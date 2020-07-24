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Россия окончательно денонсировала соглашение по казахстанской РЛС «Балхаш»

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Россия окончательно денонсировала соглашение по казахстанской РЛС «Балхаш»

Совет Федерации одобрил закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанской РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ранее аналогичное решение приняла Государственная Дума РФ.


Таким образом, Россия полностью отказывается от использования казахстанского узла "Балхаш" в российской СПРН, российское имущество будет вывезено с его территории. При этом уточняется, что Россия и далее будет выполнять свои обязательства и продолжит снабжать Казахстан информацией о пусках баллистических и крылатых ракет.

Как ранее сообщалось, необходимость в РЛС "Балхаш" отпала после введения в эксплуатацию новейшей РЛС типа "Воронеж-М" под городом Орск в Оренбургской области. Новая российская РЛС имеет дальность обнаружения до 6 тысяч километров, перекрывает сектор РЛС "Балхаш", тем самым фактически ее заменяя. После введения "Воронежа" в эксплуатацию президент России Владимир Путин принял решение отказаться от эксплуатации казахстанского узла.

Казахстанский узел "Балхаш" в Карагандинской области, в состав которого входит РЛС "Днепр", используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на основании межправительственного соглашения от 14 декабря 1994 года. Последний раз соглашение продлевалось в декабре 2014 года.

Весной 2017 года, после введения в строй сразу трех РЛС "Воронеж" в Орске, Барнауле и Енисейске, было заявлено, что в России создано сплошное радиолокационное поле для защиты территории от возможной угрозы ракетного нападения.
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Россия отказывается от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Казахстан одобрил соглашение с РФ по узлу Балхаш
94 комментария
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  1. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 13:56 Новый
    • 27
    • 8
    +19
    Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных республик...не учли заказчики политических рисков в этих республиках...надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.
    1. Invoce
      Invoce 24 июля 2020 14:06 Новый
      • 21
      • 2
      +19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных республик...не учли заказчики политических рисков в этих республиках...надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.

      Все меняется... В то время это (строительство СПРН за пределами РФ) было необходимо, да и стоили их еще при СССР, никто ж не предвидел развал Союза.
      СПРН "Балхаш" уже устарела "немного" лет так на 10-15. Содержать ее накладно даже с точки зрения потребляемой эл. энергии и платы за аренду. Тем более были построены и введены в действие СПРН в Орске, Усолье-Сибирском, Армавир... это на юге... они дублируют Балхаш и дешевле обходятся
      1. rocket757
        rocket757 24 июля 2020 14:41 Новый
        • 17
        • 0
        +17
        Объект старый. Приходилось работать там лет так ... 40 назад.
        Там "машина" стояла "БЭСМ 6", вот уж свистулька ферритовая!
        1. Serg Koma
          Serg Koma 24 июля 2020 21:05 Новый
          • 6
          • 0
          +6
          Цитата: rocket757
          Приходилось работать там лет так ... 40 назад.

          Приходилось служить там, лет так ... 40 назад drinks
          Жаль, даже осознавая что комплекс устарел, годы прошли, и мы постарели (как и "Днепр") ..........crying - но, дорогу молодым и новым технологиям good
          1. rocket757
            rocket757 24 июля 2020 21:36 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Ну да, дорогу молодым, а мирное небо Родины будет контролировать, охранять другая техника ... эта дорога бесконечна.
            1. Serg Koma
              Serg Koma Вчера, 06:49 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              Цитата: rocket757
              ... эта дорога бесконечна.

              Цитата: Авиатор_
              42 года назад рассчитывал на БЭСМ-6

              Цитата: Рядовой-К
              И мою маму, в нач. 80-х, туда в командировку отправляли


              ....
              Не созданы мы
              Для легких путей,
              И эта повадка
              У наших детей.
              Мы с ними уходим
              Навстречу ветрам,
              Навстречу ветрам,
              Вовек не состарится нам.

              А годы летят,
              Наши годы как птицы летят.
              И некогда нам
              Оглянуться назад.

              Евгений Долматовский, из к.ф. "Добровольцы"
          2. Авиатор_
            Авиатор_ 24 июля 2020 22:10 Новый
            • 10
            • 0
            +10
            42 года назад рассчитывал на БЭСМ-6 шахтный старт ракеты в своём дипломе. Получил грамоту за лучшую дипломную работу.
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 10:17 Новый
              • 2
              • 0
              +2
              Веселая была "машина", свистулька!
              Несколько штук подобных приходилось модернизировать .... а потом меняли на "Эльбрус".
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Вчера, 11:38 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                А мы "Эльбруса" так и не дождались - гласность, перестройка, ускорение... Кто же знал направление этого ускорения?
                1. rocket757
                  rocket757 Вчера, 11:47 Новый
                  • 2
                  • 0
                  +2
                  ЭЛЬБРУС 1 и 2, ставили, а вот с 3 было не ах. Времена начались совсем лихие.
        2. Рядовой-К
          Рядовой-К Вчера, 06:22 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: rocket757
          Приходилось работать там лет так ... 40 назад.

