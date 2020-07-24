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Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31

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Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31

Российское военное ведомство изучает вопрос продления ресурса сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и ОПК.


Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).

В то же время сообщается об уже начавшихся ОКР по продлению ресурса модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Работы по их модернизации пройдут в два этапа: к концу 2021 года будут проведены испытания с целью подтверждения ресурса планера в 3 тыс. летных часов, а в 2022 ресурс планируют довести до 3,5 тысяч часов. Окончание ОКР намечено на 2022 год.

Издание пишет, что все стоящие на вооружении МиГ-31БМ были построены в конце 1980-х — начале 1990-х годов и срок их эксплуатации ограничен 2,5 тысячами летных часов. Продление ресурса еще на 1 тысячу позволит применять перехватчики до середины 2030-х годов.

Для поддержания боеготовности самолетов после увеличения срока службы необходимо будет возобновить выпуск ключевых узлов и агрегатов двигателей Д-30Ф6, установленных на МиГ-31. В 2018 году компания "ОДК — Пермские моторы" заявила о готовности это сделать в случае возникновения такой необходимости. По данным предприятия, имеющихся запасов авиамоторов и ремкомплектов к ним достаточно, чтобы эксплуатировать МиГ-31 в ВКС еще 30–40 лет.

Как отмечается, продление ресурса службы МиГ-31 позволит сохранить их на вооружении до создания полноценной замены в виде "перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата" (ПАК ДП или МиГ-41).
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131 комментарий
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  1. новичок
    новичок 24 июля 2020 13:05 Новый
    • 11
    • 4
    +7
    Ожидаемое решение. Наши "Лисьи Гончии" полетают до появления наследника. По разным данным ПАК ДП встанет на крыло в конце 20х. начала 30х. гг.
    1. Alex777
      Alex777 24 июля 2020 13:28 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      По разным данным ПАК ДП встанет на крыло в конце 20х. начала 30х. гг.

      Даже если к этому сроку разработают замену (на что я надеюсь), потребуются еще время и деньги наклепать необходимое количество перехватчиков.
      Так что МиГ-31 еще полетает... hi
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 13:57 Новый
      • 9
      • 20
      -11
      Цитата: новичок
      По разным данным ПАК ДП встанет на крыло в конце 20х. начала 30х. гг.


      Проектирования нет реально. Это распильные хотелки. Наследника не будет ввиду отсутствия необходимости. МиГ-31 будут вполне успешно заменены Су-57 и Су-35.
      В целом все верно - не стоит продолжать плодить зоопарк. У нас и так слишком большая разнотипица ЛА в ВВС. А это все значительно увеличивает цену содержания ВВС.
      1. новичок
        новичок 24 июля 2020 13:59 Новый
        • 12
        • 7
        +5
        Вы стоите с фонариком и освещает ватман конструктору? Разработки ведёт инициативно КБ МИГ. МО дало зелёный свет проекту. Разный типаж из-за нехватки ресурсов, а не хотелки, да и единый двигун для СУшек решает зту проблему. Да и в чём проблема то? Каждый тип самолёта решает свой круг задач. Да и разность не в типожах машин, а в принадлежности машин к поколениям.
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... 24 июля 2020 14:01 Новый
          • 6
          • 13
          -7
          Слухи собираю и адекватных людей слушаю....
          1. новичок
            новичок 24 июля 2020 14:07 Новый
            • 10
            • 14
            -4
            Могу вам посоветовать послушать бабу Маньку, семечками торгует на входе в базарчик. Она то вас ох и вооружит слухами, бесплатно и адекватно.
            1. Кирилл Г...
              Кирилл Г... 24 июля 2020 14:08 Новый
              • 7
              • 10
              -3
              Наверняка вы только таких и слушаете..... По существу есть что сказать то?
              1. новичок
                новичок 24 июля 2020 14:09 Новый
                • 8
                • 12
                -4
                Да не, знаю её слушателей, ваш типаж.
                1. Кирилл Г...
                  Кирилл Г... 24 июля 2020 14:10 Новый
                  • 7
                  • 9
                  -2
                  Конечно ваш. По существу то вам сказать как оказывается нечего...
                  1. новичок
                    новичок 24 июля 2020 14:13 Новый
                    • 9
                    • 9
                    0
                    А что вы хотите услышать, по существу то? Я не слышал ваше "по существу" кроме стенаний о "зоопарке". Что предлагаете, "по существу то"?
                    1. Кирилл Г...
                      Кирилл Г... 24 июля 2020 14:32 Новый
                      • 11
                      • 12
                      -1
                      Стонете здесь вы. Держите себя в рамочках пожалса
                      К тому же не стоит так явно демонстрировать нежелание понимать написанное...

                      Я сказал следующее
                      Цитата: Кирилл Г...
                      МиГ-31 будут вполне успешно заменены Су-57 и Су-35.
                      В целом все верно - не стоит продолжать плодить зоопарк. У нас и так слишком большая разнотипица ЛА в ВВС. А это все значительно увеличивает цену содержания ВВС.

                      Что отсюда оказалось недоступно для понимания?
                      - тактический радиус Су-35 выше
                      - бесфорсажный сверзвук у Су-35 есть,пусть и меньше чем у МиГа, кстати это единственный параметр по которому МиГ лучше.
                      - БРЛС Ирбис лучше чем модернизированный Заслон-АМ
                      - работы по подвеске Р-37М под Су-35 проводятся, в результате у меня сомнений нет.
                      https://www.youtube.com/watch?v=sVC6hmDvtUU

                      - Возможно для ПВО следует выпустить двухместную версию Су-35. С чем принципиальных проблем действительно нет.
                      И т.д.
                      Проектировать специализированный перехватчик, более нафиг кроме нас никому не нужный это глупость или распил. Да и нам он нужен крайне относительно и врядли более 150 бортов. Ну и смысл?
                      Су-35 специально для замены МиГ-31 доработать в принципе можно. Разрабатывать с ноля нет.
                      1. Hexenmeister
                        Hexenmeister 24 июля 2020 15:40 Новый
                        • 4
                        • 0
                        +4
                        - БРЛС Ирбис лучше чем модернизированный Заслон-АМ
                        Похоже будет еще одна модернизация Заслона, разработчик все равно у них один и тот же, скорее всего нужно обождать и сравнивать с новым вариантом.
                      2. Кирилл Г...
                        Кирилл Г... 24 июля 2020 18:51 Новый
                        • 2
                        • 3
                        -1
                        Маловероятно. По нету гуляют данные модернизации в АМ. Все равно ее до Ирбиса не дотянули и не дотянут. Менять Антенну тоже не будут, если исходить из истории модерна Су-27. Там предлагали менять Кассегренана ФАР Перо. Но вышло как обычно. "Съэкономили блин"
                      3. Hexenmeister
                        Hexenmeister 24 июля 2020 20:22 Новый
                        • 2
                        • 0
                        +2
                        Посмотрим, подождем
                        С учетом того, что планируемый преемник
                        МиГ-31 – Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) – сможет появиться в
                        войсках не ранее, чем через десятилетие, в институте прорабатываются предложения по дальнейшей модер-
                        низации МиГ-31БМ. При этом НИИП уже участвует в научно-исследовательских работах под эгидой ОАК по
                        формированию облика ПАК ДП.
                      4. Кирилл Г...
                        Кирилл Г... 24 июля 2020 20:31 Новый
                        • 2
                        • 3
                        -1
                        А еще Микояны пытаются пропихнуть ЛФМС. Врядли взлетит короче, как и ПАК ДП, так и ПАК ША..
                        Был бы интересен вариант на мой взгляд половинки Су-57, одномоторной версии. НО то так на экспорт.
                2. новичок
                  новичок 24 июля 2020 17:15 Новый
                  • 4
                  • 8
                  -4
                  Ну да, по вашему, сделать справку 35го рентабельной, нежели держать в строю 31е?! Вы просто гений мысли: зарубите себе на носу: ни 35й, ни 57й не являются перехватчиками. Так яснее. Да не упускайте из своего слабого внимания, что 31й помимо перехвата имеет ряд других задач. Да хватит умничать, не указывайте мне что и как держать_ сам научу любого. Если нечего сказать, то не занимайтесь буквоблюдием свойственному любителям клуба Сухого.
                3. Кирилл Г...
                  Кирилл Г... 24 июля 2020 18:44 Новый
                  • 7
                  • 5
                  +2
                  Цитата: новичок
                  Вы просто гений мысли: зарубите себе на носу: ни 35й, ни 57й не являются перехватчиками. Так яснее. Да не упускайте из своего слабого внимания, что 31й помимо перехвата имеет ряд других задач.


