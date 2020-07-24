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В Кремле прокомментировали присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора

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В Кремле прокомментировали присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора

В Кремле прокомментировали присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-майор Федеральной службы войск национальной гвардии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присвоение звания никак не связано с введением против Кадырова санкций США и внесения его в американский черный список.


Песков пояснил, что Кадыров, будучи главой региона, самостоятельно координирует деятельность силовых структур и ведомств, включая Росгвардию, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, показывая в этом высокую эффективность. С этим и связано присвоение главе Чечни генеральского звания.

В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована

- пояснил Песков журналистам.

23 июля этого года глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях сообщил о присвоении ему звания генерал-майора. При этом он отметил, что указ о присвоении звания во время телефонного разговора лично зачитал Владимир Путин, пожелав ему дальнейших успехов.

Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"

- сообщил Кадыров.

Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте

- добавил он.

Отметим, что Кадырова перевели из МВД, где также носил звание генерал-майора, в Росгвардию. За перевод в другую структуру он отдельно поблагодарил главу Росгвардии Виктора Золотова.
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181 комментарий
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  1. AsmyppoL
    AsmyppoL 24 июля 2020 13:35 Новый
    • 49
    • 76
    -27
    Очень рад присвоению звания "генерал-майор" главе Чеченской республики Рамзану Кадырову!
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 13:41 Новый
      • 44
      • 40
      +4
      Цитата: AsmyppoL
      Очень рад присвоению звания "генерал-майор" главе Чеченской республики Рамзану Кадырову!

      Почему Вы очень рады?
      1. Лексус
        Лексус 24 июля 2020 13:56 Новый
        • 78
        • 36
        +42
        Почему Вы очень рады?

        По команде.

        Осталось только "героя труда" привесить и "фулл хауз" будет.

        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 14:43 Новый
          • 23
          • 40
          -17
          По команде.


          ага, подсуетился лизоблюд - успел первым лизнуть оамзанчику. Впрочем, думаю, он останется в одиночестве тут со своей любовью к генерал-академику)
        2. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих 24 июля 2020 16:18 Новый
          • 14
          • 27
          -13
          Позор. На который почему то закрывают глаза!
        3. Морской Кот
          Морской Кот 24 июля 2020 16:21 Новый
          • 17
          • 26
          -9
          Лёша, привет! hi Всё впереди ещё, лет за пять он и трижды героем станет... если в Кремле не сменится состав. wassat
          1. Лексус
            Лексус 24 июля 2020 16:40 Новый
            • 22
            • 26
            -4
            Костя, здравствуй! hi
            Безудержная тяга к цацкам и фенечкам - шизоидная разновидность клептомании. По-хорошему, "пармезану" за все его "заслуги" лишь одна "дырка" полагается.
            1. Морской Кот
              Морской Кот 24 июля 2020 16:49 Новый
              • 7
              • 22
              -15
              "пармезану" за все его "заслуги" лишь одна "дырка" полагается.

              А толку-то, придёт другой и точно такой же.
              1. Лексус
                Лексус 24 июля 2020 17:03 Новый
                • 17
                • 26
                -9
                А толку-то, придёт другой и точно такой же.

                Костя, далеко ходить не буду - представляешь, даже в соседней Грузии "такие" уже закончились. Вернее, все к нам перебрались. Друзья постоянно туда отдыхать ездят... чтобы СЭКОНОМИТЬ!!! По сравнению с зажравшимися Сочами, Анапами и "Крымняшами" и поборами в них на каждом шагу.
                1. Морской Кот
                  Морской Кот 24 июля 2020 17:05 Новый
                  • 11
                  • 20
                  -9
                  Чечен и грузин -- это две большие разницы. Хотя и от тех и от других я предпочитаю держаться подальше.
                  1. Комментарий был удален.
        4. Shelest2000
          Shelest2000 24 июля 2020 17:35 Новый
          • 25
          • 25
          0
          Мне по этой теме цитата вспомнилась

          И не только законы,но и дела...
          1. Лексус
            Лексус 24 июля 2020 17:39 Новый
            • 16
            • 25
            -9
            Прекрасно и очень верно подмечено! good
        5. Дядя Изя
          Дядя Изя 24 июля 2020 18:50 Новый
          • 16
          • 24
          -8
          А Шойгу что военные академии заканчивал?
          Чего ему генерала армии присвоили ?
          1. Ныробский
            Ныробский 24 июля 2020 22:42 Новый
            • 7
            • 14
            -7
            Цитата: Дядя Изя
            А Шойгу что военные академии заканчивал?
            Чего ему генерала армии присвоили ?

            Моторолу и Гиви знаете? Так вот, они тоже никаких академий не заканчивали, но тем не менее военные аналитики в Великобритании и США признали их выдающимися тактиками и стратегами. Можно сказать, "самородки" из народа.
            1. Дядя Изя
              Дядя Изя Вчера, 06:53 Новый
              • 1
              • 11
              -10
              Ну присвоили Кадырову генерала нечего плохого ,генерал губернаторы в Беларуси лукаш присваивал
      2. АлександрI
        АлександрI 24 июля 2020 15:03 Новый
        • 9
        • 20
        -11
        Что так напали то, все в традициях Российской империи или забыли как всех этих иноверцев встраивали в общество большой страны
        1. Киса
          Киса 24 июля 2020 15:30 Новый
          • 22
          • 23
          -1
          понятно что политическая необходимость но больно уж глаз режет . в течении одной недели одного убивца зачмырили в Тишине в связи с утратой доверия а другого убивца в генералы обласкали солдат Путина .... неоднозначная фигура - и мосты его именем и звезду героя и академик генерал .... а доброго слова здесь на ВО никто не скажет за него
          1. АлександрI
            АлександрI 24 июля 2020 15:43 Новый
            • 9
            • 23
            -14
            Согласен режет, но там он авторитет, а в таких регионах без этого никак
          2. orionvitt
            orionvitt 24 июля 2020 16:43 Новый
            • 7
            • 23
            -16
            Цитата: Киса
            понятно что политическая необходимость но больно уж глаз режет

            Да что вы так переживаете. Как дали звание, так могут и лишить, пусть потешится. Пока вопрос с Кавказом не решен, приходится идти на такие меры.
        2. BecmepH
          BecmepH 24 июля 2020 16:26 Новый
          • 9
          • 23
          -14
          Цитата: АлександрI
          Что так напали то, все в традициях Российской империи или забыли как всех этих иноверцев встраивали в общество большой страны

          Одного генерала (дудаева) тоже встраивали...
          1. АлександрI
            АлександрI 24 июля 2020 16:48 Новый
            • 7
            • 18
            -11
            Я не думаю, что генерал-майора авиации СССР он получил как "авторитет", все же в те времена требовалось чего то намного больше
            1. BecmepH
              BecmepH 24 июля 2020 16:53 Новый
              • 12
              • 21
              -9
              Цитата: АлександрI
              Я не думаю, что генерал-майора авиации СССР он получил как "авторитет", все же в те времена требовалось чего то намного больше

              Да я же не о воинском звании. Вы же сами про встривание написали. Вот он и встроился. Думаете у этого народа менталитет изменился за 20 лет? Думаете про кровную месть они забыли? Только ветер подует в другую сторону и... Даже не берусь ванговать.
      3. seregatara1969
        seregatara1969 24 июля 2020 23:09 Новый
        • 9
        • 0
        +9
        Должность губернатора всегда была генеральской, на случай войны
    2. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 13:42 Новый
      • 54
      • 36
      +18
      Найдутся люди с противоположным мнением...на мой взгляд Кадыров повлиял положительно на ситуацию в Чечне...не смотря на его прошлое я думаю он заслужил это звание...без самих чеченцев навряд ли удалось укротить терроризм и радикальный бандитизм в Чечне да и в целом на Кавказе.
      1. mdsr
        mdsr 24 июля 2020 13:59 Новый
        • 58
        • 39
        +19
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        на мой взгляд Кадыров повлиял положительно на ситуацию в Чечне...не смотря на его прошлое я думаю он заслужил это звание.