          О! И мою маму, в нач. 80-х, туда в командировку отправляли - работала чертёжницей-секретчицей на ДМЗ. Говорит, что её рабочее место там, было в наглухо закрытом помещении зато с кондиционером!
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 10:14 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Там прикомандированых было ..... если не больше, то не намного меньше чем постоянного состава.
            Там целые общежития были молодых специалистов, девчат, женщин молодых, а вокруг "танцы устраивали" молодые лейтенанты и прочий офицерский состав, потому как, местных девиц там было .... ну совсем не айс!
            Думаю, ваша Мама об это могла б рассказать.
            Хорошее время было. Мы были молоды.
            С уважением soldier
        3. hydrox
          hydrox Вчера, 07:58 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Само ты это слово!
          БЭСМ-6 была ВЕЩЬЮ уже тогда, когда IBM/360 ещё только проектировалась, да и убили эту машинку только за то, что очень уж она мешала в проектно-патентных решениях нашей либерде из МЭП и МРТП подкладываться под янкесов в 70-х годах.
          Этим же и Лебедева они убили.
          Поэтому и серия ЕС сдохла, едва родившись.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 10:22 Новый
            • 4
            • 0
            +4
            Мы заменяли БЭСМ на ЭЛЬБРУС.
            Компактнее, производительность выше .... возни с ним было, у у у.
            Кстати, свистело в нем не меньше, система охлаждения была мощная .... но свистулькой его уже не называли.
            1. hydrox
              hydrox Вчера, 10:33 Новый
              • 3
              • 0
              +3
              Мы ставили Эльбрус в Самаре ...
              Убивали автоматы блоков питания:: везде (кроме автомобилистов) они включаются движением ВВЕРХ, а в Эльбрусе они включались движением ВНИЗ
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 10:40 Новый
                • 2
                • 0
                +2
                У нас география работ была больше. В академиях наук, на объектах, на базах, на кораблях ....
                Так шо большую часть службы, а потом на гражданке провел в командировках.
                Жалеть не приходится, страну изъездил вдоль и поперек.
                1. hydrox
                  hydrox Вчера, 10:45 Новый
                  • 1
                  • 0
                  +1
                  Вот как раз в Самаре мы ставили КП от Нудоли (не помню, как тогда она называлась) ...
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 10:51 Новый
                    • 1
                    • 0
                    +1
                    В Самаре не был, по этой теме. У нас каждая группа имела свой перечень объектов и допусков.
                    Потом, насколько помню, было не менее двух ... направлений. ГПТП и "Яхонт", от которых мы и работали. Впрочем, давно было, сейчас всего не вспомнить.
    2. кредо
      кредо 24 июля 2020 14:08 Новый
      • 19
      • 8
      +11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных республик...не учли заказчики политических рисков в этих республиках...надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.

      Как Вы понимаете ошибка была не в том, что эти РЛС были построены в союзных республиках СССР, а в том, что в Конституции СССР была заложена бомба замедленного действия в виде наличия таких республик и их права на выход из состава СССР.
      Что касается "...затратных ошибок..." в будущем, то нам, как простым гражданам России, не известно на каких условиях построены и ныне существуют военные базы в Армении, Абхазии, Киргизии, Сирии и некоторых других странах мира, поэтому о возможных материальных потерях мы можем узнать постфактум, когда вдруг какая-либо принимающая наши базы сторона не захочет их забрать вместе имеющимся там российским имуществом.
      1. U-58
        U-58 24 июля 2020 14:52 Новый
        • 13
        • 3
        +10
        Бомба-то бомбой. Все мы сильны задним умом. Как грится, знать бы, где упадешь, соломки постелил бы..
        Эту " атовную бонбу" можно было обезвредить по меньшей мере 2 раза.
        После ВОВ, когда страна была крепка и едина как никогда и в эпоху развитого социализма , когда концепцию диктатуры пролетариата сменили на общенародное государство и заявили о сформировавшейся новой исторической общности "советский народ".
        Ликвидация "сюзных республик" прошла бы легче, чем нож через масло.
        Но...историю не перепишешь и она пойдет своим путем, по своим , еще не познанным законам..
        1. Рядовой-К
          Рядовой-К Вчера, 06:31 Новый
          • 4
          • 0
          +4
          Цитата: U-58
          можно было обезвредить по меньшей мере 2 раза.

          Один раз - в конце 40-х - нач. 50-х.
          Собственно, есть мнение, что Сталин это и собирался сделать. Но был...
          А вот хрущ, настоящий наследник "революционных идей" (тм) уже сознательно принципиально усилил значимость "союзных республик" - всех, кроме РСФСР, разумеется. И вообще проводил напористую децентрализацию по некоторым важнейшим направлениям.
          После действий хруща вернуть ситуацию удалось лишь частично.
      2. Alexey RA
        Alexey RA 24 июля 2020 15:56 Новый
        • 12
        • 8
        +4
        Цитата: кредо
        Как Вы понимаете ошибка была не в том, что эти РЛС были построены в союзных республиках СССР, а в том, что в Конституции СССР была заложена бомба замедленного действия в виде наличия таких республик и их права на выход из состава СССР.

