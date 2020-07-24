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Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

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Коррупция – одна из самых главных проблем современной России. Несмотря на постоянные аресты коррумпированных чиновников, говорить о победе над этим разрушающим государство явлением не приходится.


Чиновников стали арестовывать за коррупцию чаще


На самом деле, коррупция существовала всегда и во всех странах мира. Даже самые жесткие политические режимы были не в силах ликвидировать это явление. В том же Китае, несмотря на наличие высшей меры наказания для чиновников-взяточников, уголовные дела по коррупции также возбуждаются регулярно. В России, где законодательство и особенно правоприменительная практика не в пример мягче, чем в азиатских странах, коррупция присутствует во всех ведомствах и на всех этажах властной иерархии.

В последнее время, как мы видим, борьба с коррупцией в России действительно активизировалась. Целый ряд громких арестов показал: привлечь к ответственности могут даже самых высокопоставленных чиновников, вплоть до федеральных министров и руководителей федеральных ведомств. Среди наиболее известных осужденных по делам о коррупции – министр экономического развития Алексей Улюкаев, кировский губернатор Никита Белых, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер. В годы правления президента Бориса Ельцина, да и при «раннем Путине», столь высокопоставленные руководители чувствовали себя практически безнаказанными и неподсудными.

Что касается чиновников среднего и младшего звена, то их арестовывают постоянно: региональные СМИ не успевают каждый день обновлять новости о задержаниях или возбуждении уголовных дел в отношении тех или иных представителей власти. Впрочем, есть и «неприкасаемые», в отношении которых дела о коррупции просто не заводят или стараются их замять с минимальными последствиями для фигурантов. Чего стоит, к примеру, знаменитое дело Васильевой?


Задерживают даже мелких чиновников, но коррупции меньше не становится


Но, несмотря на то, что сейчас за совершение преступлений коррупционного характера предусмотрены довольно внушительные наказания, самой коррупции меньше не становится: арестовывают одного, на его место приходит другой и история повторяется. Коррупционеры становятся более изобретательными, придумывают новые способы обезопасить себя от преследования.

Борьба с коррупцией или ее имитация?


С другой стороны, предельно раздуты и штаты тех, кто должен с этой коррупцией бороться. Понятно, что для штатных борцов с коррупцией важно, чтобы сами коррупционные преступления имели место и были как можно более легкими в расследовании. Отсюда – провокации в отношении мелких чиновников, преподавателей вузов, руководителей поликлиник и больниц.

Ответственны за коррупцию и сами рядовые граждане, в том числе и те, кто больше всех о вреде этой самой коррупции кричит. Так, деятельный сторонник оппозиции может подсчитывать стоимость кроссовок Дмитрия Медведева и изучать дачные владения Игоря Сечина, но при необходимости сам благополучно начнет искать «выходы» на нужных людей, чтобы обеспечить своему чаду благополучную сдачу сессии, получить водительские права или ускорить выдачу разрешения на какое-нибудь строительство.

Но сложно винить людей в том, что они пытаются улучшить свое положение, используя привычные способы, эффективность которых впитывается едва ли не с молоком матери. Ведь если такие методы работают и человек видит, что его сосед, «дав на лапу», уже получил разрешение и строиться, то возникает желание последовать его примеру.

Естественно, что на борьбе с коррупцией в текущей политической ситуации спекулируют все, кому не лень: от власти до внепарламентской оппозиции. Тот же Алексей Навальный со своим ФБК сделал себя имя именно на своих «разоблачениях» коррупции, хотя сама по себе борьба со злоупотреблением или взятками превращаться в идеологию не может и не должна. Но прозападные силы всегда активно спекулировали именно темой коррупции, причем так было и на Украине накануне Евромайдана, и в странах Ближнего Востока накануне Арабской весны.

При всей негативности коррупции сведение ее к минимуму, тем не менее, еще не означает перехода к «всеобщему благоденствию». Как показывает опыт некоторых государств, в которых происходили «революции» под антикоррупционными лозунгами, «борцы с коррупцией» на практике оказываются не столько даже коррупционерами, сколько просто грабителями и от экспроприации «проворовавшихся чиновников» они легко переходят к грабежу имущества самых обычных людей.

Если и можно будет говорить о подлинной борьбе с коррупцией и ее решительном искоренении, то только в связи с выстраиванием иной модели общества, не только и даже не столько с жестким наказанием за коррупцию, сколько с принципиально иным ценностно-мировоззренческим фундаментом. Но это, как мы понимаем, крайне маловероятно.
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Интервью В. Путина «Первому каналу» и агентству «Ассошиэйтед Пресс»
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221 комментарий
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  1. Лексус
    Лексус 24 июля 2020 14:00 Новый
    • 49
    • 17
    +32
    Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

    Бороться сама с собой коррупция и не собиралась. По большей части хватают тех, кто план по взносам в общак не выполняет.
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 14:10 Новый
      • 44
      • 17
      +27
      Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

      Ее только больше становится, а борются в основном с неугодными региональными кланами, путем отжатия бизнеса..
      Но когда у всех отожмут, то коррупцию полностью поборят..
      Ну а на самом деле, нет ничего проще выявить коррупционера, Навальному для этого данных Росреестра достаточно и отчета о доходах.. Но борцунам почему то это не интересно..наверно потому что свои..
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:20 Новый
        • 28
        • 45
        -17
        Навальному для этого данных Росреестра достаточно и отчета о доходах.. Но борцунам почему то это не интересно..наверно потому что свои..

        Навальный злейший враг России...не гнушается пользоваться грантами зарубежных покровителей...толкает малолетних детей на митинги подвергая их опасности...драть его надо как сидорову козу за такие делишки.
        1. Svarog
          Svarog 24 июля 2020 14:24 Новый
          • 44
          • 14
          +30
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Навальный злейший враг России...не гнушается пользоваться грантами зарубежных покровителей.

          Не вижу принципиальной разницы между теми, кто вывозит из России деньги за бугор.. или скупает недвижимость в отсталой Европе или имеют гражданство или вид на жительство в стане врага.. а таковых все правительство..если найдете редкое исключение, то нужно смотреть на ближайших родственников.
          В чем разница? Да Навальный такой же как и эти только вид сбоку.. но я не о нем, а о его расследованиях..
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:25 Новый
            • 21
            • 37
            -16
            но я не о нем, а о его расследованиях..

            Я не доверяю расследованиям которые используются в корыстных целях...тем более ничего нового он не сказал.
            1. Svarog
              Svarog 24 июля 2020 14:34 Новый
              • 36
              • 13
              +23
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Я не доверяю расследованиям которые используются в корыстных целях...тем более ничего нового он не сказал.

              То есть вас устраивает, что все чиновники у нас коррупционеры и воры.. Нового он конечно ничего не сказал, все и так это знают.. но он конкретизирует.
              1. Тот же ЛЕХА
                Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:38 Новый
                • 21
                • 26
                -5
                То есть вас устраивает, что все чиновники у нас коррупционеры и воры..

                Нет не устраивает...но мне не нравится что на место одних воров рвется к власти другой вор куда более циничный и беспринципный...Навального можно сравнить по без нравственности разве что с Березовским и Ходорковским.
                1. Svarog
                  Svarog 24 июля 2020 14:43 Новый
                  • 38
                  • 15
                  +23
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  То есть вас устраивает, что все чиновники у нас коррупционеры и воры..

                  Нет не устраивает...но мне не нравится что на место одних воров рвется к власти другой вор куда более циничный и беспринципный...Навального можно сравнить по без нравственности разве что с Березовским и Ходорковским.

                  Не знаю на сколько он циничный и беспринципный.. вот вообще не знаю, у власти то он никогда не был.. Интересно, по каким критериям вы определили, что он циничный и беспринципный ?
                  Но вот что знаю, что тот , который недавно обнулился, он явно циничный и беспринципный. Ибо слово свое меняет, когда и как хочет, врет на всю страну, а потом просится отнестись с пониманием.. Пенсионная реформа -это вверх циничности. Обнуление -вверх циничности.
                  Результаты правления по всем ключевым направлениям -жирный минус.. Но человек хочет и дальше грести -это что по вашему?
                  1. Тот же ЛЕХА
                    Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:47 Новый
                    • 23
                    • 35
                    -12
                    А что такого сделал Навальный для россиян ...какие у него есть заслуги перед ними кроме критики Путина?
                    Посмотришь по его делам одно пустое место.
                    Так что не стоит менять шило на мыло...хрен редьки не слаще.
                    Да Путин тоже не идеал...но другого политика лучше его я лично пока не вижу...доверять нынешним политикам руководство страной слишком рискованно.
                    1. Svarog
                      Svarog 24 июля 2020 14:52 Новый
                      • 33
                      • 9
                      +24
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      Да Путин тоже не идеал...но другого политика лучше его я лично пока не вижу.

                      И не увидите.. их сажают сразу или уголовные дела заводят..
                      доверять нынешним политикам руководство страной слишком рискованно

                      Вы же в курсе, что у нас твориться в демографии, в медицине, образовании.. считаете лучше медленная смерть? Вообще без шансов.. Или попытаться изменить ситуацию?
                      1. свой1970
                        свой1970 24 июля 2020 22:37 Новый
                        • 2
                        • 10
                        -8
                        Цитата: Svarog
                        не увидите.. их сажают сразу или уголовные дела заводят..

                        Кого посадили? Ходорковский единственный кто может сказать "Я сидел!! "....
                        Платошкин?? Так за него даже 10 000 человек не вышло на митинг...
                        За металиста(!!!!)Фургала вышли- а за честного порядочного Платошкина- нет....
                        Кто еще сел?? ??
                      2. Ныробский
                        Ныробский 24 июля 2020 23:52 Новый
                        • 8
                        • 3
                        +5
                        Цитата: свой1970
                        Кто еще сел?? ??

                        Если из больших пацанов, то......Белых сел - губернатор Кировской области, Гайзер сел - Глава Коми, Торлопов сел - бывший глава Коми, Хорошавин сел- губернатор Сахалина, Денин сел -губернатор Брянской области, Нелидов сел - глава Карелии, Юрченко под подпиской о невыезде, идёт следствие - губернатор Новосибирской области, Чужбинкин сел-вице-губернатор Ивановской области, Калугина села - вице губернатор Курганской области, Шамлуев сел- вице губернатор Новгородской области, Гамбург - сел, первый зам.пред.правительства Омской области, Андреев - под следствием - зам.пред.правительства Рязанской обл. А если вообще перечислять "пацанов поменьше", типа региональных думцев, мэров, глав поселений и т.д., которые стали клиентами ФСБ, МВД и ФСИН РФ, то рука печатать устанет.
                      3. свой1970
                        свой1970 Вчера, 01:10 Новый
                        • 1
                        • 7
                        -6
                        Вы привели примеры политиков лучше Путина???
                        Цитата: Svarog
                        Да Путин тоже не идеал...но другого политика лучше его я лично пока не вижу.
                        И не увидите.. их сажают сразу или уголовные дела заводят..

                        ?
                2. Greenwood
                  Greenwood 24 июля 2020 16:07 Новый
                  • 25
                  • 10
                  +15
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Да Путин тоже не идеал...но другого политика лучше его я лично пока не вижу
                  А теперь почитайте биографию Путина и его сомнительные делишки во время его работы в администрации Собчака в разгар 90-х. Представьте, что человек с подобной биографией и весьма скромными достижениями стал бы сейчас баллотироваться в президенты? Вы бы проголосовали за такого?
                  Навальный личность возможно и спорная, но как минимум государственных постов не занимал и из бюджетной кормушки деньги налогоплательщиков никогда не тянул. И его работу на почве выявления сомнительного имущества у чиновников считаю крайне полезной.
                  1. Лопатов
                    Лопатов 24 июля 2020 16:15 Новый
                    • 17
                    • 19
                    -2
                    Цитата: Greenwood
                    и из бюджетной кормушки деньги налогоплательщиков никогда не тянул.

                    Ложь
                    Тянул, и даже срок за это получил. К сожалению, условный.
                  2. Чарик
                    Чарик 24 июля 2020 18:50 Новый
                    • 13
                    • 6
                    +7
                    и это значит что там ни чего и не было-хотели прикрутить -но видимо делов-то нет ни каких-вот и дали условку чтобы типа пятно в биографе,а те кто на ВВП дело собирал почему-то померли все
                  3. Лопатов
                    Лопатов 24 июля 2020 19:15 Новый
                    • 11
                    • 10
                    +1
                    Цитата: Чарик
                    и это значит что там ни чего и не было

                    Ну конечно же, как иначе
                    Он не мог ничего украсть, он же оппозиционер.

