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Американский сенат одобрил новые санкции против «Северного потока – 2»

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Вчера в Сенате Соединенных Штатов, выполняющем функцию верхней палаты Конгресса США, большинством голосов был одобрен законопроект оборонного бюджета на будущий финансовый год, согласно которому, помимо прочего, вводятся новые санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Он был принят через день после одобрения похожего проекта, который был подан на рассмотрение Палаты представителей.


Законопроект предполагает введение ограничений против компаний, прямо или косвенно способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию российских газопроводов. В частности, под новые санкции могут попасть организации, занимающиеся укладкой труб, страховщики судов, а также компании, занимающиеся техническим обслуживанием и дооборудованием трубоукладчиков.

Новый оборонный бюджет поддержало 86 сенаторов, а 14 членов Сената проголосовали против него. Джон Барраса, голосовавший за этот законопроект, положительно оценил его значение:

Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, PR Allseas
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69 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 13:25 Новый
    • 18
    • 3
    +15
    Да пошли они... ботинки черным целовать... Гегемоны wassat
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 13:30 Новый
      • 8
      • 5
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      . ботинки черным целовать...

      Там уже не ботинки лижут, выше, но ниже поясницы...
    2. кредо
      кредо 24 июля 2020 13:49 Новый
      • 21
      • 0
      +21
      Цитата: Горный стрелок
      Да пошли они...

      Кстати, простым посылом нам от англосаксонской заразы не избавиться, потому как по их логике, следующий запрет будет введён на покупку российского СПГ, нефти и прочих товаров (включая таких как строительство новых АЭС, вооружение, лекарственные препараты), закупаемых странами ЕС.
      Так что с США нужно что-то делать, но и самим восстанавливать экономику и вкладываться в прорывные технологии, чтобы не зависеть от их причуд и фортелей.
      1. zwlad
        zwlad 24 июля 2020 15:40 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Согласен. Не будет СП-2 будет другое чтото для санкций.
      2. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 16:06 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Цитата: кредо
        потому как по их логике, следующий запрет будет введён на покупку российского СПГ, нефти и прочих товаров (включая таких как строительство новых АЭС, вооружение, лекарственные препараты), закупаемых странами ЕС.

        Это было бы просто отлично.
        Уже даже эти санкции по факту не против России. а против европейских союзников США
        Американцы окончательно зазвездились, от исключительности головы работать перестали.
      3. APASUS
        APASUS 24 июля 2020 21:51 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: кредо
        Так что с США нужно что-то делать, но и самим восстанавливать экономику и вкладываться в прорывные технологии, чтобы не зависеть от их причуд и фортелей.

        Вот именно ,вкладывать средства в экономику ,строить заводы,развивать технологии,строить параллельные банковские системы,мировые банки и новые правила игры в месте с Китаем , и не зависеть от Запада
    3. Starover_Z
      Starover_Z 24 июля 2020 15:13 Новый
      • 1
      • 2
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Да пошли они... ботинки черным целовать... Гегемоны wassat

      Надо бы чтобы там ещё и индейцы поднялись !
  2. Orkraider
    Orkraider 24 июля 2020 13:26 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Как бы не перегнули, ведь «Он» и сломаться может... хотя санкции любят накладывать, любят и умеют. Ненавижу западный цинизм
    1. НИКНН
      НИКНН 24 июля 2020 13:47 Новый
      • 6
      • 5
      +1
      Цитата: Orkraider
      Ненавижу западный цинизм

      Это от бессилия цинизм, уже кроме как угроз прямых нечего противопоставить. Представляю перекошенные злобным бессилием рожи и настроение не падает. А так то прямые угрозы для нас лучше чем нож в спину, легче противостоять.
      1. Роман123567
        Роман123567 24 июля 2020 14:00 Новый
        • 15
        • 26
        -11
        Представляю перекошенные злобным бессилием рожи и настроение не падает.
        Перекошенные злобным бессилием рожи Миллера, Новака и Путина??
        1. НИКНН
          НИКНН 24 июля 2020 14:13 Новый
          • 14
          • 9
          +5
          Господи, как же вам хочется , что бы Россия проиграла... Хорошо, что кроме как по клавиатуре стучать, вам ни чего не дано.
          1. Роман123567
            Роман123567 24 июля 2020 14:59 Новый
            • 11
            • 17
            -6
            Господи, как же вам хочется , что бы Россия проиграла...