        За что дружно скажем спасибо дедушке Ленину с его извращённым понятием интернационализма как предоставления преференций малым нациям за счёт русского народа.
        Большинству из тех, кто свергает нынче его памятники, на него молиться надо. Если бы не он, то жили бы они в обычных губерниях с десятком национальных школ на всех, с единым языком и единой историей. И Москва не просила бы вернуться из-за границы ультранационалистов чтобы те за государственные деньги в государственных университетах писали бы отдельную историю народа отдельной республики.
        1. yriuv62
          yriuv62 24 июля 2020 19:45 Новый
          • 10
          • 7
          +3
          Невежество комментаторов на ВО просто зашкаливает! Все на что способны это бездумно повторять враньё своего великого вождя Путина. А мозгов понять, что Ленин не был всесильным самодержцем и богом, не хватает. Ленин действовал в конкретных исторических и политических обстоятельствах и сделал максимум того что тогда можно было сделать, с этим даже Сталин согласился и не возражал. А теперь негодяи, продавшие страну и их подпевалы сваливают с больной головы на здоровую!
          1. Piramidon
            Piramidon Вчера, 16:08 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: yriuv62
            Ленин действовал в конкретных исторических и политических обстоятельствах

            Не буду спорить на счет всего остального, но на счет национальной политики у него был большой прокол. Чем ему не угодили ,Бессарабская, Виленская, Казанская, Киевская, Курляндская, Лифляндская, Таврическая, ... и прочие губернии в статусе губерний (областей)? Нет, же, нужно было разделить Россию по национальным квартирам и дать им право на привилегии и самостийность. В результате имеем то, что имеем.
            даже Сталин согласился и не возражал

            Сталин просто принял то, что принял и мудро не стал мутить воду. Хотя и давил слишком национально-самостийный выпенндреж. Жаль, до Никиты на Украине не добрался и бандеровщину не до конца вычистил.
          2. Pavel57
            Pavel57 Вчера, 19:27 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Ленин мыслил категориями мировой революции. И Сталин так мыслил до какого- то времени, но принципиально поменял точку зрения.
        2. U-58
          U-58 Вчера, 15:25 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Не нужно столь категорично ругать тов. Ленина.
          К моменту создания СССР им была выполнена невыполнимая задача.
          Разве в 1914 году кто- либо в Российской империи мог превидеть и падение монархии и захват власти народом под руководством социал-демократов?
          А вот случилось. Огромная заслуга в этом прмнадлежит Ленину (но не Сталину, Троцкому или Мартову)
          И весь пролетарский мир рукоплескал революционной России.
          Мировая революция и всемирное братсво народов ожидались со дня на день. И "право наций на самоопределение" , реализованное в форме союзных республик, было скорее действом ритуально- показным, чем заделом на некое политическое будущее.
          Повторюсь, все мы (в том числе и я) сильны задним умом..
      3. sevryuk
        sevryuk 24 июля 2020 16:21 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Право было, а закона не было.
      4. Unknown
        Unknown 24 июля 2020 19:22 Новый
        • 6
        • 1
        +5
        бомба это понятно. но вам не кажется, что и уход россии , из союзных республик был странным, скорее похожим на бегство . бросанием русских ,кто там проживал, военных морских баз , и аэродромов, станций рлс ,все возможных полигонов, массу военных городков,.и даже техники . уходить тоже можно по разному. как говорится,, уходя оставайся,, .яркий пример- куба. америкосы не собираются уходить с гуантанамо совсем, и на мнение, что кастро, что нынешнего руководства им на плевать , да и на мировое мнение тоже. национальные интересы.также ведет себя, и британия , и франция, в бывших колониях. а если бы, простите за если, но ельцин, и его ближайшее окружение, при развале союза, грамотно отстаивало интересы россии в бывших республиках. то россия до сих пор имела бы свои базы и в прибалтике а также в закавказье и средней азии. то нынешнх проблем не было бы совсем. но увы . таких людей не было и нет.
        1. MaikCG
          MaikCG 24 июля 2020 21:22 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Ну вот как каждый из штатов начнет реализовывать свое право на суверинитет... вот тогда мы и посмотрим, что случится с их 730 базами за рубежом. Ни Франция, ни Англия, не переживали краха государственности во время деколонизации в 20 веке. Короче говоря весьма слабый пример для примера. Ну и конечно Ельцин с окружением, смешно, с какого вообще перепуга им отстаивать интересы России, если они ее разваливали, сперва СССР, следующей на очереди и РСФСР/Россия собственной персоной. Но он панимаеш устал в процессе, а потом случился нежданчик.
          1. Unknown
            Unknown Вчера, 07:37 Новый
            • 0
            • 0
            0
            британия, до сих пор находится в гибралтаре, и не собирается уходить с северной ирландии. ну а франции, попробуй сказать, о мартинике, гвиане и т.д и даже намекнуть, о корсики, что она ответят? и между прочим, вот эти страны то, прошли деколонизацию, и тресло их правительства , при этом не слабо. и даже под давлением приходилось уходить , то оговаривались мельчайшие детали, не говоря уже о крупных,.да и правителям ихним , не придет в голову разбазарить доставшееся наследство, налево и направо ,потому, что,, государственные интересы,, неприкосновенны .а в сша, не кому реализововать свое право на суверенитет .теб кто бы кричал, чемодан корабль, европа,, большей частью ,была уничтожена ,а малой частью заперта в гетто , вот такая национальная политика цивилизованного мира, это вам не варварская россия, со своей веротерпимостью.
      5. Alibekulu
        Alibekulu Вчера, 09:56 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        Цитата: кредо
        в Конституции СССР была заложена бомба замедленного действия в виде наличия таких республик и их права на выход из состава СССР.
        Вах какой вумныйwink, молодой человекhi
        Какая "бомба замедленного действия" what , если Россия САМА ПЕРВАЯ ПШЛА на выход из состава СССРfool?!
        12 декабря 1991 года, в 13 часов 28 минут, Россия вышла из состава СССР.
        16 декабря 91 года Казахстан объявил независимость.

