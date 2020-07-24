Россия окончательно денонсировала соглашение по казахстанской РЛС «Балхаш»

Совет Федерации одобрил закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанской РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ранее аналогичное решение приняла Государственная Дума РФ.Таким образом, Россия полностью отказывается от использования казахстанского узла "Балхаш" в российской СПРН, российское имущество будет вывезено с его территории. При этом уточняется, что Россия и далее будет выполнять свои обязательства и продолжит снабжать Казахстан информацией о пусках баллистических и крылатых ракет.Как ранее сообщалось, необходимость в РЛС "Балхаш" отпала после введения в эксплуатацию новейшей РЛС типа "Воронеж-М" под городом Орск в Оренбургской области. Новая российская РЛС имеет дальность обнаружения до 6 тысяч километров, перекрывает сектор РЛС "Балхаш", тем самым фактически ее заменяя. После введения "Воронежа" в эксплуатацию президент России Владимир Путин принял решение отказаться от эксплуатации казахстанского узла.Казахстанский узел "Балхаш" в Карагандинской области, в состав которого входит РЛС "Днепр", используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на основании межправительственного соглашения от 14 декабря 1994 года. Последний раз соглашение продлевалось в декабре 2014 года.Весной 2017 года, после введения в строй сразу трех РЛС "Воронеж" в Орске, Барнауле и Енисейске, было заявлено, что в России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения.