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В Польше: Варшавская битва с большевиками имела важное значение для человечества

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Варшавская битва 1920 года является одним из ключевых эпизодов Советско-польской войны, которую поляки называют «польско-большевистской». Это была крупнейшая война из серии локальных конфликтов, которые начались после окончания Первой мировой войны и распада четырех империй – Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской.


Этой войне и Варшавской битве посвящен интерактивный проект bitwa1920.gov.pl., который был создан совместно Polskie Radio и Niepodległą.

Проект рассказывает о советско-польской войне с точки зрения, официально принятой сегодня Варшавой. В частности, там говорится о том, что после победы над внутренними противниками к началу 1920-х годов большевики сосредоточились на Польше.

Советские войска силами двух фронтов ударили из Украины и Белоруссии в направлении Варшавы. Наступление пошло настолько успешно, что, по словам польских историков, Ленин решил взять польскую столицу силами одного лишь Западного фронта, после чего ударить по Берлину. В задачу Юго-Западного фронта входил захват Львова с последующим выходом на Будапешт и Вену.

Оккупировав Польшу, как считают польские исследователи, Красная Армия должна была сделать ее еще одной советской республикой. Для этого уже был сформирован марионеточный Временный революционный комитет Польши (Польревком), куда вошли польские большевики.

Собственно, наличие не слишком миролюбивых планов у Советского правительства косвенно подтверждают слова маршала Тухачевского:

Дорога к мировому пожарищу ведет через труп Белой Польши. Мы принесем счастье и мир трудящимся на наших штыках. На Запад!

С другой стороны, вполне возможно, что стремления Красной Армии ограничивались освобождением Западной Украины и Западной Белоруссии, территорию которых Польша ненароком «прихватила» после получения независимости. Как бы то ни было, но сокрушительный разгром поляками советских войск не дал осуществиться этим планам.

Британский дипломат Эдгар Винсент д’Абернон, занимавший в то время пост председателя Межсоюзнической миссии в Польшу, считал Варшавскую битву одним из главных событий мировой истории:

Если бы битва под Варшавой закончилась победой большевиков, в истории Европы произошел бы поворотный момент, поскольку нет ни малейшего сомнения в том, что с падением Варшавы Центральная Европа была бы открыта для коммунистической пропаганды и советского вторжения.

Конечно, взгляды советского военно-политического руководства были очень далеки от пацифистских, но в то время ни одна из стран Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, не отличалась миролюбием. После распада четырех империй на этой огромной территории от полярного круга до Средиземного моря образовался вакуум, в котором каждый народ любой ценой старался реализовать свои национальные интересы, не считаясь при этом с интересами соседей.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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76 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 16:26 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    если бы не тухачевский ,чуть позже подтянув резервы и тылы задавили бы как нечего делать просто как всегда хотели на ура почти блиц
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 16:45 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Если бы не помощь французов разбили бы Пилсудского точно...как всегда французы свинью подсунули Красной Армии.

      Фактическим командующим польской армии стал французский генерал Вейган, глава англо-французской военной миссии в Варшаве. Несколько сотен французских офицеров с большим опытом мировой войны стали советниками в польской армии,

      https://topwar.ru/82483-sovetsko-polskaya-voyna-1920-goda.html
      1. svp67
        svp67 24 июля 2020 16:49 Новый
        • 9
        • 2
        +7
        Цитата: Ryaruav
        если бы не тухачевский

        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Если бы не помощь французов

        Если бы...слабый довод
        1. Перейра
          Перейра 24 июля 2020 16:57 Новый
          • 12
          • 6
          +6
          Причина поражения не военная, а идеологическая.
          Тухачевский рвался вперёд ещё и потому, что идеологи ждали рабочего коммунистического восстания в польских городах. А раз так, чего тянуть - наступать надо.
          А ждали из-за неправильно трактуемой фразы из "Манифеста Коммунистической партии" - "У пролетария нет отечества". А оно, как оказалось, есть.
          Кстати, такого же восстания в июне 1941-го комиссары ждали и от немецких рабочих.
          1. Васян1971
            Васян1971 24 июля 2020 19:33 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Перейра
            Кстати, такого же восстания в июне 1941-го комиссары ждали и от немецких рабочих.

