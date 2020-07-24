Американский сенат одобрил новые санкции против «Северного потока – 2»

Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие

Вчера в Сенате Соединенных Штатов, выполняющем функцию верхней палаты Конгресса США, большинством голосов был одобрен законопроект оборонного бюджета на будущий финансовый год, согласно которому, помимо прочего, вводятся новые санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Он был принят через день после одобрения похожего проекта, который был подан на рассмотрение Палаты представителей.Законопроект предполагает введение ограничений против компаний, прямо или косвенно способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию российских газопроводов. В частности, под новые санкции могут попасть организации, занимающиеся укладкой труб, страховщики судов, а также компании, занимающиеся техническим обслуживанием и дооборудованием трубоукладчиков.Новый оборонный бюджет поддержало 86 сенаторов, а 14 членов Сената проголосовали против него. Джон Барраса, голосовавший за этот законопроект, положительно оценил его значение: