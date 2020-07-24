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ВВС США подвели итоги тендера на создание беспилотного ведомого

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ВВС США подвели итоги тендера на создание беспилотного ведомого

В объявленном командованием ВВС США конкурсе Skyborg на разработку беспилотного ведомого и системы управления примут участие всего четыре компании из восемнадцати, подавших заявки. Как передает NPlus1 со ссылкой на Flightglobal, ВВС определились с окончательным списком участников.


ВВС США рассмотрели заявки компаний в рамках тендера Skyborg, объявленного в мае этого года, и выбрали четыре компании, которые займутся разработкой беспилотного ведомого для американских истребителей. Компании Boeing, General Atomics, Kratos Unmanned Aerial Systems и Northrop Grumman получили контракты и по 400 млн. долларов на разработку, создание прототипа аппарата и проведение его испытаний.

В рамках тендера Skyborg предполагается не только создание относительно дешевых беспилотных ведомых, но и системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. При этом ВВС США намерены подвести итоги и принять на вооружение беспилотники уже в 2023 году.

О двух беспилотных ведомых от компаний Kratos и Boeing уже известно. Первая занимается созданием беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Вторая занимается разработкой беспилотного ведомого Loyal Wingman по заказу ВВС Австралии.

О проектах беспилотных ведомых компаний General Atomics и Northrop Grumman пока сведений нет.
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Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников
ВВС США объявили тендер на создание искусственного интеллекта для БПЛА
53 комментария
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  1. А Макаров
    А Макаров 24 июля 2020 12:23 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    На мой взгляд, сумма по 400 млн. каждому, для США выглядит как то несерьезно. У них же все в миллиардах измеряется. Или это так, "салатик перед обедом" ?
    1. Vlad T
      Vlad T 24 июля 2020 12:45 Новый
      • 6
      • 9
      -3
      Радует, что мы уже где- о впереди, ибо это прямой ответ в догонку С-70. Темпы нужно нарасчивать, чтоб вероятные пртивники нас догоняли...
      1. Perseverance
        Perseverance 24 июля 2020 13:17 Новый
        • 4
        • 2
        +2
        Цитата: Vlad T
        Радует, что мы уже где- о впереди, ибо это прямой ответ в догонку С-70. Темпы нужно нарасчивать, чтоб вероятные пртивники нас догоняли...

        07. 2013
        1. Vlad T
          Vlad T 24 июля 2020 13:19 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Его в связке с Ф-22 не видно было...
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 13:21 Новый
            • 3
            • 3
            0
            Проект закрыт, как не перспективный, схема летающие крыло имеет слишком много минусов и слишком дорогое.
            1. Кирилл Г...
              Кирилл Г... 24 июля 2020 23:07 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Grazdanin
              схема летающие крыло имеет слишком много минусов и


              Чем она так плоха по вашему мнению?
              1. Grazdanin
                Grazdanin 24 июля 2020 23:41 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Смотря от задач. Если говорим о дальней разведке или дальнем бомбардировщике то схема подходит. Плюсы превосходят минусы, большой внутренний объём, большая подъемная сила позволяют далеко летать, много «подарков» нести во внутренних отсеках, малая заметности. Если начинаем речь о ведомом БПЛА, оперативной и тактической разведке, ударных БПЛА минусы становятся критичными. Неустойчивость во взлёте и посадке, слабая маневренность, ограниченность объемами отсеков, высокая цена. Причём ЭПР «нормальной» схемы достигает значений летающего крыла.
                С70 главная претензия, не понятно для чего он. Крайне дорогой, размером с Су57, с различными функциями от различных классов БПЛА. Больше похоже на демонстратор технологий, для физической отработки теоретических наработок.
                Те же США в БПЛА отказываются от схемы летающие крыло. Про новые проекты не слышно, старые проекты в рамках армии закрыты, про тот же RQ170 давным давно не слышно ничего.
            2. Вояджер
              Вояджер 24 июля 2020 23:46 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: Grazdanin
              Проект закрыт, как не перспективный, схема летающие крыло имеет слишком много минусов и слишком дорогое.


