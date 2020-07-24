Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31

Российское военное ведомство изучает вопрос продления ресурса сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и ОПК.Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).В то же время сообщается об уже начавшихся ОКР по продлению ресурса модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Работы по их модернизации пройдут в два этапа: к концу 2021 года будут проведены испытания с целью подтверждения ресурса планера в 3 тыс. летных часов, а в 2022 ресурс планируют довести до 3,5 тысяч часов. Окончание ОКР намечено на 2022 год.Издание пишет, что все стоящие на вооружении МиГ-31БМ были построены в конце 1980-х — начале 1990-х годов и срок их эксплуатации ограничен 2,5 тысячами летных часов. Продление ресурса еще на 1 тысячу позволит применять перехватчики до середины 2030-х годов.Для поддержания боеготовности самолетов после увеличения срока службы необходимо будет возобновить выпуск ключевых узлов и агрегатов двигателей Д-30Ф6, установленных на МиГ-31. В 2018 году компания "ОДК — Пермские моторы" заявила о готовности это сделать в случае возникновения такой необходимости. По данным предприятия, имеющихся запасов авиамоторов и ремкомплектов к ним достаточно, чтобы эксплуатировать МиГ-31 в ВКС еще 30–40 лет.Как отмечается, продление ресурса службы МиГ-31 позволит сохранить их на вооружении до создания полноценной замены в виде "перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата" (ПАК ДП или МиГ-41).