            Наивный чукотский юноша..))
            Нам глубоко параллельно, кто там проиграет.. именно потому, что я ничего от этого не выиграю при любом раскладе..
            Учись смотреть шире..
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova 24 июля 2020 15:26 Новый
              • 4
              • 5
              -1
              а вот если проиграет Россия вам будет в 5 раз хуже жить
              1. Роман123567
                Роман123567 24 июля 2020 15:31 Новый
                • 15
                • 8
                +7
                С какого перепугу?? Силу Сибири протянули, Турецкие потоки, прочее десятое - у меня ничего не прибавилось и остального люда..
                Глупо думать, что от очередной трубы мы заживём в 5 раз богаче..

                Вообще забавно, сколько людей обиделось на слова о роже Миллера..
                Пока у него в стране такой обширный фан-клуб, ему никакие трубы ни по чём..))
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova 24 июля 2020 15:56 Новый
                  • 5
                  • 6
                  -1
                  не будет продажи и не будет вам пенсий вообще и зарплат вот тогда вы завоете
                  1. snucerist
                    snucerist 24 июля 2020 17:05 Новый
                    • 7
                    • 3
                    +4
                    Да ну???
                    А нам тут со всех сторон втюхивают, что Россия уже успешно с нефте-газовой иглы слезла, что экономика уже не сырьевая, не однобокая.
                    Кому верить?
                    1. paco.soto
                      paco.soto 24 июля 2020 18:34 Новый
                      • 4
                      • 2
                      +2
                      Кому верить?
                      Ответить©
                      Почёсывая бороду: Путину же, он батюшка не обманет! Неужели не очевидно сегодня?!
                2. Лопатов
                  Лопатов 24 июля 2020 16:09 Новый
                  • 3
                  • 3
                  0
                  Цитата: Роман123567
                  Турецкие потоки, прочее десятое - у меня ничего не прибавилось и остального люда..

                  Чтобы прибавилось, надо в России жить.
                  Говорят, Газпром в российский бюджет платит больше, чем "государство" Украина в год проедает
            2. KAV
              KAV 24 июля 2020 15:49 Новый
              • 4
              • 4
              0
              Цитата: Роман123567
              Учись смотреть шире..

              А вам стоило бы еще подальше смотреть научиться, да ума прибавить. А то вон, рыбки, например, имеют угол обзора 360 градусов. Но, что толку, если видят не далеко, да и умом не блещут?
        2. Ныробский
          Ныробский 24 июля 2020 22:21 Новый
          • 3
          • 1
          +2
          Цитата: Роман123567
          Представляю перекошенные злобным бессилием рожи и настроение не падает.
          Перекошенные злобным бессилием рожи Миллера, Новака и Путина??

          Кстати, а почему они должны быть перекошены именно от "бессилия"? По ходу дела, трубопроводы строятся, газ бежит, казна наполняется, МАТРАСЫ свою сущность показали так, что даже заторможенные европейцы врубились в то, что их "союзник" им совсем не союзник, а беспредельщик. Где обессилили? То, что тормознули темпы строительства и СП-2 не будет сдан к декабрю 20-го года? Так это уже не актуально ни для России , ни для Европы, т.к. подписали договор о транзите через американскую украинскую колонию сроком на 5 лет. Так что это фигня. Теперь можно по 100 метров в день газопровод строить(четыре трубы по 25 метров сваривать) и не спешить, т.к. по любому за пять лет достроят, даже на "резиновых лодках" без всяких трубоукладчиков. Ну а там....Привет укропам и матрасам! В 80-х годах США так же рогом упирались против газопровода из СССР в Европу, так же вводили санкции и эмбарго, но газуля с той поры уже 40 лет как газ качает.
      2. Сибиряк 66
        Сибиряк 66 24 июля 2020 14:43 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Это от бессилия цинизм.. Уважаемый, это цинизм от вседозволенности, основанной на всемогуществе. И весь Запад построится и выполнит. Поэтому для нашей станы всемирная экономическая интеграция оказалась абсолютным злом при своей суверенной внешней и внутренней политике. Тут уж или интеграция или собственное мнение. За собственное мнение у нас на планете Земля наказывают).
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 24 июля 2020 15:07 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: Сибиряк 66
          За собственное мнение у нас на планете Земля наказывают