            Да и Гитлер тоже рассчитывал на подобное, но против Сталина. И тоже просчитался...
            1. Перейра
              Перейра 24 июля 2020 19:39 Новый
              • 3
              • 7
              -4
              Профессиональные идеологи это отбросы цивилизации.
              И не важно, какие значки они носят на лацканах лапсердаков - со свастикой, с серпом и молотом, три(привет, Настенька)уем или со скрепами.
              Все они по определению лжецы.
        2. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА 24 июля 2020 17:00 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Если бы...слабый довод

          Какая статья такой и довод...Разгром Тухачевского в Польше изучен вдоль и поперек...информации и документов достаточно чтобы изучить этот виток истории.
          в 1920 г. Шарль де Голль, которому исполнилось 30 лет, в чине майора участвовал (на польской стороне, как член французской военной миссии) в советско-польской войне, где войсками РККА командовал 27-летний командарм Михаил Тухачевский

          Интересна судьба этих людей в этой кампании.
          https://pikabu.ru/story/peripetii_sudbyi_de_goll_i_tukhachevskiy_5058734
          1. Теренин
            Теренин 24 июля 2020 20:04 Новый
            • 5
            • 0
            +5
            после окончания Первой мировой войны и распада четырех империй – Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской.
            А, Российская то империя, де факто восстановилась. Остальные нет.
    2. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 17:00 Новый
      • 4
      • 6
      -2
      ну да, ну да...если бы не Тухачевский, если бы не французы, если бы не тиф, если бы не радиоперехват, если бы не ещё что-нибудь...то Варшаву, конечно, взяли бы.
      Обилие этих "бы" только смущает.
      1. Лопатов
        Лопатов 24 июля 2020 17:53 Новый
        • 8
        • 3
        +5
        Но в конце концов взяли, не так ли?
        И незаконно отобранные у соседей земли вернули.
        Такие дела...
        Как там у Бисмарка? "Русские всегда приходят за своими деньгами"
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 21:09 Новый
          • 2
          • 5
          -3
          Цитата: Лопатов
          Как там у Бисмарка? "Русские всегда приходят за своими деньгами"


          нет такого у Бисмарка, товарищ Лопатов.
          Бедный канцлер, сколькими фейковыми цитатами его имя порочат. Беда.
          1. Лопатов
            Лопатов 24 июля 2020 21:40 Новый
            • 4
            • 2
            +2
            Цитата: Д-р Франкенштуцер
            нет такого у Бисмарка, товарищ Лопатов

            Это пока только Ваше бездоказательное утверждение.

            А советские войска в Варшаве и возврат территорий Литвы, Белоруссии и Украины- железобетонный факт.
            1. Liam
              Liam 24 июля 2020 21:54 Новый
              • 3
              • 1
              +2
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Д-р Франкенштуцер
              нет такого у Бисмарка, товарищ Лопатов

              Это пока только Ваше бездоказательное утверждение

              ЛОПАТОВ,Вы по незнанию пытаетесь использовать демагогический прием,который образованным людям известен как Argumentum ad ignorantiam.В Вашем неуклюжем исполнении-выглядит забавно.
              ПыСы.Эта цитата-фейк которым пользуются необразованные люди.
              1. Лопатов
                Лопатов Вчера, 09:37 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Liam
                ЛОПАТОВ,Вы по незнанию пытаетесь использовать демагогический прием,который образованным людям известен как Argumentum ad ignorantiam.В Вашем неуклюжем исполнении-выглядит забавно.
                ПыСы.Эта цитата-фейк которым пользуются необразованные люди.

                Вы можете чем-то подтвердить свои слова?
                Или "джентльменам верят на слово....и тут мне карта и пошла..." (с)

                Пока от Вас тоже одни голословные утверждения.
            2. Д-р Франкенштуцер
              Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 23:20 Новый
              • 1
              • 5
              -4
              Это пока только Ваше бездоказательное утверждение.