        А вот нынешние заслуги Фургала не повляли на его арест, за, якобы, грехи прошлого. Хотя, его грехи и рядом не стоят с грехами кадырыча, у которого руки по уши в русской крови. Но дело тут совсем не в вопросе личной преданности обнулёнышу, правда? lol Но это так, к слову. В стране, где её хозяевами стали главные предатели Родины, силовые структуры могут и возглавляют главные преступники, финансами руководят главные воры, героями, за редким исключением, становятся отьявленные подонки и преступники. Это и есть олигархический путинизм, который так по душе всяким сурковым, сечиным, сердюковым и вротенбергам.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:13 Новый
          • 46
          • 32
          +14
          Хотя, его грехи и рядом не стоят с грехами кадырыча, у которого руки по уши в русской крови...

          Я не меньше переживаю за пролитую Русскую кровь...но чтоб ее не было больше надо из чеченцев делать друзей а не врагов.
          Спросите у самих чеченцев кого они хотят видеть в руководстве Чечни...
          Что касается олигархического путинизма...сколько предательства было при коммунистах Ельцина ,Шеварнадзе и Горбачева?...они нанесли вреда Русскому народу куда больше...бросив на произвол судьбы миллионы русских людей это после их предательства начался геноцид русских на окраинах России.
          1. AUL
            AUL 24 июля 2020 14:42 Новый
            • 20
            • 26
            -6
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            сколько предательства было при коммунистах Ельцина ,Шеварнадзе и Горбачева?.

            Эти хоть по 20 лет не сидели у при власти!
            1. alexmach
              alexmach 24 июля 2020 15:13 Новый
              • 9
              • 12
              -3
              Как это не сидели?
              Шиваргнадзе первый секретарь ЦККПСС Грузии с 72 года, с 85 член политбюро ЦККПСС и призедент Грузии до 2003. Считайте он в верховной власти был 28 лет, и перед этим ещё 8 лет советский глава Грузии.
              Ельцин при власти был 10 лет, совсем не мало.
              Ну Горбачев да, этот как отличник за 6 лет со страной справился.
          2. BecmepH
            BecmepH 24 июля 2020 16:38 Новый
            • 9
            • 22
            -13
            коммунистах
            Когда же это слово вам надоест упоминать к месту и не к месту...
            А кто из нынешних кремлёвских не был коммунистом? Думаю, у многих партбилет под матрасом лежит. Мало ли что...
          3. Альф
            Альф 24 июля 2020 18:35 Новый
            • 12
            • 24
            -12
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            но чтоб ее не было больше надо из чеченцев делать друзей а не врагов.

            Сколько волка не корми, он все равно в лес глядит.
          4. Silvestr
            Silvestr 24 июля 2020 20:53 Новый
            • 19
            • 21
            -2
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            надо из чеченцев делать друзей а не врагов

            Сделали? Или купили?
            Судя по их поведению- они победители. Захотели- землю у Ингушетии отхватили, не захотели- не заплатили за газ и пр. Коммунальные услуги. Тогда вопрос- над кем победители?
            1. Чарик
              Чарик 24 июля 2020 21:36 Новый
              • 5
              • 15
              -10
              купили-мое мнение-но и покрамсали ваххабитов там много-что не кому стало -голову людям- хренью забивать
          5. vindigo
            vindigo Вчера, 11:41 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Они за 200 лет друзьями не стали. Надо китайским путем идти, тогда они станут друзьями. Те кто выживет.
        2. bar
          bar 24 июля 2020 14:31 Новый
          • 33
          • 24
          +9
          В стране, где её хозяевами стали главные предатели Родины, силовые структуры могут и возглавляют главные преступники, финансами руководят главные воры, героями, за редким исключением, становятся отьявленные подонки и преступники. Это и есть олигархический путинизм, который так по душе всяким сурковым, сечиным, сердюковым и вротенбергам.

          Эко тебя колбасит wassat
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:35 Новый
            • 28
            • 17
            +11
            Эко тебя колбасит

            smile Кругом враги ,предатели,воры.
        3. Александр Секлицкий
          Александр Секлицкий 24 июля 2020 15:26 Новый
          • 21
          • 5
          +16
          Цитата: mdsr
          А вот нынешние заслуги Фургала не повляли на его арест,

          а какие у фургала заслуги? обыкновенный коньюктурщик
        4. Комментарий был удален.
        5. Ныробский
          Ныробский 24 июля 2020 23:09 Новый
          • 4
          • 15
          -11
          Цитата: mdsr
          Хотя, его грехи и рядом не стоят с грехами кадырыча, у которого руки по уши в русской крови.

          Вы так однозначно это утверждаете, как будто у вас на руках есть неопровержимые доказательства его причастности к делам кровавым. Если есть, то не мудрствуя лукаво, явите их почтенной публике. Хотелось бы почерпнуть "истину" из первоисточника. Только не надо ссылаться на Латынину. Если нет, то вы батенька себе тут на статью наговорить можете, по которой вам либо срок, либо штраф нарисуется. Использование интернета, в данном случае, тащит за собой отягчающее обстоятельство.
          Цитата: mdsr
          Но это так, к слову
          Слово к делу не пришьёшь, а то что написано пером, не вырубишь топором. Бумага всё стерпит, а интернет всё сохранит.
          Цитата: mdsr
          В стране, где её хозяевами стали главные предатели Родины, силовые структуры могут и возглавляют главные преступники, финансами руководят главные воры, героями, за редким исключением, становятся отьявленные подонки и преступники. Это и есть олигархический путинизм, который так по душе всяким сурковым, сечиным, сердюковым и вротенбергам.
          Да что ж вы так раздухарились то? Эти перечисленные граждане вам в штаны насрали, или ночью по батарее стучат? Ну так будьте бдительнее и купите беруши. request
      2. snucerist
        snucerist 24 июля 2020 17:11 Новый
        • 31
        • 2
        +29
        "...не смотря на его прошлое я думаю он заслужил это звание..."
        А параллельно тоже за прошлое (пятнадцатилетней давности) другого человека снимают с должности на ДВ.
        Не находите, что налицо некая избирательность системы?
    3. Бережливый
      Бережливый 24 июля 2020 14:22 Новый
      • 30
      • 30
      0
      Вот так и обесцениваются звания, если дарить, как дорогую игрушку, или укрошение. ...он котролирует ситуацию в чечне -то есть, кремль расписался в своём бессилии, и ничего не деланиии? А кадырова контролировать кремль не желает? А то ведь всевластие ведет к беззаконию, так и получим в результате империю, независимую от России, точнее, именно то что хотел генерал дудаев, начиная резню русских на Кавказе. ...
      1. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий 24 июля 2020 15:21 Новый
        • 26
        • 18
        +8
        Цитата: Бережливый
        Вот так и обесцениваются звания, если дарить, как дорогую игрушку, или укрошение. ...он котролирует ситуацию в чечне -то есть, кремль расписался в своём бессилии, и ничего не деланиии? А кадырова контролировать кремль не желает? А то ведь всевластие ведет к беззаконию, так и получим в результате империю, независимую от России, точнее, именно то что хотел генерал дудаев, начиная резню русских на Кавказе. ...