                    А условку ему дали потому что слишком уж вас много, воров защищающих. От господина Чарика до ЕСПЧ....
                    Вот любите вы воров, убийц и прочую публику, которая, как попадётся, сразу оказывается "борцами с рыжымом"
                  4. Чарик
                    Чарик 24 июля 2020 19:59 Новый
                    • 9
                    • 1
                    +8
                    господа нынче в Париже,когда он ничего украдывал-он тоже в оппозиции был?-у кого у мэра-у своего начальника-это когда ему прикрутить попытались уголовку-вот тогда он и понял,что нынешняя власть-коррупцционная-и пошел в оппозицию и не путайте воров с коррупционерами-а сажают тех кто отплатиться не может-люблю я только семью свою защищать буду только Родину-у главдорстроя по Воронежобл-в гараже мешки с деньгами нашли-суд-через два года он на крутом джипе в лучшем ресторане обедает-это что воровство или коррупция
                  5. Лопатов
                    Лопатов 24 июля 2020 21:49 Новый
                    • 6
                    • 10
                    -4
                    Цитата: Чарик
                    господа нынче в Париже

                    Да и у нас куча. "Товарищи" воров и убийц никогда не защищали

                    Цитата: Чарик
                    и не путайте воров с коррупционерами

                    А чего тут путать? Ваш навальный и то, и другое. Без коррупции он не получил бы доступа к Кировлесу.
                    Маленький ликбез: дающий взятки тоже коррупционер. Такой же, как и тот, кто берёт.
                  6. mdsr
                    mdsr 24 июля 2020 22:10 Новый
                    • 13
                    • 6
                    +7
                    Цитата: Лопатов
                    Ваш навальный и то, и другое. Без коррупции он не получил бы доступа к Кировлесу

                    Навальный - просто ангел, по сравнению с путинскими корешами. В расследованиях ФБК всегда всё доказывается чётко, документально. Но вас же это не интересует, правда? Вам соринку нужно искать в Навальном, не видя бревна в путриотах. Давай, ори и дальше о том, какой страшный человек этот Навальный
                  7. Чарик
                    Чарик 24 июля 2020 23:01 Новый
                    • 5
                    • 2
                    +3
                    ему кисель сказал так он поверил
                  8. Лопатов
                    Лопатов Вчера, 09:42 Новый
                    • 3
                    • 4
                    -1
                    Супераргументация.
                    В своё время я всё никак не мог понять, о каком "Кисилёве" верещит ваша публика. Он ведь вроде как активно против Путина...
                    Потом оказалось, что это совсем другой Кисилёв. А ваша кодлва смотрит официальный агитпроп намного внимательнее нормальных жителей России вроде меня.
                  9. Чарик
                    Чарик Вчера, 12:27 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Ладно пошутили-поспорили и будет,все равно каждый при своем мнении-а кто там ворует больше-политики или блогеры х.з.
                  10. kot28.ru
                    kot28.ru Вчера, 14:21 Новый
                    • 0
                    • 2
                    -2
                    Вот это верно подмечено.Либерда постоянно ссылается на госканалы и прочее.Видимо,несмотря на отрицание,просматривают их круглосуточно! lol
              2. Лопатов
                Лопатов Вчера, 09:39 Новый
                • 1
                • 3
                -2
                Цитата: mdsr
                Навальный - просто ангел

                Ну да...
                Воров ваша публика любит, я уже заметил.
                Надеетесь, что поделится? Зря. Скорее он ваши денежки утянет. На издание книги "моя борьба том 47" laughing
                Ведь было уже такое, денюжку собирал? Действительно, почему он должен тратить на это СВОИ деньги, если есть "хомячки"(с)
            2. Чарик
              Чарик 24 июля 2020 23:00 Новый
              • 7
              • 2
              +5
              зато ваш путин-чистый как слеза Будды
  2. minigor
    minigor 24 июля 2020 16:20 Новый
    • 5
    • 10
    -5
    А ты попробуй его пустить к кормушке... и увидишь!
    Посмотри на Армению...! Там такого пустили, и что...? Он Армению в Украину превращает!
  3. Комментарий был удален.
  4. Rusland
    Rusland Вчера, 10:50 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Цитата: mdsr
    Цитата: minigor
    Посмотри на Армению...!

    А что там в Армении происходит? Местных путриотов и армянское ведро метлой выметают в мусорную урну истории Армении? Молодцы, армяне! Так держать! Кидайте их сразу в помойную яму. Там им самое место. Россияне гордятся вами.

    Непонятно, вот ты с головой или головкой своей дружишь? request
  • ROSS 42
    ROSS 42 24 июля 2020 16:22 Новый
    • 21
    • 8
    +13
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    А что такого сделал Навальный для россиян ...какие у него есть заслуги перед ними кроме критики Путина?

    Высовсем не видите разницу между детородным органом и пальцем или просто решили «поприкалываться»? В отличие от Путина у Навального нет никаких бюджетных возможностей, в его введении только защита ЕСПЧ, а государственная должность его - блоггер.
    Ответьте тогда, почему Платошкина Н.Н. посадили под домашний арест за несуществующие призывы к свержению власти, а «негодяй и клеветник» Навальный до сих пор находится на свободе?
    А я вам отвечу. Если Навального обвинят в клевете и дискредитации высокопоставленных лиц, то в странах ЕС, где находятся улики и «вещественные доказательства» о коррупции, быстро примут меры к фигурантам расследования.
    И ещё. Была в СССР практика, когда после выпуска фельетона, ролика в «Фитиле» со своих постов слетали и чиновники и разные-всякие дельцы. Сейчас, как говорят в народе:
    «Хоть писай в глаза...» Смотрят на нас рыбьими глазами, советуют дождаться судебного решения, который определяет виновность по факту, и повторяют, как мантру:

    А мы сидим и смотрим, как самые обычные простофили - ждём, когда эта коррупционная гидра задушит сама себя.
    1. Лопатов
      Лопатов 24 июля 2020 19:17 Новый
      • 6
      • 13
      -7
      Цитата: ROSS 42
      А я вам отвечу. Если Навального обвинят в клевете и дискредитации высокопоставленных лиц, то в странах ЕС, где находятся улики и «вещественные доказательства» о коррупции, быстро примут меры к фигурантам расследования.

      laughing
      Вы завязывайте с веществами....

      Было бы хоть что-то, давно выложили.
  • nikvic46
    nikvic46 24 июля 2020 16:23 Новый
    • 8
    • 15
    -7
    Алексей.Вы правы. При капитализме Путин наиболее выигрышный президент.
    1. mdsr
      mdsr 24 июля 2020 22:18 Новый
      • 13
      • 5
      +8
      Цитата: nikvic46
      Путин наиболее выигрышный президент.

      За что вы так ненавидите своих внуков, что готовы отнять у них будущее?
    2. nikvic46
      nikvic46 Вчера, 06:29 Новый
      • 1
      • 5
      -4
      Живите в той стране,в которой живете.Вы живете политикой, а я живу тем,что меня окружает.Политиков слушать,с ума сойдешь."Наша позитивная буржуазия дает отпор американской.." Этот крупный политик даже не знает,что нельзя ставить эпитеты политическому движению."Задрапировали мавзолей. Ну и что случилось?"- говорит член коммунистического движения. Ничего не случилось.Просто людям,прожившим половину при СССР,а половину при РФ,это очень неприятно видеть.Пока существует шкурный интерес,не видать нам ни классического капитализма,ни социализма.Вы ждете нового президента,который вас не только обманет,но и разденет.
  • Комментарий был удален.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 16:51 Новый
      • 9
      • 17
      -8
      Экономика упадет ещё ниже.

      Упадет потом подымется...подъемы и спады экономики носят циклический характер...она не терпит пустоты...
      сколько я уже наслушался негативных прогнозов.
      Не думаю что Путин не понимает всего этого.
      Экономика Кореи не менее уязвима чем России.
    2. Вадим237
      Вадим237 24 июля 2020 22:42 Новый
      • 1
      • 9
      -8
      В России нефтегазовка занимает 19%ВВП страны так что не переживайте для экономики падение будет пропорциональным да и для бюджета то же сейчас всё что выше 40 баксов за баррель идёт в ФНБ и скорее всего в следующем году планку стоимости нефти при расчёте бюджета могут и до 15 долларов за бочку опустить что бы быстрее пополнять наполовину опустевший ФНБ как показала практика даже имеющихся 13 триллионов там оказалось достаточно скромной суммой по сравнению с теми расходами что возникли в этом году что означает что придётся увеличивать ФНБ до 40 триллионов что в случае подобного форс мажора этих денег хватило всем на год если вся промышленность станет и все по домам будут сидеть.
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:47 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    так он их обнулил
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:46 Новый
    • 10
    • 2
    +8
    врет на всю страну,-и при этом покашливает-уже просто смешно-я не психолог-но чем больше видишь-знаешь-общаешься-слушаешь человека тем лучше ты знаешь-врет он или нет
  • Странник Поленте
    Странник Поленте 24 июля 2020 14:55 Новый
    • 14
    • 5
    +9
    Коррупция-это злоупоутребление государственной властью с целью получения личной выгоды.
    Какой бы Навальный не был,но коррупционером,когда он был советником губернатора, его никто не называл.В противном случае с удовольствием применили бы к нему
    1. Лопатов
      Лопатов 24 июля 2020 16:16 Новый
      • 8
      • 14
      -6
      Цитата: Странник Поленте
      Какой бы Навальный не был,но коррупционером,когда он был советником губернатора, его никто не называл.В противном случае с удовольствием применили бы к нему

      Разве не применили? Ещё подумайте...
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:42 Новый
    • 6
    • 2
    +4
    Я не доверяю сравнениям даже своим а уж тем более чужим-человека неизвестного -с теми кто ограбил Россию в 90х и сбежал за границу и оттуда поливает грязью а другой под березкой лежит(возможно) на -2м за свои делишки
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:37 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    ну правильно все новое-хорошо забытое старое-интересно какую корыстную цель он преследует-арест тех про кого он рассказывает-конфискация того про что рассказывает-отстранение этих людей от власти и ''казны'' или так чисто лайков собрать да донатов да поржать над казнокрадами-ваш вариант-?
  • Narcolog
    Narcolog 24 июля 2020 21:49 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Я вот вывожу деньги за бугор...((( Но я их своим горбом зарабатываю, и Россия имеет на мне больше, чем я вывожу. Как быть в таком случае? Да и трачу я в России больше, чем вывожу...
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:34 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    так каждый зарабатывает как может-что-то не хлопнули его с зарубежными грантами-значит звездят-а молодежь двигатель прогресса -не бабушки же околоподьездные пойдут стоять на митинге против власти,им все равно кто-там и как его зовут-это они еще овального в тырнете не видtли как он про украденные деньги рассказывает-потому-что телик смотрят а там 1 и 2й каналы и все хорошо-если бы бабушки увидели про Малышеву и ее дачу в юса в видосе овального-вот это было бы шоу-ну если бы поняли про что речь
  • Лексус
    Лексус 24 июля 2020 14:20 Новый
    • 26
    • 7
    +19
    Но борцунам почему то это не интересно..наверно потому что свои..

    Все "дзюдоисты" друг другу "братья и сестры" да "супруги №1 и №2" по шестому разу. Потому вся боротьба - она понарошку. В расчёте на "понимание" Лиц Обманутых Хулиганами. А в борцуны с коррупцией исключительно глухонемых слепых берут, оттого они способны действовать исключительно по науськиванию сверху.
  • NEOZ
    NEOZ 24 июля 2020 15:04 Новый
    • 6
    • 20
    -14
    Цитата: Svarog
    Ее только больше становится,

    докажите это утверждение
    1. ROSS 42
      ROSS 42 24 июля 2020 16:35 Новый
      • 16
      • 1
      +15
      Цитата: NEOZ
      докажите это утверждение

      Последние происшествия на предприятиях «Норникель»???
      Сличаем:
       Показать / Скрыть текст

      У нас:
      Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора, поступившем в РБК.

      Не вижу «убитого горем и наложенными штрафами» (возможно даже изъятием собственности belay )
      г-на Потанина...Не вижу!
      1. Чарик
        Чарик 24 июля 2020 18:58 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Ну это как и Halliburton с Дик Чейни
      2. свой1970
        свой1970 24 июля 2020 22:48 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        Вы не дочитали просто belay lol
        ""Ущерб окружающей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Норильском оценен в 147,7 млрд руб., сообщил Росприроднадзор. Это, вероятно, крупнейший подобный штраф в российской истории. Служба уже предложила дочерней структуре «Норникеля», на ТЭЦ которой произошла утечка, добровольно возместить ущерб. Сама компания уже заявляла о готовности выплатить все начисленные штрафы."

        https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/s/kommersant.ru/doc/4406560

        Внимательнее читать надо, внимательнее....

        Газета-то НЕ Путинская....
        1. kot28.ru
          kot28.ru Вчера, 14:27 Новый
          • 0
          • 0
          0

          Внимательнее читать надо, внимательнее....

          Газета-то НЕ Путинская...
          но вас все равно заминусуют
          ибо бабки ежки всегда против laughing
  • tihonmarine
    tihonmarine 24 июля 2020 15:09 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Цитата: Svarog
    Но когда у всех отожмут, то коррупцию полностью поборят.

    Не факт. Потом начнут сажать тех, которые отжали.
  • OlfRed
    OlfRed 24 июля 2020 16:23 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Цитата: Svarog
    Но борцунам почему то это не интересно..наверно потому что свои..

    ИМХО,Да потому что потянув за одну ниточку, она может привести к "сильным мира сего", вот поэтому у борьбы с коррупцией есть своя "планка" которую переходить не стоит... Они её и не переходят
    "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя." (с) hi
  • кредо
    кредо 24 июля 2020 14:19 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Цитата: Лексус
    Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

    Бороться сама с собой коррупция и не собиралась. По большей части хватают тех, кто план по взносам в общак не выполняет.