              Если говорим о дальней разведке или дальнем бомбардировщике то схема подходит.

              С этого и надо было начинать.
        2. SovAr238A
          SovAr238A 24 июля 2020 21:25 Новый
          • 1
          • 5
          -4
          Цитата: Perseverance
          Цитата: Vlad T
          Радует, что мы уже где- о впереди, ибо это прямой ответ в догонку С-70. Темпы нужно нарасчивать, чтоб вероятные пртивники нас догоняли...

          07. 2013


          Только вот Ф-18 с мозгами от Х- 47 летал самостоятельно уже в 2011 и садился сам и взлетал сам...

          Это тоже нельзя забывать...
      2. SovAr238A
        SovAr238A 24 июля 2020 21:24 Новый
        • 0
        • 5
        -5
        Цитата: Vlad T
        Радует, что мы уже где- о впереди, ибо это прямой ответ в догонку С-70. Темпы нужно нарасчивать, чтоб вероятные пртивники нас догоняли...

        Вы пробовали смотреть на Х-47В ???

        Ну так, что бы поумнеть немного...
        1. Grazdanin
          Grazdanin 24 июля 2020 21:37 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Знаете какая самая печаль? Что данный проект довели до принятия на вооружения, но ВВС и флот отказались от него, ввиду бесперспективности схемы. А мы свой аналог только учим летать.
          1. SovAr238A
            SovAr238A 24 июля 2020 22:04 Новый
            • 3
            • 5
            -2
            Цитата: Grazdanin
            Знаете какая самая печаль? Что данный проект довели до принятия на вооружения, но ВВС и флот отказались от него, ввиду бесперспективности схемы. А мы свой аналог только учим летать.

            Дело в другом.
            В отсутствии у нас понимания, что мы хотим от беспилотника, и как мы будем им управлять и как он будет летать...

            Я уже лет 10 говорю о том, что в Америке выросли те игроманы. которые в детстве играли в компьютерные стратегии.
            И система сетецентричности - выросла именно из компьютерных игр.
            простейший пример.
            Старкрафт первый. Одиночная пушка видит на 4 квадратика вокруг себя и стреляет соответственно. Она дальше не видит и стрелять дальше не может.
            Если есть другая единица, самолет ли, солдат ли, который стоит на 6 квадратике и видит еще 2 квадратика - то пушка достреливает до того самого 8 квадратика.
            Это есть самая упрощенная визуализация сетецентричности.
            Взаимное защищенное единое поле боя.
            Где каждый видит то, что видят другие в режиме реального времени.

            Обмен данными - автоматический. взаимный.
            Независимый от того, хочу я это показать или нет.
            Я вижу - видят все.
            И решения принимают все, в зависимости от экспертной системы.
            Которая так же выросла на коммерческих продуктах транснациональных корпораций, по машинному анализу массивов данных. Всех данных. Нужных и ненужных.
            Они отработали алгоритмы.
            У них были прикладные задачи.
            Помните рассказ Азимова (Ловушка для Простаков) про парня из мнемонической службы?
            Рассказ в сторону - система описанная в книге - это и есть описание машинного анализа..

            Так вот, в США, эти игроманы выросли, заняли важные посты в ВПК и стали продвигать идеи из игр.
            И у них получается.
            Они опережают на порядок-два все те идеи, которые могут быть у нас.
            Ибо у нас. игрушки считались "недостойным времяпрепровождением".
            Сослаться на игрушку, считается убить свою карьеру.

            А уже если генерал нашего МО скажет. что он рубился в компьютерные стратегии - так это вообще крах карьеры...
            Ибо стратегия только в генштабе.
            А у них наоборот.
            Стратегия - выросла из игр...

            Вот в чем разница - совершенно противоположный системный пожход к системе противостояния.
            Нас учили на "примерах личного героизма", а их учили на "выслать десяток дронов и всех покрошить"...
            1. Grazdanin
              Grazdanin 24 июля 2020 22:26 Новый
              • 2
              • 2
              0
              Цитата: SovAr238A
              Америке выросли те игроманы. которые в детстве играли в компьютерные стратегии.