        Для вас наверное новость ,что звание должно соответствовать должности? Если он президент республики на действующей службе ,то какое звание он должен иметь? ефрейтора что ли? И еще вопрос ,а кто должен контролировать ситуацию в вверенной ему республике? Нашим импотентам губернаторам стоило бы у него поучится как рулить в своем регионе.А кремль ,как раз таки,и держит на коротком поводке рамзана. Метод кнута и пряника
        1. Greenwood
          Greenwood 24 июля 2020 15:53 Новый
          • 17
          • 20
          -3
          Цитата: Александр Секлицкий
          Нашим импотентам губернаторам
          Вон Фургал не был импотентом. За 2 неполных года разворошил всё это осиное гнездо, не побоялся идти наперекор бизнесу, силовикам и другим чинушам. И где он теперь?
          1. Александр Секлицкий
            Александр Секлицкий 24 июля 2020 16:35 Новый
            • 23
            • 9
            +14
            Цитата: Greenwood
            Вон Фургал не был импотентом. За 2 неполных года разворошил всё это осиное гнездо, не побоялся идти наперекор бизнесу, силовикам и другим чинушам.

            lol вы это серьезно??? вы похоже в альтернативной реальности живете laughing тоже мне нашли робингуда
          2. BecmepH
            BecmepH 24 июля 2020 16:49 Новый
            • 11
            • 24
            -13
            Цитата: Greenwood
            Для вас наверное новость ,что звание должно соответствовать должности?

            Открою Вам тайну,что такое звание без академии ГШ (как минимум) не получишь.
        2. Silvestr
          Silvestr 24 июля 2020 20:56 Новый
          • 10
          • 21
          -11
          Цитата: Александр Секлицкий
          Если он президент республики на действующей службе ,то какое звание он должен иметь?

          А какое задание у президента Франции? Тоже республика.
          1. Александр Секлицкий
            Александр Секлицкий 24 июля 2020 21:05 Новый
            • 16
            • 3
            +13
            А макрон на действующей службе состоит в вооруженных формированиях?
          2. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих 24 июля 2020 21:38 Новый
            • 4
            • 15
            -11
            А в каких званиях ходили Ленин, Хрущев, Брежнев... Причем, последние два хоть на фронтах сражались. Про Сталина промолчу... Там особый случай.
        3. Альф
          Альф 24 июля 2020 21:03 Новый
          • 8
          • 20
          -12
          Цитата: Александр Секлицкий
          Нашим импотентам губернаторам стоило бы у него поучится как рулить в своем регионе.

          А губернаторов кто назначает ? Есть очень древняя мудрость-ни один начальник не поставит зама умней себя.
        4. Lynx2000
          Lynx2000 24 июля 2020 23:26 Новый
          • 3
          • 2
          +1
          Как я помню, действующим сотрудникам присваивают звания соответствующие занимаемой должности, согласно выслуге.
          Звание генерал-майора полиции (спец звание) соответствует как минимум начальнику регионального управления МВД. Не в каждом региональном УМВД начальник носит погоны генерал-майора. Полковником обходятся. Согласно ФЗ "О полиции", Положению о прохождении службы, действующий сотрудник не может совмещать службу с другой деятельностю, кроме научной, преподавательской.

          Вопрос: в каком регионе России действующий сотрудник (ФСБ, МВД, Росгвардии, ФПС, МЧС, и, пр.), исполняет обязанности главы региона?
      2. businessv
        businessv Вчера, 23:54 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Бережливый
        Вот так и обесцениваются звания, если дарить, как дорогую игрушку, или укрошение. ..
        Блин! Невнимательно читаете, коллега!
        В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована
        Другими словами, это - формальность, которая снимет вопросы в случае их возникновения у высшего командного состава, в частности, Росгвардии в РЧ.
    4. AsmyppoL
      AsmyppoL 24 июля 2020 20:25 Новый
      • 17
      • 1
      +16
      Спасибо за Вашу гражданскую позицию, уважаемые 21 форумчанин!!!
      Когда мы обсуждали здесь статьи за поправки к Конституции - нас также было
      крайне мало... Но мы же не зарплате и может выражать свободно свое мнение!
    5. DNJoni
      DNJoni Вчера, 10:05 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Поздравляю Рамзана Катырова!
  2. Маки Авелльевич
    Маки Авелльевич 24 июля 2020 13:49 Новый
    • 30
    • 5
    +25
    Рамзан Кадыров стал самым молодым генерал лейтенантом милиции в России.
    одарён наверное.
    1. Svarog
      Svarog 24 июля 2020 13:54 Новый
      • 37
      • 11
      +26
      Цитата: Маки Авелльевич
      Рамзан Кадыров стал самым молодым генерал лейтенантом милиции в России.
      одарён наверное.

      Он еще и академик.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим 24 июля 2020 14:26 Новый
        • 22
        • 20
        +2
        Цитата: Svarog
        Он еще и академик.

        "Академик Кадыров после включения его в Америке в чёрный список запретил Трампу и его окружению пользоваться своими научными трудами." (не моё, анекдот)
    2. mdsr
      mdsr 24 июля 2020 14:04 Новый
      • 28
      • 30
      -2
      Цитата: Маки Авелльевич
      одарён наверное

      Ещё кааак! fellow Лично признавался, что первого русского зарезал в 16 лет.
      1. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий 24 июля 2020 15:12 Новый
        • 28
        • 21
        +7
        Цитата: mdsr
        Ещё кааак! Лично признавался, что первого русского зарезал в 16 лет.

        вам лично признался в задушевной беседе?
    3. Dikson
      Dikson 24 июля 2020 14:05 Новый
      • 25
      • 17
      +8
      НУ теперь ему не так обидно наверное смотреть на Ирину Волк по телевизору..
    4. bober1982
      bober1982 24 июля 2020 14:11 Новый
      • 21
      • 25
      -4
      Цитата: Маки Авелльевич
      генерал лейтенантом

      Поправлю, генерал-майором,с чем его и можно искренне поздравить.
      Цитата: Маки Авелльевич
      одарён наверное

      Не оскудела Россия,его бы Главой Росгвардии назначить,цены не было бы..
      А,вот Аркадий Голиков,стал кандидатом в члены ВКП(большевиков) в 14 лет,о чём и речь.
      1. Dikson
        Dikson 24 июля 2020 15:15 Новый
        • 3
        • 4
        -1
        Так он и полком в 14 командовал, если так то посмотреть...
        1. bober1982
          bober1982 24 июля 2020 16:05 Новый
          • 8
          • 2
          +6
          Цитата: Dikson
          Так он и полком в 14 командовал

          Нет,полком в 14 лет, Голиков не командовал,это красивая легенда.
        2. sibiryk
          sibiryk 24 июля 2020 16:32 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Dikson
          Так он и полком в 14 командовал, если так то посмотреть..

          В 17 лет А.П. Голиков командовал полком.
          1. vahpus
            vahpus 24 июля 2020 16:45 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Цитата: sibiryk
            В 17 лет А.П. Голиков командовал полком.