          Можно даже обобщить: планет на которых не наказывают за собственное мнение науке не известно hi
          1. Сибиряк 66
            Сибиряк 66 24 июля 2020 15:28 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Но доподлинно науке это не известно. Подождем открытий ученых. Британских. laughing
    2. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 15:17 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      это не цинизм это типичная человеческая(и животных тоже) своя рубашка ближе к телу , а так как человек стадное животное, то и каждое стадо то есть государство будет действовать в свою пользу это закон природы, а все интернациональные сопли и благодеяния ни к чему хорошему не привели(ссср) и не приведут пока человеческое сознание в основной массе не станет на основы социализма,который является на настоящий момент самым прогрессивным строем на земле(ничего сразу не бывает ,положительный и отрицательный опыт ссср обязательно будет использован в будущем, прогресс развития объективная вещь человечеству никуда не уйти от этого разве что в могилу)
  3. Липчанин
    Липчанин 24 июля 2020 13:30 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    В уонце прошлого и начале этого года был рвёрдо уверен, что к началу 21 года его достроят
    Сейчас уже так не уверен request Хотя надежда и не маленькая, сохраняется.
    И дело не в РФ, в "партнёрах".
    Как бы опять не кинули...
    1. федоров
      федоров 24 июля 2020 13:36 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Не кинут. Меркепь давно заявила.
      1. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 13:40 Новый
        • 11
        • 2
        +9
        Ну я Меркель верить тоже не сьал бы на все 100%.
        И её согнуть могут
        Как она утёрлась когда стало известно, что её ЦРУ прослушивает
        1. федоров
          федоров 24 июля 2020 13:50 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Может я туплю, но ее Слушало АНБ. Хотя какая разница.
          1. Липчанин
            Липчанин 24 июля 2020 13:55 Новый
            • 3
            • 2
            +1
            Цитата: федоров
            Может я туплю, но ее Слушало АНБ

            Давно было, могу и ошибиться request
            Хотя какая разница.

            Полностью согласен good
    2. kulinar
      kulinar 24 июля 2020 13:46 Новый
      • 10
      • 1
      +9
      В документе есть пунктик,накладывающи санкции на серифицирующие трубопровод компании. Даже если достроят,то ввести в эксплуатацию не смогут.
      Таких компаний единицы. И терять мировой рынок они вряд-ли захотят. На другом сайте была развернутая статья по этому поводу.
      1. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 13:56 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Вкратце не расскажите? hi
      2. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 15:05 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        Я без сарказма. Читать большую статью не смогу recourse
    3. Роман123567
      Роман123567 24 июля 2020 14:01 Новый
      • 3
      • 13
      -10
      Сейчас уже так не уверен

      Растёшь, однако..))
      1. Комментарий был удален.
        1. Роман123567
          Роман123567 24 июля 2020 14:15 Новый
          • 2
          • 19
          -17
          Тыкать не надо


          Эх, ты.. студент..))

          Не стесняйтесь обращаться на «ты» в интернете: философия Сети отрицает иерархию.

          Перед англоязычными пользователями такой дилеммы не стоит: есть «you», и не нужно долго раздумывать, обращаясь к незнакомцу онлайн. В русскоязычном интернете всё гораздо сложнее: есть «ты», «вы» и постоянное соблюдение субординации из-за этого (людей, которые зачем-то используют «Вы», мы намеренно проигнорируем). Но, учитывая, что разные способы обращения — это выстраивание определенной иерархии, возникает вопрос: логично ли в интернете, который вроде бы всех уравнивает, отталкиваться от возможно устаревшей системы разделений на «ты» и «вы»?

