилось? космический истребитель построили? или даже звезду смерти? или просто банально часть верхушки генералов отпочковалось повысилось и село на отдельный от ввс попил бюджета американщины? великое достижение :)
    1. Роман123567
      Роман123567 24 июля 2020 11:58 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      От того что он дал существующим подразделениям ввс новое название что-то по сути изменилось?

      Это лучше у Путина спрашивать.. у него больше времени на раздумье было..))
    2. Wedmak
      Wedmak 24 июля 2020 12:04 Новый
      • 0
      • 0
      0
      или просто банально часть верхушки генералов отпочковалось повысилось и село на отдельный от ввс попил бюджета

      да.
    3. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:26 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Last centurion
      космический истребитель построили?

      Да, называется X37 в космосе 10 лет уже летает, пока кличут орбитальным самолетом. Dream Chaser с небольшим форпостом уже заказан. https://topwar.ru/173165-pentagon-zakazal-razrabotku-neobitaemogo-orbitalnogo-forposta-uoo.html
      1. Last centurion
        Last centurion 24 июля 2020 12:42 Новый
        • 0
        • 0
        0
        и тот микрошаттл и другой существовали без "новой вывески" и без финансирования под новой вывеской. так что по создание данных вещей никакого отношения к новой вывеске не имеет.
    4. ник7
      ник7 Вчера, 18:47 Новый
      • 0
      • 0
      0
      космический истребитель построили? или даже звезду смерти?

      Но у нас то ВКС существуют в названии по крайней мере, вы ведь не задавались вопросом есть ли у нас "звезда смерти"
  5. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 11:50 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Глянул сериал "Космические войска"...Ржал над серией, в которой шимпанзе пробовали заставить в открытом космосе привинтить солнечные панели к спутнику. Умеют американцы над собой постебаться)
  6. Курьер
    Курьер 24 июля 2020 11:57 Новый
    • 2
    • 4
    -2
    Сейчас можно смеяться; а в перспективе Space Force самый грозный вид войск США
    1. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:16 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Проект СОИ 2 запущен. Технически у них уже все есть, сейчас будут обосновывать населению и конгрессу необходимость выделения денег. Читал комментарии на Thedrive там одни американские уряклы уже панику развели, другие требуют полного доминирования в космосе над Россией и Китаем.
    2. sabakina
      sabakina 24 июля 2020 16:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Курьер
      Сейчас можно смеяться; а в перспективе Space Force самый грозный вид войск США

      Ну а ты, в перспективе самый грозный..Знаешь, даже моей фантазии не хватает на это...
  7. Wedmak
    Wedmak 24 июля 2020 12:01 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А теперь мы будем играть доминирующую роль.

    Гений, не иначе. Одним росчерком ручки вывел США в лидеры.
    По сути: Создал вид войск с новым названием и красивый логотип, передал им часть имущества и функций ВВС, НАСА и других смежных с космосом контор. Ничего нового там не появилось, никаких новых функций не введено, но создана новая структура со штатом в 16 тыс. человек, на которую выделяются общий бюджет на 5 лет в 13 млрд. долларов.
    А теперь представьте, как орали бы у нас за такое разбазаривание средств...
    1. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:31 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Это не прихоть. Космос будет милитаризироваться активно. Военные спутники и орбитальные самолеты уже есть, форпосты уже заказаны с новым орбитальным самолетом, военные обитаемые и не обитаемые станции на подходе.
      1. Wedmak
        Wedmak 24 июля 2020 12:35 Новый
        • 0
        • 0
        0
        военные обитаемые и не обитаемые станции на подходе.

        Лет через 15-20 не раньше. Еще никто даже не прикидывал, какие функции будут выполнять военные орбитальные станции.
        А что вы понимаете под орбитальным самолетом и форпостом? Не слышал о таком.
        1. Grazdanin
          Grazdanin 24 июля 2020 12:46 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Wedmak
          Лет через 15-20 не раньше

          Боюсь что в это десятилетие.
          Цитата: Wedmak
          А что вы понимаете под орбитальным самолетом и форпостом?

          Недавно тут было. https://topwar.ru/173165-pentagon-zakazal-razrabotku-neobitaemogo-orbitalnogo-forposta-uoo.html
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 12:58 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Boeing X-37 10 лет как в космосе испытывается.
            1. sabakina
              sabakina 24 июля 2020 16:23 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Grazdanin
              Boeing X-37 10 лет как в космосе испытывается.

              И что? Думаете, наш "усатый нянь" за ним не приглядывает wink
        2. Perseverance
          Perseverance 24 июля 2020 14:26 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Wedmak
          Лет через 15-20 не раньше. Еще никто даже не прикидывал, какие функции будут выполнять военные орбитальные станции.
          А что вы понимаете под орбитальным самолетом и форпостом? Не слышал о таком.

          Гораздо раньше.
          Вот уже сейчас запущена система Starlink уже почти 600 спутников или 160 тон на орбиту. и это запустила одна компания.

          А теперь представим что на эти спутники поставят(а может уже есть) системы для дистанционного зондирования земли (дзз) и системы для РТР. и вот получаем разведку почти всех возможных форматов над территорием другого государства 24\7.
      2. ник7
        ник7 Вчера, 19:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Военные спутники и орбитальные самолеты уже есть

        На космические войска спутник не тянет, вот например звездный крейсер" Галактика" автономность 3 года, неограниченная дальность, имеет варп двигатель и ионники внутрисистемные, имеет 2 звена космоистребителей, лазерные и плазменные пушки, почувствуйте разницу, вот это единица космических войск, правда из кино. А жестянка с болтами и микросхемами болтающаяся на орбите это не войска.

    2. cniza
      cniza 24 июля 2020 12:36 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Wedmak

      Гений, не иначе. Одним росчерком ручки вывел США в лидеры.


      Пусть забавляется , нам главное не втянутся в гонку , а решать свои задачи...
  8. А Макаров
    А Макаров 24 июля 2020 12:08 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Продолжение гонки. Новая серия.
  9. cniza
    cniza 24 июля 2020 12:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы


    Конечно не рады , а насчет доминирования , по "осени" посмотрим...
  10. Ros 56
    Ros 56 24 июля 2020 14:23 Новый
    • 0
    • 0
    0
    У меня в моделке пацаны иногда так же хвалились. Вроде взрослый мужик, к тому же президент полосатых, а ведет себя как недоросль.
  11. mironych
    mironych 24 июля 2020 17:42 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А не Дональд ли Трамп говорил про Fox News,что это фейк-ньюз?
  12. Rusticolus
    Rusticolus 24 июля 2020 21:51 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Как утверждает американский лидер, после создания космических сил доминирующая роль в космосе перешла к США
    Интересно, а весь остальной космос об этом в курсе? laughing Это уже не то что "Ну тупыеее" Это уже полная шиза. Таких надо всех усыплять поголовно. В части Сапиенс, к хомосапиенс они уже точно не относятся.