                  Редкая ахинея. Экий вы малограмотный. А отчего малограмотный. Так букавки в текст сложить пока в состоянии. Но маразм крепчал.. Да.... На этом досвидос - с неадекватными хамами я не общаюсь
                4. SovAr238A
                  SovAr238A 24 июля 2020 19:39 Новый
                  • 7
                  • 8
                  -1
                  Цитата: новичок
                  Ну да, по вашему, сделать справку 35го рентабельной, нежели держать в строю 31е?! Вы просто гений мысли: зарубите себе на носу: ни 35й, ни 57й не являются перехватчиками. Так яснее. Да не упускайте из своего слабого внимания, что 31й помимо перехвата имеет ряд других задач. Да хватит умничать, не указывайте мне что и как держать_ сам научу любого. Если нечего сказать, то не занимайтесь буквоблюдием свойственному любителям клуба Сухого.

                  Перестаньте писать методичками.
                  МИГ-31 устарел в момент своего появления.

                  Никому не нужен перехватчик не способный вести маневренный воздушный бой.
                  А Миг-31, как и его прообраз Миг-25 - дитя эпохи 60-х с его концепцией сверхзвуковых ракетных ударов по армаде огромных маломаневренных тяжелых очень заметных бомбардировщиков.
                  С тех пор мир изменился.
                  Воздушные удары перешли в сегмент Истребительно-бомбардировочной авиации.
                  Доля бомберов - смала мизерной.
                  а те бомберы, что остались стали тихоходными и очень малозаметным.
                  Для войны с ними не нужен истребитель с устаревшей электроникой но со скоростью в М2,5. Такому бомберу достаточно и М1.5.
                  Но зато ни один Миг-31 не справится в ближнем воздушном бою даже с первыми модификациями Ф-16.
                  Да, да. Я сейчас говорю совершенно обстоятельно.
                  Если Ф-16 сорвет атаку на него со стороны МИГ-31 средствами РЭБ, РЭП, внешними буксируемыми ловушками, своей маневренностью, и выйдет в БВБ, то МИГ-31 будет неизбежно сбит.
                  Ракеты - не панацея. Об этом множество раз говорили.
                  И наши попытки создавать сверхманевренные и малозаметные самолеты в виде Миг-29 ОВТ, Су-35 и Су-57 - как раз - признание того факта, что ракеты "не решают все вопросы".

                  А тот указанный вами "ряд других задач" - это всего два глупейших примера из наших СМИ.
                  Первый глупый пример. "перехват крылатых ракет", который якобы делает МИГ-31.
                  Во первых, самолетом МИГ-31 перехватить КР типа Томагавк возможно. Но только одну за вылет. Ибо МИГ-31 как высотный перехватчик обладает достаточно слабой селекцией низколетящих целей на фоне земли. Весь его запас топлива уйдет как раз на одну ракету. А сколько там Томагавков выпускает за 2500 км до цели тот же Б-52?
                  Вывод.
                  Бесполезная трата ресурсов.

                  Второй глупый пример.
                  полет группы из 4-х Мигов-31 фронтом в 1500км к качестве имитации самолета ДРЛО...

                  Вы пробовали когда-нибудь скоординировать реальные боевые вылеты в таком фронте, с учетом пунктов базирования. времени формирования топлива и запасов горючего?
                  Они то могут, но только минут 5-7...
                  Потом у крайних закончится топливо, ибо формирование подобного фронта задача очень расходная.

                  Ее гораздо проще решать всего одним самолетом ДРЛО.
                  и гораздо дешевле.
                  И гораздо более качественнее...

                  \
                  Поэтому, Миг-31, просто обязан уйти как можно скорее.
                  Он должен быть заменен Су-35.
                  Ибо он в современной воздушной войне бесполезен так же, как и любой самолет идеями вышедший из середины-конца 50-х годов.
                5. mark2
                  mark2 24 июля 2020 20:07 Новый
                  • 6
                  • 0
                  +6
                  А сколько там Томагавков выпускает за 2500 км до цели тот же Б-52?

                  Вот что бы бе52 не выпустил свои томагавки МиГ-31 и нужен.
                  Для Ф15 достаточно МиГ 29 или тех же сушек. К стати и просто средства ПВО достаточно.
                  Вы пробовали когда-нибудь скоординировать реальные боевые вылеты в таком фронте, с учетом пунктов базирования. времени формирования топлива и запасов горючего?

                  А сами Вы пробовали? Получилось?
                6. Alex777
                  Alex777 24 июля 2020 20:59 Новый
                  • 7
                  • 6
                  +1
                  МИГ-31 устарел в момент своего появления.

                  Ну все... lol

                  Никому не нужен перехватчик не способный вести маневренный воздушный бой.

                  Расскажите это Локхид-Мартин. lol
                  А Миг-31, как и его прообраз Миг-25 - дитя эпохи 60-х с его концепцией сверхзвуковых ракетных ударов по армаде огромных маломаневренных тяжелых очень заметных бомбардировщиков.

                  Ржунемогу. МиГ-31 изначально создавался для борьбы с массовым пуском КР. Попутно SR-71 нахлобучил до списания.
                  Бомардировщики говоришь. Армады... lol
                  Воздушные удары перешли в сегмент Истребительно-бомбардировочной авиации.

                  Они всегда там были.
                  Если Ф-16 сорвет атаку на него со стороны МИГ-31 средствами РЭБ, РЭП, внешними буксируемыми ловушками, своей маневренностью, и выйдет в БВБ, то МИГ-31 будет неизбежно сбит.

                  Не всякая птица долетит до середины Днепра. wink
                  Я не знаю в каком ГОЗ вы участвуете, но интерес к нашей дискуссии утратил полностью. Всего хорошего вам. hi
                7. SovAr238A
                  SovAr238A 24 июля 2020 21:16 Новый
                  • 6
                  • 11
                  -5
                  Цитата: Alex777
                  МИГ-31 устарел в момент своего появления.

                  Ну все... lol

                  Никому не нужен перехватчик не способный вести маневренный воздушный бой.

                  Расскажите это Локхид-Мартин. lol
                  А Миг-31, как и его прообраз Миг-25 - дитя эпохи 60-х с его концепцией сверхзвуковых ракетных ударов по армаде огромных маломаневренных тяжелых очень заметных бомбардировщиков.

                  Ржунемогу. МиГ-31 изначально создавался для борьбы с массовым пуском КР. Попутно SR-71 нахлобучил до списания.
                  Бомардировщики говоришь. Армады... lol
                  Воздушные удары перешли в сегмент Истребительно-бомбардировочной авиации.

                  Они всегда там были.
                  Если Ф-16 сорвет атаку на него со стороны МИГ-31 средствами РЭБ, РЭП, внешними буксируемыми ловушками, своей маневренностью, и выйдет в БВБ, то МИГ-31 будет неизбежно сбит.

                  Не всякая птица долетит до середины Днепра. wink
                  Я не знаю в каком ГОЗ вы участвуете, но интерес к нашей дискуссии утратил полностью. Всего хорошего вам. hi


                  Минус не я вам ставил... Другой человек.
                  Он оценил ваш пафос и ваши знания именно так.

                  Но меня интересует. про какое изделие от Локхид-Мартин вы говорите как о неспособном вести БВБ?

                  О какой роли МИГ-31 с SR-71 вы несете ахинею?
                  Не способен МИГ-31 летать с подвешенными ракетами на скоростях полета SR-71.
                  Не способен. Учите матчасть.
                  Все рекорды делались на специально подготовленных самолетах , без подвесок и пилонов.
                  SR-71 ушел благодаря "Замочной скважине"...
                  Кстати, вы может быть в курсе, что Хабл, который создал чуть ли не миллион открытий во Вселенной - это все го лишь развернутая в обратную сторону от Земли "Замочная скважина" первого поколения... ????