            Командовал.
            Но не армейским полком, а запасным. И недолго, 4 месяца.
            А потом он командовал "отдельным полком по борьбе с бандитизмом". Т.е. был ЧОНовцем. Это были те еще "полки".
            А реально он командовал армейской ротой в 16 лет. Это было.
            1. sibiryk
              sibiryk 24 июля 2020 16:53 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Про роту в 16 знал, просто писать не стал, но из песни слов не выкинешь, командир все-таки полка, не важно, что запасного. Я про Аркадия Петровича много читал в детстве, "Мальчишка командир" Камова одна из любимых детских книг.
      2. unaha
        unaha 24 июля 2020 15:35 Новый
        • 9
        • 3
        +6
        "Главой Росгвардии назначить" - еще назначат, когда/если придет пора стрелять по протестующим, ему ж не привыкать.
    5. tihonmarine
      tihonmarine 24 июля 2020 14:44 Новый
      • 18
      • 6
      +12
      Цитата: Маки Авелльевич
      Рамзан Кадыров стал самым молодым генерал лейтенантом милиции в России.
      одарён наверное.
      Может в полиции Кадыров и самый молодой, но вообще есть генерала и помоложе его.
      1. Комментарий был удален.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 24 июля 2020 15:59 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: Улиточник N9
          Тут дедушка глянул на нее, матюкнулся, плюнул и ушел..

          Не совсем так, но в принципе похожая форма была, парадная образца 1945 года.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 24 июля 2020 17:52 Новый
            • 12
            • 6
            +6
            Да, я смотрю дизайнеры современной формы черпают свое вдохновение из определенных источников....

        2. Ясная
          Ясная 24 июля 2020 22:11 Новый
          • 13
          • 5
          +8
          Цитата: Улиточник N9
          Мне вот форма новая нравится. Тут дедушка глянул на нее, матюкнулся, плюнул и ушел... Да и я подумал, чем это "старая" не угодила....

          Как вам не стыдно сравнивать форму фашистов с российской.
          1. Alex Justice
            Alex Justice Вчера, 17:29 Новый
            • 1
            • 3
            -2
            Как вам не стыдно сравнивать форму фашистов с российской.

            Так они фуражки не надели. Как наденут, ни с кем не спутаешь, разве лишь с африканскими диктаторами. Они тоже любят клоунские огромные фуражки.
      2. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Вчера, 07:41 Новый
        • 7
        • 6
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Может в полиции Кадыров и самый молодой, но вообще есть генерала и помоложе его.

        и по грудастей кажется.
        1. Комментарий был удален.
          1. Маки Авелльевич
            Маки Авелльевич Вчера, 15:59 Новый
            • 1
            • 2
            -1
            Цитата: Larinn74
            Онс грудастей вашей жены?

            чем Рамзан. согласитесь,это качество на дороге не валяется.
            Цитата: Larinn74
            А как вы сравнили?

            на глаз.
    6. tacet
      tacet 24 июля 2020 17:08 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Кадырову 43 , Волк в 42 стала генерал-майором .Как с арифметикой?
      1. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Вчера, 08:08 Новый
        • 3
        • 3
        0
        Цитата: tacet
        Кадырову 43 , Волк в 42 стала генерал-майором .Как с арифметикой?


        Кадыров получил звание генерал-майора милиции 10 ноября 2009 года. указ номер 1259.
        Д.А. Медведев вручал.
        и было Рамзану тогда 33 года от роду.
        вот такая Арифметика с Алгеброй получается.
    7. Vestnik
      Vestnik 24 июля 2020 21:10 Новый
      • 9
      • 10
      -1
      Цитата: Маки Авелльевич
      Рамзан Кадыров стал самым молодым генерал лейтенантом милиции в России.
      одарён наверное.

      Ну вот этот коммент я ждал тут laughing
      Маки Авельевичь , он же дмитрий с неизвестной фамилией .Учит нас в России.кому нужно звания присваивать ? Ну нормально так
      Цитата: AsmyppoL
      Спасибо за Вашу гражданскую позицию, уважаемые 21 форумчанин!!!
      Когда мы обсуждали здесь статьи за поправки к Конституции - нас также было
      крайне мало... Но мы же не зарплате и может выражать свободно свое мнение!

      Тоже из ваших Авельевич ..? lol Как вы быстро тут обосновались то ..Молодцы !
      1. muham
        muham Вчера, 11:37 Новый
        • 1
        • 3
        -2
        Цитата: Vestnik
        Ну вот этот коммент я ждал тут
        И множилси михан не по дням а по часам
        1. Vestnik
          Vestnik Вчера, 13:03 Новый
          • 0
          • 5
          -5
          Цитата: muham
          Цитата: Vestnik
          Ну вот этот коммент я ждал тут
          И множилси михан не по дням а по часам

          И вам того же ...
          ТОРПЕДА ОЧЕРЕДНАЯ !
          Я увернулся .. wink
          1. muham
            muham Вчера, 13:30 Новый
            • 2
            • 2
            0
            Цитата: Vestnik
            ТОРПЕДА ОЧЕРЕДНАЯ ! Я увернулся .

            Какая торпеда, ты пиши да побильше, не знаешь чтоли, тебя цитируют как о "мнениях в публике". Так що пиши, пиши.
            1. Vestnik
              Vestnik Вчера, 14:07 Новый
              • 0
              • 6
              -6
              Цитата: muham
              Какая торпеда, ты пиши да побильше, не знаешь чтоли, тебя цитируют как о "мнениях в публике". Так що пиши, пиши.

              И где же таки цитируют ,можно ссылки и вообще платить нужно за это
              laughing
              Я могу им и напрямую писать всем !!!!!
              Дайте мне их !! hiЯ им такое напишу ,они завтра сдаваться начнут массово )))))
    8. businessv
      businessv Вчера, 23:57 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Маки Авелльевич
      Рамзан Кадыров стал самым молодым генерал лейтенантом милиции в России.
      Да что с вниманием, коллеги!?
      В Кремле прокомментировали присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора
  3. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 24 июля 2020 13:51 Новый
    • 19
    • 20
    -1
    Если генерал - майором МВД стала Ирина Волк, то почему Рамзан Кадыров не может стать генерал - майором Росгвардии? Мои поздравления.
    1. vahpus
      vahpus 24 июля 2020 17:18 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Цитата: Поэтиззаугла
      Если генерал - майором МВД стала Ирина Волк

      В полиции специальные звания. Не армейские.
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла 24 июля 2020 21:16 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Я это указал. МВД и Росгвардии. Перечитайте внимательно. Я не чесал их под одну гребёнку.
      2. Александр Дробышев
        Александр Дробышев Вчера, 16:43 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Добрый день, а эти куда внезапно девались?
        1. businessv
          businessv Вчера, 23:59 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Александр Дробышев
          эти куда внезапно девались?

          А при окончании ВУЗа, верхний ряд для окончившего уже не актуален!
  4. Роман123567
    Роман123567 24 июля 2020 13:51 Новый
    • 32
    • 35
    -3
    Видимо, за убийство первого русского..
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:01 Новый
      • 36
      • 21
      +15
      Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне...об этом мало кто задумывается...а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей...это тоже надо понимать.
      1. mdsr
        mdsr 24 июля 2020 14:09 Новый
        • 29
        • 29
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне..

