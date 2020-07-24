В Польше: Варшавская битва с большевиками имела важное значение для человечества

Дорога к мировому пожарищу ведет через труп Белой Польши. Мы принесем счастье и мир трудящимся на наших штыках. На Запад!

Если бы битва под Варшавой закончилась победой большевиков, в истории Европы произошел бы поворотный момент, поскольку нет ни малейшего сомнения в том, что с падением Варшавы Центральная Европа была бы открыта для коммунистической пропаганды и советского вторжения.