              Феерично. Так приведите источник, и тогда покончим со злостными наветами на русофила Бисмарка. Только пожалуйста, не надо в качестве доказательства фото билборда с московской улицы - фокус-группа министерства культуры явно не в курсе, кто таков был Бисмарк вообще. Образ седоусого старца в пикельхаубе, говорящего лестные вещи в адрес России - ах! это так романтично и духоподъемно)
              1. Лопатов
                Лопатов Вчера, 09:36 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Д-р Франкенштуцер
                Феерично. Так приведите источник

                Это Вы утверждаете, что "нет такого у Бисмарка"
                Почему я должен искать подтверждение Вашим аргументам?
                Потрудитесь сделать это сами
                1. советник 2 уровня
                  советник 2 уровня Вчера, 10:05 Новый
                  • 0
                  • 2
                  -2
                  Софистикой занимаетесь, Лопатов-как можно найти то, чего нет? Пустоту Вам показать? Ну представьте, что Вам ее показали..
                  А вот если есть, как раз найти легко-просто текст выступления, выдержка из книги, трудов и т.д.
                  Я еще в прошлом году искал и не нашел подтверждения этих "разрекламированных" цитат..
                  1. Лопатов
                    Лопатов Вчера, 10:06 Новый
                    • 1
                    • 1
                    0
                    Цитата: советник 2 уровня
                    Софистикой занимаетесь,

                    Нет
                    Есть утверждение, его следует подтвердить фактами. А не пытаться отправить оппонента самому их искать.
    3. Морской Кот
      Морской Кот 24 июля 2020 19:08 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      "Если б, да кабы росли во рту грибы, то был бы то не рот, а целый огород." (Русская народная пословица).
    4. Наган
      Наган Вчера, 00:39 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Цитата: Ryaruav
      если бы не тухачевский ,чуть позже подтянув резервы и тылы задавили бы как нечего делать просто как всегда хотели на ура почти блиц

      Тухачевский про...л мировую революцию, как минимум европейскую. И может это к лучшему. Потому что, если б все прошло по плану, то центром СССР была бы не Москва, а либо Берлин, либо Париж, и государственным языком стал бы скорее всего немецкий. А Россия, соответственно, была бы в этом СССР медвежьим углом.
  2. tihonmarine
    tihonmarine 24 июля 2020 16:28 Новый
    • 0
    • 3
    -3
    поскольку нет ни малейшего сомнения в том, что с падением Варшавы Центральная Европа была бы открыта для коммунистической пропаганды и советского вторжения.
    Сомнений конечно нет. И тоже мало сомнений, что Гитлер тогда напал бы на Польшу.
    1. svp67
      svp67 24 июля 2020 16:50 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: tihonmarine
      И тоже мало сомнений, что Гитлер тогда напал бы на Польшу

      Так и представляю отставного "фельдфебеля", решившего самолично напасть на Польшу...
      Вы года не попутали?
      1. tihonmarine
        tihonmarine 24 июля 2020 17:01 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Цитата: svp67
        Вы года не попутали?

        А что путать, если бы заняли Варшаву и Польшу, то она стала бы частью СССР. Так что в 1939 году Гитлер уже не мог бы напасть на Польшу. Если Эдгар Винсент д’Абернон может говорить "если бы да кабы", то и я говорю также.
        1. svp67
          svp67 24 июля 2020 17:05 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Так что в 1939 году Гитлер уже не мог бы напасть на Польшу.

          В этом случае и Германия, с большой вероятностью была бы социалистической и союзной СССР
          1. tihonmarine
            tihonmarine 24 июля 2020 17:07 Новый
            • 1
            • 1
            0
            Цитата: svp67
            В этом случае и Германия, с большой вероятностью была бы социалистической и союзной СССР

            Было бы неплохо, но карта легла не на нашу сторону.
            1. svp67
              svp67 24 июля 2020 17:09 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: tihonmarine
              Было бы неплохо, но карта легла не на нашу сторону.

              Военное счастье изменчиво
              1. Лопатов
                Лопатов 24 июля 2020 17:54 Новый
                • 5
                • 1
                +4
                Цитата: svp67
                Военное счастье изменчиво

                Здесь не "военное счастье", а воинствующая некомпетентность.
                1. svp67
                  svp67 24 июля 2020 18:31 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Цитата: Лопатов
                  Здесь не "военное счастье", а воинствующая некомпетентность.

                  Там ее обе стороны проявляли, но в этот раз счастье было на стороне поляков
                  1. Лопатов
                    Лопатов 24 июля 2020 19:31 Новый
                    • 3
                    • 0
                    +3
                    Цитата: svp67
                    Там ее обе стороны проявляли

                    Просто у большевиков некомпетентности оказалось больше.