                  И расскажите нам. как высотный перехватчик. который на малой высоте летает от слова "Утюг", чисто по аэродинамике своей (которая такая же как математика. не обманываемая методичками) - может массово перехватывать на маршруте низколетящие (высота полета 30-60м) КР типа Томагавк??? Расскажите нам в чем разница РЛС. которые были разработаны 50 лет назад, когда еще никто толком не умел делать универсальные РЛС, тем более способные к селекции целей на фоне земли... Либо по воздуху. либо по земле.
                  Совместить никто не мог.
                  И наши тоже.
                  Это между прочим была сильнейшая проблема для специалистов вплоть до появления АФАР последних поколений. А МИг-31 был перехватчиком. его РЛС заточена на воздух.

                  и так во всем.

                  В общем я вижу. что реальных доводов у вас нет, один папфос и слив...
                  Высокопарный..

                  И да, если вы уж пишите "Ржунемогу" - то пишите правильно. По олбански. Так сказать по модному в середине 2000 "падонкавскаму иеязыку".
                  А правильно писать нужно так. "Ржунимагу!"
                  ну это так.
                  Что бы понимали, кому и что пишете..
                  Если разум есть, то поймете -этот тонкий намек.
                8. Hexenmeister
                  Hexenmeister 24 июля 2020 21:28 Новый
                  • 6
                  • 0
                  +6
                  Заслон во всех модификациях прекрасно видит воздушные цели на фоне земли, наземные цели ему на фиг не нужны, и ещё попутный вопрос, как умение обнаруживать наземные цели скажется на качестве воздушного боя? А ответ известен - никак!!!
                9. Alex777
                  Alex777 24 июля 2020 22:11 Новый
                  • 4
                  • 4
                  0
                  Вы совершенно правы, но коллега только себя слышит. hi
              2. Lozovik
                Lozovik Вчера, 10:24 Новый
                • 3
                • 0
                +3
                Цитата: SovAr238A
                О какой роли МИГ-31 с SR-71 вы несете ахинею?
                Не способен МИГ-31 летать с подвешенными ракетами на скоростях полета SR-71.
                Не способен. Учите матчасть.

                Летает чуть медленнее и ниже. С ракетами МиГ-31 дает M=2,83. РЛПК и ракетное вооружение позволяют атаковать цели со значительным превышением высоты и отставанием.
          2. Lozovik
            Lozovik Вчера, 10:17 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Цитата: SovAr238A
            Перестаньте писать методичками.
            МИГ-31 устарел в момент своего появления.

            Никому не нужен перехватчик не способный вести маневренный воздушный бой.
            А Миг-31, как и его прообраз Миг-25 - дитя эпохи 60-х с его концепцией сверхзвуковых ракетных ударов по армаде огромных маломаневренных тяжелых очень заметных бомбардировщиков.

            МиГ-31 не просто самолет, авиационный ракетный комплекс перехвата. Создан для поражения всех видов воздушных целей. В отличие от МиГ-25-40 способен наводится не только наземными КП, но и воздушными, а так же самостоятельно.

            Цитата: SovAr238A
            Во первых, самолетом МИГ-31 перехватить КР типа Томагавк возможно. Но только одну за вылет. Ибо МИГ-31 как высотный перехватчик обладает достаточно слабой селекцией низколетящих целей на фоне земли.

            Служили штурманом на МиГ-31? В совершенстве владете его РЛПК? Знаете опорные высоты для атаки различных видов целей?

            Цитата: SovAr238A
            А сколько там Томагавков выпускает за 2500 км до цели тот же Б-52?

            Ноль.
    3. alexmach
      alexmach 24 июля 2020 15:25 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      А что вы хотите услышать, по существу то? Я не слышал ваше "по существу" кроме стенаний о "зоопарке". Что предлагаете, "по существу то"?

      Ну было выше вообще-то
      МиГ-31 будут вполне успешно заменены Су-57 и Су-35.
  • древний
    древний 24 июля 2020 15:39 Новый
    • 9
    • 3
    +6
    Цитата: новичок
    Вы стоите с фонариком и освещает ватман конструктору?

    А почему вы хамите человеку.который вам говорит абсолютную "правду вещей" wink
    Даже сам генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко давал пояснения в СМИ о том, что..."..... в настоящее время конструкторы «МиГ» работают над концепцией проекта и прорабатывают облик самолета. Работы ведутся в инициативном порядке, но с привлечением смежных организаций."
    В переводе на русский язык продолжается этап" хотелок" и "желалок"...не более, тем паче нет никаких "пожеланий" от основного заказчика wassat
    1. новичок
      новичок 24 июля 2020 17:19 Новый
      • 1
      • 5
      -4
      Вопрос: где здесь хамство? У вас явно сомнительное понимание данного термина.
  • древний
    древний 24 июля 2020 15:46 Новый
    • 7
    • 3
    +4
    Цитата: новичок
    Разработки ведёт инициативно КБ МИГ. МО дало зелёный свет проекту

    Вы уж определитесь....или проект или....инициативно...это двеадиаметрально-пропорциональных положения wink
    Цитата: новичок
    да и единый двигун для СУшек решает зту проблему.

    О как... belay "курочка ещё даже на гнездо не села.." а вы уже проблему решили....ну.."молодец" wassat
    Действуем по принципу...." ля-ля..это не мешки ворочать" или..."главное прокукарекать, а там...хоть потоп"? lol
    1. Лексус
      Лексус 24 июля 2020 22:36 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Издание пишет, что все стоящие на вооружении МиГ-31БМ были построены в конце 1980-х — начале 1990-х годов и срок их эксплуатации ограничен 2,5 тысячами летных часов. Продление ресурса еще на 1 тысячу позволит применять перехватчики до середины 2030-х годов.

      Несложные арифметические вычисления говорят о том, что со средним годовым налётом в 65-70 часов высококлассных лётчиков на них по определению быть не может. Хотелось бы услышать мнение профессионала. Ваше.hi

      Действуем по принципу...." ля-ля..это не мешки ворочать" или..."главное прокукарекать, а там...хоть потоп"?

      Этого к ним я как раз не отношу. "Сестра" безудержно врёт на каждом шагу.
  • Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:51 Новый
    • 2
    • 7
    -5
    Зачем вы дискутируете с укроботом-404?
  • Alex777
    Alex777 24 июля 2020 15:17 Новый
    • 4
    • 5
    -1
    Наследника не будет ввиду отсутствия необходимости. МиГ-31 будут вполне успешно заменены Су-57 и Су-35.

    Не готов с вами согласиться.
    Скоростной и малозаметный - сложное сочетание.
    Только нашей огромной стране нужен дальный скоростной перехватчик. И никому больше.
    Как отражать удар КР с Севера, например?
    Невидимость там не сильно нужна. Нужны: эффективность обаружения целей, много ракет, скорость и радиус действия.
    К Су-57 другие требования. Иначе золотой будет. hi
    1. bayard
      bayard 24 июля 2020 19:24 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Alex777
      Как отражать удар КР с Севера, например?
      Невидимость там не сильно нужна. Нужны: эффективность обаружения целей, много ракет, скорость и радиус действия.
      К Су-57 другие требования. Иначе золотой будет.

      Для перехвата Су-57 избыточен , достаточно Су-35 , а для Севера - Су-30СМТ с новым(или АЛ-41Ф-1С) двигателем и "Ирбисом"(а лучше "Белкой") . Т или Ж-образные пилоны позволят иметь на подвесках большее количество ракет В-В , для охоты на стаи КР .
      КБ Микояна просто ищет себе новый перспективный заказ и ... не находит .
      1. Alex777
        Alex777 24 июля 2020 19:30 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Вы человек опытный и я ценю ваше мнение. yes
        Скорость и радиус присущие МиГ-31, ИМХО, необходимы дальнему перехватчику. Не меньше чем хорошая РЛС и пилоны подвески. hi
      2. Кирилл Г...
        Кирилл Г... 24 июля 2020 20:20 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: bayard
        ля перехвата Су-57 избыточен , достаточно Су-35 , а для Севера - Су-30СМТ с новым(или АЛ-41Ф-1С) двигателем и "Ирбисом"(а лучше "Белкой") . Т или Ж-образные пилоны позволят иметь на подвесках большее количество ракет В-В , для охоты на стаи КР .
        КБ Микояна просто ищет себе новый перспективный заказ и ... не находит .


        Все верно сказано....
    2. SovAr238A
      SovAr238A 24 июля 2020 19:58 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      Цитата: Alex777
      Наследника не будет ввиду отсутствия необходимости. МиГ-31 будут вполне успешно заменены Су-57 и Су-35.

