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В Иркутске прошла первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310

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В Иркутске прошла первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310

Новейшие российские авиационные двигатели ПД-14 впервые установлены на опытный самолет МС-21-310. Об успешном завершении технологической установки сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".


Согласно сообщению, навеска двигателей ПД-14 была проведена на Иркутском авиационном заводе – филиале корпорации "Иркут". В ходе установки была подтверждена правильность заложенных в двигатели конструкторских решений.

Первая – макетная – навеска новых двигателей на самолет прошла успешно: ПД-14 без замечаний "встали" на пилоны МС-21. Кроме того, были смонтированы створки капота и реверсивные устройства

– рассказал представитель управления поддержки заказчика компании "ОДК-Пермские моторы" Иван Михайлов.

Как поясняется, по результатам первой навески двигателей вносятся корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. Параллельно в цехе окончательной сборки на самолете МС-21-310 ведется монтаж систем. После завершения всех работ двигательные установки ПД-14 будут установлены на опытный самолет для проведения наземных и летных испытаний.

ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности. Новый двухконтурный двухвальный двигатель может развивать тягу до 14 тонн во взлетном режиме.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Сертификация самолета должна завершиться в этом году, а серийное производство запланировано на 2021 год.
Использованы фотографии:
ГК «Ростех»
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71 комментарий
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  1. Pete Mitchell
    Pete Mitchell 24 июля 2020 15:00 Новый
    • 35
    • 5
    +30
    Вот это хорошая новость, просто хорошая
    1. Маркони41
      Маркони41 24 июля 2020 15:02 Новый
      • 20
      • 15
      +5
      Хорошей она станет когда самолет на этих движках полетит. А пока ждём, надеемся и верим.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell 24 июля 2020 15:56 Новый
        • 11
        • 1
        +10
        Процесс идет, не так быстро как бы нам хотелось, но идет.
        Цитата: Маркони41
        ждём, надеемся и верим.

        Пожелаем им удачи, ведь просто не будет
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee 24 июля 2020 15:14 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований.
      И я о том же !
      1. hydrox
        hydrox Вчера, 06:04 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Уж если научились выдерживать драконовские европейские нормы, которых и сами европейцы боятся как огня, то дальше будет существенно легче - жду-не-дождусь, когда пойдёт в серию ПД-35!
        Зато уж то самое, которое может быть выпущено в рамках этой же линейки ПДшек следом за 35 моделью, будет настоящей бомбой в двигателестроении и откроет дорогу чему-то более лохматому чем Мрия (какому нибудь летучему ангару!) lol .
    3. фигвам
      фигвам 24 июля 2020 16:00 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Pete Mitchell
      Вот это хорошая новость, просто хорошая

      Главное работа идёт.
    4. древний
      древний 24 июля 2020 19:25 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Цитата: Pete Mitchell
      Вот это хорошая новость, просто хорошая

      Поддерживаю...при наших возможностях потратить всего 5-ть лет от начала лётных испытаний до получения Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)...это очень неплохо.
      Начало лётных испытаний...август 2015 года.

      А это уже конец Сертификационных испытаний :
      1. Liam
        Liam 24 июля 2020 19:43 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: древний
        Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)

        А сертификация от АР МАК есть?
      2. Лексус
        Лексус Вчера, 00:30 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        В ходе установки была подтверждена правильность заложенных в двигатели конструкторских решений.

        Прошу прощения, но приведённое в статье умозаключение режет слух. Каким образом установка на самолёт может что-либо подтвердить? Могли крепёжные узлы не совпасть или штуцеры с разъёмами не подойти? Увы и ах, в наших современных реалиях, даже блестяще пройденные испытания и сертификации не гарантируют проекту успешности. Ибо авиастроение и не только, как правило, возглавляют "преданные человеки" с непрофильным образованием, а не профессионалы. hi
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт 24 июля 2020 20:43 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Pete Mitchell
      Вот это хорошая новость, просто хорошая