                    Поляки и французы оказались в курсе, что никакая сознательность не заменит знаний
          2. борис эпштейн
            борис эпштейн 24 июля 2020 17:39 Новый
            • 2
            • 1
            +1
            Тем более, что в самой Германии в ноябре 1918 года произошла революция.
          3. Комментарий был удален.
      2. Наган
        Наган Вчера, 00:46 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: svp67
        Так и представляю отставного "фельдфебеля",

        В честь какого праздника Вы Адольфа в чине повысили? Он был всего лишь ефрейтором. И ваще, если б РККА захватила Польшу, то в Германии опять поднялись бы местные коммунисты, и с реальной военной поддержкой с востока они бы победили. А дальше Франция, Италия, Испания, в общем СССР на всю Европу. Англия наверно отсиделась бы на островах, за проливом и флотом, а может и нет. Так что Адольф бы тихо-мирно рисовал акварельки, или кайлом в Сибири махал если б рыпнулся со своим национал-социализмом.
        1. Д-р Франкенштуцер
          Д-р Франкенштуцер Вчера, 10:20 Новый
          • 0
          • 1
          -1
          Напоминает речь т. Бендера в Васюках) Межгалактическая пролетарская революция под знаменем бороды Маркса.
        2. svp67
          svp67 Вчера, 11:58 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Наган
          В честь какого праздника Вы Адольфа в чине повысили?

          Если честно, то здорово понизил...
          Обычно упоминают тот факт, что Гитлер к окончанию войны был всего лишь ефрейтором. Да, это так, но данный факт относится только к периоду Первой мировой войны.
          А в 1919 году армейское командование направило Адольфа Гитлера на недельные курсы агитаторов для работы против коммунистов, после окончания которых он был произведён в офицеры [лейтенанты] просвещения. Адольф Гитлер (1889-1945).
          Цитата: Наган
          Так что Адольф бы тихо-мирно рисовал акварельки, или кайлом в Сибири махал если б рыпнулся со своим национал-социализмом.

          Мне думается, что он смог бы себя найти в нарисованном Вами мире
  3. AllBiBek
    AllBiBek 24 июля 2020 16:30 Новый
    • 4
    • 1
    +3
    И снова Польша пытается доказать хотя бы себе свою значимость хоть для чего-то хотя бы сто лет назад.

    Получается - как всегда.

    Но мыши не унывают, да и кактусов меньше не становится.
    1. svp67
      svp67 24 июля 2020 16:52 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Цитата: AllBiBek
      И снова Польша пытается доказать хотя бы себе свою значимость хоть для чего-то хотя бы сто лет назад.

      И тем не менее это правда, не остановись Красная Армия под Варшавой, то коридор в кипящую революцией Германию был бы прорублен, а значит и шанс того, что в ней бы победили коммунисты резко бы возрос. И кто знает, как бы тогда пошла история всего мра
      1. AllBiBek
        AllBiBek 24 июля 2020 17:06 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Там этой "Кипящей революцией Германии" хватило на несколько недель в нескольких землях, и её придушили своими силами.

        В Штатах негры с большим размахом жертв и разрушений уже в два раза дольше бузят.

        Двинулось бы дальше - история, конечно, не терпит солагателтнх наклонений, но - дальше Франция, которая ещё не настолько разжирела от германских репараций, и половина мужского населения которой имеет реальный боевой опыт, Британия в том же состоянии, и САСШ с экономикой в фазе максимальной производственной раскрутки всего.

        Придушили бы, и не заметили. Даже мобилизацию бы объявлять не пришлось.
        1. svp67
          svp67 24 июля 2020 17:10 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: AllBiBek
          Там этой "Кипящей революцией Германии" хватило на несколько недель в нескольких землях, и её придушили своими силами.

          Еще в 1933 году компартия Германия имела в своем составе больше миллиона человек...
          1. AllBiBek
            AllBiBek 24 июля 2020 17:35 Новый
            • 0
            • 0
            0
            А оно там каким боком, когда речь идёт о начале 20-х?
            Там ещё на территории бывшей РИ в количественном отношении рулят эсеры. Причём на всех осколках.
            1. svp67
              svp67 Вчера, 06:16 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: AllBiBek
              А оно там каким боком, когда речь идёт о начале 20-х?