    Статья пронизана полным пессимизмом, а так хотелось услышать дельное предложение от Автора.
    Последний абзац статьи про "...принципиально иной ценностно-мировоззренческий фундамент..." давал надежду, что мы наконец узнаем как же бороться с коррупцией, но смысл этого фундамента остался нераскрытым и нам остаётся только догадываться что под ним мог пониматься коммунизм, первобытнообщинный строй или что-то ещё, что до нас не донесли древние источники.
    Ждём продолжения статьи.
    1. NEOZ
      NEOZ 24 июля 2020 15:05 Новый
      • 3
      • 12
      -9
      Цитата: кредо
      Статья пронизана полным пессимизмом,

      это все равно, что жаловаться на будущую неотвратимую смерть... )))))))))))))))
    2. NEOZ
      NEOZ 24 июля 2020 15:06 Новый
      • 5
      • 15
      -10
      Цитата: кредо
      а так хотелось услышать дельное предложение от Автора.

      нет предложений дельных...только смена власти на навального/зеленского и прочих клоунов.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 24 июля 2020 16:49 Новый
        • 15
        • 0
        +15
        Цитата: NEOZ
        нет предложений дельных...только смена власти на навального/зеленского и прочих клоунов.

        Как это за «так»? Здесь эффективно только одно предложение:
        ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ФИГУРАНТА И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ: ПАПА (ТЕСТЬ -СВЁКОР), МАМА (ТЁЩА-СВЕКРОВЬ), ЖЕНА, ДЕТИ...(В ТОМ ЧИСЛЕ И ВЫЯВЛЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО)...
        САМ ФИГУРАНТ ДОЛЖЕН ОТРАБОТАТЬ НА ЗАКРЫТОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ (АЛЬТЕРНАТИВА - ПРИГОВОР ПО ОТМЕНЁННОМУ МОРАТОРИЮ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ).
        ЗАПРЕТ НА ЗАНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ДО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
        Только одно важное дополнение - суд должен быть выборным (народным), а не назначаемым коррумпированными чиновниками.
        И скажу вам по секрету, что уровень коррупции резко снизится... yes
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 17:23 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: ROSS 42
          И скажу вам по секрету, что уровень коррупции резко снизится...

          В Китае народный суд приговаривает к расстрелу с конфискацией. расстреливают публично, вплоть до стадионов.... Расстреляли уже более 100 000.....
          Вот только трабл- расстреливают уже больше 20(!!!!!!!!!!!)лет...
          Это значит - что нифига расстрелы не помогают...... Уже готовы к расстрелу дела на завтра- послезавтра и так далее.....
          Я больше скажу- в исламе женщин за предюбодеяние побивают до смерти камнями 700(!!!!!!)лет уже. Помогает?! Ага, прям щаз - бабы как бегали по чужим мужикам так и бегают.... Не знают - что смерть мучительная если застукали? Знают.....

          Фальшивомонетчиков- живьем несколько веков ... Помогал запах жареной человечины над городами искоренить это? Все непременно....
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 18:20 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: свой1970
            Это значит - что нифига расстрелы не помогают...

            Вы прекрасно знаете, с чьих слов ведутся разговоры, что расстрелы не помогают, - это потенциальные фигуранты дел. Расстрелы не помогают, когда жизнь - хуже смерти. Не просто так из вакуума появляются коррупционеры. верёвочка вьётся. аппетиты растут и...приходит закономерный «кирдык».
            Плюньте в лицо тому, кто говорит, что мусульманки изменяют мужьям направо и налево.
            В РСФСР за изготовление фальшивых денег полагалось:
            За подделку денег также было предусмотрено целых два состава преступления. Первый из них предусматривал наказание за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.
            Второй состав преступления предусматривал ответственность за выпуск в обращение неофициальных денежных знаков (очевидно взамен рубля). Наказание за это преступление было также суровым. Таким «фальшивомонетчикам» грозило лишение свободы на срок от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.

            Я никогда не видел и не слышал, чтобы в городе ходили фальшивые деньги. Хотя говорили о фальшивых металлических рублях...
            Тем, кто говорит, что расстрелы не помогают, я привожу пример с электричеством. Засовывание пальцев в розетку - крайне редкое явление.
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 19:25 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              1)
              Цитата: ROSS 42
              это потенциальные фигуранты дел

              Я не отношусь к этой группе
              2)
              Цитата: ROSS 42
              Плюньте

              - почитайте статистику правоверных стран... Я находил как-то - очень прикольные вещи, и бабы гуляющих налево в этой статистике не редкость была... Хоть обплюйтесь
              3) приведенные вами статьи УК РСФСР- как раз подтверждают наличие массовых случаев такого правонарушения. Если не было тогда электронного банкинга- то и ответственности за это не было..
              4
              Цитата: ROSS 42
              Я никогда не видел и не слышал, чтобы в городе ходили фальшивые деньги.
              - это не показатель абсолютно. Вы и про расстрел в Новочеркасске в подробностях не знали. В славном городе Саратове 3 года подряд с 1981 группа ушибленных день рождения Гитлера отмечали 21 апреля на Театральной площади.. Шепоток был- подробностей не знал никто
              Так и с фальшивыми деньгами в СССР... Забейти "фальшивые монеты СССР из оборота"- удивитесь, это достаточно большое направление нумизматики
              4)
              Цитата: ROSS 42
              Засовывание пальцев в розетку - крайне редкое явление.
              у меня сестра ухитрилась за 2 года 4 раза залезть lol

              Повторю- никакое ужесточение без усложнения технического не даст ровным счетом ничего...

              Раньше таможня была крайне коррумпированна- с введением электронного декларирования резко снизилось, с введением Центров электронного декларирования коррупция при декларирования товаров стала стремится к нулю.
              Росреестр- как только перестал работать с гражданами из-за МФЦ- стал скучным для коррупционеров местом
      2. mdsr
        mdsr 24 июля 2020 22:30 Новый
        • 6
        • 5
        +1
        Цитата: NEOZ
        нет предложений дельных...только смена власти на навального/зеленского и прочих клоунов.

        Как нет? Вы просто мало смотрите кеисель тв. Если кратко, то нужно было переизбрать путина - переизбрали, нужно было обнулить конституцию - обнулили, нужно былоотнестись с пониманием к отнятию у вас 5 лет жизни на пенсию - отнеслись. Теперь нужно поддержать едимороссию на следующих выборах, ещё больше украсть пенсионный возраст, систематически поднимать цены на всё и вся, и т.д.. В общем, ободряемс, помалкиваемс и не забываем киватс хозяевамс.
    3. Киса
      Киса 24 июля 2020 17:08 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      мне так сдается что Вова знает как с коррупцией бороться все же с Андроповым в одном ведомстве работали . но не понятно почему ? не хочет? не может?? . ведь когда Вова пришел он довольно шустро загнал всех барыг под лавку нелимитированая абсолютгая власть - ну впиши ты в те поправки смертную казнь за эконом преступления тогда за любое обнуление проголосуют ....но видать какие то обстрактные дзюдоисты им кукловодят
      1. Mole
        Mole 24 июля 2020 20:00 Новый
        • 1
        • 1
        0
        После Крыма надеялся что будет коррупция побеждена. Но разочаровался.
        До Крыма объективно возможности отсутствовали. Верховный мог остаться один.
      2. mdsr
        mdsr 24 июля 2020 22:34 Новый
        • 9
        • 5
        +4
        Цитата: Киса
        мне так сдается что Вова знает как с коррупцией бороться все же с Андроповым в одном ведомстве работали

        Конечно знает, поэтому и делает всё наоборот. Ведь, ему прекрасно известно, что если начать реально распутывать этот клубок, то в конце эта нитка не может не привести к нему самому. Поэтому, для пипла и устраивают весь этот цирк сзабегом на месте в ширину
  • Венд
    Венд 24 июля 2020 14:31 Новый
    • 7
    • 20
    -13
    По коррупции Россия просто школьница в сравнении с Европой и США. laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 15:11 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: Венд
      По коррупции Россия просто школьница в сравнении с Европой и США.

      Просто в России об этом говорят, а на Западе и в США молчат. Но лоббирование пока никто не отменял.
      1. Венд
        Венд 24 июля 2020 15:47 Новый
        • 5
        • 9
        -4
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Венд
        По коррупции Россия просто школьница в сравнении с Европой и США.

        Просто в России об этом говорят, а на Западе и в США молчат. Но лоббирование пока никто не отменял.

        Да в Европе и США придумали официальный термин коррупции - лоббирование и теперь у них нет коррупции laughing laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine 24 июля 2020 16:08 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Цитата: Венд
          Да в Европе и США придумали официальный термин коррупции - лоббирование и теперь у них нет коррупции

          И ещё так называемые "бонусы". Не такие как у нас, но ... Я вот закупал за границей снабжение, запчасти, то мне положено было 10% бонуса, который мне приносили "кэшмани". В стоимость это не входило. Т.е. если я заказывал по прайс листу но 1000 долларов, то и привозили на 1000 долларов, а мне наличкой 100 долларов. И я знал, что эта фирма мне даёт бонус, и я буду дальше брать только у этой фирмы.
  • Sahalinets
    Sahalinets 24 июля 2020 15:01 Новый
    • 15
    • 3
    +12
    На коррупции построена вся наша вертикаль власти. И все засылают долю. И никому не стыдно. Нормально чиновнику ходить с часами стоимостью в 10 годовых зарплат и никто не удивлен. Нравственность в нашем обществе потеряна полностью...
    Да и кто будет бороться с коррупцией? МВД, ФСБ, прокуратура? Да и они сами полностью коррумпированы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 15:27 Новый
      • 11
      • 2
      +9
      Цитата: Sahalinets
      Нормально чиновнику ходить с часами стоимостью в 10 годовых зарплат и никто не удивлен.

      Несколько лет назад, на одной презентации в Мюнхене, куда пригласил мой приятель немец, он показал мне на молодого паренька "Видишь этого паренька, у него на руке часы за 25 000 долларов, а он депутат в Питерском госсобрании ( или как его там)." Я сказал ну и что ? " Вот если бы наш депутат одел такие часы, он уже завтра не был депутатом." Менталитет и отношение у них другое, но не значит, что их депутат беднее питерского.
      1. mark2
        mark2 24 июля 2020 19:19 Новый
        • 3
        • 7
        -4
        И что с того? А у меня машина за 25 000 долларов купленная не в кредит, и выплата была полной. Я коррупционер?
        В германии и гею сказать, что он гей или что геи не нравятся нельзя. У них нет менталитета у них есть только толлерантность. И все это не отменяет коррупции.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 09:46 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: mark2
          И что с того? А у меня машина за 25 000 долларов купленная не в кредит, и выплата была полной. Я коррупционер?

          Когда купите не в кредит часы за 25 000 долларов, тогда и станете коррупционером. А сейчас Вы обыватель среднего класса, такой же ка и многие, я в том числе.
    2. ANB
      ANB 24 июля 2020 20:15 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      . МВД, ФСБ, прокуратура? Да и они сами полностью коррумпированы

      За ФСБ не скажу. Но в прокуратуре, СК, судах, в полиции, сколько сталкивался, ни разу денег не вымогали и даже не просили.
      Хотя был один случай в Москве в 2004. Но то отделение уже закрыто.
  • Whiteidol
    Whiteidol 24 июля 2020 15:02 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Вы видели сей план? Расписывались в нем как ознакомитель?
  • NEOZ
    NEOZ 24 июля 2020 15:03 Новый
    • 4
    • 14
    -10
    Цитата: Лексус
    Бороться сама с собой коррупция и не собиралась.

    Коллеги, не раскрыт термин "коррупция", атак же в статье указана коррупция как непременное зло, а вот почему это зло, тема не раскрыта!!!
    соответственно! статья ровным счетом не о чем!!!
    без данного раскрытия темы, все комментарии будут на уровне личного восприятия!!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 24 июля 2020 16:56 Новый
      • 11
      • 0
      +11
      Цитата: NEOZ
      а вот почему это зло, тема не раскрыта!!!

      2х2=4!!!
      Дискредитация государственных устоев, законности, что в конечном итоге отражается на суверенитете страны (реплика Бжезинского!!!)
  • василий50
    василий50 24 июля 2020 15:26 Новый
    • 6
    • 18
    -12
    лексусу и ему подобным
    В РОССИИ реально борются с коррупцией, в отличии от европ с америкой или того-же Китая. Там вся борьба с коррупцией заключается в придумывании эвфемизмов взятке: *уважение*, *подарок*-*взнос за лоббирование интересов*, *взнос на избирательную компанию* и пр..
    А уж как американцы дербанят бюджет, в том числе и военный это нечто. Там, в США, официально за взятки принимают законы. Там со взяток официально платят налоги. Выборы в президенты тоже только за взятку с указанием взяточников и сумм которые они выделяют. Подобное происходит во всех странах - колониях США.
    1. unaha
      unaha 24 июля 2020 15:54 Новый
      • 9
      • 1
      +8
      "Там вся борьба с коррупцией заключается в придумывании эвфемизмов взятке: *уважение*, *подарок*-*взнос за лоббирование интересов*, *взнос на избирательную компанию* и пр" - вы пробовали дать взятку дорожному полицейскому даже не в западных странах, а хотя бы в восточной европе?
      И да, подобные скандалы случаются и на западе с политиками, но ни один политик после обнародования не сможет остаться при должности.
    2. Курьер
      Курьер 24 июля 2020 15:54 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Выборы в президенты тоже только за взятку
      laughing
    3. 72jora72
      72jora72 24 июля 2020 15:58 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      В РОССИИ реально борются с коррупцией, в отличии от европ с америкой или того-же Китая.
      Съездите в Крым и спросите любого предпринимателя , да просто местных поспрашивайте,и Вам скажут что взятки и поборы до 14 года просто" детский лепет" по сравнению с нынешней ситуацией.
      1. Invoce
        Invoce 24 июля 2020 16:07 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Цитата: 72jora72
        В РОССИИ реально борются с коррупцией, в отличии от европ с америкой или того-же Китая.
        Съездите в Крым и спросите любого предпринимателя , да просто местных поспрашивайте,и Вам скажут что взятки и поборы до 14 года просто" детский лепет" по сравнению с нынешней ситуацией.

