В Кремле прокомментировали присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора

В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована

Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"

Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте

В Кремле прокомментировали присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-майор Федеральной службы войск национальной гвардии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присвоение звания никак не связано с введением против Кадырова санкций США и внесения его в американский черный список.Песков пояснил, что Кадыров, будучи главой региона, самостоятельно координирует деятельность силовых структур и ведомств, включая Росгвардию, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, показывая в этом высокую эффективность. С этим и связано присвоение главе Чечни генеральского звания.- пояснил Песков журналистам.23 июля этого года глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях сообщил о присвоении ему звания генерал-майора. При этом он отметил, что указ о присвоении звания во время телефонного разговора лично зачитал Владимир Путин, пожелав ему дальнейших успехов.- сообщил Кадыров.- добавил он.Отметим, что Кадырова перевели из МВД, где также носил звание генерал-майора, в Росгвардию. За перевод в другую структуру он отдельно поблагодарил главу Росгвардии Виктора Золотова.