          Напротив, не стоит ждать уважительного «вы», если возможность комментировать ваши посты и фотографии предоставлена любому встречному

          Интернет обеспечил свободу доступа к информации, а значит, разрушил существующие социальные барьеры или как минимум оградил от них виртуальный мир. Пользователи стали не просто равны — им предоставили шанс стать в Сети кем угодно: изменить облик (поставить аватар по душе) и выбрать любое имя (придумать никнейм). Обычно «вы» уместно и крайне желательно при обращении к людям, старшим по возрасту, по социальной иерархии и просто незнакомцам. Но в интернете эти факторы не играют большой роли и могут быть легко сфальсифицированы.

          Безусловно, в странах с той же языковой особенностью, что и в России (например, Франция, Италия, Испания), «вы» в виртуальной среде постепенно отмирает, и всё больше людей обращаются друг к другу только на «ты». Исследователи интернета и специалисты в сфере коммуникаций считают, что всё зависит от тех границ, что вы сами выстраиваете: если вы защищаете себя настройками приватности и не очень контактны в обсуждениях (допустим, совсем их избегаете), то, конечно, «тыканье» со стороны других пользователей для вас травматично. Напротив, не стоит ждать уважительного «вы», если возможность комментировать ваши посты и фотографии предоставлена любому встречному. Но общая тенденция направлена на то, чтобы сделать равными всех пользователей, в том числе лингвистически. Вы, конечно, можете использовать «вы», но скоро останетесь в меньшинстве.


          «В философии интернета мы все равны, независимо от возраста, пола, дохода или социального статуса в реальной жизни. Обращаясь к кому-то на «вы» и ожидая такого же отношения к себе, вы строите иерархию, противоречащую сетевой культуре».
          1. Липчанин
            Липчанин 24 июля 2020 14:26 Новый
            • 10
            • 4
            +6
            Ну хамство всегда найдёт себе оправдание.
            Можете не отвечать, хамы для меня перестают сществовать как собеседники.
            Я их представляю в виде буковок на экране
            1. Роман123567
              Роман123567 24 июля 2020 15:02 Новый
              • 5
              • 14
              -9
              Ну хамство всегда найдёт себе оправдание.

              Вот и не оправдывайся..
              Для таких как ты выше русским языком всё разжёвано..
              Хотя фотки унитазов постить может тебе и интересней, чем почитать и сделать выводы..))
  4. HAM
    HAM 24 июля 2020 13:33 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Скоро в мире останется только одна страна не под санкциями......как все уже догадались-это США....хотя,чем чёрт(Трамп) не шутит-могут и на себя наложить....лучше бы руки на себя наложили...
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 13:41 Новый
      • 1
      • 4
      -3
      Цитата: HAM
      .хотя,чем чёрт(Трамп) не шутит-могут и на себя наложить.

      Да от этого что угодно ожидать можно laughing
    2. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 13:49 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Скоро в мире останется только одна страна не под санкциями......как все уже догадались-это США
      Предлагаю организовать мировой клуб стран попавших под санкции США под эгидой России и Китая...уверен таких стран будет немало. smile
      США потихоньку теряют реализм ...и погубила их самоуверенность в своей исключительности.
      1. HAM
        HAM 24 июля 2020 14:00 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Алексей,к сожалению многих-пока ЕЩЁ не погубила...
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:04 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Алексей,к сожалению многих-пока ЕЩЁ не погубила...

          Если смотреть с точки зрения истории совершенно очевидно что США нарушили баланс сил в миропорядке и я явно вижу как США как империя начинает потихоньку терять возможность влиять на мировые процессы...напоминает историю Римской империи...заглотнувшей слишком много и подавившись этим.
          1. котик-русич
            котик-русич Вчера, 00:16 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Алексей, Римская Империя была развалена ИЗНУТРИ - император Г. А. В. Диоклетиан 284г-305г по факту разделил Римскую Империю на 2 части (с 4 государями - 2 Августа и 2 их зама Цезаря), император Константин 337г-395г (после смерти в наследство 3-м сыновьям) разделил империю на 3 части, так и развалили Рим... Можете почитать подробнее в книгах по истории Рима.
  5. ВадимЖивов
    ВадимЖивов 24 июля 2020 13:39 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Надо Северный поток переименовать в какой-нибудь не толерантный ...американцы и заткнуться... Например черный или голубой 2... laughing
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 13:51 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Цитата: ВадимЖивов
      Например черный или голубой 2...