      Не готов с вами согласиться.
      Скоростной и малозаметный - сложное сочетание.
      Только нашей огромной стране нужен дальный скоростной перехватчик. И никому больше.
      Как отражать удар КР с Севера, например?
      Невидимость там не сильно нужна. Нужны: эффективность обаружения целей, много ракет, скорость и радиус действия.


      Посмотрите какие авиабазы дальних бомберов нашего врага - где именно расположены...
      Посмотрите, как именно современными средствами дальней разведки определяются массовые запуски авиации противника.
      Сколько будет лететь Б-2, Б-52 с Миссури или Южной дакоты?
      Думали ли вы, что повесить ядерные бомбы на самолет - это крайне тяжелая и полностью заметная для противника задача? Что договорами мы полностью контролируем все ядерные арсеналы США, а они полностью контролируют ядерные арсеналы России... Что ядерные арсеналы находятся на расстоянии не менее 120км от пункта базирования... Что к ядерным арсеналам должна быть только одна единственная дорога... Вы это знаете? Что протокол развертывания ядерного оружия на бомбардировщиках - занимает не менее 5 часов...
      С учетом всех фактором апройдет не менее 12 часов до начала "момента опасности".
      За это время можно сконцентрировать любые силы на северном направлении.
      О каком тогда внезапном ударе с Севера вы говорите?
      Вся концепция удара американцев с севера была ими закрыта еще в середине 70-х годов...
      Как бесперспективная.
      Слишком долго лететь.
      За это время с Европы, Турции, Японии можно нанести 3-4 раза удары которые нанесут "непоправимый ущерб" нашей стране.
      Давно уже не нужно уничтожать наши ядерные предприятия на Урале. Они без Москвы - ничего не смогут самостоятельно.
      Мир изменился с 60-х годов.
      Только вот наш ВПК продолжает гнать эту пургу, родом из 60-х.
      Да, тогда это было актуально.
      Но сейчас. полностью бессмысленно.
      1. Alex777
        Alex777 24 июля 2020 20:17 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Вы многое правильно написали. Про АПЛ только нет ничего. 4 Огайо - 616 КР. И новые Вирджинии по 40. Так что 12 часов на разворачивание - это вряд ли... hi
        1. SovAr238A
          SovAr238A 24 июля 2020 20:29 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Цитата: Alex777
          Вы многое правильно написали. Про АПЛ только нет ничего. 4 Огайо - 616 КР. И новые Вирджинии по 40. Так что 12 часов на разворачивание - это вряд ли... hi

          Я писал про авиацию.
          кстати, ядерные арсеналы для ВМС США - точно на таком же отдалении от ВМБ США - и точно также контролируются.
          Лбое передвижение ядерной БЧ, ракеты, снаряда - в мирное время взаимно контролируется крайне тщательно. Взаимно.

          Почитайте договор СНВ-2, СНВ-3...
          Это реально интересно читать.
          Страниц 10-15, но...
          очень интересно и познавательно.
          1. Alex777
            Alex777 24 июля 2020 20:30 Новый
            • 2
            • 5
            -3
            Почитайте, что Лавров про СНВ-3 сказал. 1 страница. yes
            Вы действительно считаете себя умнее других?
            Я писал про авиацию.

            А я про КР с Севера. Есть разница. hi
            1. SovAr238A
              SovAr238A 24 июля 2020 20:40 Новый
              • 4
              • 5
              -1
              Цитата: Alex777
              Почитайте, что Лавров про СНВ-3 сказал. 1 страница. yes
              Вы действительно считаете себя умнее других?
              Я писал про авиацию.

              А я про КР с Севера. Есть разница. hi


              КР с Севера - кому они действительно угрожают?
              Сами себе задайте вопрос в современную эпоху..
              С какого Севера? С Белого Моря? Карского? Моря Лаптевых? Восточно-Сибирского?

              Какие такие объекты стратегического назначения на территории РФ, чье уничтожение приведет к неминуемой остановке страны под названием России, которые просто жизненно необходимо уничтожать именно из торритории Северных морей и которые невозможно уничтожить из Европы, Турции, Японии, Южной Кореи, Афганистана, Пакистана?

              не преумножайте сущностей сверх меры...
              Учитесь смотреть на мир гораздо шире, чем говорят головы на телеканале Звезда...
  • akarfoxhound
    akarfoxhound 24 июля 2020 17:01 Новый
    • 5
    • 3
    +2
    МиГ-31 не могут быть заменены Су-35 и 57, от слова - никак. Оочень разные задачи и ТТХ в них заложены. И решение продлевать ресурс весьма взвешенное и своевременное. Об этом мы с КБшниками и заводчанами еще 2010 году разговаривали.
    1. SovAr238A
      SovAr238A 24 июля 2020 20:04 Новый
      • 4
      • 8
      -4
      Цитата: akarfoxhound
      МиГ-31 не могут быть заменены Су-35 и 57, от слова - никак. Оочень разные задачи и ТТХ в них заложены. И решение продлевать ресурс весьма взвешенное и своевременное. Об этом мы с КБшниками и заводчанами еще 2010 году разговаривали.


      На сколько продлевать ресурс?
      На 1000 часов?
      Не смешно самим то?
      Среднегодовой налет летчика должен быть не менее 250 летных часов.
      На таком самолете как МИг-31 должно быть не менее двух экипажей.
      Соответственно их суммарный годовой налет должен быть не менее 500 летных часов.
      И что получается?
      Либо у нас будут хорошие тренированные летчики , но они выработают дополнительный моторесурс за два года...
      Либо у нас будут тренажерные теоретики (читай бестолочи), но с сохраненным ресурсом планера...
      Математика простая штука.
      Ее не обманешь.
      И пропагандой из методичек не заменишь.

      Первые версии Ф-16 имели гарантированный ресурс в 8000 летных часов.
      Последняя версия в виде Гадюки - имеет моторесурс не менее 15000 летных часов.

      Вот и думайте сами, где будут более "налетанные" летчики.
      1. Lozovik
        Lozovik Вчера, 08:36 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: SovAr238A
        Среднегодовой налет летчика должен быть не менее 250 летных часов.

        Истребителю 80-100 часов за глаза что у нас, что у них. Больше 200 делают разве что летчики-инструкторы.

        Цитата: SovAr238A
        На таком самолете как МИг-31 должно быть не менее двух экипажей.

        Сами так назначили?

        Цитата: SovAr238A
        Первые версии Ф-16 имели гарантированный ресурс в 8000 летных часов.

        Первоначально назначенный ресурс у F-16A должен был быть 4000 часов при условии соблюдения эксплуатационных ограничений, однако таких значений удалось достичь только при дополнительном ограничении ny=7,3.
        Сейчас они эксплуатируются по техническому состоянию, при этом имеют ограничения по взлетной и посадочной массе, ny, числу M и Vпр.
      2. akarfoxhound
        akarfoxhound Вчера, 21:41 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Любезнейший "математик", когда будете знать структуру, штатную матчасть, КБП и необходимый налет летчика истребителя (согласно ежегодных приказов и данных программ курса), вот тогда я с вами, как с коллегой, и поговорю "за цифирки", а пока каллории мафинов в трех стеллажах макдоналдса считайте, не знаю кто вы по образованию, но 100% ВКС вы по компу "познаете". Мне вашу лабудень даже комментировать в лом.
  • древний
    древний 24 июля 2020 15:24 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    Цитата: новичок
    Ожидаемое решение.

    Ожидаемое решение "кого"? Какое отношение имеет к продлению ресурсов имеет МО цитата - "... Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31".
    Отобразить свои "пожелания в ТТТ и ТТЗ да...хотим столько то и столько ...пожалуйста получите...
    Но только КБ (по заключению специализированных ведомств) может НАЗНАЧИТЬ продление ресурса на ОПРЕДЕЛЁННЫЕ периоды и срока и полёты (посадки),ну и циклы.
    А если по результатам стац испытаний выяснится, что до 3-х тысяч "никак не можно", а можно только до 2,5 тысяч л.ч., то тогда что.....уже не нужно.
    и заявление в статье ...цитата "....Продление ресурса еще на 1 тысячу позволит применять перехватчики до середины 2030-х годов." вообще свидетельствует о том, что человек в теме авиации не fool
    Так как кроме ресурса всегда продляются ещё и календарные сроки (межремонтные и назначенные), а в пределах ещё скольких лет ещё разрешат эксплуатацию, это опять зависит от результатов исследований ,технических экспертиз и испытаний wink
    1. новичок
      новичок 24 июля 2020 17:17 Новый
      • 0
      • 3
      -3
      Потому как заменить нечем, разве не ожидаемо?
      1. SovAr238A
        SovAr238A 24 июля 2020 20:06 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Цитата: новичок
        Потому как заменить нечем, разве не ожидаемо?