        Для наглядности..
    3. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 14:10 Новый
      • 4
      • 7
      -3
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных

      Ну так ведь строили при СССР. Кто же тогда знал, что так всё повернётся
      надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.

      Ну Россия точно не развалится на регионы
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets 24 июля 2020 14:15 Новый
        • 13
        • 21
        -8
        Цитата: Липчанин
        Ну Россия точно не развалится на регионы

        В свете последних событий, уверенности в этом у меня становится все меньше и меньше.
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 14:18 Новый
          • 14
          • 6
          +8
          Цитата: aleksejkabanets
          В свете последних событий, уверенности в этом у меня становится все меньше и меньше.

          Каких таких событий? belay
          Я про отделении Липецкой области от РФ вообще не слышал
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets 24 июля 2020 14:25 Новый
            • 13
            • 27
            -14
            Цитата: Липчанин
            Каких таких событий?

            Оглянитесь вокруг. Россия все больше и больше утрачивает общее экономическое пространство.
            1. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 14:32 Новый
              • 19
              • 9
              +10
              Цитата: aleksejkabanets
              Цитата: Липчанин
              Каких таких событий?

              Оглянитесь вокруг. Россия все больше и больше утрачивает общее экономическое пространство.

              Оглянулся. Ничего такого не увидел request
              Вы мне лучше скажите, где у нас лозунги об отделении различных регионов от РФ?
            2. barin
              barin 24 июля 2020 15:49 Новый
              • 12
              • 6
              +6
              Цитата: aleksejkabanets
              Оглянитесь вокруг. Россия все больше и больше утрачивает общее экономическое пространство

              Простите, вы как будто в параллельной реальности существуете.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets 24 июля 2020 16:22 Новый
                • 13
                • 6
                +7
                Цитата: barin
                Простите, вы как будто в параллельной реальности существуете.

                Скажите куда идет лес кругляк с Иркутской области, например? Правильно сразу в Китай. Метал, с амурстали, до недавнего времени шел в Японию, если я не ошибаюсь, зерно с Кубани, остается на Кубани и идет в Турцию, рыбу Дальнему Востоку выгодней продать в ту же Японию, например. Газпром предпочитает продать газ за границу, а не газифицировать свои регионы и т.д. Своих заводов остается все меньше и меньше. У нас , например, закрыли в этом году старейший на Кубани сахарный завод. Поинтересуйтесь, какая часть налогов остается в регионах. Со слов главы региона в Совете Федераций, налогов с Саяно-Шушенская ГЭС, например, остается в регионе столько же, как с небольшого пивзавода. А весь регион завязан на торговлю с Китаем. Я ни в коем случае не призываю никого к отделению, более того считаю, что это преступно, но скажите разве такая позиция Москвы, по отношению к регионам правильна? Почему нельзя строить предприятия в России, а надо вывозить сырье за рубеж.
                1. Леков Л
                  Леков Л Вчера, 00:14 Новый
                  • 5
                  • 3
                  +2
                  если я не ошибаюсь, зерно с Кубани, остается на Кубани и идет в Турцию,

                  Ошибаетесь... я сам на Кубани живу- по крайней мере не правда в Ваших словах, сначала в "закрома родины", а только потом куда выгоднее, и чаще не в Турцию.
                  рыбу Дальнему Востоку выгодней продать в ту же Японию, например.

                  Это нехорошо, согласен, Но Вам уже веры нет *(см. первый пункт) и у нас на Кубани дальневосточной рыбы все больше, правда для меня немного дороговато.
                  Газпром предпочитает продать газ за границу, а не газифицировать свои регионы и т.д.

                  Где данные? или прокукарекать и в кусты?
                  Сам занимался газификацией несколько лет назад, те кто там ло сих пор работают говорят, что дело продвигается, им я верю, Вас не знаю...
                  Своих заводов остается все меньше и меньше. У нас , например, закрыли в этом году старейший на Кубани сахарный завод.

                  У Вас это где? В Гирее?, Его давно надо было на реконструкцию ставить. Там одна труба дымовая возле заводоуправления сама себе памятник дореволюционный..
                  Без иронии hi ПАМЯТНИК!
                  И причем вообще Москва? Почему она виновата?
                  Я, как главный инженер (счас это местами технический директор называется) два не самых маленьких предприятия восстановил из руин после "красных директоров" и еще одно заново с нуля построил (чем очень горжусь!),
                  Не надо сырье за границу, это вчерашний день, может Вы просто не заметили - оглянитесь, страна по сравнению с 2000м не шагнула - рванула.
                  stop
                  Да, чтоб не было инсинуаций про себя - попал под "пенсионку", перенес три операции, безработный, накоплений нет, но ныть не буду, не дождетесь.
                  С уважением, кто понимает..
                  Работать надо, братья!!!
                  1. aleksejkabanets
                    aleksejkabanets Вчера, 09:42 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    Цитата: Леков Л
                    Где данные? или прокукарекать и в кусты?
                    Сам занимался газификацией несколько лет назад, те кто там ло сих пор работают говорят, что дело продвигается, им я верю, Вас не знаю...