              Поэтому мне нравится тема БПЛА, аэрокосмонавтики, новых технологий. Прикольно смотреть как игры и мультфильмы детства становятся реальностью. Но у нас во власти рождённые и выросшие в СССР, оторванные полностью от реальностью. Когда общаюсь со своими толковыми знакомыми которых давно не видел 2 вопроса первые «В какой ты сейчас стране живешь?» «Куда планируешь переезжать?»
              Цитата: SovAr238A
              В отсутствии у нас понимания, что мы хотим от беспилотника

              Какая у нас цель в космосе? Какая стратегия сухопутных войск? Авиации? Делаем что можем, а не то что надо. Главное погромче сказать про отсутствие аналогов в мире, что бы уряклам было что написать.
              В космосе просто аут. СОИ 2 фактически уже стартовали, нам просто нечем ответить. Новая стратегии применения БПЛА просто обнуляют нашу ПВО и истребители.
              1. Кирилл Г...
                Кирилл Г... Вчера, 19:41 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Grazdanin
                Когда общаюсь со своими толковыми знакомыми которых давно не видел 2 вопроса первые «В какой ты сейчас стране живешь?» «Куда планируешь переезжать?»


                Москва? Столица живет оторванно от России. Кстати, а их кто то там ждет таких умных и толковых?
                1. Grazdanin
                  Grazdanin Вчера, 20:04 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Не, я не из Москвы. Скорее окружение так сформировалось. Да и работаю я в разработке ПО. За бугром людей из России ценят очень. Работаем много, просим мало, головы светлые с идеями, руки прямые, ментальность европейская. Переезжают из разных сфер, в разные страны. Пугает тенденция, переезжают не ученные или творческие люди с программистами, а обычные люди. Дальнобойщики, плиточники, электрики, сантехники.
                  1. Кирилл Г...
                    Кирилл Г... Вчера, 20:14 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Цитата: Grazdanin
                    Переезжают из разных сфер, в разные страны. Пугает тенденция, переезжают не ученные или творческие люди с программистами, а обычные люди. Дальнобойщики, плиточники, электрики, сантехники.


                    Из них себя находит и становятся обеспеченным и своими Там - малый процент. Большая часть как и везде, как и у нас занята выживанием. А некоторые персонажи заняты отчего то русскоязычных ресурсах доказыванием что рашка-парашка. Как это почему то делает и ряд малахольных из "страны обетованной". Я вот общался с человеком с начала 90-х живущего в Хайфе. Участник Ливанской войны и т.д., он такой фигней не страдает. На русскоязычные сайты приходит сугубо по военно-историческим вопросам. И даже не в части 20 века.... Сильно раньше...
  2. voyaka uh
    voyaka uh 24 июля 2020 12:27 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    1) У Кратос - самый дешевый вариант. Они много лет
    производят мишени-имитаторы крылатых ракет для ПВО.
    Вот одну из таких дешевых мишеней и превратили в беспилотник.
    2) У Боинг грандиозный совместный проект с Австралией.
    Австралия сразу хочет прыгнуть в шестое поколение, минуя все
    предыдущие. И наняла Боинг для этого. Так явно будет что-то дорогое
    и накрученное.
    3) Дженерал Атомикс - производитель Reaper и других. Опыт большой, но
    их детки очень дорогие.
    1. anzar
      anzar 24 июля 2020 12:35 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вот одну из таких дешевых мишеней и превратили в беспилотник.

      Т.е. у него нет (и не будет) крейсерский сверхзвук (или вообще сверхзвук)? Кого тогда будет сопровождать?
      1. Grazdanin
        Grazdanin 24 июля 2020 12:42 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: anzar
        Кого тогда будет сопровождать?


        Крейсерская скорость истребителей в районе 900 км/ч, на это и расчёт
        1. anzar
          anzar 24 июля 2020 12:47 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Grazdanin
          Цитата: anzar
          Кого тогда будет сопровождать?


