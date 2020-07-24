ВВС США подвели итоги тендера на создание беспилотного ведомого

В объявленном командованием ВВС США конкурсе Skyborg на разработку беспилотного ведомого и системы управления примут участие всего четыре компании из восемнадцати, подавших заявки. Как передает NPlus1 со ссылкой на Flightglobal, ВВС определились с окончательным списком участников.ВВС США рассмотрели заявки компаний в рамках тендера Skyborg, объявленного в мае этого года, и выбрали четыре компании, которые займутся разработкой беспилотного ведомого для американских истребителей. Компании Boeing, General Atomics, Kratos Unmanned Aerial Systems и Northrop Grumman получили контракты и по 400 млн. долларов на разработку, создание прототипа аппарата и проведение его испытаний.В рамках тендера Skyborg предполагается не только создание относительно дешевых беспилотных ведомых, но и системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. При этом ВВС США намерены подвести итоги и принять на вооружение беспилотники уже в 2023 году.О двух беспилотных ведомых от компаний Kratos и Boeing уже известно. Первая занимается созданием беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Вторая занимается разработкой беспилотного ведомого Loyal Wingman по заказу ВВС Австралии.О проектах беспилотных ведомых компаний General Atomics и Northrop Grumman пока сведений нет.