              А тем, что людей коммунистических и прокоммунистических взглядов там хватало
        2. Roman_VH
          Roman_VH Вчера, 03:44 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Тут ведь у вас тоже бы присутствует. Вышло как вышло. И тот факт, что полякам повезло, не умоляет значимости их победы. Как для самой Польши, так и для Европы в целом.
          Так то я поляков не очень, но против фактов не попреш.
  4. Бережливый
    Бережливый 24 июля 2020 16:44 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Надеюсь, из истории должны выводы сделаны -в любой войне Россия должна защищать только свои земли, и свой народ! Остальные пусть сами, без нас свою участь решают. Нельзя им помогать, хорошего из этого ничего не выйдет!
    1. апро
      апро 24 июля 2020 16:48 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      Цитата: Бережливый
      в любой войне Россия должна защищать только свои земли, и свой народ!

      А ничего что Польша на тот момент агрессор по отношению к Советской России?
      1. AllBiBek
        AllBiBek 24 июля 2020 17:08 Новый
        • 2
        • 1
        +1
        У вас в это фразе лишнее - "на тот момент" и "советской".

        Польша - это в принципе агрессор всегда и по всем направлениям. Порода такая.
        1. Наган
          Наган Вчера, 00:59 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: AllBiBek
          Польша - это в принципе агрессор всегда и по всем направлениям. Порода такая.

          "Poland is a greedy hyena of Europe" - Winston Churchill
      2. svp67
        svp67 24 июля 2020 17:12 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: апро
        А ничего что Польша на тот момент агрессор по отношению к Советской России?

        Не так к Советской России, как к союзным ей государствам, Советской Украине и Советской Беларуси
    2. Перейра
      Перейра 24 июля 2020 16:59 Новый
      • 1
      • 5
      -4
      Ну, дык, Польша это же наша земля. Предки её честно завоевали.
    3. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер 24 июля 2020 17:03 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Россия должна защищать только свои земли, и свой народ!


      и как это выглядит географически применительно к 1920-му году? "Своим" считаем, исходя из границ РИ или РСФСР?
      1. AllBiBek
        AllBiBek 24 июля 2020 17:57 Новый
        • 1
        • 1
        0
        "Своим" на тот момент считаем территории с преобладанием русскоговорящего населения в городах.

        Впрочем, оно так же и на текущее время.

        Ну а кто там говорит в городах по-русски дома в кругу домочадцев - дело второе.
  5. Костадинов
    Костадинов 24 июля 2020 16:53 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Если бы битва под Варшавой закончилась победой большевиков, в истории Европы произошел бы поворотный момент, поскольку нет ни малейшего сомнения в том, что с падением Варшавы Центральная Европа была бы открыта для коммунистической пропаганды и советского вторжения.

    1. В етом нет никакого сомнения. Победа революции в Германии означала что Гитлера не будет и Вторая мировая можно било избежат(включая оккупация Польши и гибель 6 милиона польских граждан). В етом "мировая заслуга" победа под Варшавой что она повернула историю к победу Гитлера и гибель миллионов поляков.
    2. Если большевисткая революция не победила то не могло бить и независимой Польши. Какая могла бить судьба польского народа без СССР и после победу нацизма в Германии нетрудно предвидеть. Так что победа Красной армии под Киева над польской агрессии спасла и саму Польшу от порабощения и гибель.
  6. борис эпштейн
    борис эпштейн 24 июля 2020 17:36 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Поляки подзабыли, что эту войну они же и начали. Начали с разгрома Западноукраинской Красной Армии и оккупации ЗУНР-Западноукраинской Народной Республики в начале 1919 года. Продолжили в Белоруссии, а потом в 1919 году разгромили армию УНР и оккупировали Киев.Только после этого РСФСР стала перебрасывать дополнительные силы против поляков.То есть, агрессорами были поляки.И их вполне успешно начали громить.Но Великобритания и Франция срочно дала Польше заем и поставила оружие, боеприпасы и обмундирование взамен утраченного. Потом М Н Тухачевский начал наступление на Варшаву без обеспечения левого фланга.Для его прикрытия он требовал от Юго-Западного фронта под командованием Егорова передачи ему Первой Конной. Но она была задействована во Львовской операции. Вывести ее из боя и перебросить на Западный фронт мгновенно было невозможно. Сначала нужно было остановить наступление, заменить Первую Конную стрелковыми частями, пополнить ее и перебросить маршем на Западный фронт. А это было не одного дня и не одной недели дело. А времени уже не было. Вот в этот неприкрытый фланг и ударил генерал Сикорский. Вся вина полностью лежит на Тухачевском при разработке операции.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 24 июля 2020 17:50 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Поражение Тухачевскому нанесли не пшеки, а французы, кои осуществляли реальное командование польской армией. Пшеки вообще не способны никому поражения нанести. Ну только что собственной стране. Недаром говорят, что для Польши наступают темные времена, если во главе страны оказывается поляк.
    1. AllBiBek
      AllBiBek 24 июля 2020 17:59 Новый
      • 0
      • 1
      -1
      Т.е французы могут побеждать только тогда, когда командую не-французами? Я правильно понимаю мысль?
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 24 июля 2020 18:01 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Нет, мысль о том, что поляки могут побеждать кого-то только когда ими командуют представители более продвинутых наций.
        1. AllBiBek
          AllBiBek 24 июля 2020 18:09 Новый
          • 0
          • 0
          0
          И кого и где они победили под командованием маршалов Наполеона?
          1. Metallurg_2
            Metallurg_2 24 июля 2020 18:15 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Никого. Но под командованием французского генерала Вейгана Тухачевскому таки дали люлей.
            1. AllBiBek
              AllBiBek 24 июля 2020 18:18 Новый
              • 0
              • 0
              0
              На своей исконной территории, прошу заметить.