          Крейсерская скорость истребителей в районе 900 км/ч, на это и расчёт

          А когда "крейсирование" закончится, что тогда? Бросать? Или использовать как ложную цель? (на большее такой маленкий не способен)
          1. Grazdanin
            Grazdanin 24 июля 2020 12:52 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Будут выполнять свои задачи. Если нужно как ложная цель, наносить удары или вернутся на базу.
            Мы говорим о конкретном проекте. То что будет сверхзвуковые и гиперзвуковые БПЛА я уверен.
      2. voyaka uh
        voyaka uh 24 июля 2020 13:06 Новый
        • 6
        • 3
        +3
        У этих ударных реактивных беспилотников сверхзвук не предусмотрен.
        Они должны лететь, как весомые, на скорости 08-0.9 МАХ вместе с Ф-35,
        которые заточены тоже на такую скорость.
    2. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:35 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      У Кратос кроме XQ-58A ещё UTAP-22 есть. Он в 2-3 млн долларов впишется влёт. Сейчас активно испытывается.
    3. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:42 Новый
      • 5
      • 2
      +3
      То что будут различные ведомые с различными задачами уже понятно. Всем найдётся место. Легкий дешевый для размена типаUTAP-22, что-то универсальное типа XQ58 или как австралийский проект, тяжелый носитель бомб и ракет типа модификации MQ-25.
    4. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 12:56 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Странно что про Израиль ничего не слышно. США, Австралия и Британия запустили проекты. Или как обычно: „Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим.“
      1. dauria
        dauria 24 июля 2020 15:32 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Странно что про Израиль ничего не слышно.

        Может, над ИИ работают ? Это как раз та область, где размер страны неважен. А вот тактику ВВС они умеют придумывать и менять вовремя.
        Просто задумался - противник не глупец , начнёт придумывать противодействие. Типа " Если противник встает в вираж , то вероятнее всего в засаде сверху есть его помощники . Не атакуй без прикрытия сверху ". Короче - мозги должны быть не столько самообучающимися, сколько способными быстро усвоить новые "наставления", записать подробности боя , дать их на анализ людям и понять новые рекомендации.
        А это уже похоже на "мышление словами" . Короче - нужна вторая сигнальная система . Слово - образ в мозгу. Картинка на местности-слово.
        Долго до этого, ой долго. Без этого- рыба, которая раз за разом глотает крючок, с которого её только что сняли.
        1. Grazdanin
          Grazdanin 24 июля 2020 16:02 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: dauria
          Может, над ИИ работают ?

          То что работают 100%, они одни из лидеров. Могут просто железки ждать. Из серии все равно 3 лярда в год дарят, можно на них закупить. Да и одно другое не отменяет. Тихо делают свое и ждут когда США допилит ведомых
        2. Grazdanin
          Grazdanin 24 июля 2020 16:13 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: dauria
          Долго до этого, ой долго.

          Так больше 100 лет уже к этому идем, первые беспилотники в первую мировую появились, во вторую уже воевали.
        3. SovAr238A
          SovAr238A 24 июля 2020 21:33 Новый
          • 1
          • 6
          -5
          Цитата: dauria

          Долго до этого, ой долго. Без этого- рыба, которая раз за разом глотает крючок, с которого её только что сняли.


          Все действия пилота можно вывести в алгоритм действие.
          Если А. то делаю Б.

          Если А, К, У, Д - то делаю Ц и Я.

          У них есть школа машинного анализа объема данных. типа БигДата.
          Ибо такие корпорации как САН, ИБМ, и т.д. давно работают на этом рынке.
          И они берут именно коммерческие проекты для внедрения их в военную сферу.

          В нашей стране никогда не было систем подобного уровня. Ни военных, ни коммерческих.
          Просто не было.
          Соответственно создать с нуля то. где у тебя нет учителей, это как без точки опоры.
          Нет начальных точек отсчета.

          Математиков у нас много, но развивать нечего.

          Поэтому в нашей стране полноценного машанализа систем принятия решений - не будет очень долго.
          Если будут вообще.
          1. Alex777
            Alex777 24 июля 2020 22:24 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Ибо такие корпорации как САН, ИБМ, и т.д. давно работают на этом рынке.