                    Во первых, кукарекают петухи и Вы вместе с ними, следите за выражениями. Во вторых мы в своем поселке газ провести уже лет 15 не можем и сегодня глава опять говорит, что видимо не раньше, чем через 5 лет. Станица Чамлыкская , более половины домов не газифицированы, Вознесенская то же, Владимировская то же самое, в поселках и хуторах по меньше, типа Соколихин, Новолабинский и т.д. газа нет и не предвидеться, хотя труба в 3-х километрах. Денег не выделяют. В г. Лабинск не все дома газифицированы.
                    Цитата: Леков Л
                    У Вас это где? В Гирее?, Его давно надо было на реконструкцию ставить. Там одна труба дымовая возле заводоуправления сама себе памятник дореволюционный..

                    Нет Лабинск, уже первую линию на метал вывезли. За Гирей ничего не знаю.
                    Цитата: Леков Л
                    Ошибаетесь... я сам на Кубани живу- по крайней мере не правда в Ваших словах, сначала в "закрома родины", а только потом куда выгоднее, и чаще не в Турцию.

                    "Закромов Родины", давно уже нет, элеваторы давно уже частные, либо аоо с мутными интересантами, если Вы не в курсе. Зерно сушится и отправляется за рубеж, потому, что там дороже, потому, что стадо у меня в поселке, 10 лет назад было более 100 голов, а сейчас меньше 20-ти голов. Сегодня коров в РФ порядка, 8 млн. голов, а в 1990 г. было порядка 40 млн. голов. Стало менее 1 коровы на 10 человек, т. е. меньше чем в войну. Кого кормить зерном? По свиньям, после АЧС, держать в личном подворье нельзя. Баранов в поселке, порядка 10 шт., пасти негде. Как там Вы пишете "рванула"? Вопрос куда?

                    Цитата: Леков Л
                    Я, как главный инженер (счас это местами технический директор называется) два не самых маленьких предприятия восстановил из руин после "красных директоров" и еще одно заново с нуля построил (чем очень горжусь!),
                    Не надо сырье за границу, это вчерашний день, может Вы просто не заметили - оглянитесь, страна по сравнению с 2000м не шагнула - рванула.

                    Я молодость провел в г. Армавир. С 1990 г Электротехнический завод, где я работал, (порядка 4 тыс. человек) закрыт, Армалит, столько же рабочих закрыт, ЗИМ, уникальные испытательные машины делал, сократился на 90%, если уже не закрыли и т. д. Что Вы там восстанавливали после "красных директоров"? Нет крупных предприятий в Армавире, кроме может быть завода газовой аппаратуры. Кондитерские цеха не в счет.
                    Цитата: Леков Л
                    И причем вообще Москва? Почему она виновата?

                    Царь хороший, бояре плохие? В школе учиться лучше надо было.
                    Цитата: Леков Л
                    Работать надо, братья!!!

                    Кем работать? Охранником? Продавцом? Мастером ногтевого сервиса? Производственные специальности в моем регионе практически не нужны.
                    1. Леков Л
                      Леков Л Вчера, 21:51 Новый
                      • 1
                      • 1
                      0
                      Извините не сразу ответил.
                      По пунктам не буду, говорить с субъектом, у которого "стакан всегда наполовину пуст" особого смысла не вижу. Ему, субъекту проще всех во всем обвинять, нежели нагнуться и набрать жердилы, чтоб потом своей же самогонкой его наполнить.
                      Хочу только принести свои извинения Вашей ранимой душе, которая сама себя почему-то петухом считает.
                      Заметьте не я это предложил, употребил устойчивое с 19 века русское выражение, а Вы так болезненно соотнесли его с альтернативно одаренными сидельцами.
                      Ваше право или опыт кого то из знакомых- не знаю.
                      А вот обзываться нехорошо, все же земляки, не дай бог встретимся, не хотелось бы ругаться.
                      Работать в моем возрасте уже и в охране в радость - до пенсии дотянуть. Со своими принципами и образованием мне с нынешними хозяевами тяжело общаться, пока их петух не клюнет (с-тоже идиома wink ), а когда клюнет опять виноват - шибко умный.
                      Но вот ныть не приучен, и нытики раздражают и бесят.
                      Я вот счас ремонтом балкона занялся вместо брюзжания на весь свет, может и Вам что-то подобное поможет.
                      Засим прощайте, ежели что интересует пишите в "личку", сайт позволяет.
                      Честь имею soldier
                  2. Rzzz
                    Rzzz Вчера, 15:09 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    Цитата: Леков Л
                    Не надо сырье за границу, это вчерашний день, может Вы просто не заметили -

                    Мне так например сложно не заметить. По работе вижу, что идёт за границу из южных портов России. Не рассматривая нефтяные перевозки, там всё понятно. Чисто по генгрузам: зерно всех видов, семечка, прочая сельхозпродукция, жмыхи итд. Уголь, сера. Металлолом. Чугун в чушках. Металлопрокат черный и цветной. Удобрения и минеральное сырьё типа мочевины. Крайне редко - пиленное дерево (брус, доска).
                    И всё, вобщем-то. Гордится особо нечем. Товары с минимальной добавочной стоимостью. Готовой продукции нет от слова совсем.
              2. tolmachiev51
                tolmachiev51 Вчера, 03:53 Новый
                • 1
                • 2
                -1
                какая параллельность ,тем более реальность - за "версту " укропией пахнет!!!
            3. Собеседник
              Собеседник 24 июля 2020 21:41 Новый
              • 5
              • 5
              0
              Россия все больше и больше утрачивает общее экономическое пространство.