              Но тогда в чем смысл Польши вообще?
              1. Metallurg_2
                Metallurg_2 24 июля 2020 18:21 Новый
                • 3
                • 1
                +2
                Исторический смысл Польши, как и Украины - мешать немцам и русским ездить в гости друг к другу.
                1. AllBiBek
                  AllBiBek 24 июля 2020 18:35 Новый
                  • 0
                  • 0
                  0
                  Когда немцы как отдельная нация появились на свет - Польши как государства уже лет так сто не существовало.
                  1. Николай Коровин
                    Николай Коровин Вчера, 00:41 Новый
                    • 0
                    • 0
                    0
                    Немцы как отдельная нация появились в 843 году, после раздела империи Карла Великого между его сыновьями. Датой образования первого польского государства считается 966 год - в существенно меньших, чем сейчас, границах. Олег прибил щит на врата Царьграда в 907 году. Стало быть, похоже, что с указанной Михаилом целью Польша и образовалась. То, что в Германии дольше, чем где-либо в Европе сохранялась феодальная раздробленность, не означает, что нация не существовала - все эти герцоги, князья и курфюрсты были в родстве между собой. Император Священной Римской Империи германского народа формально обладал всей полнотой власти на территории большей, чем нынешние Германия и Австрия, иногда вплоть до Милана включительно, чему, надо заметить, сильно препятствовали французские короли, а также порой имел резиденцию в Праге. Другое дело, что крупные феодалы плохо ему подчинялись. После третьего раздела Польши, с коротким перерывом на период владычества Наполеона, связи России и Германии примерно на столетие весьма окрепли, особенно на некоторое время после 1866 года, когда Австро-Венгрия практически превратилась в протекторат Германии. Драйкайзербунд, так сказать.Но кое-кто, не будем указывать пальцем, приложил немало усилий, чтобы развалить эту вроде бы устойчивую конструкцию.
                2. Теренин
                  Теренин 24 июля 2020 20:13 Новый
                  • 3
                  • 0
                  +3
                  Цитата: Metallurg_2
                  Исторический смысл Польши, как и Украины - мешать немцам и русским ездить в гости друг к другу.

                  Совершенно верно yes . А, поэтому, целесообразно, между Украиной и Польшей, инициировать создание какого нибудь, пусть небольшого государства.
      2. Теренин
        Теренин 24 июля 2020 20:10 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: AllBiBek
        Т.е французы могут побеждать только тогда, когда командую не-французами? Я правильно понимаю мысль?

        Да yes . Так показывает... история.
  8. Кирилл Г...
    Кирилл Г... 24 июля 2020 19:07 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Проект рассказывает о советско-польской войне с точки зрения, официально принятой сегодня Варшавой. В частности, там говорится о том, что после победы над внутренними противниками к началу 1920-х годов большевики сосредоточились на Польше.