        Тогда не надо петь дифирамбы устаревшему самолю...
        Надо просто честно признаться в том, что самолет старый, но других у нас нет...
        И построить замену в ближайшие 10 лет не сможем.
        1. Alex777
          Alex777 24 июля 2020 20:22 Новый
          • 2
          • 5
          -3
          Так это же очевидно. С этого и начали - пока что-то новое появится придется на чем есть летать. И про 10 лет тоже говорилось. hi
  • древний
    древний 24 июля 2020 15:42 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Цитата: новичок
    По разным данным ПАК ДП встанет на крыло в конце 20х. начала 30х. гг.

    По разным данным "проект ПАК ПД" находится в стадии.."заточки карандаша для черчения" и желания "..вот если бы вот так...хорошо бы было".
    Не более...приблезительно как и с ПАК ША crying
    1. новичок
      новичок 24 июля 2020 17:23 Новый
      • 1
      • 7
      -6
      Коллеги, может закончим эти ваши шаблонные "хотелки"? Смешно даже читать ваши отрицания моего видения вопроса, потому как поблудив буквами вы приходите к выводу, что Сушка не заменит 31й. Остальное ваше "ля,ля"_ абы поговорить.
      1. SovAr238A
        SovAr238A 24 июля 2020 20:07 Новый
        • 4
        • 6
        -2
        Цитата: новичок
        Коллеги, может закончим эти ваши шаблонные "хотелки"? Смешно даже читать ваши отрицания моего видения вопроса, потому как поблудив буквами вы приходите к выводу, что Сушка не заменит 31й. Остальное ваше "ля,ля"_ абы поговорить.

        Посмотрите "Иван Васильевич меняет профессию, там герой куравлева говорит два прекрасных слова, очень характеризующих ваши высказывания..
    2. Кирилл Г...
      Кирилл Г... 24 июля 2020 19:30 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Цитата: древний
      приблезительно как и с ПАК ША

      Ну то есть никак. А учитывая что сейчас мы врядли вытянем разработку с ноля разработку нового тяжелого истребителя, да и смысла особого нет ибо словоблудие "Сушка не заменит 31й" не отражает реального хода событий. Заменит. Максимум будет двухместная модифиция Су-57, а миниум Су-35. Вероятнее всего миниум.
  • iouris
    iouris 24 июля 2020 13:06 Новый
    • 4
    • 3
    +1
    Как только в мире начинается системный кризис, моментально выскакивают проблемы с ресурсом авиатехники.
    1. Владимир16
      Владимир16 24 июля 2020 13:11 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Каким боком "мировой системный кризис" влияет на ресурс двигателя или планера? request
      1. Maximillian von Adelheid
        Maximillian von Adelheid 24 июля 2020 13:16 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        Элементарным! Денежным!!! laughing
      2. Липчанин
        Липчанин 24 июля 2020 13:23 Новый
        • 8
        • 5
        +3
        Цитата: Владимир16
        Каким боком "мировой системный кризис" влияет на ресурс двигателя или планера?

        Он на фсё влияет.
        Даже на потенцию lol
      3. Alex777
        Alex777 24 июля 2020 13:37 Новый
        • 10
        • 5
        +5
        Каким боком "мировой системный кризис" влияет на ресурс двигателя или планера?

        Я вот тоже не мог понять: зачем наши "Медведи" к Аляске летают? wink
        Как недавно выяснилось - ресурс у Ф-22 вырабатывали за недорого.
        Вот так и возникла в Штатах нехватка двигателей для Ф-22. bully
        1. SovAr238A
          SovAr238A 24 июля 2020 20:14 Новый
          • 5
          • 6
          -1
          Цитата: Alex777
          Каким боком "мировой системный кризис" влияет на ресурс двигателя или планера?

          Я вот тоже не мог понять: зачем наши "Медведи" к Аляске летают? wink
          Как недавно выяснилось - ресурс у Ф-22 вырабатывали за недорого.
          Вот так и возникла в Штатах нехватка двигателей для Ф-22. bully


          К какой Аляске?
          по Беринговому проливу?

          Если бы они летали к Сиэтлу (ВМБ Бангор), Сан-Диего (одноименная ВМБ), Ганолулу (Перл-Харбор) или Гуаму - я бы мог понять, что они там кого то "проверяют на прочность"...
          Но они туда не летают.
          Наши медведи - летают вдоль наших границ.
          И их сопровождают по всему маршруту вражеские самолеты.

          Вот так это по факту является.

          Как ни прискорбно это по факту есть.
          а не по газетным передовицам: "Наши бобардировщики пролетели вдоль американской границы"..
          Ага. В беринговом проливе.
          2 км от американской границы. И 1,5 км от российской. и фсё..
          Вот и вся популистская шелуха..
      4. древний
        древний 24 июля 2020 15:49 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        Цитата: Владимир16
        Каким боком "мировой системный кризис" влияет на ресурс двигателя или планера?

        Обыкновенным....так как пора бы уже (по срокам) и чего-нибудь новенького поставить...или продлить 2старенькое"...а тут бац..и денюжков на это...совсем нема...только во влажных мечтах .."верноподданных",у которых всегда всё есть и всё будет хорошо wassat
    2. новичок
      новичок 24 июля 2020 13:13 Новый
      • 3
      • 7
      -4
      Так же системный кризис решается вливанием ресурсов в ВПК, который тянет за собой и гражданскую промышленность.
      1. iouris
        iouris 24 июля 2020 13:19 Новый
        • 3
        • 8
        -5
        Цитата: новичок
        системный кризис решается вливанием ресурсов в ВПК

        Эти ресурсы ещё суметь надо "достать" из банков и ценных бумаг США, которые вот-вот обесценятся. "Ты всё пела? Это дело. Так пойди же - попляши!"
        1. новичок
          новичок 24 июля 2020 13:24 Новый
          • 6
          • 5
          +1
          Это вы скажите китайцам. России в этом деле проще. Да и всегда найдётся чем и как расшевелить ВПК, если есть желание. При отсутствии желания, приходётся кормить чужой ВПК, уж в этом случае не спросят "как?" Снимут три шкуры.
          1. iouris
            iouris 24 июля 2020 15:26 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: новичок
            Это вы скажите китайцам.

            Лично не знаком. Но если я правильно понимаю, то экономика США и экономика КНР это две стороны одной экономики, Чайнерика.
            ВПК как система существует только в США.
          2. древний
            древний 24 июля 2020 15:58 Новый
            • 7
            • 3
            +4
            Цитата: новичок
            России в этом деле проще.

            Конечно проще...ведь что бы управлять экономикой это надо думать и вообщето и уметь, а тут раз..очередной секвестр бюджета и всё.... fellow
          3. SovAr238A
            SovAr238A 24 июля 2020 20:18 Новый
            • 4
            • 6
            -2
            Цитата: новичок
            Это вы скажите китайцам. России в этом деле проще. Да и всегда найдётся чем и как расшевелить ВПК, если есть желание. При отсутствии желания, приходётся кормить чужой ВПК, уж в этом случае не спросят "как?" Снимут три шкуры.


            Покажте примеры, как сорвавший все возможные программы перевооружения наш доблестный ВПК - получил снятие трех шкур...
            1. Alex777
              Alex777 24 июля 2020 20:34 Новый
              • 3
              • 6
              -3
              Коллега имел ввиду, что чужой ВПК снимет 3 шкуры.
              И на с нашего ВПК, а со всех нас.
              Вы просто не поняли. hi
              1. SovAr238A
                SovAr238A 24 июля 2020 20:50 Новый
                • 4
                • 6
                -2
                Цитата: Alex777
                Коллега имел ввиду, что чужой ВПК снимет 3 шкуры.
                И на с нашего ВПК, а со всех нас.
                Вы просто не поняли. hi


                А я бы хотел, что бы с нашего ВПК содрали по три шкуры за срыв всех возможных программ...

                Ибо они получают огромное финансирование.
                А занимаются одним очковтирательством и приписками.

