В Иркутске прошла первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310

Первая – макетная – навеска новых двигателей на самолет прошла успешно: ПД-14 без замечаний "встали" на пилоны МС-21. Кроме того, были смонтированы створки капота и реверсивные устройства

Новейшие российские авиационные двигатели ПД-14 впервые установлены на опытный самолет МС-21-310. Об успешном завершении технологической установки сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".Согласно сообщению, навеска двигателей ПД-14 была проведена на Иркутском авиационном заводе – филиале корпорации "Иркут". В ходе установки была подтверждена правильность заложенных в двигатели конструкторских решений.– рассказал представитель управления поддержки заказчика компании "ОДК-Пермские моторы" Иван Михайлов.Как поясняется, по результатам первой навески двигателей вносятся корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. Параллельно в цехе окончательной сборки на самолете МС-21-310 ведется монтаж систем. После завершения всех работ двигательные установки ПД-14 будут установлены на опытный самолет для проведения наземных и летных испытаний.ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности. Новый двухконтурный двухвальный двигатель может развивать тягу до 14 тонн во взлетном режиме.МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Сертификация самолета должна завершиться в этом году, а серийное производство запланировано на 2021 год.