              АААА. У него опять кризис.
              Выключайте комп. И кризис закончиться. О Б Е Щ А Ю.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets 24 июля 2020 23:08 Новый
                • 6
                • 4
                +2
                Цитата: Собеседник
                АААА. У него опять кризис.
                Выключайте комп. И кризис закончиться. О Б Е Щ А Ю.

                Прятать голову в песок долго не получится.
    4. Starover_Z
      Starover_Z 24 июля 2020 14:23 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных республик...не учли заказчики политических рисков в этих республиках...надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.

      Да и не только это. А сколько копий мы тут ломаем о странах бывшего соцлагеря ? Тогда это было просто жизненно необходимо отодвинуть от наших непосредственных границ страны западной ориентации после войны, когда наша страна, вся европейская часть стояла в руинах. А Запад уже тогда точил на нас зубы.
      Не отодвинь от нас дальше, не привяжи к себе некоторых европейцев, одни против всего Запада и уже вместе с США мы не долго бы выдержали, увы.
      Ведь к полному паритету с Западом СССР пришёл к середине 70-х годов, тогда и начали заключать договора об ограничениях вооружений. А станции СПРН просто необходимо было отодвигать от своих границ ввиду их ТТХ и возможностей.
    5. красноярск
      красноярск 24 июля 2020 14:48 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сколько ресурсов было вложено в строительство РЛС на территориях бывших союзных республик...не учли заказчики политических рисков в этих республиках...надеюсь в будущем таких затратных ошибок больше не будет.

      Когда строились эти станции кто мог подумать, что Союза не станет?
      Тем более, что строили технари, а не политики. Политики только разрушают.
      1. NordUral
        NordUral 24 июля 2020 15:14 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Технари строили там, где указали политики из ЦК и Политбюро.
        1. красноярск
          красноярск 24 июля 2020 19:24 Новый
          • 4
          • 1
          +3
          Цитата: NordUral
          Технари строили там, где указали политики из ЦК и Политбюро.

          Не порите чушь. Не делайте из ЦК и-д-и-о-тов. ЦК лишь одобрило выбор места строительства, которое им указали военные-технари.
          1. NordUral
            NordUral 24 июля 2020 21:08 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Именно ! Только могли угробить Союз.
    6. NordUral
      NordUral 24 июля 2020 15:12 Новый
      • 3
      • 5
      -2
      Если бы только это не учли! Сколько предприятий осталось за кордоном, а сами на бобах сидим теперь.
    7. котик-русич
      котик-русич 24 июля 2020 22:19 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Алексей, как пример Британия - база Акротири и Декелия (254 квадратных км) образуют ЗАМОРСКУЮ ТЕРИОРИЮ Великобритании - Британия "ушла", но "осталась". Произошло это в 1960г - у СССР было время изучить данный пример.
    8. da Vinci
      da Vinci Вчера, 15:14 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Ну ресурсы были-то всесоюзные, но сейчас - все правильно. Жалко только Байконур.
    9. ver_
      ver_ Сегодня, 03:45 Новый
      • 0
      • 0
      0
      ...и не надейтесь - вся история человечества - бег по граблям...
  2. Invoce
    Invoce 24 июля 2020 13:57 Новый
    • 16
    • 2
    +14
    Казахи пытаются усидеть на 3х стульях, получая преференции от Китая, США и России. При этом во всю прогибаясь перед США. Как только Казахстан поступает не правильно, по мнению амерофф, тут же возникают проблемы со счетами компаний принадлежащих гражданам Казахстана, и отец всех казахов Нурсултан летит в штаты с дружеским частным визитом, проблема решается, Решения Казахстана корректируются!... Еще от Байконура скоро Россия откажется!
    Мои знакомые - выехавшие из Казахстана в Россию на ПМЖ и получившие российское гражданство этому не удивляются. Говорят менталитет такой, Казахи!
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 14:15 Новый
      • 13
      • 4
      +9
      Цитата: Invoce
      Говорят менталитет такой, Казахи!

      Рассказывал знакомый с которым я работал. Он беженец из Казахстана.
      Спросил я его почему он уехал оттуда. Вот он и рассказал.
      Было их три друга, два русских, один казах.
      Дружили можно сказать с пелёнок.
      Друг за друга в огонь и воду.
      И вот однажды казах заявил им, вот выгоним всех русских и тогда заживём.
      В этот день он и принял решение уехать
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets 24 июля 2020 14:18 Новый
        • 13
        • 2
        +11
        Цитата: Липчанин
        И вот однажды Казах заявил им, вот выгоним всех Русских и тогда заживём.

        Вы не заметили, что так происходит практически на всем постсоветском пространстве?
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 14:21 Новый
          • 8
          • 0
          +8
          Цитата: aleksejkabanets
          Вы не заметили, что так происходит практически на всем постсоветском пространстве?

          Давно заметил.
          Я живу с женщиной, она уехала из Киргизии. Русская
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 01:50 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Вам, наверное, повезло. А так, по моим наблюдением, значительная часть русских, приехавших из Киргизии, почему-то невыгодно отличается от русских, приехавших из других стран Средней Азии и из Казахстана. Пьющих, с маргинальными наклонностями людей среди них больше. Даже не знаю, чем это объяснить. Хотя, кстати, и сами киргизы в этом отношении тоже отличаются от других народов Центральной Азии.
      2. Комментарий был удален.
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 15:01 Новый
          • 6
          • 1
          +5
          Цитата: АлександрI
          Квартиру продать не смог, т.к. местные сказали зачем покупать если и так все оставишь, а контейнер с барахлом разграбили прямо на станции отправления.