                Весь ВПК всю свою работу построил так, что бы выходить на работу по субботам.
                все время работают спустя рукава. а потом "типа аврал" и всем надо выходить в субботу за двойную оплату, за дополнительные дни к отпуску..
                Все так.
                С самых нижних звеньев и выше и выше.

                Но...
                Они сами создают эту ситуацию.
                и по факту они в эту субботу ничего не делают.

                А что смогут сделать гальваники, если в субботу не работают транспортники?
                им не положено работать по субботам.
                На них квот нет.
                И никто им детали не привезет на обработку.
                Или токаря вышли на работу в субботу, а кладовщиков не имеют права вызывать.
                Они бы может и поработали бы. но никто материалы им не выдаст.
                это как пример.
                И вот сидят на "попах ровно" половина работников завода, абсолютно ничего не делая,
                Только имитируют.
                А все, что они якобы сделали в субботу, они по факту сделали посреди рабочей недели.

                Приписки сейчас в нашем ВПК, гораздо сильнее на порядки, чем в годы 80-х..

                Очень обидно за страну.
      2. древний
        древний 24 июля 2020 15:55 Новый
        • 7
        • 3
        +4
        Цитата: новичок
        Так же системный кризис решается вливанием ресурсов

        Ну точно...вы из.."космонавтов"...или за них.."топите" wassat
        Вот вам наглядно...ну-ка..черпаните как, вашей "обнулённой ложкой", нам ресурсов...да поболее...и что бы ещё и на гражданский сектор хватило.... wassat
        Опубликовано сегодня :


        А ..знаю..вы наверное у "друзей" будите "чёрпать"...очень хотелось бы посмотреть ..какким образом......"яхты" к примеру пилить наполовинку будите или как...? wassat wassat
        1. новичок
          новичок 24 июля 2020 17:07 Новый
          • 4
          • 5
          -1
          Ребят, давайте так: всех обожжённых "обнолёвкой" и "космонавтами" меня не беспокоить. Уж увольте, вы мне не интересны хотя б лишь потому, что у вас у всех один "черпак".
      3. SovAr238A
        SovAr238A 24 июля 2020 20:17 Новый
        • 3
        • 6
        -3
        Цитата: новичок
        Так же системный кризис решается вливанием ресурсов в ВПК, который тянет за собой и гражданскую промышленность.


        Вы когда-нибудь участвовали в ГосОборонЗаказе?
        Вижу. что нет.
        Вот и не ля-лякайте...
        Ничего за собой наш ГосОборонЗаказ не тянет.
        ГосОборонЗаказ - чисто местечковый распил бабла по самым максимальным ценам.
        Себестоимость нашей продукции из-за этого становится гораздо выше, мировых.

        это как змей Уроборос - змея пожирающая собственный хвост
        1. Кирилл Г...
          Кирилл Г... 24 июля 2020 20:48 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Не не согласен. Наш распил просто жалок по сравнению с распилом ТАМ.
          1. SovAr238A
            SovAr238A 24 июля 2020 21:00 Новый
            • 6
            • 6
            0
            Цитата: Кирилл Г...
            Не не согласен. Наш распил просто жалок по сравнению с распилом ТАМ.


            Вы работали с ГосОборонЗаказом?

            Просто один вопрос...

            Если нет - тогда просто ничего не говорите...

            Простейший пример.
            Щебень для поставки на предприятия ВПК стоит в три раза дороже того, что можно купить просто в любой организации.
            Компьютеры - точно также. Втрое дороже.
            Туалетная бумага. мыло, принтеры, писчая бумага и т.д.
            Все. все, все, что нужно для деятельности предприятия ВПК - покупается через ГосОборонЗаказ.
            А в нем могут участвовать только специально отобранные компании.
            Специальность отбора вам объяснить?
            Они придворные.
            Они всегда в качестве единственного поставщика. безальтернативного. Ибо аккредитация.
            Нужен металл определенной марки?
            Есть только один завод поставщик.
            И он "заряжает цену" втрое выше среднемировой на такую марку стали.
            А ты "походи по рынку, найди дешевле", если условие ГосОборонЗаказа запрещает покупку за рубежом или у неакредитованного поставщика.
            и "сколько захочу. столько и наверну цену" - найди дешевле....
            Это то, что невоенное, но очень сильно влияет на себестоимость конечной продукции.

            и все распилы в нашем ВПК делаются на косвенных затратах, которые незаметны вроде бы, но вдвое-втрое увеличивают себестоиомость нашей продукции. Ведь содержание предприятия, у которого все расходы втрое выше других аналогичных (но невоенных) всегда закладывается в себестоимость продукции... конечной. Нашей обороны. Наших самолетов, танков, кораблей.
            1. Grazdanin
              Grazdanin Вчера, 00:41 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              У многих отсутствует желание работать с красными деньгами, знаю о запрете этого в некоторых очень крупных компаний. По факту свои делают для своих, конкуренции нет.
  • Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 13:25 Новый
    • 1
    • 1
    0
    МиГ-31 сохранить надо, но в качестве перехватчика или ударного самолета - вопрос.
    1. новичок
      новичок 24 июля 2020 13:28 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Сверхзвуковой ястребок перехватчик под ударник? Вам мало машин с ударными возможностями?
      1. Piramidon
        Piramidon 24 июля 2020 15:23 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: новичок
        Сверхзвуковой ястребок перехватчик под ударник?

        "Кинжалами" их снабжают явно не для перехвата.
        1. новичок
          новичок 24 июля 2020 17:24 Новый
          • 1
          • 3
          -2
          Это называется_ ракетоносец, а не ударник.
          1. Piramidon
            Piramidon 24 июля 2020 21:46 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Ударный самолет - боевой самолёт, предназначенный для воздействия по наземным и морским (надводным и подводным) целям авиационными средствами поражения. Оснащается многофункциональным прицельно-навигационным комплексом и комплексом вооружения, включающим пушечное, бомбардировочное (минно-торпедное), ракетное (управляемое и неуправляемое) вооружение
            1. Pavel57
              Pavel57 Вчера, 10:53 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Видимо, у многих сложилось впечатление, что ударный самолет - это носитель бомбового вооружения или НУРС. Отсуда, слудуя этой логике, МиГ -31К не ударный самолет.
    2. Alex777
      Alex777 24 июля 2020 13:39 Новый
      • 2
      • 4
      -2
      Так это зависит от того, сколько МиГов удастся сохранить.
      Выпустили их больше 500. Должно на все задачи хватить.
      1. новичок
        новичок 24 июля 2020 13:57 Новый
        • 1
        • 4
        -3
        Если не ошибаюсь (рад ошибиться, если их больше), в лётном состоянии их у нас около 150шт. Да и ударника из него не дороговато ли, по ресурсу 3махового перехватчика? Это на скорости около 3м. примчимся разбомбили колонну, объект и т. д.? Вопрос: зачем? У нас практически весь авиапарк с ударными возможностями.
        1. Alex777
          Alex777 24 июля 2020 14:29 Новый
          • 3
          • 4
          -1
          Я полагаю, что ударным коллега назвал носителей "Кинжала". smile
          Альтернативы, в этом качестве, МиГу-31 пока не видно.
          Ту-22М3М когда еще появится...
          В летном состоянии столько, сколько надо по задачам и деньгам.
          Сколько их хранится на консервации (перед использованием их, конечно, надо будет модернизировать), я не знаю. hi
          1. древний
            древний 24 июля 2020 16:03 Новый
            • 5
            • 1
            +4
            Цитата: Alex777
            Ту-22М3М когда еще появится...

            Появится и что тогда....у него или вернее под него создаются свои АСП, а Х-47М2 для Ту- как..."кобыле седло"..простите мой французский. wink
            1. Alex777
              Alex777 24 июля 2020 16:35 Новый
              • 4
              • 3
              +1
              Мне тоже идея 4-х Кинжалов на Ту представляется странной. smile
              Даже не буду перечислять почему.
              Но ведь ходят разговоры о такой возможности. Поэтому упомянул. hi
            2. Piramidon
              Piramidon Вчера, 11:00 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: древний
              Х-47М2 для Ту- как..."кобыле седло"

              Обосновать можете? Что с ней не так? hi
              1. древний
                древний Вчера, 14:06 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Piramidon
                Обосновать можете? Что с ней не так?

                С "ней " всё так.......с носителем.. всё .не так wink "...жрёт много и ...летает не так высоко wink wink
          2. новичок
            новичок 24 июля 2020 17:26 Новый
            • 2
            • 6
            -4
            Чуть выше написал, что 31 с литерой К, это ракетоносец, а не ударник. "Кинжал" решает стратегические задачи, а не тактические как у ударника.
            1. Alex777
              Alex777 24 июля 2020 17:50 Новый
              • 3
              • 3
              0
              Дальностью Кинжал не вышел, для стратегических задач. laughing
              По большому счету - временное решение. Не вижу перспектив. ИМХО конечно.
            2. Piramidon
              Piramidon Вчера, 11:04 Новый
              • 0
              • 2
              -2
              Цитата: новичок
              "Кинжал" решает стратегические задачи

              По сути "Кинжал" - это, в основном, ПКР. Какая же это стратегическая задача?
              1. новичок
                новичок Вчера, 11:25 Новый
                • 0
                • 2
                -2
                Нет, так же поражает и цели на суше (причём, что на суше, что на воде_ уничтожает движущиеся цели.) Учитывая, что он предназначен для уничтожения авианосцев и других кораблей 1ранга_ это уже стратегическая задача. Если же (в чём я уверен) наши оснастят "Кинжал" ядерной головкой, то можно говорить уже об уничтожении всего АУГ, здесь точно стратегические цели. Хотя, пока сами военные не определились стратегическая или тактическая Сия ракета. Поэтому, я так думаю, что тяжёлый крейсер перехватчик с гиперзвук ракетой свозможностью ядер.головки_ стратегический комплекс. Во всяком случае, я так думаю.
                1. Piramidon
                  Piramidon Вчера, 13:49 Новый
                  • 0
                  • 1
                  -1
                  Цитата: новичок
                  Нет, так же поражает и цели на суше (причём, что на суше, что на воде_ уничтожает движущиеся цели.) Учитывая, что он предназначен для уничтожения авианосцев и других кораблей 1ранга...

                  Ага, все таки удары наносит, цели поражает, но не ударный. Сам себе противоречите, или просто упёрлись?
                  1. новичок
                    новичок Вчера, 13:55 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    Так и "Тополь" удар наносит.. Коллеги ведь просил, абы блабла, то идите лесом. Из всего коммента вы смогли лишь опознать нужные вам буквы?
            3. Piramidon
              Piramidon Вчера, 13:45 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              Цитата: новичок
              Чуть выше написал, что 31 с литерой К, это ракетоносец, а не ударник.

              То, что вы это написали, ничуть не снимает с ракетоносцев статуса ударных самолетов. По-вашему они только носят ракеты, но удары не наносят? request Интересно, чем обоснована ваша такая непримиримая позиция? Дайте обоснованное, чем то подкрепленное определение "ударному" самолету. А то от вас только и слышно - "я сказал", "я написал"... Вы, как я думаю, далеко не "энциклопедический словарь, военной техники". Ждем-с. hi
              1. новичок
                новичок Вчера, 13:52 Новый
                • 0
                • 1
                -1
                А вот издёргивать и подтасовывать мои слова мнения во благо красы своего коммента как то подло. Нигде и ни разу не говорил :"я сказал","я написал" в контексте выложенном вами. Энциклопедия, да хорошая вещь. Повторюсь, писал выше, если не удосужились прочитать, МО сам пока колеблется насчёт задач "Кинжала"_ стратегические или тактические. Да и коллега, войны выигрываются не энциклопедиями.
                1. Piramidon
                  Piramidon Вчера, 13:58 Новый
                  • 0
                  • 1
                  -1
                  Цитата: новичок
                  Нигде и ни разу не говорил :"я сказал","я написал"

                  Чуть выше написал

                  Ну, может быть только что без "Я". А все таки, что такое, по вашей версии, "ударник"? Естественно не "коммунистического труда" lol
                  1. новичок
                    новичок Вчера, 14:00 Новый
                    • 0
                    • 1
                    -1
                    В своей глупости, вы превзошли самого себя.
                    1. Piramidon
                      Piramidon Вчера, 14:01 Новый
                      • 0
                      • 1
                      -1
                      Цитата: новичок
                      В своей глупости, вы превзошли самого себя.

                      Когда заканчиваются аргументы, в дело вступают оскорбления. Ответ на вопрос будет, умник?
                      1. новичок
                        новичок Вчера, 14:03 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Что можно сказать невежественному индивиду, который только что признался даже в подтасовке аргументов дискуссии?
                      2. Piramidon
                        Piramidon Вчера, 14:05 Новый
                        • 0
                        • 1
                        -1
                        Цитата: новичок
                        Что можно сказать невежественному индивиду,

                        Что же вы с темы вопроса соскальзываете? Ответ будет, образованный вы наш, или только словоблудие, ?
                      3. новичок
                        новичок Вчера, 14:21 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Мне уже надоело, скалько раз писать? Вам же не интересно, вы выдёргиваете фразы из контекста для манипуляции. Мне надоело как вы, так и ваши стёбные комменты. Видите ли, ну не интересны вы, помню как то спорили тоже с одним "воздушным генеральским чином" вроде вас о возможностях 31. Ну человек полный ноль, которому даже день было из тырнета подсмотреть, что он невежа. Вы все такие "умные', с яркими комическими комментами не интересны.
                      4. Piramidon
                        Piramidon Вчера, 14:47 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Цитата: новичок
                        Мне уже надоело, скалько раз писать

                        Надоело - не вываливай те пустословия, которыми вы здесь исходите в мой адрес. Напишите один раз, но конкретно по теме, а не блуждайте по никчемным фразам, типа - я уже сказал (ничего по теме) я уже писал - общими ничего не проясняющими словами. Что есть, по-вашему, ударный самолет? Или вы только и можете скатываться к банальным оскорблениям, типа - вы "глупый" и "невежественный"? negative
                        Пы.Сы. Чтобы не соскальзывали и не обвиняли меня в напрасном наезде, это ведь ваши слова в мой адрес, умный и образованный "индивид"-
                        В своей глупости, вы превзошли самого себя

                        Что можно сказать невежественному индивиду

                        Жаль, модеры здесь не пропустят мой АДЕКВАТНЫЙ ответ такому образованному умнику, как вы. Но вы, Гарик, в выражениях не стесняетесь. hi
                      5. новичок
                        новичок Вчера, 20:41 Новый
                        • 0
                        • 0
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                        Можете изложить свою жалобу в письменном виде администрации сайта, коли боитесь за свой "АДЕКВАТНЫЙ" ответ.
                        А в выражениях не стесняюсь, ибо прекрасно владею Великим и Могучим и, знаком не по наслышке и не по тырнету со значениями терминов. Будьте здоровы, коллега. hi
                      6. новичок
                        новичок Вчера, 21:03 Новый
                        • 0
                        • 0
                        0
                        Кстати если уж на то пошло, есть два вида ударных машин. Один из них вы изложили: самолёты способные нести ракетно бомбовые удары по земле, воде и т.д. Второй_ стратегические ударные машины, на них я и настаиваю, говоря о формуле тяжёлый воздушный крейсер перехватчик плюс гиперзвук ракета,оснащённая яд головкой.
  • Кирилл Г...
    Кирилл Г... 24 июля 2020 13:59 Новый
    • 6
    • 3
    +3
    В строю примерно 120-130 самолетов. Еще больше распихано по кладбищам-отстойникам. В Елизово 21 борт в отстойнике стоит.
  • древний
    древний 24 июля 2020 16:00 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Цитата: Pavel57
    но в качестве перехватчика или ударного самолета

    Не вопрос..это мера вынужденная...нет носителя с схожими ЛТХ как у МиГ-31...
  • Липчанин
    Липчанин 24 июля 2020 13:26 Новый
    • 3
    • 7
    -4
    Российское военное ведомство изучает вопрос продления ресурса сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31.

