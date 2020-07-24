В Польше: Варшавская битва с большевиками имела важное значение для человечества

Варшавская битва 1920 года является одним из ключевых эпизодов Советско-польской войны, которую поляки называют «польско-большевистской». Это была крупнейшая война из серии локальных конфликтов, которые начались после окончания Первой мировой войны и распада четырех империй – Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской.
Этой войне и Варшавской битве посвящен интерактивный проект bitwa1920.gov.pl., который был создан совместно Polskie Radio и Niepodległą.
Проект рассказывает о советско-польской войне с точки зрения, официально принятой сегодня Варшавой. В частности, там говорится о том, что после победы над внутренними противниками к началу 1920-х годов большевики сосредоточились на Польше.
Советские войска силами двух фронтов ударили из Украины и Белоруссии в направлении Варшавы. Наступление пошло настолько успешно, что, по словам польских историков, Ленин решил взять польскую столицу силами одного лишь Западного фронта, после чего ударить по Берлину. В задачу Юго-Западного фронта входил захват Львова с последующим выходом на Будапешт и Вену.
Оккупировав Польшу, как считают польские исследователи, Красная Армия должна была сделать ее еще одной советской республикой. Для этого уже был сформирован марионеточный Временный революционный комитет Польши (Польревком), куда вошли польские большевики.
Собственно, наличие не слишком миролюбивых планов у Советского правительства косвенно подтверждают слова маршала Тухачевского:
Дорога к мировому пожарищу ведет через труп Белой Польши. Мы принесем счастье и мир трудящимся на наших штыках. На Запад!
С другой стороны, вполне возможно, что стремления Красной Армии ограничивались освобождением Западной Украины и Западной Белоруссии, территорию которых Польша ненароком «прихватила» после получения независимости. Как бы то ни было, но сокрушительный разгром поляками советских войск не дал осуществиться этим планам.
Британский дипломат Эдгар Винсент д’Абернон, занимавший в то время пост председателя Межсоюзнической миссии в Польшу, считал Варшавскую битву одним из главных событий мировой истории:
Если бы битва под Варшавой закончилась победой большевиков, в истории Европы произошел бы поворотный момент, поскольку нет ни малейшего сомнения в том, что с падением Варшавы Центральная Европа была бы открыта для коммунистической пропаганды и советского вторжения.
Конечно, взгляды советского военно-политического руководства были очень далеки от пацифистских, но в то время ни одна из стран Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, не отличалась миролюбием. После распада четырех империй на этой огромной территории от полярного круга до Средиземного моря образовался вакуум, в котором каждый народ любой ценой старался реализовать свои национальные интересы, не считаясь при этом с интересами соседей.