      Молодцы земляки-пермяки!
      Так держать! good
  2. marchcat
    marchcat 24 июля 2020 15:02 Новый
    • 11
    • 25
    -14
    Я то думал на них уже во всю летают, а их только первый раз устанавливают и то только для того. что бы понять правильно всё сделали.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок 24 июля 2020 15:14 Новый
    • 12
    • 3
    +9
    Однако, хорошая новость. Своей авиации без своих двигателей не может быть.
    1. GAF
      GAF 24 июля 2020 15:58 Новый
      • 1
      • 3
      -2
      Как говорится: "Лёд тронулся, господа присяжные". Значит будет и навигация...
  4. Xenofont
    Xenofont 24 июля 2020 15:15 Новый
    • 4
    • 8
    -4
    Это, конечно, здорово, но есть ли новая информация по перспективам "черного крыла" в нынешних условиях?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 24 июля 2020 16:26 Новый
      • 6
      • 1
      +5
      Цитата: Xenofont
      но есть ли новая информация по перспективам "черного крыла" в

      Есть. Крыло полностью собранное из Российского углеволокна проходит прочностые испытания. Видимо, уже прошло, новость не очень "свежая". На летных экземплярах крылья были собраны значительно раньше.
      1. Xenofont
        Xenofont 24 июля 2020 17:01 Новый
        • 5
        • 1
        +4
        Ну, если новое крыло не из задела досанкционного, то это вдохновляет.
        1. Al_lexx
          Al_lexx 24 июля 2020 22:02 Новый
          • 4
          • 5
          -1
          Цитата: Xenofont
          Ну, если новое крыло не из задела досанкционного, то это вдохновляет.

          А при чем тут санкции и композитные крылья? Мы никоим образом не зависим от запада, в контексте композитных материалов. Более того, поставляем углеволокно (и титан) боингу, в т.ч. и в виде готовых изделий. Эти технологии были у нас нормально развиты ещё в конце 70-х. Разве что не в таких масштабах. Т.е. крупные элементы не пекли. Говорю это, как человек занимавшийся сабжевой проблематикой, в КБ Яковлева (78-82гг).
  5. ё-моё
    ё-моё 24 июля 2020 15:31 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    б
    Блин, я очень рад, просто ужасно РАД !!! Полетит как ласточка !
  6. Lelik76
    Lelik76 24 июля 2020 15:45 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    Седой мужик в серой куртке, мой сосед по гаражу :-)
    1. Громобой
      Громобой 24 июля 2020 15:53 Новый
      • 1
      • 1
      0
      А на плече у него фотоаппарат ... уж,не шпион ли. bully
      1. Lelik76
        Lelik76 24 июля 2020 16:01 Новый
        • 7
        • 1
        +6
        Он представитель Разработчика - раньше называлось "Иркутский филиал ОКБ А.С. Яковлева", теперь филиал Инженерного центра (ИЦ) "корпорации Иркут"
        А фотоапарат что бы при необходимости проблемные места сфотографировать и в Москву отправить. Мои коллеги из ИЦ в Москве всегда фото просят когда на примерках что то не идет и начинаешь по телефону или эл. почте суть проблемы рассказывать.
        1. Громобой
          Громобой 24 июля 2020 17:48 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Цитата: Lelik76
          фотоапарат что бы при необходимости проблемные места сфотографировать и в Москву отправить.