    belay
    А бывают дозвуковые?
  • askort154
    askort154 24 июля 2020 13:34 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Самый основополагающий ресурс самолёта - это ресурс планера. Все остальные агрегаты, в том числе и двигатель, имеют меньший ресурс и возможность их замены.
    А ресурс планера зависит ещё и от количества посадок и перегрузок при этом.
    На каждый самолёт ведётся свой "жизненный паспорт". Продление ресурса целому парку типа самолёта, осуществляется спецкомиссией, делающей детальный анализ -
    необходимости продления ресурса. Во главу угла ставится безопасность дальнейшей эксплуатации, а затем все остальные (соответствие современным требованиям к данному типу, вплоть и до экономической целесообразности). Как правило, будут продлевать, пока не будет достойной замены.
  • алекс самолетов
    алекс самолетов 24 июля 2020 13:44 Новый
    • 10
    • 6
    +4
    Продоеваем ресурс миг 31,модернизируем т72/80 ит.д.все советское наследие. непонятно откуда это всё взялось?ведь в союзе ничего кроме галош не было-со слов обнуленного.
  • алекс самолетов
    алекс самолетов 24 июля 2020 13:45 Новый
    • 3
    • 9
    -6
    Продоеваем ресурс миг 31,модернизируем т72/80 ит.д.все советское наследие. непонятно откуда это всё взялось?ведь в союзе ничего кроме галош не было-со слов обнуленного.
  • Тень041
    Тень041 24 июля 2020 14:03 Новый
    • 3
    • 5
    -2
    Пока нет нового самолета необходимо подумать о адаптации под дальний перехват и ракеты Кинжал Су-57. Возможно может идти речь о специализированной модификации Су-57 для ПВО,по типу Су-27П,разумеется на новой технологической базе и с более высокими характеристиками.
    1. Alex777
      Alex777 24 июля 2020 14:50 Новый
      • 4
      • 4
      0
      ИМХО, не надо Су-57 под Кинжал портить. wink
      Зачем 5-е поколение делать таким заметным. У него свои задачи.
      Возможно может идти речь о специализированной модификации Су-57 для ПВО,по типу Су-27П,разумеется на новой технологической базе и с более высокими характеристиками.

      Страна у нас очень уж большая.
      Скоростной, дальний и невидимый - сложное сочетание.
      Дешевле может оказаться разработка отдельного самолета.
      1. Тень041
        Тень041 24 июля 2020 15:38 Новый
        • 4
        • 4
        0
        А летать на самолете выпущенным еще в СССР,с риском для жизни ,вы станете,или опять на чужом горбу кататься предпочтете?! Это бомбардировщики могут летать долго,там нет истребительных перегрузок...Кроме того,случись военный конфликт,чем замещать потери МиГ-31 ,если их нет в серийном производстве?! Конечно вы об этом не думали...Военное училище окончить надо,прежде чем давать военным советы !!!
        1. Alex777
          Alex777 24 июля 2020 16:03 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          А летать на самолете выпущенным еще в СССР,с риском для жизни ,вы станете,или опять на чужом горбу кататься предпочтете?!

          Вы летчик МиГ-31? Действующий?
          Кроме того,случись военный конфликт,чем замещать потери МиГ-31 ,если их нет в серийном производстве?!

          Даже Штаты готовятся воевать тем, что будет в наличии на момент начала широкомасштабной войны. И "замещать потери" планируют только с "кладбища" в пустыне. Не рассчитывая ни на какое производство нового.
          Так что берегите пафос... hi
          1. Тень041
            Тень041 24 июля 2020 18:25 Новый
            • 4
            • 2
            +2
            У России нет пустыни для хранения боевой техники,да и у США,по оценкам специалистов,использовать антиквариат с баз хранения скорее всего не получится,так как львиная ее часть находится в плачевном состоянии ( резервный флот США ) ,либо окончательно устарела ( истребители F-5 например ). Не дорого стоят ваши погоны,если вы не видите дальше своего носа,я вот столкнулся в Чечне с нехваткой танков в действующих частях и вынужденном применении вместо танков БМП-3 и знаю,что это такое,а вас видно и комарики на полигоне в попу не кусали,от того и размышления,как у домохозяйки,а не как у военного. negative
            1. Alex777
              Alex777 24 июля 2020 18:28 Новый
              • 2
              • 5
              -3
              Вас по-ходу комарики всего искусали. Даже язык не смогли уберечь. lol
              Рассуждайте про БМП дальше. Самолеты оставьте в покое.
              1. Тень041
                Тень041 24 июля 2020 21:47 Новый
                • 3
                • 4
                -1
                Занимайтесь интернетом и связью,господин связист,а то даже они в РФ работают не идеально,военную технику оставьте тем,кто на ней служил. negative
                1. Alex777
                  Alex777 24 июля 2020 22:07 Новый
                  • 2
                  • 4
                  -2
                  Вы даже по названию училища не в состоянии понять кого оно готовит? Уморили... lol
                  1. Тень041
                    Тень041 24 июля 2020 22:37 Новый
                    • 4
                    • 3
                    +1
                    Да вы давно всех уморили,делая ставку на старый самолет,которого нет в серийном производстве и каждая потеря которого невосполнима. Такое может нести либо блондинка с дивана,либо паркетный вояка,либо иностранный шпион занимающийся вредительством. fool
                    1. Alex777
                      Alex777 24 июля 2020 22:44 Новый
                      • 2
                      • 4
                      -2
                      Никакую ставку ни на что я не делаю.
                      Это ваши домыслы.
                      Никакое серийное производство и "восполнение потерь" невозможно во время широкомасштабной войны. Это все.
                      1. Тень041
                        Тень041 24 июля 2020 23:09 Новый
                        • 3
                        • 3
                        0
                        А что,кроме тотальной ядерной войны других не бывает и не предвидится?! Блажен,кто верует,хотя жизнь говорит о том,что вы совсем неправы и войны бывают и без широких масштабов и без применения ядерного оружия и с потерями в боевых самолетах ! negative
                    2. Комментарий был удален.
                    3. Кирилл Г...
                      Кирилл Г... 24 июля 2020 22:56 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Ваш дражайший собеседник намедни столь же зубодробительные идеи по части флота мощно задвигал... Специалист аднака!
                      1. Alex777
                        Alex777 Вчера, 09:03 Новый
                        • 0
                        • 2
                        -2
                        Он решителен и категоричен, потому что в танке. wink
            2. Комментарий был удален.
            3. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Вчера, 11:34 Новый
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              • 0
              0
              Цитата: Тень041
              использовать антиквариат с баз хранения скорее всего не получится,так как львиная ее часть находится в ..

              Уверенно вы рубите, но AMARC не трогайте: там немало техники /F-16; -18; A-10;..., то что сам видел/ более менее пригодных к использованию, которая может быть расконсервирована, это правда не быстро. Так что да, использовать ее спешно не получится. У них кстати после вывода с консервации всего одно крупное летное происшествие случилось, а так справляются.
        2. Alex777
          Alex777 24 июля 2020 16:44 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          Военное училище окончить надо,прежде чем давать военным советы !!!

          Я погоны в ПВУРЭ получал, если что. wink
        3. Piramidon
          Piramidon Вчера, 11:10 Новый
          • 0
          • 0
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          Цитата: Тень041
          Кроме того,случись военный конфликт,чем замещать потери МиГ-31 ,если их нет в серийном производстве?!

          Случись война между ядерными странами она не растянется на 6 лет, как II мировая. Всё решится в часы и дни. И одними из первых будут уничтожены предприятия ВПК
  • bars1
    bars1 24 июля 2020 14:09 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Судя по желанию продлить ресурс МиГ-31 ВКС хотят иметь специализированный дальний перехватчик. Продлевая ресурс планера не нужно забывать и про БРЭО, модернизируя максимально используя БРЭО разработанное для Су-57. Когда там появится МиГ-41...
  • Ros 56
    Ros 56 24 июля 2020 14:25 Новый
    • 0
    • 0
    0
    А почему нет, если есть технические возможности.
  • rocket757
    rocket757 24 июля 2020 14:46 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Да уж, техника очень специфическая. Что б перекрыть территорию, которую он охранял, стационарных баз нужно по настроить много и все в самых суровых условиях севера!!!
  • Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 14:51 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    а куда деваться, посмотрите на линейку наших истребителей кроме су-57, это же по сути те же миг -29 и су-27. давайте посмотрим на супостата ф-16,ф-15,ф-22,ф-35 и ф-18 очень разные машины ,им финансы позволяют а у нас с этим не очень
  • Incvizitor
    Incvizitor 24 июля 2020 17:25 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Самолёты конечно до сих пор отличные, одни из лучших, но к 30му году хорошо бы увидеть замену...
    Вообще при виде этих самолётов берёт гордость за Союз.
  • Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:50 Новый
    • 3
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    0
    Хорошо бы их восстановить по-максимуму и оснастить Р-37. Вот это была бы гроза неба