        Почему только в Чечне? Они и в Европе продолжают средь бела дня регулярно убивать критиков кадырыча. Ну чем не героический генерал, а? Какая власть в Москве, такие у неё и герои.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:16 Новый
          • 32
          • 13
          +19
          Они и в Европе продолжают средь бела дня регулярно убивать критиков кадырыча.

          smile Не критиков а бывших террористов не получивших заслуженное наказание в России...на некоторых критиках Кадырыча пломбу террориста ставить негде было...поделом им.
          1. Роман123567
            Роман123567 24 июля 2020 14:20 Новый
            • 16
            • 27
            -11
            Не критиков а бывших террористов не получивших заслуженное наказание в России.
            Ну, например, Ямодаев, был таким же героем России..))
            1. Тот же ЛЕХА
              Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:31 Новый
              • 24
              • 9
              +15
              Да да и Умарова недавно шлепнули... smile в России гораздо спокойнее стало.
              1. Vestnik
                Vestnik 24 июля 2020 21:14 Новый
                • 14
                • 8
                +6
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Да да и Умарова недавно шлепнули... smile в России гораздо спокойнее стало.

                И других "героев " может ждать такая участь ..Но сперва либеру они зачистят пусть ..
      2. Роман123567
        Роман123567 24 июля 2020 14:09 Новый
        • 10
        • 29
        -19
        а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей
        И убили.. немало..
        Вчера на Украине бывший АТО-шник и наркоман узнал авто.. а когда попался - взял в заложники мента.. и просил не сажать его в тюрьму..
        Я так понимаю, по примеру с Кадыровым, надо было простить ему совершённое ранее, учесть все заслуги, и отпустить.. ведь иначе он "мог убить ещё немало"
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:19 Новый
          • 26
          • 12
          +14
          Я так понимаю, по примеру с Кадыровым, надо было простить ему совершённое ранее, учесть все заслуги, и отпустить..

          belay Нет тут никакого сравнения...неудачный пример привели...на Украине сейчас бандеровский режим...его надо сносить полностью вместе с АТОшниками.
          1. Роман123567
            Роман123567 24 июля 2020 15:06 Новый
            • 15
            • 25
            -10
            Причём тут режим-то?? У нас путинский режим.. и что с того меняется??
            Пример как раз удачен тем, что можно абстрагироваться от Украины.. и тогда станет понятно, что преступникам не следует платить дань/выкуп, ради не совершения ими новых преступлений.. Нигде!! Ни в какой стране.. ни при каком режиме..
            Но у тебя в голове почему-то сразу только бандеровцы вырисовывались..
            1. Танковый пиджак
              Танковый пиджак 24 июля 2020 19:44 Новый
              • 17
              • 6
              +11
              Рома, не знал что в Израиле уже установлен Путинский режим, поподробнее пожалуйста...
          2. Greenwood
            Greenwood 24 июля 2020 15:59 Новый
            • 17
            • 23
            -6
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            на Украине сейчас бандеровский режим
            Чем бандеровский режим лучше путинского? Что то, что то - разные вариации полуфеодального дикого капитализма типичной страны Третьего мира с уклоном в местные реалии.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            его надо сносить полностью
            То же самое можно сказать про путинский режим.
      3. Роман123567
        Роман123567 24 июля 2020 14:10 Новый
        • 17
        • 30
        -13
        Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков

        Например, из Немцова так себе боевик был.. да и на бандита не шибко тянул..
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 14:29 Новый
          • 28
          • 14
          +14
          Например, из Немцова так себе боевик был.. да и на бандита не шибко тянул..
          Да да этот милый молодой человек сделал все чтобы утопить космическую станцию Мир в Тихий океан.
          Вы послушайте его разговоры по телефону выложенные в инет...мама не горюй...он гораздо хуже бандита был...не совести ни чести.
          1. Роман123567
            Роман123567 24 июля 2020 15:09 Новый
            • 17
            • 27
            -10
            Да да этот милый молодой человек сделал все чтобы утопить космическую станцию Мир в Тихий океан.
            Вы послушайте его разговоры по телефону выложенные в инет...мама не горюй..
            Сильный аргумент..
            А чего Кадыров тогда Рогозина не шлёпнет?? Я такого в интернете начитался..
            А уж про всяких Сечиных/Миллеров/Путиных и говорить не стоит.. Тут как бы самые настоящие стопроцентные бандиты прямиков из 90-х заседают..
            Кто сам по себе Кадыров тоже не секрет..
            Но да.. хуже всех был Немцов..))
            Станцию утопил.. мдаа..
      4. serpent
        serpent 24 июля 2020 16:49 Новый
        • 17
        • 4
        +13
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей...это тоже надо понимать.

        А спецназ и армия для чего? Или мы теперь без чеченцев ничего в военном плане не можем?
      5. AsmyppoL
        AsmyppoL 24 июля 2020 20:30 Новый
        • 18
        • 1
        +17
        Когда Рамзан Кадыров заменил своего отца была интересная передача про батальон "Восток". Он много участвовал в операциях этого батальона. Тогда сказали, что батальон за год потерял около 40% состава при проведении операций против бандитов...
      6. Ясная
        Ясная 24 июля 2020 22:13 Новый
        • 11
        • 3
        +8
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей...это тоже надо понимать.

        Правильно, а за что же ещё давать погоны, как не за ликвидацию бандитов.
        1. Лексус
          Лексус Вчера, 01:31 Новый
          • 5
          • 12
          -7
          Голован, смотрю вы обиженку включили, вышли в тираж и минусиков оппонентам массово налепили. Попадётесь ведь, в который раз, и будете иметь бледный верх... и разбитый "стереотип" на "выходе". Пеняйте на себя. yes
          1. Ruslan67
            Ruslan67 Вчера, 04:07 Новый
            • 11
            • 4
            +7
            Цитата: Лексус
            минусиков оппонентам массово налепили. Попадётесь ведь,

            Персональный от меня yes На закуску wink
            1. Лексус
              Лексус Вчера, 09:23 Новый
              • 1
              • 6
              -5
              На закуску

              Надеюсь, закусили. И удила тоже. Теперь выкусите. wink
          2. Ясная
            Ясная Вчера, 14:31 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Лексус
            Голован, смотрю вы обиженку включили, вышли в тираж и минусиков оппонентам массово налепили.

            Алексей, родимый, не Голован я..., я, не Голован, не... не... не знаю, я где он... ну, подай в розыск, если он тебе алименты не платит...
            Честное слово, своими дидуктивными умозаключениями, надоели, хуже худой бабы. Возьмите себя в руки.
      7. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Вчера, 07:49 Новый
        • 4
        • 4
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне...

        внутрение раборки никто не отменял.
      8. muham
        muham Вчера, 11:42 Новый
        • 2
        • 2
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне...об этом мало кто задумывается...а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей...это тоже надо понимать.
        А кито их считал то? ась? Кадыров?
      9. businessv
        businessv Сегодня, 00:01 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне..
        Совершенно верно, причём многими операциями руководил сам глава Республики, за что регулярно получал втык от главкома.
  5. Береговичок_1
    Береговичок_1 24 июля 2020 13:52 Новый
    • 9
    • 34
    -25
    Нравятся ему цацки - получил от щедрот за лояльность! Лучше Кадырова звёздами обвешать, чем вяло текущая война на Кавказе.
    1. Роман123567
      Роман123567 24 июля 2020 13:57 Новый
      • 19
      • 28
      -9
      Лучше Кадырова звёздами обвешать, чем вяло текущая война на Кавказе.