          О,да я и сам подобный метод использую,только в логистике.))) Когда мне приходит испорченный при транспортировке товар,то я его фотографирую на фоне экспедитора и отправляю в отдел. Правда не в Москву ,а девочкам на второй этаж нашего предприятия. feel Но я телефон для этого использую .)
          1. Lelik76
            Lelik76 24 июля 2020 18:23 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            У нас режимное предприятие, фотоаппарат, зарегестрированный где надо и снимать им можно так же где надо.
    2. Галеон
      Галеон 24 июля 2020 16:27 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Тогда привет ему от читателей и комментаторов ВО передавайте! Привет и самые наилучшие пожелания!! drinks
      1. Lelik76
        Lelik76 24 июля 2020 17:30 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Да я сегодня его видел, забегал в филиал документы подписать, на работе чаще пересекаемся чем в гараже :-)
        1. Галеон
          Галеон 24 июля 2020 17:31 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          76- регион?
          1. Lelik76
            Lelik76 24 июля 2020 18:23 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            38 ИАЗ - Иркутский авиационный завод
  7. Ryaruav
    Ryaruav 24 июля 2020 15:49 Новый
    • 8
    • 10
    -2
    чепчики вверх, люди вы понимаете что макетная навеска это еще не близко до полетов испытательных не говоря о эксплуатации воздушного судна, там дистанция по времени может быть очень приличная
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell 24 июля 2020 15:58 Новый
      • 10
      • 1
      +9
      Но и без макетной навески не обойтись - все по порядку, по порядку..
      1. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 16:00 Новый
        • 5
        • 2
        +3
        так кто спорит ,все по порядку но с эмоциями потише
        1. Rusticolus
          Rusticolus 24 июля 2020 17:09 Новый
          • 2
          • 4
          -2
          Похоже для нынешних дэффективных манагеров, то что подошло туда куда и должно было подойти уже великий праздник. Ну может оно и так, ладно что хоть подошло, видимо такое событие редкость.
          1. mmaxx
            mmaxx Вчера, 04:29 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Приплетая всяких манагеров, ты даже не понимаешь сколько работ и проблем в производстве при любых изменениях. И это событие, и им можно похвастаться. Не трубить месяц на каждом углу, а сообщить.
            Куча народу решает много вопросов. ВСЕ вопросы это проблемы не уровня гайку в гараже прикрутить. За этим всем ответственность и качество. А манагерам остается только команду пресс-секретарю отдать.
            1. Rusticolus
              Rusticolus Вчера, 18:29 Новый
              • 1
              • 0
              +1
              А не задаетесь вопоосом почему работают и решают проблемы многие. А трубят об этом только там где есть куча всяких прилипал которые ни чего не делают а только получают огромные бонусы？Надо ж им как то свое безбедное существование оправдать, вот и раздувают из мухи слона, превращая вполе обычное дело в какое то прям сверхдостижение. Я не говорю что это просто гайку прикрутить, но и на что то прям героическое это то же ну ни как не тянет. Обычная работа, такая какой она и должна быть.
              1. mmaxx
                mmaxx Вчера, 19:16 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Где трубят-то? Сообщили новость, да, и все. Важный этап. По-любому. Теперь надо, чтобы самолет полетел. Будет еще лучше. Не поверю, что за выполнение графика по установке нового движка на самолет кто-то там премию получил. Хе-хе. Даже начальство и манагеры. На генеральском совещании похвалят, спасибо скажут - максимум. Это никак не компенсирует отрывание башки на совещаниях до этого. laughing laughing Вот когда МС-21 с ПД-14 полетит, тогда - да.
              2. mmaxx
                mmaxx Вчера, 19:18 Новый
                • 0
                • 0
                0
                А работа не такая уж и обычная. И американский двигатель поставить было тоже не просто. Разницы никакой.
              3. Кирилл Г...
                Кирилл Г... Вчера, 19:45 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Rusticolus
                Обычная работа,

                Не совсем. Разработка современного авиадвигателя это по сути грандиозное достижение. Ибо крайне мало государств на планете способных решить задачу такого уровня сложности...
                Вот ту в комментах человек абсолютно верно пишет
                Авиационный двигатель - это сейчас одна из наиболее технологически совершенных в мире вещей. Там закопаны все технические знания человечества. Без всяких натяжек.
    2. orionvitt
      orionvitt 24 июля 2020 16:15 Новый
      • 1
      • 1
      0
      Цитата: Ryaruav
      это еще не близко до полетов испытательных не говоря о эксплуатации воздушного судна там дистанция по времени может быть очень приличная

      Какая дистанция. В статье черным по белому написано, серийное производство намечено на 2021г. Или вы думаете, что на склад будут работать?
      1. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 16:22 Новый
        • 5
        • 3
        +2
        вы,господин,товарищ, барин что первый раз про намеченные сроки читаете? оборонка это отдельно,но и там столько подвижек вправо выше крыши,последнее время российская земля одними обещаниями полна не заметили?
        1. orionvitt
          orionvitt 24 июля 2020 16:38 Новый
          • 5
          • 1
          +4
          Цитата: Ryaruav
          последнее время российская земля одними обещаниями полна не заметили?