          Мой знакомый успел и продать квартиру и вещи вывезти. Это было где то году 2000.
          У нас есть в городе район, там много беженцев из Казахстана поселилось
          Такие вещи рассказывали, волосы дыбом...
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 01:53 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            Я общался с выходцами из Казахстана, они никаких ужасов не рассказывали, говорили об экономических причинах отъезда и о невозможности карьерного роста ввиду преимуществ для казахов.
    2. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 14:20 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Invoce
      и отец всех казахов Нурсултан летит в штаты

      Так весь казахский бюджет там
      1. АлександрI
        АлександрI 24 июля 2020 15:07 Новый
        • 0
        • 0
        0
        А бюджет страны это все таки личные средства, как не подсуетиться
  3. Тень041
    Тень041 24 июля 2020 13:58 Новый
    • 11
    • 0
    +11
    Это правильно. Такие РЛС РФ нужно иметь на собственной территории,чтобы не зависеть от капризов больных русофобией незалежных царьков,из республик бывшего союза
  4. Бережливый
    Бережливый 24 июля 2020 14:26 Новый
    • 3
    • 7
    -4
    Нужно было именно Воронеж строить на месте этой станции, и сотни километров расстояния это тоже территория, которую России необходимо держать под контролем. А , раз нашей станции там больше нету, то теперь там вовсю развернутся китайцы, а мы со временем пожалеем об уходе оттуда.
    1. Липчанин
      Липчанин 24 июля 2020 14:38 Новый
      • 4
      • 3
      +1
      Цитата: Бережливый
      Нужно было именно Воронеж строить на месте этой станции,

      Ну во первых наших хотедлк мало. Казахи могли и не разрешить.
      Во вторых, вы знаете сколько стоит там аренда земли?
      В третьих, нас могли в любой момент просто попросить уйти оттуда
      Ну ещё есть и 4 и в 5 и т.д.
      , то теперь там вовсю развернутся китайцы,

      Что они там будут делать? Там голая степь
      а мы со временем пожалеем об уходе оттуда.

      Так мы практически давно ушли.
      Кроме "Байконура" там похоже и ничего существенного не осталось
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee 24 июля 2020 15:11 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: Липчанин
        Кроме "Байконура"

        За 115 млн $ в год....До 2050 года договор аренды.
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 15:21 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Цитата: Uncle Lee
          За 115 млн $ в год....До 2050 года договор аренды.

          Поэтому и строят "Восточный"
          Вроде как Кержаков, вроде фамилией не ошибся, писал в своих мемуарах как ебн в бане по пьяне подписал кабальный договор об аренде.
          Как то в сети нашёл фото с "Байконура"
          Ужас и шок. Разграблено и разрушено практически ВСЁ.
          В "Одноклассниках" как то случайно разговорился с женщиной которая живёт в Ленинске. Это городок такой на "Байконуре"
          Оказывается того города уже практически нет. Казахи разграбили и разрушили.
          Пришлось рядом строить другой. Там и живут
          При мне Ленинск был окружён колючкой и казахами там и не пахло
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee 24 июля 2020 15:25 Новый
            • 2
            • 0
            +2
            И до 2050 года не дотянут.
            1. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 15:29 Новый
              • 3
              • 2
              +1
              Цитата: Uncle Lee
              И до 2050 года не дотянут.

              Вполне возможно. Платить такие деньги за устаревшую матчасть, накладно
      2. Комментарий был удален.
      3. An64
        An64 24 июля 2020 15:22 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Кроме "Байконура" там похоже и ничего существенного не осталось

        Полигон Сары-Шаган, где мы испытываем ракеты ПРО и иногда по нему стреляем с Капяра...
        1. Липчанин
          Липчанин 24 июля 2020 15:25 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Цитата: An64
          Полигон Сары-Шаган, где мы испытываем ракеты ПРО и иногда по нему стреляем с Капяра...

          Я точно не знаю, что там ещё осталось.
          В Советское время там каких только полигонов небыло...
          Да наверное и от этого откажемся
          1. An64
            An64 24 июля 2020 15:38 Новый
            • 0
            • 4
            -4
            Цитата: Липчанин
            Я точно не знаю, что там ещё осталось.

            Странно, а зачем вы тогда пишите комментарии на портале "Военное обозрение", если в этом не разбираетесь?
            Почитайте интернет хотя бы...:
            НОВАЯ ТЕХНИКА ВС РФ2 ИЮЛ 2019, 05:01Обновлено 2 июл 2019, 05:11
            ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
            В Минобороны сообщили, что новая противоракета поразила условную цель с заданной точностью

            https://tass.ru/armiya-i-opk/6619130
            1. Липчанин
              Липчанин 24 июля 2020 15:49 Новый
              • 8
              • 2
              +6
              Цитата: An64
              Странно, а зачем вы тогда пишите комментарии на портале "Военное обозрение", если в этом не разбираетесь?