      То есть, если ему звёзды не вешать - начнётся война??
      Любопытная ситуация, однако..
      1. Береговичок_1
        Береговичок_1 24 июля 2020 13:59 Новый
        • 7
        • 25
        -18
        Если клан Кадырова отстранить от власти.... Как знать, может и будет...
        1. Роман123567
          Роман123567 24 июля 2020 14:04 Новый
          • 9
          • 27
          -18
          Почему сразу отстранить??
          Разве кто-то против, что он будет работать.. за зарплату..
  6. Беломорканал
    Беломорканал 24 июля 2020 13:52 Новый
    • 25
    • 5
    +20
    Как говорил Кадыров - он солдат Путина...
    Не плохой такой солдат в звании генерал-майора...
    1. роман66
      роман66 24 июля 2020 13:57 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      великие говаривали
      1. Ясная
        Ясная 24 июля 2020 22:16 Новый
        • 6
        • 2
        +4
        Цитата: роман66
        великие говаривали

        Роман, Вы молодец. Вам не жалко давать звания. И правильно. Пусть Рамзан носит красивую российскую форму! good
  7. Роман123567
    Роман123567 24 июля 2020 13:54 Новый
    • 14
    • 31
    -17
    "Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. <...> Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", - сказал Кадыров.

    Глава Чечни также выразил возмущение американскими санкциями против членов его семьи. "Если я совершил преступление, причем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? Причем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда? Это смешно"


    Короче говоря, Кадырову стало совсем не смешно, что его жена теперь будет выступать со своими платьями не в Париже, а в Сызрани..
    Генерал-майор - конечно, слабенькое утешение на этом фоне.. но хоть как-то подмаслить было нужно..
    1. Альф
      Альф 24 июля 2020 18:46 Новый
      • 3
      • 21
      -18
      Цитата: Роман123567
      объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике,

      А в России что, каждая республика может сама кому угодно санкции объявлять ? Или чечня на особом положении ?
      Цитата: Роман123567
      вплоть до заблокирования всех его счетов.

      У Помпео есть счета в чечне ? Кто тут силен в английском языке, давайте отошлем эту угрозу Помпео, пусть посмеется, если, конечно, знает, где расположена чечня и кто такой кадыров.
  8. Михалыч 70
    Михалыч 70 24 июля 2020 14:02 Новый
    • 17
    • 10
    +7
    Думаю, Золотов В.В. не сможет организовать подавление народных волнений в час "Х". И большинство честных росгвардейцев не выйдет народ "давить". А новоявленный генерал-майор со своими бородачами сможет. У них ничего святого кроме А нет.
    1. mdsr
      mdsr 24 июля 2020 14:17 Новый
      • 18
      • 32
      -14
      Цитата: Михалыч 70
      Думаю, Золотов В.В. не сможет организовать подавление народных волнений в час "Х". И большинство честных росгвардейцев не выйдет народ "давить".

      Выйти то выйдут, и даже дубинками могут огреть. Но вот убивать обычных граждан, вряд ли отважатся. А собакам кадырова всё-равно кого резать. Они даже получат от этого удовольствие. Раньше у русских царей карателями работали казаки, а у нынешних путриотов - чеченцы. Хотя, ряженые казаки тоже всё время пытаются вернуть себе эту привилегию. Но с пехотой путина, дон, клянусь мамой дон, им не сравниться, дон
      Заранее прошу прощения у рамзана ахматовича кадырова, если обидел егоbully
      1. Роман123567
        Роман123567 24 июля 2020 14:21 Новый
        • 13
        • 29
        -16
        собакам кадырова всё-равно кого резать. Они даже получат от этого удовольствие.

        Ещё и зарплату за это получат.. из наших кошельков..))
        Такая вот путинская многоходовочка..
        1. Маркони41
          Маркони41 24 июля 2020 14:32 Новый
          • 12
          • 8
          +4
          Цитата: Роман123567
          Ещё и зарплату за это получат.. из наших кошельков..))
          Такая вот путинская многоходовочка..

          А другие главы регионов ЗП разве не получают? Или может им не из российского бюджета платят. Что Вы ополчились на Кадырова, разве в российской истории подобного не было? И цари из своих врагов союзников делали, и звания и имения раздавали во благо страны.
          Политика!
          1. Роман123567
            Роман123567 24 июля 2020 15:13 Новый
            • 9
            • 24
            -15
            разве в российской истории подобного не было? И цари из своих врагов союзников делали, и звания и имения раздавали во благо страны

            Вот потому у нас в стране такое "благо" по сей день..
            А ещё некоторые обижаются, когда Путина царьком кличут.. Может Европа потому и живёт лучше, что выбрались из средневековья??

            А другие главы регионов ЗП разве не получают?
            Главы регионов и должны получать ЗП.. А не звания и имения получать на откуп.. а-ля Чингисханы..
            1. Маркони41
              Маркони41 24 июля 2020 16:41 Новый
              • 8
              • 4
              +4
              Цитата: Роман123567
              Может Европа потому и живёт лучше, что выбрались из средневековья??

              Ну откуда они выбрались мы еще посмотрим, негры им тоже кое о чём напоминают. А некоторые районы Парижа уже напоминают арабские гетто с полицией шариата.
              Смотреть нужно на свою собственную Родину, а в ней пока Мир.
              1. mdsr
                mdsr 24 июля 2020 21:47 Новый
                • 3
                • 13
                -10
                Цитата: Маркони41
                Смотреть нужно на свою собственную Родину, а в ней пока Мир.

                На кладбище тоже полнейший мир и стабильность.
                А уж ужастиков про европу мы наслышались от пропаганд...ов, у которых там полно недвижимости, где живут их жёны и дети. Наверное, лично решили бороться с неграми и арабами за Европу lol Давай, жги дальше про загнивающую Европу laughing
          2. Маки Авелльевич
            Маки Авелльевич Вчера, 07:54 Новый
            • 4
            • 6
            -2
            Цитата: Маркони41
            А другие главы регионов ЗП разве не получают? Или может им не из российского бюджета платят. Что Вы ополчились на Кадырова, разве в российской истории подобного не было?

            если Чеченские части Россгвардии бросят в Хабровск наводить конституционный порядок вас это не удиеит, не так ли?
            1. DNJoni
              DNJoni Вчера, 10:11 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              И чего еще в старую голову не взбредет...
              Возраст однако
            2. Маркони41
              Маркони41 Вчера, 11:24 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Цитата: Маки Авелльевич
              если Чеченские части Россгвардии бросят в Хабровск наводить конституционный порядок вас это не удиеит, не так ли?

              Очень удивит. Я просто уверен, что и местная гвардия способна навести в Хабаровске порядок быстро и качественно.
              А у чеченцев в своих забот в республике хватает.
        2. muham
          muham Вчера, 11:44 Новый
          • 0
          • 2
          -2
          Цитата: Роман123567
          собакам кадырова всё-равно кого резать. Они даже получат от этого удовольствие.

          Ещё и зарплату за это получат.. из наших кошельков..))
          Такая вот путинская многоходовочка..

          А иного и получиться не могло, миханы у власти, сэр.
        3. businessv
          businessv Сегодня, 00:13 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Роман123567
          Ещё и зарплату за это получат.. из наших кошельков..))
          Такая вот путинская многоходовочка..