          Как там из законов Мерфи : "Всё в это жизни делается медленно и стоит дороже". У вас вовсе не критический взгляд на проблему, как вы пытаетесь показать. Вы прямо испытываете какое то внутреннее удовлетворение, от того, что кое где, возникают проблемы.
          1. Rusticolus
            Rusticolus 24 июля 2020 17:13 Новый
            • 3
            • 1
            +2
            Тут проблема в другом. Нормальный конструктор не озвучивает зарание невыполнимые сроки с учетом всех трудностей. А нынешним манагерам главное быстрее прокукарекать, спроса то все равно нет.
            1. mmaxx
              mmaxx Вчера, 19:21 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Мэрфи был американским инженером по обслуживанию самолетов. И законы его дополняли такие же технари. Причем американские.
              Они ничем от нас не отличаются.
            2. mmaxx
              mmaxx Вчера, 19:32 Новый
              • 0
              • 0
              0
              И тут еще одна вещь. Инженеры никогда не поставят реальные сроки. Они всегда будут долгими. Нужен манагер, которому хватит ума установить другие сроки. wink Более близкие к реальности. wink И сделать так, чтобы они выполнились. О квалификации всех судят по итогу.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок 24 июля 2020 16:28 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Цитата: Ryaruav
      чепчики вверх, люди вы понимаете что макетная навеска это еще не близко до полетов испытательных

      Двигатель уже летал, на Ил 76...
      1. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 16:33 Новый
        • 3
        • 3
        0
        никто не спорит что движок испытан ,но я про что- пока на самолет установят все движки ,пока наземные пройдут ,затем летные в полном объеме, вот как все это будет хорошо ,так я с вами вместе свою старую мичманку подброшу
      2. Ryaruav
        Ryaruav 24 июля 2020 16:39 Новый
        • 2
        • 6
        -4
        да вы забыли видно что летал он на ил-76 как один из четырех
    4. Галеон
      Галеон 24 июля 2020 16:32 Новый
      • 8
      • 0
      +8
      люди вы понимаете что макетная навеска это еще не близко до полетов

      Да понимают люди, понимают - ведь в большинстве офицеры, инженеры. Но просто порадоваться хочется. Ведь 90-100 лет назад страну строили - радовались каждой мелочи. А мы живем - и поводов для радости мало. А сегодня аж две - в Иркутске двигатели к самолету подошли и встали, в Керчи МРК на воду спустили. Честно, хочется чепчик сорвать и закричать "ура" как пацану. Хочется отвлечься от собственной усталости и пессимизма.
      1. Lelik76
        Lelik76 24 июля 2020 16:42 Новый
        • 6
        • 0
        +6
        Да не могли не подойти, хотя бывают в нашей работе нюансы. Другой вопрос что в общем то рядовую операцию отработки монтажа и сборки опытного самолета с такой помпой тиражируют в СМИ. Вот когда начнутся у нас пробежки с ПД-14, тогда да интересней новости будут. Я уже "на земле" насмотрелся на эти двигатели, хочется в воздухе поглядеть :-)
        1. dauria
          dauria 24 июля 2020 18:23 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          рядовую операцию отработки монтажа и сборки опытного самолета с такой помпой тиражируют