      Ну правильно.
      Нефть, "Чёрный", газ "Голубой" laughing
    2. BrTurin
      BrTurin 24 июля 2020 15:11 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: ВадимЖивов
      адо Северный поток переименовать

      Пусть сначала рашат переименовывать свои базы или нет...
      "Теперь согласованная версия из двух пакетов должна быть выработана «конференцией», состоящей преимущественно из членов комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, но также из представителей ряда других комитетов. После этого документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако, американский лидер может наложить вето на проект бюджета. Трамп неоднократно говорил, что заблокирует документ, если в нем будет содержаться поправка, обязывающая Пентагон переименовать военные базы, которые носят имена командующих-конфедератов. В частности, в начале июля глава государства заявлял, что «даже не рассматривает» такую возможность. Он также утверждал, что базы стали частью «великого американского наследия» и олицетворяют собой победу и свободу. https://www.rbc.ru/politics/24/07/2020/5f19e4019a79470c96c4a58c
  6. To be or not to be
    To be or not to be 24 июля 2020 13:41 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "Северный поток -2 "будет достроен Он нужен Европе .Как в советское время достроили нефте и газовые проводы в Европу.А Это "честная " американская конкуренция и агония от понимания .что СП-2" есть и будет
    По поводу "Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие." Эта естественно труба геополитическая ,но у трубы два конца . Что и показал на примере Турции Южный поток.А сами американцы разве не играют в большие геополитические игры- посадить Европу на свой дорогой сланцевый газ -это разве не геополитическое оружие сша?
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 13:52 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: To be or not to be
      это разве не геополитическое оружие сша?

      А они этого и не скрывают
    2. Курьер
      Курьер 24 июля 2020 14:08 Новый
      • 8
      • 10
      -2
      Этот "дорогой" газ стоит меньше газпромовского газа, который Европа покупала в нулевые.

      Этот "дорогой" газ не американский, Госдеп не торгует газом, и не может приказывать американским компаниям заключать газовые контракты. Это газ перекупщиков, трейдеров, они покупают газ из США и везут этот газ в те порты, куда их можно продать, вот и всё.

      США совсем другая страна, там нефтегаз не принадлежит государству, частники сами решают куда и что продавать.
      1. Хорон
        Хорон 24 июля 2020 14:26 Новый
        • 5
        • 0
        +5
        США совсем другая страна, там нефтегаз не принадлежит государству, частники сами решают куда и что продавать.

        Не лопните от самодовольства! США создано бизнесменами и естественно не решает куда и что продать, но если этого требуют бизнесмены, то то это будет продано, даже если от этого будут отмахиваться. Если так начнёт поступать Россия вы же на фекалии изойдёте, с выпученными глазами доказывая о её агрессивности.
      2. антивирус
        антивирус 24 июля 2020 15:24 Новый
        • 0
        • 0
        0
        очень мудрую методичку читали недавно--пересказываете нам?
      3. Paranoid50
        Paranoid50 24 июля 2020 20:46 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Курьер
        США совсем другая страна,

        laughing laughing laughing И снова " клац-клац-клац"... А голодные клиенты напрасно ждали свои заказы... recourse
  7. Беломорканал
    Беломорканал 24 июля 2020 13:43 Новый
    • 2
    • 11
    -9
    1. Как уже говорилось неоднократно, санкции идут нам на пользу...
    2. По новой конституции наше право главнее международного...
    3. Мы должны дать симметричный ответ, наложить свои санкции...

    По факту выразим крайнюю озабоченность, направим ноту протеста и будем стараться как-то пропетлять...
    1. Роман123567
      Роман123567 24 июля 2020 14:02 Новый
      • 2
      • 10
      -8
      дать симметричный ответ, наложить свои санкции

      Бывший пехотинец уже начал..))