          Не пойму, откуда такое количество разнонаправленных мнений, коллеги? Почему настолько волнительным оказался такой вот простенький факт, как присвоение звания? Или дело в национальности? Неужели для полного примирения нам нужна полновесная война, которая заставит всех сплотиться и подумать не о мелком, а о России, которую значительно больше раздербанивают, вернее даже разрывают не регионы, а наши управленцы, сидящие в Москве, но живущие за бугром?!
    2. 72jora72
      72jora72 24 июля 2020 18:52 Новый
      • 3
      • 2
      +1
      Думаю, Золотов В.В. не сможет организовать подавление народных волнений в час "Х". И большинство честных росгвардейцев не выйдет народ "давить".
      Выйдут,и будут давить с большим удовольствием.
  9. Lontus
    Lontus 24 июля 2020 14:10 Новый
    • 10
    • 10
    0
    позор главе компрадоров - русофобскому хитроплановому мундиалиссимусу
  10. ender
    ender 24 июля 2020 14:17 Новый
    • 7
    • 4
    +3
    Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина


  11. To be or not to be
    To be or not to be 24 июля 2020 14:17 Новый
    • 23
    • 13
    +10
    МИР на КАВКАЗЕ дорого стоит !!!!
    1. Silvestr
      Silvestr 24 июля 2020 21:05 Новый
      • 9
      • 19
      -10
      Цитата: To be or not to be
      МИР на КАВКАЗЕ дорого стоит !!!!

      Что? Мало заплатили?
  12. fn34440
    fn34440 24 июля 2020 14:19 Новый
    • 22
    • 22
    0
    Когда Кадырова приняли в Союз Журналистов России,многие журналисты,в знак протеста,вышли из этого Союза.
    Мне жалко наших генералов. У них нет выбора.
    1. To be or not to be
      To be or not to be 24 июля 2020 15:34 Новый
      • 25
      • 15
      +10
      С минусующими понятно. Их хозяевам нужно .чтобы пылал КАВКАЗ.чтобы были войны и лилась кровь и были угрозы национальной безопасности РОССИИ...
      С Вами понятно .что Вы ШАВКИ информационной войны против Росссии и откуда Вы гадите Но . помните в Космосе закон равновесия .Стабильность системы Да и что сешь .то и пожнешь .Ответка к вам прилетит.. УВЫ ..но это закон....
      1. Silvestr
        Silvestr 24 июля 2020 21:07 Новый
        • 8
        • 20
        -12
        Цитата: To be or not to be
        Их хозяевам нужно .чтобы пылал КАВКАЗ.чтобы были войны и лилась кровь и были угрозы национальной безопасности РОССИИ

        А без пафоса можно? По вашей логике: надо всем руководителям республик дать генералиссимуса и будет мир и покой!
        Купленная верхушка мало что решала во благо
        1. Ясная
          Ясная 24 июля 2020 22:20 Новый
          • 11
          • 4
          +7
          Цитата: Silvestr
          Цитата: To be or not to be
          Их хозяевам нужно .чтобы пылал КАВКАЗ.чтобы были войны и лилась кровь и были угрозы национальной безопасности РОССИИ

          А без пафоса можно? По вашей логике: надо всем руководителям республик дать генералиссимуса и будет мир и покой!
          Купленная верхушка мало что решала во благо

          Ой, Сильвестр, посмотрите, у Вас все до единого поста одно и тоже... "в России все-все-все... плохо". Вы робот что ли?
    2. Souchastnik
      Souchastnik 24 июля 2020 16:53 Новый
      • 13
      • 1
      +12
      У них нет выбора

      Выбор есть всегда.
    3. muham
      muham Вчера, 11:47 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Цитата: fn34440
      Когда Кадырова приняли в Союз Журналистов России,многие журналисты,в знак протеста,вышли из этого Союза. Мне жалко наших генералов. У них нет выбора.
      Какие же они генералы то?
  13. Xenofont
    Xenofont 24 июля 2020 14:22 Новый
    • 14
    • 24
    -10
    Что то мне все это напоминает раздачу чинов горским племенным вождям в 19в, но некоторые быстро забывали о своих клятвах при подходе турков. Рулетка. Помнится вопль сего героя после сокращения финансирования.
  14. Hog
    Hog 24 июля 2020 14:25 Новый
    • 17
    • 24
    -7
    Ну и маразм, надо было сразу дать звание маршала космодесанта.
  15. Million
    Million 24 июля 2020 14:31 Новый
    • 9
    • 2
    +7
    Получается дважды генерал-майор?
  16. Radikal
    Radikal 24 июля 2020 14:45 Новый
    • 12
    • 2
    +10
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне...об этом мало кто задумывается...

    Они ликвидировали его "кровников", таковыми они все стали после убийства Кадырова-старшего. Поэтому не надо путать кровную месть и борьбу с терроризмом. sad
  17. Караул73
    Караул73 24 июля 2020 14:49 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне...об этом мало кто задумывается...а ведь эти бандиты могли убить немало русских людей...это тоже надо понимать.

    Да, эти бандиты могли убить немало русских людей. Но, пока, Кадыров не дает такого приказа.
    1. Альф
      Альф 24 июля 2020 18:49 Новый
      • 4
      • 19
      -15
      Цитата: Караул73
      Но, пока, Кадыров не дает такого приказа.

      Вот именно, что
      Цитата: Караул73
      пока
      ...
  18. Слава Беркуту
    Слава Беркуту 24 июля 2020 14:55 Новый
    • 28
    • 14
    +14
    Цитата: mdsr
    В стране, где её хозяевами стали главные предатели Родины, силовые структуры могут и возглавляют главные преступники, финансами руководят главные воры, героями, за редким исключением, становятся отьявленные подонки и преступники. Это и есть олигархический путинизм, который так по душе всяким сурковым, сечиным, сердюковым и вротенбергам.

    Пальцы не устали за Родину в интернете переживать? У тебя есть какие-то достижения кроме попадания мусорным пакетом в контейнер? laughing
    1. Paranoid50
      Paranoid50 24 июля 2020 15:21 Новый
      • 11
      • 12
      -1
      Цитата: Слава Беркуту
      У тебя есть какие-то достижения

      Так это прога - она априори неспособна, и не для того создавалась. wassat
      1. Слава Беркуту
        Слава Беркуту 24 июля 2020 16:38 Новый
        • 23
        • 9
        +14
        Paranoid50 как думаешь, а многие из форумных борцунов с кровавым режимом согласились бы занять место Кадырова в Чечне? Ну чисто показать нам, лаптям не либеральным, как демократию на Кавказе строить? Или лучше с дивана погавкают? laughing
    2. Sereg
      Sereg Вчера, 06:29 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      Слава Беркуту!!
  19. Вольный ветер
    Вольный ветер 24 июля 2020 15:33 Новый
    • 6
    • 21
    -15
    Он не достоин жить. Он должен быть уничтожен.
    1. mag nit
      mag nit 24 июля 2020 15:53 Новый
      • 4
      • 19
      -15
      Одним академиком меньше станет.
  20. iouris
    iouris 24 июля 2020 15:34 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Из одной публикации на соседнем сайте узнал, что "звание генерал-майор" имеет "девушка Ирина Волк".
  21. Злой 55
    Злой 55 24 июля 2020 16:01 Новый
    • 2
    • 13
    -11
    Ну хоть не МО РФ...
  22. bulava
    bulava 24 июля 2020 16:20 Новый
    • 24
    • 8
    +16
    Один из немногих региональных руководителей, который является реальным руководителем и патриотом своей родины, а не временщиком или вдутым на пост олигархом.
    1. Альф
      Альф 24 июля 2020 18:52 Новый
      • 5
      • 22
      -17
      Цитата: bulava
      а не временщиком

      Интересно, как скоро этот "руководитель и патриот" слетит с кресла после того, как путин "отчалит" ?
      1. bulava
        bulava 24 июля 2020 19:16 Новый
        • 21
        • 7
        +14
        "отчалит"

        Не дождётесь.