          Господи..да проще всё. Журналистам надо кушать. А если ждать серьёзных новостей -зубы на полку. "Новости" того же ВО и то обновлять надо несколько раз в сутки . А где их взять ? Каждый день на Марс не летают, пьяные кинозвёзды тоже не хотят "влипать в истории " ежеминутно, новых кораблей и самолётов не напасёшься, войн и терактов тоже.
          А вы ж ,дорогие посетители , посещать перестанете - владельцам сайта кушать будет нечего. Это жизнь.... feel
    5. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Вчера, 08:46 Новый
      • 1
      • 1
      0
      ну вообще то двигатель уже испытан и сертифицирован. Макетная навеска на мс это не более чем формальность
      1. mmaxx
        mmaxx Вчера, 19:28 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Ничего себе макетная навеска. Вы вообще представляете, что нужно, что движок в первый раз встал на самолет???? Это сложнейшая машина. Авиационный двигатель - это сейчас одна из наиболее технологически совершенных в мире вещей. Там закопаны все технические знания человечества. Без всяких натяжек. Даже понять то, что двигатели на крыле стоят, а летчики, которые им управляют в кабине. Расстояние прикинуть по картинке?
  8. Eug
    Eug 24 июля 2020 16:15 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Какая хорошая новость. И с другими двигателями бы так.
    1. Ryaruav
      Ryaruav 24 июля 2020 16:37 Новый
      • 2
      • 6
      -4
      а они есть у нас эти ,другие и вообще сколько их и к какому году их может быть произведут в товарном количестве ?
      1. Eug
        Eug 24 июля 2020 20:17 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        На основе ПД-14 разрабатывают целую линейку. Уверен, что небезуспешно. Скорее всего, ресурс будет меньше, чем у аналогов SNECMA, RR и GE, цена тоже будет ниже, но параметры хуже не будут. Особенно надежность. Но даже если в целом будут чуть хуже - все равно это достижение.
  9. tech3030
    tech3030 24 июля 2020 16:19 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Я за это пожалуй тяпну чуток.не обессудьте!
    1. Галеон
      Галеон 24 июля 2020 16:34 Новый
      • 5
      • 0
      +5
      Если не возражаете,
  10. Бережливый
    Бережливый 24 июля 2020 16:52 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Главный вопрос сейчас с сертификацией двигателя -не будут ли нам вставлять палки в колеса, тормозя под тем или иным предлогом сертификацию двигателя ПД14? ??
    1. MelkorAintGood
      MelkorAintGood 24 июля 2020 18:27 Новый
      • 2
      • 2
      0
      И кому это нужно? ПД-14 не является конкурентом ни одному из западных двигателей по техническому уровню, увы.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок 24 июля 2020 23:27 Новый
        • 1
        • 0
        +1
        Цитата: MelkorAintGood
        И кому это нужно? ПД-14 не является конкурентом ни одному из западных двигателей по техническому уровню, увы

        Наверное, вы правы. Но хотелось бы подробностей. С какими "западными" сравнивать? По каким параметрам "не тянет".
        Главный металлург "Пермских моторов" очень положительно его оценивала ( кстати, очаровательная женщина), и остальные работники очень хвалили. Удачная конструкция. Лёгкий, мощный, экономичный, с цифровым управлением... Вполне на уровне. Тогда смотрел его параметры, и табличка была для сравнения ...там американец был и англичанин. Но смотрел "из рук"... Помню что наш по топливной экономичности был на 8 % лучше, по весу 10% ниже, ну и максимальная мощность повыше...
        Так что там насчёт технического уровня?
        1. MelkorAintGood
          MelkorAintGood Вчера, 21:09 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Это все пиар и маркетинг. Конечно, разработчик будет его хвалить.
          Я не верю, что он лучше PW1000G и LEAP-X. Никто никогда не давал никаких подтверждений, кроме как "ЛУЧШЕ АНАЛОГОВ НА 15%", но зная уровень технических возможностей.. это было бы очень наивно рассуждать, что он будет лучше. По ресурсу - тем более. Если уж роспромышленность вынуждена была сотрудничать со Снекмой ради горячей части SaM146, а это - всего лишь масштабированный старинный CFM56.. сам понимаешь. Нельзя вылезти из грязи в князи просто так.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 00:23 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: MelkorAintGood
            Я не верю, что он лучше PW1000G и LEAP-X. Никто никогда не давал никаких подтверждений, кроме как "ЛУЧШЕ АНАЛОГОВ НА 15%", но зная уровень технических возможностей.. это было бы очень наивно рассуждать, что он будет лучше. По ресурсу - тем более. Если уж роспромышленность вынуждена была сотрудничать со Снекмой ради горячей части SaM146, а это - всего лишь масштабированный старинный CFM56.. сам понимаешь. Нельзя вылезти из грязи в князи просто так