            Опять пишите о том, о чем не имеете прставления. wink
            Кстати, меня есть наше фото с Президентом Sun Microsystems в моем московском офисе и со Scott McNealy (если знаете кто это) в их офисе в Сан Франциско.
            А еще этой компании не существует с 2009 г. laughing
            Математиков у нас много, но развивать нечего.

            Ржунимагу. bully
            Не приходит в голову, что люди работают, просто вам доложить забыли? wink
            1. SovAr238A
              SovAr238A 24 июля 2020 22:28 Новый
              • 1
              • 5
              -4
              Цитата: Alex777
              Ибо такие корпорации как САН, ИБМ, и т.д. давно работают на этом рынке.

              Опять пишите о том, о чем не имеете прставления. wink
              Кстати, меня есть наше фото с Президентом Sun Microsystems в моем московском офисе и со Scott McNealy (если знаете кто это) в их офисе в Сан Франциско.
              А еще этой компании не существует с 2009 г. laughing


              Я работал аналитиком-системотехником на уровне ВУЗовских государственных исследовательских целевых программ тогда, когда Сан еще была и не переименовалась. Конец 90-х, начало 2000-х.
              И еще тогда мы обсуждали тенденции развития систем машанализа и развитие БигДата на территории России.

              Уже тогда было принято мнение, что не догоним никогда.
              Просто нет того объема задач, по которым возможно целевое развитие.
              1. Alex777
                Alex777 24 июля 2020 22:35 Новый
                • 0
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                В указанный вами период я, по одному из проектов, работал с ВЦ РАН.
                Академик А.А. Петров (если вам эта фамилия что-то говорит) и его коллектив, помогали нам задачи решать. wink
                А информацию о направлениях развития IT индустрии получали непосредственно с конференций IEEE, на которые мои коллеги ездили по личным приглашениям.
        4. Alex777
          Alex777 Вчера, 09:11 Новый
          • 0
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          Может, над ИИ работают ? Это как раз та область, где размер страны неважен.

          В этой области крайне важно наличие соответствующей "школы". Накопленный десятилетиями опыт и знание "подводных камней". У нас такая школа есть. В Израиль ее представители не эмигрировали. hi
    5. tralflot1832
      tralflot1832 24 июля 2020 12:57 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Боинг с мозгами 737 маха ни чего сделать не может каторый год.А все тудаже.Мой прогноз создадут вундерфавлю которая своих сбивать будет.Одна такая в ВМФ есть ,которую включать боятся.Фланкс если не изменяет память называется
      1. 3danimal
        3danimal 24 июля 2020 23:37 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Если составлять мнение по слухам (имея под рукой смартфон или ПК), получится та ещё каша. Технические форумы в помощь.
        Боинг же... полные лузеры. smile Ни продаж по всему миру, ни многомиллиардной капитализации. Большинство полетов в наших авиакомпаниях? На чем угодно, только не на этом хламе lol
  3. Alien From
    Alien From 24 июля 2020 12:41 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Полосатые жуки ещё денег подпечатают......пока весь мир за бумагу трудится!
  4. arhitroll
    arhitroll 24 июля 2020 13:47 Новый
    • 0
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    0
    Интересно имеет право такой концепт - ведущий (смертник) ведет впереди (понятно привлекает/раскрывает ПРО). При атаке ракетами от ПВО сбрасывает с себя некую капсулу-дрон которая еще на планере начинает доделывать задачу в усеченном варианте.
    1. Grazdanin
      Grazdanin 24 июля 2020 14:02 Новый
      • 2
      • 2
      0
      Нет, впереди идёт ложная цель ракета-приманка, которая имитирует самолёт, который будет сбивать ПВО, после чего ПВО будет уничтожены ведомыми БПЛА.
      https://topwar.ru/169010-vms-ssha-namereny-zakazat-raketu-obmanku-dlja-sistem-pvo.html
  5. Оператор
    Оператор 24 июля 2020 14:30 Новый
    • 2
    • 3
    -1
    Все ведущие страны мира разрабатывают и производят управляемые бомбы и ракеты как с можно большей дальностью полета для загоризонтной стрельбы (Россия еще и гиперзвуковые) и только гомосексуальные афроамериканцы - дозвуковые БПЛА laughing
    1. SovAr238A
      SovAr238A 24 июля 2020 21:48 Новый
      • 1
      • 7
      -6
      Цитата: Оператор
      Все ведущие страны мира разрабатывают и производят управляемые бомбы и ракеты как с можно большей дальностью полета для загоризонтной стрельбы (Россия еще и гиперзвуковые) и только гомосексуальные афроамериканцы - дозвуковые БПЛА laughing

      Да ты, что... Правда, что ли?