      "Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. <...> Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", - сказал Кадыров.
  8. Vita VKO
    Vita VKO 24 июля 2020 13:52 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Странно, что в Мире ни кто не обращает внимание на очень показательный факт - наличие экономических санкций в оборонном бюджете. Что фактически делает законным прямое участие американской армии в недобросовестной конкуренции, ведения войн с целью грабежа и захвата ресурсов. Такими темпами "Окно Овертона" концепции рамок допустимого для американской армии скоро дойдет до того, что они официально объявят охоту с заказными убийствами типа "сафари" на людей других стран, которые им не понравятся по каким либо причинам.
    1. kulinar
      kulinar 24 июля 2020 14:35 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Фактически это объявление войны.
  9. Курьер
    Курьер 24 июля 2020 13:58 Новый
    • 4
    • 11
    -7
    При падающем потреблении газа в Европе, СП 2 не нужен.

    Будет как с Южным потоком, поставки по нему упали на 70%.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 24 июля 2020 15:29 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      это же временно!!! промышленность европы восстановится после вируса и снова газ и нефть будут нужны
  10. Dikson
    Dikson 24 июля 2020 14:21 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    По поводу санкций.. - сегодня на Ленте появилась статья о том, что наш ГАЗ ( автозавод ) обязан ежемесячно посылать отчеты о своей деятельности в США. Доходы, расходы, на что деньги тратятся... А ещё подтверждать , что господин Дерипаска никак не участвует в жизни предприятия.. Иначе - санкции и капут.. Вот так. Независимость наших предприятий - это сказки для детей . И всем правит доллар.
    1. BAI
      BAI 24 июля 2020 14:43 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      сегодня на Ленте

      вчера эта новость появилась.
  11. kulinar
    kulinar 24 июля 2020 14:34 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Цитата: Липчанин
    Вкратце не расскажите? hi

    Плохой из меня рассказчик,а ссылкой поделюсь.
    Сами решайте,верить или нет.
    https://oko-planet.su/finances/financesnews/603832-ssha-nashli-novoe-slaboe-mesto-u-severnogo-potoka-2.html
  12. rocket757
    rocket757 24 июля 2020 14:37 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Санкции, санкции, для полосатиков это уже как спорт, где они никогда не хотят проиграть.
    Всё зависит от того, сколько команд захотят участвовать в таких соревнованиях, где "победитель" назначен изначально.
  13. BAI
    BAI 24 июля 2020 14:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Самарским коммунальщикам (владельцам судов) санкции не страшны. А вот порты и страховщики вопрос интересный.
  14. madjik
    madjik 24 июля 2020 14:43 Новый
    • 0
    • 0
    0
    пускай сидят в своей выдуманной реальности!неправильные выводы ведут к неправильным решениям, а это ошибка на ошибке!и попытки исправить ситуацию , не понимая сути стратегической ошибки, ни к чему не приведут! и всё это будет расти комом, а потом превратится в лавину! мы уже видим этот процесс!они превращаются в обезьяну с гранатой и это страшно!
  15. Оператор
    Оператор 24 июля 2020 14:51 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Газпром ждет истечения срока подачи апелляции (август с.г.) на положительное решение Датского энергетического агентства об участии в прокладке завершающей части "СП-2" российского трубоукладчика "Фортуна" с якорной системой позиционирования.
  16. PValery53
    PValery53 24 июля 2020 15:00 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    В ответ на эти "ссанции" надо при любой возможности прищучивать интересы Америки. Пусть им тоже будет "немножко больно".
  17. barin
    barin 24 июля 2020 15:52 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Ааап-чхи! Простите, это я на санкции.
  18. Пленник
    Пленник 24 июля 2020 17:06 Новый
    • 0
    • 0
    0
    laughing Скоро утро будем начинать со словами- "Ну, какие на сегодня санкции нам приготовили матрасники?". Может им создать отдельное министерство санкций?
  19. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 00:39 Новый
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    Когда пожар в твоём в сарае немедленно надо гасить пламя, а не строить козни соседу за морем! Хотя, когда мозгов не хватает, то их не купишь ни за какие деньги!
  20. ximkim
    ximkim Вчера, 15:52 Новый
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    Либерально рыночнопромышленая экономика..К чему стремилось руководство страны, то и получилось .