        И это есть! Правда! И берут чиновнички, которые сидели на своих же местах и при Украине, а теперь в ЕР, дискредитируют Россию!
        1. 72jora72
          72jora72 24 июля 2020 18:36 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          И берут чиновнички, которые сидели на своих же местах и при Украине
          Там уже огромная прослойка руководства " с материка" , которые и задают тон(особенно силовые структуры).
      2. mark2
        mark2 24 июля 2020 19:22 Новый
        • 2
        • 3
        -1
        кажут что взятки и поборы до 14 года просто" детский лепет" по сравнению с нынешней ситуацией.



        Говорят, что кур доят.
        1. 72jora72
          72jora72 24 июля 2020 23:47 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          Говорят, что кур доят.
          Вы в Крыму были? С людьми разговаривали? Нет естественно.Так что зря ерничаете.
    4. NEOZ
      NEOZ 24 июля 2020 16:13 Новый
      • 2
      • 10
      -8
      Цитата: василий50
      как американцы дербанят бюджет, в том числе и военный это нечто.

      да им лей в глаза - все божья роса...
      пс
      на это Вам ответят - "мне все равно как у них, тут должно быть не так!"
      1. bk0010
        bk0010 Вчера, 01:08 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: NEOZ
        на это Вам ответят - "мне все равно как у них, тут должно быть не так!"
        Именно так. Перенимать надо только хорошее, а едорасы тянут из-за бугра в Россию всякую чушь, дрянь и обираловку.
    5. ROSS 42
      ROSS 42 24 июля 2020 17:00 Новый
      • 9
      • 3
      +6
      Цитата: василий50
      В РОССИИ реально борются с коррупцией, в отличии от европ с америкой или того-же Китая.

      Вы сейчас нам станете рассказывать про семейство «чаек»? Или про «того, кто нам не димон»? Или поведаете, за какие заслуги и по какому поводу «похерено дело Миноборонсервиса»?
      Да, знаем мы про эту вольную борьбу под одеялом... lol
    6. василий50
      василий50 24 июля 2020 20:04 Новый
      • 1
      • 5
      -4
      Анекдоты про *неподкупных* полицаев в европах-америках очень популярны. Но это анекдот. Там без взятки никто не сделает карьеры, ни в полиции, ни в бизнесе, ни в армии, ни в политике, но при этом очень любят сказки про собственную гениальность-исключительность и уж конечно про собственную *честность*.
      Реальная жизнь в европах-америках не совпадает с *Дисней лендом*. Всё-же стоит там хоть чуть пожить чтоб это понять.
  • антивирус
    антивирус 24 июля 2020 15:38 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    даже не столько с жестким наказанием за коррупцию, сколько с принципиально иным ценностно-мировоззренческим фундаментом.

    за 20 лет до коррупции надо смотреть --на подростков в конце 90-х и нач 00-х гг , их воспитание тогда .
  • DrEng527
    DrEng527 Вчера, 21:26 Новый
    • 0
    • 0
    0
    какое у вас тонкое понимание ситуации bully
  • paul3390
    paul3390 24 июля 2020 14:06 Новый
    • 18
    • 2
    +16
    Коррупция - неотъемлемая часть капитализма. Ибо главное в жизни при нём - стяжать как можно больше бабла. А как его стяжать наиболее быстро и просто? Да спереть! А как? Да присосавшись к сиське государевой.. Так что - борьба с коррупцией при буржуях чистая фикция.. Её можно перевести в типа цивилизованные формы как на Западе, но искоренить - в принципе невозможно. Ибо она - сама суть капитализма..
    1. Invoce
      Invoce 24 июля 2020 14:15 Новый
      • 8
      • 2
      +6
      Цитата: paul3390
      Коррупция - неотъемлемая часть капитализма. Ибо главное в жизни при нём - стяжать как можно больше бабла. А как его стяжать наиболее быстро и просто? Да спереть! А как? Да присосавшись к сиське государевой.. Так что - борьба с коррупцией при буржуях чистая фикция.. Её можно перевести в типа цивилизованные формы как на Западе, но искоренить - в принципе невозможно. Ибо она - сама суть капитализма..

      Золотые слова!!! Власть, выступающая гарантом капиталистических отношений между гражданами и теми, кто владеет средствами производства, является гарантом существования коррупции в России! (кушать хочется всем, и не только олигархам, но и чиновникам, и управляющим процессами в обществе...) Никогда пчелы не боролись против Меда!!! Пчелы мед собирают, а владелец пасеки его отбирает и он же не заинтересован в уничтожении пчел!
      1. rocket757
        rocket757 24 июля 2020 14:24 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Коррупция, в той или иной форме существовала/ет всегда и везде.
        Обычно отличается уровнем видимой ее части, как правило бытовой.
        Всё что повыше, редко становится известно общественности.
        Про нас - у нас БЕДА!!!
        Будет она, хотят б, уменьшена??? Совсем не уверен.
        1. NEOZ
          NEOZ 24 июля 2020 15:09 Новый
          • 2
          • 9
          -7
          Цитата: rocket757
          Про нас - у нас БЕДА!!!

          поясните с чем, конкретно, у вас/нас беда?
          1. rocket757
            rocket757 24 июля 2020 15:16 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Беда уже в том, что когда ловят/ сажают взяточника, раздаются мнение, что он просто не поделился с тем, кем положено.
            Имеет это под собой серьезные основания, не имеет ... часть нашего общества считает именно так.
            Цифры, баланс, верящих/ не верящих как определить? По итогам выборов?
            Сомнительный показатель ... хватает и других сомнительных показателей.
            Причин, прецедентов, для общего не доверия к верхним, имеется.
            Это все не обеспечивает стабильности нашего общества.
            Говорить, что кругом, везде так!!! довод не самый надёжный.
            1. NEOZ
              NEOZ 24 июля 2020 15:36 Новый
              • 3
              • 8
              -5
              Цитата: rocket757
              Беда уже в том, что когда ловят/ сажают взяточника, раздаются мнение, что он просто не поделился с тем, кем положено.

              вообще не беда!!!
              мало ли кто/что/о ком говорит... живите своим умом!!!
              Цитата: rocket757
              верящих/ не верящих как определить?

              это не вопрос веры!!!!
              Цитата: rocket757
              Причин, прецедентов, для общего не доверия к верхним, имеется.

              я считаю, что как раз причин и доверия к верхам более чем достаточно!!!!!
              Цитата: rocket757
              Это все не обеспечивает стабильности нашего общества.

              а ничто не обеспечивает стабильности, только мировозрение (ощущение справедливости) у народа!
              например: сегодняшняя молодежь - считают что они должны получать много за ничегонеделанье!!! налицо внутреннее противоречие (ощущение несправедливости) т рост протестного настроения... тут все просто...
              Цитата: rocket757
              Говорить, что кругом, везде так!!! довод не самый надёжный.

              один из самых главных способов познания истины!!!! сравнение других с исследуемым обьектом.
              пс
              на ваш взгляд, чем плоха коррупция?
              1. rocket757
                rocket757 24 июля 2020 15:53 Новый
                • 2
                • 1
                +1
                [quote=NEOZ]Цитата: rocket757
                верящих/ не верящих как определить?
                это не вопрос веры!!!![/quote]
                Давайте статистику, не хоть какую, а открытую, провести опрос граждан на какой ни будь официальной площадке.
                Тогда это будет не вера, а мнение.

                [quote=NEOZ][quote=rocket757]Беда уже в том, что когда ловят/ сажают взяточника, раздаются мнение, что он просто не поделился с тем, кем положено.[/quote]
                [quote=rocket757]один из самых главных способов познания истины!!!! сравнение других с исследуемым обьектом.
                пс
                на ваш взгляд, чем плоха коррупция?[/quote]
                А давайте сравним более актуальное. Сравнить развитие стран в которых коррупцию сдерживают в допустимых ( условно) рамках со страной .... например с НАШЕЙ.
                [quote=NEOZ]например: сегодняшняя молодежь - считают что они должны получать много за ничегонеделанье!!! налицо внутреннее противоречие (ощущение несправедливости) т рост протестного настроения... тут все просто[/quote]
                Не просто, но решается самой жизнью и необходимостью ЖИТЬ, а не существовать ... по чьим то указкам, например.
                Подростки, подростут, поумнеют. Старшие товарищи научат и жизнь все расставит по своим местам.
                Некоторая часть уйдет в "шлак", но так бывает всегда.
                1. NEOZ
                  NEOZ 24 июля 2020 16:03 Новый
                  • 1
                  • 4
                  -3
                  Цитата: rocket757
                  Давайте статистику,

                  статистику чего вы хотите увидеть? - я не понимаю...
                  Цитата: rocket757
                  А давайте сравним более актуальное. Сравнить развитие стран в которых коррупцию сдерживают в допустимых ( условно) рамках со страной .... например с НАШЕЙ.
                  А давайте!!!! ну чего там у них?
                  1. rocket757
                    rocket757 24 июля 2020 16:32 Новый
                    • 2
                    • 1
                    +1
                    А у них по разному. Коррупция, в той или иной степени заметности на бытовом уровне. В той или иной степени скрытности в "верхних" слоях управления государства и коммерции.
                    Вроде все одинаково, но в тоже время по разному, в зависимости от того, какое конкретно государство рассматривается.
                    Мы ж не будем рассматривать Сингапур, это исключение из правил. Так какое государство рассматривать?
                    Добавлю очевидное, коррупция мешает развитию ЛЮБОГО государства, вопрос лишь в том, остаётся у граждан доверие к институтам управления, контроля, этим государствам или граждане возмущаются, бунтуют, смирились с такой ситуацией.
                    У нас, как я считаю, опасность в том, что с доверием к органам власти не ах, это первая ступень к ...... много чему может быть.
          2. Revival
            Revival 24 июля 2020 16:57 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            А беда всего лишь в том, что нет самой прямой и простой меры, сравнения официальных доходов и расходов чиновника и его родственников и афеллированных лиц.
            Почему!?
            Что так испугались ратифицировать статью в конвенции с этой нормой, и суверенитета хватило без поправок чтобы героичечки эту статью о доходах расходах заблокировать.
            Бояться как огня и выдумывают схемы борьбы планыи тд.
            Вот же прям простой метод, но нет только не это
      2. NEOZ
        NEOZ 24 июля 2020 15:09 Новый
        • 2
        • 10
        -8
        Цитата: Invoce
        Золотые слова!!! Власть, выступающая гарантом капиталистических отношений между гражданами и теми, кто владеет средствами производства, является гарантом существования коррупции в России!

        абсолютно пустые слова! не подтвержденные ничем!!!!!
    2. Где мы, там - победа
      Где мы, там - победа 24 июля 2020 14:22 Новый
      • 4
      • 16
      -12
      Ибо главное в жизни при нём - стяжать как можно больше бабла. А
      Это было "главным" во все времена. Такова природа любого нормального человека, как бы не пытались ее извратить всевозможные фанатики.
      А как его стяжать наиболее быстро и просто? Да спереть!
      Сопрете и сядете в тюрьму. Оно вам надо? - думаю, не стоит того.
      просто? Да спереть! А как? Да присосавшись к сиське государевой..
      откуда при "капитализме" у государства, которое по определению не имеет своих денег, вообще "сиська" ?
      Так что - борьба с коррупцией при буржуях чистая фикция..
      Именно поэтому при проклятых буржуях уровень этой самой коррупции разительно ниже тех государств, политико-экономическая система которых держится на соплях на честном слове, чай на идеологии?
      Л-логика
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets 24 июля 2020 14:34 Новый
        • 13
        • 2
        +11
        Цитата: Где мы, там - победа
        Ибо главное в жизни при нём - стяжать как можно больше бабла. А
        Это было "главным" во все времена. Такова природа любого нормального человека, как бы не пытались ее извратить всевозможные фанатики.

        Это не логика порядочного человека, а логика животного. Не надо по себе всех судить.
        Цитата: Где мы, там - победа
        откуда при "капитализме" у государства, которое по определению не имеет своих денег, вообще "сиська" ?

        Вы сами поняли, что написали? У капиталистического государства нет своих денег, а налоги, акцизы скрытые налоги и т.д. не в счет?
        Цитата: Где мы, там - победа
        Именно поэтому при проклятых буржуях уровень этой самой коррупции разительно ниже тех государств, политико-экономическая система которых держится на соплях на честном слове, чай на идеологии?