      Разрабатывать то могут все, только вот использовать могут только те, у кого есть в достаточном количестве средства загоризонтного обнаружения и целеуказания.

      России в этом списке нет...
      Спутниковой группировки защищенной связи - нет.
      Беспилотников сравнимых с древним (аппарат выпуска начала 90-х) Предатором - до сих пор нет и не предвидится...

      Про С-70 Охотник - ничего не говори, это штучная вещь, и в серию не пойдет никогда. Ибо распил бестолковый. Ему не смогли даже придумать концепцию. А без концепции невозможно придумать и схему использования. Опыта нет и кмений нет и знаний нужных нет...

      Заметь, что последние 80 лет, мы не придумали ничего, что было бы прорывным и дало бы развитие в общем в авиации.
      Мы все время повторяли и догоняли.
      И с этим гиперзвуком - все также.
      и с этим БПЛА - вообще отстали на 40-50 лет..

      Это правда жизни.
      1. Кирилл Г...
        Кирилл Г... 24 июля 2020 23:16 Новый
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        +1
        Цитата: SovAr238A
        что последние 80 лет, мы не придумали ничего, что было бы прорывным и дало бы развитие в общем в авиации.


        Я вот смотрю на советский МиГ-25 и американский ответ на него в виде Ф-15 и полагаю что вы как то сильно погорячились. Ну это так частности....
        Могу вспомнить и работающий комплекс противоторпедной защиты, такой игрушки все еще ни у кого нет. Американцы который год скачут с Трипвайром, но как то дела идут не очень...
        1. 3danimal
          3danimal 24 июля 2020 23:47 Новый
          • 1
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          +1
          Миг-25 - советский ответ на СР-71.
          Ф-15 превосходил его, на ближней и средней дистанциях (других тогда не было). И уже ответом на «15» был Су-27. Имевший некоторое преимущество в ближнем бою и сопоставимую авионику.
          1. Grazdanin
            Grazdanin Вчера, 00:09 Новый
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            0
            Цитата: 3danimal
            Миг-25 - советский ответ на СР-71.

            Совершенно разные классы, да Миг 25 был создан что бы уничтожать в том числе подобные самолеты, но машина получилась действительно прорывная, в течении всех 70ых МиГ можно было сбить только случайно.
            1. 3danimal
              3danimal Вчера, 00:35 Новый
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              0
              Случайно? AIM-7F со скоростью 4М? Как раз Ф-15 сбивал МиГ-25.
              Кроме того, Ф имел в 1,5 раз бОльшую максимальную перегрузку (в ближнем бою - минимум шансов). Миг в основе - перехватчик, даже РЛС стояла от Ту-128.
              1. Grazdanin
                Grazdanin Вчера, 00:58 Новый
                • 0
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                0
                Да. После того как появился F15, дошёл до строевых частей, на нем научились летать, появилась инфраструктура для него, он появился в местах ведения БД, только после этого появилась вероятность сбивать, которую можно расчитывать. Поэтому первый сбитый МиГ был в 81 году, справедливости ради 78-79 году в теории они уже могли сбивать, но и серийный выпуск МиГ 25 был начат до 70ых. Полноценный 10 лет полного превосходства в воздухе были, но это лишь история, современность и будущие другие.
                1. Кирилл Г...
                  Кирилл Г... Вчера, 19:23 Новый
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                  На судьбу МиГ-25 сильно повлияли на мой взгляд следующие факторы - завышенное требование скорости что в свою очередь сильно увеличило вес планера. И недостаточное понимание основ борьбы в воздухе со стороны заказчика, в результате чего машина так к примеру и не получила станции РЭБ за службу.
                  Имхо МиГ-25 недооцененная и недостаточно понятая машина. Увы.
                  1. 3danimal
                    3danimal Сегодня, 05:09 Новый
                    • 0
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                    Скорость 25-го не намного превышает таковую у Ф-15.
                    Максимальная перегрузка - 4,5g. Против 7,5...
                    ИМХО, ущербная концепция, продолжение линейки того же Ту-128 - маломаневренный, скоростной перехватчик (с невысокой тяговооруженностью). И ведь эту тему продолжили, принят на вооружение Миг-31.
                    Сейчас же, их просто надо как то использовать. Хотя, даже в самом совершенном исполнении, 31-й уступает Су-35 во всем, кроме скорости.
              2. Кирилл Г...
                Кирилл Г... Вчера, 10:21 Новый
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                Цитата: 3danimal
                AIM-7F со скоростью 4М?