    Авторы проекта решили забыть, что Поляки захватили Киев и кучу территорий к этому моменту? Понятно воспользовавшись ситуацией..
    1. Pavel57
      Pavel57 24 июля 2020 21:42 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Желающих хапнуть территории России были всегда и есть сейчас.
    2. AllBiBek
      AllBiBek 24 июля 2020 22:56 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Хазары, печенеги, половцы, новгородцы, владимирцы, суздальцы, монголы, татары кучи видов, поляки при поддержке венгров, австрийцев, ещё кого-нибудь... Это я вам перечисляю только тех, кто брал Киев за последнюю тысячу лет под своим племенным или государственным именем.
      Сколько всяких участвовало в этих процессах и между делом - ну, умножайте на три.
  9. Vestnik
    Vestnik 24 июля 2020 19:15 Новый
    • 3
    • 3
    0
    Читайте и запомнинайте мужики ,ради наших дедов и прадедов павших (600 тыс.) ради освобождения и сохранения городов Польши ! Ведь могли просто снести все артиллерие и пошла пехота ..Вот она благодарность !
    Мы им даже простили 100 тыс красноармейцев Тухачевского заморенных в плену ..
    Не делай добра ,не получишь удар в спину..
    Ну сейчас все и про все выяснили ..Будем циничны ,как во времена Царской Империи по отношению к Польше (губернии России)..
    А жаль ,ничему поляки не научились за свою историю.. hi Хотели как лучше ..
  10. Klingon
    Klingon 24 июля 2020 19:59 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    как эти пшеки достали уже, всё роются в могильнике своём , уже на весь мир воняет
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев 24 июля 2020 20:03 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А человечество в курсе?
  12. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 21:41 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Чуждость поляков пролетарскому единству понимал товарищ Сталин, и с ним согласился товарищ Ленин.
  13. iouris
    iouris 24 июля 2020 22:03 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Точно. Шикльгрубер не стал бы Гитлером.
    1. Наган
      Наган Вчера, 01:08 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: iouris
      Точно. Шикльгрубер не стал бы Гитлером.

      Ваще-то Гитлером он родился. Это его отец Алоис в детстве был Шикльгрубер, но стал Гитлером когда его отец (и, соответственно, дед Адольфа) женился на бабке Адольфа Марии Шикльгрубер и узаконил своего биологического сына Алоиса, рожденного до брака.
      1. iouris
        iouris Вчера, 12:01 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Вашчето, я не эстет (в отличие от Вас) и высказался по теме.
  14. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart 24 июля 2020 22:32 Новый
    • 0
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    0
    В каком то смысле действительно эпохальный момент. Окажись мы с нашими идейками в то время на границе с Германией -как знать как бы все повернулось..Хотя пожалуй эти события сыграли на руку и нам и европе - после революций и ГВ РСФСР был не в лучшей форме , и изводить наш основательно побитый дем.потенциал на мировую революцию без конца -такое себе идея..так мы по крайней мере сфокусировались на строительстве и организации внутри страны .
    1. Наган
      Наган Вчера, 01:11 Новый
      • 0
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      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      РСФСР был не в лучшей форме , и изводить наш основательно побитый дем.потенциал на мировую революцию без конца -такое себе идея..

      Именно эту идею поддерживали Ленин и Троцкий, а Сталин при первой же возможности ее слил в канализацию, где ей и место.
  15. Куница
    Куница 24 июля 2020 22:44 Новый
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    0
    Они нам ещё за интервенцию 17в и смутное время не ответили. Лжедмитрий им в рот.
  16. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 00:36 Новый
    • 0
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    0
    Поляки считают? А кому это их "счетоводческое" мнение интересно, кроме них самих? Польша - это недоразумение возникшее из-за нерасторопности России и Германии и при малейшем напряжении между политиками в Европе исчезнет так же как и возникло - неожиданно и быстро.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Вчера, 22:26 Новый
      • 0
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      0
      Мнение поляков интересно, как минимум, Вам, раз Вы не только прочли заметку, но и оставили комментарий. Обычно то, что не интересно, не читают. А разбираться, какое государство по чьей нерасторопности возникло - занятие такое же неблагодарное, как и предсказание будущего.

      Польша получила независимость в тот момент, когда граждане бывшей Российской империи были слишком заняты истреблением друг друга. Не до поляков им было. так что тут дело не в расторопности. Побежденным немцам, тем более, не до Польши было..Вот и воспользовались паны моментом.