            Вера - это не технический критерий.
            Про масштабирование француза - это конечно, интересно. Только там было немного не так. Французский движок на суперджете ещё со времён "любви в засос" с "партнёрами", времён веры в "международное сотрудничество" и в законы...ВТО. вот и ...ради международного сотрудничества. Горячая часть двигателя не производилась в Перми, потому что французы наотрез отказались ее передавать. Посему - копия - это не совсем верно. Посмотрели, и сделали свою. Не хуже. Так и ПД-8 делают - НОВЫЙ! А не копию "хранцуза"...почему? А насчёт технического уровня и прочего - движки для истребителей делают на станках с ременным приводом?
  11. senima56
    senima56 24 июля 2020 17:31 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Давайте, давайте, ребята! good Заждались мы уже первого полёта МС-21 с ПД-14! Очень ждём! hi
    1. Lelik76
      Lelik76 24 июля 2020 18:29 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Наверно под елочку новогоднюю будет, может и раньше, трудно прогнозировать такие вещи, чертова пандемия, сколько просидели все на карантине. Я сам карантинил (не болел) 2 недели из-за этого в июне. Хоть и соблюдаются все меры - маски, дезинфекции, но дома то от жены/мужа не скроешся. У нас так коллега от мужа заразилась, и нас посадили на 2 недели по этому поводу.
  12. 123456789
    123456789 24 июля 2020 19:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: Ryaruav
    макетная навеска до полетов испытательных не говоря о эксплуатации воздушного судна,

    хорошо, что не наоборот
  13. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 20:53 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    ПД-14 уже был в воздухе на ЛЛ.
  14. Pavel57
    Pavel57 24 июля 2020 20:53 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Цитата: MelkorAintGood
    И кому это нужно? ПД-14 не является конкурентом ни одному из западных двигателей по техническому уровню, увы.

    А это голословные эмоции?
  15. Артур 85
    Артур 85 24 июля 2020 21:02 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Всё круто, но строится как галеон в 16 веке. Когда они уже будут лететь с конвейера, как пирожки?
  16. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Вчера, 00:41 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Это радует. Пора уже запускать в серию, заждалась гражданская авиация своих самолётов!!!
  17. Sereg
    Sereg Вчера, 06:19 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Жив Курилка! А ведь тебе прочили умирание
  18. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:11 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Удачи нашим двигателистам и авиастроителям.
  19. vahpus
    vahpus Вчера, 10:54 Новый
    • 0
    • 0
    0
    В Иркутске прошла первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310

    Расчитывать на успех МС-21 я бы не стал.
    Но делать его НАДО.
    Поскольку если его не делать, то гражданского самолетостроения в России точно не будет.
    А с МС-21 может быть еще будет.
    В этом плане и явно неудачный SSJ100 тоже нелишний. Да, первый блин вышел комом. Но он был нужен, этот первый блин.
    1. Кирилл Г...
      Кирилл Г... Вчера, 19:53 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: vahpus
      Расчитывать на успех МС-21 я бы не стал.
      Но делать его НАДО.


      Достаточно того что поставками МС-21 наполнят внутренние авиалинии, выкрутив лапки авиакомпаниям при необходимости. И надеюсь он станет базовой платформой для базового патрульного самолета, самолета РЭР и РЭБ, тактического ДРЛО, возможно заправщика для МФИ и ИБ.