                РВВ-СД в те далекие эпохи попадали редко. ВО Вьетнаме процентов 5-7, в Ираке процентов 15-20. Точные цифры смотреть у Хигби.

                Цитата: 3danimal
                Как раз Ф-15 сбивал МиГ-25.

                А МиГ-25 сбил в бою Хорнет... По Ирано-Иракской не помню. Но Иракский ас Райан 4 победы одержал на МиГ-25. МиГ-25 великолепен - его беда была в том что он излишне скоростной и соответственно перетяжелен.

                Цитата: 3danimal
                (в ближнем бою - минимум шансов).

                Реально речь могла идти о ракетном ударе РВВ с ТГСН на коротке и затем противники бы разошлись

                Цитата: 3danimal
                даже РЛС стояла от Ту-128.

                БРЛС там меняли. В 70-х на модели ПД уже стояла БРЛС «Сапфир-25» с вычислителем АВМ-25, способный обнаруживать цели с ЭПР более 10 м² на расстоянии 100 км, автоматически сопровождать их на дальности 75 км, сопровождать «на проходе» до 6 целей с углом обзора в горизонтальной плоскости ±56 градусов и в вертикальной плоскости 6 градусов, имеющий улучшенные возможности для обнаружения целей на фоне земли.
                С 63-й станцией и сами можете сравнить.
                1. 3danimal
                  3danimal Сегодня, 04:59 Новый
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                  0
                  AN-APG-63 (на Ф-15 А/В) - 100+ км (называется дальность до 100 миль, что примерно равно показателям БРЛС Ф-14). На проходе сопровождает до 8 целей.
                  Ф-18 имел менее мощную РЛС.
                  Я специально указал AIM-7F, стояла на вооружении в 70-х, имела улучшенные характеристики наведения.
                  в Ираке процентов 15-20

                  В ИРано-Иракской войне или «Буре в пустыне»?
      2. 3danimal
        3danimal Вчера, 00:51 Новый
        • 0
        • 0
        0
        ЗГРЛС все двухкоординатные, если вы про них. Для надёжного целеуказания используют собственную РЛС или самолёт ДРЛО.
  6. Оператор
    Оператор Вчера, 00:01 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Цитата: SovAr238A
    Это правда жизни

    "ЗГРЛС - не, не слышал" (С)

    Вы трендовый афроамериканец? bully
    1. SovAr238A
      SovAr238A Вчера, 06:44 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Оператор
      Цитата: SovAr238A
      Это правда жизни

      "ЗГРЛС - не, не слышал" (С)

      Вы трендовый афроамериканец? bully

      Это только в ваших текстах постоянно озвучивается и прослеживается тема тренда "гомосексуальности американцев". Стало бы - это вас очень волнует. Тема то близкая для вас и волнительная?
      Или они, эти трендовые американцы, которых вы все время ищете, напали на вас в подворотне???... и вы очень хотите им отомстить???...

      Или вы просто одиноки и ищете себе друзей?
      1. Оператор
        Оператор Вчера, 09:59 Новый
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        Вообще-то вы стали комментировать мой коммент, а я комментировал статью. Следовательно, именно вы ищите себе других трендовых афроамериканцев laughing

        Подтяните матчасть, иначе с вами не о чем говорить.