        Посмотрите на уровень коррупции в Китае например. Про Северную Корею я да же не говорю.
        1. Где мы, там - победа
          Где мы, там - победа 24 июля 2020 14:51 Новый
          • 1
          • 13
          -12
          Это не логика порядочного человека, а логика животного.
          Так человек и есть животное. Или у вас на этот счет есть альтернативная точка зрения, вероятно о творении по образу и подобию божьему?
          Но каков смысл вкладываете в слово "порядочность" мне совершенно непонятно. Я так понимаю приверженец традиционных ценностей?
          а налоги, акцизы скрытые налоги и т.д. не в счет?
          Не в счет. Перечисленнное вами как раз и является рудиментом плановой экономики.
          Посмотрите на уровень коррупции в Китае например. Про Северную Корею я да же не говорю.
          вот и посмотрите, причем из разных источников. В Китае укровень коррупции несколько выше , чем в России.
          КНДР - просто одна из самых корруппированных стран в мире. Дошло до того, что вместо борьбы с воровством Ын придумал доить казнокрадов, лишь бы хоть как то наполнять казну.
      2. Invoce
        Invoce 24 июля 2020 14:42 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Цитата: Где мы, там - победа
        Ибо главное в жизни при нём - стяжать как можно больше бабла. А
        Это было "главным" во все времена. Такова природа любого нормального человека, как бы не пытались ее извратить всевозможные фанатики.
        А как его стяжать наиболее быстро и просто? Да спереть!
        Сопрете и сядете в тюрьму. Оно вам надо? - думаю, не стоит того.
        просто? Да спереть! А как? Да присосавшись к сиське государевой..
        откуда при "капитализме" у государства, которое по определению не имеет своих денег, вообще "сиська" ?
        Так что - борьба с коррупцией при буржуях чистая фикция..
        Именно поэтому при проклятых буржуях уровень этой самой коррупции разительно ниже тех государств, политико-экономическая система которых держится на соплях на честном слове, чай на идеологии?
        Л-логика

        Вы меня извините, но то что Вы написали - не соответствует действительности! (бред)
        - Стяжать бабло - не главная цель человечества! Даже перечислять не буду цели, так как у каждого она своя, но у народа соответственно другая, и при разных общественно-экономических формациях разная...
        "Забота наша простая,... жила бы страна родная..."
        - Насчет сопрете и сядете! тоже не согласен... все зависит от общественного положения и влияния в обществе того, кто пилит бюджет и получает не заработанное бабло! Для того и многие пролазят в структуры власти. Говорю не все, потому что исключения есть...
        - При капитализме воруют не материальные ценности у государства, а пилят бюджет! Поставляют услуги по завышенным ценам (обычно лица имеющие один знаменатель с власть имеющими)
        - У буржуев уровень коррупции не ниже, если иметь ввиду не бытовую коррупцию! А наверно выше! Так как при развитом капитализме происходит окончательное развитие монополий (сращивание капитала и гос. структур) и решение вопросов монополий государством (то что мы видим в настоящее время. Наложение властями США санкций на все, что мешает монополиям США получать сверхприбыли..
      3. депрессант
        депрессант 24 июля 2020 15:22 Новый
        • 11
        • 1
        +10
        "Сиська государства", как здесь
        выразились коллеги, -- это огромные субсидирования из госбюджета для различных проектов, осуществляемых государством совместно с частными компаниями, а также безвозмездная "помощь" из госказны попавшим в очередное "затруднительное положение" тем или иным компаниям, связанным с высшим чиновничеством в лице правительственных структур. Те самые субсидии и та самая помощь, расход которых не контролируется государством вообще. Никак. Иногда лишь что-то тревожное пробормочет Счетная палата -- пробормочет, потрясёт перед населением набранной статистикой "нецелевых расходов" и на том всё. И лишь политика по сохранению государственной вертикали и, собственно, лица вынуждает правоохранителей, получивших сигнал сверху, политически не оправдавшие себя, нелояльные звенья (не поделились, позволили себе самостоятельные телодвижения, прочее) выбивать из её стройной коррупционной конструкции с целью замены на новые. Вот это обновление по принципу отрицательного в нашем понимании и положительного в понимании центральной власти отбора звеньев и преподносится нам как системная борьба с коррупцией. На самом деле коррупция -- клей вертикали власти. Одна беда -- государство не становится богаче, в то время как аппетиты звеньев выросли повсеместно. Отсюда видимость усиления борьбы с коррупцией
        1. paul3390
          paul3390 24 июля 2020 15:35 Новый
          • 10
          • 0
          +10
          аппетиты звеньев выросли повсеместно
          Взятка в размере меньше тысячи долларов - считается устной благодарностью.. laughing
      4. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 15:26 Новый
        • 9
        • 0
        +9
        1 Не вовсе. При социализме - стяжание бабла отнюдь не является смыслом жизни человека. Как и его количество - не гарантирует высокий общественный статус.
        2 Это если вы совсем глупый. А если поделитесь с кем надо - никто вас пальцем не тронет. Да оглянитесь вокруг - вор же на воре, и что - это кого-то смущает?
        3 Ну вы даёте.. Откуда только такие эльфы берутся? Даже в оплоте либерализма - США, самое вкусное - это пилить госконтракты.. Не имеет денег - хрена себе, а куда ж тогда налоги-то идут???
        4 Ниже, говорите? Ну-ну.. Там просто воруют по другому.. Например - втюхать воякам армейский молоток за 200 баксов. Ну и тд.. Разве это - не воровство??
    3. Lynx2000
      Lynx2000 24 июля 2020 15:02 Новый
      • 1
      • 1
      0
      На тему коррупции, в мире множество работ юристов, а также в области криминальной психиатрии...
      recourse
      Думаю что коррупция - неотъемлемая часть общества с древнейших времен, независимо от общественно-политического строя (начиная с первобытно-общинного, и, заканчивая коммунизмом). Даже отсутствие товарно-денежных отношений не искоренит коррупцию.
      Один из квалифицирующих признаков состава преступления - субъективная сторона, т.е. умысел/мотив. В данном случае -это обогащение, или получение материальных благ, либо каких то выгод.
      Согласно "пирамиде потребностей Маслоу" человек удовлетворив одни потребности, "жаждет" другого...
      Так было с древнейших времен.
      Вывод: в обозримом будущем коррупцию в совокупности с иными экономическими преступлениями, и, преступлениями против государства не искоренить никак, начиная от Лимпопо, российских просторов, вплоть до Миссисипи.
    4. NEOZ
      NEOZ 24 июля 2020 15:07 Новый
      • 2
      • 7
      -5
      Цитата: paul3390
      Коррупция - неотъемлемая часть капитализма.

      т.е. при социализме этого не было?
      и при феодализме...
      ну ну...
      1. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 15:39 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Не в таких масштабах. Даже близко не подходящих к сегодняшним. Ибо ещё раз - при социализме и феодализме наличие денег - не главная позиция, определяющая статус человека в обществе.. А следовательно - денег хотят все, но не на всё ради них готовы пойти. Ибо взяв на лапу -можно легко потерять статус заслуженный другими путями. А наличие бабла - не гарантирует уважение и возможности в обществе. Яркий пример - Остап Бендер, получивший таки свой миллион в СССР... Да и образ жизни Корейко - тоже мало вдохновляющ..
        1. NEOZ
          NEOZ 24 июля 2020 15:47 Новый
          • 2
          • 9
          -7
          Цитата: paul3390
          при социализме и феодализме наличие денег - не главная позиция, определяющая статус человека в обществе..

          так и при капитализме деньги не главное.... вообще деньги не главное. деньги это всего лишь ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ получения того или иного.
          Цитата: paul3390
          А следовательно - денег хотят все, но не на всё ради них готовы пойти.

          вы неверно определили значение денег, по этому делаете неверные выводы....
          Цитата: paul3390
          Яркий пример - Остап Бендер, получивший таки свой миллион в СССР...

          Яркий пример - Михаил Горбачев, получивший таки свой миллион долларов нобелевской премии в СССР... только этот пример РЕАЛЬНЫЙ...
          1. paul3390
            paul3390 24 июля 2020 15:51 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Эльфизм и демагогия какие-то... А что - вы можете получить вожделеемое БЕЗ денег? Чего ж тогда их все алчут правдами и не правдами?
            А при чём тут премия Горбачёва? Он же её не в карман положил. Не имел на это права по тогдашним понятиям.
            1. NEOZ
              NEOZ 24 июля 2020 16:24 Новый
              • 1
              • 7
              -6
              Цитата: paul3390
              Эльфизм и демагогия какие-то...

              с вашей стороны....
              Цитата: paul3390
              А что - вы можете получить вожделеемое БЕЗ денег?

              все что хотите...
              при первобытно-общинном строе не было денег... да и рабам денег никто не платил...
              Цитата: paul3390
              А при чём тут премия Горбачёва? Он же её не в карман положил.

              дааа????? а куда????
    5. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 15:30 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Цитата: paul3390
      Коррупция - неотъемлемая часть капитализма.

      Это верно, но они за столько лет уже создали каноны и рамки, "что и сколько можно, а что нельзя". Все наша бублика дорвавшись до кормушки, пока этих канонов и рамок у наших постсоветских нет.
      1. депрессант
        депрессант 24 июля 2020 16:08 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        А вот пример коррупции из бытовой практики. Собственно, наблюдала прямо из окна своей кухни.
        Четыре года назад весной возле соседней трехэтажки состоялось шумное и долгое собрание по поводу её капитального ремонта. Отцы поселка и жильцы. Договорились. Была пригнана команда заезжих армян, почти не владеющих русским языком. Двое поставили леса. Двое обдирали старую штукатурку, двадцать сидели в тенечке под деревьями на бордюрах. После обдира двое штукатурили, двадцать сидели. Результат не понравился жильцам. Весной -- шумное собрание с протестами. Осенью пригнали другую бригаду. Ободрали, оштукатурили. Весной стали делать крышу. Осенью пригнали другую бригаду, переделали. Весной снова ободрали штукатурку, поштукатурили такой, какая дает узоры.
        Ободрали цоколь, поштукатурили, покрасили блестящей краской в коричневый цвет, положили вокруг асфальт шириной 70 см, бордюры. Казалось бы все. Нет, еще до коронавируса ободрали асфальт, засыпали гравий, положили новый асфальт...
        Послушайте, это же из моих денег! Я же плачу за капитальный ремонт! А они вот так -- делали и переделывали и, видно, не счесть, сколько средств было распихано при этом по чиновничьим карманам из фонда капитального ремонта района.
        1. mark2
          mark2 24 июля 2020 19:41 Новый
          • 1
          • 2
          -1
          И чем вы недовольны? Вам же все сделали. Какая вам разница сколько они по карманам рассовали? Там еще не понятно сколько на карман управдом или старший по дому получил.
          А потом, жильцы имеют право и должны участвовать в делах своего дома. Обсуждать проект капремонта, рассматривать смету. Да, к стати, если дело касается ремонта многоквартирных домов, то смета составляется на основание действующих сметных нормативов, а не коммерческих расценок.
    6. unaha
      unaha 24 июля 2020 15:57 Новый
      • 2
      • 2
      0
      "Коррупция - неотъемлемая часть капитализма" - опа! В СССР не было взяток? )))
      Точнее даже в РСФСР, про азиатские и кавказские хССР я даже и не буду ничего говорить.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 24 июля 2020 16:15 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: unaha
        Точнее даже в РСФСР, про азиатские и кавказские хССР я даже и не буду ничего говорить.

        У азиатов и у арабов у них ещё и "бакшиш" имеется.
        1. unaha
          unaha 24 июля 2020 16:23 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Без "бакшиша" в нашей азии в 80-х вообще ничего не работало. Зато с бакшишем... )))
      2. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 17:28 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        По сравнению с нонешними - хапуги в СССР были святыми нищими аскетами-подвижниками и голодранцами..
        1. unaha
          unaha 24 июля 2020 17:38 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Нууу.. масштабы конечно были куда скромнее если в деньгах измерять ))) Но мы же про суть, сам по себе социализм - не панацея от коррупции.
    7. unaha
      unaha 24 июля 2020 16:12 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      При развитом капитализме "присосавшись к сиське государевой" совсем непросто и при этом создается (или как минимум пытается создаться) какой-то конкретный продукт и совсем не существует понятия "сесть на потоки".
      Зато при нашем "суверенном":
      "В стране давно складывается новый класс-прослойка государственной бюрократии (дельцы-чиновники), которая формирует свои доходы и собственность вокруг потоков государства, гос банков и гос компаний. Они не предприниматели. Они не создают добавленную стоимость. Они только перераспределяют потоки. Они влиятельны и у них какая-то своя идеология. Эта идеология и связанные с ней целеполагание долгосрочно вредно для нации. Они понимают нелегитимный характер своего капитала, живут в страхе и потому их психика деформирована. Их национальная мечта: в какой-то момент незаметно свалить с капиталом за пределы страны в другую безопасную юрисдикцию. Но в текущем мироустройство это не просто осуществить: современный цифровой мир все делает прозрачным + русский сомнительный капитал не нужен на западе. Поэтому у них большая дилемма.." .
      1. депрессант
        депрессант 24 июля 2020 17:14 Новый
        • 7
        • 0
        +7
        Коллега unaha, пример, дополняющий ваш комментарий. Коррупционная структура
        "Сбербанк -- МосОблЕирц -- поставщик электроэнергии".
        Приходит квитанция по оплате за газ, свет, прочее. Просьба проплатить до 10 числа. Проплачиваю, как велено. Через Сбербанк. Данный банк задерживает передачу моих денег конторе МосОблЕирц и передает их только после 10-ого следующего месяца, когда уже выписана новая квитанция, по которой получается, что я должница. Потому что контора, не получив вовремя проплаты за электричество за прошлый месяц, пишет мне не только за этот, но и за прошлый. Таким образом, за электричество я плачу дважды. С газом все в порядке, не вписался в преступную -- даже не коррупционную -- воровскую схему. А Сбербанк тем временем каким-то образом в течение месяца использует мои деньги. Либо просто делит их между собой и указанными двумя другими конторами. Доиметься до какой-либо из них невозможно. Люди на Дзене описывали, как пытались и не выгорело. Идти в прокуратуру у меня не получится по состоянию изначально хилого здоровья. Полагаю, таких, как я, много. Следствие уже обратило внимание на Грефа. Вот пусть посмотрит на него и с точки зрения организации описанного выше преступного сообщества.
      2. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 17:27 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Да ладно! Эвон - одна история с созданием пингвина F-35 чего стоила! Там бабла попилили - больше нашего бюджета. А ведь это всего один пример.. Ещё раз - сиська вкусная во всех странах только одна - государева. Ибо там - больше всего денег, причём типа ничьих.
        1. unaha
          unaha 24 июля 2020 17:46 Новый
          • 1
          • 1
          0
          "Ещё раз - сиська вкусная во всех странах только одна - государева. Ибо там - больше всего денег, причём типа ничьих" - не совсем так, она скорее НАИБОЛЕЕ вкусная, но не потому, что денег очень уж много, а потому, что госзаказ - гарантированный сбыт. С производством сейчас особых проблем нет, а вот платежеспособный спрос еще поискать. Поэтому и на рынке труда куда более актуальны продажники чем инженеры.
        2. unaha
          unaha 24 июля 2020 17:50 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Но продукт все-таки выдали ))) Пусть и доводили долго и очень дорого.
    8. ROSS 42
      ROSS 42 24 июля 2020 17:02 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      Цитата: paul3390
      Да присосавшись к сиське государевой..