        слетит с кресла

        И вы поедете на эту должность, да? Ну или может Навальный там. Будет очень весело.
        1. Альф
          Альф 24 июля 2020 21:11 Новый
          • 3
          • 18
          -15
          Цитата: bulava
          "отчалит"

          Не дождётесь.

          Подходит внук к Брежневу и спрашивает.
          Скажи, дедушка, а я, когда вырасту, тоже стану генсеком ?
          Нет, внучек, разве может быть два генсека ?
  23. AlexFly
    AlexFly 24 июля 2020 17:09 Новый
    • 4
    • 24
    -20
    Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот вам бабушка и Юрьев день..... как ни бездарность, так в гхенерлы!
    1. Викторио
      Викторио 24 июля 2020 18:46 Новый
      • 20
      • 3
      +17
      Цитата: AlexFly
      Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот вам бабушка и Юрьев день..... как ни бездарность, так в гхенерлы!

      ===
      не думаю так, навести там порядок дорогого стоит. да и успехи в подготовке местных гвардейцев имеются.
      ) мечта всех горцев - папаху генеральскую, золотые погоны и штаны с лампасами
    2. Ясная
      Ясная 24 июля 2020 22:23 Новый
      • 10
      • 2
      +8
      Цитата: AlexFly
      Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот вам бабушка и Юрьев день..... как ни бездарность, так в гхенерлы!

      Судя по вашему комментарию, правильно Рамзану генерала дали.
      1. Шиден
        Шиден Вчера, 06:41 Новый
        • 5
        • 5
        0
        Вот скажите мне как не гражданину России может я чего не понимаю в ваших реалиях.Когда несовершенолетнюю девочку выдают замуж за старика , а глава республики заявляет что традиция у них такая и Российские законы здесь не указ.Как по вашему мнению это нарушение конституции , где черным по белому написано что перед ней все равны.Вашем понимании это правильно или нет.А то у меня сложилось такое мнение что людей которые не согласны с властью сразу навешивают ярлыки.
  24. Комментарий был удален.
  25. 123456789
    123456789 24 июля 2020 19:19 Новый
    • 1
    • 8
    -7
    готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте

    Буэно сайра шлемазл бессамэ мучо
  26. 123456789
    123456789 24 июля 2020 19:27 Новый
    • 1
    • 11
    -10
    Цитата: Xenofont
    Что то мне все это напоминает раздачу чинов горским племенным вождям в 19в,

    А мне бусы и зеркальца
    1. Sereg
      Sereg Вчера, 06:31 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Да ты мой дорогой....
  27. Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 20:06 Новый
    • 6
    • 8
    -2
    Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте

    Ну есть за что наверное .. hi Не сержантом же ему быть ))))
    Кадыров недавно ввел санкции против Помпео ,который его оскорбил ..)))
    Мелочь ,а дело нужное ..Чеченцев в мире много разбежалось !
  28. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот 24 июля 2020 20:44 Новый
    • 16
    • 1
    +15
    это тот случай когда верную пехоту нужно будет будет отправлять на жесткое подавление... генерал майор не даст слабину личному составу
  29. Silvestr
    Silvestr 24 июля 2020 20:57 Новый
    • 5
    • 20
    -15
    Цитата: Александр Секлицкий
    Метод кнута и пряника

    Кому кнут и кому пряник?
  30. awdrgy
    awdrgy 24 июля 2020 21:22 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Даже боюсь че то написать
    1. Ясная
      Ясная 24 июля 2020 22:27 Новый
      • 10
      • 1
      +9
      Цитата: awdrgy
      Даже боюсь че то написать

      Не бойтесь, я с Вами.
  31. Чарик
    Чарик 24 июля 2020 21:28 Новый
    • 3
    • 13
    -10
    Ну прям-Рэмбо,куда только отправить- осталось определить
  32. Чарик
    Чарик 24 июля 2020 21:28 Новый
    • 1
    • 10
    -9
    усы пескова-не звездят
  33. Чарик
    Чарик 24 июля 2020 21:30 Новый
    • 1
    • 14
    -13
    так сам Рамзан шумел-мол я пехотинец ВВП-но разве такие звания есть в пехоте?
    1. Ясная
      Ясная 24 июля 2020 22:26 Новый
      • 9
      • 1
      +8
      Цитата: Чарик
      так сам Рамзан шумел-мол я пехотинец ВВП-но разве такие звания есть в пехоте?

      Боже мой, Чарик, вы о чем? Это же в переносном смысле. Неужели не помните...
      Из стихотворения «Бородино» (1837) М. Ю. Лермонтова (1814-1841): Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам...
  34. Андрей Васильевич
    Андрей Васильевич 24 июля 2020 22:07 Новый
    • 9
    • 1
    +8
    Цитата: mdsr
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Нукеры Кадырова ликвидировали немало бандитов и боевиков в Чечне..

    Почему только в Чечне? Они и в Европе продолжают средь бела дня регулярно убивать критиков кадырыча. Ну чем не героический генерал, а? Какая власть в Москве, такие у неё и герои.

    Может быть и до Зеленского руки дойдут? Украинцы скажут "спасибо".
    1. Sereg
      Sereg Вчера, 06:35 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Та он никому не нужный.
      Марионетка.....
  35. f.8vb
    f.8vb 24 июля 2020 22:51 Новый
    • 0
    • 6
    -6
    На фото похож на Рэмбо, только из Чечни.
  36. Berkut154
    Berkut154 24 июля 2020 23:15 Новый
    • 10
    • 0
    +10
    Вот чего сыр бор устроили? Он давно уже генерал майор , только внутренней службы был) наперекор ему тогда присвоили генерал майора ВС начальнику МЧС по СПБ Бирюкову МАксиму в 34 года...сейчас его (Кадырова) перетыщили а РГ... а это воинскоезвание!!!! Разницу чувствуете?
  37. Maximilian37
    Maximilian37 Вчера, 01:39 Новый
    • 3
    • 2
    +1
    Такое количество минусов я впервые вижу (впрочем как и плюсов). Напоминает "выборы" Путина в 2018 году. Грудинин vs Путин.
  38. Klingon
    Klingon Вчера, 17:23 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Найдутся люди с противоположным мнением...на мой взгляд Кадыров повлиял положительно на ситуацию в Чечне...не смотря на его прошлое я думаю он заслужил это звание...без самих чеченцев навряд ли удалось укротить терроризм и радикальный бандитизм в Чечне да и в целом на Кавказе.

    полностью согласен. нужно понимать Кавказ. чеченский менталитет в особенности. если Восток дело тонкое, то Кавказ ещё тоньше. Если бы не Кадыров старший и Рамзан, кто знает что было бы сейчас с Чечней. я сам уроженец Грозного, хотя очень давно там не был drinks