Трамп рассказал о целях созданных им космических сил США

Еще одно наше достижение - это Космические силы США. Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе

А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы

Американский президент Дональд Трамп принял решение о создании Космических сил США, так как опасался доминирования в космосе России и Китая. Об этом президент США рассказал в эфире телеканала Fox News.Рассказывая о достижениях администрации Белого дома во время своего президентства, Трамп заявил, что одним из них было создание космических сил. Это решение было принято из-за опасений, что Россия и Китай станут ключевыми игроками в космосе, отодвинув США.- похвалился Трамп.Как утверждает американский лидер, после создания космических сил доминирующая роль в космосе перешла к США, что очень не нравится Москве и Пекину.- подчеркнул он.Космические силы США официально появились 20 декабря 2019 года после подписания Трампом указа об их создании. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым созданным с 1947 года, когда была утверждена ныне существующая структура Пентагона.