      Недаром в СССР хищение государственной собственности приравнивалось к тяжким. yes
      1. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 17:24 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Понятно почему..
        1. депрессант
          депрессант 24 июля 2020 20:58 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Так почему же всё-таки коррупция, а по сути воровство цветет у нас махровым цветом светящейся плесени, покрывающей сплошным ковром буквально всё? Потому что уворованное есть куда спрятать -- да так, что ни за что не достанут российские правоохранители. И это -- заграница. Она сияет ярким прожектором для всех наших ворюг, указывая им направление на иностранные оффшоры. Потому что Центробанк во главе с Набиуллиной и Минфин во главе с Силуановым законодательно создали для бегства награбленного режим наибольшего благоприятствования, лишь изображая борьбу с этим позорным и разорительным для страны явлением через закрытие наиболее одиозных банков. То есть таких, которые неумело, топорно и в открытую занимались перевалкой нечестно нажитого за рубеж и тем сдавали всю нашу финансовую контору -- ЦБ и Минфин.
          И несмотря на якобы "борьбу" с оттоком капиталов сам Центробанк не смог в последние годы скрыть явление и вынужден был зафиксировать его рост.

          К примеру, по итогам 2018 года был зафиксирован рост чистого оттока капитала в 2,7 раза в годовом выражении – с 25,2 млрд до 67,5 млрд долл. Чистый отток в 2017-м составил 31,3 млрд долл. (рост в 1,6 раза к 2016 году). По оценке ЦБ, отток капитала только за январь-февраль 2019 года составил 18,6 млрд долл., что в 2,1 раза превысило показатель за тот же период 2018 года (8,7 млрд). А в общем отток капитала из России составил в 2019 году 26,7млрд долларов. В первом квартале 2020-го -- уже 20 млрд.
          И что получается? Наворовал -- вывози, прячь! Попутно, видя такое, развращаются правоохранители, включаясь в схему воровства. Два последних года мы непрерывно это наблюдали.
          Отсюда следует, что пока вопрос с ЦБ и Минфином по итогам их законодательной деятельности не будет решен, неприлично масштабная коррупция в нашей стране побеждена не будет.
  • g_ae
    g_ae 24 июля 2020 14:07 Новый
    • 8
    • 1
    +7
    Как говорит древняя мудрость, что если нельзя победить, то нужно возглавить.
    1. Invoce
      Invoce 24 июля 2020 14:19 Новый
      • 12
      • 1
      +11
      Да никто и не пытался победить коррупцию! Видимость борьбы и наказание кого попало, мелких взяточников или тех, кто не делится и не в обойме! и Награждение нужных людей
      1. NEOZ
        NEOZ 24 июля 2020 15:12 Новый
        • 1
        • 8
        -7
        Цитата: Invoce
        Да никто и не пытался победить коррупцию!

        ну вы же врете!!!!
        вы же знаете, не по наслышке, как борются с коррупцией*!!!
        *если ваш ник имеет отношение к вашей профессиональной деятельности...
        1. Invoce
          Invoce 24 июля 2020 16:15 Новый
          • 9
          • 0
          +9
          Цитата: NEOZ
          Цитата: Invoce
          Да никто и не пытался победить коррупцию!

          ну вы же врете!!!!
          вы же знаете, не по наслышке, как борются с коррупцией*!!!
          *если ваш ник имеет отношение к вашей профессиональной деятельности...

          Да нет, не вру! Переживаю! Если б пытались победить коррупцию, то все расходы сравнивали бы с доходами, на государственном уровне. И никто б не носил часы за пару млн.$, и не жили б в особняках за 150-200 млн. американских "рублей" (я имею ввиду чиновников). Про такую мелочь как недвижимость, компании (фирмы) зарегистрированные на родственников, автомобили, лечение за границей, направление на учебу детишек туда же, устройство на высокооплачиваемую работу в Компании, в т.ч. с Гос. участием родственничков (детей) и т.д. (я имею ввиду чиновников) я даже не говорю. При социализме такого не было.. не пытайтесь навести тень на плетень
          1. NEOZ
            NEOZ 24 июля 2020 16:28 Новый
            • 0
            • 5
            -5
            Цитата: Invoce
            При социализме такого не было.. не пытайтесь навести тень на плетень

            Горбачев был при социализьме?
            результат известен...
            1. tihonmarine
              tihonmarine 24 июля 2020 16:41 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: NEOZ
              Горбачев был при социализьме?

              Агент влияния стоящий на верху власти при социализме, намного опаснее врага стоящего на границе.
              Результат известен ...
            2. Revival
              Revival 24 июля 2020 17:37 Новый
              • 4
              • 0
              +4
              Горбачев, горбачев, горбачев...
              Реально не понимаете о чем вам пишут?
              Нет, скорее выкручиваетесь.
              Где вопросы к часам за миллион при зп в 50000р. Вот! Вопросов нет.
              А почему?
              Где сравнение дохода расхода и обязательное обьяснение откуда разница!?
              Нет! Вот и вся борьба...
  • 72jora72
    72jora72 24 июля 2020 14:11 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    , используя привычные способы, эффективность которых впитывается едва ли не с молоком матери. Ведь если такие методы работают и человек видит, что его сосед, «дав на лапу», уже получил разрешение и строиться, то возникает желание последовать его примеру.
    Автор наверное не знает, но во многих областях только такой метод и работает.
  • Где мы, там - победа
    Где мы, там - победа 24 июля 2020 14:14 Новый
    • 1
    • 19
    -18
    Коррупция в России давно побеждена и теперь наш успешный опыт перенимают многие страны.
    1. Van 16
      Van 16 24 июля 2020 14:20 Новый
      • 15
      • 1
      +14
      Хмм .. Вы с какой планеты?
      1. Где мы, там - победа
        Где мы, там - победа 24 июля 2020 14:27 Новый
        • 2
        • 15
        -13
        Я реалист, посему предпочитаю трезво смотреть на вещи, без лишнего угара фанатизма, розовых очков и всепропальной паники.
        Обьективно, уровень коррупции в современной России Владимира Путина находится на крайне низком уровне, оттого и зависть всех вокруг.
        1. Van 16
          Van 16 24 июля 2020 14:45 Новый
          • 14
          • 1
          +13
          Эк Вас унесло то ..
          Да уж .. больше вопросов не имею.
        2. NEOZ
          NEOZ 24 июля 2020 15:14 Новый
          • 1
          • 12
          -11
          Цитата: Где мы, там - победа
          Обьективно, уровень коррупции в современной России Владимира Путина находится на крайне низком уровне, оттого и зависть всех вокруг.

          несколько бравурно, но вектор на снижение коррупции четко просматривается во всех госотраслях.
          1. Invoce
            Invoce 24 июля 2020 16:19 Новый
            • 8
            • 0
            +8
            Это вы про бытовую коррупцию? ту, которая никому не интересна и поэтому работают по ней только в периоды компаний по "Борьбе с коррупцией"... а реальная Коррупция немного другая... Для чиновников это не коррупция, а дополнительный источник дохода, не облагаемый налогами... И чем выше чиновник "сидит", тем больше у него возможностей и доходов
            1. NEOZ
              NEOZ 24 июля 2020 16:30 Новый
              • 0
              • 7
              -7
              Цитата: Invoce
              Это вы про бытовую коррупцию?

              про любое проявление коррупции.
              Цитата: Invoce
              И чем выше чиновник "сидит", тем больше у него возможностей и доходов

              и чего? - это естественное состояние человека!!!! это его естество!!!!
              мишаня горбачев вам не пример?
          2. Малюта
            Малюта Сегодня, 00:38 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: NEOZ
            Цитата: Где мы, там - победа
            Обьективно, уровень коррупции в современной России Владимира Путина находится на крайне низком уровне, оттого и зависть всех вокруг.

            несколько бравурно, но вектор на снижение коррупции четко просматривается во всех госотраслях.

            Скажите какую гадость вы курите, что вас так прёт сильно?
            При путине коррупция , воровство и казнокрадство достигли циклопических масштабов и именно они теперь сталиосновными скрепами путинизма.
            Продаётся всё, а самое хреновое , что продаются должности вплоть до минстров, продаются места в совфеде и думах всех уровней, продаются должности главврачей, начальников департаментов, начльников местных отделов мвд и т.д и т.п.
        3. ROSS 42
          ROSS 42 24 июля 2020 17:04 Новый
          • 7
          • 0
          +7
          Цитата: Где мы, там - победа
          Я реалист, посему предпочитаю трезво смотреть на вещи, без лишнего угара фанатизма, розовых очков и всепропальной паники.

          Я тоже - реалист. Поэтому оцениваю оппонента по аватарке.
      2. Лексус
        Лексус 24 июля 2020 14:30 Новый
        • 17
        • 2
        +15
        Хмм .. Вы с какой планеты?

        Точнее было бы спросить из какой палаты.
      3. paul3390
        paul3390 24 июля 2020 15:40 Новый
        • 8
        • 0
        +8
        Это фиолетовый слизень с лун Юпитера...
        1. NEOZ
          NEOZ 24 июля 2020 16:32 Новый
          • 0
          • 5
          -5
          Цитата: paul3390
          Это фиолетовый слизень с лун Юпитера...

          это, кстати, показывает ваш интеллектуальный уровень....
          1. paul3390
            paul3390 24 июля 2020 17:21 Новый
            • 6
            • 0
            +6
            И таки ваше происхождение.. laughing
  • carstorm 11
    carstorm 11 24 июля 2020 14:23 Новый
    • 5
    • 8
    -3
    не. тут конечно работы непочатый край но сдвиги все таки есть. гаишнику взятку теперь ни предложить а они сами и не дернутся. у нас на каждого камеру повесили. да и стало их как то меньше что ли... меня уже несколько лет не останавливали) да и визуально вижу редко совсем. плюс с техосмотрами и регистрацией так все просто что и смысл пропал это за это давать в садик ребенка сразу засунул. в школу попотеть пришлось но тут дело что хотели в конкретную . что в принципе уже норм. по сравнению с тем что творилось лет 10-15 назад отличие очень заметное.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets 24 июля 2020 14:45 Новый
      • 9
      • 1
      +8
      Цитата: carstorm 11
      не. тут конечно работы непочатый край но сдвиги все таки есть. гаишнику взятку теперь ни предложить а они сами и не дернутся. у нас на каждого камеру повесили. да и стало их как то меньше что ли... меня уже несколько лет не останавливали) да и визуально вижу редко совсем. плюс с техосмотрами и регистрацией так все просто что и смысл пропал это за это давать в садик ребенка сразу засунул. в школу попотеть пришлось но тут дело что хотели в конкретную . что в принципе уже норм. по сравнению с тем что творилось лет 10-15 назад отличие очень заметное.

      Они теперь цифру на бумажке пишут. Недавно машину на учет ставил. Устранять недочет 5000 не устранять 2000 (фары не штатные), как Вы думаете, что я выбрал?
      1. carstorm 11
        carstorm 11 24 июля 2020 14:47 Новый
        • 2
        • 9
        -7
        а какое к фарам отношение имеют гаишники? техсостояние же не они проверяют.
        1. NEOZ
          NEOZ 24 июля 2020 16:34 Новый
          • 0
          • 6
          -6
          Цитата: carstorm 11
          а какое к фарам отношение имеют гаишники? техсостояние же не они проверяют.