              Потому что мне на этом портале инересно и поучительно.
              Узнаю много нового
              Разбираться вовсех вопросах сайта просто НЕВОЗМОЖНО
              Почитайте интернет хотя бы...:

              Я чтаю только то, что мне интересно.
              Может быть заметили, если я в чём то не уверен, то так и говорю.
              Мне рассказывают, я получаю информацию.
              Теперь и про полигон знаю
              1. An64
                An64 24 июля 2020 15:50 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Липчанин
                Потому что мне на этом портале инересно и поучительно.
                Узнаю много нового


    2. _Сергей_
      _Сергей_ 24 июля 2020 15:29 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Воронеж стоит в Барнауле.
  5. Ros 56
    Ros 56 24 июля 2020 14:28 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    Приятно, что твой город хоть чем-то родине послужит, раз остальное угробили.
  6. Оператор
    Оператор 24 июля 2020 14:56 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Закрыли древнюю как говно мамонта РЛС и вывезут цветмет (чтобы дикие казахи не растащили) - а сколько шуму вокруг laughing
    1. An64
      An64 24 июля 2020 15:24 Новый
      • 4
      • 2
      +2
      и вывезут цветмет (чтобы дикие казахи не растащили)

      Не закрыли и не вывезут. По соглашению РЛС - казахская, наши там её арендовали. Все останется казахам, а уж они будут решать закрывать ее или дальше эксплуатировать своими расчетами.
      1. Доктор Зорге
        Доктор Зорге 24 июля 2020 17:55 Новый
        • 0
        • 2
        -2
        Однозначно казахи передадут её для пользования амерам.
        1. Вадим237
          Вадим237 24 июля 2020 22:27 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Амерам это старьё нахрен сдалось.
      2. Rusticolus
        Rusticolus Вчера, 03:10 Новый
        • 0
        • 0
        0
        По какому соглашению？Земля под рлс казахская а сама рлс советская. А кто правоприемник ссср？Понятно что просрут как и все остальное. Лучшеб мне отдали, я бы нашел как применить. Это только у татупедов мозг отсутствует.
  7. seregin-s1
    seregin-s1 24 июля 2020 15:17 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Честно служила и отслужила. Аве РЛС "Балхаш"!
  8. iouris
    iouris 24 июля 2020 15:19 Новый
    • 2
    • 5
    -3
    "Уходим..." А началось это "движение" с Афганистана. Времени 5 минут. Успеем добежать до...?
  9. Старый26
    Старый26 24 июля 2020 15:46 Новый
    • 5
    • 2
    +3
    Блин! Да исправьте заголовок заметки. НЕТ такой РЛС "Балхаш", Есть радиолокационный узел "Балхаш" am
  10. Имперец-Технократ
    Имперец-Технократ 24 июля 2020 17:46 Новый
    • 1
    • 2
    -1
    При этом уточняется, что Россия и далее будет выполнять свои обязательства и продолжит снабжать Казахстан информацией о пусках баллистических и крылатых ракет.

    -Алло, это Казахстан?
    -Да
    -Сообщаю, что по вам летят ядерные МБР
    -Ну спасибо за информацию :D
  11. Доктор Зорге
    Доктор Зорге 24 июля 2020 17:54 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Назовут Нурсултаном и передадут американцам. От Нусултана не заржавеет.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 24 июля 2020 18:51 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Грустно ,а кого то жизнь прошла на этой станции.А теперь перезд в неизведаное.Грустно. belay
  13. Старый26
    Старый26 24 июля 2020 19:31 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Доктор Зорге
    Однозначно казахи передадут её для пользования амерам.

    Эту древность? А зачем она американца нужна? Тем более, что она развернута в направлении Китая-Японии, а значит и самих США?
  14. borys
    borys 24 июля 2020 21:03 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    К сведению некоторых ярых патриотов. Наибольшая поддержка
    Союза на мартовском референдуме 1991 года была именно в
    среднеазиатских республиках - до 99%. Тот же самый Назарбаев
    ни в малейшей степени не был заинтересован в развале Союза.
    Это почти полностью вина кремлевских. Дальше пошло как пошло.
  15. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 24 июля 2020 21:42 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Спасибо большое Казахстану, за то что помогал нам, в деле обеспечения нашей безопасности.
    1. iouris
      iouris 24 июля 2020 22:06 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Поэтиззаугла
      за то что помогал нам

      Казахстан "не помогал нам". Казахстан - это "мы".
  16. Афотин
    Афотин Вчера, 05:45 Новый
    • 0
    • 2
    -2
    Хорошая новость. Казахи в последнее время несколько охамели и что то держать на их территории стало накладно.
  17. Старый26
    Старый26 Вчера, 13:14 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: rocket757
    Там прикомандированых было ..... если не больше, то не намного меньше чем постоянного состава.

    Так это везде так было. Особенно перед сдачей изделия. Работали не обращая внимания на время. В зале, за стойками машин побросали несколько матрацев и спали, не уходя с рабочего места. И руководство ценило это.

    Цитата: tralflot1832
    Грустно ,а кого то жизнь прошла на этой станции.А теперь перезд в неизведаное.Грустно. belay

    У моего товарища отец там служил с середины 60-х, да и сам Сашка заканчивал там среднюю школу (им. Дорохова), а после училища еще и послужил там же. Но потом... Когда я по просьбе его отца скачал фотографии Приозерска, и некоторых площадок - убеленный сединами человек чуть ли не плакал, видя руины того, на чем в свое время служил