          это был вопрос на засыпку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          1. carstorm 11
            carstorm 11 24 июля 2020 16:40 Новый
            • 1
            • 6
            -5
            да просто я реально не вьехал. они сейчас все так упростили а смотрели в последний раз только вин и все. записался по инету приехал все быстро сдал и получил. какие там фары мне лично странно.
            1. NEOZ
              NEOZ 24 июля 2020 16:45 Новый
              • 0
              • 7
              -7
              Цитата: carstorm 11
              да просто я реально не вьехал.

              да это он все придумал, чтоб власть дискредитировать...
              так еще и пишет, что нарушил закон!!!! (фары то не штатные).
              по закону его ТС к эксплуатации запрещена.... и этот тип дует на коррупционную власть?
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Вчера, 23:13 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                Цитата: NEOZ
                да это он все придумал, чтоб власть дискредитировать...

                Ваши выводы необоснованны и характеризуют Вас, как человека весьма недалекого. Какие у Вас основания обвинять меня во лжи?
                Цитата: NEOZ
                так еще и пишет, что нарушил закон!!!! (фары то не штатные)

                С какими фарами автомобиль купил, с такими и эксплуатирую. Тем более, что установленные фары намного лучше штатных.
                Цитата: NEOZ
                и этот тип дует на коррупционную власть?

                Вы хотите сказать, что власть не коррупционная? Или Вы признаете, что власть коррупционная? Я не очень понял это из Вашего поста.
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Сегодня, 04:13 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  нештатных фар тьма. никто к ним не докапывается и менять их никто не запрещает. главное что бы они проходили ТО. которое гаишники не проводят уже очень давно. у меня по кругу вся оптика тюнингована. вообще все.

                  и нет никаких проблем с его прохождением.
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Вчера, 23:14 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: NEOZ
            это был вопрос на засыпку

            Вы сами то автомобиль давно на учет ставили?
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 04:20 Новый
              • 0
              • 0
              0
              я ставил. в прошлом году жены машину. записался на сайте привез. зашел. отдал документы. вышел инспектор сверил вин и все. заняло времени минимум и никто никаких фар и прочего не смотрел. даже не пытался.
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 23:16 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: carstorm 11
          а какое к фарам отношение имеют гаишники? техсостояние же не они проверяют.

          https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8
          Просвещайтесь.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 03:47 Новый
            • 0
            • 0
            0
            зачем вы мне это суете? вы четко сказали что при постановке на учет гаишник докопался до фар. при постановке техсостояние автомобиле не проверяют а только сверяют номер кузова. вы ее ночью ставили что бы он изменения увидел? или на площадке постановки на учет появился стенд проверки фар? вы извините но сейчас слегка привираете.
        3. Малюта
          Малюта Сегодня, 00:27 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: carstorm 11
          а какое к фарам отношение имеют гаишники? техсостояние же не они проверяют.

          Я сильно извиняюсь, но гаишники имеют непосредственное отношение к автомобилю и к фарам в том числе.К примеру, если вы вздумаете поставить китайский ксенон или кенгурятник , то гайцы обязательно вытрясут из вас деньги и душу, а ели у вас нет ни того , ни другого, то эвакуатор и штрафстоянка вам гарантированы.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 03:55 Новый
            • 0
            • 0
            0
            он как китайский ксенон определит ?) днем. на площадке при постановке на учет? ренген в глазах?) да даже не в этом дело. повторю-человек четко сказал что при постановке на учет гаишник докопался до фар. это вымысел. я в принципе не понимаю зачем левый ксенон люди ставят. это глупо и устарело лет на 15 уже. последний раз у меня такое было на марк 2 тауэр году так в 2001. с того времени ксенон и диоды уже давно все ставят штатно. кенгурятник запрещен к установке вообще лет 20 наверное если не больше. вас в любом случае оштрафуют и заставят его снять. вытрясти с вас деньги за что? что бы вы до следующего поста или экипажа смогли доехать?) конечно вас поставят на площадку под арест-вы вносите изменения в машину запрещенные законом. разговор то о том что гаишники вдруг стали проверять фары на площадке при постановке на учет машины) зайдите на сайт ГАИ и посмотрите как сейчас машину на учет ставят что ли а потом в разговор влезайте.
    2. Лексус
      Лексус 24 июля 2020 14:47 Новый
      • 18
      • 3
      +15
      гаишнику взятку теперь ни предложить а они сами и не дернутся.

      Бугага... Хорош свистеть-то! Ставят свою машину раком, чтобы на съёмку не попадать, а сами на свежем воздухе деньгу сшибают. Я так и определяю - если водителя на улице "маринуют", значит "торг" идёт. Банально камеры выключают или на бумажке сумму пишут. А когда "светит" лишение обязательно спрашивают есть ли кому "позвонить".
      1. carstorm 11
        carstorm 11 24 июля 2020 14:51 Новый
        • 0
        • 8
        -8
        у каждого свой опыт значит. я давно забыл что такое с гаишниками общаться.даже за тонировку в прошлом году экипаж мимо проезжал сказали снимите а то оштрафуют и дальше поперли. так и не снял) жена бы только еще письма счастья не ловила Шумахер блин) камеру кстати они выключить не могут. у них кроме как в машине еще и нагрудные есть. по крайней мере у нас.
      2. Whiteidol
        Whiteidol 24 июля 2020 15:13 Новый
        • 2
        • 2
        0
        А что мешает включить диктофон при остановке Вас инспектором и перед выездом переписать номера купюр? Дали денег, тут же звонок и передача инфы...
      3. NEOZ
        NEOZ 24 июля 2020 16:36 Новый
        • 0
        • 6
        -6
        Цитата: Лексус
        Я так и определяю - если водителя на улице "маринуют", значит "торг" идёт.

        вот вас бы так в суде бы судили!!!!!
    3. NEOZ
      NEOZ 24 июля 2020 15:21 Новый
      • 2
      • 7
      -5
      Цитата: carstorm 11
      по сравнению с тем что творилось лет 10-15 назад отличие очень заметное.

      это вы на бытовом уровне...
      могу вам сказать, что в профессиональной сфере проходят более глобальные сдвиги!!!
      это касается любого ведомства! на любом уровне контроля!
      если где то удалось коррупционным путем что сделать (противозаконное) то это вопрос небольшого времени, как вас выведут на чистую воду.
      приведу простой пример: в 2000х годах обналичевание денег было не более 2% о суммы...
      2020й год - дешевле заплатить все налоги и вывести кэш в дивиденды!!!!!
      1. carstorm 11
        carstorm 11 24 июля 2020 15:24 Новый
        • 1
        • 6
        -5
        смысла нет говорить это) поверьте я знаю. обналичка и вообще деньги под такой контроль зажаты что все с этих тем сбежали давно уже. даже с серыми деньгами никто не связывается. про черные можно даже не говорить.
        1. Revival
          Revival 24 июля 2020 17:43 Новый
          • 7
          • 1
          +6
          Да, с одним аспектом, те кто "кого надо нога" выводят миллиарды "законно" безо всякой "обналички"
        2. Малюта
          Малюта Сегодня, 00:44 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: carstorm 11
          смысла нет говорить это) поверьте я знаю. обналичка и вообще деньги под такой контроль зажаты что все с этих тем сбежали давно уже. даже с серыми деньгами никто не связывается. про черные можно даже не говорить.

          Всё правильно, опг должно контролировать все фин потоки, однако членам опг можно , вот керимку хрфнцузы взяли за зад с кешем, однако валя-стакан сразу обеспокоилась и выразила озабоченность, керимку рипустили.
          а у двух полковников на двоих было несколько ТОНН кеша и ещё 18 тонн золота!!! В вашу голову столько нулей просто непоместиться , сколько они своровали денег.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 03:39 Новый
            • 0
            • 0
            0
            вы видимо в виду своей ограниченности не понимаете главного-будь у тех кто воровал куда деньги пристроить они бы их наличкой не хранили!!! и именно количество ее показывает что стало все так жестко что им просто некуда их деть. отмыть не получается вот и хранят дома. никто в здравом уме делать это просто так не станет. коррупция и другие незаконные способы добычи денег должны пройти чистку что бы вы могли назвать их своими. а эти будут сидеть на своих бумажках и смотреть как они гниют. так во всем мире это работает-закрываются возможности легализации подобных доходов. будь у него возможность он по вашему не положил бы их по банкам да не вывел за границу? а он не может вот и хранит дома. положите в банк крупную сумму или купите что то дорогое вас тут же фискалы начинают проверять. банки эту информацию передают сразу.
      2. Invoce
        Invoce 24 июля 2020 16:28 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Это вы все об открытом, легальном бизнесе! О бизнесе не приносящем каких либо существенных доходов...Для новых феодалов (чиновники для которых Люди (народ) - это электорат и мнение людей не значит ничего) это не интересно! Никто из них не заморачивается с Налогами, Судами, Полицией.... Власть решает все! А если кому то не нравится - могут искать другую работу... И это так.. Никто не вякает против решения вышестоящего руководителя... Все эти показательные аресты - это игра на электорат. Типа борьба с Коррупцией, а тем временем решаются финансовые либо имущественные интересы каких то групп...Так чисто случайно, минус у арестованного и + кому то, кто аффилирован с кем то имеющим влияние...
      3. ROSS 42
        ROSS 42 24 июля 2020 17:09 Новый
        • 8
        • 1
        +7
        Цитата: NEOZ
        приведу простой пример: в 2000х годах обналичевание денег было не более 2% о суммы...
        2020й год - дешевле заплатить все налоги и вывести кэш в дивиденды!!!!!

        Приведу простой пример:

        Чистый вывоз капитала из России частным сектором за шесть месяцев 2020 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные данные Банка России.
        Как уточняется, в 2020 году отток капитала составил $28,9 млрд против $23,3 млрд за первую половину 2019 года.
        1. Вадим237
          Вадим237 24 июля 2020 22:53 Новый
          • 0
          • 6
          -6
          А где диаграмма инвестиций в Россию за тот же период - а то картина не полная
          А вот теперь полная
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 01:00 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Вадим237
            А где диаграмма инвестиций в Россию за тот же период - а то картина не полная
            А вот теперь полная

            Какие на фик инвестиции, что вы несёте? Во что инвестиции?Э то обычное отмывание денег.
    4. paul3390
      paul3390 24 июля 2020 15:44 Новый
      • 11
      • 0
      +11
      Это естественно. Верхние люди государевы конечно борются с низовой коррупцией, ибо она - подрывает кормовую базу.. Право безнаказанно воровать - ещё надо заслужить.. Но вообще любопытно - как так, вроде скажем полиционеры взятки не берут, а у нашего отделения стоят БМВ начальника и зама.. Наверное - накопили в тяжких лишениях.. И так везде..
      1. carstorm 11
        carstorm 11 24 июля 2020 16:15 Новый
        • 3
        • 9
        -6
        машина сейчас вообще не показатель. если это конечно не ручной сборки бронированный гелик. я не знаю что значит у вас БМВ но у меня друзья ездят кто на крузаке кто на финике новых при этом офицеры МО. и воровать им нечего. дружим еще с кадетки. просто сложилось так по жизни что и самим платят хорошо и жены отлично устроились. с годами смогли себе позволить.
        1. paul3390
          paul3390 24 июля 2020 17:19 Новый
          • 8
          • 0
          +8
          Вот у всех так и выходит - никто не ворует, но у всех так сложилось.. Особенно у слуг государевых - у тех в основном жёны очень талантливы к бизнесу.. А у кого и тёщи..
          1. carstorm 11
            carstorm 11 24 июля 2020 17:25 Новый
            • 1
            • 8
            -7
            я в чужие карманы не лезу. просто говорю что машина даже хорошая это не тот показатель по которому стоит судить о человеке. сам столкнулся с тем когда соседи обсуждали в свое время наши с женой машины и практически вором обзывали) при этом не зная даже где мы работаем. это вполне обычно но все равно как то раздражает.сейчас дорогую машину может кто угодно купить. хоть в кредит хоть там квартиру продать от наследства или еще что то.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 01:14 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: carstorm 11
              сам столкнулся с тем когда соседи обсуждали в свое время наши с женой машины и практически вором обзывали) при этом не зная даже где мы работаем.

              Расскажите нам про то "святое" высооплачиваемое место где вы работаете и немедленно подам туда своё резюме!
              Надеюсь, вы не бадяжете спирт в гараже, это противозаконно.
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 03:30 Новый
                • 0
                • 0
                0
                к чему этот сарказм? обычный наемный работник. на тот момент был среднего уровня. пару лет как уволившись и армии. жена врач.
        2. Малюта
          Малюта Сегодня, 01:07 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: carstorm 11
          просто сложилось так по жизни что и самим платят хорошо

          Я сильно извиняюсь, но платят им из бюджетных денег, а столо быть -это народ им платит.
          Цитата: carstorm 11
          и жены отлично устроились.

          Здесь ключевое слово устроились, надо заменить на "пристроились".
          А как жить остальному народу, для которого предел мечтаний ни "финик" или крузак купить, а просто собрать детей к новому учебному году?
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 03:32 Новый
            • 0
            • 0
            0
            нет. устроились. тоже сделали карьеру. одна в банке другая в сфере управления. шли с самого низа. они поженились еще когда курсантами были а они простыми девочками из соседнего техникума) вы по себе других то не судите.
    5. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 19:37 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      как брали так и берут
  • Галеон
    Галеон 24 июля 2020 14:52 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    По пятницам на ВО стали выходить слабенькие статьи на тему коррупции. Для чего? Тенденция, однако...
  • Trotil42
    Trotil42 24 июля 2020 14:57 Новый
    • 17
    • 1
    +16
    О какой борьбе идёт речь в статье? Автор Вы бредите? Вы живёте не в России?В любом Российском городе или посёлке..самый дорогой дом - дом мэра построенный на нищенскую зарплату...мимо дома проезжают машины антикоррупционеров..стоимостью от 5 мл.руб...Сверх успешные жёны и дети чиновников открывают список Форбс..(Матвиенко) Председатель Мосгордумы миллиард показал дохода за год..даже не провели проверку..согласно закона..А ролик Навального.про недвижимость Медведева Это система управления государством.. Кто посадит всех?
  • parusnik
    parusnik 24 июля 2020 15:03 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Контрреволюция- пожирает своих детей smile
  • 7,62х54
    7,62х54 24 июля 2020 15:18 Новый
    • 15
    • 1
    +14
    Пока что клан озёрского дзюдоиста побеждает
  • smaug78
    smaug78 24 июля 2020 15:20 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Цитата: Венд
    По коррупции Россия просто школьница в сравнении с Европой и США. laughing

    А примерами порадуете? laughing
  • iouris
    iouris 24 июля 2020 15:29 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    "Немного побороть", это примерно так же, как "быть чуть-чуть беременной". Вообще, градообразующий ларёк у вокзала трогать нельзя - это чревато. Нам же сказали, что "админресурс" и "коррупция" будут всегда.
  • mag nit
    mag nit 24 июля 2020 15:56 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Побороли только Лёху Навального.
    1. Invoce
      Invoce 24 июля 2020 16:31 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: mag nit
      Побороли только Лёху Навального.

      По очкам... устал он наверное, или интерес денежный потерял
  • samarin1969
    samarin1969 24 июля 2020 16:11 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Чтобы судить об уровне коррупции в РФ достаточно просто прогуляться по живописным местам. Рощи, пляжи, заповедные территории, муниципальные парки, водные объекты - всё поделено между "владельцами без лица". Причем каждый раз перед "любопытными" возникает обнаглевший служка с пачкой "абсолютно-законных документов".

    И зачем автор приплёл здесь Арабскую весну?!..."Наши" "Бен Али" создали отборную "антикоррупционную" гвардию, запугали мздоимцев тысячами листочками "Стоп коррупция". Оставшихся коррупционеров скоро "добьёт" телевизор.
  • nikvic46
    nikvic46 24 июля 2020 16:30 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    Если при СССР лихоимство тоже существовало, сейчас оно возведено в степень.Изменилось и отношение к простому человеку.Он не получает столько льгот,сколько получают госслужащие.Короче,господа добились своих прав,и посмеиваются над нами.Говорят о патриотизме,а вот посмотрите сколько людей поедут на свои родные дачи на чужбину с 1 августа.
  • tatra
    tatra 24 июля 2020 16:50 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    Комментарии врагов коммунистов в очередной раз доказали ,что они способны создать кучу проблем стране и народу ,но категорически не способны не только решать проблемы ,но даже честно и объективно их обсуждать . Как всегда "а это и в СССР было ,а это и в других странах есть ". и всё "проблема решена ".
    Не могу отвечать за весь СССР ,но при Андропове здорово прошерстили московскую торговлю и общепит ,тысячи были уволены ,многих посадили в тюрьму , в том числе было -вызывали работников торговли и общепита ,и спрашивали у них -откуда у вас при зарплате в 80-150 рублей ,кооперативная квартира ,дача ,автомобиль . Это не совсем коррупция ,но по такому же принципу в странах ,где реально борются с коррупцией ,вычисляют коррупционеров и взяточников . А в России ,созданной теми ,кто с Перестройки верещат ,что их ,и таких же ,как они ,советские коммунисты сажали в тюрьмы исключительно " ни за что ", и в помине нет отслеживания соответствия доходов с расходами людей ,начиная с чиновников .
    1. Вадим237
      Вадим237 24 июля 2020 23:00 Новый
      • 0
      • 4
      -4
      Вот как ИИ внедрят по системе блокчейн во всю финансовую систему страны а так же отслеживание расходов и доходов по всем субъектам и всем гражданам со строгим аудитом вот тогда коррупция исчезнет вместе с ней исчезнет взятничество и всё сопутствующее но это следующий этап после внедрения цифровой экономки.
  • Qwertyarion
    Qwertyarion 24 июля 2020 17:11 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Ну вот к примеру в коммерческих конторах вродебы не должны тырить, ведь бизнес жёстко следит за своим добром однако тырят очень даже бодро, всё, до чего можно дотянуться.
    Тырщяки делятся на две части, одни тырят с территории конторы, другие на откатах при заключении контрактов.
    Там у рябят схемы многоуровневые хозяев за нос водят грамотно.
    1. Servisinzhener
      Servisinzhener 24 июля 2020 20:45 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      И такое тоже есть. Смотря что за хозяин у бизнеса.
      1. Qwertyarion
        Qwertyarion Вчера, 08:30 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Эта тема актуальна если бизнес очень большой wink
  • Million
    Million 24 июля 2020 17:11 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Коррумпированный феодальный капитализм-это нынешний политический строй,который непобедим в настоящее время.
  • одинокий
    одинокий 24 июля 2020 17:12 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Коррупция это всемирная проблема.Но как она пустила свои корни во всем постсоветском пространстве просто ужасна. Практически берут все .. а тех кто не хочет брать -уничтожает система
    1. awdrgy
      awdrgy 24 июля 2020 21:48 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Проблема уже гораздо глубже Уже не берут если не из "своих" а если из "своих" то можно даже и не заносить Главное что бы у кандидата слюна изо рта совсем уж явно не текла Ну а если все плохо и течет то надо занести)))
  • Shelest2000
    Shelest2000 24 июля 2020 17:30 Новый
    • 8
    • 0
    +8
    Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

    А то как же. Вот включаешь телевизор,так ни одного коррупционера там не видно,только одни порядочные чиновники и честные представители МВД.
  • Drugov
    Drugov 24 июля 2020 17:34 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Показательная ловля всей этой мелкой рыбешки есть ни что иное как имитация бурной деятельности для стравливания излишнего пара. Поймали паразита, швырнули мордой об асфальт и вот уже одобрительно гудит общество, мол ловит таки кошка мышей.
  • Пленник
    Пленник 24 июля 2020 17:37 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Чисто субъективные мнение основанное на собственном бытии. winked На дорогах ГИБДД в наглую на бакшиш не крутит, да и самому предлагать страшновато. Можно в статью влететь. Муниципальные чиновники перестали наглеть. Наглых можно припугнуть. Какова обстановка в высоких кабинетах не знаю. Не вхож. laughing
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 18:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    если не возможно победить коррупт то надо ее возглавить
  • Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков 24 июля 2020 18:29 Новый
    • 1
    • 5
    -4
    А вот теперь мне понятно кто есть кто... Полезная тема и комментарии. Прочел и ужаснулся - сколько здесь оказывается почитателей Овального (или Анального? Ах, да - Навального). М-да... что-то неладно на этом сайте... Удивило большое количество людей которые просто гадят на Россию, что им не скажи, как не преподнеси новость или аналитическую статью... это бесполезно... для них все равно всё и всюду плохо. Скажем - красная армия победила в ВОВ - буквально в третьем, четвертом сообщении появится нытье про потери которых могло бы не быть, начнут вспоминать провальные операции, Власова и т.д. и т.п. И ладно если бы это была нормальная критика, но простите меня это уже система - планомерная работа по дискредитации России. Начитавшись подобного вдоволь я пришел к выводу - врагов маскирующихся под патриотов отечества здесь гораздо больше чем людей. И эти маскирующиеся гораздо опаснее чем явные шумеры или либералы, те хотя бы говорят то что думают. А эти... эти крысы.
  • 123456789
    123456789 24 июля 2020 19:10 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?

    это как быть немного беременной
  • Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот 24 июля 2020 20:41 Новый
    • 0
    • 0
    0
    удалось систематизировать и поставить на поток.
    при этом иметь контроль и не особо приближенные на крючке... слив навальному, тот выливает в сеть и это один из звоночков, как предупредительный выстрел вверх...
  • Алекс2000
    Алекс2000 24 июля 2020 20:49 Новый
    • 1
    • 1
    0
    "Этож памятник. Ктож его посадит" - сразу вспомнилась.

    ПЖВ не будет бороться с ПЖВ. Лучше оличать Навального, Эхо москвы, 5ю колонну, армян, турцию, Европу, США, и конечно , Гондурас.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 24 июля 2020 21:14 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Коррупция начинается с самого примитивного ))) Когда водитель нарушает правила вождения, и, вместо того, что бы понести ответственность по закону, сам, лично, сует денюжку инспектору ГАИ bully

    Пока в мозгах народа не произойдет "революция" - коррупция будет жить и процветать yes

    Вот если бы один... два... тысячу... мУльен человек пожаловались бы в Прокуратуру, что у них вымогают взятки - может, дело и пошло бы на лад... в смысле - в борьбе с коррупцией... А так... так пока всех все устраивает (((
  • awdrgy
    awdrgy 24 июля 2020 21:27 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Смотря с какой коррупцией бороться Если тупо с воровством и "освоениством"то это ни о чем А вот если со "своячеством" "блатовством" "связезнакомством" то чегой то незаметно борьбы то
  • Чарик
    Чарик 24 июля 2020 23:18 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    вот с этого видоса -я живот от смеху разорвал-https://www.youtube.com/watch?v=qaDnbjQBFHM&t=976s
    1. Чарик
      Чарик 24 июля 2020 23:30 Новый
      • 0
      • 0
      0
      смотреть с 15м 30с
  • депрессант
    депрессант Вчера, 01:19 Новый
    • 2
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    +2
    Так в чем особенность наших законов по борьбе с коррупцией?
    По словам известного экономиста Михаила Делягина, для борьбы с теми коррупционерами, которые не успели сбежать, прежде всего необходимо законодательно расширить список изымаемого. В настоящий момент времени у депутатов и чиновников можно конфисковать лишь недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Причём только в том случае, если доказано, что богатства нажиты незаконным путём. «А вот наличные, деньги со счетов в банках, драгоценности и, главное, активы в иностранных трастах конфисковывать у госслужащих ­нельзя, даже если их законность не подтверждена. В результате коррупция процветает»
    Значит надо менять законы? И кто это будет делать -- неужели Госдума?

    Ещё один прокол в законодательстве. Если крадун деятельно раскаивается (есть такой термин) и сотрудничает со следствием, то его потери могут оказаться малы, и большую часть украденного он сохранит.
    К примеру, экс-министр Алексей Улюкаев. Оставим в стороне вопрос, как именно он попался на взятке в 2 млн долл. (около 130 млн руб.). Его счета и недвижимость на 560 млн были арестованы. И что же? После приговора Улюкаев выплатил штраф в 130 млн, а остальные 430 млн суд ему вернул. Изъятия в пользу государства всего имущества не произошло, штраф и свободен. Вследствие этого большинство коррупционеров продолжают воровать и чем дальше, тем больше, зная, что после отсидки в комфортных условиях и сравнительно небольшого по сравнению с украденным штрафа вернутся к большей части украденного. Полковник Захарченко через адвокатов требовал вернуть ему изъятое! Таковы законы -- все сами по себе с коррупционной составляющей. В соответствии с законами коррупционеры и планируют собственную жизнь. Главное -- пробиться к нужной должности. Пробился, украл, отсидел -- барин!

    Мало того, законодательно не установлено никаких требований к российским банкам по раскрытию информации об операциях физлиц и компаний, которые ведут дела не только в таких странах, которые приняли санкции против России, но и вообще за рубежом. Это особая "заслуга" Силуанова.
    И ничтожно мало запросов делается в зарубежные банки. Те отказывают в открытии информации по крадунам, так как наши правоохранители либо беспомощны в составлении обоснований, либо повязаны сами и составляют малообоснованные запросы.
    Вот так и погрязаем.
  • Ksanatos
    Ksanatos Вчера, 09:39 Новый
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    -4
    Бесконечное нытье и стон
  • Garant_Solntselikij
    Garant_Solntselikij Вчера, 17:59 Новый
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    +2
    Братки из 90-х которые сейчас во власти будут бороться с коррупцией, смешно ))
  • Wizzzard
    Wizzzard Вчера, 18:39 Новый
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    +1
    Озадачил заголовок статьи: "Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?"
    А кто - там, наверху - этим собирался заниматься? Кошмарить эффективных менагеров - так их завтра в той же Apple с руками оторвут (и это не мои слова).
  • Radikal
    Radikal Вчера, 19:08 Новый
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    +1
    Цитата: OlfRed
    Цитата: Svarog
    Но борцунам почему то это не интересно..наверно потому что свои..

    ИМХО,Да потому что потянув за одну ниточку, она может привести к "сильным мира сего", вот поэтому у борьбы с коррупцией есть своя "планка" которую переходить не стоит... Они её и не переходят
    "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя." (с) hi

    good Эт-точно, а то потом "смеху" не оберёшься! lol hi
  • BAI
    BAI Вчера, 19:37 Новый
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    +1
    Несмотря на постоянные аресты коррумпированных чиновников

    13 губеров за 10 лет, это постоянные аресты? А чего это Путин взволновался: "Посадки где?"